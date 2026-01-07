07 GEN 2026
stampa

Sostegno alle forze democratiche in Iran

CONFERENZA STAMPA | - Roma - 12:15 Durata: 57 min 19 sec
A cura di Pantheon e Simone Sapienza
Player
Su iniziativa del Senatore Giulio Terzi di Sant'Agata.

Registrazione video della conferenza stampa dal titolo "Sostegno alle forze democratiche in Iran" che si è tenuta a Roma mercoledì 7 gennaio 2026 alle 12:15.

Con Giuliomaria Terzi Di Sant'Agata (senatore, presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea, Fratelli d'Italia), Marco Scurria (senatore, segretario Commissione Politiche dell’Unione Europea), Cinzia Pellegrino (senatrice, membro della Commissione Politiche dell'Unione Europea), Andrea Di Giuseppe (deputato, Fratelli d'Italia), Farzin Hashemi (componente del NCRI Foreign Affairs Committee), Antonio Stango (presidente della Federazione Italiana Diritti Umani), Elisabetta Zamparutti (tesoriere di Nessuno Tocchi Caino).

Tra gli argomenti discussi: Asia, Carcere, Democrazia, Diritti Civili, Diritti Sociali, Diritti Umani, Diritto Internazionale, Esteri, Giovani, Guerra, Hamas, Iran, Islam, Manifestazioni, Onu, Pena Di Morte, Politica, Terrorismo Internazionale, Tortura, Totalitarismo, Usa.

La registrazione video della conferenza stampa dura 57 minuti.

La conferenza stampa è disponibile anche nel solo formato audio.

leggi tutto

riduci

leggi tutto riduci
Visualizza la trascrizione automatica Nascondi la trascrizione automatica

Veramente un momento
Decisivo vorrei dire per la pace e stabilità in Medio Oriente vista l'ampiezza delle manifestazioni dell'est del delle sollevazioni che stava venendo in tutto il Paese in nome della libertà ancora più che il nome
Del del necessità di vita quotidiana che che ormai distrutta dal regime ma in modi numerico e la libertà che tanti
Espatriati e rifugiati politici nel nostro Paese da tanti anni perseguono che vogliamo e quindi è da più di dieci giorni gente il popolo italiano è sceso in protesta è sceso nelle piazze
Dicevo motivi economici sicuramente quarantatré quarantadue per cento di inflazione attinenti il solo aumentata schizzata alle stelle nell'ultimo nell'ultimo mese mese di dicembre il crollo del real
E tutto il sistema economico iraniano
La capitale Teran spingono dieci milioni almeno cinque milioni di persone sono scese instradati si sono ribellate lanciando slogan contro regime contro gli Ayatollah
Contro tutto quello che sta avvenendo di di il sanguinario nel Paese in un crescendo continuo di queste ultime giornate basti dire che il capo supremo del sistema giudiziario iraniano ha dichiarato poche ore fa l'Vieri
Che la repressione la risposta del CIPE Colosseo
Non è concedere riforme norme dare un minimo di giustizia non è capire che le donne possono andare anche con un trillo messo male senza ecco a dover essere arrestato e torturato frustate per la strada
Non è tutto questo la risposta del regime alla crescita al malcontento e la crescita dell'impiccagione della repressione delle tortore
Ci sono oramai dieci persone implicate aggiorno ci sono migliaia di arrestati e il capo del sistema giudiziario
A imposto ai prosecutor ai dai giudici istruttori nei vari e agli accusatori del sistema giudiziario di essere sempre maggiore flessibilità e di punire con la massima severità questo lo sappiamo benissimo cosa questo vuol dire utile da tanti anni
E quindi manifestamente il regime reagisce il senatore ulteriormente con ulteriori violenze con ulteriori pressioni
Certo dove quello che è avvenuto in un'altra parte del mondo ma poi e spiego subito il perché un'altra parte del mondo ma strettamente collegata a quella parte del mondo dove lì era se trova e all'Iran spesso quello che è avvenuto con la Presa del e un presidente autonominato sì ma un presidente che non fa venire i brividi nominarlo presidente perché un violento corrotto narcotrafficante terrorista sostenitore dei terroristi
Maturo e il sua consorte pienamente implicata attivamente in tutte le torture se pensiamo a quello che succede al centro
Di Caracas li coglie si parla poco ancora in questi giorni di quello che attiene all'interno delle lì coi piccoli prigionieri politici trattati
Come prigionieri politici nera alla stessa stregua
E perché c'è un collegamento diretto che riflette anche un monito molto serio su questi comportamenti dei mollare sulla repressione che bolla continua a portare avanti
Non riflette perché si dimostra che la tolleranza di un popolo quando vorrei certe o un qualche conforto da una potenza esterna
Che sul piano politico appoggia le rivendicazione ma le appoggiati sul piano politico e poi magari come avvenuto in Venezuela le appoggia anche con una
Una un intervento diretto quale che sia non entra una discussione legare giuridica di quelle che soffrono fondamenti giuridici legali che poi sono oggetto anche di azioni tribune americani
Ma in questi questi il collegamento fra Venezuela e Iran e fortissimo fortissimo perché Hezbollah e radicata in Venezuela
Da almeno tre decenni scollata Venezuela ha operato in America latina in particolare
In a Buenos Aires nell'organizzazione dei due terribili attentati a metà degli anni novanta contro sinagoga e centri ebraici con con un altissimo numero di vittime hezbollah immane le le risorse di Hezbollah sono state aiutate a transitare dal Venezuela sulle isole caraibiche poi riportate indietro e gestite
Esporla ha una presenza antica in quella parte dell'America latina del Venezuela in Uruguay in quel triangolo di di paesi dove addirittura negli ultimi tempi secondo delle in vista delle dello diverse attendibili
Si stava preparando la concessione alle strutture di Hezbollah di un'ampia parte di territorio vicino Caracas con un'ampia superficie per poter costruire degli insediamenti di addestramento di presenza permanente di informazioni del sfollati ecco collegamento quindi quando il Presidente degli Stati Uniti dall'Air Force One
Pochi giorni fa dice attenzione vedo ancora dimostranti uccisi dove devi pensare che c'è la possibilità che noi non lo tolleriamo ecco quindi siamo in una situazione eterna di grande per forza nella rivendicazione e nella volontà di avere un nuovo regime di avere un nuovo non chiamiamolo più regime ma una nuova struttura di Stato e di rappresentanti di governo che siano scelti a decisi dal popolo in libere elezioni ma questo forse ci vorrà del tempo mi auguro di no
Materassi sta creando all'interno strada considerevolmente nuova e che si sta analizzando prestazione anche sul piano più ampio di forze esterne
Che possono positivamente interagire in tutto questo
Civili c'è poca altrove per parte mia raggiungerlo perché i relatori
Hanno sicuramente delle cose di grande interesse sono i colleghi a questo tavolo seguono quanto meno dal da è modo più autorevoli di me sicuramente da molti anni tutte queste vicende e ancora nell'ultima legislatura per tutti questi tre anni non è passato vorrei dire giorno settimana nel quale non ci siamo occupati del Medioriente e Iran
E quindi è molto importante credo aprire questo continuare questo dialogo in questo modo vorrei soltanto concludere con due osservazione molto veloci abbiamo letto sul tempo un articolo del giornalista Francesca Musacchio sul tempo
E ha evidenziato come l'Italia non immune
Da queste attività di infiltrazione di opinione pubblica e addirittura di intelligenza che sono molto preoccupante in Europa Carla quando sull'America lo sono anche in Europa
E purtroppo anche a Roma perché dice la Musacchio Roma è uno snodo cruciale è diventato uno snodo cruciale di reclutamento di sorveglianza propaganda e traffici
Da parte degli apparati Ranieri che operano con copertura diplomatica e culturale e commerciale accademiche per acquisire informazioni politiche tecnologiche ordito rare fare propaganda e proselitismo anche tramite di cyberspazio e quindi queste sono cose che sono dei campanelli d'allarme tra meritano di essere approfonditi continueremo nel nostro lavoro occuparci anche di questo
Perché dobbiamo continuare a occuparci perché purtroppo qui davanti a me
O degli esponenti illustri per una famiglia famiglie che hanno sofferto del del del delle attività criminali sostenute dal regime con l'uccisione di vettura
I loro familiari nel mille novecentonovantatré veniva assassinato Mohammed poste in in di rappresentante CNR in Italia è ucciso da docenti iraniani che hanno beneficiando di queste coperture delle reti di intelligence iraniana all'estero
E la risposta ma per noi che ci occupiamo di questi temi dal punto di vista anche dalla formazione evoluzione democratica di un Paese come garante assolutamente necessaria sempre più necessarie sentite in un momento così confuso di rivoluzioni epocali che sul piano geopolitico
La luce esistente nel programma in dieci punti tracciata appunto dal consiglio nazionale resistenza in Iran
Guidato da Marian tracciati grazie adesso
La parola
Marco Scurria e poi la senatrice Cinzia Pellegrino
Allora grazie buongiorno a tutti saluto piaciuti relatori dei colleghi rappresentanti della resistenza iraniana in particolare volevo ringraziare
Il presidente terzi che su questo tema come su tanti altri insomma è sempre molto vigile ha voluto subito convocare questa conferenza stampa
Dopo l'inizio della ennesima ribellione contro il regime iraniano
Però per dare una testimonianza di vicinanza e di voglia di in qualche modo esserci sappiamo che ribellarsi Milano e non è facile
Protestare sotto un regime dittatoriale significa assumersi un rischio personale di essere stati di finire in carcere di essere torturati
Di essere impiccati ma significa anche coinvolgere talvolta non dico a loro insaputa ma malgrado insomma altre
Possibilità anche le famiglie
Le mamme di papà i fratelli le sorelle figli di chi sceglie di scendere in piazza e di metterci la faccia come suol dirsi e come siamo all'inizio nel due mila ventisei ci facciamo gli auguri di buon anno che questi alcuni siano le uniche arrivino al popolo iraniano perché saranno giusto definitivo per raggiungere la libertà la democrazia
E dare finalmente una spinta finale a un regime che diventa davvero la vergogna
Nel mondo essendo la centrale terroristica di maggiore crisi che porta crisi nel mondo come ha tentato di fare io però voglio anche sottolineare alcuni aspetti forse oggi siamo a questo punto perché c'è stato un grande coraggio da parte del popolo iraniano di opporsi a quello che sembrava un muro invalicabile auguro di violenze è un modo che non lasciava spazio a speranze a guardare al futuro ecco invece averci messo la possibilità di crederci
Di aver detto che quel muro poteva essere abbattuto questo è una riconoscimento che dobbiamo fare davvero all'eroico popolo iraniano che da anni sta combattendo una battaglia talvolta anche con poca attenzione con poca solidarietà contro un nemico che sembrava impossibile da battere
Però se siamo a questo punto è anche perché c'è ci sono stati passi importanti anche dalla comunità internazionale
Che sembravano sempre lenti come sono tutti i passaggi democratici noi abbiamo questa fortuna e vivere in democrazia e quindi comunque qualunque decisione va presa con i tempi
Che servono ma aver sanzionato il regime al significato comunque indebolirlo
Significato comunque metterlo nelle condizioni di dover accedere anche da un punto di vista di consenso sia nazionale che internazionale
E poi c'è stato anche l'azione di altri stati quello che ha condotto gli Stati Uniti non oltre alle sanzioni anche gli interventi quali presento il bombardamento
Di qualche mese fa sulle centrali nucleari a indebolito la possibilità del regime di crearsi un futuro anche di Potenza ma l'aver scardinato anche insieme all'azione di Israele
Le milizie terroristiche di Hamas di Hezbollah degli aiuti che erano ovviamente al soldo al servizio dell'Iran dimostrando anche a quel mondo
Che non serve il terrorismo e la guerra per costruire un futuro ma che il futuro star negli accordi Abramo questa negli accordi e nella possibilità di costruire anche nel mondo arabo
Rispettoso delle identità e delle tradizioni di quel mondo che non significa ovviamente estremismo che non significa ovviamente chiusura in se stesso la possibilità di costruire un mondo di pace e di libertà
Ecco penso che tutte queste azioni oggi ci permettono di dire quello che ci diciamo da mai purtroppo tanti anni ma che comunque ci siamo
Che quel muro sta per essere abbattuto che rumors giornalisti non ci dicono che forse addirittura il livello supremo nulla la gerarchia massima sta già in qualche modo cercando di patteggiare una fuoriuscita per dare vita uno sviluppo diverso
Nel Paese non so come andrà a finire
Ora è davvero come un divo spesso in questi giorni in questi in queste occasioni pensare che prima che finisca quest'anno ci si possa davvero trovare atterrando tutti insieme non tanto lontani per brindare non Sandon tanto alla fine di un anno ma per brindare alla nostra perché mi sento partecipe di questa battaglia libertà
Per aver riportato in Iran a quella che è stata la tradizione iraniana che da sempre aveva contraddistinto questo Paese che non la tortura Valentine
Ragione che non è la pena di morte Pippo Ranci insomma ci sono anche i rappresentanti di associazioni che su questo ci potranno raccontare tanto ma ma che ha la capacità di far tornare un Paese quello che era un punto di riferimento di quel mondo senza bisogno di gerarchie pesanti senza bisogno di cancellare le donne senza bisogno di cancellare usi costumi e tradizioni perché noi non vogliamo uniranno occidentale vogliamo l'Iran è uscito dalla sua storia
Millenaria di una civiltà che ha dato tanto al mondo in particolare a quella reale geografica per cui insomma diciamo come inizio di anno mi auguro già di poter brindare per quello che sarà per la vostra libertà per la vostra indipendenza coi lavori del ritorno di una democrazia e di una storia che tutti noi anche nuovi rovesci aspettiamo che possa tornare concludersi confrontare crescere insieme fino alla vittoria
Abilità la parola se al risarcimento
Grazie grazie giunga innanzitutto per aver organizzato questa conferenza grazie a tutti i colleghi seduti qui al banco com'è grazie soprattutto alla grande rappresentanza dei dissidenti iraniani con la quale con con i quali era nella lavoriamo da tantissimi anni
E devo dire non ci saremmo mai aspettati una situazione ecco così criticato come quella somma delle rivolte di Capodanno che noi tutti auspichiamo insomma si risolva in un un ottimo risultato che deve essere sempre un ottimo risultato i democrazia per il popolo iraniano
E allora vorrei soffermarmi un attimo sulla situazione contingente per fare un un atto in anteprima e cioè noi sappiamo che quando quando accadono queste cose molti movimenti soprattutto a sinistra
Cercano un po'di screditare l'operato cercano un po'di raccontare di costruire una propria narrazione rispetto agli eventi che accadono come già sta succedendo per il Venezuela
E non è importante ribadire che sul Tirana su quello che avverrà noi non abbiamo la palla di vetro o ci auguriamo che tutto insomma riporti al potere la libertà innanzitutto ripristino dei diritti umani ma sicuramente quello che accadrà allora si struttura il caso non è frutto interlocutori esterni è la volontà vera e propria insomma di ristabilire vita anzitutto il principio di dignità e di rispetto della persona che al momento non sono tutelati in questo Paese
E allora quali potrebbero essere le illazioni che in questi casi vengono fatti soprattutto insomma una certa parte che vediamo
Professare largo tratto e la tutela dei diritti umani del trombo invece si schierò dalla parte delle dittature dei diritti dei piccini insomma comunisti hanno ad esempio che il popolo si sia esclusivamente liberato per una il ribellato con una situazione di indigenza
E per questo non è vero sicuramente la situazione di crisi economica il tonfo
Che l'Iran la sta facendo nell'ultimo anno soprattutto quell'attentato all'incursione del quaranta per cento e non rialzata dei beni al consumo del settantadue per cento è una situazione stringente molto importante
Significa che la famiglia non ha ogni famiglia non ha più potere d'acquisto ma il coraggioso popolo iraniano in un anno
Come chi non si è tirato indietro già tre anni fa quando furono scatenate in piazza delle proteste proprio per il caso di Marshall mini
Quindi il primo punto da sottolineare il popolo non si ribella esclusivamente per il tonfo finanziario nel quale gli ha dato l'hanno portato dirà
Secondo motivazione la comparsa ma degli Stati Uniti e dell'Europa che hanno creato l'embargo soprattutto dopo il le pressioni riguardanti la tonica
Non è esattamente così
Perché ricordiamo che intanto l'embargo americano e soprattutto inserito all'esportazione di petrolio e alla compravendita di Harding come ben raccontava
Il presidente a terzi sono utilizzati per finanziare gruppi terroristici come scorrazza Havas ed in tutti quindi la Marco è mirato
Sicuramente contribuisce ma non è la prima come dire il primo motivo per cui il esiste un deperimento economico all'interno dello Stato iraniano
La grande verità e che invece appunto il regime preferito sfruttare le risorse naturali come l'olio il gas proprio per finanziare i propri gruppi terroristici oltreché
Quindi distogliendo risorse importante non investano le sul popolo sicuramente non preoccupandosi ad esempio di casi eclatanti come accadimenti naturali come sono stati rilevati siccità e i problemi con l'energia elettrica quindi queste cose vanno ribadite perché conosciamo i nostri eroi insomma quanto voi CIN marceranno rispetto a quello che accade infine abbiamo sentito diverse funzioni molti le hanno raccontate come esclusiva e sui rivoltosi
Ebbe ma non è così perché proprio di ieri
L'emanazione di un totale dei sessant'anni di condanne venti anni di esilio
E ulteriori misure punitive per diversi sostenitori del movimento Yamani che per capirci fanno riferimento a una un gruppo spirituale religioso che il movimento del buy
Che è la grande colpa di professare libertà educazione per universale quindi per tutti uomini donne e bambini
Eguaglianza amore si rispetto reciproco quindi principi fondamentali contro nessuna persona dovrebbe essere come dire contraria è però abbiamo i giudici iraniani che mettono contare condanne significative anche pesanti dal punto di vista economico e dei e direttamente con ulteriore corposo di stroncare le persone dal punto di vista la libertà personale ma anche di quella economica
Quindi questa ulteriore questione ma anche ribadita
Trump e minaccia l'Iran per ed azioni personale proprio
Ma nella realtà è c'è anche da raccontare
In risposta a questo che a Capodanno quattro aerei bielorussi sono atterrati attere Anna ovviamente non possiamo pensare che portassero i pacchi della Befana
Atterrano quattro è vero russi quattro aerei militari civica è largamente il sospetto che portassero equipaggiamento forse anche soldati
Cinesi sì a supporto del regime degli Ayatollah
Quindi stiamo molto attenti non solo a quello che accade in queste ore ma quello che poi sarà la disinformazione attivo a quello che accadrà nelle prossime ore nelle prossime settimane
Concludo ricordando un vecchio proverbio iraniano e cioè i muri hanno le orecchie ma ce le hanno anche i topi
Con questo volendo significare che la libertà primo poi viene a galla
Ma soprattutto e anche per chi al momento può essere una persona che può sembrare misera di basso profilo si può sempre prospettare un grandissimo riscatto ecco il popolo iraniano adesso sembra piccolo di fronte alla grande prudenza del regime noi auguriamo un grandissimo riscatto il recupero velati propria dignità ed il ritorno alla democrazia e il ritorno alla libertà
Azzardi per tutti
Grazie molto semplice Pellegrino ad esempio c'era la parola l'onorevole ma anche gruppi ioni che ci parla da remoto ricordo che l'onorevole gruppi o meno è stata la ostenta l'organizzatrice della grande convention iraniana sì
Tanti Giuseppe
Onorevole Andrea Di Giuseppe non volevo farti passare per l'onorevole copioni ma comunque che ti dovrebbero invece reperti la parola è stato a Roma onde calare di dei tempi quindi mi pare che sei attualmente in un grande Paese ma ci dirai tu dove
Grandissimo Paese amico e alleato dell'Italia e quindi onorevoli Giuseppe piacere vederti per questa prima volta nel nuovo anno
A te la parola buongiorno a tutti un giorno presidente grazie dalla conferenza realizzato
Non vorrei fare in un momento migliore io sono a Miami
Dove vivo ovviamente tantissime rilevantissimo tempo e vengo proprio mi aggancio al tuo intervento perché vengo da due giorni molto interessanti con la comunità venezuelana Miami annuisce perché la IVA e e sulle diciamo più grande che cioè quindi e considerato che il trenta quaranta per cento di questa comunità ebraiche italiane io sono stato quello sì
Tour ricorderà il bene che denunciare qualche anno fa già la Procura della Repubblica dei passaporti italiani a di Hezbollah il Baresi che si professavano italiani con diciamo
Con genitori mille ottocento qualche cosa
Blacklist nati negli Stati Uniti quindi poi concordo colto quello che diceva sì versi che
E così ormai si devono guardare in maniera abbastanza ampia che il tema di Hezbollah è un tema che può essere visto solamente in uno specifico territorio geografico materassi visto con una una più ampia cura e anche grado di pericolosità
Ma cosa origini conosce sa perfettamente che io il diplomatico tempo quindi io dicendogli tagliare la testa del regime un regime tiranno regime parte del mare ma non oggi ma insomma sono
Le cento lire che ci fa del male incide personale
Io dico solo questo l'Italia
Secondo me può avere un ruolo importantissimo all'interno dell'Europa perché voi avete giustamente menzionato il tema sanzionatorio tema centrale però io
Consiglio tutti
Dei allinearsi con quelle che sono le sanzioni secondarie perché sennò non ci alleniamo con le sanzioni secondarie sono quelle che vengono poste dagli Stati Uniti d'Europa non ha una storia di stazione secondaria
Importante
Ci sono poi uno chiudete le porte di entrata poi si entra dalla porta diciamo secondaria allora un ordinamento più feroce forte più monolitico con il nostro alleato principale sono istruiti su un tema sanzionatorio come Europa io penso che l'Italia possa farsi sentire all'interno ambiente
Nelle
Delle istituzioni europee per poteva accrescere questo tipo di pressione perché concordo con tutti voi ne siamo oggi in un momento storico dove le cose stanno cambiando
Onorevole ciò scuri diceva errori festeggia si io concordo con lui
Siamo in un momento storico che cioè la reale possibilità di giustiziare ottenne nel due mila ventisei va oggi però non abbassata la guardia e ancora più fatta pressione senza senza sconti su tutto quello che bisogna fare quindi dal punto di vista economico dal punto di vista politico anche turista
Militare ci sta il senso con i nostri alleati americani direttamente hanno iniziato una campagna appena compiuto ampio spettro quindi
Il tema è questo guardare tema del terrorismo islamico che scollamento articolare in maniera più ampia che solamente regionalizzato gran parte del mondo
Il Venezuela ne un esempio pratico e aumentare dove e scibile sempre di più l'elemento sanzionatorio secondario che quello che poi fa la differenza all'interno
All'interno di questi di questi di questi recinti l'approccio verso l'approccio utilmente svizzero tolleranza
E concordo con tutti voi nel dire diverso quindi respirando
Quest'anno negli Stati Uniti che quello che è successo in Venezuela
Poi giorni fa personalmente la punta dell'iceberg di quello che verrà dopo e concordo come si addice ad un declino che vedere
A distanza dei telegiornali dove la sinistra diciamo sì inalbera per
Al leader
Uno stato liberato
Prediche poveri cittadini dopo decenni da da Chávez dopo decenni di di di e tirannia e vedere invece di liberare che
Fanno resta come se non ci fosse un domani bene lascia non fa neanche rabbia
Diciamo che fa ridere e quindi i lascio con questa questo pensiero insomma
Grazie onorevole
Peraltro indicazioni concrete anche per questo Comic Relief come direbbe Shakespeare di chiusura perché tutti condividiamo credo su questo o il piacere adesso di chiedere a intervenire
Dottor Franzin Hashemi vice presente alla Commissione Esteri del Consiglio nazionale della resistenza iraniana che la cui presenza on line avevo già in annunciato prima
Presso il grande piacere di ascoltare le sue opinioni sopra un aggiornamento su quella che è l'estrazione del Paese col quale la resistenza ha un rapporto diretto presente veramente molto molto incisivo credo
Matteo magari se possiamo fare il periodo per periodo nel modo che possiamo poi tradurre per il pubblico italiano anche su su radio radicale che ringrazio sin d'ora per per la sua collaborazione sopra senza grazie
Per esempio nel novecentosessantotto anche fuori orario cavalli e cresce entro un dai Jean adesione sarà Rosas e nell'uomo Cancemi gallerie allora riconosciamolo ciociaro Pavarotti soli
Grazie senatore per il suo invito per la sua presentazione
Come giustamente ha detto le proteste in Iran e stanno continuando in tutto il paese e siamo adesso a una congiuntura cruciale
Orologi finance e quindi riposare ben poiché negli assessori generoso sui in oro andavo anche il libretto rosso da forse lenticolare messo lì permanente quelli eccedenti qui gestendo impone also autodifeso riuscì guardare e il suo difensore civico diciamo oltre Ezio Rossi anti Mandelli ed avvocati vecchi
Per oltre quarantacinque anni il popolo iraniano a animato a una serie di rivolte e stanno cercando adesso di continuare in molte città del Paese
Importante notare che nonostante la repressione così brutale le proteste le rivolte sono comunque in crescita
Le armi Jones ce lo sa o non lo definisce le risposte carenza ora esempi
Lasciatemi solamente fare alcune note a notazioni sulle rivolte attualmente in corso
No non lo hanno dai National nord contrasto cui ci sono reggenza sembra e Bosone Vincenzo Romano penalizzare unisce oltre ventiquattro molta buona per i tassisti ai cross country
La prima è la riguarda le dimensioni delle rivolte che sono iniziate il ventotto dicembre nel gran bazar di Teheran e che hanno raggiunto tutte le trentuno province del Paese e le centotrenta città
Chi desidera dovreste Consales Yasser perché potremmo sono arrivando a sommare Charlot mostruose ingenti
Ed è sui di centri per due mila sei sono terzo come lei all'emissione di raggi X files false si manifesta ventinove enne quel giudice nega Stations intenso Scelba del Mercedes aggressori rimanendo in cerchio
Oggi l'undicesimo giorno delle rivolte e ieri è stata la volta del bazar di Teheran dove tutto ha avuto inizio ed è stata ancora una volta intonato in stato ancora una volta intonato durante le proteste dei leader lo slogan Morte al dittatore e morte a Khamenei
Ed è dal Milano centosettantanove quando lo Scià alla dittatura dello Shas rovesciata che si tornano a vedere il bazar preso dalle dimostrazioni che chiedono la fine della vicina
Angelo sì purganti suoni merce il bosone di sospensione durata progressista insorge lasciò Mosca Wizards allora immediate aveva corso in gioventù del Frances spegnesse la luce
Ho appena ricevuto la notizia che altri città sono interessate da nuove rivolte contro il regime
Ambrogio Figino avviso dice esoneri tre faida Desportes
E spesso appaiono assai più alto economiche Adolfo Hess Arezzo legge ai sensi del del ruolo adesso il giudizio o di Ronald Dworkin Cenci
In cui democratico
La seconda caratteristica di queste rivolte il fatto che hanno una base solida è dovuta a quel questo è dovuto all'economia sempre incontri in condizioni sempre più grave gravi con una inflazione maggiore il collasso della della valuta iraniana la diffusione sempre più estesa della povertà a settori sempre più ampi della popolazione e crisi anche per quanto riguarda la fornitura di elettricità e acqua
E questo è quindi alla base tv quello che continuiamo a cercare cioè il cambio di regime
Guido Anderson la repressione pervenuti cosa davvero ex probabilmente devo generale nove altrove
Quindi
Indipendentemente dal livello dell'oppressione della repressione le cause dell'alla radice della crisi restano ed è questo per cui il regime non ha scelta
Preciso che l'apertura di D'Alema nasce penso che eviterebbero nove cresce all'ultima lezione del recente
Il terzo punto riguarda invece l'estensione la diffusione e la profondità della brutalità la reazione del regime
Perché De Angelis livello adesso è che o lo steward grado for biologa Carriers adeguato sfaldamento certi
Il regime compreso che la ragioneria ragione delle rivolte vanno oltre le questioni economiche e ha capito che le loro domande vanno alla loro volontà è quella di vedere il cambiamento del regime appunto
Doris Pender micenei servono al massimo fra calma Owen ritratti fare professoressa ben chiaro Andres correggere le allegorie gelsomini Paolo
A svegliarsi se non altro deve essere questo il nome del vero no
Per questo iniziata una massiccia repressione che vede per il momento
Trentacinque dimostra manifestanti uccisi nelle strade molti altri sono stati arrestati centinaia e almeno secondo differenti rapporti mille cinquecento sono arrestati
Come lei sempre lì dalla precedente escono e Frontex adesso a White Horse ad evadere raccomanda
Khamenei il cosiddetto leader supremo ha descritto i manifestati come degli ottusi e ha successivamente ha dichiarato che
Sono segreti degli accordi e come dice il giudice Vitelli Atanarico Ermolli inverso chiede che senza autorevolezza ex colleghi dei specie augurarci stabilisce ai del G dieci all'ottavo edizione bene era
Serva ammirava e nel senso che i Vangeli porta autentici lusso unità infermeria
CNCU gloriosi
E se stai buono della corsa al regalo Carlo corso ed essere il
Il capo del sistema giudiziario iraniano quindi non Khamenei ha ha dichiarato che per condurre le indagini in maniera
Rapida
Sui proteste sulle proteste in corso sono state stabilite create delle speciali unità delle serie speciali del del sistema giudiziario e le autorità hanno invitato tutti ad agire a a essere presenti sul Tirreno sul nelle città nelle strade
Per essere testimoni indirettamente di cosa sta succedendo
E per non in coinvolgere
Il tema dei temi così così delle carte in maniera spartana questo in realtà è un ordine per creare delle corti canguro per giustizia sommaria
Va be'occorrono almeno forse fece l'abisso poco anzi e sì dardi sovente frutto lo sforzo cresce pari del regime nato dall'idea di spettro esorta il processo
Guardate declinò fronte in campagna imbarchi ed salariale ci si specie valide in URSS
Ora cross country
Inoltre il la popolazione non sta assolutamente rischiando
Contro questo regime ma in particolare i giovani chiesti schierano e osano affrontare i rappresentanti membri dei guardiani della rivoluzione
Ed è isolato dall'Olanda vale Scialpi che molti occorre controllare City forse provava Ross
Nelle città di Pavana male Chucky le persone
Che sono guidate dai
Dai rappresentanti da alcuni freedom Fighters hanno preso il controllo delle città in poche ore
Ai loro sorelle Consales perversa del signore sono perché ammonisce paralleli legge Rollo ed Dowland process civiltà è che adesso assume il ruolo descritte giudice
La Resistenza in questa città e altre
Resistenza iraniana del me che a è stata gioca gioca chi sta giocando un ruolo molto importante nel continuare
Le manifestazioni e farle ampliare per toccare altre città contro questa terribile dittatura
No More fuori fece l'Atac merchant state ed esercitava sul sul cresce ben venga quindi metropoli sullo di del professor assorbiva ambigue cinesi Cenci le solite ci fosse pone agents egli giudicava pare c'è gente sull'Olocausto avvenuti Volvo insiste Tudor difensore antiestorsione dei tute Sokol Wo morale chieste slogan
Il punto numero cinque riguarda il fatto che oltre a assistere a questa riflessione assoluta il regime come metodo deterrente stanno inviando i suoi agenti nelle delle folle tra i manifestanti che cantano il lo slogan Morte al dittatore per farlo cambiare in slogan a sostegno di Rezza parlarmi il figlio del di del dittatore già rovesciato in in Iran
Perugia in oggetto il ministro clientes colto adesso cibo sono giovani process anziché con la Roma Alleghe urgente molto insomma
E il testo cifrato essendo diciamo Prudenzio classe
L'obiettivo del regime a creare la pistola per seminare la discordia ricco e scoraggiare le persone dal unirsi ad altre proteste il le persone intanto hanno oggi hanno rifiutato continua a rifiutare ogni forma di te molto di dittatura che sia quella attuale o quella dello Scià
Per sarebbero almeno al sonno querele sporte cioè risiede società Rosario Romeo avverrebbe se elmetto Ikea specchi ovvero credo che credeva inglese sopporta foro intangibile inesistenti trecentodiciassette riconosce
I guardiani della rivoluzione hanno anche prodotto dei video finti falsi per
Far sì che la
Responsabilità ricada sulla imprese per precedente dittatura
Ora ben venga in euro a schermo allora ci attende il contrasto dall'Unità France una delle chiese diciassette Giorgi oltre quelli già sfascio jumper lunedì e l'Occidente
In ogni caso hanno fallito perché le persone continuano a cantare slogan come abbasso il dittatore che sia allo Scià o il leader supremo
Pagliani farne il proprio ruolo volture circensi
Andremo democratiche ricchi adesso Smaila rideposita dalle avversi orario no soltanto dal professor Romano sei manichei
Confesso induce Formigoni esuli circensi Baiguini tipo ovunque esista
Infine ripeto che le persone il popolo iraniano vuole le cince INCE e vuole una repubblica democratica come a più volte ribadito la presidente Letta del Consiglio per la resistenza della resistenza iraniana Marjane bresciani
L'unica soluzione Perrelli ravennate il cambiamento di regime attraverso il popolo il iraniano che l'organico della resistenza organizzata
Venezia aveva presenza del democratico un carrettiere volendo sull'ormai tolse l'UDC agenti con Rocchi poc'anzi citato proprio suonando
Perché nove volte adesso in varie zone meno influente va in scena porto al Sant'Elia allearci tu leggi vescovo
Il la soluzione è quella della Alternativa democratica che propone il Consiglio della resistenza iraniana che non chiede né interventi militari stranieri né fondi da nessun'altra
Nessun altro Paese questa è la netto e per rovesciare il regime almeno
Nabis detto ancora Olga Roberts e io egli organico Cisano rosso Chung è ormai ostaggio che non aveva ben mance angioletto glorioso della legge Merloni perché striscioni de iure turca tantissima gente aggiornarmi segreto cinquecento e ritengo Rockies colloqui Security
Controllo concludo dicendo che adesso è tempo quell'ora che tutti i governi in Europa e altrove riconoscano i diritti legittimi del popolo iraniano specialmente dei giovani e della Resistenza nel suo ruolo di di lotta contro le i guardiani della rivoluzione che altri forse repressive affinché questo regime conosca la fine
Paesi operano formidabile Sonia grazie a tutti
Precedente sottovoce mentre il piano queste presentata come for comitiva National Council restassi orante
A Oberstdorf Galasso lui scesa detto prestata all'Est ma la ragioni queste parole alloggiati terra adesso passo la parola purtroppo siamo costretti coi tempi credo che avevamo un un ruolo sì sì ma ricordo qui nemmeno mi spiace sempre
Gli interventi conclusivi no il piacere prima c'è preservazione dei diritti umani professor Antonio stanco se potrebbero parole poiché Elisabetta Zamparutti tesoriere di Nessuno tocchi che grazie
Grazie
Presidente terzi
Effettivamente abbiamo avuto un quadro molto chiaro di quello che sta accadendo in Iran un quadro che non sorprende che come alcuni di noi a questo tavolo le è stato vicino alla resistenza al popolo iraniano ormai per per decenni non soltanto per anni penso a queste generazioni di iraniani perché abbiamo dal mille novecentosettantanove ormai di oltre quarantasei anni che non hanno mai conosciuto la libertà è la democrazia tranne quei momenti rifermento nel mille novecento settantanove in cui sembrò che fosse possibile liberarsi dalla autocrazia in realtà si sostituisce
Una un autocrate con la colonna con un autocrate con il turbante
E qui vorrei ricordare in un attimo Ristori da politologo ma effettivamente il regime iraniano si autodefinisce Repubblica islamica ma in realtà è una è una monarchia un'autocrazia con una finta
Democrazia parlamentare assolutamente inconsistente senza alcun riferimento nella realtà quindi si è passati età una una formula politica
Di un certo tipo quella monarchie coriaceo con la corona una formula politica islamista esci
Teocratica sarebbe paradossale che dopo che centinaia di migliaia di iraniani hanno perso la vita a centinaia di migliaia di iraniani sono stati arrestati e torturati
Due intere generazioni di Regnani non hanno conosciuta la libertà si tornasse da una autocratica conturbante un'autocrazia con la corona
E questo mi sembra un elemento da da tenere presente
Come come è stato detto e e concludo
Ma come è stato detto quello che accade ormai da diversi giorni in Iran e la ripresa con più forza in tutte le classi sociali ormai
Di quanto già stava accadendo negli anni scorsi ricordo oltre
Alle rivolte iniziate nel settembre due mila e ventidue dopo aver il brutale per omicidio di Mascia mini quelle del due mila diciannove
Quando le forse di
Polizia e i passeggeri insomma le forze depressive del regime
Non dimentichiamolo spararono sui manifestanti uccidendo più di mille cinquecento persone mentre manifestavano sparando ad altezza d'uomo sulle piazze e nelle vie delle città iraniane
Quello che accade in questi giorni ci porta attenere che alcune città sono praticamente ormai sotto il controllo dei manifestanti e quindi concludo
Con la con la speranza che
Regime iraniano ossa effettivamente crollare ma con la certezza che collera
E che con il popolo iraniano noi potremo presto ritrovare la loro libertà insieme vi ringrazio
Grazie davvero Giulio grazie al Global Committee for periodo fino Marco Pannella che ha deciso di convocare questo incontro di cui messe in tv nel sentivamo credito
A il bisogno la necessità di fronte a quello che sta accadendo in Iran e di fronte a quello che è accaduto nella tutti questa notizia appena concluso
Dal mio punto di vista che quello di Nessuno tocchi Caino quindi dell'osservazione della pratica della pena di morte con la cifra terrificante
Ti quasi due mila e duecento esecuzioni compiute nell'arco di un anno è una cifra che il regime non ha mai messo in pratica sinora il massacro della dell'ottantotto
E una intatta chiese incursioni che comporta
Quasi se compiuti senza attrazioni al giorno in un silenzio indifferenza generale il conto numero che è la cifra della crisi in cui si trova questo regime che rivendicava il massacro dell'ottantotto nell'arco di quest'anno come esempio cui rifarsi per reprimere
E il malcontento il malessere
Dei dei prodotti cittadini esecuzioni che avvengono violazione delle regole basi minime del diritto internazionali minorenni esecuzioni pubblico impiccagioni pubbliche
E per una pratica della pena di morte che è di tutta evidenza non può essere considerata un fatto interno del Paese ma la pena di morte una violazioni dei diritti umani
Che ci riguarda tutti che ci coinvolge che ci coinvolge chi gli stessi osservatori internazionali delle Nazioni Unite hanno usato
Espressioni con una ricorso alla pena di morte per reprimere appunto lei cittadine e cittadini iraniani ritenendo che in questo caso la stessa magistratura
Che ha ha pronunciato quelle condanne a morte deve essere perseguita per crimini contro l'umanità Mazzone estremamente forte
Pare dove trova magari del tutto d'accordo perché io sono per la riduzione il contenimento del ricorso al diritto penale del piano interno e anti in quello internazionale perché penso che e anche in questi momenti Illy razzista sicuramente vivendo un momento cruciale diverso dal venti due quanto nulla
Mobilitazione aveva riguardato soprattutto i giovani dopo lunghi Lazzi di Mascia mini noi oggi sentiamo che i bazar sono mobilitati quindi vuol dire gli adulti
Passatemi il termine i vecchi quinti e convince età vero una momento cruciali limiti in questo Paese che dobbiamo cogliere che dobbiamo coltivare guardando anche alle manifestazioni della non violenza io ogni martedì
Conducono sciopero della fame solidarietà a quello con tutto dei prigionieri politici ormai d'accento di due settimane ogni martedì
Ciechi nelle carceri iraniani quindi nei luoghi più cui più tremendi che ci possano essere oltre agli coi tre nel nel mondo questo sciopero della fame per dire basta alla pena di morte pasta esecuzioni ecco io credo che dobbiamo starci forti
Di questo dobbiamo farci forti più che dei rapporti di forza della forza dei rapporti e delle relazioni innanzitutto con le forze temo Crati con la resistenza iraniana
Che noi conosciamo da tempo danni da decenni conosciamo le menzogne gomitate addosso da proprio a quelle centrali di spionaggio che oggi vengono riconosciute come l'ambasciata
Iran Diana a Roma sappiamo ente e io penso come diceva prima Fazi che in questo momento riconoscere politicamente Maria abbracciati e la resistenza iraniana e l'arma
Più forte e l'arma che anni entità il vittime teocratico un misogino io lento dei Mullah iraniani dico anche che ci ritroveremo e quindi l'invito a tutti voi venerdì pomeriggio davanti all'ambasciata iraniana può proprio per esprimere questa solidarietà le forze democratiche del popolo iraniana in una manifestazione che inizia alle quindici e trenta terminerà alle diciassette e trenta e credo che sia davvero un momento di essere davanti a quell'ambasciata a dire cosa pensiamo e a mettere in chiaro con chi stiamo
Elisabetta io ringrazio veramente tutte ringrazio i pannelli se ringrazio voi
Mi dispiace moltissimo non poter dar la parola a ad altre in primis da vulcani mi che avrebbe dovuto portare il suo saluto come grande esponente lo vediamo spesso si mi e adesso gli organi d'informazione ma soprattutto in strada in mezzo alla gente approdare come tutti voi fate veramente un senso di testimonianza di verità
E di consentitemi di ricerca di comprensione di aiuto da parte di tanti più Dinoi che forse potrebbero vanno si coinvolgono sufficientemente ma sono sicuro che quello che sta accadendo
Sarà il miracolo in questo tutte le ventisei grazie

più argomenti meno argomenti

Registrazioni correlate