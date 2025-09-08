08 SET 2025
intervista

Il voto in Campania e Puglia, intervista a Gianfranco Rotondi

INTERVISTA | di Ada Pagliarulo - ROMA - 14:53 Durata: 5 min 17 sec
A cura di Stefano Chiarelli
"Il voto in Campania e Puglia, intervista a Gianfranco Rotondi" realizzata da Ada Pagliarulo con Gianfranco Rotondi (deputato, Fratelli d'Italia).

L'intervista è stata registrata lunedì 8 settembre 2025 alle 14:53.

La registrazione video ha una durata di 5 minuti.

Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
