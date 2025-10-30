30 OTT 2025
Saluti Massimo Bray (Direttore Generale Treccani).

Dialogano: Bernardo Mattarella (LUISS), Lorenzo Guerini (Presidente COPASIR), Vittorio Rizzi (Direttore DIS).

Coordina Flavia Giacobbe (Direttore Formiche).

Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del libro: "Intelligence" di Mario Caligiuri", registrato a Roma giovedì 30 ottobre 2025 alle 17:30.

Sono intervenuti: Flavia Giacobbe (direttore responsabile della rivista Formiche), Massimo Bray (direttore generale dell'Istituto della Enciclopedia Italiana Giovanni Treccani), Lorenzo Guerini (presidente del COPASIR), Bernardo Mattarella (LUISS), Vittorio Rizzi (direttore generale del DIS), Mario Caligiuri (direttore del Master sull’Intelligence dell’Università della Calabria).

Bene buonasera a tutti grazie davvero per essere qui stiamo riuniti in occasione del libro Intelligence che avete in sale edito da Treccani
Un libro scritto da Mario Caligiuri professore all'Università della Calabria presidente diciamo cento Società italiana di Intelligence ma soprattutto un grande appassionato di cultura dell'Intelligence infaticabile devo dire instancabile davvero
E siamo qui nel nel tempio del sapere in fondo per parlare di conoscenza dell'Intelligence quindi questo non è causa casuale assolutamente io dalla parola Massimo Bra direttore generale del dell'arte per un saluto iniziale poi presenta molti gli ospiti e partiamo prego
Grazie Flavia fare per me è davvero un piacere essere qui appunto a salutarvi a darvi il benvenuto ringraziare anzitutto i relatori che sono anche
Cari amici Bernardo Mattarella Lorenzo Guerini e Vittorio Rizzi e soprattutto a Mario Caligiuri devo dire che ho il piacere di conoscere da molti anni
Crede tutti erano molto meravigliati che in due ruoli istituzionali differenti io per un breve io svolte Prodi Ministro dei Beni Grazia culturali e Luigi assessore regionale
Non solo andavano molto d'accordo ma insomma abbiamo affrontato non pochi problemi insieme quindi ricordo sempre anche con affetto che ho per la sua vicinanza insomma ci fu il periodo in cui i bronzi andarono in piedi che Mario era sempre presente testimone di nottate fatte
Trascorse insieme per questo impegno
Presentiamo un suo libero che appare nella collana I tre cani che si chiama Voloshin dico subito che tre cani da qualche anno ha deciso di mettere in piedi tre collane che vanno in libreria una appunto e questa sono voci o pubblicate
Nel in cento anni nella stella sarei Treccani quest'anno compiamo cento anni da grandissimi autrice o autori o voci di cui ci siamo accorti che in qualche misura sarebbe stato necessario provvedere a una giornalmente quindi crei chiediamo a degli e Sperti ha delle figure come sempre nella comunità Treccani di di grande competenza di poter scrivere questa voce
E una seconda collana si chiama visioni cerchiamo di fare il punto su alcuni grandi problemi che abbiamo tutti di fronte e una terza invece e la biblioteca è il ciclo Vega Treccani di di cui pochi giorni fa abbiamo presentato in questa sala la tesi e l'area del giudice Livatino che sono tre punti di vista differenti ma in cui Treccani cerca di interpretare quello che è stato e vorremmo continuare che fosse continuasse a essere il suo ruolo all'interno appunto del Paese al servizio di questo Paese
E qui con Mario avevamo discusso Mario è stato l'autore punto di una voce che abbiamo pubblicato nell'ultima appendice l'appendice dei dei cento anni
In cui abbiamo affrontato un tema che Treccani ritiene importante nel dibattito pubblico
Che quello appunto del ruolo che che l'intelligenza deve deve avere anche come è mutato rispetto ad alcune voci Treccani è ovvio
Faccio sempre questo esercizio per capire come il Paese cambiato ce vado a leggere quelle che sono
Le voci che in cento anni sono state scritte Noemi molte voci abbiamo anche undici versioni che abbiamo chiesto a undici grandi intellettuali
Ecco se uno proprio una alcuni un libro abbiamo raccolto per esempio quelle dedicate al paesaggio da cui si vede proprio come è cambiato il nostro modo di rapportarci al paesaggio e di intendere il paesaggio ma è una delle molte
Dei molti esercizi che si potrebbero fare in questo caso con Mario poco ci siamo accorti che questa era una voce necessaria
Non mi soffermerò a dire perché la redazione ha colto con molto interesse questa voce questo importante perché chiunque saga sei tre cani
E molto severa e rigorosa ci teniamo ecco questa è una parte con cui ci siamo incrociati con quello che Mario Caligiuri ha scritto come sapete Treccani dall'inizio a porta avanti anche quello che l'Osservatorio della lingua italiana se noi dovessimo dire una parola che registriamo almeno da dieci anni che sempre tra le prime dieci FI Cygnus
E questo però in tre cani crea molti problemi perché come sapete le enciclopedie sono nate per divulgare la conoscenza e insegnarci a utilizzare le fonti
Eppure questo mondo è un mondo che che è stato messo molto in discussione quello dell'Enciclopedia che ricorda tutti che istituti come il nostro nel mondo occidentale erano tredici questo è l'ultimo che è rimasto è una riflessione forse più accurata andrebbe fatta sul perché si è e comunque a volte di governo vi meravigliate se noi non riusciamo a trasmettere la conoscenza di come si riconosce una fonte bene e difficile che non ci sia Lefay Linus
E quindi Mario come dire con molta attenzione si è dedicata questa voce una voce che
Anche all'interno del portale Treccani pur dritti le un portale che in media fa seicentoventi mila utenti unici al giorno veniamo quotidiano abbastanza
Letto e seguito soprattutto da giovani da ragazzi tra i diciotto e ventinove anni
E insomma abbiamo visto che una voce molto come dire cliccata e quindi
Sono contento che abbiamo accolto alla collana questo bell'intervento di Mario Caligiuri sono felice di poterlo salutare ospitare tutti voi
Vi ringrazio per aver scelto e ringrazio Mario per aver scelto la nostra sede l'Istituto vuole essere un luogo davvero aperto di discussione questa sala siamo contenti che ogni settimana posso ospitare delle presentazioni di libri il dibattito su Bari temi attuali davvero saluto e ringrazio le persone che sono in questo tavolo alcune delle quali non vedevo da un po'ma qui sono davvero molto legato di guida da stima e affetto
Quindi vi ringrazio mi scuso se alle sei o un Consiglio Treccani dovrò andar via però a Mario davvero grazie per il contributo a tener viva una tradizione di competenze a cui crediamo molto
Grazie grazie davvero direttore vitalità per le sue parole
Vi presento gli ospiti con i quali discuteremo di intelligenze Bernardo Giorgio Mattarella professore
Di diritto amministrativo la LUISS Guido Carli ed era anche autore tra l'altro di libro governare le fragilità insieme con Roberto Garofoli
Guido che viene anche citato all'interno della del saggio di Mario Caligiuri Lorenzo Guerini presidente della COPAFF perché tra l'altro ha proposto un aggiornamento della legge centoventiquattro due mila sette che regolare la nostra intelligenza potremmo trarre diciamo di finire la sua iniziativa una piccola manutenzione in un testo sicuramente importante per il nostro Paese Vittorio Rizzi
Prefetto direttore del Dis Dipartimento d'informazioni per la sicurezza disse ai Tropici tra i suoi compiti propri istituzionali
Quello di diffondere la cultura della sicurezza nel nostro paese Benvenuti a tutti gli intelligenza è sicuramente indispensabile per conoscere per difenderci e per anticipare le crisi le minacce è uno strumento fondamentale per la sicurezza di una democrazia e anche di un paese la sua attività si basa profondamente su lavoro finalizzato alla conoscenza conoscere effettuato proprio attraverso una lavoro di raccolta informativa sia con strumenti umani sia con strumenti appunto della tecnologia ed è fondamentale la conoscenza dell'intelligenza da parte dell'opinione pubblica
Perché ecco è sbagliato nel pensare al lavoro di Intelligence soltanto quando ci sono degli elementi insomma delle fasi di criticità
A ci vuole una maggiore sicuramente consapevolezza del lavoro
Che si fa che viene fatto in Mario Caligiuri
Diciamo con tutta la sua passione
Contribuisce a questo attraverso l'Accademia il master le pubblicazioni in proprio
Come quella di oggi io partirei dal professor Mattarella perché intelligenza è indispensabile abbiamo detto per decidere via unicamente o centrale di gelidi incapace di una salute della salute di un Paese
Mario Caligiuri si sofferma sul valore della formazione nella selezione delle élite pubblica
Che poi sono poi di individui che andranno a utilizzare le informazioni raccolte dall'Intelligence dalla sicurezza
E ci ricorda le parole di Robert stila una nuova una buona intelligenza non serve in presenza di una cattiva politica perché non utilizzerebbe bene le informazioni che vengono fornite quindi la qualità dei sistemi educativi di sistemi di governo Tara secondo lei la differenza ed è complementare al lavoro di fatto della nostra intelligenza un punteggio prego
Commento sul libro naturalmente ripartiamo tutto del PdL diciamo linee tracce sono tutte dal si basano tutte sul libro del professor Caligiuri
Grazie mille grazie Grassi ovviamente a Massimo Praga la Treccani per per questo invito e naturalmente al professor Caligiuri che che mi ha chiesto di partecipare a questa presentazione
Effettivamente il se Illy questo libro che di cui oggi parliamo di cui adesso magari dico qualcosa molto interessante da diversi
Punti di vista ma direi proprio per uno degli e degli aspetti permanente interessanti è proprio l'insistenza sul profilo della formazione sul sul sull'importanza ecco alla fine del libro mi sono annotato
Uscì uscì parla dell'esigenza di formare persone qualificate che possano costituire minoranze creative in un sistema in cui magari punto per per tutti i fenomeni di a cui abbiamo assistito dal cui stiamo assistendo ecco
Il problema minacce anche nuove come le minacce per la disinformazione adesso ma sempre parlava del del del dei dei problemi derivanti dalle ferite news
Quindi dall'esigenza di una corretta informazione a fronte delle delle varie forme di di di Cividini informazione distorta
Giustamente erano state ordinatrice per parlava della dell'importanza di di dire rendere nota l'intelligenza è quello che fa all'opinione pubblica che è un'altra mi sembra per le preoccupazioni del dell'autore del libro
In e il libro è di per sé è un un tentativo di avvicinare questo mondo alla al ad un pubblico ampio ecco il il
è un libro scritto
Doveri per rivolgersi a un pubblico appunto ampio no
è una voce le poi le voci della Treccani devono essere leggibili alle da tutti
Questo è un libro colto profondo contanti riferimenti alla letteratura con tanti riferimenti alla cinematografia tanti riferimenti alla cultura classica ma anche un libro leggero che viene
Che che che si legge facilmente che si vuole dare una con una un'informazione generale sul mondo dell'Intelligence che è un mondo come l'autore rivela abbastanza poco conosciuto
Dal pubblico generale ma devo dire anche dei tecnici e dovendo preparare un po'questo
Questo intervento mi sono sono andato a guardare nel mio campo no nella letteratura
Di diritto amministrativo perché in fondo intelligenza è una funzione importante dello Stato
Sonda controllare
Chi ha scritto in questa materia dei miei colleghi e ho verificato che non ci sono libri sull'Intelligence su qualsiasi altra funziona senza che certo
Se mi fosse avessi dovuto scrivere di ricercare la letteratura giuridica sulla sicurezza pubblica un ritrovato tanti libri sull'intelligenza ci sono solo Focide voci di enciclopedie
Meno prestigiosa della Treccani però comunque ciclo per via del diritto Ciclope dire
O l'enciclopedia giuridica Treccani
Le voci ci sono sempre quindi ogni volta che c'è un tentativo di fare una una rassegna completa della letteratura del delle delle funzioni pur delle funzioni amministrative la voce sull'intelligenza sui servizi informazione come dico io a chiamare non manca però a parte questo ecco i miei colleghi in ecco questo è un po'un'autocritica alla categoria dei degli studiosi
Di diritto non ha mai non si è mai particolarmente dedicata a questo tema e il che vuol dire che è un tema che ha bisogno di di approfondimento ha bisogno di di essere avvicinato anche all'opinione pubblica generale che come l'Autore a un po'un un tenta con un atteggiamento di ignoranza e a volte di diffidenza nei nei confronti di di di questo mondo
Questo libro mi sembra che da proprietà svolge bene questa funzione
Parla della del concetto delimita il campo poi per c'è tutta la parte molto
Molto interessante di di storia di del di evoluzione di di di come il mondo dell'Intelligence si è si è sviluppato nel tempo quali sono le sfide attuali con lui come con gli soccorre l'assetto attuale
C'è una teoria dell'intelligenza è analizzata la disciplina la disciplina vigente
Che ha la caratteristica di anche questo logore nota la la disciplina in questa materia è sempre stato una disciplina abbastanza by partisan approvata con
Elaborata con con l'accordo di delle delle principali forze politiche perché questa è una materia in cui ovviamente c'è c'è bisogno di un controllo politico di un'attività di indirizzo ma c'è anche bisogno diciamo anche una forte esigenza di
Di di neutralità ecco c'è poi una parte inquietante del libro in cui si parla di tutte le le minacce
Le minacce
Recenti dalla manipolazione delle menti al appunto la disinformazione allora UC possibili per l'intelligenza artificiale ma anche si si analizzano i
Con questi strumenti offre quelle nuove teatro
Oggi come strumenti di di intelligenze quindi come come strumenti per garantire la la nostra sicurezza perché l'intelligenza e altra notazione dell'autore
Non è un attività soltanto difesa dello Stato come come apparato è un'attività che la difesa dei cittadini
Quindi ecco dovendo fare il giurista i fini del del del ai fini pubblici interessi pubblici curati qui non sono soltanto la sicurezza del degli apparati pubblici delle istituzioni ma anche la SIGO anzi innanzitutto
La sicurezza dei cittadini e sicurezza significa tante cose diverse appunto del gentilmente professor Caligiuri ma cita il nostro libro
Anche stato citato prima in cui con competenza onorevole Guerin affrontiamo il tema della sicurezza in modo abbastanza ampio perché la sicurezza non è soltanto la sicurezza fisica nel senso della Polizia di sicurezza
Ma la la la sicurezza delle strutture le infrastrutture la sicurezza sanitari la sicurezza energetica la sicurezza cibernetica e tutti questi sono aspetti di cui naturalmente le gli apparati di intelligenze devono
Devono preoccuparsi e quindi il libro fa vedere come la funzione di Intelligence si è si è voluta nel tempo però conto per tornare alla domanda del che che mi è stata posta un aspetto importante per promuovere per far funzionare meglio questa fu queste funzioni
Di tutela della nostra sicurezza ma non solo della sicurezza anche del dell'interesse nazionale in Italia all'estero che richiede un coordinamento fra le fra gli apparati di intelligenze altri
Tante altre funzioni dello Stato in Italia come all'estero per esempio
Con il le gli apparati intelligenza sono coinvolti giustamente nel nelle valutazioni relative a quello che chiamiamo impropriamente golden power perché anche questo ha a che fare con la tutela del dell'interesse nazionale
Ecco per far funzionare bene queste queste queste funzioni servono serve innanzitutto un capitale umano adeguato a un certo punto il professor Caligiuri fa l'esempio se non sbaglio dei servizi israeliani che assumono sia Acker che filosofi perché servono
Gli hacker per raccogliere informazioni filosofi per per analizzarle per valutarle
Le per avere per per avere quindi un conservi questo sì questi servizi questi strutture efficienti c'è bisogno di diverse i diverse competenze diverse e professionalità c'è bisogno di un sistema educativo
Che funziona e quindi quindi da un lato il libro dà il suo contributo in in questo senso dall'altro attira l'attenzione su questi su questi problemi e a proposito di apparato educativo io devo delle scuse a tutti perché poi per purtroppo devo dovrò andare via ab fra fra poco perché devo andare frazione e quindi il norme ci tenevo comunque partecipare a questa presentazione ma de Roma punto non non potendo sottrarmi al mio impegno con sistemi più cattivo un certo punto mi chiedo il perché è vero il fossero perdono mi allontanerò grazie
Creazione terra obiezioni
No
Gli stent
E andrei da Lorenzo Guerini perché ecco spesso una parte dell'opinione pubblica nel nostro Paese ecco dell'intelligenza ancora percepita in modo forse di formato negativo questo purtroppo anche per colpa di un molti pubblicazioni piuttosto che Narracci unisce ma cinematografiche un po'fuorvianti
A quello che invece è avvenuto negli anni questo grazie anche alla legge centoventiquattro del due mila sette abbiamo citato prima è stato in realtà un avvicinamento dell'intelligenza anche del controllo parlamentare un'operazione di trasparenza fermo
Dire e c'è evidente rapporto complementare tra il lavoro di terziario sette e della e la politica ad un questo ambito lei è ha proposto un disegno di legge che prevede anche il nostro Paese l'istituzione di un Consiglio di sicurezza nazionale
E la definizione di una strategia di sicurezza nazionale Italia è l'unico Paese che non ha questi due elementi all'interno dei Paesi che fanno parte del G7 c'è un legame in chiave culturale questa visione della proposto
Beh innanzitutto grazie per questo invito Grazia Treccani anche per me è stato l'occasione di rivedere Massimo avrai che non vedevo da tempo salutarlo
Se c'è come dire una tassa Caligiore io sono uno dei primi contribuenti nel senso che
Quando arriva un messaggio
Del professor Caligiore significa che sono chiamato a presentare un libro a o ad avere l'onore di partecipare ad una cerimonia di premiazione ce ne sono alcune veramente che vedono professor collegio non protagonista ma importante ma sono anche di veramente di di grande spessore di grande qualità sta sta al di là della battuta è una tassa che parlo sempre volentieri perché sempre un'occasione di di crescita di apprendimento di stimolo di cui ringrazio professor Caligiore vocatio Mario perché credo che davvero i suoi scritti non sono mai banali e le sue riflessioni non sono mai ordinaria ma invece spingono a tutti noi ad allargare lo sguardo e andare oltre diciamo così il liberato di compressione che fin lì abbiamo maturato per cui e anche questo libro
Che è un libro insomma non è un grande volume ma insomma a un libro contenuto nelle dimensioni però libero che è molto stimolante che davvero invita riflessione la richiamate prima
Bernardo Mattarella molte di esse delle chiamate prima Marano Mattarella ma insomma penso che il via il senso è questo libro di una di uno sguardo che davvero
Si interroga
Sul passato e sul futuro e cerca di interpretare anche il presidente complicato che noi viviamo e come dire affronta il tema dell'Intelligence conto non tanto come appunto la descrizione di una serie di apparati ma come come dire le all'indicazione di una di una sentinella silenziosa
Che osservava che osserva la fine di un mondo Heckel già il modo che conosciamo e che
Per cercare per contribuire per aiutarci a prepararci a quello che verrà e credo che questo libro appunto in molti degli aspetti che lo lo definiscono appunto accorda questa dimensione c'era dimensione di interrogarsi sulle sfide
Che abbiamo di fronte a noi
Invita cerca anche a cambiare il campo di gioco in cui noi immaginiamo di muovere le nostre perire il nostro ragionamento larga c'è tutta una parte che riguarda la dimensione cognitiva che ricca veramente di spunti che
Professor Treasure pone alla nostra alla nostra attenzione così come diciamo io credo che c'è un filo rosso che a mio parere è presente nel libro di Caligiore che il rapporto tra l'intera legge sulla democrazia cioè come l'Inter Lecce è un bene prezioso per la democrazia
Né in questo libro io credo che a più riprese diciamo anche nell'excursus storico che se ne fa male soprattutto diciamo quelle indicazioni sull'oggi e sul domani questo rapporto questa relazione tra la democrazia
E l'Intelligence sia uno dei punti più importanti da approfondire perché da un lato coglie cose che sono state già dette cioè come costruire una consapevolezza del ruolo dell'ente allestita all'opinione pubblica e uscire da una dimensione diciamo così
Negativa con cui si racconta
L'attività dell'interesse ad una invece che vale valorizza il ruolo l'apporto aree per la difesa della democrazia per la sua crescita per il suo di sviluppo
Certamente c'erano letto aratura
Di romanzi o cinematografica che ha dato un da un quadro dipinge un quadro che dipinge un'immagine
Dall'attività dei servizi di intelligence in una certa accezione negativa non dimentichiamo sono state citate le leggi da centoventiquattro in primis non dimentichiamo che quelle leggi spesso sono state più portato ma se guardiamo anche ottocentouno di una risposta dalla democrazia ad alcuni fenomeni di deviazione dell'attività dei servizi di sicurezza e di interesse del nostro Paese ma che possiamo come dire uscire dalla dalla nostra vicenda storica Rosa vicenda storia che c'è stata
C'è c'è stata la vicenda storica di servitore dello Stato ma è stata anche la vicenda storica che in alcuni passaggi ha visto una come dire una alimentazione di fenomeni
Adesso amorevole la democrazia contro la democrazia che hanno potuto contare anche su
Come dire deviazioni di pezzi degli apparati dello Stato e l'evoluzione normativa io credo sia andata abbia sia stata innanzitutto la risposta acqua gli elementi sia nell'ottocentouno del settantasette che poi nelle nel degli aggiornamenti successivi fino ad arrivare alla legge centoventiquattro che è
Io credo un'ottima legge
è un'ottima legge per come è stata costruita è stato costruito dentro un percorso di un ampio consenso parlamentare
Di un lavoro che è stato impostato a monte insieme in Parlamento
Perché parlare di interesse significa parlare appunto di uno dei gangli fondamentali di un sistema non solo dalla sicurezza ma teschio sistema democratico e ha bisogno di una intesa molto ampia molto larga e dall'altro lato appunto di una responsabilità che è stata assolta da tutte le forze politiche arrivata carta consentito dei giungere ad un buon testo io credo un testo e dico sempre che va maneggiato con cura quindi io non non non lo propongo revisioni particolare che va maneggiato con cura e ad un'intesa di fondo molto importante che ha consentito a a questa norma di continuare ad esistere sarebbe come dire protetta dei cambiamenti politici dalle stazioni
E politiche che si determinano modificandosi che appunto ha tenuto un punto di riferimento fisso su quella su quella norma e bene prezioso per la democrazia
Né credo che diciamo così che questa idea della DDA di un interesse come bene prezioso democrazia
Caligiuri nel suo libro la interpreti anche nella capacità della politica ed espletare l'Intelligence egualmente alle gestione spetta alla politica nel senso che il mondo dell'ente ha deciso ebbene lo dice proprio libero
In maniera molto chiara Caligiuri è bene che resti diciamo fuori dalla contesa politica e Carate contesa politica nel suo divenire nel suo realizzarsi rispetti la dimensione dell'Intelligence
Frase diciamo così molto molto banale frase molto banale elemento molto banale che io dico ma sicuramente nel contempo diciamo così
Sicuramente nel contempo
Come dire elemento di cui tenere dite di cui tenere conto e e che e chi va tenuto da conto
Io lo dico anche a diciamo del quando le discussione politica assume toni aspri invito sempre ad essere molto attenti a non invadere diciamo così le sfere
Proprie dell'interesse o non piegare nella discussione politica dal cuore ed alla polemica politica gli aspetti dell'Intelligence rispetto appunto alla contesa che deve essere libera di svilupparsi
Questo civica appunto
La politica che rispetta l'Intelligence e l'Inter circa rispetta la politica in questo senso cioè nel senso di essere soggetto tra virgolette terzo
Addio così ma non non riguarda il caso italiano ma se io penso che se dovessimo allarga lo sguardo potremmo vedere molti episodi quello che dico perché io ero in questo momento
L'intera legge sarà con le informazioni sviluppo analisi
Ecco queste sono molto importante molto importante l'oggettività con cui questa attività viene svolta perché consente al decisore politico di vetta aveva a disposizione un bagaglio di conoscenza
Di informazione di analisi sull'informazione per prendere al meglio le sue decisione ecco l'Intelligence sbaglia quando diciamo così
Ma non è il caso italiano ripeto ragionamento generale quando si fanno sia raccolgono informazione ma soprattutto si fanno analisi per compiacere destinatari e così lì allora lente all'eccesso sbaglia e invade una competenza che la competenza della politica perché anzi non rispetta la politica perché non consente al decisore politico di disporre dei del bagaglio di informazioni di cui invece ha necessità per esprimere al meglio i propri processi i processi decisionali che gli competono non è ripeto il caso italiano
Io posso dirlo qua lo dico verso poi Rizzi diciamo ronde
Non non uscirà sicuramente ma per la competenza che io ho sviluppato in questi anni per la responsabilità che ha avuto in questi anni
Anche in una comici media dimensione dialettica del confronto sulle analisi io ho avuto talmente legge italiana testimonianze di grande capacità di grande serietà
Di grandi a rigore
Nelle analisi è di non preoccuparsi se l'analisi non piacciono al destinatario delle analisi stesse
E questo credo sia un fatto importante che consente poi anche di avere una dimensione dialettica tra il livello politico e livello delle Intelligence io l'ho avuta
No con diciamo in precedenti in precedenti esperienze da ministro dalla difesa ad esempio sull'interpretazione di una serie di analisi
Sull'interfaccia d'essere di dati e sull'analisi è di quei dati ad esempio relativamente ai mesi precedenti al
Invasione russa dell'Ucraina ab c'è stata anche una c'è un confronto dialettico ma credo che questo sia molto importante c'è molto positivo consente appunto di approfondire è una questione di poterle diciamo così osservare anche da diversi punti di vista perché guardate la raccolta informativa è fondamentale
E non bisogna sbagliare la raccolta informativa perché diciamo e siamo in un mondo che subissato di informazione quindi c'è bisogno invece di selezionarlo informazione che contano
Ma la a a accanto all'importanza Dakota l'informazione c'è l'importanza delle analisi dell'analisi che viene analizzate quindi tutta la dimensione che ed è diciamo formativa educativa antropologica che che che che Caligiuri richiamo in questo testo credo che sia come dire l'elemento decisivo su cui far girare un'analisi chiara che sia utile ha poi a chi la deve ricevere chiudo sul punto che è stato citato
Io no diciamo ho molta umiltà non ho nulla da da indicare a nessuno penso ho cercato di mettere in campo uno stimolo di riflessione diciamo così al al mondo politico al Parlamento
Con molta umiltà e non ho nessuna pretesa da questo punto di vista credo che diciamo per
La trasversalità
Delle informazioni con di cui noi disponiamo e per la trasversalità e l'allargamento dalla del perimetro della sicurezza cui voi guardiamo perché il perimetro della sicurezza si allarga sempre di più perché ci sono nuove dimensioni perché ci sono nuovi elementi che diventano decisivi per la sicurezza di un Paese c'è certamente diciamo l'attività di contrasto a soggetti esterni che possono avere o interne che hanno figli valevoli eversivi destabilizzanti ma c'è anche la sicurezza che passa dalla sicurezza cibernetica c'è la sicurezza che passa dalla sicurezza economica finanziaria c'è la sicurezza
Che passa dalla sicurezza energetica quindi si amplia sempre di più la dimensione da difendere e da interpretare ok
Ecco queste o io credo si debba con questo credo debba accompagnarsi ad un salto di qualità che ne possiamo analizzare dal punto di vista dalla dal ragionamento dura repressione trasversale che possiamo compiere credo che siano maturi i tempi perché si arrivi nelle forme in cui ci sono che ci si vorrà dare
Che si riterrà opportuno perseguire si arrivi ad una alla definizione di una strategia di sicurezza nazionale
E chiudo su questo non a caso e questo credo sia un'esigenza non a caso nel corso di questi anni
Sono cresciute molto le pubblicazione sull'Intelligence ed sono cresciute molto le collocazioni insomma stanno crescendo molto anche di grande qualità le pubblicazione sul tema della sicurezza nazionale di una strategia quindi io permette qual è la mia proposta di legge sono un sasso gettato vediamo se ci sarà ci saranno un po'di certi grazie
Il tema anche prima anche il presidente del Copasir arrivederci e al diritto ed Enna Treccani Massimo branchi ci saluta e prima il il ragionamento che il il presidente
Del Copasir stava facendo suo il diciamo il legame
A volte tranci ma tra intelligenza e politica che può deformare venne informazioni queste sue assolutamente sbagliato si ricorda si durante il dibattito che adesso aperto inizino al sette ottobre quello che è accaduto perché l'intelligenza l'una compreso sì diciamo ci sono delle responsabilità oppure comunque di legami con la politica che non erano ecco limpidi non erano sani in un certo senso e vado da Vittorio Rizzi condividiamo hanno adesso che si è liberato non somiglia un po'il microfono e prima il professor Mattarella ci ha parlato di un di un gatto da recuperare anche a livello di Accademia sulle pubblicazioni appunto dedicate all'intelligenza in ambito di pubblica amministrazione ecco Caligiuri nella nel testo citando aridi Harari che io devo dire ad uno come professore e dice che in un mondo alluvionato da informazioni rilevanti ecco la lucidità e potere quindi l'Intelligence di di decifrare comunque i segni prima degli altri per aiutare il proprio Paese lo fa oggi in un terreno
Di confronto ma anche scontro tra egli attività umane un supporto invece che viene dalla macchina l'intelligenza artificiale ecco questo aspetto comporta un ripensamento sul viso del con valore complessivo della conoscenza
Ed è a suo parere la sfida tra diciamo culturale più importante che si dovrà affrontare che dovette affrontare
Grazie che grazie da trent'anni che ci ospita un saluto al precedente Lorenzo Guerini appresso verrà Bernardo Mattarella E è un grazie a fare Giacobbe che modera questo incontro un saluto a tutti gentili ospiti e ovviamente del il convitato di pietra qui davanti a noi semmai il professor Caligiuri che non è autorizzato di questa pubblicazione ma il motore di una cultura dell'Intelligence
Che ed è veramente un vulcano di iniziative con risorse straordinarie intellettuali che che che spende su questo tema
Io prima di rispondere alla domanda vorrei fare un po'o un po'di ordine
Rispetto a quello che
Nel libro c'è e che hanno sottolineato i relatori prima di me
Intanto è vero c'è un gatto informativo
Sulla storia dell'Intelligence sull'intelligenza
E i a parte Co professor Caligiuri è una serie di studiosi della del tema
Stiamo cercando di dare il nostro contributo anche realizzando una pubblicazione di diritto dell'Intelligence abbiamo preso degli accademici
E con i nostri uffici giuridici stiamo facendo il primo Manuale di diritto dell'intelligenza anche perché è una materia che essendo in parte disciplinata da DPCM che sono classificati diventa di difficile accesso al Comune pubblico
L'altro aspetto e due no sì se questa rivista che nel centenario dell'Intelligence e rinasce sì nasce on line qualcuno dice
Che lo abbiamo fatto per una forma di risparmio non è così lo abbiamo fatto
Perché
Nell'ottica
Più volte sottolineata da Mario Caligiuri di diffondere
Cultura e conoscenza
Ci siamo resi conto che una rivista imbustata in una libreria io l'ho vista spesso ancora incellofanati tra diffondeva poca conoscenza e allora metterla on line e consentire ai motori di ricerca di tutte i sistemi più importanti commerciali di intelligenza artificiale di andare a pescare nei dataset anche
Del nonsense significa diffondere un'informazione che noi giudichiamo vera perché e la fine Lo Parco
Interrogato ignora però IVA
Prego sfigati quale nacque
Mi scusi siamo in una no no no no
Va bene un accordo raccordo
Allora e
Sono il direttore del dipartimento il cugino il servizio civile
Secondo
Nuovo
Allora da possono
Allora che riprendendo il discorso siamo quindi
Cercando di diffondere una cultura dell'intelligenza e che è diventata attraverso una che nostri Sollai in una o
Disponibile a tutti open source e quindi quanto meno nelle ricerche
Che dallo studente all'accademico farà lo troverà disponibile on-line
Ancora una riflessione che parte da quanto ci diceva il presidente Guerini che io ringrazio perché
Come organo di controllo e come presidente di un organo di controllo è per noi uno stimolo costante alla correttezza istituzionale e il tema è
Che ma che colpisce di più a me ne libero e la restituzione che fa Mario Caligiuri di una sorta di Intelligence umanistica o di un umanissimo dell'Intelligence che cosa intendo
Quando mi occupavo di altri temi di criminologia ho scritto un volume sulla di criminalistiche a dove c'era tutta una parte di criminologia umanistica scatti sconosciuta
All'universo mondo perché normalmente si studia il criminale nulla vittima in questo caso l'umanissimo di cui faccio a cui fa riferimento
Mario Caligiuri è un intelligenze che al servizio della conoscenza della cultura e inquadra molto bene di intelligenza
Di questo tempo così come diceva il presidente Guerini alla luce
Legge centoventiquattro nell'ambito di una democrazia compiuta come quella del nostro Paese
Quindi cento anni di intelligenza di festeggiamo quest'anno cento anni e con mi diceva
Il presidente Guerini attraverso non momenti storici diversi e che dobbiamo vedere con senso critico perché durante il fascismo non c'era solo un'intelligenza del fascismo c'erano le prefetture del fascismo le questure del fascismo
Ricordo che a Ventotene il presidente Pertini è stato è stato confinato il capo del confino è diventato poi il questore di Milano
E ci fu l'incontro tra il questore di Milano che era stato il carceriere di Pertini c'è c'è un momento nella storia
In cui il tutte le istituzioni devono essere contestualizzate rispetto a quel momento storico oggi vediamo un periodo di democrazia matura di democrazia compiuta che vede per esempio nel Copasir o l'organo di controllo è un presidente dell'organo di controllo che l'esponente di un partito di opposizione rispetto al governo io sono un tecnico per cui a prescindere dal governo ci sarà un controllo incrociato di quella che è l'attività e di quello che è il corretto agire dell'Intelligence
Ma adesso arrivo alla domanda la domanda è parte danno Harari anche io adoro questo storico l'israeliano il quale dice in un mondo alluvionato da informazioni rilevanti la lucidità il potere in realtà il tema è proprio la quantità di informazioni nei quali non siamo immersi nei diciamo
Noi diciamo in lavoro dell'intelligenza e la ricerca di informazioni ora che siamo alluvionati da informazioni
Sì però con una profonda frustrazione perché non si riesce a distinguere il vero dal verosimile dal falso e se la vogliamo conteggiare la vogliamo di menzionare questa informazione
La dimensione amo in centocinquanta getta baite che dieci alla ventunesima
La Commissione europea pubblicando uno studio peraltro in cui faceva una previsione nel due mila diciotto di quello che sarebbe accaduto nel due mila venticinque non ha sbagliato siamo a centocinquanta Alzetta baita così come era stata previsivi previsto e dice come se lo mettessimo su un DVD potremo andare tredici volte Dalla Terra alla Luna e tornare indietro e questa è la quantità di dati nei quali ci muoviamo
La il Politecnico di Torino dice centocinquanta Z baite sono stati prodotti negli ultimi due anni della storia dell'umanità quindi io vorrei associare un passaggio stupendo del libro dove Mario Caligiuri parla del pensiero lento
E della comprensione quindi attraverso il pensiero lento a quella che invece la velocità di quello del tempo in cui viviamo per cui ogni analisi
Previsionale a un respiro molto corto perché inevitabilmente i fattori e le variabili gli interconnessi
L'interconnessione tra tutta queste variabili ci rende molto complicato muoverci in questo mondo dove abbiamo un'alluvione di informazioni
Vi abbiamo la necessità di avvalerci di tecnologie che anche qui una democrazia matura come quella del nostro Paese che si è data recentemente a settembre
Di quest'anno una normativa sull'intelligenza artificiale recependo Regolamento europeo quello del due mila ventiquattro
Sulle lei Iaia a a
A di fatto stabilito un principio straordinario l'etica di un sistema antropocentrica o c'è alla fine nell'uomo che decide è l'uomo l'arbitro
Di quella che l'attività e la e e lì e l'elemento fondante il
L'intelligenza
Espressione di una democrazia e cultura l'Intelligence espressioni di un'autocrazia probabilmente manipolazione della verità
Che il nostro compito spesso e difende delle nostre democrazie occidentali da quelle autocrazie che possono costituire una minaccia
Soprattutto non soltanto nei domini iniqua di uno Stato esercita la sovranità e lo ricordo amici sesto oggi io sono di una generazione analogica quindi ho vissuto nel dominio Terrestre del mare e e del cielo nono ho poi incontrato nel corso della mia vita di dominio extra atmosferico
Il dominio cyber e presto avremo un domino sottomarino che si sta dimostrando ancor più strategico rispetto agli altri domini posso che il Mediterraneo il teatro dove si intersecano cavi gasdotti e quant'altro
Detto questo
In questo in questo in questo mondo multi dominio la minaccia multidimensionale in quanto non abbiamo essi e una minaccia che si esprime in un singolo dominio abbiamo minacce che sono multi dominio faccio anche qui un esempio un satellite nel quale vengono fatti dei backup di dati se viene fatto oggetto di un attacco il backup di dati di un gasdotto sottomarino evidentemente sarà danneggiato da un'opera di Jennings si dice del satellite
Ho fatto un esempio senza fare riferimenti ma è un esempio reale di qualcosa che è accaduto
Lo chiamano comunque suo termine un po'romantico Deep Blue questo blu profondo ma che in realtà risponde proprio plasticamente alla multidimensionali ITA
Mi piace l'idea di un pensiero lento porrei potere
A vivere un pensiero lento mi rendo conto che nell'ultima trasferta che ho fatto negli Stati Uniti avevo un dossier con quelle che erano le emergenze di cui dovevo discutere con i il capo della CIA capo
Dell'NSA RAI e il mio dossier diventato vecchio durante il viaggio in aereo e e e questa cosa mi ha creato non poco il difficoltà perché di erano i giorni in cui si è
Si riunivano si riunivano a scena Sharm el Sheik che cambiavano gli scenari di rispetto per esempio a quello che stava accadendo nella striscia di Gaza
Quindi il pensiero lento oggi ha bisogno di supporti veloci per poter
Effettuare un ragionamento e ha bisogno quindi di capacità computazionale ha bisogno di sistemi di intelligenza artificiale tutte
Strategia che noi stiamo mettendo in campo
Perché esiste un nuovo perché lo dice Mario Caligiuri non lo dice in questi termini Marlowe lo esplicita un po'in tutto il suo libro quello che maggiormente dobbiamo proteggere
Il libero arbitrio e la il dominio cognitivo la capacità dell'essere umano di non essere manipolato
Cui nella sua nel suo libero arbitrio nella sua capacità decisionale è un po'un tema ricorrente nel libro che è legato alla conoscenza alla cultura al ruolo dell'Intelligence di
Produrre analisi interpretazioni che siano poi utili e funzionali al decisore politico che siano basati su Beta
Anche quando queste verità sono scomode anche quello queste verità non vanno incontro con mi diceva Lorenzo Guerini
A quella che potrebbero essere i desiderata della politica ed è un po'il lavoro che noi siamo chiamati a fare CD il lavoro a volte anche molto scomodo di dover rappresentare verità
Complesse e poco gradite rispetto agli scenari nei quali noi ci muoviamo ma in questo momento e qui concludo perché non voglio veramente rubare troppo tempo c'è il tema della velocità
Pensiero lento che però
Si muove cioè centocinquanta Z byte di dati che
E in uno scenario in continua trasformazione ed evoluzione
E allora la sovranità digitale diventa lo strumento fondamentale per poter protegge del dominio cognitivo perché se io non ho capacità computazionale e nono capacità
Di utilizzare strumenti che possono essere l'intelligenza artificiale e non di intelligenza artificiale
Del comune sapere del comune cittadino che utilizza o penali piuttosto che gemini piuttosto che altri sistemi commerciali ma sistemi commerciali che parlino il linguaggio dell'Intelligence perché io ho bisogno di macchine che siano addestrate coglie l'LM non sono della lingua italiana ma con la lingua degli intelligenza che è una lingua diversa
Per i profili tecnici per i tecnicismi e per
Le il il contesto perché l'intelligenza artificiale non conosce contesti non solo non hanno un'anima ma non ha contesto e quindi a bisogni di comprendere qual è il contesto nel quale si muove
L'intelligenza di potrei fare decine di esempi in cui
D'intelligenza artificiale in assenza di contesto ha prodotto abbagliato allucinazioni
Incredibile
Però mi piace un altro passaggio del libero di
Di di di Caligiuri dove dice
Le macchine possono pre vedere possono calcolare ma l'uomo comprende è l'uomo che ha una capacità di analisi e di creazione
Questo è il frutto non solo di e dice anche parla di come oggi il Mossad si avvalga dal filosofo alla alla all'hacker ma
è tutto vero ma la l'umanità si è avvalsa di un pensiero creativo dove un filosofo che si chiamava Henri Bergson francese distingueva è stato il primo a fare una distinzione tra distinto che proprio degli animali la conoscenza che è proprio dell'uomo ma che richiede un processo di elaborazione quindi non a quella velocità dell'istinto e poi mette in mezzo a questi due entità gli intuito che è proprio dell'uomo perché riassume la velocità degli estinto con la consapevolezza della conoscenza e se questo è un pensiero di un filosofo
Della fine dell'Ottocento penso al più grande scienziato forse di tutti i tempi anche Stein è che in una lettera a Maurice sono venne altro filosofo questa volta rumeno
Spiega facendo uno schizzo a mano che eviterebbe per chi non l'avesse mai visto di andassero a vedere
Su internet di fare uno schizzo del principe della conoscenza dove mette in Arafat ovviamente disegna gli assi cartesiani perché un fisico
Mette in alto le grandi scoperte che richiama i costi degli assiomi postulati anche qui forse la Treccani non apprezzerebbe il termine assioma postulato come grande verità scientifica ma questo è il termine che lui utilizzo
E le grandi vederci la vela il tema della velocità della luce il principio gravitazionale tutto quello che ha fatto fare uno scatto in avanti
Al lo stato dell'arte del sapere che permette una linea che rappresenta lo stato dell'arte oggi della nostra conoscenza
A un certo punto fa una curva che parte dallo stato dell'arte e arriva ai grandi assiomi in realtà questa curva non parte esattamente dallo stato dell'arte parte un Delta più su dello stato dell'arte c'è uno spazio vuoto che lui descrive quello spazio vuoto come la creatività dell'uomo
Alla fine nessuna macchina nessuna intelligenza artificiale potrà riempire quello spazio credo spazio della creatività dell'uomo che Marina di giudizio di questo ne fa un po'l'asse portante del suo
Grazie grazie davvero il prefetto adesso è il momento di sentire Mario Caligiuri prego invito l'autore ad aggiungersi non so se si preferisce da leggi oppure
Come
Stiamo tutti
Buona sera questo è per le ore veramente una serata speciale come dello poi alla fine e questa è una serata importante per una serie di ragioni tutte collegate
La prima è che siamo nel Treccani
La sede della Treccani che il tempio della cultura nazionale e siamo qua per parlare di intelligenza la seconda ragione
Perché per la qualità dei relatori che stasera sono intervenuti Massimo Brai il direttore generale della Treccani che è stato ministro nella cultura del nostro Paese
Bernardo Mattarella professore della Louis autore di un libro molto importante vorranno all'incertezza scritto Colaninno Garofoli poi Roberto Reale Lorenzo Guerini
Che il Presidente del comitato di controllo della dell'attività dei servizi che appartiene per legge alla opposizione che è stato ministro della difesa e poi Vittorio Rizzi
Che vice capo della Polizia vice direttore
Del dice ma che il direttore per i nostri servizi e che come avete potuto ascoltare e un uomo che coniuga l'impegno istituzionale con un grande profondità culturale
L'altra ragione e che non è la prima volta che la tre canali
Parla di intelligenza lo ha fatto inserendo il termine all'interno della del del alla pubblicazione relativa alle appendici del centenario
Ne ha ha trattato l'intelligenza nel progetto le parole valgono che su internet sul sito internet della Treccani
In cui ci sono dieci membri divulgativi associati a importanti opere d'arte potrebbe diventare un progetto culturale
Di diffusione dell'intelligenza e del nostro Paese e poi adesso con questa pubblicazione
Le voci
Ancora
Questa pubblicazione credo che sottolinei la vera natura dei fenomeni così come anche la vera natura dell'intelligenza e una natura culturale
E poi le intelligenze fondamentale per i cittadini
Per orientarsi nella società della disinformazione dove siamo immersi tutti come i pesci nell'acqua
E intelligenze fondamentale per le aziende che affrontano una globalizzazione sempre più veloci
Intelligenze fondamentale per gli stati che garantisce il benessere la sicurezza dei cittadini gli Stati che devono competere con altre entità
Sovranazionali come per esempio l'Unione europea valere competere con organismi come le multinazionali finanziaria come le organizzazione del terrore come i gruppi del crimine
E l'intelligenza è fondamentale per la democrazia perché stabilizza le istituzioni e ed è fondamentale come il coro dello Stato law i tipi sospetti più profondo
E ancora è importante questa pubblicazione perché si celebra viene presentata nei cento anni dell'intelligenza italiana
Parlare di intelligenza oggi risponde all'esigenza di segretezza non hanno l'esigenza di segretezza ma un bisogno di trasparenza abbiamo invertito in tutti questi anni il Paradiso che va e l'intelligenza ampia lo spazio del dibattito pubblico nel nostro Paese come la nostra garbate brillante coordinatrice Fabio Giacobbe ci ha detto
E ancora tutte le agenzie
Fondamentale perché il concetto di sicurezza si amplia e ai temi tradizionali
Ambito militare nella polizia quello geopolitico quello economico quello della criminalità e del terrorismo dell'eversione del cyber dovremo affrontare presto temi come il disagio sociale
La guerra normativa le guerre meteorologiche le guerre ambientali la guerra cognitiva
E anche nella un tema che può sembrare eccentrico comoda esternalizzazione delle funzioni pubbliche a società private che indeboliscono le funzioni dello Stato
Questo tema il tema per esempio della privatizzazione dell'intelligenza negli Stati Uniti un tema ampiamente dibattuto
Concludo
Questo libro e dedicato
A mio padre e a Francesco Cossiga
Mio padre
Quando era piccolo Renato il ventuno non potevano studiare non poteva comprarsi i libri poi studiato da solo diventato colloco Toro comunale e diventato agente della Treccani
E a me e a mio fratello adesso sono rimasto solo Adige ha detto solo una cosa studiate
Ebbene io penso che le due sarebbe particolarmente orgoglioso dice sapesse che questa sera presenta un mio libro all'interno della sede della Treccani
Stiamo
Felice di essere crearle davvero la passione che trasmette il prossimo Caligiuri in tutto quello che fa perché tutto quello che fa sempre un filo conduttore che sempre Intelligence alla fine ma ne siamo tutti nonna
Vittime siamo tutti come vero come partecipanti di questa sorpassa che siamo veramente no nella fa un lavoro davvero straordinario e tra l'altro che non si sa vorrei ritornare su quello che sta dicendo
Il il precetto inizia veramente una bellissima pubblicazioni che io personalmente seguo da tanti sul prossimo numero di formiche sarà tutto dedicato all'Intelligence quindi per poter divulgare la cultura della della sicurezza del nostro paese è sicuramente la cultura dell'intelligenza è importante ed è viva tenuta insieme hanno insieme al mondo che cambia naturalmente come è giusto che sia
Però è vero quello che hanno detto tutti gli interlocutori che si fa sempre più impervio il percorso della verità cioè discernere ciò che è vero da ciò che e finto perché l'intelligenza deve aiutare un Paese di limitare i cittadini alla fine per farlo
Deve essere ussaro quindi diciamo che conoscerla e diffondere la sua cultura sicuramente un qualcosa che aiuta anche voi cose importanti per tutti
Ringraziamo davvero Caligiuri per questa piccola pubblicazione ma veramente non è detto che quello che insomma a poche pagine poi non sia di contenuto perché c'è tanto contenuto dentro questo
Libri Cino che vi consiglio vivamente di leggere io ringrazio naturalmente Lorenzo Guerini presso è stato con noi
Gianni Bernardo Mattarella che è andato via Massimo invece ospitato un Terlizzi per le sue parole tutte voi per essere stati quindi applicazione dei

