Apertura della campagna referendaria del comitato @giustizia.si, promosso dal Partito liberaldemocratico.
Intervengono: Alessandro Barbano (direttore de 'L'Altra Voce'), Francesco Petrelli (Presidente dell'Unione Camere Penali Italiane), Claudio Petruccioli (ex parlamentare), Luigi Marattin (deputato e segretario del Partito Liberaldemocratico).
Coordina i lavori: Giulio Vesperini (fondatore del Comitato GiustiziaSì).
Registrazione video del dibattito dal titolo "'Sì perché...Una scelta consapevole'", registrato a Roma giovedì 8 gennaio 2026 alle ore 18:16.
Sono intervenuti: Giulia Candelori … (segrataria regionale del Partito Liberal Democratico), Giulio Vesperini (co-fondatore Comitato GiustiziaSì), Alessandro Barbano (direttore de L'Altravoce), Francesco Petrelli (presidente dell'Unione delle Camere Penali Italiane), Claudio Petruccioli (giornalista, già presidente della Rai), Luigi Marattin (deputato e fondatore del Partito Liberaldemocratico).
Tra gli argomenti discussi: Csm, Giustizia, Magistratura, Politica, Referendum.
La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 50 minuti.
Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
