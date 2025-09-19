19 SET 2025
60 under 30 che stanno cambiando il paese

CONVEGNO | - Roma - 16:47 Durata: 3 ore 34 min
A cura di Pantheon
Introduce: Federico Lobuono (Presidente La Giovane Roma).

Saluti: Carlo Alberto Giusti (Rettore Università degli Studi Link), Emilio Carelli (Direttore L'Espresso).

Saluti istituzionali Roberto Gualtieri (Sindaco di Roma).

Intervengono: Giuseppe Conte, Matteo Renzi, Antonio Tajani.

Conclude Yari Nicholas Turek (Direttore editoriale Politica).

Modera Paolo Federico (Vicepresidente La Giovane Roma).

Convegno "60 under 30 che stanno cambiando il paese", registrato a Roma venerdì 19 settembre 2025 alle ore 16:47.

Sono intervenuti: Federico Lobuono (presidente de La Giovane Roma), Pietro Luigi Polidori (presidente del Consiglio di amministrazione di UniLink), Antonio Tajani (ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale), Giuseppe Conte (presidente del Movimento 5 Stelle), Ada Bastone (parlamentare, referente del Network Giovani M5S), Matteo Hallissey (segretario di Radicali Italiani), Roberto Gualtieri (sindaco del Comune di Roma), Simone Leoni (segretario di Forza Italia Giovani), Matteo Renzi (senatore, Presidente di Italia Viva), e altri.

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Politica.

La registrazione video di questo convegno ha una durata di 3 ore e 34 minuti.

Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

O di quest'anno saranno solo ringraziamenti ma perché per organizzare un in un evento come questo con le nostre sole forse non sarebbe stato possibile quindi ci tengo a ringraziare i tanti che hanno preso parte alla realizzazione di questa serata
Importante per ringraziare l'Università degli Studi link il presidente Polidori che per il secondo anno consecutivo ci ospita in questa splendida sede
Un grazie al settimanale L'Espresso qui con noi in platea ci sono i vertici del gruppo il presidente Ammaturo Iglio del direttore Carelli grazie all'Espresso perché fin dalla prima edizione di sessanta under trenta sono nostri media partner e investono in noi
Quest'anno L'Espresso ha raddoppiato il suo impegno dedicando una delle due copertine del giornale
Ai sessanta under trenta e ha pubblicato le lettere dei ragazzi e delle ragazze sul proprio sito un gesto che nei settant'anni di storia del giornale assume un valore ancora più significativo permettetemi di dire quasi un segno indelebile nella storia del settimanale
Tra poco salirà sul palco il direttore Carelli per premiare la lettera più apprezzata dai lettori del settimanale
Ma i premi non finiscono qui ce ne sono tanti altri avrete modo di scoprirli durante la serata
Una piccola nota di ricordo che all'interno della Shoah perché avete ricevuto
Assieme al vario materiale trovate una scheda elettorale
Su questa scheda ciascuno di voi potrà scrivere il nome del ragazzo o della ragazza
Ti avrà fatto l'intervento migliore decretando quindi il vincitore o la vincitrice della terza edizione di sessanta under trenta
Un ringraziamento Abd media che ha realizzato uno per noi un sondaggio esclusivo abbiamo chiesto a mille italiani quale fosse la giovanile di partito più conosciuta al primo posto si è classificata Forza Italia Giovani complimenti quindi al segretario nazionale
Simone leoni e al ministro Antonio Tajani che a breve interverrà per il lavoro fatto vi anticipo che però ci sono anche altri quesiti che vi aspettano sui canali social di di di media di politica e qui allora Ostenda
Vorrei ringraziare il nostro ottava il partner tra il lime per il prezioso supporto
Un grazie speciale anche a scuola zo nostro partner nel progetto idee per cambiare l'Italia
Un'iniziativa in cui l'Università degli Studi link metterà a disposizione cinque borse di studio per ragazze e ragazzi che presenteranno le cinque migliori proposte per migliorare il nostro Paese
Continuate a seguirci per conoscere le modalità grazie allo studio legale Federico al partner a Ivan Greco direttore della miniera il nostro partner anche lui fin dalla prima edizione alle community ragazzi lui a Roma a Deadwood lobby per il loro entusiasmo e il sostegno costante
Ma soprattutto grazie a voi la vostra presenza qui fondamentale per raccontare l'importanza di questa iniziativa il coinvolgimento delle nuove generazioni
Nello spiegare che non si è mai troppo giovani per amare il proprio Paese a volerlo migliorare che è vero nessuno ci lascerà un posto ma che noi saremmo nero lì pronti a prender ce l'ho
Ci tengo a ricordare questo lo facciamo lo facciamo ogni anno questa non è una classifica
Noi celebriamo le storie di ragazzi ragazzi giovani uomini giovani donne under trenta che attraverso il loro impegno nei partiti nelle amministrazioni che rappresentano stanno già lasciando il segno
Sono giovani ma sono deputati consiglieri regionali consiglieri comunali sindaci assessori membri segreterie politiche
Come avete visto avrete visto dal giornale che vi è stato distribuito una copia cartacea del nostro magazine politica il magazine della giovane Roma quest'anno apriamo con le lettere del ministro Bernini e del capo delegazione del partito democratico al Parlamento europeo Nicola Zingaretti
E abbiamo deciso di dedicare la copertina di politica al compromesso storico
Ma
è stato anche difficile tra noi decidere a a cosa dedicare la copertina di quest'anno
Non l'abbiamo fatto per nostalgia del passato per ciò che il compromesso storico poteva essere ma al contrario per ciò che non è stato e per ciò che può ancora essere un invito a tutte noi a tutti a tutti noi di là per lavorare insieme
Ci siamo posti una provocazione
E se fosse un nuovo compromesso l'unica strada per affrontare le sfide che abbiamo davanti
Dalle guerre ai dazi Statunitensi dall'intelligenza artificiale all'idea all'emergenza climatica
Mettere da parte ciò che ci divide e concentrarci su ciò che ci unisce
L'amore per il nostro Paese il desiderio di migliorarlo
Siamo felici di avere con noi ospiti importanti il sindaco Gualtieri torna ancora da noi dopo l'edizione precedente il ministro Tajani Giuseppe Conte Matteo Renzi la loro presenza per noi è un segnale importante il segnale di un ricambio generazionale inevitabile
Un ricambio generazionale che non è una priorità solo per noi non è una priorità solo per i partiti ma è una priorità per il Paese
Adesso passerà la parola Paolo Federico vicepresidente della giovane rom e moderatore
Di questa di questa giornata che sapete insomma è una maratona andrà avanti ancora per parecchie ore quindi bevete molta acqua
Dichiaro ufficialmente aperta la terza edizione di sessanta under trenta e per chi vorrà anche i nostri prestigiosi ospiti presenti ci vediamo dagli amici del lume ti sei all'intero villaggio per l'affaire parte grazie
Grazie Federico per il tuo intervento buon pomeriggio e benvenuti anche da parte mia per me è davvero un onore moderare questa iniziativa anche quest'anno come ci sono alcune ragazze alcuni ragazzi della squadra della giovane Roma e della redazione di politica che ogni giorno portano avanti il nostro principale obiettivo raccontare la nostra generazione che un po'quello che proveremo a fare
Nel corso di questa giornata
Con Giulia Martina Année Riccardo chiameremo qui sul palco le nostre giovani promesse che interverranno insieme alcuni leader politici che hanno accettato il nostro invito
Abbiamo Matteo Renzi leader di Alitalia viva Giuseppe Conte leader del Movimento cinque Stelle e Antonio Tajani il leader di Forza Italia
Ma ora siccome come accennavamo prima si tratta di una piccola maratona politica iniziamo subito con i saluti del padrone di casa il presidente della Linke Pietro Luigi Polidori
Un tracollo adesso visto che scatto sono giovani
Bene no io ecco inizio faccio un saluto
Vogliamo
Ecco il ministro
Benvenuto ministro
L'applauso
Pervenuta
Ecco bene io divido il di benvenuto qui alla nostra università Linke in Cristo udì per il secondo anno insieme
Per questo importante premio come vedete siete tutti ragazzi giovani all'interno chiaramente qui dentro ci state bene perché siete un po'i nostri ex anche ex studenti e e quindi Vito vi do il benvenuto in nel nostro nel nostro campus questa iniziativa perno importante ci auguriamo Anco vada avanti anche nei prossimi anni
Che dire siete un po'il futuro come ha detto prima
Sia Paolo che Federico non la nuova generazione e voi che dovete spingere ecco dal basso per trovare lo spazio e dare senso un po'al futuro anche delle della nostra nazione voi siete il futuro noi formiamo tanti ragazzi quindi questi discorsi li facciamo spesso e ci ritroviamo poi avete armi realizzati tramite i nostri studenti che fanno che fanno la carriera e che diventano dei professionisti affermati ecco questo e quello che è il vostro compito e quindi ecco anche la Linke a piacere di ospitare questa importante iniziativa vi facciamo il nostro tutti i nostri migliori auguri per il vostro futuro
E un suggerimento personale ecco di non avere mai paura e di andare avanti di sposare provvede ecco di non fermarsi
Di fronte nessun ostacolo quindi vi ringrazio per essere qui vedo ancora il mio benvenuto e lascio la parola a Paolo grazie citando abbiamo le vogliamo lasciare un piccolo premio persino il grande contributo che ha dato nella costruzione di questa iniziativa ringrazio ma io non sono under trenta però ringrazio lo prendo volentieri grazie grazie presidente
Adesso partiamo subito con gli interventi politici iniziamo con l'intervento del leader di Forza Italia Antonio Tajani
Già tutti buonasera ragazzi grazie all'università Linke per avermi invitata per parlare un po'con voi
Di politica
Purtroppo oggi diciamoci la verità
Non sono tanti ragazzi che si appassiona alla politica
Quindi la mia generazione erano tutti super impegnati in politica è stata una bella palestra anche se purtroppo voi la palestra era un po'troppo violenta
Però è stata molto formativa
Prego mobili si batteva arriva degli ideali credeva in qualche cosa voleva cambiare la società voleva un mondo migliore poi qualcuno voleva un modo qualcuno voleva un altro ma tutti volevamo un mondo Iorio confrontarsi discutere ci ha permesso di crescere ci ha spinto a leggere anche di più di quanto avremmo fatto
Normalmente oggi vedo però che c'è una minore partecipazione dei giovani
La colpa di chiede giovani altra politica probabilmente la copertura politica
Perché troppo spesso è considerata come
Una cosa un po'lo ska affari interessi posti
Tanto poi i nessuno crede in quello che dice promette di tutti e non fate niente
Questo però è sbagliato
Certamente sanno pure i politici che sbagliano i politici che non valgono sono c'era pure Giuda seduta accennavo Gesù Cristo ma non per questo Gesù Cristo non era
Per quello che era
Quindi credo che
Sia utile per ciascuno di voi pensare se valga la pena di impegnarsi
Impegnarsi certo nello studio vai a pensare che la politica sostituisca lo studio sostituisca il lavoro di quello che dico sempre ragazzi i forse dare fiducia in qualcuno qua c'era anche qualcun'altra i premiati i nostri giovani eletti
Il lavoro è quello che Today sempre perseguire cioè fare ciò che ti piace
La politica è una passione
Ed è un servizio
Il lavoro ti rende libero
Non soltanto
Nella vita ma anche nell'agone politico
Perché poi capita arte durante la vita
Politica che qualcuno ti chiede di fare qualche cosa
Che non corrisponde a quello che pensi tu o qualche cosa che va in contrasto con la tua coscienza
Allora se c'è un lavoro può sempre dire che Signori arrivederci e buona sera e questo non lo faccio in maniera
Se invece la politica è un lavoro rischi
Soltanto
Di essere prigioniero della politica e fare
Quello che vogliono
Coloro che ti dico né fare una cosa contrario saluto presidente Conte
Ecco un altro insegnamento
Avversari politici sono avversari politici non sono mai nemici personali
Questa è l'essenza della democrazia e della
Ed è un sistema liberale c'è quindi la passione politica deve essere coltivata perché ha un grande servizio
Ti batti del qualche cosa in cui credi perché vuole risolvere un problema
Ti puoi battere per
Aiutare chi soffre
Tipo e batterebbe combattere la droga ti puoi battere per farà vere stipendi più ricchi ai lavoratori
Ti puoi battere perché i giovani possano
A vere accesso al lavoro più facilmente possono avere accesso al credito
Cioè ti batti per aiutare qualcuno
Guai a pensare che la politica debba essere qualche cosa per farti occupare un posto
Importante
Guai a pensare
Che il tuo obiettivo è quello di comandare quello di fare il deputato di fare il senatore il consigliere comunale l'obiettivo da essere sempre quello di combattere per degli ideali e combattere per dei valori
Questo
Questa è la cosa più importante
Perché se ti batti delle cose in cui credi non ti cos'
L'ha mai lavorare e fare politica
Se ti batti per ciò in cui credi
Ti sentirai giovane anche mandare i capelli grigi come me
Perché lo stesso entusiasmo che avevo quando era un ragazzo che mi mi batteva scuola verrà raggiungere alcuni obiettivi per risolvere alcuni problemi
Ero ragazzino allora adesso somma o no quindi pensate quanto tempo nella vita
Della vita il passato però l'entusiasmo è sempre lo stesso perché dentro c'è qualche cosa
Cioè non sono i gradienti
Non è perché se il ministro segretario presidente perché ci credi
Perché ci credi se ti batti per una cosa in cui credi la fatica non la senti mai
E si possono fare entrambe le cose lavorare e battersi per
Difendere i suoi valori
Se ne parla sempre troppo poco di valori
Ma guai a vivere una vita senza valori senza ideali senza soldi
Il sogno significa poter realizzare cioè in cui credi e quindi quello che hai dentro
Non è soltanto ambizione per carità l'ambizione anche giusta anche in politica è giusta l'ambizione ma non può essere tutto e solo ambizione
Serve credere sempre qualche cosa perché ciò che ti dà la forza di rialzarvi quando perde perché in politica non è che si vince sempre molti si vince a volte si perde non può sempre stare Franza o Spagna purché se magna sempre dalla parte quello che vince sa e anche dalla parte quello che perde ci sta
Serve insegnanti che nella vita ci si rialza
Ecco io credo che
Questi siano gli elementi fondamentali per un giovane che vuole battersi
Poi tocca anche i governi permettervi di fare politica
Di non deludere i giovani tocca al Parlamento fare buone norme che vi permettono di accedere al lavoro di accedere al credito
Di fargli una casa
Di avere salari giusti dignitosi
Siamo riusciti a fare incrementare l'occupazione ma non sono contento degli stipendi che ci sono e sono ancora stipendi troppo bassi
E allora forse bisogna cambiare qualche cosa io solo vittorie tutto si fa abbassando la pressione fiscale
Meno tasse meno tasse notasse la regola
Anche per i giovani
Favorire le start-up
Aiutare i giovani che vogliono intraprendere ci sono quattro milioni di imprese nel nostro Paese la vocazione di intraprendere
Ecco maturata mille italiani
Intraprende non significa che devi fare il grande industriale può anche aprire un piccolo studio per aprire un bar può aprire
Una società di servizio partire con le start up e lo dobbiamo incoraggiare permettendo di accedere a crederlo sempre meglio
Ecco queste sono le cose credo che di governi e la politica deve fare
Permettervi di avere una speranza guai a non avere speranza
Però la colpa non è vostro semmai la colpa è nostra
Di non dargli speranza
Dobbiamo metterli nelle condizioni di poter correre liberamente di poter realizzare quello che voi avete in testa serve certamente una buona formazione
Serve anche premiare il merito
Perché un giovane che si impegna di più
Merita di avere di più
Guai anche tra i giovani dire
Uno vale uno uno vale uno quando si parte
E tutti dell'aver diritto
Indipendentemente dalle condizioni economiche della famiglia di partire
Però poi la qualità il sacrificio
La meritocrazia devono contare
Nella vita di una persona così è la vita di un giovane
Vanno abolite le carriere automatiche vanno aboliti
Gli automatismi
Si cresce perché si merita
Volevo dirvi anche alcune cose qualche notizia che può essere utile
Visto che poi siamo in una università e ci sono anche i giovani che sono meno fortunati di voi che vivono nei luoghi di guerra proprio per questo
Abbiamo raggiunto un accordo con le autorità
Dei paesi dell'area per aprire un corridoio per i giovani universitari di Gaza che hanno vinto le borse di studio e possono
Venire
A studiare in Italia credo che ne
I primi arriveranno entro la fine di settembre stiamo lavorando intensamente da quello già è un percorso che abbiamo fatto sono ragazzi qualcuno abbiamo già fatto arrivare che sta altro gruppo credo che arriveremo a un centinaio di persone che potranno venire
In Italia nei prossimi giorni nelle prossime settimane
Questa è una delle cose che vi volevo dire un'altra cosa che riguarda le università e visto che siamo in università
Riguarda appunto la formazione e
Così la possibilità di partire tutti allo stesso livello
Ho deciso di cambiare le regole per l'accesso al concorso
Diplomati
Lo ha annunciato ai giovani che frequentano il corso si Oricchio quello per forma per andare per giovani laureati età voglia fare il concorsone tra diplomazia
Oggi poi fare il diplomatico soltanto se si è laureato in giurisprudenza
In economia e commercio
E scienze politiche
Ho deciso di aprire il concorso in diplomazia a tutti i laureati qualsiasi facoltà abbiano fatto purché abbia una laurea magistrale
Perché nessuno impedisce a un giovane che è laureata in matematica
Di poter fare il diplomatico un giovane ex giorni fa il Papa laureato in matematica e quindi evidentemente si possono fare anche altre cose non è che uno che lavora di matematico in Filosofia ove lettere deve fare per forza o il professore o il matematico
Importante avere una buona formazione se hai la passione per la politica estera la diplomazia per il commercio internazionale puoi fare il diplomatico
Se non c'è una casta ridotta a chi fa un tipo di studio ma basta vedere la laurea magistrale
Questo modo per a bere anche
Più giovani
Avere insomma una cantera più ampia
Per avere diplomatici
E inutile restringere a pochi eletti a poco sono laureato in giurisprudenza minima che non nessuna vendetta da fare
Però mi pare ingiusto non permettere a tutti i giovani che vogliono fare i diplomatici di partecipare alla carriera diplomatica questo modo per prestare attenzione alle università dove c'è tanto da fare
Bene togliere il teste a Medicina abbiamo bisogno di più medici
Racconto un episodio mia figlia fece nel giro di due giorni
Due
Teste tra tra la medicina poi ha fatto la psicologa
E non è stata messa e non altro non era stata ammessa
Allora Rabbo non era buona per fare una professione sanitaria
Solo che erano diversi tipi di teste da una parte c'era inglese dall'altra soltanto chimica fisica renda Patricio classico si è trovata più difficoltà l'altro faceva inglese dove c'erano altri materie più diciamo più umanistiche entrata però non è quella la regola era una barriera ingiusta
Che tra tanti ragazzi che avrebbero potuto fare bene il medico
Si vedevano tarpare le ali questo credo perdiamo anche bisogni tanti medici di tanti infermieri quindi giusto aprire la facoltà di Medicina e non fare facciamo barriere di merito non barriere di quiz anche per cose non interessano granché
Ecco ragazzi questo vuole dire e il fatto che si premino oggi anche giovani politici concludo
E il riconoscimento dato a Giovanni
Che hanno deciso di impegnarsi
Ho visto la lista molti sono eletti qualcuno lo conosco direttamente qualcuno già l'assessore comuni importanti pur essendo giovanissima calcola fa il consigliere comunali sono leader di movimenti giovanili
Ecco sono ragazzi
Che meritano
Perché hanno deciso di mettersi al servizio della comunità
Il consiglio che do loro non vi è montata la testa non diventate come vecchi
Non prendete i vizi
Della vecchia politica non prendete i vizi dei grandi Manzi cercate di portare un vento di novità
Puntando sulla meritocrazia sulla capacità
Sulla voglia di difendere i valori sono voglia di combattere solo voglia di impegnarsi
Non pensate ripeto
Ad avere l'obiettivo del posto
Sarete dei pessimi politici
E non sarete mai dei motivatore
Non avrete mai seguito
Perché ogni cittadino ogni qual volta lo incontrerete
Saprà e capirà da come vi rivolgete a Luís se ci credete oppure si dei carrieristi
Un politico carrierista e destinato aperte
Un politico che ci crede e destinato a vincere e a far vincere i valori dei quali crede e questo il consiglio che evita uno che sono tanti anni
Lavora e si impegna nel settore della politica
Dopo aver fatto per tanti anni anche giornalista
E vi assicuro che questo io vi dico e il consiglio migliore da padre mo'da nonno che posso dare credeteci impegnate lavorate
E non mollate mai
Pensate
Ai valori pensando agli ideali e mai alla poltrona poi arrivano pure le poltrone
E le poltrone più importanti saranno sempre quelli che ci credono mai quelli che pensano
Di fare carriera politica invece di lavorare
Buona fortuna in bocca al lupo a tutti
Grazie ministro un piccolo riconoscimento grazie
Adesso procediamo subito con una con un altro intervento politico abbiamo l'intervento del leader del Movimento cinque Stelle il presidente Giuseppe Conte
Grazie presidente
Saluto tutte le autorità presenti va ascoltato perso forse nella parte iniziale dell'intervento del ministro Tajani ma l'ho ascoltato per la gran parte e saluto tutte le autorità permettetemi anche ormai notoriamente amico Bettini questa nostra amicizia ben nota saluto anche tutti autorità
Onorato l'assessore tutti quanti ma soprattutto permettetemi di salutare voi giovani io quando sono stato invitato per questa testimonianza
Quando ho saputo che era così folta la presenza dei giovani e c'erano queste premiazioni ho subito accettato ho accettato perché confesso on debole quando si tratta di confrontarsi con buoni vengo da un'esperienza professionale accademica in cui il confronto con gli studenti era quotidiano
E devo confessare che vi manca questo confronto quotidiano anche se adesso il confronto continua quando incontro sui territori
Quando mi fermo a parlare con voi ad ascoltare le vostre storie devo dire la verità molto spesso sono doglianze per la condizione attuale ma anche sempre testimonianze carichi di speranze
Perché il futuro e in qualche modo una prospettiva in cui volete credere
E la speranza non la volete abbandonare
Io sono un politico permettetemi anomalo se avete seguito un po'la mia storia
Perché ho costruito un percorso di studio i sacrifici
Benetton pensino piccolissimo pensare di trecento abitanti attualmente provincia di Foggia
E permettetemi di dire sono stato sempre orgoglioso
Di dire che ero nato a Volturara Appula che parlasse il contratto o gusci Jinping condicio mai dal Sud Italia dalla Puglia che già più conosciuta
Rivendicavano Leo le mie origini
Perché poi le radici son quelle che ti formano la semplicità
La anche delle volte i momenti di noia che la vita di paese di può offrire non c'erano neppure oggi tutte le distrazioni che ci sono oggi e soprattutto la mia giovinezza Damiani gioventù l'ho vissuta in un contesto
In cui non eri continuamente connesso oggi credo che sia impossibile per noi immaginare una condizioni di vita non connesse nel momento in cui perdiamo il contatto con voi fa io per primo iniziamo ad agitarsi tutti
Pensate che cosa può e aver significato invece cresce in un paese di provincia
E sentirsi completamente lontano al mondo ecco perché il futuro prima è stato l'aspirazione anche il percorso universitario venire a Roma nella capitale a studiare giurisprudenza e per costruire un percorso accademico e anche professionali come avvocato
Allora parlando di politica sulla prima testimonianza vi posso offrire quella costruite vi un percorso professionale che li renda solidi
Nel la vostra prospettiva professionale
Che sicuramente
Il mille la migliore chiave
Per vivere la politica
Con la giusta con la giusta distanza e con la giusta intensità
Dipendere completamente esclusivamente alla politica e un rischio molto grave
Io ho avuto l'onore di poter essere catapultato alla società civile al massimo livello di responsabilità politica Presidente del Consiglio una cosa che ha fatto anche discutere c'è stato un dibattito anche pubblico molte han detto ma chi è questo ma chi lo conosce ma non è mai passato in tv
Va fatto neppure un reality show ma come è possibile che adesso può pretendere di esser messo capolino il governo del Paese è stato sicuramente un rischio
Mi sono assunto responsabilità vi posso dire però che il percorso di studi e anche la preparazione giuridica in particolare nel mio caso vi ha aiutato molto
Per poter affrontare una sfida di governo addirittura in due governi e poi nel momento più duro della pandemia
è stata una sfida terribile perché abbiamo dovuto veramente rivoluzionare l'organizzazione del Paese ne ho dovuto adottare pensate misure che io come giurista non avrei neppure immaginato si potesse ad adottare in un sistema democratico
Abbiamo adottato misure per preservare il paese che era tre più esposti nell'Occidente
Tre più severamente colpiti tra i primi ad esser colpiti
Però l'abbiamo fatto anche cercando di comunicare sempre in piena trasparenza il percorso che stiamo facendo e c'è stata una grande
Risposta dalla parte la comunità nazionale vede tutte i successi che abbiamo conseguito in questa sfida
E anche il successo poi anche più clamoroso che ci ha consentito di ripartire
è successo che adesso e sul terreno di questo governo anche perché obiettivamente le gli unici cantieri aperti oggi sono quelli del next Generation i duecentonove miliardi
Che il Governo sta cercando di spendere con una corsa visto che siamo ormai in dirittura finale quelli provengono dalla credibilità che l'intero Paese ha dimostrato nel periodo più duro se l'avessimo osservato le regole
Sì no estivo dimostrato quel senso disco Issione solidarietà le nostre battaglie in Europa e a livello internazionale non le avremmo vinte
Perché erano tutti pronti
A comunicarci
Con qualche risatina che abbiamo conosciuto anche in passato no l'atteggiamento di sufficienza che avevamo il Paese poiché le regole non le rispetta
Il Paese che in emergenza frana sotto una sfida
Così però invasiva così capillari
E invece abbiamo avuto l'ammirazione di tutti la comunità nazionale ha saputo reagire abbiamo dimostrato di essere veramente un'azione unica addirittura di essere capaci in Europa di poter imprimere una svolta sì perché Next Generation al significato una svolta che ha perché dal punto di vista tecnico giuridico
Io paragono più importante dei trattati che abbiamo avuto recentemente
Delle svolte che abbiamo sono state scritte nei trattati per la prima volta il debito pubblico comune è servito per costruire un piano straordinario di finanziamento
Di finanziamento che è servito a noi principalmente ad altri paesi
Per ripartire più forti per rilanciarsi
Oggi sono molto preoccupato
Sono molto preoccupato perché
Vi confesso che prima di andar via G. cadesse il governo
Stavo già pensando di lavorare con la squadra dei ministeri a rendere strutturale Next Generation
Pensavo già viste le difficoltà di attivare un piano così sfidante
All'unanimità perché noi purtroppo in Europa dobbiamo lavorare all'unanimità sui passaggi cruciali voi capite che basta
Un singolo stato membro per bloccare quindi anche le soluzioni più necessarie quelle più rilevanti e importanti
Stavo già lavorando per renderlo strutturali
è un percorso che purtroppo si è completamente perso e siamo ritornati invece al patto di stabilità
Il patto di stabilità che ci è stato imposto per anni nel segno dell'autorità politica e l'asserita ricordate ce la contrapposizione tra Paesi frugali
E invece Paesi quindi parsimoniosi e Paesi spreconi formiche e cicale
Non eravamo additati all'interno dell'Ulivo per come i Paesi spendaccioni
Eppure con i vincoli di bilancio abbiamo strozzato completamente per lustri la nostra crescita
Ci hanno imposto adesso che cosa succede succede che ormai quei vincoli non valgono più
C'è la Germania che si deve fermare
La Germania pensate dopo averci anche noi imposto in Costituzione il vincolo di bilancio in una notte a nove si può dire a un votato il superamento dei vincoli di bilancio in Costituzione
Viene esaltata armarsi
Ma cominciano a farlo anche da tempo
Perché qualche giorno fa è stata inaugurata la più grande fabbrica per la produzione di proiettili d'artiglieria pensate produrrà array metal in questa nuova fabbrica trecentocinquanta mila l'anno
E ci hanno messo un anno e mezzo per realizzarne una chiarezza Tocci tostati velocissimi
Ma siamo già predisposti per investe centinaia e centinaia di miliardi per cui può anch'esso all'Europa alla commissione di elaborare il piano di riarmo con agevolazioni varie
Quel piano io l'ho detto pubblicamente temo che distruggerà
La commissione interna dell'Europa
Ci abbiamo messo tantissimo per costruire un mercato unico europeo
Anzi c'è apparsa sempre la visione mercantili Istica limitata
Adesso invece ci vien detto no dobbiamo armarci
E chi non se lo può permettere per vincoli di bilancio per il debito pubblico alto può utilizzare i fondi di coesione
è sempre una grande opportunità
Ma i fondi di coesione ci sono stati dati per cosa
Ci vengono dati sulla base del reddito medio pro capite europeo
Chi è al di sotto li può utilizzare per colmare il divario le diseguaglianze economiche sociali non per gli armarsi
Quindi noi ci troveremo ad arrancare sulla Germania cercando di fare investimenti e alla l'effetto finale sarà di distruggere quella che era una costruzione che si era tentata armonica
Del mercato europeo
La Germania pensa in questo modo di portarci su quella strada
E Dio avviare ha un problema serio che stiamo affrontando che tutto europeo e anche italiano
Operare una riconversione industriale
Operare una riconversione industriale perché la nostra manifattura in difficoltà
L'Automotive ormai emarginata fuori dal concorrenza di mercato le nostre automobili non sono più competitive
Cosa fare allora
Beh certo avremmo potuto abbracciare costruire altre strade per voi giovani
Avremmo potuto costruire un piano sordi al definanziamento per traghettare le filiere produttive più in difficoltà verso il futuro il futuro parla di intelligenza artificiale
Robotica
Si distruggeranno tanti posti di lavoro ma oggi già mancano tanti altre professionalità amo proposto come primo atto della nuova legislatura europea
Un piano sordi al rifinanziamento per sostenere e rilanciare le filiere in difficoltà
C'è stato rifiutato
No la soluzione migliore è una riconversione industriale che ci consenta oggi per domani mattina di produrre anziché automobili carrarmati emessi
Però attenzione
è una svolta questa che ci vincola per il futuro
Se oggi abbiamo rinunciato a una innovazione che guarda al futuro
Che probabile servi il modello sociale europeo per cui abbiamo tanto combattuto e lo indirizzi invece verso un modello completamente diverso che taglia il welfare tagli alla sanità
Tagli all'investimento quello più produttivo e nel capitale umano investire in voi giovani
E il l'investimento più redditizio numeri e economici alla mano
Se devi rinunciamo a questo sapete che cosa succederà
Che non potremo poi completato il piano di riarmo operare una nuova riconversione industriale saremo costretti a produrre missili e carrarmati
Meritiamo e nelle democrazie
E facciamo la distinzione democrazie contro autocrazie
Se c'è una vera distinzione
E quella che riguarda il ruolo dell'opinione pubblica perché diciamolo veramente
Anche nelle nostre democrazie
I processi decisionali diventano sempre più opachi
Diventano sempre più appannaggio
Dice di politici consolidati
Gruppi di potere che siano fondi di investimento grosse banche gruppi imprenditoriali che agiscono in una condizione oligopolistico
E allora permettetemi di dire
Se un abbracciamo questa corsa alle armi ci ritroveremo con delle opinioni pubbliche a un certo punto si renderanno conto
Che la prospettiva futura per voi giovani e quella di un salario sicuro nell'esercito
Tra i militari
Un'occupazione militare ne stanno discutendo in Germania è un dibattito già attuale
Stanno rendendo conto che non posso diventare una superpotenza non adeguando anche la consistenza delle dimensioni dell'esercito
Si parla già di raggiungere una certa soglia è se non la si raggiunge su base volontaria di rendere la leva obbligatoria obbligata a D'Alema militare di nuovo obbligatorio
è un dibattito che pian piano scenderà anche al nostro interno
E allora
Ecco perché oggi dobbiamo operare delle scelte
Dobbiamo fare di tutto perché l'Italia non rimanga schiacciata in una dimensione unipolare o bipolare del mondo
Ci stanno portando in quella direzione
C'è un moto inerziale e tante forze anche che consapevolmente agiscono per portare le forze NATO e dell'Occidente a contrapporsi al resto del mondo
Nel resto del mondo però innanzitutto stiamo scoprendo che c'è tanta tecnologia son tante realtà che non possiamo disconoscere tante le azioni che sono paradossalmente costrette a compattarsi per rispondere a questo tentativo
E non possiamo permetterci di vivere in una prospettiva bipolare anche perché poi diciamolo francamente
L'unica Regione che può giustificare questa prospettiva bipolare dove c'è l'occidente o meglio la NATO contro il resto del mondo sono i valori a cui ci appelliamo
I valori che decada mia
La libertà
La democrazia
La tutela dei diritti fondamentali ma non del CRA mandolino astratto
Ormai tutte le costituzioni riconosco la tutela diritti fondamentali
Ma assicurandone una dimensione di effettività di tutela il che è completamente diverso
Allora se partiamo dal presupposto della dignità di ogni essere umano ecco per questo mi sentite con forza denunciare il genocidio in corsa grazie
Perché
Non possiamo rivendicare un primato di valori se non siamo conseguenti
Non possiamo rivendicare
La giusta la nostra azione
Se infligge a un mossa in missioni economica e finanziaria Putin e non a Netanyahu e i suoi ministri
Non possiamo girarci dall'altra parte e aspettare che il numero delle vittime esuberi per i bambini Ventimila sessanta mila per cercare poi di nasconderci nel quadro europeo
Sapendo che adesso per le sanzioni occorrerà l'unanimità
Signori ma Viktor Orban ha già detto che sanziona i coloni non ne particelle non vuole sottoscrive nulla quindi è una strada che non porta a nulla
Potremmo però domani mattina sospendere il noi come Italia il minimo un memorandum pensate per la compilazione militare Italia e Israele
Lo potremo fare domani mattina
Non dipende da noi
E così via però
Vorrei tornare
Sul piano interno è vero che io credo che oggi per come mi rappresentate
Il futuro di speranza richiede veramente uno slancio un po'fideistico da parte vostra
Mica presenta delle difficoltà
Le difficoltà innanzitutto di un riscatto sociale forse i miei genitori oggi anzi sono sicuro
Che per il costo qui a Roma della vita
Con stipendi impiegati pubblici non mi avrebbero potuto consentire di venire a Roma a studiare
E tanti oggi non possono allontanarsi
Dalla loro residenza originaria perché andare nelle grandi città e insostenibile dobbiamo investire il diritto allo studio
Dobbiamo consentire questi investimenti sulle infrastrutture immateriali nel capitale umano
Dobbiamo dire ai giovani assicurare che non ci sono più ci sono anche delle nostre proposte o non più tirocini e stage gratuiti che nascondono sfruttamento pensate quattro giovani su dieci
Quattro giovani di voi su dieci prendono buste paga
Che sono al di sotto di una soglia che abbiamo individuato come il salario minimo quattro su dieci insieme insieme alle donne siete i più sfruttati
Tra quei quattro quasi quattro milioni di lavoratrici e lavoratori che sono al di sotto del nove euro che la soglia minima legale che abbiamo individuato e che non riesce a passare in Parlamento
Eppure pensateci
è una misura che potremmo domani mattina approvare non richiede una copertura finanziaria
Perché capisco che qui siamo in difficoltà qualche tempo fa siamo stati in Parlamento una settimana bloccati perché deve essere milioni per consentire le mammografie alle donne la prevenzione
Sono stati hanno tirato fuori solo un milione
Pensate quindi evidentemente quando non si tratta di armi ci sono delle oggettive difficoltà
Però con salario minimo domani mattina
Una riga pubblicate in gazzetta ufficiale consentirebbe a tutti coloro che guadagna oltre i cinque quattro euro l'ora di passare quanto meno nove
Ce lo dice la nostra Costituzione la dignità del lavoro del salario minimo per assicurare asset e alla propria famiglia un'esistenza libera e dignitosa
Abbiamo tanto da fare dovremmo recuperare
E non tagliare come è stato fatto anzi dovremmo investire ancor di più per consentire a voi giovani di accedere ai mutui per la prima casa
Dovremmo rinforzare non tagliare un pacchetto di norme che a me è stato molto a cuore colmo quanto sono stato Presidente del Consiglio
E cioè il rientro dei cervelli
Oggi voi mi fermate spesso l'incontro anche glielo porti all'estero e io vi chiedo sempre facili paragoni ma scende nel dettaglio
Oggi voi a parità di livello
A parità di mansioni se siete in Italia prendete tre anche quattro volte meno non dobbiamo andare negli Stati Uniti altrove basta andare in Francia Spagna Germania Svizzera
L'Italia non è più competitiva con questi salari reali così bassi quindi questo diventa assolutamente prioritario per trattenerli il pacchetto rientro dei cervelli significa costruire investire per rendere più competitiva la nostra offerta di lavoro
Chi ritorna alla garanzia dello Stato italiano del fisco italiano per alcuni anni avrete delle agevolazioni per cui il vostro salario diventerà molto competitivo
Attenzione
Ho letto sui giornali come voi non ho nessuna lo Tizio indiscrezione che questo pacchetto agevolato è stato fatto per Amazon che dovrebbero pagare tre miliardi e invece si è precipitato addirittura il viceministro delle finanze alla Procura di Milano coi insieme all'Agenzia delle Entrate per garantire una volta invece di qualche centinaio di milioni come a dire una volta si diceva
Dicevano i legulei
Che la legge per gli amici si interpreta per i nemici si applicava qui nemici sono le imprese italiane
Che sono vessati da un fisco da controlli
Non c'è un artigiano una piccola media impresa dal Nord al Sud perché se la cavi
Corna caro bollette care regia con le misure delle agevolazioni transizione cinque punto zero che non e tant'è vero che abbiamo che non funziona
Tant'è vero che abbiamo un crollo sistemico
Della produzione industriale siamo ritornati al lo zero virgola della crescita
Ecco allora
Gli ho dato qualche segnale di preoccupazione forse in più ma sono segnali di preoccupazione che voi stessi leggete ascoltando i notiziari seguendo e il dibattito politico
Lavoriamo però per quelle misure
Che possono consentire a voi per esempio una pensione di garanzia lavoriamo insieme anche con le forze di maggioranza oggi voi entrate tardi nel mondo del lavoro
C'entrate rimanete precari abbiamo un esercito di precari
Sei milioni di lavoratrici e lavoratori all'incirca mille euro al mese ditemi come si arriva alla seconda metà del mese
Allora cerchiamo di costruire perché ormai i contributi previdenziali non riuscirete mai ad accumulare dobbiamo lavorare a meccanismi consentirmi una pensione di garanzia per avere anche un futuro assicurato un futuro dignitoso
Lavoriamo insieme visto Tajani lo dico pubblicamente parlando di immigrazione
Avete lanciato l'idea del dello ius con le è una vecchia nostra riforma che ci sta a cuore
Diamo la possibilità lavoriamo sui giovani per consentire loro del volto a democrazia si regge sulla partecipazione
Tanti i residenti stretto inerzia non riescono a votare lavoriamo perché possano votare nei luoghi in cui svolgo una professione in cui sono all'università
Favoriamo questo vuoto per i non residenti e sulle Scole cerchiamo di portarlo avanti in modo costruttivo serio né ci siamo lo spaventiamo ci sia all'interno del tra le forze d'opposizione oltre alle forze di maggioranza ci possono essere delle varietà di opinioni
Se riteniamo giusto
Che dei cittadini
Che sono di fatto tali che sono dei ragazzi che sono cresciuti qui in Italia giocano per i nostri figli a scuola parlano un perfetto italiano abbiano diritto alla cittadinanza riconosciamo io
Buon futura tutti grazie
Grazie presidente
Grazie presidente Conte
Adesso abbiamo l'intervento del sindaco di Roma il professor Roberto Gualtieri che anche quest'anno viene a salutare la nostra iniziativa
Nel frattempo volevo anche salutare qui seduto in prima fila l'assessore onorato che ci ha visto crescere fin dalla prima edizione
Va be iniziamo subito allora con un ragazzo Ada bastone del Movimento cinque Stelle
Finiamo
Si prepari Matteo Alisei
Buonasera a tutti a tutti grazie Paolo Grassi Federico grazie ragazzi della Giovane Roma e grazie all'Espresso e l'università che ha ospitato questo splendido evento
Io sono qui per il secondo anno infatti vorrei riprendere le parole di Federico dell'anno scorso quando parlava di costanza della militanza politica
La costanza è fatta anche di piccole scelte decisive e una di queste piccole grandi scelte che è un giovane che è nato è cresciuta al Sud e che compie ed è la prima scelta politica restare al restare è un atto politico restare significa opporsi alla marginalità programmata all'induzione alla riduzione del sud a una questione amministrativa anziché a una questione reale una questione politica non lo sappiamo la storia del Sud e costellata dalla lunga storia di Lipari imposti di disinvestimenti programmati direi quasi strategici che hanno prodotto una frattura che non è solo geografica non è più soltanto una frattura geografica una frattura sociale io direi che la frattura generazionale perché quando parliamo di spopolamento parliamo di giovani
Parliamo di quei giovani che se ne vanno che se ne vanno al nord per cercare lavoro per cercare un'opportunità che al sud non riescono ad avere e in questo caso ci viene in aiuto alla partecipazione politica io dico che la partecipazione politica dei giovani credo l'unico antidoto a questo genere di disuguaglianze e quindi cosa serve serve di portare lo Stato sociale dei territori dimenticati dallo Stato
Serve un piano nazionale contro lo spopolamento la desertificazione dei servizi e non un Piano per le aree interne che prevede un lento declino dei territori come il mio perché anch'io presidente vengo da un paese di trecento abitanti della Calabria
Serve quindi redistribuire il potere e allora concludo
I giovani non sono soltanto una categoria da rappresentare da all'interno all'interno delle liste elettorali i giovani sono una soggettività politica in grado di ridefinire le priorità di questo Paese sono in grado di costruire lede collettive per ribaltare un ordine ingiusto vorrei concludere citando uno dei grandi uno dei miei più grandi esempi politici personalmente penso che questa qua poter restare sia la grande ambizione che ogni giovane del Sud a cui ogni giovane del Sud deve guardare grazie
Veniamo
Chiamiamo qui sul palco Matteo alle sei
In teoria noi siamo in sessanta under trenta che stanno cambiando la politica italiana
Ma la stiamo cambiando davvero
La domanda che mi faccio praticamente ogni anno ogni volta che ci ritroviamo qui in questo appuntamento oggi mediamente un giovane non quelli che sono qui oggi ma tutti quelli che sono là fuori
Non vede la politica i partiti come il luogo dove portare avanti le proprie battaglie tantissimi lo fanno in associazioni in enti del terzo settore in realtà che si occupano di una singola battaglia magari
E non pensavo invece
Di farlo all'interno dei partiti molte compenso addirittura che il loro voto possa cambiare le cose
Ecco
Io credo che noi dobbiamo fare lo sforzo invece anche all'interno dei partiti che oggi forse sono ai minimi storici che hanno un sacco di difetti Khan un sacco di problemi
Di riuscire a portare anche all'interno di quelle forze politiche le nostre battaglie le nostre istanze la nostra voce
La voce di una generazione che altrimenti è fuori totalmente fuori da queste realtà
In tutto il mondo la metà della popolazione sotto i trentacinque anni soltanto il tre per cento dei parlamenti e fatto da under trentacinque
Il dieci leader delle popolazioni più grandi a livello mondiale dei paesi più grandi a livello mondiali sono tutti over settanta in questo momento
Ecco io credo che noi anche all'interno dei nostri rispettivi partiti dobbiamo provare a prenderci lo spazio che altrimenti nessuno ce lo regala
Tanti di voi tanti di noi all'interno delle rispettive forze politiche hanno dovuto lottare per arrivare dove sono
E se oggi decidiamo soltanto di aspettare che un giorno qualcuno all'interno delle nostre forze politiche ci darà quello Spac
Zio probabilmente non arriverà mai prova alimenta Rivara quando abbiamo trent'anni quarant'anni quarantacinque anni invece dobbiamo provare a prender c'ero in prima persona
Io mi sono candidato quando avevo vent'anni a segretario dei Radicali italiani oggi sono il presidente di però perde radicali
E l'ho fatto proprio cercando in alcuni momenti quando mi dicevano che un ventenne non poteva guidare un partito non poteva in prima persona a fare politica invece a farlo
A dimostrare che un giovane oggi può fare politica almeno alla pari degli altri
Che non è più bravo in quanto giovane
Ma neanche che in quanto giovane non può trovare in prima persona portare le proprie stanze dentro con le istituzioni a impegnarsi a dimostrare anche di poter guidare il proprio movimento politico la propria forza di cui fa parte
E credo che il nostro compito debba essere proprio questo provare a far capire a tutti quei ragazzi che sono là fuori che oggi non sono ancora impegnati in politica che attraverso la nostra azione possiamo cambiare le cose
C'è un'intera generazione che pensa che non può cambiare le cose facendo politica impegnandosi
Io per esempio questa estate hanno fatto un giorno di mare Moggi lato un po'le spiagge italiane qualcuno di voi saprà che ho questa lotta contro alcune corporazioni in particolare quella appunto dei balneari
E in spiaggia Montello in particolare in Sicilia abbiamo conquistato il fatto che prima c'erano ostacoli tornelli recinti per entrare in spiaggia
E mostrando portando avanti questa battaglia facendo casino dentro e fuori le istituzioni alla fine abbiamo tenuto per la Regione Sicilia ha tolto tutte quelle barriere
E tutti quei recinti ecco può sembrare un'inezia può sembrare una cosa piccolissima posso imparare un piccolo traguardo
E invece è proprio attraverso queste cose che riguardano direttamente la vita delle persone
E anche la nostra generazione e attraverso queste piccole conquiste che possiamo far capire ai giovani come dogma che stanno là fuori
Che attraverso la politica anche dentro i partiti con tutte le difficoltà che ci sono possiamo davvero cambiare le cose possiamo davvero portare alcuni traguardi possiamo davvero portare la voce della nostra generazione anche dentro quelle istituzioni in cui possiamo far vedere a chi oggi non vota e tanti giovani che non sono impegnati che invece ancora con la nostra attività possiamo davvero fare qualcosa e cambiare le cose grazie
Mentre procediamo con la premiazione io spendere due parole per Matteo Matteo Anesi classe che vieta il Presidente che Europa e radicali italiani dopo essere già stato letto in precedenza segretario dei radicali a vent'anni quindi un applauso a Matteo
Adesso sindaco può intervenire abbiamo l'intervento del sindaco di Roma il professor Roberto Gualtieri
Ma grazie davvero un ringraziamento
Molto sentito a Federico lo buona ragione Roma politica e anche naturalmente
All'Espresso era Linke Diversity che ci ospitano per questo impegno per questo lavoro per questa battaglia
Di valorizzare e sostenere aiutare promuovere la partecipazione il protagonismo la leadership dei giovani la politica italiana Enea terribilmente bisogno come ne ha terribilmente bisogno il nostro Paese un Paese che invecchia e che se invecchia non va lontano
E c'è un rapporto diretto tra l'insufficiente tasso di innovazione della politica italiana che significa guardare ai problemi veri che sono i problemi del futuro che già il presente
E il tasso la percentuale che non è un problema che abbiamo solitario naturalmente anzi è stato ricordato l'età media degli e leader dei peggiori Paesi del mondo
Che non se la passa bene appunto il mondo non a caso
La per tasso medio di l'età media delle della della del della lì della politica italiana e quindi è un problema
Generazionale ma dicevano quelli della mia generazione è un problema generale però
La la promozione e il sostegno alla rafforzamento
Di una generazione più giovane fa bene ai giovani naturalmente ma fa bene a tutti noi perché noi come italiani come romani abbiamo bisogno
Di una città di un Paese
Che faccia delle scelte che fa che la classe dirigente meno giovane fa più fatica a fare
A Roma siamo cercando per questo anche per questo di dare tante spazio ai giovani mi fa molto piacere che non solo quelli diciamo della mio partito la mia maggioranza Manta ce ne sono tanti nei sessanta ai quali rivolgo i miei complimenti di Romani
E credo che il fatto che che Roma si sta dando un po'una scossa e sta cercando di di di di di modernizzarsi di cambiare di essere migliore
Di guardare al futuro di accogliere non schiacciare i ragazzi dipende non solo dal Sindaco ma dal fatto che c'è una squadra con tanti ragazzi che ci danno tante idee che noi dobbiamo dire cosa pensiamo nuovo intendono i più vecchi ma soprattutto ascoltare perché è facile
Fare la lezione meno diffida è meno facile ascoltare quindi avrei tante cose da dirvi ma non me ne voglia anche dire perché penso che siete voi che dovete dirci io penso però che che ci sono elementi su cui credo sia positivo che questa iniziativa si rivolga ai ragazzi e giovani under trenta di tutti i partiti di tutte le idee perché e quindi ha una sua forza trasversale poi ciascuno ha le sue sedi la sua collocazione le sue idee
Ma credo però che non ci sia solamente un legame generazionale anagrafico tra i sessanta e tra i tanti che sono molti di più fortunatamente che voi rappresentate nel senso che ovviamente avete idee diverse è chiaro
Ed è giusto eventi positivo perché vogliamo essere una vivace democrazia con un vivace dibatto Pupi battito pubblico ma io penso che ci sono le condizioni
E che se ciò avverrà ciò sarebbe positivo che al di là delle differenze tra progressisti conservatori destra e sinistra e le varie articolazioni che voi sessanta e qui tutti gli altri rappresentate ci sono dei temi
Su cui un'alleanza generazionale che poi ciascuno può declinare
Più a destra più a sinistra però fanno bene al Paese fanno bene alla nostra città
E quindi io vi dico non solo fade di largo lei vostri rispettivi partiti ma trovate anche dei temi su cui Bossi ad essere uniti e in cui ci possiate incalzare e tutti insieme dirci sì ma questa cosa guarda al futuro va fatta fatela e sarò fate la facciamo noi anzi la facciamo noi e mi spingeva a farla io penso che questo renderebbe ancora più utile e ma so che è lo spirito voi di Federico di tanti di voi
Questo
Lavoro e questo fare squadra avere d'altronde anche altre generazioni importanti che hanno costruito il nostro Paese che hanno fatto la Costituzione che hanno fatto le riforme degli anni sessanta che hanno fatto cose importanti nelle varie stagioni
Della politica italiana
Hanno sempre saputo
Trovare e coltivare un terreno comune generazionale in cui al di là delle differenze e poi li rendeva
I faceva riconoscere null'altro e questo fa bene anche al Paese che deve avere una politica democratica vivace in cui le idee anche diverse si contrappongono con forza ma deve sempre mantenere
Un tessuto e non è solo un tema di galateo un sentimento unitario un sentimento di essere comunque tutti parte
Più più di un grande Paese che vuole che sarà essere più forte più civile sarà una politica con una forte e robusta dialettica
Ma anche con degli elementi e dei tessuti unitari
Quindi un mondo che adesso va invece in polarizzazioni e radicalizzazione ideologiche sempre più drammatiche apparentemente laceranti questi sa unità
Sui temi che unisce la vostra generazione io penso che possa e debba utilmente essere anche unità più grande
Che mostri che la politica può essere migliore di quello che vediamo non solo perché sa essere innovativa sa guardare alla rivoluzione intelligenza artificiale cambiamenti climatici e problemi del presente e del futuro che è ormai già dentro di noi
Ma che che ma perché sa insegnare a delle altre generazioni
Che forse per assenza di idee di soluzioni sanno solo estremizzare le divisioni e le fratture
Voi avete la possibilità di insegnare a tutti che si può avere una politica ambiziosa forte determinata ma anche civile
Umile capace di ascoltare e di capire Sempre il pezzo di verità che c'è in quello che la pensa diversamente da te io ho la fiducia perché conosco tanti di voi
Che la vostra generazione ha più elementi per portare questo elemento di civiltà democratica
Nel nostro dibattito politico quindi abbiamo bisogno della vostra spinta al futuro ma anche della saggezza di una generazione che pensa sia che penso sia molto più saggia
Di chi teoricamente per ragioni anagrafiche dovrebbe essere il saggio quindi grazie davvero
In bocca al lupo per voi e per tutti noi
Adesso chiamiamo qualche altro intervento delle nostre giovani promesse anelli caldo qual è il prossimo veniamo
Si sente interviene Simone leoni e si prepari nel frattempo Beatrice grazie
Simone de ogni classe due mila romano dopo dieci anni di militanza in Forza Italia a maggio era stato eletto segretario nazionale di Force e tante giovani dal congresso del Movimento nel due mila ventuno è stato l'under ventinove più potrà del centrodestra alle elezioni comunali di Roma
Un applauso
Grazie a tutti per me è un piacere essere qui con voi per è il terzo anno di fila e ci tengo davvero ringraziare e chi ha organizzato questa splendida manifestazione
L'università Linke che ci ospita la giovane Roma L'Espresso perché e visto che siamo tra giovani lo sappiamo non è scontato che dei partner così importanti decidano di investire tempo risorse e anche denaro diciamocelo
Per dare spazio ai giovani che si impegna in politica e questo è un qualcosa di cui andare orgogliosi secondo me
Che ed è importante perché oggettivamente oggi nel panorama politico non ci sono
Iniziative come questa non esistono inserire così partecipate e qui è un qualcosa davvero di speciale per chi si impegna in politica io sono orgoglioso di essere qui tra l'altro incominciò a Carla pensare che questo evento porti un po'di fortuna perché l'anno scorso noto qui quest'anno si ritorna la segretaria del mio movimento giovanile di cui vado molto orgoglioso
E cioè è una una rappresentanza quindi porta anche fortuna sessanta under trenta
Però ecco la cosa la cosa che più davvero mi rende orgoglioso di essere qui è il fatto che ci dobbiamo impegnare tutti perché troppo spesso è questo
A prescindere dalle appartenenze politiche ci troviamo in situazioni in cui
I giovani che si impegna in politica non solo non sono magari valorizzati ma troviamo anche qualcuno magari tanto in tanto che ci vuole tenere con la testa bassa e allora io invece penso che noi giovani che ci impegniamo in politica a prescindere dall'idea prescindere lo schieramento dobbiamo andare avanti a testa alta essere orgogliosi di quello che facciamo
Che io penso davvero perché
Oggettivamente se guardiamo al futuro
Oltre a guardare al presente che la cosa più rilevante
Una nuova generazione politica nasce se gli si danno anche gli strumenti
Per essere una nuova generazione di attivisti politici i ragazzi di ragazzi che si impegnano per battersi per delle idee però questi strumenti bisogna anche aggiungersi secondo me è una cosa importantissima
Che ha il coraggio perché sennò i ragazzi e ragazze
Ci facciamo mettere i piedi in testa e non abbiamo il coraggio di portare avanti e non si deve anche e soprattutto quando è scomodo allora è meglio che ce ne torniamo a casa e facciamo altro invece dobbiamo essere forti nelle nostre convinzioni ciascuno nelle proprie io
A me uno degli altri modi perché a per quel mi piace tanto essere qui venire qui e perché incontro sempre tanti amici
Con molti di loro ci troviamo in canti politici diversi alcuni avversi
Però è bello perché eventi come questo ci restituiscono secondo me l'Area l'importanza del fare politica abbia rispettarsi soprattutto tra avversari politici perché in questi ultimi tempi dove purtroppo anche da oltre oceano ci arrivano notizie tremende secondo me il messaggio che noi qui da oggi dobbiamo rilanciare è il fatto che bisogna rispettare chiede di verze
E bisogna rispettare la militanza politica perché non è accettabile non importa quali devono porta avanti ma non è accettabile morire per le proprie idee come succede dall'altra parte del mondo
E allora alla dobbiamo impegnarci ma soprattutto è veramente vi lascio perché secondo me non ha neanche senso quando veniamo qua ci diciamo sempre le stesse cose ci guardiamo in faccia alla fine non ci resta niente io una cosa vorrei dire ma la dico in primis a me stesso
E poi agli altri
Che dobbiamo fare essenzialmente due cose se vogliamo essere secondo me una buona generazione di giovani attivisti in futuro perché no di di giovani politici
La prima essere grati a chi ci permette di fare tutto questo ed essere grati a chi ci supporta perché quando c'è qualcuno che si espone politicamente
Magari un passo indietro c'è una squadra che permette a quella persona di esporsi politicamente che consente di portare avanti delle battaglie e allora dobbiamo
Difendere l'importanza del fare politica in squadra non è andando da soli che si aggiungono i risultati migliori
Anche perché io nel mio piccolo ho ancora tanti se a strafare come tutti voi ho ancora tante batoste da prendere quale appresa e la cosa che mi è rimasta è che alla fine si può perdere si può vincere ma se uno fa politica non tanto per se stesso ma aiutando e andando avanti con una squadra alla fine uno può anche perdere delle battaglie però arrivi a fine giornata che sei contento di quello che hai fatto sei contento dalla sua squadra e comunque un piccolo pezzo di vittoria già ce l'hai e già te lo sei portato a casa
Quindi la gratitudine verso chi ci permette di fare quello che facciamo è la prima cosa
E l'ultima sulla quale vi lascio
è il fatto che dovremo tutti ricordarci
Di essere prima ancora di Bravi politici delle brave persone
Una generazione migliori prima ancora di politici migliori perché dobbiamo ricordarci sempre secondo me che i fini non giustificano i mezzi che
Non fare gli sgambetti agli altri è importante
Che non esiste una ragione per la quale si possono fare scorrettezze
Perché se noi facciamo quel tipo di cose lì allora è inutile che facciamo politica è utile che la nostra generazione fa politica solo se porta qualcosa di innovativo nel dibattito e anche l'atteggiamento con cui si fa politica è fondamentale
E allora questo io vi ringrazio dell'attenzione io ringrazio ancora una volta gli sponsor e che ha organizzato questo bellissimo evento e faccia raccomandazioni a me stesso e poi a tutti noi
E mo'sprona ad essere prima di tutto bravi cittadini brave persone e solo dopo giovani bravi politici grazie a tutti e mila sessanta under trenta
Grazie Simone
A dare adesso abbiamo l'intervento del leader di Italia viva Matteo Renzi che ancora oggi risulta essere il più giovane presidente del consiglio della storia repubblicana
Sì non è un gran record dei ragazzi perché il secondo Mussolini
Se voi guardate il ranking
The consegna a trentanove anni un mese Mussolini trentanove anni e tre mesi ora qui essendo in una sede universitaria si potrebbe dire che lui è durato di più
Anche fatto un'altra fine eviterei parallelo diciamo così mi sento più tranquilla si sono stato il Presidente Consiglio più giovane
Il mio governo è stato il governo più giovane
Eravamo in sedici otto donne e otto uomini per la prima volta la parità
Se c'è stupore il fatto che ci fosse una ministra schiera incinta
Era Marianna Madia che aveva la delega alla pubblica amministrazione era il desiderio di voltare pagina
Perché abbiamo fatto quella roba lì
Qualcuno ci ha dato il permesso no l'Italia stava in una situazione devastante l'Italia era in crisi nera io l'ho sempre detto qui poi Roberto Goffredo maggior ragione altri amici conoscevano meglio di me Giorgio Napolitano per lo meno lo conoscevo da prima di me o sarebbe stato re Giorgio Napolitano alla fine abbiamo l'incarico a me perché non sapeva dove batter la festa
Perché la situazione era molto complicata mi ricordo la prima telefonata con il presidente Obama farete la fine della Grecia
A botta di vita
Al di là che adesso la Grecia cresce più di tanti altri Paesi che allora davano le elezioni
Però c'era una situazione di crisi allora il primo messaggio che io voglio dire non di integrarsi mi piace suonare ogni lassismo tutto quando menava nazione c'è stato un po'più prudente ma mi sembra grazie molto molto interessante di faccio un grande in bocca al lupo
Ha detto dice non dobbiamo essere devo dire grazie imparate anche a prendervi lo spazio
Perché si è aspettato che qualcuno dolori allo spazio Molise senza aver toccato palla norma spazio ce lo siamo presi
E io c'ho un sacco di gente che mi dice Ortu però perché sono il più giovane
Presidente Consiglio ma siamo anche il primo il più giovane se andava a casa per la la regola matematica in film a quarantadue anni Zanchi ero già a casa quindi sono i più giovani baby pensionato
Ma
La cosa che vorrei dirvi ente in tanti mi dicono te chiedo venia assai più prudente ne hai fatte troppe effettivamente le metto in fila tantissime riforme alcune delle quali mi hanno fatto anche male nel cuore
Ci sono dei momenti in cui trovare degli accordi o trovare il compromesso perché non crede a quelli che vi dicono che la politica è agitata e Croazia la politica diceva un noto filosofo Rino Formica storico ministro socialista e sangue Meda
Diceva così si può dire ma l'ho detto sicché non c'è problema
La politica è anche questo
E a chi viene a fare la storia la politica ideale con la politica è compromesso e stare con le mani nel fango
è sporcarsi le mani ma mantenere la volontà di vincere la mattina la sfida più importante che non è contro l'avversario che non è contro un compagno di partito la sfida che tutte le mattine voi avete da fare e avete da vincere
E quella dello specchio o diceva Indro Montanelli facendo un altro mestiere
Si fa politica se la mattina guardandosi allo specchio uno dice va be ho tentato fatto me la sono giocata io ho fatto un sacco di riforme e c'è un sacco di gente che mi dice se ne facevi qualcuno almeno a Questura di ancora lì
Effettivamente ne abbiamo fatte tante abbiamo fatto alcune riforme che oggi tutti considerano buone le unioni civili ora son tutti a spellarsi le mani che male si fa se due persone che si amano lo dicono davanti al comune e non soltanto a un ristorante Galante
Che male di farselo dicono davanti alla società allora allora ci fu un pezzo di mondo anche del mio mondo perché io sono cattolico apostolico romano
Che tentò fino all'ultimo di farle saltare che chiamò dirigenti di partito o di partiti che oggi stanno da altre parti
E che portarono quei partiti a passare dal voto favorevole all'astensione per cui lì se noi non mettevamo la fiducia quella riforma non passava
E
Toccava a me decidere da uomo che guidava un centrosinistra riformista quelli della sinistra non m'hanno mai considerato
Troppo di sinistra quelli di destra non son mai stato io di destra nel mezzo preso schiaffi dagli uni e dagli altri in tanti momenti ma quando abbiamo fatto la riforma del mercato del lavoro Jobs act
Viene dalla stessa riforma che aveva fatto ovviamente mutatis mutandis Barack Obama
Le questioni complicate di dover andare a firmare una legge che sapevi che creava una frattura la riforma della buona scuola con sette miliardi in più sulla scuola la riforma del terzo settore la riforma del dopo di noi quattro punto zero gli ottanta gli ottanta euro
Tutte queste riforme fatte qui che oggi mi suonano
Come preistoriche porta un sacco di gente a dire hai esagerato mi hai fatte troppe ecco io vorrei dire
A tutti quelli che mi dicono ne hai fatte troppe esagerava un dove di rischiare
Che se io non avessi rischiato non sarei mai stato Presidente del Consiglio dei ministri se io non avessi rischiato non sarei mai stato sindaco di Firenze allora il primo messaggio a tutti questi bellimbusto ipocriti che vengono a dirvi mi raccomando prudenza
Dovete rischiare se volete essere giovani se la se ne giovani solo sulla carta d'identità
Dovete tirare fuori il coraggio avere la grinta di dire non vengo a dirvi grazie per piacere scusa non vengo a omaggiare il leader di corrente mandate a quel paese i vostri ridere no venite a dire o per avere incarico in Parlamento per l'assistente parlamentare dico di sì su tutto abbiate la forza e il coraggio titolare un compromesso non esagerate
Non esagerate sempre il compromesso la politica e compromesso
Ma è questo che serve secondo punto avete visto che cosa sta succedendo nel mondo ragazzi sto casino qui non c'è mai stato
è la riscrittura dell'ordine di Yalta di ricordare cosa è stato Yalta Yalta un certo punto alla fine della seconda guerra mondiale i leader si sono messi insieme
E hanno definito un ordine che andava avanti brutto o bello che fosse per decenni
Qualcuno ha patito
Sulla propria pelle le ferite della mancanza della libertà sancite da quell'accordo dura al tavolo c'era Stalin
Dove al tavolo c'erano gli americani c'era Churchill
Oggi si tratta di creare le condizioni di un nuovo di alta
Perché quando voi vedete la foto di Pechino avete presente la foto di Pechino
Sci Jinping modi e Putin non credete a quelli che dicono che è una foto che viene fatta perché ce l'hanno tutti con l'Occidente siamo stati noi a creare quella foto lì
Anzi è stata la mancanza di politica ora dico una cosa che lascerà molti sport molti perplessi
Se ci fosse stata la politica
Non avremmo regalato l'India nelle mani dei cinesi si detestano India cinesi
Perché abbiamo mandato l'India nelle mani dei cinesi perché tra doveva
Mettere le tariffe i dazi avete visto i dazi all'India o né che gli indiani sono particolarmente liberi nel mercato ma gli ha messo quella botta di di di tariffazione dei perché
Perché gli serve per il proprio consenso interno immediato è il facendo così crea una frattura che magari non si vedrà nei prossimi dodici mesi sul PIL anzi per l'americano migliorerà ma si vedrà nei prossimi dodici anni vent'anni perché Linda la stiamo regalando ai cinesi
La Russia l'abbiamo persa quando è finita la politica dice ma Putin un criminale sì mattutino ha fatto l'invasione certo qualcuno ha dei dubbi su questo ditemi qui alzi la mano uno che dice che Prodi non è responsabile dell'invasione in Ucraina
A meno che non ci sia uno e che deve penso che nessuno possa dire questo
Ma la mancanza di politica apportato progressivamente ad Alleghe intarsi rapporto che poteva esserci tra Europa e Russia tra Stati Uniti e Russia Dostoevskij grande diceva senza Europa non c'è Russo senza luce non c'è l'Europa
è un'altra pagina di mancanza di politica che stiamo pagando oggi
Alla polemica la cosa complicata volete che vi dica come tutti però dico però dico tranquillo io sono contro la Meloni perché la Meroni non starmi violando la situazione degli stipendi è così o no si è vero
Quelle che mi dica che non ha fatto una riforma in meno a pagarla è così
Voi avete America che uno che ha come ministro per l'intelligenza artificiale uso qualche problema c'era però mica solo artificiale voglio dire
Però se volete vi dico questo ma europee tabellari con tutti praticone Eaton che stava di fronte a voi ragazzi di perché chiosa ormai da questa materia
Cioè io ho fatto lo straniero finora ma ormai son più da parte i sessanta ed evento ha fatto cinquant'anni io mi venga a dire tirate fuori gli attributi voi
Non fate il convegni sulla situazione giovanile centonovantuno mila se ne sono andati Vidor tre numeri
Vidotto nei numeri
Quando io ero premier dicevamo che la situazione della fuga dei cervelli
Era drammatica erano novantacinque mila quelli che sembravano oggi seicentonovantuno mila il doppio dicevamo che c'era un problema demografico nascevano cinquecentodieci mila bambini quest'anno saranno meno di trecento cinquantamila sono anche collegate le due cose se i ragazzi se ne vanno i figli non li fanno gli ottantenni
Cioè ci posso provare per carità auguri
Buona serata che vi devo dire si può provarci l'ottantenne
Il terzo dato sconvolgente è quello del PIL quanti di voi fa l'economia sulle maniche fa economia o c'è uno fa bene va grazie ringrazio rugosità frode allora
Prima americano due mila e sette lo sai quant'era
Difficile il PIL americano nel due mila e sette da quattordici mila miliardi di dollari non era fa l'ho studiata se non tradisce posso un po'cattiva come domanda sai quant'era il PIL europeo nel due mila e sette dell'unione dei paesi dell'europea
Quattordici mila miliardi di dollari uguale cioè punto di partenza della tutti e due si guarda allo stesso punto
Sapete quant'è oggi il PIL americano
Ventinove mila miliardi
Sapere qual è quello vero diciassette mila miliardi
Vi rendete conto che in questi quindici anni abbiamo perso la sfida con gli americani e rischiamo di perdere la sull'intelligenza artificiale sul quantum computing non ne parla nessuno ma è la vera sfida il quantum computing
Sul tema dell'innovazione ecco di fronte a tutto sto caos
Nei prossimi cinque anni l'Europa continuerà purtroppo dormire
Abbiamo dato l'Europa in mano a un'algida burocrati by facciamoci una buona un'altra amica Ursula von der l'Allende sta alla politica come io sto al la Filosofia sanscrito da il tradizioni sanscrito e del primo secolo dopo Cristo
Cioè lei la politica hanno deviato da piccole
Abbiamo a che fare con una situazione internazionale dove il caos regna sovrano
Chi di noi da qualche anno prova a dire Bottio guardate i Paesi emergenti io mi sa dire cinque anni fa l'Arabia Saudita tutti a prendermi in giro ora sul tutti a dirmi scusa conosci qualcuno Arabia Saudita morire si tua sorella conosco
Perché l'atteggiamento che è stato fatto di mancanza di intelligenza politica del capire prima che cosa succede queste dovete portare quei giovani e ho finito perché sono già troppo lunga cosa che voglio dire non state a sentire le chiacchiere i cinquantenni nemmeno la mia
Se avete un po'di coraggio tirate fuori gli attributi che deve tirare fuori
Non metteteci un po'di valore di Galizia di passione perché alla fine la politica
Non è una cosa complicata io vengo da una terra in cui quando penso alla politica penso a Dante Alighieri Hunter ieri amava tanto la politica non ricambiato purtroppo dalla politica fiorentina
Va a vedere Palazzo Vecchio che cresce e iniziale alla costruzione non che cresce poi viene esiliato e quanto lui sarà grandioso nel suo ideale quando gli propongono di tornare a Firenze rimangiando sì le sue idee pur amando finanze non torna Firenze e la città di Machiavelli
Un fico pazzesco non capiva tutto quello che raccontano su Machiavelli ci fosse gente come Machiavelli rileggesse col principe non solo il principe sarà un caso che la CIA fa studiare i Machiavelli perché perché quello è un genio vero
Altro che un'operazione Machiavelli così io ho fatto operazioni Machiavelli che magari fosse a quell'altezza si
Ho mandato a casa Salvini per portare contesi
Dici mai montato conterà incoerenza figuratevi se ero contento di portare Conte in quella fase avevano appena restavo i miei genitori
E i Cinquestelle mi facevano questo segno qui in aula ok così
Però che cosa ho fatto
Ho pensato al Paese già salvi in mutande con le cubiste al Papetti niente contro i comunisti con il mojito qualcosa di dubbio ce l'avevo in quella fase che diceva voglio pieni poteri cosa dovevo fare sempre con la politica operazione machiavellica si porta contro poiché per azione machiavellica non condivisa da tanti amici grati altra operazione laterali la politica si fa anche con il machiavellismo
Ma attenzione si fa con l'ideale
Se non c'è l'ideale il machiavellismo eppure tecnocrazia e allora l'ideale per restare a Firenze chiudere su questo è quello che a me hanno insegnato quando ero giovane i boy scout
Raccontandone la storia di un prete
Che in un paesino sperduto a Barbiana diceva mi sono accorto che il mio problema è uguale agli altri
Solo ventenni da solo e avarizia
Solo Etienne insieme nella politica
Amici cari
Bella quest'iniziativa bravo Paolo bravo Federico bello l'idea di mettere insieme le eccellenze dei ragazzi bello dire a tutti voi giocate vera
Ma per chi come me ha fatto il Presidente del Consiglio si è trovato delle volte a non dormire la notte perché non sapeva cosa fare quando richiama le c'è un ostaggio che che Ida esce stattene per decapitare perché è successo anche questo poi molte cose sono coperti dal segreto di Stato non si possono dire
Ma vai a letto la sera Presidente il Consiglio assai che da una tua decisione dipende la vita di un connazionale
Vai a letto la sera e sai che ci sono le famiglie che non arriva a fine mese di fronte a questa bellezza ai e drammaticità della politica ricordatevi sempre che si può avere tutte le competenze del mondo del studiato in tutte le sia del mondo ma se non avete il fuoco sacro della passione dell'ideale non andare da nessuna parte e se avete il fuoco sacro e la passione non stati dietro ai capibastone tirate fuori il coraggio e prendetevi sto Paese questo Paese che tutti dicono nessun Paese per i giovani è un paese in cui persino uno come me hanno fatto fare il presidente del Consiglio che aspettate farlo voi
Hillary
Adesso Anna Riccardo chiamiamo un antro premiato
Ho scusate
Sentiremo l'intervento di Beatrice verte si prepari di Egidio
Beatrice Verzé classe mille novecentonovantasei e consigliera comunale a Verona per il Movimento civico traguardi di cui è presidente e capogruppo in consiglio e Harada legali e pari opportunità
Dallo scorso anno e membro del direttivo di ANCI Veneto un applauso
Sì buon pomeriggio a tutti a tutti c'hanno chiesto perché oggi sia fondamentale che ragazze e ragazzi partecipino alla vita pubblica la verità è che viviamo un paradosso
Ci viene chiesto di prendere in mano il Paese ma lo stesso paese ci costringe a guardare altrove per avere un futuro
Non è solo questione di età ma di una frustrazione condivisa
La politica parla di noi ma mai con noi ci chiede impegno e coscienza ma ci rende precari senza accesso alla casa lontani dai luoghi del potere spesso ancora un tetto di cristallo
A Verona donne al potere non basta se non cambia il potere e oggi quel potere parla con voce femminile ma non agisce a favore delle donne
Associazione antiabortista nei consultori educazione sessuale e affettiva nelle scuole non pervenuta congedo paritario parentale ancora un miraggio
Ma è nostro dovere morale politico usare questo spazio oggi per denunciare il genocidio in corso a Gaza
Lo dico qui visto che là fuori ci hanno chiesto i documenti per aver contestato al ministro Tajani
Infatti mentre vediamo con orrore l'occupazione continua e la distruzione di un popolo e qualcuno chiede definisce un bambino il nostro governo italiano mantiene un silenzio complice
è tempo di alzare la voce per la giustizia del diritto internazionale e per la sopravvivenza del popolo palestinese Palestina libera
Troppo ok adesso abbiamo l'intervento del nostro Luca di Egidio che
Allora
Grazie novantacinque è stata il candidato presidente di Municipio che giovani di tutta Roma oggi consigliere del settimo Municipio Roma membro del Comitato nazionale Italia lira
è stato candidato alle ultime elezioni politiche alla camorra degli imputati nel collegio del suo territorio prego
Grazie mille ovviamente voglio ringraziare tutti gli amici di politica ma anche dell'Espresso e l'università Linke bravi organizzato anche quest'anno
Un'iniziativa preziosa perché così tanti giovani che fanno ogni giorno politica anche livelli diversi dai diceria le università le istituzioni non è semplice vedermi credo che sia un'iniezione
Di carburante buono per la politica però mi sento anche di dirvi allo stesso tempo
Che dobbiamo fare un po'di più secondo me anche perché negli ultimi tempi mi son chiesto ma qual è l'oggetto della ricerca principale
Di noi giovani in questa fase della nostra vita qual è la cosa più importante che cerchiamo pensateci un attimo
Io mi sono domandato ce ne sono diversi forse il più importante che mi è venuto in mente l'indipendenza
L'indipendenza di costruire il proprio futuro autonomamente attraverso i propri studi attraverso le fatiche attenersi desideri che uno ha da piccolo quello che vuole diventare
E parla nato con un po'dei miei amici d'Italia viva Roma abbiamo pensato che anche fuori dalla nostra bolla politica questa indipendenza io ho la sensazione che non ci sia ma anche perché veramente possiamo dirci che oggi un giovane è in grado di comprare una casa ad esempio con un mutuo senza l'aiuto della propria famiglia pensateci
Siamo veramente liberi
Di restare in Italia e di fare il lavoro che ci piace con uno stipendio adeguato quando magari c'abbiamo amici che se ne sono andati a fare il medico l'avvocato e ricercatore all'estero guadagnano tre o quattro volte di più
Ecco la risposta a queste due domande non bravo gli o dare io
Purtroppo ce la danno
I più di cento mila giovani under trenta che hanno lasciato l'Italia
Dopo aver studiato qui solo negli ultimi due anni giovani su cui il nostro Stato ha investito circa duecento mila euro ciascuno informazione in crescita la risposta a queste domande
Ce la danno circa il milione e mezzo di Giovannini perché non lavorano e non studiano non si formano completamente abbandonati dallo Stato
E quant'è il loro posto ventiquattro virgola cinque miliardi quanto quindi una legge finanziaria
Pensateci
Allora io credo che noi dobbiamo fare di più per questo vi voglio lanciare questa sfida dobbiamo fare di più per fermare la fuga vedono fare di più per riattivare
Questi giovani Nite rimettere in circolo come andare verso delle proposte delle soluzioni noi l'abbiamo lanciata qualcuna il salario d'ingresso il reddito di formazione
Basta c'è l'abolizione degli stage extracurriculari sottopagati incentivi de contributivi per chi assume giovani imita
è un punto di partenza e vado a chiudere
Io credo che noi dobbiamo tutti prenderci carico di questa responsabilità ho letto questo è stato un piccolo libro che vi consiglio sia ma il castello interiore di Santa Teresa d'Avila che dice che una parte siamo tutti responsabili e c'è questa parabola
Che vede quest'uomo che chiede l'elemosina fuori da un palazzo magnifico pazzesco
E la parabola poi dice che quel palazzo in realtà il suo è nostro abbiamo le chiavi in tasca per poter entrare e provare a cambiare il nostro futuro ma soprattutto il nostro presente grazie
Adesso abbiamo l'intervento del Rettore dell'Università degli Studi Linke Carlo Alberto Giusti
Ecco ci buona sera a tutti
E benvenuti all'Università degli Studi link ma credo che l'ho sollevato un'ora fa
Siete riusciti a concentrare una summer Sculley Scienze Politiche nuora perché abbiamo sentito il Ministro degli esteri il sindaco di Roma due ex presidenti del
Del Consiglio dei ministri e tanti altri ospiti ancora arriveranno quindi come dire un un grande plauso a chi ha voluto organizzare Paolo Federico
E tutta la nostra università questo questo evento alla alla terza edizione non lo ospitiamo
Sin dall'anno scorso e quindi davvero un plauso lasciatemi anche ringraziare nostro fondatore presidente Polidori sempre presente occasioni importanti come questi tanti dei nostri professori ordinari associati ricercatori sono tra le nostre fra le vostre fila dispersi oggi solo convinto che siamo tutti contenti di essere qui è difficile parlare di giovani a dei giovani
Non bisogna a mio modo di vedere citare statistiche
Fa riferimento a chi è diventato professore guardo me per esempio a quale età quali traguardi si sono rivolti da giovani sicuramente però già leggendo il titolo di questa manifestazione
Mi permetto di fare una piccola critica avete voluto organizzare un premio per gli under trenta
A mio modo di vedere questi un regalo che i giovani fanno ai meno giovani nel senso che darsi un premio per aver raggiunto un obiettivo prima dei trent'anni
Vuol dire marcare una differenza generazionale troppo netta non bisogna avere un'età necessariamente giovane per raggiungere un obiettivo ma bisogna raggiungere degli obiettivi o provarci
Quello a cui ne stiamo assistendo soprattutto negli ultimi anni di questa politica globale così complicata lo diceva bene il senatore Renzi così distruttiva e l'esasperazione del merito da questo parco abbiamo sentito tanti appelli al coraggio la libertà
Al potere esprimere le vostre idee liberamente
Sono convinto che voi questo concetto lo abbiate ben chiaro non c'è bisogno che nessuno però venga ricordare perché la forza di chi si sente in grado di far qualcosa e il primo motore che accende tutto il resto dopodiché se l'obiettivo si raggiunge bene se non lo fosse l'obiettivo non si raggiunge non è una tragedia la vera tragedia è quella che noi vediamo in tante aule universitarie di cui parliamo col nostro ministro
L'ottimo ministro Anna Maria Bernini questi problemi della nostra società questi problemi
Psicologi per cui è stato necessario Graziadio inserire dei consulenti psicologici all'interno delle università i nostri giovani soprattutto dopo i colpi d'sono stati Arryn pinzati di idee estremamente meritocratiche se non raggiungi quell'obiettivo a ventitré anni non ti laurei col massimo dei voti
No non sera non sarà in grado di fare il deputato se non ti laurei con centodieci e lode non sarà in grado di fare questo se non fai nome Celli nello sport non sarà in grado di fare quest'altro
Sono messaggi sbagliati mi sento di dire da rettore di un'università che ha tantissimi giovani iscritti che non è questo il messaggio da dare il messaggio da dare
Chiedere allo studente
Che normalmente di conseguenza di solito è un giovane dimetterci Massimo dopodiché si sono obiettivo lo raggiunge bene ma se non lo raggiunge deve saper chiedere aiuto
In una società così
Bipolare così concentrica così veloce così violenta chiedere aiuto è diventato quasi uno stigma diventato una vergogna non ci dobbiamo giovani meno giovani anziani
Vergognare di chiedere aiuto nelle università italiane c'è tanto spazio per chiedere aiuto
Nelle università del Lazio in particolar modo abbiamo istituito tanti presidi per la psicologia afferma la socialità degli studenti quindi diverte l'università avete questo driver a disposizione norme riservato a chi è più giovane rispetto agli altri che quello di fare politica di battere e divertirsi e vivere bene all'interno di una comunità universitaria
Questo è quello che mi sentivo di dire ringraziandovi ancora per loro organizzato questo splendido ventre viva
Grazie dottore
Complimenti a
Adesso abbiamo l'intervento del nostro media parte nera L'Espresso nella veste del direttore Emilio Carelli che consegnerà un premio all'articolo più letto
Scrittore sessanta under trenta questa è stata abbiamo questa ha fatto questa novità abbiamo chiesto ai nostri gli sessanta giovani premiati di scrivere un articolo ed oggi premieremo quello che è stato più letto sull'Espresso on line
Bene buona sera a tutti anche quest'anno L'Espresso per il terzo hanno consecutivo ha deciso di sostenere come media partner questa iniziativa dei sessanta Ardent trenta e lo fa perché crede fermamente che l'iniziativa di questo genere aiuti tanti giovani
A a operare in politica impegnarsi in politica riconoscendo i sessanta che sono stati scelti tra l'altro visto che sono esponenti di tutti gli schieramenti politici
L'abbiamo fatto quest'anno dedicando addirittura la contro copertina
Del duca lo che è in edicola oggi e che è stato distribuito a tutti voi
Che nel quale abbiamo poi inserito le sessanta biografie e devo dirle che è stato molto interessante per leggere queste biografie perché ho scoperto delle cose incredibili cioè moltissimi di questi giovani di questi sessanta del senza di voi che siete qui
Siete già impegni
Nati a livello di consiglieri comunali consiglieri regionali
Assessori impegnati anche a livello nazionale o a livello europeo partecipando alle segreterie di libertà politici e questo diciamo per il consiglio lo consideriamo allora nove L'Espresso molto importante per qui vogliamo garantire il supporto del nostro giornale a questa iniziativa e lo abbiamo fatto anche dando spazio sul nostro sito agli articoli ai contributi
Oggi molti di voi e che siano stati veramente interessanti tra l'altro come dicevamo prima vorremmo premiare questa sera uno dei una delle delle ai giornalisti e delle delle scrittrici che hanno diciamo così ha avuto maggior consenso da parte dei nostri lettori navigatori e vorrei chiamarla più sul palco Ada bastone abbiamo già sentita priva
Alla quale consegniamo
Un premia dell'Espresso
Eccoci che abbiamo già sentito prima no che ruota ricoprite esattamente
Io sono referente giovane della giovanile del Movimento cinque stelle sono anche collaboratrice parlamentare alla Camera per una deputata del Movimento cinque Stelle che vorrei ringraziare eviterà Baldina ma Brad ingraziare lei direttore la soirée d'azione per questa grandiosa opportunità che ci ha dato perché con questi sessanta contributi c'avete dato la possibilità di dare una narrazione diversa dei giovani dei giovani che fanno politica nel due mila e venticinque quindi grazie ancora
Ti lascio con una precisazione
Questa adesione delle spesso questa iniziativa la giovane Roma e del Mackenzie in politica
Non è solamente ingenuo entusiasmo ma vuole essere veramente una operazione di fiducia nei confronti di tutti i giovani che si stanno impegnando in politica che probabilmente ritroveremo nei prossimi decenni protagonisti della vita politica italiana grazie
Grazie direttore bene a quella mora sul palco Zineb superati si prepari vittoriana Hallo
Inerme classe due mila uno veneta con origini marocchine collaboratrice parlamentare al Parlamento europeo
Da sempre attiva nel letto ecco giovani cinque stelle si impegna nelle politiche giovanili lavoro precario le seconde generazioni temi su cui costruisce ogni giorno il suo impegno politico un applauso
Passo innanzitutto vorrei ringraziare politica L'Espresso la giovane Roma e tutti gli ospiti
Io mi chiamo Zina sono nata in provincia di Verona sono Veneto ma soprattutto sono italiana
Ma per diciassette anni ho vissuto da straniera nella mia terra
Per diciassette anni ho chiesto il permesso per restare nel Paese in cui sono nata
Ma questa non è solo la mia storia è la storia di tanti e di tante ragazze che come me sono nate e cresciute in Italia ma che si sentono costantemente degli ospiti indesiderati
Non perché non siamo italiani che sia chiaro ma perché l'Italia non è ancora in grado di vederci per quello che siamo
Io sono nata qui mi sono laureata qui ho lavorato qui e come tanti e tanti di voi mi sento parte di questo Paese eppure per i figli di seconda generazione come me
L'appartenenza è un concetto che non ci viene riconosciuto ma deve essere conquistato è un traguardo da inseguire un orizzonte che ci viene concesso solo dopo aver dimostrato qualcosa
Ed è quindi che entra in gioco la partecipazione politica che diventa fondamentale perché nella mia vita lo è stato
Perché noi figli di seconda generazione dobbiamo avere l'opportunità di raccontare i nostri punti di vista che continuano ad essere inascoltati ma soprattutto silenzi atti da pregiudizi che ci rendono la vita sempre più complicata
Sono due virgola cinque milioni ragazzi che vivono in un limbo burocratico o meglio in un limbo identitario
Figli di una terra che non è in grado di riconoscerli per quello che sono
E allora concludo
Ci avete chiesto perché è necessario partecipare alla vita politica c'avete chiesto quali sono le istanze che sentiamo più vicino a noi
Allora io rispondo con una domanda che in sintesi è anche la mia risposta
L'Italia è cambiata ma la vera domanda che dobbiamo farci la politica è pronta a riconoscerlo grazie
Grazie
Ora accogliamo all'intervento di vittoria Mallon nel frattempo si prepari Alice amatore
Vittoriana Allo classe novantasette originaria di fondi e diplomata alla Nunziatella è laureata in architettura al Politecnico di Torino si avvicina alla politica grazie alla scuola meritare l'Europa l'Italia viva
è eletta consigliera in circoscrizione e oggi è consigliere regionale del Piemonte un applauso
Buonasera grazie a tutti grazie agli organizzatori per questa bellissima iniziativa il primo anno che riprendo parte come è stato detto io ho l'onore di sedere in consiglio regionale del Piemonte e di rappresentare quella componente riformista che oggi cerca di opporsi all'attuale governo di centrodestra che c'è in Piemonte nel merito con delle proposte
E oggi viene voglio bene voglio portare alcune che sono quelle su cui sto cercando di battermi il più possibile in particolare con una proposta di legge che stiamo per depositare sulle misure a sostegno della genitorialità
è molto emozionante per me parlarne oggi significa è nato quindici giorni fa in meno secondo figlio e ci tengo molto
Davvero ad impegnarmi su queste politiche perché oggi si sente sempre più parlare dei giovani come chi oggi è lontano diciamo dalla volontà di avere figli da chi pensa solo a se stesso pensa a fare i viaggi pensa a divertirsi e pure secondo il dossier due mila venticinque della Fondazione per la natalità
In Italia più del settanta per cento dei ragazzi realtà desidera un figlio e più della la maggioranza lo desidera e ne desidera addirittura più di uno
Davanti a questo mi viene da pensare che quindi il problema non sia diciamo la mancanza di desiderio
Ma tutte quelle tutti quegli impedimenti tutti quegli ostacoli che si mettono tra noi e questa possibilità e son degli ostacoli molto concreti
Parliamo anche dell'accesso
A dei servizi adeguati per l'infanzia pensate che in una città come Torino dove io vivo solo tre bambini su dieci riescono ad accedere ad un nido e allora le altre sette famiglie che cosa fanno se non hanno dei nove anni per esempio come nel nostro caso se non hanno la possibilità di avere degli aiuti a così sentono soli c'è la difficoltà di accedere ad una casa
Per noi è complicatissimo richiedere un mutuo per ma i ragazzi è stato detto anche prima ma c'è anche la difficoltà di accedere all'affitto per esempio in tutte le grandi città
Dove il costo di una casa è davvero troppo alto e qui si intreccia un altro nodo cruciale quello del Gender Gap perché oggi troppo spesso sono le donne a pagare il prezzo più alto
Del dell'avere un figlio rinunciano alla carriera sono costrette ad uscire dal mondo del lavoro e pensate che la Banca d'Italia
Ci ricorda che l'impatto previsto per il calo demografico sul PIL entro il due mila venticinque che circa del sette per cento quindi un dato altissimo
Dell'impatto che avrà sul nostro Paese pensate che questo dato arriverebbe sotto la metà di questa cifra se solo le donne lavorassero nel nostro Paese come gli uomini per questo
Dobbiamo dire qui con forza che la questione femminile l'emancipazione femminile non è solo una questione di giustizia sociale
è il punto cruciale
Dell'investimento dello sviluppo che noi facciamo per il nostro paese per questo se vogliamo invertire la rotta dobbiamo avere il coraggio dire che le politiche per la famiglia
Non possono lì limitarsi a quei bonus sport che da Roma al Piemonte stanno dimostrando solo la loro fallibilità
Tutti quei bonus che oggi non stanno realmente incentivando la natalità
Nel nostro Paese e quindi abbiamo bisogno di congedi parentali veri in un Paese dove oggi viva Dio i padri hanno voglia di partecipare attivamente alla vita della famiglia c'è una nuova generazione di papà
Che vive della bellezza
Di godere di quei piccoli momenti anche con i propri figli appoggino glielo permettiamo perché abbiamo dei consiglia di troppo bassi perché viviamo ancora in un Paese che vede i PAI papà come se fossero una specie a rischio come se fossero dei panda e non si fa nulla
Per permettere che questo funzioni meglio anche Coppa d'esempio condividi
Aziendali dove c'è anche un papà perché no poter portare il proprio bambino la mattina consegne al lavoro ecco
Davanti a questo io
Credo che il nostro impegno come giovani sia fondamentale come giovani in politica deve essere decisivo perché se avremo il coraggio di costruire un Paese che sia davvero vicino alle esigenze dei giovani e delle giovani famiglie
Ecco allora non ci troveremo più a contare
Le culle vuote ma saremo in grado davvero di guardare al futuro con la certezza che ogni nuova vita non è solo una speranza per quella famiglia per quella coppia ma è il bene più grande il bene più prezioso per l'intera collettività grazie a tutti
Grazie Vittorio ricorda i titoli proprio
Adesso Anna
Adesso interviene Alice amatore sul palco e si prepari Aurora ha tamponato
Alice matura ventotto anni è nato a Foggia dove ha promosso progetti di rigenerazione urbana dopo Torino e Bruxelles è tornato nella sua città dove nelle elezioni comunali del due mila e ventitré è stata la donna più votata
Oggi appoggia e assessore alla cultura turismo e politiche giovanili per il partito democratico facciamo un applauso
Penso che riuscirò abbiamo problema momentaneo ci raggiunge tra poco procediamo con Aurora appartato
Allora classe due mila sei vive a latina coordinatrice del gruppo lega giovanile ha dinanzi a diplomata presso il liceo delle scienze umane con il massimo dei voti e ha frequentato la scuola di formazione politica di Armando Siri un applauso
Papà
Buonasera a tutti è un grande onore essere qui oggi
Questo riconoscimento non è soltanto un riconoscimento personale
Ma rappresenta l'impegno di tanti giovani che credono nei valori della politica come strumento di cambiamento
Quest'evento dimostra oggi più che mai che i giovani hanno effettivamente un ruolo in politica
La nostra pace partecipazione non è più un'opzione ma è diventata una necessità
Abbiamo una responsabilità enorme costruire il futuro delle prossime generazioni e possiamo farle insieme con coraggio collaborazioni e dedizione e rispetto reciproco
Indipendentemente dalle appartenenze politiche
Ho iniziato ad interessarmi al mondo della politica da giovanissima come riportato sul mio articolo
A spingermi è stata soprattutto la rabbia
Che con il tempo sono riuscita a trasformare in una energia costruttiva che mi spinge ogni giorno ad impegnarmi sempre di più
Per quel sito io ancora tutti i ragazzi della mia generazione di trovare anche loro quel fuoco che li spingerà ad impegnarsi a per un qualcosa in cui credono augura a tutti i ragazzi qui presenti
Di impegnarsi nelle loro battaglie e di credere fino in fondo nell'ora ideali se ci credete ragazzi tutto è possibile
Concludo grazie concludo ringraziando tutti coloro che mi hanno sostenuto fin dall'inizio coordinatori assessori consiglieri comunali e soprattutto alla mia famiglia
Ringrazio i collaboratori della scuola di formazione politica della lega con il referente Armando Siri ringrazio soprattutto chi ha permesso questo momento e soprattutto chi continua a credere che i giovani possano essere i protagonisti del cambiamento grazie
Euro
Tra i quali c'è
Adesso interviene Alice Amato si prepari nel frattempo Tommaso Sasso
Alice Amato ventotto anni nato a Foggia dove ha promosso progetti di rigenerazione urbana dopo Torino e Bruxelles è tornata nella sua città dove nelle elezioni comunali e delle ventitré è stata la donna più votata
Oggi appoggiate assessore alla cultura turismo e politiche giovanili per il Partito Democratico facciamo un applauso
Grazie comunque richiamo motore
Buon pomeriggio a tutela giudizi sì o no emozionata e felice di essere qua vede ho passato una notte intera a leggere i pezzi dell'Espresso scritti dai sessanta under trenta
Pagine su
Pagine di pensieri coerenti di tensione verso un futuro che ritorna ad avere una forma sia chiaro di alcuni non la condividevo neanche una virgola ma ne sono grata se è vero come è vero che è il confronto a permettere a un Paese di progredire anch'qualche giorno fa sui canali sono saldi politica manda alla querela redazione a tutta la giovane Roma va la mia stima assoluta per il lavoro straniero che che state portando avanti è apparso un posto
Nelle immagini un uomo in ginocchio
Sulla statale sedici era stato derubato della sua auto
Io sono nata lì a Foggia terra che sicuramente conoscerete per quanto o quel fatto di cronaca
In quella stessa settimana c'è stato un festival di cinema abbiamo stimato un cantiere di rigenerazione urbana abbiamo parlato di bullismo nelle scuole c'è stata una nuova scoperta archeologica abbiamo vinto fondi per la promozione della lettura nelle periferia ma si sa che alla fine fa più rumore un albero che cade di una foresta che cresce
Perché Foggia e quella singola unica storia e si sono qua e là si racconta
Anche del Mezzogiorno conosciamo una sola storia quella del lavoro che non c'è e poi neanche tanta voglia di lavorare che terra di mafia caporalato che un posto buono per farsi le vacanze ma a settembre è tempo di andare via
Anche dei giovani si racconta Sempre un'unica storia che anche loro un po'come i terroni non hanno tanta voglia di lavorare che non si capisce perché si suicidano e sono così fragili che sono il futuro mica è pressante
Anche delle donne conosciamo la sua la storia che sono madri e per questo il governo riconosce alle lavoratrici un bonus ma solo se hanno almeno due figli e che non devono fare la parola patriarcato quando qualcuno le ammazza perché ormai e desueta
Anche della Palestina sentiamo da sempre solo una storia un popolo di terroristi di Hamas e per questo devono morire anche venti mila bambini definisce il bambino
E allora la dico così tutte le singole storie che ha elencato hanno quasi sempre un pezzo di verità ma sono pezzi sono incomplete quando diventa l'unica narrazione diventano stereotipi
è esattamente a ciò che fanno i populismi semplificano il dolore spettacolarizza ma la paura promettono scorciatoia
Ma la realtà è complessa e la politica se vuole tornare credibile deve starci dentro costruire soluzioni che tengano insieme sicurezza diritti sviluppo scuola-lavoro e cultura
Quindi raccontiamo più storie trasformiamo le in politica pubblica e faticoso sì
Ma è l'unico modo per far crescere la foresta e per restituire alla politica la cosa più preziosa che ha smarrito
La fiducia grazie mille grazie davvero
Grazie Alice amatore
Nel momento ora di Tommaso Sasso si prepari Marco pattino
Tommaso Sasso classe novanta sei fa parte del gabinetto del sindaco di Roma Roberto Gualtieri da ottobre due mila ventuno
Collaboratore di riviste di cultura politica quotidiani già alla guida del movimento giovanile da sinistra nel due mila ventitré si candida la segreteria nazionale dei Giovani democratici un applauso e da parte ore al giorno
Dove tutto giusto grazie grazie davvero grazie a Federico a tutta la squadra della giovane Roma che ogni anno organizza un evento che oramai diventato un appuntamento fisso verrà tante tanti di noi e che ci dà l'opportunità di riflettere di dialogare in un contesto diverso da quelli acquisiamo
Abituati sì perché ciascuno di noi
Che è impegnato in prima persona in politica in partiti in organizzazioni politiche si trova di solito a d'avere di fronte delle platee di parte no
Delle platee della propria parte e diciamo con quindi temi argomenti che hanno in qualche modo il sapore della battaglia politica mentre noi in cui abbiamo l'opportunità
Di confrontarci tra persone che scelgono l'hanno fatto scelte di vita
Diverse e che quindi interpretano la battaglia politica spesso partendo da punti di vista molto distanti tra di loro
E se diciamo
E questo questo evidentemente vero non è semplice individuare la chiave per proporre una riflessione in una sede come questa
Però a ben guardare davanti a noi c'è un grande interesse comune un interesse che dovrebbe attraversare lo scacchiere politico e accomunarci
E questo interesse e la promozione di una grande battaglia di un grande movimento per la pace in questo mondo martoriato dai conflitti
E che diciamo così vede la guerra tornare
Nelle nostre discussioni in quelle dei nostri genitori
Anche con un margine di Bree occupazione che mai avremmo pensato di tornare a sentire così vicina che pensavamo fosse oramai è riservata a qualche libro di storia o a
Qualche corso universitario
Ecco dobbiamo dirci che fino ad oggi lo sforzo per una seria politica della pace anche in parte trasversale alle parti politiche è gravemente insufficiente nel nostro Paese
E che quindi se c'è un elemento di agenda politica a cui tutti dovremmo sentirci chiamati questa è una grande mobilitazione per la pace scelto in un contesto difficile
Perché la pace può avere tante accezioni alcune possono piacerci altre meno possono dividerci a livello di opinione di percezione di convincimento personale ad esempio personalmente non mi rassegno
A sentire ancora parlare di guerra
Quando ci si riferisce a ciò che sta avvenendo in Palestina perché ecco quella di esempio non è una guerra quello è un genocidio perpetrato da un governo criminale
Ancora
Abbiamo una difficoltà di analisi di condivisione di giudizio tra di noi rispetto a come l'Europa dovrebbe interpretare il suo ruolo dovrebbe svolgere la sua funzione
A fronte di conflitti che sono geograficamente molto più vicini a noi penso a quello ancora in corso
In Ucraina ma una piattaforma politica comune dovremmo davvero sforzarci di metterla al sistema a Rete di metterla in piedi e portarla poi nelle piazze nei luoghi di dibattito politico e istituzionale
Del Paese ecco questa piccola grande missione credo possa e debba accomunare l'impegno politico di una di una generazione nell'Italia
Di oggi e spero che occasioni come queste siano proprio diciamo così passaggi di dialogo e di confronto fondamentali per costruire le basi per poterlo fare vi ringrazio ancora e auguro buon proseguimento a tutti noi in serata
Grazie Tommaso
Ora cogliamo l'intervento di Marco pattino nel frattempo si prepari Lucrezia Iurlaro
Marco bottino classe due mila assessore ad Ancona con delega università politiche giovanili sviluppo imprenditoriale
Fondatore di ripartiamo dai giovani è stato il candidato sindaco più giovani d'Italia nel due mila ventitré ora in corsa per le Regionali Marche due mila venticinque un applauso
Allora intanto grazie grazie al per questo riconoscimento e grazie soprattutto alla giovane Roma politicamente all'Espresso per aver realizzato quest'evento perché ci dà la possibilità di parlare di noi di parlare di giovani di giovani che hanno voglia di spendersi per la propria comunità per il proprio Paese
Ci dà la possibilità di ricordare anche ai partiti diritti di ricordare al sistema Paese che noi abbiamo voglia di darci da fare che non vogliamo parlare solo di politiche giovanili
Vogliamo parlare di urbanistica di una visione di futuro di quello che immaginiamo che possa essere il nostro Paese la nostra città la nostra regione da qui a trenta quarant'anni ma anche oggi e per questo allora quello che diciamo è dateci responsabilità
è bello dire sentirsi dire crediamo nei giovani i giovani sono importanti ma abbiamo bisogno che ci diate responsabilità sì non ci date la possibilità di metterci in gioco non ci date la possibilità di crescere io sono stato il più giovane cambiato sindaco nel due mila ventitré in quella tornata elettorale due anni fa e sono oggi il più giovane candidato al Consiglio regionale nella mia provincia l'Ancona
Siccome c'è qualcosa che non torna c'è qualcosa che non va in due anni speravo ci fosse qualcuno è più giovane di me l'altro giorno mi hanno chiamato per per un dibattito tra giovani under trenta
To vorremmo parlare della Regione che vedete voi giovani purtroppo organo tutore di cambiarlo al sarà trentacinque perché sarei stato da solo questo è un qualcosa che denota che purtroppo ci sono poche possibilità per noi
Forza Italia nelle Marche ad Ancona minato la possibile candidarmi a queste elezioni regionali
E secondo me ha fatto la scelta giusta lo ha fatto perché in tanti dovrebbero farlo darci quell'opportunità che spesso ci viene negata semplicemente per pregiudizio e allora sogno un Paese dove tra qualche anno
Non sia più strano vedere un giovane di vent'anni di trent'anni di diciott'anni fare il consigliere l'assessore
Il sottosegretario ma che sia normale perché noi abbiamo una società che ovviamente composta da tante fasce d'età se ci mancano i giovani se manchiamo noi manca una fascia di popolazione che non era presentata allora spero di non dovermi ancora sentir dire ogni volta che faccio degli eventi fuori magari da quello che è il mio contesto attendiamo che arrivi l'assessore contuse ancora magari lì di fianco e aspetti di iniziare che sia normale perché noi giovani possiamo davvero dare molto nostro al nostro Paese la nostra città grazie
Grazie a Marco
Volevo ricordare che tra poco inizierà la scena per insomma tasse Mirante
Invogliarli insomma restare in sale partecipare per chi resiste di più c'è la cena e per chi resiste ancora di più c'è l'after party
Prego
Che al prossimo premiato
Adesso abbiamo il piacere di sentire l'intervento di Lucrezia Iurlaro site Valiani Anna Vienna
Lucrezia e Fiorentina nata classe mille novecentonovantasette dalle Aule occupati Altan Ponta Stura in tutta Italia
Che ha battuto l'Iva sui prodotti mestruali presidente ritocca noi alle europee del due mila ventiquattro ha ricevuto quattordici mila voti cona può esser per una visione ecotassa femminista di cura e leadership dal basso un applauso
Buona sera tutte tutti grazie faccio un po'fatica a essere qui oggi nonostante insomma sempre una bella occasione per portare non tanto la mia voce quanto quella di centinaia di migliaia davvero tante persone giovani né in tutto il nostro Paese
Provano davvero nonostante un po'la retorica abbiamo sentito da chi ci ha preceduto non delle persone giovani ma di quelle un po'più grande che ci hanno preceduto e interventi non è vero che non abbiamo il coraggio di portare avanti le nostre idee o le nostre battaglie ci sono tantissime giovani e giovani
Che lo fanno quotidianamente anche che non sono qui oggi perché magari non arrivano sotto i riflettori di organizzazioni come queste però siamo davvero in tante in tanti
La fatica più grande che faccio io mi unisco all'intervento che ha fatto Beatrice Verzé all'inizio di di questi tanti interventi riguarda la situazione c'è a casa sono una delle persone stava insomma fermata nella contestazione contro il ministro Tajani non siamo qua per fare grande rivoluzione anche perché saremo davvero tanto fuori luogo a farlo in questo spazio però è necessario mantenere l'attenzione alta rispetto a quello che sta succedendo a casa in questo momento
Ci sono sessanta mila forse anche molti di più persone che stanno venendo uccise che stanno operando cacciato dalla propria terra
E ci sono altrettante persone che con loro privilegio in questo momento sono in mare per provare a forzare il blocco navale che Israele da decenni atto a di fronte alla terra dei palestinesi
E delle palestinesi ecco no no tanto di più da dire perché credo che la nostra voce in questo momento debba essere usata esclusivamente per parlare per quegli esseri umani che stanno morendo uccisi e cacciati dalle proprie terre da tanti anni se non conserviamo questa umanità mi dispiace dirlo ma anche essere tra i sessanta under trenta di questo Paese non serve veramente a niente
Perché nel mentre che continuiamo ad agire localmente non ci dobbiamo mai dimenticare del globale delle tantissime persone che esistono in questo mondo e che hanno diritto ad esistere
Palestina libera e buon vento alla Global sono tratti da grazie
Grazie grazie
Accogliamo così ora sul palco Arianna Biella si prepari nel frattempo Valerio D'Angeli
Arianna classe due mila uno già consigliere comunale con la lega Desio laureata in relazioni internazionali alla Cattolica di Milano e assistente parlamentare a Bruxelles ed è un'influenza con migliaia di follower smista rametti tocca
Abbiam abbiano non ci sta più con la testa speriamo finisca testa in giù
Ti meriti tutto l'odio che ricevi e se la prima che voglio vedere a testa in giù non sai cosa ti succede se non stai zitta non trovate che Arianna Biella si è un po'troppo tranquilla fare la fascista rimediamo fatta chiudere quel cesso di Bocca d'Arianna Biella
Questi sono solo alcuni dei commenti che ricevo sotto i miei video
Ma secondo voi dovrei avere paura perché io non lo so cioè cosa succederebbe se davvero incontrassi per strada questa Nicole a chi mi ha scritto non sai cosa ti succede se non stai zitta cioè cosa mi succede però d'altronde però dovevo aspettare no è risaputo
Sapete come sono diventata conosciuta sui sociale raccontando storie di cronaca nera e ho già consigliere comunale della lega ma non l'avevo mai detto
A febbraio due mila ventidue per esempio vengo contattato da una grande piattaforma di streaming perché volevano che facessi video sui loro canali sociale
In quel periodo pubblicò per la prima volta un video politico in cui dico chiaramente di essere della Lega dopo alcune con il ricevo questa mail ciao Arianna dopo aver parlato internamente con il nostro team ma abbiamo convenuto che non può
Amo collaborare in questo momento ci faremo dissentire
Da lì silenzio che c'è una coincidenza nessuna proposta nessuna mail solo porte chiuse il messaggio era chiaro parlare di politica se sei di destra ti rende tossica per i brand è un posizionamento sbagliato
Sapete come funziona l'influenza era marketing e no un brand affitta la fiducia di un'affluenza era già costruito con il suo pubblico per vendere meglio il suo prodotto
E si era deciso che il pubblico non poteva avere più fiducia in me
Perché il pubblico ha fiducia in te quando posti la foto della mano coscritto ddl D'Anna ha fiducia intense per i posti la grafica Olajuwon Gaza funziona per il posizionamento e vi assicuro che il novantanove per cento dei Creator che hanno postato queste due cause non sapevano neanche di che cosa si trattasse
Ma non ce n'è più la fiducia se per esempio posti una foto co-scritto e impacciati cerca OC omologhi o sei auto
E forse poi per questa Effetto farfalla della vita se non hai terzo avuto il coraggio di continuare a postare quei video ed è stimolato la politica ove si smesso di militare nel mio partito oggi non farei un lavoro che amo che in politica vi state chiedendo forse perché ha visto raccontando tutta questa storia non voglio fare la vittima perché questa storia riguarda tutti noi essere giovani e fare politica oggi soprattutto se vai su controcorrente significa scegliere ogni giorno di essere porti sapendo che sarai esclusa isolata derisa e minacciata
Ma io vi dico una cosa ne vale la pena ne vale la pena perché ogni volta che resiste ad un insulto ogni volta che non abbassi lo sguardo stai aprendo la porta anche a chi verrà dopo di tanti e io oggi sono qui davanti a voi proprio perché non ho taciuto
Non lasciate che vi convincano di essere troppo giovani troppo estremi troppo scomodi troppo qualsiasi cosa non lasciate che li tolgano la voce scegliete di essere liberi e non allineate di anche quando non siete mainstream
Perché il mondo non lo cambiano quelli che cercano di avere sempre il permesso lo cambiano quelli che osano parlare e poi restano anche quando il vento soffia contro grazie a tutti
Adesso interviene Valerio D'Angeli e si prepari nel frattempo Valeria campagna
Valeria D'Angeli classe novantotto in azione Calenda due mila e venti coordinatore del tavolo diritti civili e politiche sociali e responsabile under trenta denominazione membro de la segreteria romana del partito facciamo in applauso
Per essere giovani e fare politica ci vuole coraggio
Ci vuole il coraggio della responsabilità
La responsabilità in primis verso noi stessi ma soprattutto verso i nostri coetanei
In un quadro disastroso ormai da troppo tempo
Con salari stagnanti Italy sulla ricerca e sull'istruzione il costo degli affitti sempre più alto il nostro ruolo non può che essere quello di sentinelle
In un Paese in cui siamo e siamo destinati ad essere sempre di più minoranza abbiamo la responsabilità di difendere un sogno il Soglio dei di di un'Italia che sia aperta moderna e ospitale
Un'Italia da cui non si vuole scappare ma dove si vuole restare che sia attrattiva e che si trasformi in futuro e opportunità
Un italiano
Da cui di dove i giovani vogliano restare e quindi noi abbiamo la responsabilità di difendere questo sogno questo futuro e abbiamo quindi il dovere del cambiamento
Per far questo abbiamo il dovere di coltivare scomodità
Perché la scomodità è l'unica vera via per cambiare ciò che che c'abbiamo che abbiamo trovato e ciò che ci troviamo davanti
Coltivare creare scomodità davanti a un sistema che per cui per troppo tempo siamo stati semplicemente i fannulloni quelli sul divano gli sdraiati
Per un sistema dove la classe politica preferisce ha preferito e continua a preferire dare mance bonus elettorali creando debito
Che noi dovremo poi ripagare piuttosto che investire in istruzione a scapito del nostro welfare e dell'adattamento climatico
Dobbiamo essere scomodi e nei confronti di una classe politica che troppo esposto troppo spesso e troppe volte non è riuscita disancorare sì
Dal rapporto con quei centri di potere quelle lobby che stanno incancrenendo il partito che non per il Paese e che non permettono lo sviluppo
è un vero avanzare avanzamento un progresso di questo Paese ma la scomodità da sola
Non basta infatti c'è bisogno di coraggio c'è bisogno di coraggio per cambiare il sistema c'è bisogno di coraggio per essere dirompenti c'è bisogno
Di coraggio per rompere gli schermi
Ci vuole coraggio ci vuole scomodità è vero ma esattamente questo il motivo per cui vale fare tutto quello che noi stiamo facendo ed è esattamente questo il motivo che vale la pena oggi essere qui altrimenti diversamente anche noi come tanti prima Dinoi
Rischiamo di essere considerati da chi sta là fuori dalle persone a cui dovremmo parlare e dalle persone che ci onoriamo di provare a rappresentare be'rischiamo di essere ricordati semplicemente come l'ennesima classe di politicanti come l'ennesima classe di persone che statali Lando il legame con chi sta là fuori e con chi dovremmo rappresentare rischiamo di rafforzare un sistema che si stabilì dando sempre di più su se stesso bene io sono sicuro ed è questo
Su cui si basa il mio entusiasmo oggi essere qui con voi che nessuno di noi vorrà essere ricordato per questo grazie
Ora proseguiamo con l'intervento di Valeria campagna nel frattempo si si prepari Elisabetta Chiquita Elli
Brera campagna classe novantasette a diciott'anni è stata la più giovane consigliera comunale d'Italia oggi ricopre il ruolo di capogruppo consigliare del PD a latina
è componente della direzione nazionale del partito democratico e del vice segretario del Pd Lazio un applauso
Ok
Buona sera tutte tutti grazie intanto a Federico agli amici e alle amiche di politica me gradi
Di della giovane Roma dell'Espresso
Io
Diciamo è sempre un motivo di di grande orgoglio ricevere
Premi come come questo e non solo diciamo per motivi personali
Ma perché dietro a questi temi si è riconoscimento di un lavoro collettivo che racconta il fermento di una generazione che non si rassegna che prova davvero a cambiare le cose
Questo premio credo celebri la forza la determinazione dei giovani che stanno davvero cercando di cambiare il Paese
Eppure però oggi noi sappiamo che questo non basta non possiamo fermarci al nostro ombelico non possiamo illuderci che i nostri confini siano un orizzonte sufficiente
Viviamo in un mondo attraversato da crisi profonde ingiustizie drammatiche
Io ho pensato a lungo su cosa concentrare il mio intervento l'importanza dei giovani in politica senz'altro
O magari le discriminazioni che subiamo noi donne nella società o in politica come ad esempio la recente vicenda dei siti sessisti che hanno riguardato me e migliaia di altre donne e ragazze
Però sento il dovere morale di usare questi pochi minuti a disposizione per parlare anche io del genocidio che sta accadendo a Gaza
Credo che questo tempo richieda di essere ancora più impegnati coraggiosi determinati ci sono oggi donne e uomini che lo stanno facendo in queste ore donne e uomini che sono partiti dall'Italia da tutta l'Europa
Per provare a incidere concretamente sul mondo e rompere il blocco navale imposto da decenni dal governo criminale di Netanyahu
Penso ai nostri rappresentanti del partito democratico Paolo Romano Annalisa Corrado Arturo Scotto insieme al loro migliaia centinaia di attivisti attiviste sulla flottiglia diretto a Gaza
Il loro coraggio ci ricorda che non possiamo limitarci a ciò che accade nel nostro Paese e non possiamo restare spettatori mentre migliaia di persone muoiono
Cambiare l'Italia Care ragazze cari ragazzi non basta serve il coraggio e l'umanità di guardare dove la dignità umana viene negata dove un popolo intero viene cancellato nel silenzio dei potenti
Mi dispiace che sia andato via
E il ministro Tagliani
Non c'è solo l'Italia ministro bene dare la possibilità ai giovani italiani di accedere al concorso diplomatico o togliere il numero chiuso a Medicina
Ma c'è Garda c'è un genocidio in corso c'è un'umanità che ebbero USA e non possiamo più accettare complicità e ambiguità da parte di questo governo
Noi come generazione abbiamo il dovere di non abbassare lo sguardo di non acconsenta ad accontentarci di legare il nostro impegno quotidiano ha una visione globale
Questo premio non è un punto d'arrivo ma deve essere un invito a fare di più con orgoglio responsabilità e soprattutto speranza perché cambiare l'Italia
Assenso solo se sappiamo partire da chi ha più bisogno da chi oggi viene privato della dignità dei diritti
Della pace persino nella vita Palestina libera e buon vento alla tromba d'Global su modello Attigliano
Adesso il discorso di Elisabetta ci Citelli si prepari Fiorenza Ceniccola
Elisabetta in classe mille novecentonovantotto laurea in lettere filologia moderne dite a Campagnano di Roma dove dal due mila ventuno e consigliere comunale e delegata la cultura e dirigente provinciale di Gioventù nazionale e capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio comunale
Andiamo avanti
Con Fiorenza
Certo
Chiamiamo qui sul palco Fiorenza CeLIM la classe novantasette laureata in diritto e relazioni internazionali nel Regno Unito
Consigliere comunale a Guardia Sanframondi portavoce regionale nella segreteria nazionale di Forza Italia Giovani laureando in giurisprudenza per il terzo titolo impegnata nell'internazionalizzazione d'impresa un applauso
Grazie mille
Grazie soprattutto a chi ha reso possibile questa manifestazione che è stato veramente un successo e a cui ho partecipato con piacere per la prima volta ho intrapreso il mio percorso politico nel due mila diciannove da quando periziato sempre guardato alla politica
Come intenzione morale come servizio civile prima ancora che personale
E stasera non mi sento il peso di un premio ma sicuramente la consegna di un compito perché estere tra i sessanta under trenta che almeno cercano di cambiare il Paese non è sicuramente un premio da esibire né tanto meno una medaglia da appendere al collo
Ma è sicuramente una responsabilità la responsabilità di dimostrare
Che il cambiamento non è uno slogan da gridare il cambiamento è frutto di un lavoro quotidiano che silenzioso che richiede costanza che richiede coerenza che richiede soprattutto ottantotto coraggio
Ho sentito parlare di fuga dei cervelli di rientro personalmente io ho studiato e lavorato all'estero
Ma il desiderio di tornare a casa in campagna nel Beneventano è stato più forte di qualsiasi altro opportunità che qualcuno banalmente potrebbe reputare
Più migliore migliore io ho scelto di tornare a
Commenta che il mio rientro non sia stato un passo indietro ma un passo in avanti perché la vera sfida oggi non è partire questa forze è la scelta più semplice la vera sfida oggi arrestare cercare di contribuire al miglioramento di questo Paese
E vi diamo sicuramente non tempo fragile in cui abbiamo visto in più occasioni ultimamente freschi dispetto tra le persone sembra incrinarsi giorno dopo giorno e con sempre più facilità mi viene da pensare all'aggressione nelle aule dell'Università di Pisa
Ora l'assassinio di Charkiv anche negli Stati Uniti
Due episodi che seppur lontani geograficamente accendono la luce sulla stessa ombra il prevalere della violenza dello scontro sulla libertà del pensiero di opinione di parola e noi
Come i giovani abbiamo gli obbligo morale
Di ribadire alto e forte che opinioni differenti non possono essere motivo di minacce non possono essere motivo di accuse o di vendetta nord in un Occidente che ha da sempre fatto della libertà
Il suo faro più alto e nobile e per ciò che riguarda il futuro di Italia sicuramente auspicabile una rivoluzione ma che sia una rivoluzione silenziosa e concreta che trattenga i suoi talenti che liberi le energie da una burocrazia opprimente e soprattutto che dia spazio ai giovani in spazi autentici di crescita e di responsabilità e non concessioni di facciata perché noi questo futuro non la vogliamo ereditare passivamente ma lo vogliamo costruire
Attivamente passo dopo passo il giorno dopo giorno e quindi mi sento di caricare questo riconoscimento a chi non ha mai smesso di crederci a chi continua a lottare chi non si rassegna al cinismo a chi crede che anche una voce giovane
Passa contribuire al miglioramento della narrazione del futuro del nostro Paese quindi grazie
Invitiamo sul palco Carlotta Colaiacovo e nel frattempo si prepari Marco Rocco De Luca
Carlotta Colaiacovo classe mille trecentonovantasei dite a Gubbio dove è assessore allo sport e alla Politiche giovanili segretario provinciale dei giovani di Forza Italia per ulcera responsabile Dipartimento Sport Forza Italia Umbria alle comunali nelle ventiquattro è stata la candidata più votata del cento
Destra e terza in assoluto
Buonasera a tutti io sono molto onorata di essere qui perché questo è veramente un momento importante per me i giovani di confronto
Sentiamo spesso dire che i giovani di oggi non sono più quelli di una volta quelli nelle trincee quelli che hanno cambiato la storia del nostro Paese attraverso le rivoluzioni
Io credo invece che per molti dei nostri giovani le trincee Sistino ancora un solo che oggi sono invisibili
Sono delle battaglie che combattiamo dentro di noi nella nostra mente nel silenzio o dietro uno schermo da questo si genera un vuoto e dal vuoto a volte purtroppo nasce una rabbia nasce la violenza nasce il distanza verso chi la pensa diversamente da noi
Io non credo che questa sia democrazia perché la democrazia che vediamo in questi giorni non è fatta di insulti nella mancanza di rispetto ora denigrazione verso chi la pensa diversamente da noi soprattutto se ricopre ruoli istituzionali
Chi insulta la libertà la tradisce
La democrazia vera si fonda sul diritto di ciascuno di noi di dire la propria opinione senza paura e sul dovere di ascoltare quella degli altri col rispetto in questo caso nessuna violenza avrà mai l'ultima parola
In greco quali sta significa comunità quindi occuparsi della palista era occuparsi di tutti del bene comune
Io sono convinta che ancora ad oggi possiamo farlo perché rimanere chiusi nella nostra solitudine non è tali risponde a un bisogno grappoli sta con la nostra voce
Ed è per questo che i giovani di oggi devono partecipare alla politica perché senza di noi la politica rimane incompleta perché senza di noi la libertà diventa più fragile e la rimodulazione proverò
Io ci credo e so che abbiamo il coraggio di prenderci nostra posto nella storia e possiamo farlo perché il futuro non si aspetta ma il futuro si costruisce insieme grazie
Ora proseguiamo con l'intervento di ma corre ma Marcora quote Duca nel frattempo si prepari Jacopo Maltauro
Marco Rocco De Luca classe due mila molisano fuori sede a Cesena dove il più giovane consigliere comunale del Pd è stato nello staff della segreteria dell'ufficio di presidenza in Regione Emilia-Romagna
E rappresentante dell'istituto degli studenti né all'Università di Bologna
è responsabile organizzazione regionale dei Giovani democratici prego
Andiamo avanti vogliamo Maltauro
A meno che mai Franco De Luca non si palesano
Classe mille novecentonovantanove vicentino a diciott'anni e il consigliere comunale più giovane della storia della città di vicenza a ventitré anni viene rieletto e dell'Under trentacinque più votato delle lezioni
Dal due mila venticinque iscritto a Forza Italia e candidato alle elezioni regionali del Veneto
Succede anche Veneto o meglio qualche vicentino andare a votare appunto no
Grazie troppo gentili un'eccessiva generosità anche quest'anno per la quale ringrazio Paolo Federico e mi complimento sinceramente per la buona riuscita di questo evento e per l'occasione
Ho ascoltato con attenzione tutti gli interventi dei tanti ragazzi e ragazze in gamba che si danno da fare nel Paese e ho letto con attenzione l'apertura della pagina di politica che ci hanno consegnato gentilmente all'entrata
Dice una frase molto chiara amici e amiche
è se fosse l'ora di un nuovo compromesso
Con Enrico che tende la mano Aldo
Ecco la risposta secondo me sì cari amici perché negli ultimi anni attaccando gli avversari
Gettando discredito per sentirsi un po'più fighi dagli altri abbiamo allontanato le soluzioni ai problemi complessi e cosparso solo una quantità di sali immensa nelle ferite aperte da una ditta allora va bene la Palestina libera per carità va bene attaccare serviremo per attaccare lasciai
Ma per avere un futuro in questa terra
Dobbiamo recuperare come diceva Carlotta lo spirito del secondo dopoguerra egli edificare un afflato generazionale che trovi soluzioni concrete riconoscimento reciproco e democrazia efficace
Al di là degli steccati ideologici al di là delle differenze ideali allora grazie vivo a noi viva questa generazione che secondo me qualcosa in più degli ultimi vent'anni può portarci grazie
Chiamiamo ora qui sul palco Federico degna si prepari poi Lorenzo Coppa Federico è sardo classe due mila uno e segretario della lega giovani Sardegna già assistente parlamentare a Bruxelles e capolista alle ultime elezioni comunali di Cagliari ha frequentato la scuola di formazione politica curata dal senatore Armando Siri e oggi collabora con un consigliere regionale
Comincio comincio con ringraziare voi tutti un piacere poter partecipare a un evento come questo che è capace di unire e non di dividere ed è veramente stupendo ascoltare le storie le testimonianze di decine di ragazzi e ragazze che come me mossi dalla voglia di cambiare ciò che non funziona decidono di mettersi in gioco e di lanciare il cuore oltre l'ostacolo
L'attore diceva il pezzo che i buoni pagano per indifferenza la politica e di essere governati dai peggiori
Ecco se noi siamo qui oggi è proprio perché ci siamo ribellati a quel sistema dei peggiori è proprio perché non siamo rimasti a guardare in attesa del declino
Edda giornate come questa capaci di generare energia ed entusiasmo che dobbiamo partire e costruire a quelle che sono delle proposte serie a Favalli in qualcosa e mai contro qualcuno
è la nostra missione deve essere una quella di mettere al centro il dialogo i temi quella di mettere da parte le divisioni e le sterili polemiche
è il nostro obiettivo deve essere quello di riportare alle urne milioni di cittadini che ormai le disertano in quanto stipate nausea ti dà una politica litigiosa questo deve essere il centro delle nostre battaglie
Riportare la gente alle urne riportare la gente vicina la politica a cui si è allontanata
Purtroppo però troppo spesso i discorsi restano parole
Noi dobbiamo avere il coraggio di trasformare questa parole risposte concrete senza pretendere di avere la verità in tasca ma con la consapevolezza di starci provando è oggi dimostriamo che la spinta giovane esiste e qui presente
Ma ciò non basta
Perché non dobbiamo inciampare nell'errore di pensare che ci sia dovuto un qualcosa solo in quanto giovani dobbiamo essere pronti a conquistare in quanto capaci formati affamati
è lungo questo percorso mai ci dobbiamo dimenticare di chi c'ha sostenuto il di chi continua a sostenerci
Perché vedete se oggi siamo qui e domani saremo altrove non sarà solo per merito nostro sarebbe ipocrita pensarlo
La politica la politica si fa in squadra ed è per questo che mi sento di ringraziare di cuore Armando Siri per il percorso intrapreso insieme dalla scuola di formazione politica di cui al curatore fino ad oggi concludo ringraziando voi tutti la redazione
Mi sento di dirgli una cosa continuiamo su questa strada perché siamo noi la cura per questo sistema malato buon lavoro a tutti
Ora proseguiamo con Marco Rocco Di Luca
La sede Milano molisano fuori sede a Cesena dove il più giovane consigliere comunale del Pd
è stato nello staff della segreteria dell'ufficio di presidenza in regione Emilia Romagna e rappresentante degli studenti all'Università di Bologna è responsabile organizzazione regionale dei Giovani democratici un applauso
Grazie a tutti
Oggi vi vorrei parlare di Marco e dico di Gabriel
Marco e Gabriel sono due amici hanno la stessa età
Sono iscritti allo stesso partito militano nello stesso circolo e hanno anche entrambi origini dell'est Europa
Ma Marco quando finiva lezione all'università poteva andare alle riunioni di partito
Costa quando Philippe Gabriel quando finiva la giornata per consegnare le pizze
Iniziava il turno come autista
Marco alle dieci alle undici di sera poteva rimanere all'iniziativa
Gabriele
Crollava stanco
La sera
Ecco sapete come è andata a finire
Gabriele
Ha preso ventitré voti alle elezioni di quartiere nonostante fosse vissuto tutta la vita a Cesena
Marco invece arrivato a diciotto anni e a ventiquattro era già in consiglio comunale
Ecco se vogliamo occuparci della partecipazione giovanile in politica dobbiamo occuparci in primis di coloro che non possono permettersi di fare politica
Perché è proprio tra la moltitudine di coloro che non possono permettersi di studiare lavorare e fare politica contemporaneamente che ci sono coloro che hanno più bisogno di partecipare in prima persona alla con il pubblico
Quando si dice che negli anni cinquanta sessanta settanta le sezioni erano piene di giovani non dimentichiamoci che quand'erano pieghe erano piene di giovani che quando finivano
Di lavorare in fabbrica o nei canti avevano la possibilità di andare nelle sezioni di partito senza dover fare un doppio lavoro per campare
Non dimentichiamoci anche che in quegli anni
Grazie ma non solo al finanziamento pubblico ai partiti molti ragazzi che avevano la passione politica venivano garantiti gli strumenti per potersi occupare di politica a tempo pieno
La politica prima era anche uno strumento di emancipazione oggi invece è un lusso nel ringraziare politica media L'Espresso e la Lincoln University per l'organizzazione di questo evento
Posso dire riguarda ricco racconto iniziale che io sono Marco Gabriele uno dei ragazzi nel pubblico e io vorrei dedicare questo premio a Luís e a tutti i gabbiani in giro per l'Italia che sono quelli che se lo meritano di più grazie
Andiamo avanti con l'intervento di a Alessio Ferranti nel frattempo si prepari Fabrizio De ante Alessia Ferranti classe due mila e due Umbertide esenti studia Scienze politiche presso l'università di Perugia a soli ventuno anni è stato eletto consigliere comunale del Comune di Umbertide
Alle elezioni amministrative del due mila e venti trenta risultando il più giovane eletto da cinque anni è attivo nelle file della lega un applauso
Bentrovati a tutti e per me è un onore a ricevere questo premio che porta il mio nome ma permettetemi di dire in che appartiene a tanti e devo dire a tutti coloro che mi hanno sostenuto e continuano a sostenermi
Oggi dimostriamo che il nostro Paese che potrà contare su una classe dirigente preparata e soprattutto motivata per affrontare le sfide del domani non è vero che noi giovani tendiamo a nasconderci a non partecipare al dibattito pubblico
Può impegnarsi per gli altri la verità e l'esatto opposto
Noi ci siamo e lo dimostriamo quotidianamente servendo le nostre comunità senza mai tirarsi indietro e impegnando tutte le nostre energie per garantire il benessere di tutti i cittadini senza fare distinzioni
L'Italia ha bisogno di noi
Non le voteremo alle spalle ma la serviremo con lealtà e abnegazione questo non è un traguardo è solo l'inizio c'è una generazione che è pronta a lasciare il segno grazie
Adesso il discorso di Ruggero Grimaldi si prepari Victoria Ankara Ruggiero e classe mille novecentonovantotto vicepresidente del consiglio comunale di Barletta presidente della commissione Affari finanziari consiglieri ANCI Puglia e segretario provinciale della lega batte
Il più giovane eletto nella storia della sua città laureato in economia
Sì Ruggiero non andiamo avanti con
No con Lorenzo globale
Lorenzo Cogo classe mille duecentonovantasette virgola Patrizia dove assessore all'ambiente e sostenibilità e politiche energetiche in quota Movimento cinque stelle dopo il dottorato in scienze della terra e dell'ambiente
è professore a contratto mi resta di Pavia specializzato in micologia è autore di diversi dei percentili fece
Sì buonasera a tutti a tutti grazie a Federico agli organizzatrice agli organizzatori
Nella giornata di ieri Lidia fa massacrato tredici bambini sono dati dell'ONU
Qui in Italia a poche ore prima ci serviva un Enzo Iacchetti per incassarsi scusate sono un cinque stelle ogni tanto dico delle parolacce quando in televisione ci chiedevano la definizione di bambino ma intanto Netanyahu ucciderà ancora e ancora finché un vero boicottaggio internazionale non metterà a termine a questo massacro i giovani di tutto il mondo si sono sollevati contro il genocidio a Gaza
Ma non si tratta solo di tragedie statistica le bombe tutte le bombe oltre a radere al suolo le case contaminano quello stesso suolo inquinando le acque distruggono tutto questo ha un nome e concilio e non lo dico solo io lo dice anche questa lettera firmata dei miei colleghi ricercatori dell'Università la Sapienza di Roma lo hanno fatto qui
E questo cosa significa che alla morte si aggiungerà altra morte
Lo hanno capito i giovani più distanti dalla politica quelli tanto bistrattati che dicono i vecchi non fanno politica
Ma che era tra politica la fanno
Hanno istanze hanno consapevolezza e hanno urgenza
Da loro prendiamo Energia coloro ci troviamo spesso d'accordo su tanti temi cruciali
E sono solo loro che possono chiedersi chiameremo tra cinquant'anni in quale mondo potremmo farle soprattutto ci sarà ancora un mondo Oro distruggere mo'prima con le bombe con il cemento
Da Varese a Messina abbiamo tutti le stesse Paure potremo mai permetterci un mutuo almeno uno psicologo quale futuro riusciremo a costruire la Genova dei Celeste nuove generazioni hanno le medesime istanze ed equivalenti consapevolezze due esempi su tutti tre giovani l'ambientalismo è diventato un patrimonio comune trasversale mentre pacifismo sta tornando maggioritario sono risposte diverse dalle politiche adottate dei vecchi al potere la corrotta classe dirigente giovani gridano con forza
Ma chi li ascolta noi anziani lo faremo noi
Dobbiamo dobbiamo ribaltare questo tavolo unire all'entusiasmo la speranza
Tornare ad abbracciare gli alberi e stringere forti questa bandiera della pace che ha anche i colori della libertà prima che non resti più un mondo nel quale poter amare chi vogliamo amare grazie
Ma nel momento richiamare qui con noi Fabrizio Granta
Si prepari Victoria cara ma Fabrizia classe novantasette vive a Roma dove è assessore alle politiche giovanili e all'antimafia sociale del settimo Municipio
Nel due mila ventuno è stato il consigliere municipale più votato del Pd a Roma e ad oggi è il più giovane assessore della città oltre ad essere membro della segreteria romana del Pd
Allora grazie buona sera tutte Grazia politicamente e all'Espresso per averci dato questo spazio
Per onorare il senso di questa giornata il motivo per cui siamo qui
Credo che non ci possiamo esimere da usare parole chiare
La presenza oggi del ministro Tajani confina l'irrilevanza qualunque parola in merito al caro affitti a li stipendi da fame ad università e scuole libere per tutti ad una sanità c'è Sibille
Ed ogni altro disuguaglianza perché al mondo non esistono ingiustizia più ignobile insopportabile di quello che ci si sta consumando a Gaza
Complici questa parola che riecheggiano le piazze data pensare come si può essere complici per qualcosa che sta accadendo a migliaia di chilometri da noi su cui non abbiamo un minimamente controllo
Ma poi le immagini strazianti di Gaza dalla devastazione la Pamela delle mutilazioni degli sfollati delle morti quelle immagini ci fanno dire mi fanno dire che segnano Dinoi non mettesse in campo tutto quanto gli è possibile
Se non desse fondo ad ogni privilegio che ci ha concesso sarebbe vero quello zio che che è già una testa e nel cuore quando assistiamo a quelle immagini siamo compartecipi complici
Di un massacro di un genocidio allora io posso provare a dire qualcosa da questo palco ma l'Italia l'Unione europea
Hanno l'obbligo morale storico di fare molto di più
Perché riconosce lo Stato di Palestina non è un mero esercizio di stile ministro definire genocidio il massacro dei palestinesi
Rivendicato da ministri israeliani lo si deve alle decine di migliaia di civili morti in quello che lei ha definita come reazione sproporzionata
Ministro non è una reazione non è una guerra è un piano un'opera di sostituzione etnica e di occupazione territoriale
Allora borse quando non ci sarà più nessun palestinese
E solo territorio israeliano quella sarà evidentemente il momento in cui sarà un mero esercizio di stile scegliere di stare dalla parte giusta dalla parte del popolo palestinese
Accogliamo sul palco Victoria Karam e si prepari nel frattempo Ruggero Grimaldi
Vittore Aquarama classe mille centonovanta si è nata a Salerno da genitori brasiliani e diventata italiana a ventidue anni lavora al Parlamento europeo e coordina le politiche Ue del Pd vicenza
Ha creato molti italiani per sostenere il diritto alla cittadinanza partecipando a eventi in sette regioni scrive per affitto un posto
Buonasera a tutti a tutti sono ricattare accanto alla figlia di genitori brasiliani franata in Italia ma ottenuto la cittadinanza solo dopo i ventidue anni
Ricevere questo premio ha per me un grande onore ma porta con sé anche un significato politico profondo perché la politica in questo Paese non è fatta per persone come noi
Centinaia di migliaia di ragazze e ragazzi come me nati cresciuti e formati qui diventano italiani solo dopo la maggiore età
è un'ingiustizia enorme che ha deciso di raccontare insieme a molti a molti di loro con il Progetto molti italiani una pagina triste campi in cui ha contiamo storie di cittadinanza che presto diventerà anche un libro
Tra l'altro oggi qui ho avuto il piacere di incontrare alcuni dei ragazzi e delle ragazze di cui era quanto per restare quindi vorrei salutarli salutare a Monserrato Bernard è un piacere vedere di qui
Che questo Paese non è fatto per persone come noi lo dimostrano i numeri prendiamo per esempio le scuole ci sono oltre novecento mila studenti senza cittadinanza più dell'undici per cento del totale e spettante al cinque per cento di loro è nato qui
Eppure nelle istituzioni la nostra presenza è quasi inesistente una manciata di deputati alla Camera pochi fino al Senato e nessuna voce tre settantasei euro parlamentari italiani
Una distanza così grande tra la realtà del Paese e chi la rappresenta è il segno più evidente di quanto serva oggi il protagonista dei giovani
La mia generazione porta già dentro di sé il cambiamento siamo cresciuti fianco a fianco tra i banchi di scuola con compagni arrivati da altri Paesi
Quando partiamo per studiare o lavorare all'estero ci aspettiamo di essere accolti e rispettati e non discriminati perché provenienti da un Paese estero
Tifiamo per galliche per Mahmoud asterremo all'Eurovision permanesse il Gekko e per pare buono nelle competizioni sportive
E se possiamo tifare per loro colleghi e colleghe allora dobbiamo tifare affinché ogni nuovo volto italiano possa esprimere fino in fondo il suo potenziale grazie complimenti a tutte e a tutti
Adesso l'intervento di Ruggero Grimaldi si prepari Martina locati
Ruggero e classe mille novecentonovantotto vicepresidente del consiglio comunale di Barletta presidente della commissione Affari finanziari consigliere ANCI Puglia e segretario provinciale della lega batte
E più giovane eletto nella storia della sua città l'alleato in economia e management
Grazie grazie buonasera a tutti ringraziamento doveroso va innanzitutto
All'Espresso politica ma anche alla giovane Roma che continuano ad investire metà lenti della giovane politica in Italia quest'oggi nella nostra nazione non è scontato
Quando mi è stato chiesto di pensare ad una proposta per quelle che per quelli che poi possono essere devono essere i temi della politica giovanile nei prossimi anni io più che una proposta ho pensato di lanciare una provocazione
E cioè spesso negli ultimi anni in Italia poi ci sono anche realizzate si è parlato di quote rosa io oggi ritengo che se i nostri segretari nazionali sinossi parlamentari vogliono dare un segnale a questa platea
Devono iniziare a parlare di quote Amber perché gli under i giovani non possono essere solo lo slogan uno strumento da sbandierare in campagna elettorale
Perché gli under i giovani sanno essere classe dirigente quando sono chiamati ad essere classe dirigente dimostrano che lo fanno con impegno con serietà perché sono consapevoli che non possono sbagliare perché oggi se sbagli un giovane difficilmente gli si perdona un errore o lo sai fa con la stessa facilità a cui può essere perdonato un cosiddetto adulto
Della politica bene noi qui tutti oggi siccome prima ho sentito parlare spesso di coraggio da parte anche dei leader che ci sono venuti a trovare il coraggio lo mettiamo in campo ogni giorno altrimenti non saremmo qui il coraggio ce l'abbiamo tutti non ce l'ha avuto quando mi sono candidata diciannove anni alle amministrative della mia città quando mi sono candidato a ventun anni alle regionali a ventitré
Sono stato eletto come più giovane nella storia della mia città in seno al Consiglio comunale come tanti
Di voi e quando a ventun anni sono stato nominato responsabile provinciale per la mia provincia la batte del mio partito la lega Bei tempi tanti sono rimasti esterrefatti come mai un partito di governo potesse affidare una responsabilità la massima responsabilità provinciale ad un ragazzo così giovane tanti di quelli se non tutti oggi ci sono ricreduti si sono ricreduti perché io c'ho messo coraggio messo determinazione come tutti noi e perché ho dimostrato che oggi chi è giovane chi fa politica la può fare forse a volte anche meglio degli adulti perché è scevro da alcune dinamiche e voglio concludere con un mantra che è il mio mantra ma credo debba essere quello di Chioggia e giovani impegnato nell'istituzione fa politica in Italia citando un mio compaesano il grande Pietro Mennea che diceva la fatica non è mai sprecata soffrì massoni noi giovani oggi che facciamo politica soffriamo sappiamo soffrire ma soprattutto sappiamo sognare ed è questo che ci guiderà la cosa più bella grazie
Vi si sente ancora un po'che tra poco ci sarà la Cina forza gli ultimi interventi proseguiamo con Martina locati nel frattempo si prepari Francesco Di Carlo
Martina locati classe due mila cinque è stato eletto al CDA presso l'Università degli studi di Bergamo
è segretaria provinciale segretario provinciale di Forza Italia Giovani Bergamo e membro del consiglio nazionale del medesimo partito è stata la più giovane candidata alle ultime elezioni comunali di Bergamo a soli diciotto anni un applauso
Grazie grazie mille
Vedete vederci oggi qui stasera tanti giovani tutti insieme per parlare di politica mi scalda il cuore
Mi scalda il cuore perché se siamo qui è perché abbiamo tutti quanti una passione in comune cioè quella per la politica
Se siamo qui oggi e perché ognuno di noi nel proprio territorio ha contribuito a fare del bene al nostro Paese
Indipendentemente dal colore politico e questo ci tengo a sottolinearlo perché ben venga che non la pensiamo tutti allo stesso modo sarà pensassimo tutti uguale
Non ci sarebbe il dibattito non ci sarebbe il confronto non esisterebbe la politica che si fonda poi sul dibattito e sul confronto
Ed è nostro dovere
Far sì che ci siano
Le condizioni affinché questo dibattito e questo confronto Possa avvenire senza dovere rischiare la vita per esprimere quella che è la propria opinione come è accaduto recentemente negli scenari internazionali
Vedete nell'articolo che ho scritto per L'Espresso per venire qui
O scrittori portato come mi capita sempre più spesso quando mi confronto con i miei coetanei sentire frasi del tipo in Italia non c'è futuro in Italia non si può far niente queste frasi
Da un lato mirati Cisco no dall'altro penso che ci debbano chiamare
Ha un forte senso di responsabilità a noi che invece questa passione per il nostro Paese ce l'abbiamo
E il nostro obiettivo è quello di far tornare innanzitutto la fiducia a questi nostri coetanei per convincerli che anche nel nostro Paese si possa creare un futuro e poi soprattutto dobbiamo cercare di eliminare quel distacco che si sta sviluppando sempre di più tra quelli che sono le istituzioni
E i cittadini perché non lo possiamo negare al basta andare a vedere le percentuali delle persone che si recano ai seggi soprattutto dai giovani
è un altro obiettivo importantissimo che secondo me dobbiamo avere tutti quanti è cercare di eliminare quell'individualismo che percepisco ogni giorno sempre di più un individualismo che c'è anche a livello nazionale che ci impedisce di credere e di sviluppare quello che un progetto europeo
Un progetto che quando facciamo quando ne facciamo riferimento
Pensiamo sempre negativo senza però ricordarci delle grandi sfide che siamo riusciti a superare
E parlo ad esempio o dalla pandemia e lo dico da bergamasca dove in quei mesi aprivo la finestra di casa e vedevo passare numerosi e numerosi camion col mi
Di corpi di persone che purtroppo non ce l'hanno fatta superare questa sfida e allora perché non possiamo usare la stessa determinazione anche per portare avanti sempre come Unione Europea nuove sfide nel campo dell'energia nel campo dell'istruzione dell'industria dell'economia
Per un'Europa che pensa all'occupazione che elimini ogni forma di discriminazione e soprattutto per una Europa che lasci spazio ai giovani e concludo
Dicendo che ci tengo così tanto a fare questa parentesi sull'Europa perché l'Europa e lo spazio dove la libertà raggiunge la sua massima espansione
E la libertà e qua il valore che mi guida ogni giorno quando faccio politica sul territorio e il valore principale su cui si fonda il mio partito e quindi Forza Italia è viva la libertà
Io
Accogliamo sul palco Francesco Di Carlo si prepari nel frattempo ma era Parisi
Classe mille novecentonovantotto Francia
Così Carlo e prese dalla Commissione scuole politiche giovanili del dodicesimo Municipio di Roma dove è stato eletto con oltre ottocento preferenze
Attivo sin da dicevo e durante l'università si occupa di rappresentanza giovanile salute mentale svolge la professione di avvocato
Grazie grazie della presentazione grazie della splendida cornice dell'occasione i miei complimenti all'organizzazione devo dire
Brillante ha tenuto anche il sangue freddo nei momenti più complicati o ho temuto per un momento che Paolo prendersi il microfono con tutta la sua forza e declama asse abbiamo anche la contestazione ma per fortuna
Non è avvenuto no tornando seri i giovani e la politica quando io mi sono interrogato per scrivere
Insomma quali qualche riga che poi è stata pubblicata sono partito da un dato nella mia riflessione che un dato al quale non ci possiamo sottrarre trasversalmente da destra a sinistra di qualsiasi colore politico ed è che alle ultime elezioni politiche più di un giovane su due non è andato a votare
Questo è un dato drammatico col quale confrontarsi è un dato che non può essere ridotto con analisi semplicistiche sicuramente non sarò io in grado di individuarne delimitarne le cause con due minuti di intervento
Penso però che se devo provare a sbilanciarmi a dare una risposta questa possa essere che la politica sempre più distante in tutte le sue ripeto articolazioni dai problemi reali di una generazione che sono una precarietà lavorativa economica di futuro
Più marcata che mai che il fatto di essere la prima generazione che probabilmente se la ride peggio dei propri genitori quindi questo crea anche una dinamica chiaramente di perdita di un ottimismo che dovrebbe caratterizzare una generazione
Che è scarsa attenzione Problemi del disagio psichico che sono causati da questa situazione che pochi investimenti spazzi Reali d'aggregazione
Cioè i cosiddetti terzi luoghi no e quindi andare anche a causa della della necessità di andare a cercare fortuna altrove a creare persone che sono veri e propri strumenti di lavoro che timbrano la carta la mattina
E tornano quando fuori è buio e non hanno una dimensione sociale
Ora io mi prova confrontare con la creazione del consenso perché sono tra quelli in assetti diversi che vanno a chi ha delle preferenze in giro
Lo faccio in un municipio o trasversale perché municipio che inizia alle pendici del Gianicolo in cui immaginate che tipo di contesto socio economico c'è e finisce va al camposanto Maccarese quindi insomma sono realtà molto molto trasversali
E la cosa drammatica e che proprio quando vai dove ci sono realtà più difficili dove la politica una volta rappresentava il vero strumento di riscatto Hillary la speranza di poter cambiare le cose che appena sentono la parola politica giovani inorridisco no io penso che noi dobbiamo partire da qui
Penso che noi dobbiamo tornare a sporcarsi sporcarsi le mani rimboccarci le maniche fare sacrifici provare accusa con a coniugare la costruzione del nostro percorso personale professionale ho molto apprezzato anche se è di un'altra parrocchia le parole del presidente Conte
E anche mai riuscire stanchi dopo una giornata intensa di lavoro e andare in sezione andare a fare politica andare a sporcarsi le mani
Ora non vi annoio perché per quanto uno possa esser convinto dei suoi mezzi contrasto cade ringrazio mentre non lo posso sostenere mandiamo riempire questi spazi prima che la vecchia politica continui a riempirli di vuoto
E credo che ci sia ancora competizione quindi è un appello al voto io non lo faccio sempre grazie grazie ciao
Grazie Francesco
Adesso mentre mai non sale sul palco di volevo dire che se aprite Istra gran balli dell'intervento anche di Paolo Romano che ci manda un messaggio dalla Global su molti frutti via verso D'Avanzo
Ora abbiamo qui con noi Maira Parisi si prepara intanto Sandra Bertucci
Ma era in classe due mila e quattro romana attivamente impegnata di rappresentanza studentesca ed è stata recentemente eletto al Consiglio nazionale degli studenti risultando la più giovane Letta e la candidata di centrosinistra con il maggior numero di preferenze
Allora si pone a sera a tutti e tutti grazie a Paolo Federico alla giovane Roma per questo spazio di confronto che oggi realtà è sempre più raro trovare la mia attività politica in realtà si concentra prevalentemente nel mondo universitario nella difesa del diritto allo studio nella costruzioni spazi che sono liberi per imparare a costruire e discutere
Ma oggi credo che sia doveroso sfruttare questo spazio per parlare di una questione che non riguarda l'università ma l'intera umanità
Una questione che dovrebbe scuotere tutti noi ed è genocidio che è in corso a Gaza
Non possiamo parlare di diritti in questo momento se la gente muore
Non però senso discutere di accesso alla conoscenza di cittadinanza di partecipazioni mentre un popolo intero viene ammazzato casa dopo casa e vita dopo Evita
In Palestina migliaia di giovani non hanno accesso all'istruzione non possono andare a scuola non possono entrare in un'aula universitaria perché le università non esistono più perché la guerra distrugge tutto famiglie edifici università e possibilità
Non c'è diritto allo studio dove c'è un genocidio non esiste un futuro dove si bombarda il presente e allora noi giovani dobbiamo dirlo con forza anche qui a non accettiamo indifferenza non accettiamo la complicità non accettiamo il silenzio non esiste neutralità di fronte a un genocidio dobbiamo essere presenti dobbiamo essere la voce di chi la voce non la perché la partecipazione in politica non è soltanto una dichiarazione di principio è una presa di posizione è un atto radicale ed è necessario per chi la voce nulla
Per chi perché noi sappiamo perfettamente perché la politica la facciamo che non ci può essere libertà in un mondo in cui un popolo è oppresso
Difendere il diritto allo studio quindi oggi significa difendere anche la Palestina e soltanto così possiamo costruire un futuro che sia fondato
Sulla solidarietà fra liberazione e sulla dignità come ricordava prima la consigliera Valeria campagna penso sia necessario dirlo anche adesso ore Sempre Palestina libera grazie nel
Accogliamo ora sul palco Sandra Bertucci si prepara Veronica passa retti Sanna classe novantatré di via Roma dove dal due mila sedici e consigliere al municipio secondo per Fratelli d'Italia
Attualmente ricopre il ruolo di presidente della Commissione controllo garanzia di trasparenza e di dirigente di Gioventù nazionale Roma un applauso
Grazie a tutti sarò brevissima volevo ringraziare
Quest'opportunità che ci dà ragione a Roma di poter a tornare sulla palco del confronto
Una cosa velocissima quello che io ho scritto nell'articolo è stato pubblicato dall'Espresso si incentrava tutto sul dialogo ecco io faccio un appello ai miei colleghi ai giovani amministratori
Riportiamo il confronto tra le idee sul piano del dialogo dobbiamo fermare questo clima di violenze
Che sta caratterizzando il nostro il nostro periodo storico e purtroppo lo vediamo anche i politici che ci rappresentano non ultimo le scene imbarazzanti che sono successe alla Camera ecco siamo noi a ridare dignità la politica riportiamo Rini dignità alla politica dando valore al confronto al dialogo al dibattito costruttivo perché solo così facendo noi riusciremo a salvare il nostro paese grazie
Ha perso l'intervento di Veronica pasta reti si prepari Gemma Peri
Veronica in classe due mila romana impegnate in politica da quando aveva quindici anni con Gioventù nazionale
Membro del consiglio nazionale dei giovani della commissione cultura e legalità scrive per diverse giornali e collabora con il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia in Regione Lazio
Buonasera a tutti inizio facendo dei ringraziamenti doverosi apolitica ma anche al palo Federico Felicolo buona e tutti coloro che hanno reso possibile questa splendida iniziativa
Vorrei fare i complimenti prima di tutto a tutti i ragazzi qui presenti perché rappresentano il senso più profondo dell'impegno politico che passione dedizione ed è partecipazione e noi oggi siamo tantissimi
Io oggi voglio dire che sono orgogliosa di essere cresciuta in un partito in una comunità politica fatta di valori di storia dirà di sì di un'identità chiara e soprattutto di visione la stessa che l'ha condotto ad essere il primo partito in Italia e alla guida di questa nazione
E penso a quelle che oggi è il nostro presidente del Consiglio
Una giovane leader che prima di essere il presidente ha avuto il coraggio di portare avanti delle idee e di credere in se stessa ed arrivando dove molti pensavano fosse impossibile
Ecco il suo esempio testimonia che noi giovani non dobbiamo accontentarci e di aspettare il nostro momento ma possiamo e dobbiamo fare la differenza soprattutto nel presente
Significa credere che il merito e la passione e la competenza e la formazione siano gli strumenti per arrivare ecco perché credo che oggi noi giovani abbiamo una grande responsabilità ma anche una straordinaria opportunità che è quella di costruire qualcosa
E soprattutto bisogna credere idee in idee in ideali e qui non posso non menzionare il recente omicidio di un repubblicano un ragazzo di trentun anni che è stato ucciso negli Stati Uniti Charlie che varca
è stato ucciso dall'odio politico quell'odio secco che annienta chi non la pensa chi la pensa diversamente ecco io credo nella democrazia e la libertà di espressione è il fondamento della democrazia e noi dobbiamo lottare per questa anche perché oggi non ha più voce
Concludo dicendo siate affamati siate folli è una citazione di Steve Jobs che ci ricorda quanto sia importante crede rende le idee difenderle
Di oggi vi dico che noi giovani siamo pronti ad essere protagonisti siamo pronti a raccogliere questa sfida e a rendere l'Italia la grande nazione che è e che merita di essere con orgoglio e responsabilità grazie a tutti
Ora cogliamo l'intervento di Gemma Perin nel frattempo si prepari Martina Ratta
Ma Gemma Peri classe due mila e cinque Toscana inizia il suo percorso politico all'età di quattordici anni frequentando la scuola di formazione politica ideata da Armando Siri attualmente vice coordinatrice regionale di lega giovani toscana
Già coordinatrice provinciale ad Arezzo e commissario di sezione un applauso
Grazie
Essere qui oggi try sessanta under trenta più influenti della politica italiana non è soltanto un riconoscimento ma è un segnale
Un segnale che la nostra generazione non deve aspettare il futuro ma deve afferrarlo
Deve guidarlo deve averne cura
Ho iniziato a fare politica a quattordici anni
Iniziano a frequentare la scuola di formazione politica ideata dal senatore Armando Siri che per me è una persona straordinaria ed è un punto di riferimento
La politica per me ragazzi è importante perché ci dà la possibilità di non subire il mondo ma di trasformarlo perché se la politica resta solo dei grandi resta distante
Ma se diventa anche nostra allora diventa vera diventa concreta diventa vicino
Lungo il mio percorso ho incontrato vari energie
Chi mi ha insegnato la leggerezza la passione il coraggio di osare
E chi invece mi ha ricordato l'importanza delle radici della continuità della costruzione che resiste nel tempo e allora ho capito che la politica ha bisogno di entrambe le energie
Del fuoco che accende ed è la terra che sostiene perché senza fuoco non si parte senza radici non si resiste quindi ecco durante la mia campagna elettorale che sto portando avanti in Toscana
Mi sta insegnando tantissime cose
Ho capito una verità semplice che non si vince mai da soli ma che c'è bisogno di una squadra dietro di una squadra che mi supporta che mi sopporta ogni giorno e anche se non ci mette la faccia c'è
Concludo concludo
La politica è fatta di voci di sguardi di persone che hanno bisogno di sentirsi ascoltate fatta di chi non ha mai avuto spazio di chi sogna un futuro diverso
Vi sia stata qualcuno che dica io ti vedo io ci sono io ti ascolto allora dodici tocca lo dico chiaro da ragazza ragazzi
Senza bandiere senza colori noi siamo la generazione che non ha paura di sognare perché il futuro non si eredita ma si costruisce insieme grazie
Accogliamo sul palco Martinara atta
Nel frattempo si prepari Alessia Paola saldi
Classe mille novecentonovantasette Martina Ratta vive a San Benedetto del Tronto dove è stata presidente del Rotaract Club locale laureata magistrale in scienze politiche di governo studiosa di diritto costituzionale regionale
E responsabile del sociale la segreteria nazionale di Forza Italia Giovani
Grazie buonasera a tutti per me è un grandissimo onore vedermi tra i sessanta under trenta che stanno cercando di cambiare questo Paese ed al riconoscimento chiaramente che come tutti voi considera un punto di partenza per fare sempre meglio vedete noi abbiamo una grande responsabilità nei confronti della nostra generazioni che è quella di continuare nel solco dell'impegno e del duro lavoro
Per dimostrare che nulla ci viene regalato e che occorre impegnarsi e faticare tanto per poter raggiungere il proprio posto nel mondo perché il futuro va costruita attivamente e noi oggi tutti insieme lo stiamo dimostrando
Però non è sempre facile soprattutto in un'Italia dove stando agli ultimi dati un giovani su sei e Mitterrand che cosa significa Neet che non studiano non lavora e non si forma ed è un fenomeno che rischia di diventare strutturale
Ecco io credo che la politica debba guardare proprio a quei ragazzi soprattutto a quei ragazzi che per mancanza di reattività o soprattutto di mezzi non sta costruendo attivamente il proprio futuro
E deve mettere in campo misure che contrastino questo fenomeno ecco io vorrei utilizzare
Questo tempo che mi è stato dedicato per lanciargli una proposta perché comunque ne dobbiamo avere delle idee non ci sono tanti problemi nel nostro Paese una proposta che anche un po'una provocazione
Pensiamo al servizio civile universale che potrebbe rappresentare una grande opportunità per i giovani perché oltre a promuovere i valori di cittadinanza attiva e solidarietà rappresenta un primo e reale contatto con il mondo del lavoro
Non si tratta soltanto di una misura sociale ma di un investimento sull'inclusione sulla crescita e sul talento giovanile e quindi cari colleghi concludo perché il tempo ormai si è fatto sempre più brave
Se vogliamo un'Italia più giusta e dinamica io credo che dobbiamo ricominciare proprio da qui
Dal coraggio di essersi dalla voglia della partecipazione e dal valore del servizio grazie
Bene e ora è il momento di chiamare che sul palco Alessia Paola saldi facciamone un applauso
Si prepari Riccardo Ninì
Ma mentre a tutti
I giovani se no me le stelle finanziario nuvoloso sorella Lusetti seguita verso il futuro
Tocca a noi adulti creare le condizioni perché possano brillare ma tocca a loro il compito di tracciare nuove strade quelle Energia ed il coraggio che stritola segmento questi erede
Con questa celebre frase presa dal discorso di Nelson Mandela Ceylon Ferento dei giovani in Sudafrica voglio salutare
Tutti i miei colleghi ringraziare in particolar modo i ragazzi della Giovane Roma per l'evento creato l'esperta in università gli Inca Pereo aspettarci
Questo sì
Guardando questo Wojtyla evidente quanto le paroline insomma Bini Nelson Mandela siano vere la speranza non è un concetto astratto la speranza è qui la speranza nei volti e nelle storie dei settanta under trenta e stanno già cambiando il Paese
Questo è uno sì mentre non c'è libera soltanto il talento individuale ma ma c'è la bella forza collettiva Dina generazione non si accontenta per evitare in futuro ma che vuole costruirlo con forza e per responsabilità la politica però troppo spesso sedimentati questa speranza troppe volte il dibattito politico si riduce soltanto ad urla a slogan a contrapposizioni sterili e a dire e a disinfestazione dell'avversario
E quando la politica diventa solo conflitto non fa male soltanto agli avversari ma fa male la politica stilista
Perché stiamo noi con il nostro linguaggio e con i nostri comportamenti che la delegittimiamo e qua non c'è questa mo'me ne a vegliare se accettasse i cittadini non la rispettano più credo che da qui da questa giornata
Partiamo ripartire possiamo trovare un uomo pomodori fare politica un modo che riguarda storia esclusivamente i giovani un nuovo modo che faccia a meno rumore ma che abbia questa stanza
Un nuovo modo che dei legittimi di meno ma che crei più fiducia abbattiamo i muri e creiamo più ponti grazie
Grazie adesso l'intervento di Riccardo Ninì
Si prepari all'ex sei gatti
Buonasera a tutti sono Riccardo Ninì ho ventotto anni e da quattro o all'onore di essere il sindaco di Asca è un piccolo borgo della provincia di Rieti sul lago del Turano orgogliosamente sono il primo cittadino più giovane di questa Regione
Grazie alla giovane Roma L'Espresso e tutti gli organizzatori per aver portato i giovani davvero al centro
Dell'attenzione politica quante volte anche oggi ci siamo sentiti dire che siamo il futuro per la politica che la partecipazione giovanile in politica
Essenziale quando si parla di politiche giovanili di sport di feste di associazionismo beh permettetemi di dissentire perché siamo molto di più perché questa platea di oggi ha dimostrato che non siamo il futuro siamo il miglior presente della politica italiana le storie che abbiamo ascoltato solo dimostrano e lo siamo perché controlla retorica della politica tutta caste e privilegi ci siamo messi in gioco
Per dimostrare che la politica è passione impegno valori e condivisione onestà e preparazione
Siamo ben coscienti che più di altri non possiamo permetterci di sbagliare non solo perché sappiamo che in molti sono pronti appuntarci il dito contro linee contro nostra inesperienza cercando di sminuire il nostro impegno giovanile ma soprattutto perché rispetto a quelli sappiamo di avere un orizzonte molto più lungo anni anni in cui dovremo tenere mostra faccia pulita la nostra testa alta per fare la politica con la P maiuscola
Che l'unico modo che conosco di farla
Dire ai giovani in politica viva i giovani che credono nella politica perché la migliore delle politiche giovanili resta l'impegno dei giovani in politica grazie
Ora cogliamo sul palco all'ex sede attuale
E nel frattempo si prepari triste Antonello
Sarò velocissimo come chi mi conosce sa vista anche l'ora tarda venendo qui mi erano venuti in mente due aforismi uno me l'hanno cippato diciamo
Il Presidente Zaia da noi dice sempre
Che appunto fa più rumore una un albero che cade di una foresta che cresce io credo che oggi noi siamo un po'e speriamo di essere quella quella foresta che cresce
Il secondo è il motto dell'Amerigo Vespucci la nave scuola la Marina Militare non chi cominciamo a qualche persona era oggi io credo che noi siamo qui per cominciare un percorso e per rimboccarsi le maniche ancora di più
Sono una presenza una precisazione a livello a livello politico sentito
Molti interni molte sovrapposizioni dico solo arrivando da un piccolo comune che ci sono anche le Autonomie locali essendo io assessore di un piccolo comune i piccoli comuni sono alla fine la maggioranza di questo Paese e poi anche le piccole e medie aziende che sono ugualmente dal punto di vista economico l'ossatura appunto del paese grazie mille a tutti e buona serata
Iniziamo per il suo intervento sul palco Christie Antonello nel frattempo si prepari Sandra Bertucci
Si prepari Andrea Rossi anche
Grazie di cuore intervengo compiace in questa bellissima cornice perché è grazie ad eventi come questo che vedo veramente un futuro luminoso con la politica italiana e noi giovani ne abbiamo veramente bisogno
Non posso che ringraziare una componente fondamentale
Del fatto di fare politica delle nostre famiglie quelle che ci sopportano e ci supportano
Anche nei momenti difficili perché ce ne sono tanti momenti facili e ce ne sono anche tanti altri difficili da portare avanti ed è grazie a loro agli amici ai sostenitori che anche noi giovani che facciamo politica riusciamo a tracciare un corso nuovo
Ed è con questo spirito che dobbiamo portare avanti la politica in Italia ingaggio inoltre la lega la mia grande famiglia la Liga Veneta il partito in cui sono nato e cresciuto e che da sempre è protagonista nelle nostre battaglie
Sono veramente orgoglioso di essere qui oggi anche perché la Squad informazione politica del governo dell'onorevole Armando Siri reato Sempre grandi possibilità da coalizzato a frequentarla
E mi da oggi la possibilità anche grazie al mio partito di contribuire alle sfide che faranno
Parco
Volevo dire tante altre cose anche il fatto che sono un amministratore
Di un comune di sei mila abitanti perché vedete a fare politica anche nei piccoli comuni non è semplice non è facile non sia la stessa visibilità dei grandi Comuni e in questi comuni molto spesso la casacca che portiamo
Non dipende dal colore politico dipenda quello che facciamo per la nostra gente e io penso che come under trenta come giovani dobbiamo tracciare la via in questo senso lasciamo stare il colore politico e amministrare per il bene comune
Ecco concludo e non posso dimenticare di fare gli auguri a una persona che per me è molto importante e compie gli anni oggi è Umberto Bossi auguri Umberto tanti auguri di buon compleanno grazie in bocca al lupo a tutti voi
Andiamo avanti con Andrea Rossi e nel frattempo si prepari Costantino Di Micco
Siamo agli ultimi due interventi
Una piccola riflessioni voi andiamo a cena viviamo in un Paese in cui la nostra fascia d'età tra i quindici e i trent'anni rappresentata solo tra il per il nove virgola tre per cento della popolazione eppure dati tutti ragazze che mi hanno preceduto
Ci sono giovani che stanno facendo il presente questa e stanno preparando il futuro di questa nazione
Quindi
Ci fa capire quanto sia possibile incidere nonostante la nostra età
Grazie a politica a Federico a Paolo ai ragazzi della Giovane Roma all'Espresso e agli sponsor per averci dato la possibilità per averci dato questo spazio perché sono sempre più importanti
Questi spazi per noi data la mancanza nella quotidianità è pur vero però che ci dobbiamo ricordare che gli spazi non vanno solamente occupati gli spazi vanno sfruttati per incidere siamo giovani probabilmente tra gli ultimi arrivati chi chi tra le amministrazioni chi anche in aziende
E eppure nonostante questo dobbiamo ricordarci quanto siano importanti le nostre idee che portiamo la nostra quotidianità e quanto possano fare la differenza e fare è vero quanto detto dal sindaco precedentemente non abbiamo tutte le possibilità che ci meritiamo
Nonostante questo facciamo il nostro dubitiamo ce le prendiamo stiamo lavorando per questo e molto spesso ci mancano ci sfuggono per mancanza di coraggio per sfiducia o per poco autostima quando dovremo essere gli ultimi a soffrirne
Credo che la cosa più importante sia cogliere tutto occupare ogni spazio e incidere
Grazie grazie a Brera chiamiamo qui con noi ora Costantino di Nico per proseguire con l'ultimo intervento che quello di Lavinia Giuliani
Buonasera a tutti innanzitutto desidero ringraziare la giovane Roma e politica per questa opportunità e per questo riconoscimento che accolgo con senso di gratitudine e di responsabilità
Ringrazio inoltre la scuola di formazione politica del mio partito il suo responsabile senatore Armando Siri perché frequentando largo avuto la possibilità di rinnovare rafforzare le mie idee politiche
Oggi invece ci sono due punti che tengo particolarmente a ribadire in questo contesto così importante
Il dovere morale della partecipazione politica e l'importanza della lettura
La parola politica nasce con le poleis le città-stato greche se avete bisogno di un termine per descrivere non solo organizzazioni della vita pubblica ma anche e soprattutto la responsabilità collettiva di prenderne parte
E proprio questo che sottolineo nel mio articolo sull'Espresso nella parola politica non vi è un obbligo in senso coercitivo tant'è che ancora oggi votare non è obbligatorio abbia piuttosto un dovere morale
Un dovere che riguarda tutti noi nessuno escluso un dovere che non possiamo ignorare
E poi c'è la lettura perché leggere perché leggere resta una delle pratiche più rivoluzionarie intimi intime e potenti che possiamo coltivare
Leggere si allarga lo sguardo Ciaffi al pensiero ceduta anche alla complessità e vedete noi pensiamo sulla base delle parole che conosciamo e se è vero che il mio mondo è tanto grande quanto riesco a pensarlo allora un vocabolario povero genererà di conseguenza una visione povera del mondo
Da qui l'invito soprattutto a chi è giovane come noi a leggere per pensare meglio e a pensare per partecipare meglio
Grazie e congratulazioni ancora tutti premiati
Invitiamo sul palco alla fine Giuliani per il suo intervento
è l'ultimo intervento della serata grazie la vigna
Siamo stati chiamati oggi qui per estendere Primera e la nostra opinione sul rapporto tra giovani e politica permettetemi di dirlo essere giovani non è diverse un valore se un giovane riporta le stesse logiche gli stessi discorsi dei vecchi politici dite che differenza c'è nessuna diventa solo un replicante un minime di qualcun altro non possiamo esaurire Lester i giovani al solo fatto anagrafico non basta dire
Dobbiamo prendere parte al processo decisionale perché poi saremo noi a subire le conseguenze delle scelte di oggi in futuro questo è vero è legittimo ma è incompleto
Io così sto affermando che il futuro vale più del presente e chi non avrà la possibilità di dividerlo questo future almeno degno di partecipare sì affermiamo sciò
Dobbiamo assumerci le conseguenze di un conflitto generazionale io oggi e due minuti ma vi lascio immaginare
L'appello
Lo faccia le persone anziane
Nonni di tutto il mondo unitevi e ai nostri nipoti alle loro battaglie finiamola con la società della colpa e costruiamo insieme faccio un appello alla classe dirigente serve un patto generazionale che dia spazio a giovani brillanti
Non era implicanti come a volte accade nelle giovanili di partito in un percorso comune di crescita l'appello lo facciano i giovani dalle giovani idee interessati informatici stiamo all'erta
Perché la politica decide già adesso sulle nostre vite purtroppo vi diamo la disillusione di non poter cambiare veramente le cose con un Parlamento spesso bloccato un sistema che non ci favorisce perché siamo minoranza e non esistono i giovani siamo tutti divisi non siamo una massa informe compatta
Che genera un corto circuito democratico allora a cosa serve qual è l'antidoto alla disillusione
Servono idee nuove e fresche serve una politica Giovanni
Rinnovata che possano evitare veramente a tutti meno burocrazia più chiarezza nuove forme di mobilitazione e il coinvolgimento e qui concludo fare politica non è un obbligo
è una vocazione e se ce l'hai
Devi buttarti perché io questo mi aspetto da una persona giovane che abbia il coraggio di andare controcorrente di rischiare come diciamo noi in gergo di bruciarsi per una battaglia in cui si crede davvero dare forza alle idee
E portare il coraggio che altri hanno perso perché la vera differenza la fa chiosa in una paura cioè tanto da costruire buon lavoro a tutti e a tutte grazie infinite per l'opportunità
Adesso chiudiamo con l'intervento del direttore di politica Ayari Nicola Sture
La sera tutti tutte è un piacere ed è un'ottima impressione vedere tutti voi qui
è il segno di una certa attenzione nei confronti di questa generazione è un riconoscimento nei confronti di quello che tutti noi stiamo facendo dalla scorsa edizione siamo cambiati tutti noi è cambiato tutto ciò che ci circonda questo evento questo cambiamento lo racconta tutto
I premiati sono la espressione solida delle azioni e degli avvenimenti che caratterizzano la nostra società e che ne segnano il progresso vi hanno in hanno la partecipazione ancora più ampia dimostra che tutti siamo attenti all'evoluzione e al rinnovamento che viviamo ogni giorno e ogni giorno politica lo racconta
Come direttore editoriale non posso che ringraziare chi tutti i giorni permette di trasmettere soprattutto ai più giovani ciò che accade nel mondo spiegandone letture le peculiarità e le ragioni grazie ai redattori gallerie d'attrici che come lavorano questo ambizioso progetto dagli articoli ai social Progetto che trova la sua massima sublimazione in questa corte oggi così gremita
La strada e lunga non resta che costruirla per determinare dove andrà
Un grazie sentito alla mia vice direttrice editoriale vicaria Fiammetta fregiarono che mi aiuta tutti i giorni e anche a Gabriele posteri vicedirettore che ogni giorno consentono di realizzare l'informazione che politica fa tutti i giorni
Grazie a tutti voi per la vostra partecipazione
Ognuno di voi questa sera ha ricevuto all'ingresso questa scheda elettorale premio Selection questa Scheda servirà per determinare il premiato e il giovane premiato che più vi ha convinto con il suo intervento che più vi ha trasmesso la sua voglia di partecipazione alla vita politica del nostro Paese
Suoni Scheda potrete esprimere due nomi due preferenze nel rispetto chiaramente delle differenti della delle insomma delle quote quindi un uomo è una donna potranno essere espressi nella scheda e anche di partiti politici differenti uscendo dalla Corte potrebbe ripiegare la vostra scheda e inserirla nell'urna che trovate al
All'ingresso poi il premiato il vincitore che avrà ricerche ricevuto più preferenze verrà premiato nella scena che si svolgerà qui nel giardino dell'università grazie a tutti
Perfetto dichiaro chiusi i lavori di questo di questa maratona politica ormai e prego siete tutti invitati alla cena

