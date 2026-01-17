17 GEN 2026
Da 30 anni protagonisti a servizio del paese

CONVEGNO | - Palermo - 11:21 Durata: 2 ore 2 min
L'incontro promosso dal Gruppo parlamentare all'ARS Forza Italia.

All'incontro partecipano il Segretario nazionale Antionio Tajani e il Presidente del Consiglio nazionale del partito Renato Schifani.

Convegno "Da 30 anni protagonisti a servizio del paese", registrato a Palermo sabato 17 gennaio 2026 alle 11:21.

Sono intervenuti: Roberto Lagalla (sindaco di Palermo), Marcello Caruso (segretario regionale di Forza Italia Sicilia), Stefano Pellegrino (capogruppo Forza Italia all'Assemblea Regionale Siciliana), Matilde Siracusano (sottosegretario Ministero Rapporti con il Parlamento), Renato Schifani (presidente della Regione Siciliana), Antonio Tajani (segretario nazionale Forza Italia).

Tra gli argomenti discussi: Partiti.

La registrazione video di questo convegno ha una durata di 2 ore e 2 minuti.

Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

