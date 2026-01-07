Registrazione video della conferenza stampa dal titolo "Sostegno alle forze democratiche in Iran" che si è tenuta a Roma mercoledì 7 gennaio 2026 alle 12:15.
Con Giuliomaria Terzi Di Sant'Agata (senatore, presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea, Fratelli d'Italia), Marco Scurria (senatore, segretario Commissione Politiche dell’Unione Europea), Cinzia Pellegrino (senatrice, membro della Commissione Politiche dell'Unione Europea), Andrea Di Giuseppe (deputato, Fratelli d'Italia), Farzin Hashemi (componente del NCRI … Foreign Affairs Committee), Antonio Stango (presidente della Federazione Italiana Diritti Umani), Elisabetta Zamparutti (tesoriere di Nessuno Tocchi Caino).
Tra gli argomenti discussi: Asia, Carcere, Democrazia, Diritti Civili, Diritti Sociali, Diritti Umani, Diritto Internazionale, Esteri, Giovani, Guerra, Hamas, Iran, Islam, Manifestazioni, Onu, Pena Di Morte, Politica, Terrorismo Internazionale, Tortura, Totalitarismo, Usa.
La registrazione video della conferenza stampa dura 57 minuti.
La conferenza stampa è disponibile anche nel solo formato audio.
leggi tutto
riduci