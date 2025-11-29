29 NOV 2025
Rassegna di Geopolitica. Trump 2.0 - la Dottrina 'Don Roe'

RUBRICA | di Lorenzo Rendi - RADIO - 07:00 Durata: 0 sec
"Why does Donald Trump want Greenland? Behind the ‘strong, deliberate’ message to China" - New York - 07 gen 2025 --- "Trump’s Assertive “Donroe Doctrine” - China Us Focus.com - 27 ott 2025.

Puntata di "Rassegna di Geopolitica. Trump 2.0 - la Dottrina 'Don Roe'" di sabato 29 novembre 2025 , condotta da Lorenzo Rendi .

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Cina, Commercio, Difesa, Droga, Economia, Emergenza, Esteri, Geopolitica, Globalizzazione, Guerra, Immigrazione, Sicurezza, Sviluppo, Tecnologia, Usa.
