Intervengono: Marco De Priamo (senatore), Nicola Procaccini (europarlamentare), Marco Alteri (Portavoce Rete Tutela Roma Sud), Laura Reali (Presidente ISDE Roma e Lazio), Giovanni De Laurentis (NO 4° Linea Acerra), Mattia Donadel (Comitato Opzione Zero, Veneto), Cinzia Negri (Presidente Fare Verde Lazio).



Registrazione video della conferenza stampa dal titolo "Conferenza stampa di presentazione del DDL 1331 disposizioni per la tutela della salute della popolazione residente in prossimità degli impianti di incenerimento, termovalorizzazione e di smaltimento dei rifiuti" che si è tenuta a …

Roma lunedì 20 gennaio 2025 alle ore 15:00.



Tra gli argomenti discussi: Ambiente, Salute.



Questa conferenza stampa ha una durata di 59 minuti.



Oltre al formato video è disponibile anche la versione nel solo formato audio.

leggi tutto

riduci