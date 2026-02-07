Registrazione video di "43° Congresso del Partito Radicale Transnazionale (seconda giornata)", registrato a Roma sabato 7 febbraio 2026 alle ore 10:05.



L'evento è stato organizzato da Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito.



Sono intervenuti: Diego Sabatinelli (presidente del Consiglio Generale del Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito), Michael Giffoni (ambasciatore, presidente d'onore del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito), Irene Testa (tesoriere del Partito Radicale e Garante dei detenuti della Sardegna), Claudio Scaldaferri …

(Iscritto al Partito Radicale), Francesco Pasquariello (consigliere generale Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito), Cesare Russo (iscritto al Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito), Diego Sabatinelli (presidente del Consiglio Generale del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale), Michele Minieri (iscritto al Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito), Ariberto Grifoni (iscritto al Partito Radicale), Giuseppe Di Leo (giornalista, vaticanista di Radio Radicale), Valter Vecellio (membro Consiglio Generale Partito Radicale), Monica Mischiatti (membro del consiglio generale del Partito Radicale), Fabio Federico (coordinatore del Comitato per il Sì "Pannella - Sciascia - Tortora"), Gemma Gasponi (avvocato, membro consiglio generale del Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito), Nazanin Eagder (attivista iraniana), Hafiza Mahdyar (attivista afghana), Antonio Tajani (vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro degli Affari Esteri), Angela Furlan (avvocato, membro della Segreteria del Consiglio generale del Partito Radicale), Paola Marteddu (vice presidente della Camera Penale di Nuoro), Bruno Mellano (già garante dei diritti delle persone private della libertà personale della Regione Piemonte), Giovanni Parisi (iscritto al Partito Radicale), Umberto Limongelli (avvocato, membro del Consiglio Generale del Partito Radicale), Maria Antonietta Farina Coscioni (presidente dell'Istituto Luca Coscioni), Sanaz Allazada (attivista afghana), Simona Giannetti (avvocato, consigliere generale del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito), Mario Barbaro (membro dell'Associazione Marco Pannella di Torino), Ivan Innocenti (Membro del Consiglio Generale del Partito Radicale), Valentino Paesani (Iscritto al Partito Radicale), Franco Fucilli (consigliere Generale del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito), Gianpaolo Catanzariti (avvocato, responsabile nazionale dell'Osservatorio Carcere dell'UCPI), Maurizio Turco (Segretario del Partito Radicale).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Partiti, Politica.



La registrazione video del congresso ha una durata di 8 ore e 19 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci