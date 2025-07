Dall'ambiente mafioso si può uscire! La Sicilia approva la legge "Liberi di scegliere"

Intervengono: Chiara Colosimo (Presidente della Commissione parlamentare Antimafia), Vincenza Rando (Coordinatrice Comitato cultura della legalità e protezione minori), Roberto Di Bella (Presidente del Tribunale per i minorenni di Catania), Claudia Caramanna (Procuratrice della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Palermo), Laura Vaccaro (Procuratrice aggiunta presso il Tribunale di Palermo), Daniela Faraoni (Assessore regionale per la Salute), Nuccio Albano (Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro), Mimmo Turano (Assessore regionale per …

l'istruzione e la formazione professionale), Antonio Raspanti (Presidente della Conferenza episcopale siciliana), Dario Greco (Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Palermo), Giuseppe Ciulla (Presidente dell'Ordine degli assistenti sociali della Regione siciliana), Vincenza Zarcone (Presidente dell'Ordine degli psicologi della Regione Siciliana).

