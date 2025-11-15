CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Copia link
"The pause before the storm? US and China test control of the seas" - Think China - 07 nov 2025.
Puntata di "Rassegna di Geopolitica. La tregua commerciale maritttima di un anno tra Cina e Usa" di sabato 15 novembre 2025 , condotta da Lorenzo Rendi .
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Cina, Commercio, Digitale, Economia, Energia, Esteri, Fisco, Geopolitica, Globalizzazione, Industria, Infrastrutture, Mercato, Obiezione Di Coscienza, Sicurezza, Sviluppo, Tecnologia, Trasporti, Usa.
Puntata di "Rassegna di Geopolitica. La tregua commerciale maritttima di un anno tra Cina e Usa" di sabato 15 novembre 2025 , condotta da Lorenzo Rendi .
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Cina, Commercio, Digitale, Economia, Energia, Esteri, Fisco, Geopolitica, Globalizzazione, Industria, Infrastrutture, Mercato, Obiezione Di Coscienza, Sicurezza, Sviluppo, Tecnologia, Trasporti, Usa.
leggi tutto riduci