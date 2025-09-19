Introduce: Federico Lobuono (Presidente La Giovane Roma).



Saluti: Carlo Alberto Giusti (Rettore Università degli Studi Link), Emilio Carelli (Direttore L'Espresso).



Saluti istituzionali Roberto Gualtieri (Sindaco di Roma).



Intervengono: Giuseppe Conte, Matteo Renzi, Antonio Tajani.



Conclude Yari Nicholas Turek (Direttore editoriale Politica).



Modera Paolo Federico (Vicepresidente La Giovane Roma).



Convegno "60 under 30 che stanno cambiando il paese", registrato a Roma venerdì 19 settembre 2025 alle ore 16:47.



Sono intervenuti: Federico Lobuono (presidente de La Giovane Roma), Pietro Luigi …

Polidori (presidente del Consiglio di amministrazione di UniLink), Antonio Tajani (ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale), Giuseppe Conte (presidente del Movimento 5 Stelle), Ada Bastone (parlamentare, referente del Network Giovani M5S), Matteo Hallissey (segretario di Radicali Italiani), Roberto Gualtieri (sindaco del Comune di Roma), Simone Leoni (segretario di Forza Italia Giovani), Matteo Renzi (senatore, Presidente di Italia Viva), Beatrice Verzè (consigliera comunale a Verona per il movimento civico Traguardi), Luca Di Egidio (consigliere Municipio VII di Roma Capitale. Responsabile Politiche Giovanili @ItaliaViva Lazio), Carlo Alberto Giusti (rettore di Link Campus University), Emilio Carelli (direttore de L'Espresso), Zineb Soukrati (collaboratrice parlamentare al Parlamento europeo), Vittoria Nallo (consigliera regionale in Piemonte), Aurora Attempato (coordinatrice del gruppo Lega Giovani Latina), Alice Amatore (assessora alla Cultura, Beni culturali e Museo Civico di Foggia), Tommaso Sasso (candidato a Segretario Nazionale dei Giovani Democratici.), Marco Battino (assessore Comune di Ancona - Candidato #RegionaliMarche2025), Lucrezia Iurlaro (presidente associazione Tocca A Noi), Arianna Biella (consigliere comunale con la Lega a Desio), Valerio D'Angelo (social Media Manager di Azione), Valeria Campagna (consigliera Comunale PD Latina. Vice Segretaria Partito Democratico del Lazio), Fiorenza Ceniccola (consigliere del Comune di Guardia Sanframondi (Benevento)), Carlotta Colaiacovo (assessore allo sport e alle politiche giovanili di Gubbio,Segretario provinciale di FI), Jacopo Maltauro (consigliere comunale di Vicenza), Federico Deidda (coordinatore della Lega Giovani in Sardegna), Marco Rocco De Luca (assembleare PD Regione Emilia-Romagna ; Consigliere comunale at Comune di Cesena), Alessio Ferranti (consigliere comunale del Comune di Umbertide), Lorenzo Goppa (assessore all'Ambiente del Comune di Pavia), Fabrizio Grant (assessore del Municipio Roma VII con deleghe a: – Mobilità, sicurezza stradale e strade scolastiche), Victoria Karam (attivista e ideatrice del progetto "Volti italiani"), Ruggiero Grimaldi (vicePresidente Consiglio Comunale Barletta • Consigliere Anci Puglia • Segretario Provinciale), Martina Locati (cda segretaria FI bergamo), Francecso DiCarlo (presidente della Commissione Scuola e Politiche Giovanili del Municipio Roma XII,), Maira Parissi (consigliera Nazionale degli Studenti Universitari), Sandra Bertucci (gioventù Nazionale Roma! Ieri come Presidente del Circolo Trieste - Salario), Veronica Passasretti (giornalista, avvocato ,Nazione Futura), Gemma Peri (vicecoordinatrice regionale e responsabile organizzativo), Martina Ratta (componente della Segreteria nazionale di Forza Italia Giovani), alessia Paola Salvi (vicepresidente della Commissione Consiliare Comune di Montevarchi), Riccardo Nini (sindaco di Ascrea), Alex Segat (assessore con delega al Bilancio e Associazioni Gaiarine), Cristian Antonello (lega nord giovani), Andrea Rossi (membro dello staff del sindaco di Roma), Costantino Di Nicco (coordinatore Lega Giovani I Municipio di Roma), Lavinia Giuliano, Yari Nicholas Turek (direttore editoriale Politica).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Politica.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 3 ore e 34 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci