CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Copia link
L'incontro promosso dal Gruppo parlamentare all'ARS Forza Italia.
All'incontro partecipano il Segretario nazionale Antionio Tajani e il Presidente del Consiglio nazionale del partito Renato Schifani.
Convegno "Da 30 anni protagonisti a servizio del paese", registrato a Palermo sabato 17 gennaio 2026 alle 11:21.
Sono intervenuti: Roberto Lagalla (sindaco di Palermo), Marcello Caruso (segretario regionale di Forza Italia Sicilia), Stefano Pellegrino (capogruppo Forza Italia all'Assemblea Regionale Siciliana), Matilde Siracusano (sottosegretario Ministero Rapporti con il Parlamento), Renato … Schifani (presidente della Regione Siciliana), Antonio Tajani (segretario nazionale Forza Italia).
Tra gli argomenti discussi: Partiti.
La registrazione video di questo convegno ha una durata di 2 ore e 2 minuti.
Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
All'incontro partecipano il Segretario nazionale Antionio Tajani e il Presidente del Consiglio nazionale del partito Renato Schifani.
Convegno "Da 30 anni protagonisti a servizio del paese", registrato a Palermo sabato 17 gennaio 2026 alle 11:21.
Sono intervenuti: Roberto Lagalla (sindaco di Palermo), Marcello Caruso (segretario regionale di Forza Italia Sicilia), Stefano Pellegrino (capogruppo Forza Italia all'Assemblea Regionale Siciliana), Matilde Siracusano (sottosegretario Ministero Rapporti con il Parlamento), Renato … Schifani (presidente della Regione Siciliana), Antonio Tajani (segretario nazionale Forza Italia).
Tra gli argomenti discussi: Partiti.
La registrazione video di questo convegno ha una durata di 2 ore e 2 minuti.
Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
leggi tutto
riduci
leggi tutto riduci