15 NOV 2025
Rassegna di Geopolitica. La tregua commerciale maritttima di un anno tra Cina e Usa

RUBRICA | di Lorenzo Rendi - RADIO - 07:00 Durata: 0 sec
"The pause before the storm? US and China test control of the seas" - Think China - 07 nov 2025.

Puntata di "Rassegna di Geopolitica. La tregua commerciale maritttima di un anno tra Cina e Usa" di sabato 15 novembre 2025 , condotta da Lorenzo Rendi .

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Cina, Commercio, Digitale, Economia, Energia, Esteri, Fisco, Geopolitica, Globalizzazione, Industria, Infrastrutture, Mercato, Obiezione Di Coscienza, Sicurezza, Sviluppo, Tecnologia, Trasporti, Usa.
