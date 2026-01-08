Apertura della campagna referendaria del comitato @giustizia.si, promosso dal Partito liberaldemocratico.



Intervengono: Alessandro Barbano (direttore de 'L'Altra Voce'), Francesco Petrelli (Presidente dell'Unione Camere Penali Italiane), Claudio Petruccioli (ex parlamentare), Luigi Marattin (deputato e segretario del Partito Liberaldemocratico).



Coordina i lavori: Giulio Vesperini (fondatore del Comitato GiustiziaSì).



Registrazione video del dibattito dal titolo "'Sì perché...Una scelta consapevole'", registrato a Roma giovedì 8 gennaio 2026 alle ore 18:16.



Sono intervenuti: Giulia Candelori …

(segrataria regionale del Partito Liberal Democratico), Giulio Vesperini (co-fondatore Comitato GiustiziaSì), Alessandro Barbano (direttore de L'Altravoce), Francesco Petrelli (presidente dell'Unione delle Camere Penali Italiane), Claudio Petruccioli (giornalista, già presidente della Rai), Luigi Marattin (deputato e fondatore del Partito Liberaldemocratico).



Tra gli argomenti discussi: Csm, Giustizia, Magistratura, Politica, Referendum.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 50 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci