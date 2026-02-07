07 FEB 2026

43° Congresso del Partito Radicale Transnazionale (seconda giornata)

Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito
Registrazione video di "43° Congresso del Partito Radicale Transnazionale (seconda giornata)", registrato a Roma sabato 7 febbraio 2026 alle ore 10:05.

L'evento è stato organizzato da Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito.

Sono intervenuti: Diego Sabatinelli (presidente del Consiglio Generale del Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito), Michael Giffoni (ambasciatore, presidente d'onore del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito), Irene Testa (tesoriere del Partito Radicale e Garante dei detenuti della Sardegna), Claudio Scaldaferri (Iscritto al Partito Radicale), Francesco Pasquariello (consigliere generale Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito), Cesare Russo (iscritto al Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito), Diego Sabatinelli (presidente del Consiglio Generale del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale), Michele Minieri (iscritto al Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito), Ariberto Grifoni (iscritto al Partito Radicale), Giuseppe Di Leo (giornalista, vaticanista di Radio Radicale), Valter Vecellio (membro Consiglio Generale Partito Radicale), Monica Mischiatti (membro del consiglio generale del Partito Radicale), Fabio Federico (coordinatore del Comitato per il Sì "Pannella - Sciascia - Tortora"), Gemma Gasponi (avvocato, membro consiglio generale del Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito), Nazanin Eagder (attivista iraniana), Hafiza Mahdyar (attivista afghana), Antonio Tajani (vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro degli Affari Esteri), Angela Furlan (avvocato, membro della Segreteria del Consiglio generale del Partito Radicale), Paola Marteddu (vice presidente della Camera Penale di Nuoro), Bruno Mellano (già garante dei diritti delle persone private della libertà personale della Regione Piemonte), Giovanni Parisi (iscritto al Partito Radicale), Umberto Limongelli (avvocato, membro del Consiglio Generale del Partito Radicale), Maria Antonietta Farina Coscioni (presidente dell'Istituto Luca Coscioni), Sanaz Allazada (attivista afghana), Simona Giannetti (avvocato, consigliere generale del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito), Mario Barbaro (membro dell'Associazione Marco Pannella di Torino), Ivan Innocenti (Membro del Consiglio Generale del Partito Radicale), Valentino Paesani (Iscritto al Partito Radicale), Franco Fucilli (consigliere Generale del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito), Gianpaolo Catanzariti (avvocato, responsabile nazionale dell'Osservatorio Carcere dell'UCPI), Maurizio Turco (Segretario del Partito Radicale).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Partiti, Politica.

La registrazione video del congresso ha una durata di 8 ore e 19 minuti.

Funziona questo no
A funzione si sente rese
Cash
Allora iniziamo la giornata il dibattito innanzitutto cominciamo con la proposta di Regolamento del quarantatresimo Congresso il partito radicale che è esattamente uguale a tutti i regolamenti che abbiamo presentato nei precedenti congressi
Dopodiché per quanto invece riguarda l'ordine dei lavori
L'approvazione avviene oggi perché la parte che riguarda le commissioni Perotti motivi è stata approvata e dei e del delle relazioni è stata approvata dal Consiglio
Martedì scorso quindi è chiaro che non si poteva approvare dall'Assemblea perché l'assemblea ancora non c'è quindi allora se siete d'accordo noi possiamo procedere subito all'approvazione del Regolamento del coro degli anni precedenti se siete d'accordo se no altrimenti Rigoletto con questa all'ingresso e possiamo uno si ciba se siete d'accordo votiamo va bene balzo ok per alzata di mano chi approva Regolamento
Direi che la maggioranza approvato
Si astiene qualcuno
Contrari ora ce ne sono vasca ordine dei lavori allora abbiamo già detto il quattro e cinque c'è stata la l'abbiamo approvato con il consiglio quindi oggi abbiamo il dibattito generale inizierà Michael a Giffoni
Che alla sua relazione introduce il dibattito dopodiché avremo coloro che sono iscritti ricordo l'iscrizione esita all'ingresso e a al momento diciamo intorno ai dodici potremmo chiudere le iscrizioni dipende dal numero degli iscritti a parlare
Perché e poi ovviamente dobbiamo décolleté nere nei tempi i tempi son sempre dieci minuti a intervento io ori segnalerò quando sono scaduti i dieci minuti
Direi allora a questo punto se siamo d'accordo tutti di dare la parola a Michael Giffoni
Coman gol
Care compagne e cari compagni radicali radicali liberi
Uso questa ispezione enorme e quella evocata
Da dall'avvocato Fabio Federico ieri e che gli era stata
Suggerita dall'intelligenza artificiale cioè radicali liberi
Come molecole instabili no noi siamo radicali liberi perché siamo per la libertà assoluta siamo liberi assoluti perché ci consideriamo liberi sono se la libertà riguarda tutti per tutti ed è ovunque come dice il il pannello alle mie spalle
Bene
Fatta questa
Premessa
Devo dire che apro compiacere
Questa seconda giornata della quarantatresimo Congresso del partito vien verità
Il quarto giorno di lavori effettivi se consideriamo anche le due sessioni tematiche on line che abbiamo svolto nelle Commissioni
Mercoledì e giovedì sera
Sessioni Breil vede lo diremo molto intense
Che sono state benna riassunte ieri da il cui risultato il cui esito è stato ben riassunto ieri
Dalla nostro Niccolò Rinaldi che tra l'altro leale devo dire
Magistralmente condotto
Approva questa seconda giornata
Di lavori
Con che poi tra l'apertura del dibattito
La cosa più importante del congresso
E devo dire che
La devo devo aprire questo mio intervento con una Breve
Ma forse anche sofferta e di questo un mi scuso
Notazione
Personale
Notazione personale che non volevo fare perché su questa vicenda
Avevo deciso di stendere un un velo pietoso ma che sono pensato forzato
A affare
Per quella che potremmo chiamare la suggestione delle date e delle ricorrenze
E dei fatti
Maurizio il nostro predire Dario Maurizio Turco nella sua relazione di di ieri ha esordito ricordando una serie di ricorrenze
Della vita della del del partito è anche ahi noi della vita e della morte di alcuni dei suoi storici
Ora esponenti che militari e e non fatto ricordando che queste ricorrenze avvenivano casualmente
Proprio nelle date e quest'anno avevamo scelto per la per questo per lo svolgimento di questo
Di questo congresso vale a dire sei sette otto di febbraio
Purtroppo devo dire che anche questa data perché per queste date per me sono particolarmente significative
Perché esattamente dodici anni fa a il sette di febbraio del due mila e quattordici
Io di ritorno da una missione lunga complessa difficile
In in Libia
Dove ricoprivo l'incarico vedi inviato speciale per per la Libia
Al mio rientro esattamente il sette febbraio del due mila quattordici
Mi è stato consegnato mi venne consegnato pensa il minimo preavviso
Un decreto di sospensione cautelare per presunti illeciti compiuti nella gestione dei visti della Pigna precedente attività di ambasciatore in Kosovo
E da lì poi nata tutta una serie d'Europa e la sospensione cautelare scaduti i sei mesi
Diventato una vera e propria destituzione
Inter peraltro tradimento ex articolo ottantaquattro della vendetta
Ma devo dire io sono
Particolarmente sensibile
Alla
Suggestione delle date
E quindi farò un breve accenno a questa a questa vicenda
Che è risultata in una vera e propria lunga penosa odissea
E per come finita per la dirò
Ve lo dirò tra tra pochi istanti avevo deciso appunto di stendere un velo pietoso su di essa non tanto per carità di patria perché quella ormai non c'è più da da da un pezzo
Ammesso che ci sia ancora la tattica
Ma conto come si usa dire ma per rispetto di me stesso
Ed è quello che resta della mia dignità professionale soprattutto umana
Quindi come vi dicevo
Da quel sette febbraio di dodici anni fa il partito dovuto lungo lunghissimo iter processuale
Disciplinare prima poi amministrativo poi a un certo punto c'è stato per fortuna era intervenuto
Il il nel penale
Perché i rilievi disciplinari ma che avevano portato alla mia destituzione sono stati ricalcati pari Mario grazie alla trasmissione alla Procura della Repubblica di Roma
Degli atti disciplinari lei nelle accuse penali
Rivolte a me dalla dalla procura che hanno molto lentamente perché il processo penale partito tre anni dopo da bambina destituzione dose di e nonostante poi il ritardo mi avesse reintegrato perché diceva non c'è ancora il processo quindi come fate destituì qualcosa ma naturalmente poi il Consiglio di Stato
Che dar ragione poi alla all'amministrazione
E quindi a
Come qualcuno di voi ricorderà anche perché la vicenda
Che l'ultima e la sentenza penale del ventisette di settembre questa è un'altra data conto importa del due mila e ventuno apposto fino a tutto con una sentenza
Penale di assoluzione con formula piena
Da
Dai tre capi d'imputazione
Terminano state rivolte che ripeto erano stati ricalcati da quelli che erano ritiri i rilievi disciplinari e quelle che erano i cosiddetti illeciti
Amministrativamente io sono stato assolto da questi capi di imputazione perché il fatto non sussiste per non aver commesso il fatto che secondo me perché il fatto non costituisce reato per il terzo quindi chiedo ai vale moltissimi avvocati che abbiamo qui in questa sala
è più più piena di così fra sentenza passata in giudicato dopo tre mesi senza nessun appello
Anzi
Hanno pure detto in procura che non solo non c'erano le condizioni per fare appello ma forse non c'era neanche le condizioni per fare per fare il progresso ma questo va bene anche su questo stendiamo
Un velo pietoso e e naturalmente io dopo questa
Questo passaggio in giudicato
Ho subito
Rappresentato come la stessa legge disciplinare sulla quale era stata
Ero stato
Poi destituito mi consenta subito presentato l'istanza per la revisione del procedimento disciplinare alla luce di quelle che erano le nuove prove i nuovi fatti emersi nella nel processo penale che avevano portato alla guida
Hanno come completa assoluzione era una cosa logica di di buon senso
E nonostante tutte le assicurazione ottenuta in uso questa mia distanza è stata respinta al mittente è stata come si dice venne Gardini legata cessato il diniego della nella mia stanza da parte dell'amministrazione quindi io in questa
Situazione ho dovuto aprire otto anni dopo l'inizio dei chiostri resta un nuovo procedimento amministrativo facendo ricorso a lottare contro il diniego e lo stupro della revisione del procedimento disciplinare
è a naturalmente piuttosto procedimento amministrativo che è iniziato
Tre anni fa e che si è concluso pochi mesi fa perché è stato il solito passaggio al TAR inutile perché naturalmente poi spacca l'amministrazione fa ricorso al Consiglio di Stato
E si è concluso nella maniera che ora qui
A vi sottopongo sottopongo alla vostra attenzione con una sentenza del consiglio di Stato che pochi mesi fa
Quattro mesi fa a che come tutti sanno la suprema
Autorità giurisdizionale amministrativo
E
Il
Alla sentenza
A respinto
Il mio il mio ricorso
E per darmi un'idea
Anche dello sgomento
Che ho provato nel la legge la Philips vi leggo
E come ritengo che anche in questo caso la correttezza essenziale quindi va rileggo pari pari vi leggo
Lipari
Il paragrafo conclusivo di questa sentenza
E il Consiglio di Stato che si esprime così in conclusione a differenza di quanto sostenuto dall'appellante con il gravame proposto da Bell appellante efficienza figlio del gravame starebbe il il mio ricorso
L'accertamento Inside the penale
Anche del all'accertamento del fatto in sede penale
Ancorché conclusosi con una sentenza di assoluzione con formula piena passata in giudicato
Non
Non appare
Parliamo di una sentenza del CPP non le appare fare emergere nuove prove idonee al procedimento da ogni accusa disciplinare o all'irrogazione di una più tenue sanzione ma per ma restando la diversità e indipendenza dei due ambiti processuali fare sempre appare
Addirittura anzi rafforzato la ricostruzione del fatto sul quale è basato il provvedimento delitto istituzione con la conseguente legittimo piena legittimità ti diniego
Di riapertura del procedimento disciplinare
Ma infatti il fattore lo stesso
Quindi come è possibile che io da queste i fatti sia stato considerato pienamente e innocente dal punto di vista penale e poi sono stato destituito che equivale come alla alla all'ergastolo è in tempo di guerra alla pena alla fucilazione sì ma Belinda sul piano amministrativo cioè io non lo so ora
A parte il fatto che dopo aver letto questa questa sentenza è questa frase soprattutto per
Per una settimana non sono riuscito neanche a parlare perché cosa così sconvolgente che
Però alla fine
Quindi chiedo arriva lentissimi
I giuristi avvocati che qui abbiamo se uno studente al primo anno di giurisprudenza questa frase la dice
In commissione d'esame non so quale dovrebbe essere la reazione di un professore di quindi di diritto
E quindi questa è la storia
E che a questo punto
Cosa volete che penso io
Della riforma della giusti
Ora
Ci può essere mai una riforma del la giustizia
Ora
Soprattutto se essa viene proposta
Da chi il potere lo detiene o lo vuole detenere
Ed è questo il punto però io ci credo credo
Ogni sforzo vada vada fatto e per quanto riguarda
I prossimi referendum non sperando in nulla attualmente nutro chiaramente a votare sì
Per quanto riguarda soprattutto la separazione delle carriere che una delle nostre storica battaglia vide ed è è sacrosanta
E anche se praticamente non spero anche se dovesse
Vincere il il sei
Come mi auguro non spero che tutto questo Stevie traduca in un vero e proprio cambiamento soprattutto positivo perché troveranno il modo per farla
Per per fare cambiare anche anche questo in Belgio
Credo invece molto di più
Nel piccole nei piccoli cambiamenti di buoni indotti proprio dal buon senso quale è stata la la nostra iniziativa
Di iniziativa popolare per alla a cosiddetta sacrosanta legge Zuncheddu
E su questo devo ringraziare
E abbracciare veramente Irene
E tutti coloro che hanno contribuito a quello che era un insuccesso poi da quello che ho sentito
Nel nel
Venne nei giorni scorsi ancora in forse però spero che che sia confermato perché questa è stata una straordinaria dimostrazione anche di vitalità del nostro partito e di noi stessi io sono stato tra i primi dieci firmatari quando andammo il dieci o l'undici di gennaio dell'anno scorso
Alla la Corte di Cassazione con Irene Gaia Tortora e tanti altri amici perché veramente credo che questo sia l'unico modo per avere dei risultati concreti intangibili
Di vera e propria riforma diciamo così del sistema di giustizia
E quindi tralasciando e quindi lasciando questa questa pagina
Passiamo un po'a quello che che nulla quelle che sono le considerazioni dollari drammatico sconvolgente
Periodo del relazioni internazionali
Dell'attualità internazionale che stiamo vivendo in questi giorni ora
Nei due giorni
Nelle due giornate di lavori della
Delle commissioni io ho avuto modo già di intervenire a lungo su tanti aspetti e quindi qui mi limiterò solo ad approfondire alcuni
Non parlerò per esempio non mi dilungherò sulla questione del Venezuela Maurizio poi soprattutto Niccolò Rinaldi hanno già detto ieri i motivi per i quali anche io ritengo che noi dai radicali non possiamo assolutamente giustificare trovare l'amo o quantomeno un minima giustificazione per un'azione militare di quel genere e condotta dall'amministrazione americana
E quindi su questo non mi dilungherò in cui gli un vero
Invece su
Più altri aspetti legati al grande marasma internazionale nel quale viviamo che per carità era già cominciato
Da d'anni e aveva avuto anche o una grande accelerazione
Il ventiquattro febbraio del due mila ventidue tra poco
Saranno quattro anni anche questa sarà una ricorrenza
Cioè quattro anni dall'aggressione della Russia putiniana all'Ucraina
Che
Il marasma internazionale e attualmente la piena in piena deriva anche grazie alle accelerazioni che era questo
Per questa degenerazione ha impresso con la presidenza
Di Donald Trump negli Stati Uniti
E le sue impresa è e soprattutto le sue i suoi propositi
E anche qui vi leggo una scarsa
Comincio con una frase e come quella della infame sentenza che ho appena ricordato penso si commenti quasi da sola anzi sicuramente si commenta da sola
è una frase tratta dall'ormai ben nota
Intervista
Di Donald Trump alla New York Times uscita intorno al sei o sette gennaio qualche ora un giorno dopo l'azione militare
Statunitense in Venezuela
Ma anche dopo
Non è
Reiterazione del rivendicazioni
Di gamba Sturla
O su gran parte della del continente americano che vanno al di là di quella poi che può essere la la dittatura castrista a Cuba ma hanno incluso anche paesi come il Canada
Il Messico parlare di altri qual è arrivata addirittura alla Groenlandia e quindi qui non penso sia il caso ridotto lire alcun dubbio su quelle che sono le reali intenzioni
Ecco quindi
Pochi giorni dopo tutte queste azioni queste dichiarazioni questi proclami esce questa intervista e una lunga
Dichiarazione di di tram bus su quelle che sono anche le sue
Intenzioni sui progetti tutte cose che forse aveva già detto ma che poi trovano una sublimazione in questo queste due righe
E mi leggo
Io non ho bisogno del diritto internazionale
La mia madre all'età la mia mente e l'unica cosa che può fermarmi
Ora come io diritto internazionale dedicato quest'poco che
Tutta la mia esistenza del quando ho letto questa cosa del ma questo lo dice Silla presidente tra l'altro
Del Paese dove io sono nato e di cui sono cittadino per nascita almeno fino a quando non si inventerà qualche cosa anche per per togliermi avrà ma
Cioè non so se vi rendete conto della di non pensa di una frase del genere cioè voglio dire questo in bocca al Mefistofele del Faust di di di di Gaeta è non si può concepire ma e in bocca al presidente degli Stati Uniti d'America la dentro democrazia per eccellenza perché la trovo sconvolgente
Quel che che sconvolgente che dà il senso anche del pericolo estremo
Che queste è questi proclami
E rappresentano
E che questa concezione della sua presidenza della sua figura rappresenta
è il fatto che in effetti lui non riconosce in questo modo il senso del limite
Quella che è la sua la volontà
Che legittimata sì da al voto della maggioranza anche il non è neanche tanto
Larga come maggioranza dall'angolo maggioranza del popolo americano ma allora la considera senza controllo senza Bennett che perché dice io non ho bisogno del a della diritto internazionale badiamo bene io non penso che questa sia follia io non penso che che queste siano esternazioni
Basate sull'estro non è
Una spiritosaggini negra tassa
Come qualcuno suggerisce lo sento spesso questi dibattiti
Televisivi ahi noi disastrose in cui ci sono tutti questi esperte che dicono sì va bene ma non dobbiamo prendere io qui ci vedo una gara strategia Luca al color chiaro
E perché lui nonna bisogno del diritto internazionale perché il diritto internazionale non è nient'altro perché l'insieme di norme
Tradito dall'insieme di principi di norme scritta e di norme consuetudinaria che stupiscono quale il limite
Per il controllo e divenne dato nell'esercizio della legittima sovranità strada statale
Di uno Stato quando entra in relazione con la sovranità di un altro Stato con la sovranità altrui
In modo che le due potestà avvengano regolate per poter con convivere e questo è il diritto internazionale
Nella sul piano mondiale è globale
E qui mi viene da pensare che
Sul piano interno
è
La Costituzione di oggi è stato
Negli Stati Uniti per la gloriosa costituzione americana che stabilisce quali sono
I limiti l'esercizio del petto ere anche DTT è stato legittimamente
Eletto come suprema autorità della del paese e quindi il prossimo passo e già ne abbiamo visto
Pay dei chiari sintomi nei giorni scorsi con tutto quello che è stato fatto con la politica sull'immigrazione e la la la la la la questione della dell'Aris e così via
Nonché tante altre
Tante altre iniziative prossimo passo e che qui a dei veri chiami il New York Times dica io non ho più bisogno neanche della Costituzione perché la mia moralità la migliori e quindi
Non vorrei veramente arrivarci ma
Un
Un'allerta all'anca alla a la la segnalerei qui in questa sede
E qui torniamo
A alla
Questo era il primo punto che volevo pare per approfondire un po'e di inquadrare meglio quello che avevo detto negli interventi durante le Commissioni dei giorni scorsi
E qui come ultimo punto parliamo un po'di questo disordine caos internazionale vero e proprio marasma
E qui io vedo a mio avviso per carità io vedo tre connotati di questa drammatica situazione del sistema delle relazioni
Internazionali
Il primo che che sono stati tutti che erano tutti ben presenti nell'evoluzione degli ultimi dieci anche vent'anni ma che sono stati poi fortemente accelerati
Dal sei nome no no mano tra virgolette tram
La prima e l'idea che la potenza sia la misura prevalente se non l'unica misura
Nelle relazioni internazionale e la considerazione dell'uso della forza
Quale
Documento più valido è adatto per ottenere non solo il perseguimento dei propri interessi nazionale ma anche per il ottenere il rispetto
Delli degli altri stati degli altri membri della comunità internazionale e questo sempre tornando alla famosa intervista che ho citato non dice interamente l'ha detto anche durante la conferenza la detto Trump anche durante la conferenza stampa successiva
All'azione militare a Caracas sacre eh eh
L'uso dire
Gli Stati Uniti sono il Paese più forte militarmente più forte e più potente e tutti i giri spettano per questo l'uso della forza
L'uso della forza è il mezzo più intatto per raggiungere la pace e questo mi ricorda il famoso
Uno dei dei tanti e diritti che nel mille novecentottantaquattro di George Orwell erano scritte colle della pace raggiunta attraverso con la forza e quindi e come
Tra un po'
Glielo daranno questo Nobel per la pace allora sicuro che questo questo slogan sarà ha inciso anche sulla pergamena che che gli daranno consegna secco rimpasto dell'ARPA
Ecco quindi queste questo primo connotato la politica di mera Potenza
E qui dobbiamo fare un discorso tutto tutto questo richiamo a questa benedetta Realpolitik
E sentiamo spesso anche e soprattutto in questi dibattiti televisivi o mediatici in genere anche sui sociali da parte anche di questi di questi Esperti di Geo for politica ecco questa è un'altra parola che dovrebbe essere cancellata dal lessico umano perché ha fatto più danni
De de de de potrebbe essere considerata quasi un uno dei cavalieri dell'Apocalisse moderna
E quindi suggerirei che insieme a questa questo ricorso continuo alla reo politique elenca
Abolito anche il ricorso alla geopolitica perché parliamo di relazioni internazionali questa la Matejka parti geopolitica lasciamola
Ai dicevo politologi da talk show
Ecco questa neo politica io ma francamente non ci vedo nulla
Di di realistico
Non risponde neanche a suo onore perché non ha nulla di realistico non è nient'altro che la constatazione e successiva esaltazione dei rapporti di Force e alla fine finisce per diventare una vera e propria visione ideologica
No realistica del mondo improntata proprio sulla corsi e sulla ed rigettando ogni altro aspetto della convivenza e della cooperazione internazionale
E questo è il primo punto il secondo connotato molto brevemente e che quando
A un certo punto tra antigene noi otterremo la Groenlandia perseguiremo i nostri illegittimi e giusti obiettivi in giro per il mondo
Con la scorsa o se vogliamo anche
Transattivamente con la comprando acquistai facendo ricorso col metodo
Transattivo ma questo metodo transattivo non è mica il Rispetto delle norme del da brutti o del commercio internazionale tutte le le norme del diritto internazionale
Economico che abbiamo e abbiamo studiato è che si è tentato di rendere vincente no
Questo Metodo transattivo non è nient'altro che la riproposizione in termini economici e commerciali a livello internazionale dei quello che è l'uso della forza
Perché chi ha più soldi entità più forti può pagare di più ottiene quello che vuole quei quindi siamo in presenza per
Naturalmente mi riferisco soprattutto a quella che è la gestione delle cosiddette risorse rare l'acquisizione delle risorse vale delle materie prime
Delle
Anche delle nuove tecnologie in un certo senso e quindi non riguarda solamente gli Stati Maria riguarda anche questi gruppi oligarchici
Che
Di questo nuovo potere
Oligarchico
Che ha
Hanno formato a mio avviso una sorta di
Quasi di di compagni di Nuova Compagnia delle Indie che cerca così di distribuzione le al suo interno le proprie tutte le risorse sia sulla alla una sulla pianeta nostro è anche forse quelle negli altri negli altri pane pianeti quindi siamo in presenza dell'embrione di un vero e proprio patto tra prepotenti internazionale non solo a livello statale ma anche a livello
Privato e tutto questo passa ardire così arriviamo al terzo connotato della realtà internazionale così bruscamente
Accelerata è sconvolta negli ultimi anni
Per il ricorso a forze di privatizzazione della
Società e della sovranità
Come lo vediamo basta
Concentrarsi su quella che è stato proposto per la Gaza di umanità e Vienna a un dance show israelo americana
Azzarda
Per non è nient'altro che il ricorso a fornitori privati di funzioni pubbliche
Ma questo punto pensiamo anche al bordo Peace
Proposto per Gaza stessa
E pensiamo anche al Consiglio di pace che è stato proposto ma spero non verrà neanche lontanamente preso in considerazione la stessa questione Ucraina
Quindi la sovranità che appartiene ai popoli
Penso che
Che che che che sia giusto dire così PN venduta informa economicistica è privatistica
A un certo punto anche con connotazioni immobiliare turistiche ecco e questo mi fa capire a che livello di marasma siamo arrivati
E quindi in conclusione
Tutto questo
Eh per carità con fare un panorama fosco
Si può
Fare qualcosa noi come partito che possiamo fare certamente
La cosa principale da fare e cercare innanzitutto di capire veramente qual è la situazione soprattutto non cercare di minimizzarne la e di banalizzare la situazione effettivamente molto grave e questa deriva va fermata non si può
Per mare ricorrendo alle grandi riforme il rispetto del diritto internazionale
Così drammaticamente
Esposto nei minuti precedenti
Non può
Non può riprendo averlo non non può non si può riassumere ricominciare a riassumere questo rispetta se non c'è
A mio avviso il ricorso a quella che è la prima vittima di tutta questa degenerazione è che il multilateralismo
Per come l'abbiamo conosciuto e praticato noi nei negli scorsi settant'anni di vita del mondo è nei discorsi settanta sessanta della mia vita stessa
Questo è il primo agosto in questa situazione un rilancio del multilateralismo
Tramite la riforma dell'ONU
Non no non si non ci si può arrivare perché la Libia dell'ONU in questa situazione non riesce neanche a vivere sopravvivere e non riesce a riformarsi io sono stato testimone di quarant'anni di tentativi di proposte di riforma che erano
Bloccate
Non solo poi dai dal merito dei cinque grandi come per la grande questione interazione e notificate questa era il paradosso più incredibile dai veti incrociati di quell'impegno vola il quadro
Quel telefono formulavano proposte alternative di di di riforma e questa è una cosa delega e naturalmente ora questo è arrivato alla massima potenza quindi io non credo nella possibilità di una riforma dovrà quello che si può sicuramente fare e cercare di
Costruire una dinamica
Speriamo positiva dal basso tramite le piccole organizzazioni anche regionali a livello statale soprattutto attraverso tutte
Le organizzazione a livello non governativo e parastatali che operano nel settore della cooperazione internazionale e questo è quello che io sto cercando di fare nel mio piccolo e per quello che mi è rimasto ancora con la mia consulenza all'organizzazione internazionale dell'emigrazione delle delle Nazioni Unite
E quindi io direi concludendo e
Dobbiamo
Rigettando definitivamente questa
Questa
Dire questo binomio questa contrapposizione tra realisti e idealisti
Io penso che noi dovremmo essere in questa situazione drammatica realisti si perché non possiamo negare la drammaticità della sua però dobbiamo continuare ad essere per quanto possiamo dei realisti utopici
Il realista utopico è colui che ha una visione di ampio e ha il coraggio di lottare per idee e stati di cose desiderabili non importa quali siano le prospettive a breve termine e che alla compagnia la consapevolezza che lo status quo
Ma anche i grandi stravolgimenti dello status quo
Sesso ci sono solo dei fenomeni passeggeri
Per il realista utopico
La pace
Così come anche
Aggiungo
La giustizia
Aggiungo anche questo la pace e la giustizia sono infinite ed è a questo che dopo
Tenta e grazie a tutti per la vostra pazienza
Grazie a Michael
E sono una comunicazione dalle dodici alle quattordici in questa Pasha dovrebbe arrivare il ministro Tajani quindi diciamo anche per la pausa ci regoliamo in base al suo arrivo
Ok allora adesso inizia il il dibattito la l'assegno del congresso degli iscritti dieci minuti a intervento inizia a Claudio scalda Perrino al comando rimaniamo ai tempi perché siamo molti ci si scrive sempre lo ricordo all'ingresso
Allora grazie
Dieci minuti
Speravo di avere anche un po'di tempo in più però vanno bene penso di perché l'ho detto speravo di avere anche qualche minuto in più perché
Avevo appuntato un intervento molto breve il contrario di dieci minuti in più qualche minuto le ce l'ho detto ma Van lascia stare il fallo a braccio cerchia di riempirlo di minuto dirlo
Una sulla base della
Dei lavori delle due Commissioni
Che per me che sono stati molto belli perché
Ogni volta che e io lo seguo i lavori del partito seguo radio radicale essendo un arricchimento
Imparo e
Quando sei quattro di solito viceversa e un po'più un impoverimento
Prima di tutto prima di ogni altra considerazione
In quindi in questo arricchimento ma Binda do il riferimento del mio contributo sui miei sociale del sette gennaio del due mila e ventisei
E ho lasciato una
Ho lasciato un messaggio in segreteria per il congresso ordinario del partito e Torpedo completato l'iscrizione per il due mila ventisei
Ora o come ho già detto
Non bene Maurizio Turco non beni Irene Testa per me
Benissimo
Perché sono condizioni di completa impraticabilità politica e con il passare del tempo si sono aggravate a
E quindi da questo vediamo se riesco a nutrirli operativamente
Qui quei pochi passaggi viceversa meno scritto
Perché
Non abbiamo nulla da a inventario da scoprire in tutto quello che abbiamo fatto ma dobbiamo soltanto
Rivive il ruolo
Sulla base appunto del trascorre il tempo e quindi sulla base trascorre del tempo inevitabilmente
In processi quantitativi che ripropongono in maniera ancora più grave l'analisi sui problemi che ne facevamo
Decenni fa vent'anni fa trent'anni fa
E per la quale appunto all'azione radicale Abba il passato
Comincio a Marco percorsi già assegnati no
Il ritorno del fascismo del nazismo dei fascismi gratis dei totalitarismi in percorsi economici produttivi teconologici finanziario
Oggi già assegnati
Diciamo sancisce il ministro Tajani
Perché appunto quando abbiamo proposto altro non abbiamo mai proposto a prescindere ce la costituzione formale la costituzione materiale no la Costituzione e nel parco
Che la Costituzione e quindi il governo come prevenzione rispetto a tutti le reazioni che poi ho sentito
Nella giornata di ieri
E che Convivio leggono praticamente lo svuotamento della Costituzione
Proprio nell'analisi che il partito faceva e quindi anche di un ruolo per esempio sull'informazione macellava turco
Perché
Come Europa cerca di metterci le toppe lì dove appunto leva politica avrebbe avuto tutto avere questo contributo dal basso
Non dall'alto il Consiglio europeo che dici quali sono i temi che cosa appunto bisogna fare nient'altro dunque le audizioni che bisogna legge perché è un fatto tecnico no è un fatto di scienza giuridica
Limbo ai ai cattolici il cristianesimo in grande
La perfezione non è di questo mondo ma e un'attenzione e quando c'è poca attenzione anche la capacità di saper costruisce strumenti per prevenire e quindi per governare per conoscere
E non appunto il che il contrario tra giacimento appunto l'impedimento del quale siamo tutti quanti in questi schemi in questo queste velocità materiali materiali immersi
Allora penso di essere riuscito a nutrire quei pochi passaggi ma adesso richiamo Marco
Perché ad un congresso del partito misto Tajani io incontrai Marco richiesti Ciao Marco come stai
E Marco Marco mi rispose ma
Claudio mi difendo
Qui mi attaccano tutti non so perché mi difendo
E poi mi disse gare Claudio io ti volevo far studiare io sono morto collaudo sono morto
Ti volevo far studiare
E ti volevo far studiare proprio non posso posso posso
Niente perché poi alla tutti quanti in questi anni
Ne abbiamo riassunto in questa commozione diciamo così abbiamo l'assoluta se non io mi ce la faccio da solo non non vi preoccupate altrimenti non sarei qui oggi dopo tutti quanti cristiani non sarei qui
Claudio io sono morto sono morto Glauco ti volevo far studiare il Bolero non so solo morto dieci tu io non so più che cosa dice vigile non so più che cosa dice va
Allora proprio per questo io voglio ringraziare io vince Presidente della Camera dei deputati Rampelli Linari
Perché poi
Quello che sono stati tutti i giorni in seguito da Radio radicale una bellissima intervista va be'l'intervista che ha lasciato gli ha fatto la Franco Palazzolo
Miceni per esempio Ungheria il preambolo Chiocchio nutrito detto disposto questi vicepresidente alla Camera belli ma va be
Le Marche e l'Emilia la Toscana
Allora stamattina il quesito referendario la separazione delle carriere no leggi cinquecento mila firme la data viene spostata ma quello no
E la legge numero della legge no
Poi richiamo perché da quel ragionamento seguendo Mauricio di domenica
L'articolo diciassette l'articolo trentuno e legge ventiquattro marzo mille novecentocinquantotto numero centonovantacinque quindi richiamando i nostri congressi
Senza gerarchie la Pontina senza divisioni di potere d'Italia senza girarci gli affondi e senza divisione dei poteri
Perché la denuncia che fece Marco appunto ma era la Turco al procuratore Ferrara se non ricordo il male per quanto riguarda gli articoli duecentottantanove trecentoquaranta e quindi look look L'Unità
Nelle ultime conversazioni settimanali di di Maurizio Turco per il rilancio
Di che cosa
A
Di di appelli in tv
La difesa della razza e concludo con questo
Di unità commenta un un sempre la la la stessa lettura
De dei corsi storici che sono stati che sono ci viceversa vengono dei canali tematici presentati come questa novità piuttosto è questa novità come questa velocità piuttosto che per quest'alta velocità quando a mio avviso il governo Mellone il più longevo e non per Giorgia Meloni molto brava molto capace per me come ho detto è sempre lo stesso Governo perché è sempre la stessa storia in processi quantitativi
Giuseppe di Leo che hanno presentato ripresentano
I limiti e i problemi di sempre attorno ai quali
Io li ho risolti questi problemi ma mai a prescindere
Dagli strumenti che poi hanno riproposto i problemi invece
Situazioni in condizioni ancora più gravi che nel passato e quindi in in tutto quando questo voglio salutare Gaia Tortora
Che ho salutato il diciassette gennaio finito e vi ringrazio davvero tantissimo anche per la commozione
Perché
Nel salutarla
Abbiamo parlato per il per qualche minuto appunto
Del partito
E come ne abbiamo parlato di tutti quanti questi anni perché anche degli anni precedenti a tutti quanti questi anni
Al termine della della della Marcia per la quale
Avrebbe dovuto esserci un comizio io avrei voluto Marie integrare anche nel comizio
Ma come dire l'Iran quello per il quale marcia davamo e
Appunto alla omologazione
Nella
Nel muro rispetto a alla alla hanno finito la distinzione tra costituzione formale la costituzione materiale no e la Costituzione va nel quale poi quei fondamentalismi non abbiamo vissuti li dividiamo nello svuotamento della scienza giuridica appena entrata in vigore la Costituzione nemico dato lo smantellamento perché oggi se avessimo avuto saluto il presidente Mattarella trent'anni di uninominali anche con il recupero del venticinque perciò di emozionale maniche strumenti avremmo avuto dall'Italia e da un'altra Europa per affrontare e governare i problemi ottenuto dei fondamentalisti perché appunto non è un problema
Tra gli Stati ma e la libertà negli Stati che significa oggi nell'Occidente democrazia e libertà
Se non appunto Stato di diritto come prima di tutto gerarchie fonte diviso di proteine quale viceversa ancora il dibattito non permette di potersi fare un opinione grazie
Grazie a Deng Claudio prossimo Francesco Pasquariello ricorre vicino
Cari compagni
Non basterebbe una giornata per dirvi tutto quello che ci sarebbe da dire ma ovviamente devo necessariamente limitarmi a pochi spunti di riflessione non sempre condivisibili ma che ritengo in questo momento più urgenti di altri
Cominciamo dal decreto sicurezza di cui si parla tanto in questi giorni soprattutto dopo i fatti di Torino
Io sarei anche disposto stato disposto ad accettare l'ennesimo pacchetto sicurezza ma a condizione che all'interno ci fosse stata una norma a tutela anche dei cittadini vittime delle mele marce che statisticamente ci sono in ogni categoria professionale
Cioè ovunque e quindi anche purtroppo nelle forze dell'ordine
I casi Cucchi esistono e dovrebbero averci insegnato qualcosa
In pratica avrei voluto che sui caschi delle varie forze dell'ordine Guardia di Finanza carabinieri e polizia che intervengono per garantire la sicurezza durante le manifestazioni
Ci fosse stato l'obbligo di esporre un numero identificativo univoco a disposizione ovviamente
Della magistratura in caso di denuncia con immagini inequivocabili che certifichino contro ogni ragionevole dubbio la violazione delle norme al fine di isolare con precisione chi abusando della propria divisa colpisca con manganelli calci o pugni in modo strumentale e inutile
E privo di utilità persone inermi già a terra o bloccate ed immobilizzate da altri agenti
Poi
Sul tema dell'emergenza carceri ovviamente come radicale sono contro la costruzione di nuove carceri
Tutt'al più sarei per la rottamazione di quelli esistenti che sono fatiscenti per sostituirli con altri più moderne però se come governo in ogni Consiglio dei ministri introduci nuovi fattispecie dire
Dato o aumenti
Gli anni minimi di detenzione per i reati già normati ed esistenti avrei come conseguenza che i posti disponibili nei penitenziari saranno sempre insufficienti anche se non vi fosse già una situazione di sovraffollamento che ormai vicina al collasso del sistema
Ma veniamo a queste strutture ricettive pare alberi DR
Un tempo negli ospedali c'erano le corsie cioè immensi stanzoni con decine di posti letto e il bagno comune fuori in un corridoio
Oggi le norme edilizie ed igiene fanno sì che i nuovi ospedali abbiano due letti singoli la televisione il bagno in camera
Anche la costruzione di nuove carceri dovrà ovviamente rispettare il metodo lo svedese non strutture degne di un essere umano e e solo privato della libertà per un certo periodo di tempo più o meno lungo perché è pericoloso per la società
E non vi deve essere alti la punizione o afflizione se non quella della detenzione
Cambiando argomento c'è una domanda che continua frullare nella mia testa da diversi mesi ed è sul funzionamento del registro dei partiti
Si tratta di quel registro che permette ai partiti registrati di poter accedere al finanziamento del due per mille e che ti impone però tutta una serie di regole sul funzionamento interno in Teoria
A garanzia degli iscritti
Imponendo ti per esempio i probiviri decadente
Tacciono ovviamente gli scritti si comporta male prende trovai un qualcosa che deve garantire gli iscritti però tra i tanti articoli regolamenti eccetera cioè che anche in posizione di questa struttura che alla fine quasi contro i rischi
Legga sì disciplina di partito no
Allora come sicuramente saprete Matteo avesse dal dicembre due mila ventiquattro diventato presidente di radicali italiani
E dopo l'ultimo congresso di Piuro OPA del febbraio due mila e venticinque assunto anche la carica di presidente di più Europa quindi e presidente da più di un anno di due partiti
Ecco io mi chiedo come si possa essere presidente contemporaneamente di due partiti concorrenti
Che entrambi sono iscritti a tale registro e hanno diritto al due per mille come può essere che non vi sia una incompatibilità un conflitto di interesse
Devo immaginate un membro dei Cinque Stelle che sia contemporaneamente presidente del Pd e del Movimento cinque Stelle ma non diamo idee perché con quelli non si sa mai
Ecco
Anche questo fa parte dei tanti misteri e stranezze della politica italiana e delle sue bislacchi regole
Parliamo ora dei sondaggi tutti voi sapete che ogni lunedì sera il TG de La sette di Enrico Mentana fornisce un sondaggio con gli spostamenti in percentuale le rappresentanze dei vari partiti
Solitamente i campioni per i sondaggi coinvolgono mille duecento persone
Ecco mi piacerebbe che un lunedì affianco al solito sondaggio si svolgesse anche un altrui un altro tipo di verifica
Ma sta anche su un campione di mille intervistati a cui si chiede se sanno chi è il segretario del Partito Radicale
Ovviamente ad una risposta affermativa va verificato il nome ancora rispondono chissà chi
Ecco sono convinto che su mille persone nessuno sarebbe in grado di rispondere in modo esatto anzi di questi mille almeno novecentonovantanove risponderebbe ma perché esiste ancora il partito radicale
Ecco avendone avuto la conferma a costo di pagarlo nuovi quel sondaggio alcun sondaggio di questo tipo di aver mandato subito il presidente Mattarella
Accompagnato dalla richiesta di un incontro urgente che non servirà a niente per carità
Ma è un altro tassello da aggiungere al resto dell'ampia documentazione che stiamo fornendo ai vari organi giurisdizionali per provare il danno politico dai papabile perpetrato nei nostri confronti e cioè il genocidio culturale radicale
Tutti voi sicuramente ricorderete che quando Francesco Storace la presidente della commissione di vigilanza della RAI parlò di un vero e proprio genocidio culturale di radicali in riferimento alla cancellazione della loro presenza sui mass media
E all'anno notiziabilità delle loro iniziative politiche che come abbiamo appreso anche ieri da un'ampia relazione che c'è stata letta all'inizio di questo congresso sono ancora oggi ritenute non di interesse pubblico
Ecco noi non siamo notizia vive e sempre secondo quella relazione uno dei motivi sarebbe che non abbiano una rappresentanza parlamentare
Ora vorrei sommessamente ricordare che il Movimento cinque stelle o Forza Italia non avevano una rappresentanza parlamentare quando sono nati eppure erano notiziabilità anche prima di avere tale rappresentanza
Seguendo tale ragionamento infatti la domanda nasce spontanea a che titolo la RAI ha dato spazio a Berlusconi quando scese in campo nel mille novecentonovantaquattro e successivamente a che titolo i giornalisti della RAI
Inseguivano Beppe Grillo mentre scappava da tutti i giornalisti perché faceva finta di non voler essere intervistato e rimandava solennemente a fan puro
Ecco nessuno di quei soggetti avevano rappresentanza parlamentare
Sul fatto poi che in RAI diano notizie di Piuro OPA o dei soggetti politici radicali italiani mettendo la presenza di questi ultimi in quota al Partito radicale
E come se dopo la scomparsa del Partito comunista invece di Achille Occhetto ci fosse invitato continuamente in televisione solo Bertinotti di Rifondazione Comunista Oliviero Diliberto dei Comunisti italiani
Mettendo sotto dal sottopancia la sigla Partito Comunista Italiano Piccini OP di esce Oviesse o come volete solo per generare confusione degli elettori
Ora provate ad immaginare cosa accadrebbe se per dieci anni o più il Partito Democratico e tutti i suoi esponenti
Non fossero più invitati in qualsiasi televisione nazionale o regionale pubblica o privata e tutte le testate la carta stampata non pubblica sono alcuna notizia sulla loro esistenza subendo le iniziative politiche
Ovviamente in corso quanti parlamentari credete che leggerà ebbero nei primi cinque anni e quanti ne leggerà ebbero dopo dieci anni in seguito a questo tipo di trattamento praticare oserei dire
Voi sicuramente ricorderete che quando avevamo i parlamentari e il diritto di Tripura il regime fece di tutto per toglierci tale possibilità
La RAI comincio a non trasmettere più le tribune elettorali indiretta ma solo registrate al fine di non poter intervenire preventivamente e in alcuni casi mettendo un'annunciatrice
Che leggeva un comunicato di scomunica prima della trasmissione in cui di fatto si dissocia va e prendeva le distanze dal contenuto che stavo per trasmettere Cino poi ai liminale totalmente le tribune politiche a favore del polso in cui un perché il presentatore
Era in autonomia libero di invitare chi avesse voluto e Pannella non era tra questi anzi per poterci andare doveva ricorrere all'ufficio per i della fame e della sete pur di mendicare qualche minuto di riparazione che solitamente erano o a tarda notte a notte fonda
Fuori dalle fasce di massimo ascolto oppure a con veri e propri agguati di cui il maestro era un tale Santoro che lo ricopriva di domande spesso provoca i giovanotti spesso provocatorie e allusive
Poi non lo faceva rispondere perché c'era sempre il collegamento con una piazza esterna con il Coleman con il collega Ruotolo oppure pochi secondi di pubblicità che poi diventavano minuti
Oppure altri dieci ospiti in studio che lo interrompevano pure indoor ovviamente altri domande a cui poi non non lo facevano rispondere
Ma veniamo all'altra annosa questione cioè il nostro tesoro cioè il furto dei nostri database da parte di altri compagni che sbagliano
Quando ero un giovane studente gestivo con un semplice Commodore sessantaquattro gli abbonati di una rivista nazionale molto importante
Era un modo per pagarmi gli studi ebbene gestire dei dati non significa solo fare data-entry cioè immissione dei dati ma fare manutenzione analisi perché le persone cambiano indirizzo
E non sempre che comunicano quello nuovo oppure banalmente muoiono oppure perdono interesse a certe cose probabilmente qualcuno si ricorderà che quando c'era la galassia radicale vera da parte di radicali italiani
In ogni comitato nazionale una splendida relazione che veniva presentata in cui si evidenziava la tipologia degli scritti divisa per sesso età Regione e probabilmente qualcuno di questi ricorderà anche una voce cospicua in cui vi era una categoria dell'ignoto con scritto dato non valorizzato cioè non disponibile
Ora faccio un esempio per capirci meglio se io dico che io cento iscritti e il quaranta per cento di questi sono giovani e il venti per cento anziani
E poi ho indicato un quaranta per cento come dato non disponibile
Quello che mi fa credere di avere un partito di John iscritti ha falsato dal fatto che non conosco l'età di un buon quaranta per cento che potrebbe essere formato tutto da sola anziani e avrei
Magari con l'ottanta per cento di anziani un venti per cento di giovani
Si tratta di un paradosso ma è utile per capire che se io non dispongo di un dato essenziale la volontà la valutazione politica credo a quel dato o indurmi a farmi a fare scelte errate
L'indirizzare i come le persone invecchiano vanno costantemente aggiornati e mantenuti efficienti in passato per rinfrescare i nostri indirizzare i si usavano le campagne referendarie e aggiungere nuovi dati e aggiornare quelli esistenti
Oggi anche quell'esperienza si è persa e non mi si venga a dire che il problema è la privacy anche divertire nuove normative anche perché su la voglio dire chiunque di voi a un telefonino magari all'abbia fatto la spesa sì no ma solo chiudendola
E dicevo c'è un po'di quel telefonino abbia magari fatto la spesa in un supermercato sia andato un centro commerciale sa benissimo che
Buffon friggere stessi esclusa
Fatto abbia e abbia compilato un qualsiasi foglio per avere una tessera sconto punti di quale insegna che ne so se Esselunga quello che volete sa benissimo che in alcuni casi basta un clic sul telefono
E autorizziamo Baltic tutti i dati interi della tua rubrica del cellulare oppure basta una doppia firma sul modulo e consentì di vendere i tuoi dati ad altri per finalità di marketing e di profilazione
Quindi da studente ho fatto anche Telemarket che nel momento in cui si acquisiva un cliente spesso si usavano i suoi dati
Proprio perché essendo un credente pagatore dopo un po'di mesi e quindi non subito si andava a proporre un prodotto simile
Orario
Bisogna ovviamente stare attenti al tempo perché altrimenti si rischia di bruciarlo per sempre e si perdono poi tutti i contratti anche preistorici
Anche quelli più recenti mai sentito parlare ha mai sentito la parola basta con i radicali ho chiuso non mi iscrivo più a niente se si insiste sempre sullo stesso indirizzarlo ok ma perché vi parlo richiesto
Voi vi ricordate avete presente chi c'era dietro il primo movimento dell'Italia dei valori di Di Pietro distrutto all'improvviso dopo una campagna mediatica nella trasmissione report c'erano società
Una società che praticamente
Sì insomma va bene
Migliorano
No il problema in termini tale
Attacca per
No che quando mi interrompono per perdo il filo quindi
Speak quale c'era una società che praticamente quando ha visto che il testimonial non era più efficace lo ha abbandonato in cambio di uno nuovo
Cioè un certo Beppe Grillo quindi abbandonato Di Pietro ha preso Beppe Grillo e il Movimento cinque Stelle la società in questione era la Casaleggio Associati c'è un'agenzia specializzata in marketing
Non passato avevamo un call center che non esiste più da tempo perché ovviamente come tutte le cose aveva un costo però è anche vero che esse non approfittiamo di alcune campagne per impresa per incrementare il nostro data peso e non curiamo la comunicazione con i nostri iscritti
E non vuol dire solo mandargli una tessera una volta all'anno rischiamo di morire di consunzione cioè una Morselli una Morse
Una mossa
Insomma c'è compie oggi scusate ma
Una morte prevede adesso la parola una morte non riesco proprio digerire la stampa
Allora una morte lenta e silenziosa senza che nemmeno ce ne accorgiamo Pannella quando si accorse che il database era vecchio e non più efficace assi vent'sì inventò il Movimento dei Club Pannella che nacque l'inizio come iscrizione a mille e dire
Per essere inserito come amico nel database dei radicali per poter ricevere le informazioni e le nostre iniziative poi successivamente a si aggiunge la quota sostenitore con trentasei mila cinquecento lire e dalle parti un movimento che riuscì a mobilitare raccogliere milioni di firme
Su decine di referendum perché poteva contare su migliaia di persone
Ci farse in tutta Italia e su cui il movimento politico che partecipava alle elezioni avendo la forza e l'organizzazione per poterlo fare
Io non dico mi sto avviando a conclusione io non dico che dobbiamo ripercorrere la stessa strada perché sappiamo benissimo che non c'è più Pannella certe cose non sono più ripetibili però dobbiamo trovare una nuova strada perché come è stato detto ieri
A stare fermi si rischia di tornare indietro
E se il problema è di risorse economiche che ci impediscono per esempio di raccogliere delle firme in formato elettronico perché ogni firma con lo Speedo ci costerebbe più o meno un euro oppure siamo limitati nelle nostre azioni politiche
Allora dobbiamo porci il problema di ambire al due per mille per non avere e subire una concorrenza sleale
Da parte di altri che invece annota definanziamento oppure ancora tentare di far modificare le norme che regolano l'iscrizione quella registro esempio la cancellazione che dicevo prima di avere l'obbligo del provveditore quote rosa se invece il problema non è di natura finanziaria ma di potenziare il numero delle persone che riceve informazioni su di noi e sulle nostre attività politica allora si devono attuare altre tipologie di campagne
Arte a tale scopo
Tanto
Oggi ci basta l'ammenda non serve spendere soldi francobolli comunque un congresso dovesse dovrebbe servire anche a questo a stimolare idee apprendere insieme delle decisioni sul nostro futuro e come c'è sempre
Come sempre detto Maurizio Turco la qualità nasce anche dalla e grazie alla quantità quindi più siamo e più potremmo dire al nostro interno nuovi preziosi compagni per altri fronti di lotta e qui voglio lanciare un messaggio e e chiudo definitivamente a quelli che stanno fuori da questo partito e fanno come i due vecchietti del Vate show e stanno comodamente seduti dei loro palchetto non fanno altro che criticare chi sta in scena e ci mette la faccia e le energie per una volta non fatte il più i primi della classe sui sociale
Ma provate a venire a darci una mano non limitate di ad investire duecento euro ma investite il vostro tempo ogni volta che qualcuno si avvicinava a Pannella per proporgli una nuova battaglia da fare non gli rispondeva sempre fallo tu
Ma non in tono sarcastico non ha mai detto Dino a chi aveva idee e voleva metterci nel suo tempo e le sue risorse a disposizione quindi rivolgo nuovamente un caloroso appello a chi non è ancora iscritto ma si limita solo a fare gli eroi da tastiera attraverso il sociale a non criticare
Ma a farci vedere concretamente cosa sa fare intestati una battaglia e diede a farla con noi prassi rapidamente

Abbiamo posto un orario per consentire a tutti quanti di intervenire perché c'abbiamo un elenco ora io capisco che l'intervento è interessante ma e anche da relazioni dipende intervento da dibattito allora ne fai un qualcosa di scritto e magari lo facciamo circolare ai compagni che sorreggono meglio però così hai portato via tempo ad altri compagni ecco perché poi eccetto ci siamo capiti
Cesari l'uso
Buongiorno grazie compagnie io credo che Francesco possa essere perdonato perché al posto delle questione no non lo perdoniamo prendiamo posto delle questioni che sono anche sopra
Tutto l'intervento ma nell'ultima parte anche su questa storia dei
Del presidente più europei radicali italiani noi non vogliamo infierire però hai ragione e qualcosa di veramente impresentabile a questa storia ma questo i viene da un un tipo di
Gruppi dirigenti che si sono impossessati di una sigla e poi Mammano Mammano è andata peggiorando la qualità
La qualità dell'offerta magari c'è un elemento di provocazione a me non piacciono le provocazioni ai congressi
Non mi piacciono le provocazioni nelle spiagge mi piace la giusta battaglia contro i balneari contro la Russia contro chi fa da sponda Rizzo Giovanna C ed altri
Alla alla presenza diciamo di queste di queste Simpatia filorusse però però credo che ha fatto bene Francesco a segnalare questo aspetto oltre che ad altri e quindi io sarò molto più breve e quindi Diego potrà recuperare anche perché sono un collega di albergo storico di Francesco ma lo devo fermerebbe
Non me ne vogliano gli amici
Grazie grazie però siamo a stanze separate vorrei aggiungere non ci sono contagi allora
Io ho scritto solo due righe non me ne vogliano gli amici e compagni giuristi semina dentro in un'analisi politica aggiungo politica
E non specialistica su tutta la cultura securitaria e questo governo sta esprimendo
Comprendo che altre oggi sono le urgenze dopo le essendo la sentenza della Cassazione però questo non è un parlato tutt'altro io non vengo qui a parlare del decreto sicurezza soprattutto di quello di maggio
Perché quello di maggio poi è stata la quello attuale è stata la prosecuzione di quello di Maggi attenzione no non disegno di legge
Ma un decreto legge come fanno oramai tutti del Parlamento non discute più di nulla nulla dei nulla pan dei decreti legge e dopodiché e fanno le manutenzioni scoppiano le
Manifestazione le violenze fanno quei manutenzione
Quindi non è un parlar d'altro ma il tragitto mi auguro o qui Maurizio diceva mia io mi auguro Breve e proficuo con Forza Italia
Maurizio diceva giustamente noi dobbiamo essere anche autonome l'autonomia politica dei re del partito radicale da Forza Italia non dovrebbe essere in discussione
A proposito di di lacrime o di commozione visto che siamo in tema
Maurizio si è commosso alla manifestazione di Forza Italia io pensando alla Forza Italia calabrese mi sono messo a piangere perché non non mi commuovo mi sono qua che ho avuto momenti di auto
Flagellazione
Ecco perché mi auguro che questi percorsi siano proficui ma anche diciamo limitati alla giustizia e su tutto il resto però dobbiamo avere la nostra posizione quindi
Questo non ci deve dire la la la
Le l'ottima interlocuzione perché c'è un lavoro politico di Maurizio di tutto il Consiglio vostro nei confronti di Forza Italia io mi auguro che non arriva il ministro Tajani così io poi metto la retromarcia e me ne vado per non farmi sentire
Però questo non vuole mancare di rispetto a un lavoro politico e di interlocuzione con Forza Italia
Però non deve mancare l'esercizio della critica all'azione di governo
Ora prima di esaminare il decreto legge undici aprile due mila e venticinque numero quarantotto denominato pacchetto sicurezza quello di giugno
Con cui si è intervenuto in materia penale per quanto concerne sia il diritto sia
Penale che quello procedurale
Occorre subito affermare che non ci troviamo di fronte una torsione autoritaria come raccontano i gruppi ettari del campo largo ma una produzione legislativa tutt'altro che improvvisata
Liberale e conservatrice e di destra che non può essere la nostra e per chi non la condivide ancora più pericolosa cioè sottoscritto e mi auguro tanti compagni liberali e socialisti del partito
E cioè vorrei dire e con il scusate il termine combinato disposto Piantedosi Nordio Crosetto e poi giorno e scrive e anche qui non me ne vogliano gli amici giuristi ma questa storia
Degli avvocati che scrivono le leggi e poi difendono quelle sulle quali stanno legiferando è una cosa che va denunciata
Ci troviamo di fronte una riscoprì Tura riscrittura più che un tagliando del Codice di procedura penale in una direzione restrittiva che non può che preoccuparci were date le borseggiatrici borseggi erano loro cercano sempre di introdurre maggiori livelli di
Carcere abilità prima c'erano tre anni per il bambino rispetto al quale non poteva intervenire
Adesso siamo scesi a un anno e poi queste case di accoglienza del sono quattro in tutt'Italia delle borseggiatrici è una e qualcosa di inumano
Il decreto legge ahimè non è il disegno di legge come ormai de venduta per divenuta prassi suddiviso in ventinove articoli suddivisi in sei campi
Il capo primo velocemente disposizione per la prevenzione e il contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata in materia di beni sequestrati ed i controlli di polizia
Capo due sicurezza urbana con la questione del dell'accattonaggio l'occupazione arbitraria dei dei
Del
Delle abitazioni capotreno misura in materia di tutela del personale delle forze di polizia forze armate corpo nazionale dei vigili del fuoco e qui i diversamente siamo arrivati poi ai diversamente
Indagati che è un aspetto che dice che è al corrente e il collo forse gli è sfuggito
Capo quattro disposizione in materia di vittime dell'usura capo cinque norme sull'ordinamento penitenziario capo sei disposizione finanziario
Ora tutto ciò è stato approvato venute ripeto in un decreto legge in assenza dei presupposti di necessità ed urgenza e con una disomogeneità ora io non ho il tempo per analizzare tutto il decreto
Ma vorrei soffermarmi sul delicato argomento dei servizi
è un argomento che va utilizzato con grande delicatezza sapendo che servizio non è che stiamo parlando di qualcosa che che che che vedi o che devi vedere c'è una riservatezza una segretezza per l'amor di Dio
Ma in questo decreto la famosa volontà asset del legislatore del legislatore preoccupa perché con una semplice firma del Presidente del Consiglio un agente dei servizi segreti c'è scritto qua non è che io me lo sono inventato può creare e dirigere organizzazione con finalità terroristiche financo di eversione dell'ordine democratico
E può fabbricare e detenere materiale esplodente nascono corse perplessità sul perimetro di liceità penale delle attività svolte dai dipendenti dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna ai sei dissi qual è il loro perimetro non lo sappiamo
Ovvero quali reati non sono punibili se compiuti da soggetti nell'esercizio delle proprie funzioni dunque
Questi con questo nuovo decreto abbiamo la possibilità di dirigere organizzare associazione con finalità di terrorismo o associazione mafiosa non sto scherzando
Fabbricazione detenzione di materiale esplodente
Istigazione a commettere gravi delitti contro la personalità dello Stato con ruoli preminenti e attivi
Insomma
Più che Intelligence questi stanno formando una un esercito di agente provocatore
E se questo è vero compagno non posso escludere naturalmente anche qui vi prego di voler capire edicole me comprendere io non sto dicendo che questo è avvenuto
Ma se questo è vero noi potremmo aver avuto a Torino anche degli agenti provocatori che ha agitavano la la così perché in quella situazione in quel mese sto dicendo che non è avvenuto
Ciò dicendo che sarebbe stato possibile una cosa del genere
Quindi la
Le garanzie funzionali vengono estese a dismisura con l'estensione del concetto di necessità ed urgenza
Insisto non è visibile il perimetro di illiceità penale delle attività svolte dai dipendenti delle agenzie di informazioni e sicurezza esterna e interna
Ovvero quali reati non sono punibili se compiuti da soggetti nell'esercizio delle proprie funzioni

O
Allora io ho preso solo questo aspetto
Quello dei servizi ripeto rispetto ai quali occorre e c'è stata una forzatura poi su questo nuovo decreto sono avvenute nuove forzature
Una forza politica radicale e socialista deve denunziare queste cose
Denunciate naturalmente non col piglio
Del del fatto quelli del del Pd non capiscono nulla non si interessano di nulla e si agitano solo guardate
Il professor Fiandaca
Ha segnalato
E Piantedosi cioè proprio questo canto soli coi a Denver e diventato il vero autentico leader di questo governo
Perché il diritto penale è diventato una specie di ansiolitico sociale
Televisione sicurezza è morto per arrivano arriva ante dolce
Questo
Nelle riviste specialistiche
Caro corregionale giurista
Federico sarà d'accordo noi troviamo tutte queste cose scritte
Soprattutto i docenti non ci vogliono esporre molto stanno sempre sulle sue ma se vogliamo dirla tutta come
è stata approvata una legge sul femminicidio
Vendetta
E una go a a a a come sedi a reti unificate tutti d'accordo
è stato il doppio professor Fiandaca con un articolo sul foglio doveva dovrei dire ma guardate se fate questo dobbiamo fare anche un reato contro l'omofobia
Compagnia radicali dove siete
Perché se la vogliamo dire tutta non si può essere d'accordo per l'abolizione dell'ergastolo e poi se io vado a a a palpeggiare una signora e finisco senza prove in un reparto sex offendere mi prega non un un un bell'ergastolo e nessuno mi difende e con la stigma del del violentatore attenzione
Questo lo dicono i giuristi e non uno scassato come me
è in arrivo un decreto stupri
Dopo il referendum non ci facciamo mancare nulla ci sarà il decreto stupidi
Per cui noi non avremmo più non servirà più il modulo della Boldrini
Quasi quasi ci vorrà un ufficiale giudiziario che certificherà e io mi sono approcciato in maniera democratica all'altro sesso stiamo dieci minuti siamo ho finito
Nel nostro problema però danno a Roma è noto
Anche perché sono collegate tu sai
Se l'arrestato
Compagna
C'è una egemonia culturale del foglio io sono abbonato al Foglio il Foglio giornale bellissimo una redazione interessantissima però bisogna non bisogna assumere acriticamente tutto quello che dice il forno
Io per esempio vorrei dire
Nostro compagno Federico che caro Corrado Carnevale è stato un personaggio controverso
Io non posso giudicare la qualità del magistrato beh però lui ha condotto battaglie contro Falcone a Borsellino gli hanno dovuto togliere
I processi di mano e hanno consentito la rotazione perché se non lui metteva mano ovunque pace all'anima sua non c'è più e non gli vogliamo bene però da qui a farne un santino come ha fatto Giuliano verrà così come aggiungo non si può urlare i diritti il garantismo anche per quelle che hanno fatto quello che hanno fatto a Torino se i magistrati hanno deciso in quella maniera evidentemente c'erano dei morti
Ecco quindi che io credo che assieme a tutte queste argomenti ci sono
La possibilità per una forza democratica
Estasi mistica di poter dire
Siete fascisti volete presentare un progetto di legge
Il partito radicale fare tutto perché poi lo possiate fare e non saranno trenta quaranta personaggi del ceto politico
Ad alto lignaggio economico ad a voler impegni a dovere a poter impedire l'accesso alla canna
C'è una marea c'è un'area incredibile di fatti che aprono
Territori di azione a cui far bene Maurizio Battello fallo tu e io mi candido al Consiglio così voglio vedere se poi prendere o i soliti tre voti e come al solito certificano la mia
Incapacità però voglio dire
Ci sono gli spazi a sinistra non con questo quando largo meno meno meno che meno nel centrodestra però concludo con una questione
Noi dobbiamo avere un fiduciario il di Maurizio Irene del consiglio in ogni regione
Un fiduciario al quale potere sottoporre alle questioni regionale
Questo naturalmente vuol dire avere un esperto per ogni argomento credito pensiamo ecco ora verrà Tajani
è giusta la questione ho concluso compagni quinta e anni fa una cosa giusta Forza Italia fa una cosa giustissima si sta imponendo a sostituire alla sostituzione di Savona alla Consob con un personaggio che addirittura aveva condotto e sta conducendo
L'operazione Monte dei Paschi di Siena e questo invece una cosa ottima che ha fatto e sta facendo il ministro Tajani però compagni se non ci diamo un minimo di strutturazione finirà che io
Quando c'erano le elezioni regionale vedete il foglio si è innamorato della Calabria definisce la Calabria di Hooper alla Calabria del liberismo io sono convinto che noi siamo allergici alle regole più che liberisti
Lo chiede vediamo in Calabria sappiamo che siamo allergici e quindi siamo liberisti di fare
Ma a porsi o con i Brusca
De però voglio dire le in buona sostanza
Una produzione politica autonoma dai due
Si rammenta Ecclesia decisamente liberalsocialista grazie
Grazie a tutela del suo intervengo io come dibattito poi si prepara Michele Minieri
Ora
Ben venga
E se lo sono
Fra la parte del cattivo con gli altri problemi però non è che sono di attivo e così che mi dipingono come piatta
Allora io io mi concentrerei
Questo mio intervento sul sul partito perché penso che tante cose sono state dette abbiamo avuto delle commissioni penso siano state esaustive sommo sui temi che più lisci
Ci sono vicini forse anche sulla questione del sud che è vero sono sicuro che uscirà qualcosa anche sulla sulla campagna perché io son convinto che è stato fatto un buon lavoro con grande sforzo soprattutto se si pensa che è stato fatto quasi esclusivamente in Sardegna con la tesoriera quindi questo è un dato di fatto che dovremmo ricordarcelo sempre
Però al di là di tutte queste cose io penso che sia arrivato il momento di non abbiamo per sempre parlato spesso di commissione Statuto Maurizio io sono convinto che sia necessario e urgente
Trovare delle nuove regole per
Nuove regole poche pochissime modifiche
Per consentire al al partito di proseguirà in quel miracolo che tu hai citato cioè e detto noi siamo qua son passati dieci anni è un miracolo
E ancora riusciamo a fare i congressi e non solo è un miracolo che riusciamo a fare ancora anche delle azioni politiche
Dell'azione politica voglio dire rivedono Zuncheddu dimostrato che si riesce anche a portare altri a sulle nostre posizioni sulle nostre battaglie Elie Wiesel e si riesce a far rimuovere che non è facile in questo Paese perché ormai non siamo più io sono della generazione del dei primi anni novanta generazione radicale intendono che sono nato negli anni nuova
E la generazione radicali gli anni Novanta era abituata ad andare in piazza con decine centinaia di tavoli
In tutta Italia a Roma ne facevamo anche venticinque trenta in un solo giorno
Mi ricordo che sono state fatte delle campagne di iscrizioni delle campagne raccolta firme straordinari enorme nonostante questo il i referendum non sempre siamo riusciti alla prima mandato a prendere
Le firme e abbiamo dovuto prolungare più volte la raccolta firme perché non si era arrivati al margine necessario per poter presentare questi referendum ed era un altro mondo cioè dobbiamo secondo me renderci conto io dico per interventi che sono stati fatti e gli interventi futuri è un altro mondo quel mondo non c'è più
Non è solo Marco che non c'è e che manca a tutti noi ma manca proprio tutto un modo di fare la politica quella politica degli anni novanta ma adesso non è nemmeno quella degli anni due mila
Cioè completamente tutto diverso e penso che sia
Anche ora di modificare le regole del nostro agire anche a livello statutario perché dico questo
Si rischia di essere legati a dei paletti come il congresso annuale
Ora io non dico che sono contrario al congresso annuale però noi abbiamo l'elezione degli organi dirigenti del segretario e della tesoriera ogni cinque anni
Però tutti gli anni dobbiamo fare un congresso e guai se non lo facciamo insieme o lo spostiamo della di un mese due mesi perché in quel frattempo stiamo facendo una una una un'iniziativa importante
C'è il rischio che no cioè ce la sollevazione papà
Per il congresso bisognava farlo subito e quindi poi congressi vengono in un certo modo e non come magari potremmo farli
Allora certo che io non ho le soluzioni qua però un gruppo di persone e si mette a studiare il modo di stare insieme anche dal punto di vista formale
Congressuale o assembleare perché magari non possiamo spostare il discorso da un congresso annuale a un'assemblea degli iscritti più altri annuale che si occupa di uno specifico tema
Che si occupa di uno specifico tema che il tema nostro politico del momento cioè se noi decidiamo di fare un'iniziativa gli organi dirigenti il segretario il tesoriere il Consiglio decide di portare
Avanti un'iniziativa politica su quell'iniziativa politica magari si parte con un'assemblea degli iscritti con assemblee allargata degli iscritti per vedere chi ci sta magari in quell'iniziativa
E spostare l'attenzione non su tutte le questioni che ci sono ore che sono tantissimi perché sono i diritti umani
Agli Stati Uniti d'Europa
Abbiamo la la la la l'organizzazione della delle democrazie e e tanti altri temi poi anche la giustizia in Italia e nel mondo cioè adesso inutili vado
A sviscerare tutti quanti i tribunali internazionale il diritto internazionale li abbiamo citati tutti abbiamo fatto bene perché ci dobbiamo anche tra di noi
Ricordare cosa siamo stati cosa siamo cosa vorremmo essere in futuro perché la memoria storica del partito spessori emerge durante questi momenti cioè cioè colui che poi ritira fuori
Dei discorsi delle questioni quasi sempre lo fa Maurizio infetti dire c'è un po'la memoria storia però ogni tanto si è escono fuori dei dettagli importanti sulla nostra storia che io magari avevo dimenticato o avevo perso in quegli atti
E che venivano dalle battaglie radicali
Ultimamente sto leggendo delle cose di Marco che AWD mitigato dei primi anni Novanta sulla questione dell'invasione del del Kuwait da parte di Saddam Hussein erano pagine importanti della storia radicale
Però insieme a questo ricordarci sempre da dove veniamo ci siamo e dove vogliamo andare e dobbiamo trovare anche dei momenti importanti di raccoglimento di analisi di battaglie singole di quelle battaglie che circondano per quell'anno per gli anni successivi e che noi dobbiamo secondo me portare all'attenzione più che in Congresso
In un'Assemblea di iscritti aperta anche a chi ci vuole stare eh attenzione perché senno decidiamo qui si è parlato di appelli o di altre iniziative che possiamo fare
Che vanno tutte bene io nonno nessun coniglio dal cilindro o nessuna proposta su una o o una battaglia piuttosto che un appello piuttosto di una manifestazione grande da fare
Però ci dobbiamo ricordare
Che qualsiasi cosa noi parente da adesso il boy a parte le battaglie che già sono sul tavolo
Dovranno farlo essere fatti insieme ad altri
Dovranno essere fatte perché io l'ho detto al mio intervento che sta un po'movimentato la prima commissione sugli Stati Uniti d'Europa bisogna fare anche i conti con chi ci sta e non si può fare l'analisi del sangue
Con quelli che ci verranno perché si arriva
Un qualsiasi politico associazione o altro e ci dice sì ma non su quel punto siamo d'accordo
In quel momento su quel punto siamo d'accordo
Non ci sono
Non ci sto ma io non so parlar quando denunciò però bisogna anche dare dei momenti
No creare in quei momenti in Assemblea sul su un dibattito di un singolo per vedere se effettivamente poi c'è qualcuno che si avvicina perché se no altrimenti
Sì iniziativa Zuncheddu bellissima quanta gente esteri a parte i militanti quanti politici si sono Irene quante non cioè parte
Quindi forse ecco
Un una commissione Statuto e magari qualcuno di noi decide di mettersi insieme e ed elaborare insieme al segretario insieme la tesoriera delle nuove regole per vederci insieme e per organizzare le battaglie secondo me è necessario porte chiaro di questo ne abbiamo parlato spesso no dalla Commissione Statuto
E però mi sembra che al momento io sento almeno il dogma necessità che si arrivi a compimento su una cosa venne precisa vi ringrazio e passiamo al prossimo d'intervento Cassano
E liberi niente Michele Giselle ah eccolo
Sì va be'per non come dire Lo spazio visivo
Ho seguito non diciamo così non intervenendo le due Commissioni
Che hanno preceduto incontri fisici
Che siamo come dire vivendo era mio questione ma molto colpito in termini di versatilità e di differenza
Nelle posizioni
Quindi voglio dire già questo non ci sono posti ormai dove una disparità nell'in Niles nello stesso ambito politico divisioni
Quindi questo fatto qua via diversi è una cosa che connota e che dice della ricchezza anche nella come si dice nell'Unione una scala di micro situazione politica ma io in Italia non troppo
Non vedo non vengo come dire attratto da situazioni dove c'è questa differenza
Quindi voglio dire non è che c'è molto da dire rispetto alla congruità della della nostra storia bis Airbus è bastato quello cioè voglio dire situazioni che imposizioni che non avevano nulla assolutamente a che vedere e innesco nel frattempo c'era questa condivisione quindi nove non vedo un allarme di come si può dire di strutturazione naturalmente se possiamo dire qualcosa rispetto a una da una ripresa cioè a una necessaria vitalità ora necessario necessario progresso e probabilmente dovremmo accentuare
La il versante delle iniziative anche a volte se come dire no fallimentari non è che dobbiamo
Così dice avere sempre sa se la situazione chiaramente
Di di di di di realizzazione c'è stato sempre un una una questione di ondivaga una situazioni a volte di grande riscontro sociale a volte di appunto di non riconoscimento e di appunto di fallimento quindi bisogna accentuare il versante delle iniziative proprio a livello senza nessun timore agisce adirati qui ci sta anche singole anche come dire
Disparate anche ancora appena abbozzato e secondo me per continuare e quindi quella cosa che a cui tengo molto di più è questa continuazione delle differenze così come quella commissione la prima Commissione soprattutto a dimostrare il dove io ho notato diciamo così questa questa posizione originalissima di Mauricio sulla sul suo se da un lato sul superamento Ossola come inconsistenza del dell'Unione Europea
E dall'altro sulla come dire costatazione che gli unici interlocutori per quanto ci riguarda rispetto all'Europa e in quanto tale sono Silvio fra Francia Inghilterra in quanto dotati
Dotati di dell'arma nucleare parlando di come dire di empi impellenze politica ma questo che significa significa che dovremmo probabilmente pensare a a un'accentuazione della difesa nucleare non tanto perché poi difficile allora ragionare Touring che cosa che ha dimostrato tu l'indice ha dimostrato che una persona
Omosessuale
Se idiota in termini di capacità di relazione sociale
Malvisti addirittura osteggiato da da da dall'esercito inglese appoggiato solo da Miami cinque e compagnia bella
Ha ha contribuito alla alle sorti della seconda guerra mondiale una persona quindi vuol dire che tutte le dinamiche le come dire quello che è successo in precedenza in termini di conflitti militare che pure sono volato giocoforza la sostanza dei dei rapporti di quello che accade
E che dove c'erano gli eserciti c'era l'idea di esercitato è saltato due appunto diceva Maurizio il cui impiego è una questione qui era questione di ricerca di attenzione l'Europa non può fare altro
Che anche veri inverare posposta cioè la RAI è una faccenda del nella non violenza c'è una dissuasione nucleare penso questo è l'unica possibilità che abbiamo e creare studiare verificare insieme e comico così ricercando interlocuzione unica con Francia e Inghilterra e Gran Bretagna insomma
Tentare di riabilitare occorre o e Novaro pensare il nuovo in questi termini quindi per dire in una commissione però insomma on line perché secondo me verificò la possibilità di come dire fare politica radicale
Quindi non non è che cioè molto tanto altro da dire sotto un profilo di dei nostri nostra vitalità
Parlando di l'altra faccenda che mi mi Trump Enrico quarto cioè Pannella parlava il villino quarto quando parlava della follia del potere
Entrambe non è né più né meno uno dei personaggi del genere non è che c'è molto da dire su entrambe c'era questione appunto che vuole far pace voglio dire uno che è incappato in questa sorta di di di guaio a che fare con l'alterazione mentale di chi praticamente come dire
Quindi credo sia pro debole la faccia da novembre già vedremo che succede insomma alla fine dei conti e non è una cosa dico di cui preoccuparsi più di tanto vedere come se fosse l'inizio della completa Apocalisse insomma ecco
L'abbiamo visto insomma di disse cose quindi
Alla fine
Diciamo che
E poi bisogna sempre considerare che noi siamo laici per cioè la laicità bisogna ricordarselo la faccenda della religione cioè del del fatto religioso come dato come dire ispira divo o come fatto a cui dare Brett ha penso che e paradosso voci messe in regola voglio dire per quanto è un è una faccenda privata cioè dobbiamo sempre mettere in rilievo praticamente è i spiega insomma ispirandoci a narrare una certa archeologia ma c'era un certo passato che non è che possiamo pensare che si proprio cioè la la fede sia unico una fonte ispiratrice di organizzazione politica
O di visione politica c'è la fede è un dato che ognuno deve vivere se pose vuole che nelle sue fantasmagoria come gli pare insomma non è che a questo punto ci stanno gli ortodossi ci stanno gli ebrei cioè voglio dire la politica credo che sia un ritardo acclarato
Della modernità sì coniuga con la con la visione lo dico manco scientifica ma pragmatica risolutiva dico di quello che sono delle problematiche organizzative nel sociale insomma quindi beh lui cui tentiamo sempre viva stoppato solo pare che dovremmo vivere insomma cioè dovremmo pensare in termini quasi democratici insomma già comunque ispirati da da una un qualsiasi tipo di religione per concludere la questione dell'acqua è molto importante e penso che pochi la la pensano ma intanto è un'emergenza anche in Italia
Era ma qua abbiamo speso mi pare mi pare mi pare milioni non fossero un centinaio o un migliaio di miliardi per mettere del polistirolo davanti alle case
Cioè una cosa che ancora io sono della pubblicità Avellino è uscito fuori che Atzori Ciriaco fare nonno un milione di euro un miliardo e passa di euro comune solo una questione di Carpiano di carte di di algoritmi
L'esorcismo zone come hanno fatto se comunque senza l'uso presidenza con le procure indagano eccetera eccetera ma senza dai molto peso nessuna parlare l'Italia deve se parliamo di un miliardo di euro e più ecco questo può darsi che c'ha che fare provocante rose e compagnia bella come diceva lui pare che è diventato il leader del suo governo poiché sanno che lui Pannella parlava di clan dei capi nemici quindi è una cosa a che fare con vicende un po'diciamo così rétro
Allora la questione dell'acqua vuole che non non nessuno ha pensato semplicemente al Sud a sdoppiare le l'utenza portabile dall'utenza nove di uso non potabile
Cioè basterebbero di quindi creare invasi in un certo modo che possono riciclare l'acqua che si usa che non serve per vere o per cucinare dal resto
Poi bisogna vedere l'uso industriale
E quindi stanno creando un'emergenza come per l'immondizia
Pensi che noi ricordiamo che che al terzo piano a Napoli c'erano le pepite d'immondizia Germano in tutta la città dal Vomero a Posillipo a a Ponticelli cioè non era solo un amore alla tuttora Campania
Cioè anche al Tour esecrabile sa cosa che poi risorse risorto codici territori ma ancora non si è risolta però è l'acqua se sono la stessa cosa
Quindi noi praticamente i medici inizialmente invece li risolve i problemi di così dice lui accentuiamo
La creare un fronte cerca di dare delle soluzione che secondo me sono anche centristi produzione tipicamente molto banale semplice insomma
Da affrontare e quindi prendere Stamerra anche perché i dati mancano di qua dove stava quando ce n'è chi la usa quanto Sebaca come anche voi non li aiuta lavora in gita a venire cioè Marcido credo del venti per cento dell'ancora più alto del del del di acqua potabile di Ilaria pago dovrei averla vicino usando il criterio dei dei petroliferi lo a disposizione
Lo vorrei partire dal titolo di questo congresso o libertà per tutti ovunque se avessimo insistito nel nell'evocare appunto i diritti umani
Per tutti ovunque si erano trovati questa mattina vero ma consonanza con mo'e poiché dal mondo e anche titolava appunto per come
C'era riportato
C'hanno riportato appunto nella rassegna stampa internazionale titolava in questo modo
Sotto questo profilo e vengo subito alle questioni che stiamo affrontando l'idea
Prenderà forma come proposta e quindi verrà sicuramente
Elaborata portata nel dibattito politico insomma per come
Sapremo fare di quello che Maurizio Turco nella sua relazione
Introduttiva evidenziarla vale a dire una specie correggimi se sbaglio Maurizio cooperazioni rafforzate cooperazione rafforzata forza
Se ho inteso bene appunto con interlocutori
Incerto cugini francesi insomma ma inglesi anche tedeschi e spagnoli credo di ricordare bene tu evoca asse è
Come dire Bandera ebbe a rompere quella quello russo spirito rinunciatario che l'Unione europea ormai da
Tanto tempo insomma
Gobba varco annotarsi ecco giudice quindi un tipo di
Iniziativa che sotto il profilo proprio della difesa della quindi e anche della politica internazionale andrebbe
A mio avviso proprio in questo momento
Ha ulteriormente accentua Ankara coinvolgendo in questo novero
Di Paesi richiamati in Ucraina già Welsh o veniva fuori
Nel dibattito anche perché il look grelina riesce resista ricordo
Intervento
Feci ma al avevamo un consiglio generale
Del marzo due mila venti tre
Dove appunto sottolinearlo
Quello che
Si vedeva ritto Hull insomma voglio dire l'incapacità dei generali russi a portare a compimento quella che doveva esser una operazione di una settimana hanno prender
E tutta l'Ucraina stava questo ricordo che sottolineai con l'aiuto della del presidente d'onore di Mike Giffoni
Una vecchia esperienza la guerra di governo trentanove dopo dopo il patto Moro Toffari Ribbentrop
è dove appunto l'essere riuscito stalinista
Apro una parentesi della chiudo subito attenzione
Stalinismo
Pigli incredibili Than unisce l'anno
Putin stalinista
Slabbratura sul sulle innate soprattutto il presidente il
Del consiglio generale
Tira fuori slabbratura
Non sono proprie perché dobbiamo sempre tener presente andando ancora indietro nel tempo che subito dopo la rivoluzione russa il Governo il in un governo di coalizione
Attenzione cui indie
Attenere band avesse dopo va bene ci furono Huawei civile eccetera eccetera quindi si inasprirono i termini del dibattito posto rivoluzionario russo
E quindi dobbiamo rientrare nei termini corretti di andare a individuare quel tipo di svoltato totalitaria
Che fu denunciata aveva Trotsky contrario Sisal patto mo'
Otto fuori ben trottola
La fucilazione dei generali del terzo
Processo di Mosca
Comincio da Turchetti Turchia cioè Ski che era capo insomma
Del
Dallo stato maggiore della loro Armata rossa che io la contrario al patto Molotov sarebbe troppo mi si andarono a misurare la svolta
Ci fu appunto nel ventisette del mille novecento ventisette del mille novecentoventotto
E via dicendo quindi ritorniamo nei termini che la cultura Ukraine Reina tirar fuori quando va a indicare loss stalinismo
Nel perché
Nel nella denuncia politica che svolge insomma ma coram populo
E ecco di conseguenza come dire cerchiamo di vedere
Un po'più di Rispetto estere
Mi consentirà il mare in virtù del del amicizia
Meno confusi ecco diciamo così insomma perché le esperienze storiche e sono fondamentali sono importanti e servono molto per poter precisare
Individuare quindi una linea politica di azione di lotta
E anche quella che noi svolgiamo insomma
E apertis verbis Wind e no però con più precisione sarebbe opportuno a mio avviso io vorrei negli ultimi minuti che ho a disposizione quindi una volta confermata
Lavinia
Adesione in questo senso come specificavo prima con le relazioni introduttive
Della tesoriera il segretario sottolineare ora questo aspetto questo momento
Che mi fa sorridere perché anche questa cosa l'avevo sottolineata
Con una domanda sotto forma di domanda al segretario a un Consiglio generale scosso non sono io ma siamo sicuri che la data del ventidue ventitré marzo sia quella
Perché effettivamente sì sì voglio io ma guardare esercitarle voi vediamo che cosa andarono va be'ok d'accordo va bene sì
Sì poi dal TAR è venuto fuori il Consiglio allora allora cerchiamo di capirci
Allora raggi giurisdizione amministrativa chiedo scusa Presidente ma un secondo in più ma l'opera mero dovrai concedere a questo punto perché allora qua non ci capisce al volo
E non capirsi al volo non va bene perché soprattutto quando si fanno le riunioni on line
Il tempo corre no non si sta ecco allora la giurisdizione amministrativa era regolata diversamente
Non ho capito
Per poter e
Non ho capito dall'avvocato
Va bene
Ragazzi a me allo scopo come a chiunque insomma Scorcia essere didascalico no per cui
A questo punto visto che dovete parlare
A rate insomma hanno è insomma perché no se uno non è sommaria ricostruzione nervosa no
Fra l'ironia del caso o com'è ora il caso di dirlo però non di scriverlo perché mi pare molto
Corretto
Dunque sbagliato
A mio avviso ma questo lo dico ma fraternamente da Tarantino a Tarantini nuovo Maurizio da Tarantino a Tarantino Io sono Tarantino delle cose se è vero
Per amare gran nel Mar Piccolo è vero però e insomma cioè questo spirito
Diciamo di Taranto che fu L'Unità periodici a sconfiggere i romani certo compirono è vero con gli elefanti animale il suono
Come riuscirono a fermare l'invasione torno a al controllo alla siluranti a nel trentanove gli irlandesi va bene quindi Tarantini sono improntati a suonare alle
In prima battuta certo poi si vede che il borgo chiaramente è ai romani va bene perché si fanno rispettare ora se c'è da parte del segretario dall'allora dimenticanza dello spirito battagliero spartano
Dei tarantini fatti suoi io non lo dimentico perché sono un Tarantino delle cozze
Uso un talentino delle cose lo spartano quello che penso insomma bene e male cerco di dirlo eh chiusa parentesi ed ha recuperato
Ora dicevo quindi si sta questo nuovo non non ritorno sulla distinzione tra giustizia amministrativa quindi col suo consiglio di presidenza
Che fa capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri è la giustizia ordinaria che invece da capo
Al al ministero della Giustizia al sono di razza giustizia
E col suo Politt di un muro o no
Paulette di Chiuro che il CSM come lo dobbiamo considerare lo chiamiamo come Eva ha chiamato Politt di Europe per come è stato
Per come è emerso dallo scandalo Palamara no
è che cos'è è un Politburo non ecco benissimo questo polittico di un muro e in quanto Polito Pennini duro va sconfitto
Ora che interno Nannini
Siano spostati come appare si dovrà fare no ne parlavamo
Fabio no proprio no quando ci siamo salutati all'ingresso è a mio avviso giocano a favore del partito radicale
Va bene perché ora diciamo che ci siano riscaldate IVA
Concedetemi questa questa cosa calcistica insomma sportiva ore ci siamo riscaldati il nostro comitato è entrato meravigliosamente
Verme nella nella tensione
Politica
Ha chiarito i termini ottimi interventi veramente complimenti a all'idea prima di tutto segretario e della tesoriera
Ha promuovere come partito questo comitato Pannella Sciascia Tortora e soprattutto ai neri fissarlo insomma no in maniera così
Dichiara e vado a concludere per cui che a mio avviso e concludo con questo
Il tempo in più
Che ci sarà
Per organizzare un voto consapevole concreto popolare giustamente la Presidenza del Consiglio dei ministri stamattina
Urbe dice a tutti i guanti e i ragazzi
Guardate che noi dobbiamo convincere la gente ad andare a votare a partire dei quartieri periferici
Va bene
Quindi da un accerto tipo di smossa anche lei sono ma no è dobbiamo per questo referendum dobbiamo
Benissimo UE noi che siamo così bravi lo siamo stati nel passato la gonna importantissima riforme sui diritti civili e sono riconosce tutte
Da tutto il popolo italiano per quanto riguarda i passi in avanti che sono stati fatti ora a e ci tocca
Organizzare la lotta proprio su questa cosa qui di conseguenza
Utilizziamo e Marco a mio avviso solare a Marco non possiamo che a Marco Pannella intendo non possiamo che ricordarono proprio in questo momento varie di
Lo dicevo insomma così ragionando con appunto Maurizio il decennale
Di Marco
Della della scomparsa di Marco che e in questo periodo vediamo quando metteranno adatta del referendum
Ma io credo che sarebbe una cosa bellissima
Politicamente parlando se lo utilizzassimo
Il decennale la scomparsa di Marco per dare vita a tutta una serie di manifestazioni a partire da terra ma ovviamente
A partire ad erano che è la città di nascita e dove ci sono le spoglie di Marco Pannella
Anche perché ad esempio a Teramo ci sarà sicuramente il comune idea era molte farà e mi hanno detto mi hanno avvisato dall'università
Anche per parte dell'università dove Marco rese laurea ad honorem appunto in scienza della comunicazione quindi
Organizzare l'attività del comitato Pannella Sciascia Tortora
Impegnando città per città e impegnandosi in iniziative
Appunto per il referendum visto e considerato che pare che la data slitti vi ringrazio grazie
Allora ebbe isoli Schirer sono ancora aperte le iscrizioni all'ingresso e potete anche schermi per la seconda una cosa allora definiamo tutto il vediamo Ciro diciamo cioè dissensi
Poi anziché aspettare la fine
Le tutti gli interventi anche secondo me devo fare l'uomo un intervento nominando il primo giro poco così poi se ci sono altre cose ne discutiamo prendiamo senza discutere
Ok allora però loro si possono iscriversi crocifiggere allora alla fine del punto il primo giro insistito per la prima volta vi scrivo va bene altro Colosio
Quindi l'iscrizione sa l'ingresso anche per le seconde volte Giuseppe di Leo
Mi raccomando padre
Non ci deluderà
Innanzitutto rilassate dei state rilassate
Rivedo già sì è in fibrillazione e si vede che non hanno studiato adeguatamente questa è la realtà
Allora sono cinquant'anni di radio radicale io Scholl unto innanzitutto gli ascoltatori di Radio Radicale a cui rivolgerei un applauso questo
Però no no saluto anche la direttrice Giovanna perché
Deve affrontare molti problemi interni ed esterni ma come vedi io ti facilito il compito vengo solo due volte la settimana la canta tende e
Si sollevò mentre mentre a Alessio doveva supportarmi tutta la settimana grazie
Sono dieci anni dalla scomparsa di Marco dobbiamo essere all'altezza in questo congresso anche dobbiamo essere all'altezza assolutamente io lo sento
Al come un dovere morale prima che politico però sento anche di dovervi ringraziare per questo titolo libertà per tutti è ovunque ma non per le ragioni che dicevi
No non per la sostantivo libertà che siamo tutti libertaria
Nel neanche per tutti Maurizio siamo tutti in Consiglio ma per la scelta dell'avverbio ovunque
Perché avete scelto questo avverbio e naturalmente siccome la presidenza a tali persone dopo tempi colte
Lo ha fatto consapevolmente
Ha scelto ovunque non dappertutto
Sono due avverbi di luogo
Ma
Mentre dappertutto una Bergodi luogo indeterminato
Per cui libertà dappertutto tipico degli utopisti
Ovunque è un avverbio di luogo determinato sottintesi su libertà e per tutti ovunque dove possibile
Quindi caro ambasciatore questo congresso vorrà gli utopisti e realisti ha già fatto una scelta è un congresso realista
E allora
Perché bisogna essere in politica realisti ho sentito le relazioni di ieri interloquivano nonostante la presenza della bellezza persiana in prima fila mi distragga molto cercherò di resistere alle tentazioni
Però parlerò della Persia e non dell'Iran
Perché noi pensavamo da utopisti ci siamo ubriacati compreso alcuni Pontefici da dopo il Concilio soprattutto Varda Pacem in terris del Papa tanto amato Ambra Marco e anche da me Roncalli alzato un grandissimo ovviamente che la guerra non Albert Castro più nella nel mondo nella nella vicina nelle vicende di vicissitudini umane nel corso o non è così
Il discorso non è se la guerra c'è o non c'è riscossa e la guerra è utile o inutile
Ieri ho sentito dire che la guerra è inutile e no non è così perché i due più grandi storici
Delle guerre uno in italiano Brizzi per quanto riguarda la guerra antica tra l'altro americano anzi Intel quando guarda la guerra moderna dice no alle guerre
Spesso gli utili il problema è che ci sono molti problema è capire se sono definitive o non definitiva nell'epoca antica
Le guerre erano definitive tanto è vero che Tucidide Erodoto
Ho usano il termine greco Poleo Moss non il termine greco un maquillage che corrisponde a Battaglia
E lo stesso nella letteratura lattina si usa il termine bellum
è guerra definitiva il De bello Gallo dicesse
Definitivo Cesare ha conquistato non il premium ma c'è la battaglia
L'ultima guerra definitiva si è avuta con la pace di Westfalia la guerra dei trent'anni mille seicentoquarantotto
Ma perché è una guerra e definitiva una guerre definitiva perché stabilisce il principio cuius regio Elio Signorelli
E ciò è tradotto in italiano la propria sfera di influenza
Nell'epoca moderna le guerre non solo sa e più definitive soprattutto nel Novecento la prima guerra mondiale non è stata definitiva ma non è stata inutile
Ma non definitiva perché i trattati di Versailles e di San germe no ambasciatore hanno poi preparato come ha scritto o Francesco Saverio Nitti nell'Europa senza pace la rivincita della Germania
Anche anch'egli alta non è stato definitivo
Però ha stabilito un principio di
Sfera di influenza ci piaccia o non ci piace è stato il periodo più lungo il periodo più lungo di pace
Che non solo l'Europa anche il mondo avuto con alcuni incidenti di percorso fra i quali la Jugoslavia ecco
Ma la Jugoslavia Caronte ha scelto cosa si differenzia dal Venezia
Il principio di ingerenza umanitaria cui ci siamo richiamati ed è un principio Ferri si richiama al pensiero di Santa così
Quando vogliamo discutere di Bayrou Milius fumetti Museum dobbiamo confrontarci con questi giganti
Si legga il De Civitate dei di Sant'Agostino e si capisce anche le posizioni della diplomazia più antica del mondo
E nei in Jugoslavia addirittura siamo intervenuti senza un mandato Belloni è intervenuta la NATO
Ma persino John Fitzgerald Kennedy ai primi anni Sessanta minacciò l'Unione Sovietica e disse guardate che Cuba voi non entrate nella nostra sfera di influenza
E non perché non ci piace perché Scuba deve stare sotto lo schiaffo statunitensi ma perché quel principio vi sfera di influenza serve a preservare la nostra sicurezza né più e né meno del discorso che fa
Punto rispetto all'Ucraina
Quando si parla ieri un guizzo nella relazione prima relazione specie di dire guardate che la Russia si sente fratello maggiore della della dell'Ucraina
Ma insomma
Per capire il mondo ortodosso più che leggere era Stalin Lenin tutti invece bisognerebbe leggere dalla documentazione dei concili panna ortodosso
Lei con Celentano ortodossi in quei documenti si capisce come si fronteggia nel mondo ortodosso la concezione imperiale russa e la concezione nazionalista
Ucraina e non solo Ucraina al punto tale che Orban
Critica questa concezione nazionalista
Auto c'è falla dell'Ucraina le conferenze episcopali polacca è ungherese hanno emesso un documento vari documenti in cui criticava nato tanto l'imperialismo o russo quanto il nazionalismo antipatriottico ucraino e di una parte del mondo ortodosso
E noi europei quando discutiamo e vogliamo essere inclusi i rischi di fare entrare in Ucraina di Europa ma di queste cose ne siamo consapevoli a cominciare dai ministri degli esteri
E io credo e sono sicuro che il nostro ministro degli Esteri e sia consapevole di questo aspetto credo sono abbastanza sicuro che ne sia consapevole
E le guerre si possono fare quindi quanto sono possibili o non possibili rampa non ha confuso la situazione crampo al latte arato per esempio rispetto qua e noi europei che ci siamo illusi di poter vivere come so profitti sulle risorse e statunitensi che al novanta per cento finanziavano la NATO entrambe ha detto il re è nudo
Voi vi vi vi vantate che vi vantate un giorno sì e l'altro pure di avere un sistema sanitario che rispetto a quello americano è il paradiso e grazie al cavolo perché noi ribadiamo le spese militari spendete
In armamenti e vediamo se siete capaci tra l'altro le liste di attesa chilometri che non ci confermano proprio questa visione idilliaca anch'idilliaca
E certo in Venezuela sfera di influenza l'ingresso si può fare però poi Otranto si ferma non stabilisce chi deve essere se solo sostituisce Emma il destino appartiene venezuelani certamente il destino poi prego
Questo non risulta rampollo ha rispettato siete voi padroni del nostro destino più difficile entrare nella in Iran
Però io credo che prima o poi Tarantola scardinate questa situazione
Perché se c'è un Paese
In quella zona
E ha costruito il barlume della civiltà occidentale non è Israele e l'ha perso
Perché l'inverso gentilissima
E bellissima
L'inversa si è incontrato illo Zona stabilissimo persiano il platonismo Crecco
C'è un libro di Giuseppe Cambiano che scomparso quest'anno lo ricordiamo che voi ovulo ha avuto come ospite c'è una registrazione le radici culturali dell'Occidente in cui in quel punto
Sì allo scambio tra lo zoroastrismo persiano e il platonismo Greco uno dei punti più alti essa è scattata la scintilla in cui poi si è deflagrato scoppiato l'incendio della civiltà occidentale
Allora
Allora facciamo politica
Studiamo la storia
è
Quando mi si dice
Vale tutto il discorso sui valori e
Tutto questo contesto le Giovani marmotte con tutto il rispetto sono quisquilie
Quisquilie
Rispetto alle grandi tematiche che ci ci a dobbiamo affrontare e quando ieri ho fatto un balzo sulla sedia ho sentito dire
Che la decisione al nuovo album dei Paesi democratici ottima eccellente c'è robetta Commissione dovrebbe
Si basa sul fatto che uno accetta il Tribunale penale internazionale ho detto ma
Scusate a questi amo facendo un referendum per separare
Le carriere e riaffermare il ruolo non ho altre due chiudi tu sai tu sai che i tempi per i fascisti Mauro corrispondono ai tempi dei Democratici no
Appunto io sono un fascista poi del mio il mio più Londra o no più che un drone Orson Kairos gallerie su quello della ma possono inoltre chiudere questa cosa
Allora noi cerchiamo di fare un referendum sulla separazione carriere e soprattutto sulla separazione dei poteri riaffermando quello che dice la Costituzione che l'ordine giudiziario è un ordine non è un potere
E poi che cosa facciamo
Stabiliamo che il principio di partecipazione politica internazionale di bende
Dalla dalla partenza un organo giurisdizionale ancorché di carattere internazionale
Cioè le democrazie si misurano sullo sul ruolo del pluralismo politico sul ruolo della
Della libertà di informazione non sul fatto utili accettare cioè
è il potere giurisdizionale che legittima il potere politico come è successo con l'Agcom
Cosa ha fatto l'Agcom se ne è lavata pilatesca mentre l'Atalanta che organo politico si parla basso rispetto alla alla giustizia amministrativa
Ora se fossimo un'associazione Asta componenti Associazione Nazionale Magistrati potremmo accettarlo
Ma siccome noi contestiamo questo iper politicismo dell'Associazione nazionale magistrati come una delle cause della crisi della giustizia
Che facciamo dal lo facciamo entrare dal portone quello che abbiamo cercato di Cat di cacciare dalla porticina è una contraddizione di cultura politica nel Partito radicale che secondo me fa rivoltare nella tomba Marco Pannella
Concludo qua veramente trenta secondi
C'è stato l'appello
La denuncia
E questo il primo congresso col nuovo Papa Papa Leone attualmente non mi soffermo forse suo secondo intervento fosse di uno qualcosa in Commissione sempre
E lui ha detto Lory ha detto al e ha detto guardate che il mondo della pace è un mondo che si costruisce al nostro interno in interiore uomini da cui è nato voi l'umanesimo e e il Rinascimento in interiore nomine il tema dell'aborto è un tema che espone a livello di coscienza e a livello di crisi demografica
Perché non ci sono dubbi che è la capissi dell'Europa è una crisi di ideali di valori economico-finanziaria giuridica di Stato di diritto ma anche una crisi demografica
Un partito che voglia essere all'altezza del decennale della scomparsa di un gigante della politica di un maestro politica come Marco Pannella non può esimersi dall'affrontare la sfida che viene villa dal Tevere questo perché o pensiamo in grande oppure facciamo folklore
Grazie
Grazie Giuseppe Valter Vecellio
Vi sono delle belle pagine di Gaetano Salvemini
A proposito della democrazia
Se ne potrebbe parlare
Prima o poi comunque bene da dove cominciare Tucidide interessante è un autore che credo un po'tutti voi ogni mattina e ogni sera spogliate prima di addormentarmi dopo che vi siete svegliati subito
Questo motore
Racconta sapete certamente di Pitagora questo questo genio
Nella tre secoli prima di Calisto viveva Siracusa egli attribuisce questa frase che avete sentito cento molte volte datemi una leva e di sollievo il mondo
Anche i media ragione giusto scusa gran parte avanti bene
E Archimede questo genio
Ma se ne ho fatto un po'di confusione la mia cultura vittime dei pitagorico siccome sono un po'fumetti
Per queste cose qua
Però
Il bello è anche parlare finalmente tra noi e dicevo Archimede che era un genio
E ha bisogno di una leva per sollevare il mondo una piccola semplice leva
Ed è un genio figuriamoci noi non siamo Archimede
E la nostra leva piccola semplice leva
è costituita dal Partito Radicale
Il quale partito radicale a sua volta aveva una sua leva
Che era Marco Pannella
E leva che faceva leva sulla leva
Ora io devo dire che dieci anni fa si è una veste pasto questa domanda
Non avrei scommesso sulla vita del Partito Radicale
Più fortunati
Mia e per merito posto invece il partito radicale per quanto gracile quanto ostentato e ancora vivo
E e operativo ma anche allora come ora ci si conosceva un po'tutti e di alcuni si sapeva anche quando nelle arrivo e sapeva che avrebbero fatte avevano fatto coerentemente perché loro scelte sia umane che politiche
Addirittura qualcuno sei cordate Guido eravamo insieme a piazza Navona
Stomachevole mentre prendeva voci voti relazione stesso
Mentre c'era quella bara ancora con il corpo caldo
E Stomati e bollente
Me ne sono andato da quella piazza
E viene Maurizio ieri nel suo intervento devo dire è stato molto generoso
Perché ha sollevato ha sorvolato molte defezioni chiamiamole così pretestuose
Ha fatto la tara di molte polemiche interessate di commerci politici di questi anni di cui tanti che hanno fatto
Scelte di svendita dei loro patrimoni
Ideali politici per uno strapuntino o non sgabello spartito catartico
Ogni abbandono naturalmente ha una sua storia e delle sue motivazioni
E sono diverso io sono disposto a credere e una quota di queste defezioni sì anche per nostra responsabilità so per esperienza diretta
E l'amarezza quale che sia la causa che la provoca
Può far fare delle cose e delle scelte oggettivamente sbagliate ma ci sono persone
Infatti che qui non ci sono e che vorrei che ci fossero la loro assenza non è una mutilazione solo per loro è una rana mutilazione anche per noi
Le loro ragioni
Però come le hanno giocate solo comunque dei torti ripeto sono però anche mutilazioni per loro e per noi
E poi però ha ragione Maurizio ci sono altri
Che hanno lucrato e lucrano ancora sul partito e sul patrimonio politico di questo partito
E su queste proposte Maurizio doveva essere più dettagliato
Di quanto non sia stato può essere ripeto occorre quei passaggi e quei momenti mi avrebbe procurato ne sono sicuro
Un qualcosa di penoso di gravoso di amaro però gli sarebbe potuto essere di conforto sapere che ripercorrere quei fatti
Avrebbe rende volato in tutti noi
Certe cose che rischiano di andare perdute della nostra memoria e forse avrebbe procurato a qualcuno che non c'era una conoscenza di cui avrebbe bisogno ci avrebbe comunque ammaestrato
Perché
Quello che è accaduto
Magari potrebbe accadere ancora
E forse possiamo
Attrezzare Ciro perché non accada
Ma veniamo a noi e alla nostra aveva il partito se guardiamo alle nostre iniziative io credo che abbia ragione l'ottimista quando dice che la bottiglia o il bicchiere e mezzo pieno però c'ha ragione anche il pessimista quando dice che la Buttiglione il bicchiere mezzo vuoto
Io vorrei parlare
Della bottiglia essere ora io ferendo umane con la lega
Sono stati indetti e li abbiamo persi dice il pessimista ottimista li abbiamo persi ma gli abbiamo indetti
E anche il progetto di legge Zuncheddu
Beh insomma questi dieci mila io non è che comunque mancano all'appello
E una riflessione la meritano
Il contenitore appunto la Bastiglia il bene il bicchiere
E il partito complessivamente non ha risposto a questo progetto di legge è inutile che ci nascondiamo dietro un dito
Perché non ha risposto facciamo c'era questa domanda le risposte possono essere tante però la domanda va fatta
Oppure dobbiamo arrivare alla conclusione come nella vecchia creazione di Sergio Endrigo ci siamo troppo stanchi siamo troppo grassi comandante addio non siamo più in grado di partire
Perché la mancata informazione mancata conoscenza cento pesa
Però sa forse può essere che il bicchiere o la bottiglia vada in qualche modo ripensata e rimodulata
Ora scusate
Dopo un anno e passa io non mi posso accontentare di un fuggevole cenno verbale
Siamo poco meno di seicento iscritti
Questo è un aspetto e non posso lasciar passare così mi induce a una riflessione a un ragionamento a un confronto e un bilancio non abbiamo questo congresso un pezzo di carta dove c'è un bilancio dove possiamo ragionare sulle entrate e sulle uscite su come sono state gestite e questo mi pare una lacuna che non ci dobbiamo e non ci possiamo permettere
Bene o male dopo una campagna referendaria quale che sia stato lecito quello con la lega
E dopo una raccolta di firme e c'è stata e dopo tante altre iniziative legate alla giustizia legate ai problemi di una politica internazionale
Qualche cosa
Ha raccolto o di mancato raccolto dimessi fatto e dobbiamo farlo
Se vogliamo aveva una prospettiva non dico tanti anni ma almeno per un prossimo futuro
Si è evocato Pannella voglio voglio citarla anch'io Pannella non inseguiva dell'unità di potere
Lui inseguiva delle unioni di valori e di consapevolezze
Il suo metodo da quella della comunione la comunione e parlava sempre a proposito dei compagni del pane che si spezzava insieme il companies
E ecco io mi chiedo
Quella comunione e quel compagno
C'è ancora o dobbiamo ritrovare il gusto del confronto del dialogo della disponibilità ad ascoltare e anche la disponibilità allo scasso perché in passato avevamo degli scarsi furibondi
Non dico che si debba tornare alle riunioni della mezzo di quotidiane perché hanno non è possibile ma che tutto si concentri per quel che riguarda la nostra conoscenza
In un'ora settimanale di conversazione di Mauricio con un redattore della radio radicale le francamente mi pare un po'pochino
E dobbiamo creare dei momenti appunto di incontro e di dialogo se guardo anche la nostra Ciak ci siamo ridotti che quasi sempre facciamo dei copia e incolla
Al punto cui ora capisco che la chat non è un luogo appropriato per l'elaborazione di grandi idee
Però almeno il segno di un'iniziativa politica che viene condotta in quella Chuck la vorrei leggere
E invece non la leggo leggo appunto Tissot ha detto TC h ha scritto Caio ma non noi io ho scritto io ho detto
Maurizio evocato una serie di anniversari
Ma non sarà mai facile trasformarli
Da cerimonia evocative iniziative politiche oltretutto avremo anche la concorrenza di altri cercheranno di appropriarsi
Di quegli anni Versari e di quelle ricorrenze dobbiamo stare molto attenti e molto accorti perché forse riusciranno a cancellare le nostre in qualche modo io comincio seriamente chiedermi se anche noi ci siamo abituati come quei ragazzi che se ne stanno tutto il giorno chiusi
Nella loro stanza incollati a un computer o un cellulare e se non ci siamo anche noi o non cominciamo non corriamo il rischio di abituarci a quel tipo di di di comportamento ed è possibile che non ci sia una comunicazione agli iscritti
Non dico tutti i giorni ma la volta alla settimana la cura di dire qualcosa e di ascoltare qualcosa di metterci in comune per vi ho già detto quello che leggo nella charter esternamente
Estremamente povero io non vorrei e questo partito finisca per ridursi nel partito delle due S solitudine e silenzio
Tante volte il partito attraversato dei momenti problematici
Che possiamo definire drammatici anche quello più di tutti il giorno dalla malattia e i giorni dalla morte di Marco
Noi oggi credo che si stia vivendo in un momento ascoltate perché tra virgolette
Che potrà essere di un avvio di triste fine o di alto profilo un momento comunque importante di cui forse non abbiamo completa consapevolezza dobbiamo cominciare ad assumere decisioni efficaci che riguardano l'oggi e il domani
Come Poggetto e come fare il politico dobbiamo fare del nostro stare insieme occasione di intelligenza e di moralità straordinarie per ciascuno e per tutti
Questo è il brano di una lettera e Marco Pannella invio ai compagni nel lontano mille novecento settantadue ed è causa di questa lettera che io ho preso la prima tessera a quel partito a questo partito
Ora se non tutto molto è cambiato ci pensavo ieri quando sono uscito da questa sede
Lungo la via di Torre Argentina sono rimasti il delfino
è rimasto un negozio di ferramenta
è rimasto un erborista via tutto il resto è mutato
E quindi mutato mutato multato cambiato rischiano no
Templi nuovi e quindi anche responsabilità nuove che però derivano da quelle che ci hanno lasciato le persone i compagni e le compagne io non ci sono più
Nella Unia prima tessera io ho ricordato c'era ancora il simbolo della donna fagli colla berretto frigio quella disegnata da Mario Pannunzio
Me ne mancano ancora quarantasei per arrivare a cento e vorrei arrivare alla centesima tessera
Ora la giustizia giusta
Perché non si esaurisce con questo referendum di incerto più che incerto da ieri sera esito e magari mentre sto parlando
Il ministro il vicepresidente Tajani assieme al Governo sta ragionando su come superare questo scacco uso questo stacco del questo scoglio
E magari più tardi riuscirà anche a dirci qualcosa
Però al di là dell'esito referendario c'è tutto il discorso della giustizia giusta e ci sono altre di porle da incardinare diritti da conquistare proposte da elaborare e da offrire chi ci sta
Ci sono terreni che occorre tornare ad Harare
I viene in mente per esempio quello della libertà di ricerca scientifica e allora questa solite ditte private diritto giustizia ricerca
E ci forniscono certamente del cibo politico degli alimenti degli strumenti
Quella libertà per tutti ovunque che è il tema di questo congresso e credo che questi terreni
Finito questi terreni
Possono essere la base per creare quelle intese quelle unioni da contrapporre tra chi insegue invece dei miopi miopi unità
Sommatoria strumentali appunto
Si
Belli di potere grazie scusate
Nessuno gestione dunque invece grazie non Van persone se mi consenti Walter su una dose quando parlavo di commissione Statuto da vedere Vieri insieme non proprio perché il il bilancio per lo statuto attuale viene presentato al Consiglio generale
E non in Congresso quindi magari anche quello serve di rivedere le regole tra noi
Una commissione sbotta ognuno però ti dico che comunque previsto dallo statuto o uno oppure
Monica mischiati
Allora
Cari compagni e care compagne su
Allora questo congresso questo congresso ordinario per me è stato bellissimo perché abbiamo fatto due Commissioni interessantissima ci sono stata delle relazioni
Molto interessanti precise cose che secondo me negli ultimi congressi non non erano state così
Forse magari ero io ben predisposta non lo so però mi sono trovata dei dibattiti
Molto interessanti delle degli excursus politici e anche storici di tutto quello che avevamo fatto che secondo me hanno arricchito il congresso che potrà appunto da le proposte dalle iniziative che sono state anche indicate durante le Commissioni penso che la sinti sintesi finale il segretario farà con la proposta di una mozione potrà portare a una
A delle decisioni estremamente importanti e valorizzati tutta la nostra storia
Dico anche perché cessate il dibattito anche per esempio sul Venezuela no lo dico così perché magari qualche dubbio ce l'avevo però nel sentire il dibattito che c'è stato ho capito che magari alcune mie considerazioni non erano particolari particolarmente efficaci comunque detto questo quindi io sono contenta e che il partito radicale
è miracolosamente sia vivo siamo qui la sale e piena quindi per me è importante questo fatto io sono nata cresciuta
Spero di continuare ancora per molto ad essere qui
A lavorare per il partito fare perché è quello che io come militante ho sempre cercato di fare cioè di a a attuare tutte quelle che erano le proposte del partito
Ecco però ci sono alcuni punti che volevo mettere mettere in in così in luce e magari presentarle al segretario della tesoriera sperando che e possano essere magari delle delle questioni che vengano affrontate e cioè la questione delle iscrizioni che è già stata presentata da al altri però io dico di questo nel nostro nel nostro mondo della nostra nei nostri quaranta cinquant'anni di attività un metro di giudizio è sempre stato quello del di quali di iscritti un'iniziativa porta al partito cioè tu fai tutte le iniziative che vuoi bellissime meravigliose ma se al partito non rientra niente di fatto più del partito
Ecco allora quello che noi no quello che mi chiedo se in realtà il fatto di essere arrivati da tre mila iscritti che eravamo tenuto conto di tutte le situazioni di di furti dice cose di indirizzare e di tutto però magari noi abbiamo
Verso
Una un certo numero di iscritti che forse potrebbero essere recuperati magari anche da noi code non lo so cioè mi sembra che la campagna di iscrizione
Sia prioritaria sia una cosa prioritaria perché iscritti nuovi sono vitali per il partito sono linfa
Non dico che possiamo ben raccogliere dei giovani sarebbe opportuno anche riuscire a svecchiare un pochino tutta questa Assemblea che mi sembra che abbia un'età attenta perché
Però
Va be'scusate non volevo
Non volevo dire delle cose sconvenienti però la presenza di giovani potrebbe aiutare tutti perché se no siamo destinati veramente alla chiusura cialtroni e iscritti che mancano
E
Come d'acqua
C'è no bello gli iscritti ai giovani possono anche essere gravoso rompiscatole lo dico io per prima che magari i ritrovo amico degli iscritti o dei giovani che ecco oppure ti trovi con i i giovani di radicali italiani che è meglio che li lasciamo la insomma che quindi cioè ragazzi che fanno politica
Prendendo non dico a prestito ma rubando le iniziative del partito facendo lo fanno l'altro giorno insomma non so un mese fa una bella cartolina Chau Adele faccio
Cioè non sa o non lo sa chi gliel'ha detto magari non sanno neanche
Chigi sia stata delle faccio oggi ai tavoli quando abbiamo raccolto delle firme per la d'un pied o mi è capitato di trovare dei ragazzi interessantissimi alla politica
Sedici diciassette diciotto anni che non sapevano di Marco Pannella cioè chi siete voi perché fate questa cosa così bella allora gli racconti tutte le cose di Govan sarà Marco Pannella e ecco quindi appunto a maggior ragione quest'anno è il decennale quindi non facciamo che quelli che hanno già corso di organizzazione delle cose rimangano lì da sole bisogna che anche noi
Riusciamo a non dico perché l'informazione dire bucare l'informazione è una cosa che non voglio dire però dico che qualche cosa
Cioè dobbiamo fare conoscere quello che facciamo ciò mi sembra una cosa normale base cioè non è che lo dico io perché bisogna che se noi oggi prendiamo delle decisioni se facciamo delle dei convegni se andiamo a raccogliere le firme se facciamo le proposte di legge se facciamo del referendum bisogna che il partito radicale
Sì lo sappia dire e lo fa è che i giornali lo dicano
Io so per esperienza che quando tu fai una colf lo conferita oppure esce dal carcere cioè il giornalista che sa perfettamente che siamo il partito radicale nell'articolo scrive
Partito radicale
Poi il titolista rimette i radicali ecco per dire però non è questo il problema perché ormai così possiamo fare a volte mi sbaglio anch'io quindi però il punto è che su su delle su sulle iscrizioni sul fatto della valorizzazione al massimo di tutto il nostro patrimonio politico e sulla sulla progettualità futura del dal due mila e venticinque fino a lei quarantasei anni che mancano a Walter ecco bisogna che noi cerchiamo di trovare
Tra dopo non dico gli avvisi scritti però per falli dischi diverto bisogna che noi ritorniamo ad essere in un numero maggiore anche perché adesso per esempio
Abbiamo qualche scritto nuovo il saluto anzi Alfonso pagina Rino che è stato già direttore del carcere minorile di Bologna che si è iscritto al partito radicale e che farà con noi dei tavolini
Per il sì
Allora ogni tanto qualcuno si scrive e che anche persona disponibile ma non solo lui anche altri anche Nicoletta toscani che era direttrice del carcere di Ferrara verve verrà a fare dei tavoli Polidori per il sì allora fra gli iscritti nuovi che si iscrivono spontaneamente ecco ci sono delle persone che possono darci una mano io credo che magari uno sforzo per recuperare fare una campagna di iscrizione per cercare di di di di aumentare la possibilità per noi di fare militanza anche soltanto di organizzare delle cose e avere delle persone lì che lavorino su i determinati temi che abbiamo deciso di affrontare
E via quindi detto questo vi saluto vi ringraziamo
Grazie a te allora prossimo intervento avvocato Fabio D'Errico poi sono iscritti Gemma Cascone Angela Furlan Bruno Mellano Giovanni Parisi Umberto Limongelli Maria Antonietta Farina Coscioni
E poi altri
Beh io chiedo scusa di questo ritorno mio dopo la relazione ma era inevitabile perché nelle more diciamo della del mio intervento
Vi è stata la Singh l'ordinanza della Cassazione che ha è intervenuta direttamente sul referendum quindi ritenevo giusto creare questa appendice per rendervi più informati su quello che è accaduto è accaduto che della la corte di cassazione con funzione elettorale perché ed noi conoscevamo come radicali se no ricordo l'ultima competizione alle europee vi ricordate che è proprio la stessa commissione l'appello elettorale nazionale aveva sospeso il nostro simbolo e poi i in quel caso perché è prevista la possibilità ma solo in quel caso di ricorrere al tribunale amministrativo con un iter abbastanza complesso ottenemmo o coi il la possibilità di rimettere il nostro Silvia simbolo con uno una decisione del la motivazione soprattutto ecco ricordava bene il segretario con una motivazione molto importante che restituiva
Soprattutto sulla dicitura del nostro simbolo e Stati Uniti d Europa una identità radicale del simbolo quindi fu un grazie dobbiamo dire a quella Commissione elettorale centrale Cassazione che grazie ad una un errore fondamentalmente che ha commesso sanato dalla dal TAR
In questo caso io ho letto passato la serata
Ad eleggere le trentotto pagine di motivazione che sono o fondamentalmente posso dire nell'analisi chiedo potuto trarne del dal dai vari passaggi emotiva gite motivazionali una giustificazione di quello che ha fatto
Il che dimostra di gol la debolezza in sé è un po'della della una decisione perché prima di tutto questa decisione Cassazione questa ordinanza che da di fatto produrrà
Come effetto uno spostamento della competizione quindi allo stato non è previsto il più il referendum il ventidue e ventitré perché se non interviene ovviamente
Il Consiglio dei ministri con la deliberazione e il successivo o decreto del Presidente della Repubblica
Che d'Indira nuovo referendum i referendum non si fa
E questo è un po'è il primo dato o il primo dato che emerge da questa da questa ordinanza della Cassazione ma emerge soprattutto o ecco leggere e qui è il dato forse più di tipo tecnico di giustificare che in sostanza il giudicato precedente cioè quello che aveva ammesso il quesito referendario
Pur essendosi formato siccome nelle more è intervenuto un altro quesito di con la richiesta di cinquecentoquarantasei mila quattrocento sessantatré
Elettori ai sensi del centotrentotto consente di fare un'operazione che lo stessa corte di finisce di una novità assoluta non ci sono precedenti
E qui è il dato inquietante prima di tutto perché la stessa cassazione dice
Non ci sono precedenti la io sono o il potere di una decisione giurisdizionale si è formato un giudicato formale rispetto al precedente
E quello che io dirò adesso non potrà essere oggetto di impugnazione
E conclude questo è già
Già un dato
Che inquieta non è bastato questo perché l'ordinanza della della cassazione dice anche che la la recente sentenza del TAR che aveva dichiarato inammissibile la possibilità di spostamento
Anche quella e priva di legittimazione perché sul punto su questa questione
La commissione elettorale centrare la Cassazione ha una genesi e giurisdizione è esclusiva
Questo fa intravedere un qualche cosa che assume delle caratteristiche un po'inquietanti come e ritorniamo a quello che evoca questa ordinanza la giurisdizione non è più sottoposta ad un controllo
In materia in questa materia referendaria
La giurisdizione decide se
Un quesito ossia di una maniera perché adesso a accorpato il quesito includendo e accettando ovviamente la proposta dei cinquecentoquarantasei mila e quattrocentosessantatré
Elettori
Ma soprattutto privati Allo stato perché sei tu come vi dicevo il consiglio dei ministri
Non provvederà alla deliberazione cosa che e prevedibile invece che faccia con il decreto del presidente repubblicano e non andremo a votare valutare tutto questo dovremmo forse interrogarci anche sul su quello che la pressione ovviamente che si è creata
Nell'ultimo periodo su questo referendum forse anche naturale che una la giurisdizione difenda il suo potere
è innaturale che lo faccia
In un sistema democratico di confronto che invece forse imporrebbe
Una maggiore equilibrio e indipendenza rispetto alla situazione che noi oggi dobbiamo affrontare di fatto però è sicuro che della ai sensi dell'articolo quindici
Della legge venticinque cinque cinque settanta numero trecentocinquantadue il referendum dovrà essere spostato perché dovrà essere fissato una volta che ci sarà il decreto del presidente della Repubblica
In una domenica compresa
Tra i cinquanta e i settanta giorni cioè dovranno decorrere necessariamente cinquanta giorni in quel ambito tra cinquanta e settanta indire il referendum il che eccetto appunto che no il ventidue e il ventitré non voleva voteremo
Questo perché dovevo poi mi permetto allora chiedo devono essere sottratti a me come tempi un minuto per ciascuno degli interventi che hanno sforato quindi prego il Presidente di darmi uno stop il prima possibile però volevo dare una risposta ama i collegi foniche loro avvertita particolarmente questa contraddizione
Di trovarsi da una parte azionisti in ambito penale perché il fatto non sussiste quindi se noi ragioniamo sia un fatto non esiste
Perché dovrebbe esistere per un'altra parte della giurisdizione che quell'amministrativa che riguarderebbe lo stesso fatto però visto da un'altra parte da un altro punto di vista cioè quello prettamente lavoristico ed impiego allora io vorrei una un vostro a una vostra riflessione ma se il fatto non esiste perché dovrebbe essere esistente per un'altra giurisdizione
E ancora e aggiungiamo anche questo fatto no perché il Consiglio di Stato ha detto un'altra cosa nel caso Giffoni uno anzi il mio provvedimento precedente
Un addirittura e rafforzato
Cioè sembrerebbe che il nostro compagno Michael Giffoni abbia osato osato chiedere giustizia
E questa è una cosa sconvolgente
Della giurisdizione italiana tesi tutti permetti Orsini chiedere giustizia devi essere perseguitato come ti sei permesso di chiedere giustizia
E queste un'insanabile male
Di peso ecco da una matrice profonda
E in questo
Guardo il nostro compagno di Leo
Col fratello
Mi piace di più
Perché il processo di laicizzazione
Delle nostre individualità Luciani politici non l'abbiamo mai superato
Alla fine cerchiamo sempre quella radice profonda della fede
Che ci fa imboccare la sostanza in tutti i rapporti che abbiamo o non dato
Perché la fede e cieca quindi non vede
L'essere pensante elabora si confronta ma soprattutto esercita quella funzione vitale del progresso umano il dubbio
Nel caso Giffoni
Ma è possibile che qui i l'avere osato toccare
Quei fili scoperti di un sistema amministrativo così delicato quale quello appunto del nostra immagine esterna o della rappresentanza dell'Italia l'estero significa avere ho usato un po'compiere una blasfemia
è un po'quello che accaduto a tante compagne iraniane solo perché sono di un genere delle differenze
Questa è la la mostruosità chi ancora non riusciamo ad affermare e a superare
Cosa ci vuole in più beh sarebbe quasi naturale dire più giustizia giusta ma bisogna anche avere la capacità di elasticità e quello che io io dico non tanto del diciamo della coerenza perché la coerenza mi preoccupa
Perché ecco due espresso una critica generale sulla coerenza
Rispetto ad dei valori e anche quell'un atto di fede dobbiamo invece avere la capacità di non essere così coerenti
Perché il
Ma ecco è questo poi poi questo farà faremo una realtà errori ore appendice filosofica però io sono più romantico diciamo che preferisco
L'imminente e se io ho una idea diversa dal passato Olla ritengo di mettere in discussione preferisco quello che sono adesso non quello che sono nel passato il che vuol dire in questo senso che essi evocato molto l'ho fatto anch'io Marco Pannella che ci guarda da qualche spazio indefinito però noi oggi siamo qua
E dobbiamo andare avanti
Perché non abbiamo più tempo il tempo è esaurito compagni ma che cosa stiamo appena aspettando ora io non posso lamentarmi sulla segreteria perché la segreteria la a continue iniziative
Comitato manifestazioni ricorsi denunce sta facendo tutto però adesso tocca ai compagni attivarsi
I comitati li abbiamo fatti ci chiamano cede ma quanti quante iniziative stiamo intraprendendo noi per questo comitato che adesso abbiamo anche un po'più di spazio temporale
Dobbiamo passare alla dalla teoria all'azione politica
Che vuol dire una continua costante iniziativa da parte nostra
Che non può assolutamente mancare per chi ha il crede in questo partito e crede soprattutto nella battaglia liberale un'ultima battuta del compaesano
Calabrese dal collega che mi ha citato più volte ma ti devo dire che sono al cinquanta per cento perché saluto l'amica Anna friulana che insomma appartiene perché io sono mezzo calabrese mezzo friulano perché quindi voglio essere coerente con Benigni origina questo ovviamente
è una battuta necessaria per dire che comprendo le due posizioni
E tu hai detto noi siamo un'anima quella il partito regale che da a una natura socialista
E in effetti nel cinquantacinque noi ci siamo allontanati proprio dal partito liberale per quella matrice socialdemocratica che si è ritenuta importante
E anche questo per ricollegarmi quindi alla coerenza e alle contraddizioni non non siamo più vincolati con nessuno
Noi siamo radicali
Quindi non siamo né a destra né a sinistro o siamo a sinistra destra ma siamo azionisti civile per i diritti fondamentali
Non possiamo più individuarci di una corrente e questa è la nostra forza
Extra parlamentare
Chiudo perché sicuramente o mi sono ripreso anche i tempi degli altri e vi ringrazio grazie
Grazie Fabio allora
Apra bocca doccia Marías Coni voi altro avvocato Angelo Furlan Bruno Mellano Giovanni Parisi Umberto Limongelli
Sì saluto tutti un ringraziamento anche a Radio Radicale ricorre anche l'anniversario
E no no poco da dire Vito però veramente poco tempo perché ho avuto la fortuna di essere preceduta da compagni che hanno già esposto quelli che erano dei temi che volevo sottoporre
Sia sotto il profilo della necessaria coordinata azione da parte di noi tutti in riferimento alle iniziative che poi vengono proposte e approvate nella sede consigliare o nella sede congressuale
Sia sotto il profilo di mantenere comunque un'attenzione che è esplicitata dalla molteplicità di iniziative che giustamente ricordava
Fabio Federico
Abbiamo recentemente organizzato la marcia per i diritti di libertà finiranno anche sono violati in maniera ancor più evidente di quello che noi occidentali abituati a tollerare le piccole violazioni perché guardiamo fuori le grandi e diciamo le piccole non importano invece di non si può
Girarsi dall'altra parte
Abbiamo organizzato il comitato per il sì rispetto al quale a Bologna ad esempio già in prima battuta da dopo la prima video
Riunione abbiamo organizzato un evento peraltro molto partecipato che ci ha portato due nuovi iscritti per esempio è anche adesso con la coordinazione appunto del collega Federico
E siamo in odore di altra
Di altra attività questo è un qualche cosa che cioè la la vita del partito e la vita di una decisione che non sia soltanto io voto sia questa cosa ma sia anche io faccio qualche cosa perché questa cosa si concretizzi
Va be'e quali sono gli ambiti gli ambiti io sono rimasta così come penso tutti quelli che hanno avuto ieri la notizia di questa decisione della Corte di Cassazione ha sezione elettorale sono rimasto un po'sbalordito e anche deviata in quelli che dovevano essere i temi del mio intervento
Da questo novum da questa cosa che non ha precedenti
Ma alla fine e lo dico forse da tutti i congressi a cui ho partecipato siamo sempre a puntare il dito per non vedere la luna perché il punto quale il punto è che la modifica costituzionale ha bisogno del referendum perché non è passata con la maggioranza che le consentirebbe di non richiedere alla popolazione all'elettorato di andare a dire se vogliono meno che entri in vigore quest'quindi questo non è una roba che fa il Governo questo lo poteva fare qualsiasi governo di qualsiasi colore in qualsiasi momento
Se vuoi fare la modifica della Costituzione o ti passa coi due terzi in tutte le votazioni la seconda votazione entrambe le Camere oppure tu chi sei sei
Come esci da quella votazione con la maggioranza semplice con maggioranza cinquanta più uno così come è stato deve convocare il referendum
E anche tutto questo dire di referendum Eva dall'ordinanza o trentotto pagine di cui metà e sui termini che sono sono dilatoria eccetera eccetera
Metà esultare che non doveva dire perché comunque una roba che devono deciderlo ma la fine qual è la sostanza
La sostanza è lasciar subodorare che la missione la valutazione del quesito sottoposto era dovuta anche perché qualcuno lo potrebbe voler sottoporre perché vuole il no ma no ma presto e la cosa contro la quale noi dobbiamo dire
Non è che la corte di cassazione guarda il quesito
Per garantire il diritto a quelli che vogliono dire no la Corte di Cassazione guarda il quesito per garantire ai cittadini di avere un quesito che gli faccia capire che si sta modificando la Costituzione quali saranno i cittadini
A dire se vogliono sì o no
Non si promuove il referendum per il sì si promuove il referendum per legge per la costituzione per articolo centotrentotto che ti dice
Parlamento bello o lo passi con il top della rappresentanza oppure devi chiedere quelli che ti hanno messo lì
Se gli va bene ed è questo il caso ed è quindi la mia indignazione che va di moda questa Pasin vigna tutti per le cose mi posso impegnare anche io oggi è una giornata in cui scelgo di indignarmi
Io non mi indigno per l'esercizio di un potere legittimo mi impegno per le parti rimise ma si è perso pagina ventiquattro ventuno ventiquattro m'impegno per le parti Nick nelle quali

Introduce un elemento ulteriore cioè a quelle una norma fatta
Per garantire a chi vuole dire no no quella norma fatta per garantire che quando si tocca il patto fondamentale che bisognerebbe andare nelle scuole a spiegare il patto fondamentale è che tu fai quello che ti pare però ci sono
Il patto fondamentale i diritti fondamentale della società se non ti va bene quello
C'è il problema
E allora
Tutto sto casino per casa tutto sto casino perché io ho fatto i conti la prima domenica fra cinquantesima settantesimo
Non oggi mentre parliamo credo se sono bene informata perché comunque la mia formazione stando qui dentro
E quello che esce sui giornali mentre parliamo c'è in corso il Consiglio dei ministri
Ecco è finito quindi ecco adesso per io non lo sapevo perché chiaramente ho sentito gli interventi non non so
Quindi cosa è successo da bene guardiamo anche l'altro quesito e Norelli guardiamo tutti giusto ma prima non è che l'avevano solamente i parlamentari fatto un quesito fa il quesito non lo fa il Parma è che noi siamo i parlamentari andiamo lì con il quesito esce la Corte di Cassazione ti dice il quesito è questo qua
E
E infatti ha detto adesso il quesito è questo qua e qual è il suo quesito prima era voi votate voi che entri in vigore la legge costituzionale pubblicata in Gazzetta Ufficiale numero eccetera eccetera avente ad oggetto e adesso è voi che entra in vigore la legge costituzionale numero pubblicate in gazzetta avente ad oggetto la modifica degli articoli e dice gli articoli che modifica tutto questo per cosa perché se adesso mentre parliamo il consiglio è finito quando il decreto il presidente La Repubblica farle credito sapete quand'è il cinquantesimo giorno al ventinove marzo ve lo dico io anch'quindi
Diamo tal ventinove marzo il ventidue marzo però separato tutto sto casino perché così perché così l'elettore che la Costituzione non l'apre manco ammazzato manco ammazzato il centotrentotto che cosa sarà può dire
Io voto no perché è una perché è un referendum del Governo
Ma se siamo stati tutti Tzipi Kane dal due mila e ventidue mi sembra che sia in carica il governo ci
Quel a ok qui confermato a ventidue ventitré bene mi sono Houghton smentita
Esso faranno ricorso la questione di costituzionalità perché non c'è il cinquantesimo giorno
E per Pietro faranno queste ho capito binari dove qual è la nostra democrazia è la democrazia nella quale noi ci poniamo il problema che su ho preso io voglio anche dare i numeri oggi le faccio tutte quelle che non faccio mai
Su duecentosettantotto leggi provvedimenti normativi che vincola la vita di tutti che sono stati adottati in questa legislatura centouno sono di conversione dei decreti legge
E
Centosettantasei sono di altra iniziativa cento sette sono di iniziativa governativa ma quindi noi il problema è sede di mente che c'è scritto che modifica l'articolo centouno al referendum dove il testo è stato pubblicato in Gazzetta immediatamente e le modifiche che fa si vedono sono scritte lì tutto sto casino dei fa per quello
E non lo fai perché il Parlamento invece di fare le leggi è lì a mettere il timbro de conformità nel nel volere del Governo
Cioè noi stiamo zitti di fronte a una decretazione d'urgenza che ha sostituito la legislazione e tutto urgente
Sarà un gente adesso come chiudere la bocca a me che sono l'anno più di quello che avevo infatti mi scuso me ne sono accorta mentre lo dicevo
Ci sarà un decreto legge silenzi diamo silenzi diamo questa voce che viene da un partito radicale che avrà sempre una voce più forte della mia per ricordare che la legalità la giustizia non si perseguono andando a dire io ti crea un casino in un'iniziativa diritto riforma costituzionale perché media di aggiungere che modifica l'articolo cento uno
Si fa semmai nel luogo ad essa deputata che è il Parlamento dove questa legge è stata dieci minuti decisa e approvata mi scuso vedo che ci sono interlocutori molto più illustri di Mary immigrazione iperrealista o no
L'ingresso e me ne vado subito
E quindi me ne ritorno grazie dell'attenzione
Grazie ministro
La Zanin ad
In anzi un saluto a tutti e Ciucci innanzitutto vorrei ringraziare il partito radicale tutti i radicali e socialmente Irene Testa spera essere sembra accanto a noi
Noi iraniani non siamo estranei alla violenza di Stato
Dio viviamo da decenni sotto l'oppressione abbiamo visto prigioni esecuzioni massacri e l'umiliante illuminazione sistematica da parte della Repubblica islamica
Eppure nonostante questa lunga e amara familiarità con la brutalità ciò che è accaduto l'otto e nove gennaio ci ha lasciati sbigottita Mazzanti e con il cuore spazzato vi invito a guardare questo video per farvi una Ida idea del popolo iraniano che sta combattendo a mani nude contro un regime assassino
La ma ma no
Ma Parmalat un amico di unanime
Senza niente grazie alla serietà scusa potrebbe abbassare il volume del video
Una un amico di uno dei manifestanti uccisi mi ha raccontato che essa fosse rimasto in vita stare pestato solo perché indossava scarpe migliori ed è riuscito a scappare correre più veloce degli altri
Oggi sono qui per dire che se io sono viva è solo perché ha qualche anni fa ottenuto visto ho lasciato lira
Se fossi rimasta in Iran probabilmente anche il mio nome o una mia foto un mio video sarebbe comparso in quelle stesse liste
Colpevole solo di essere uscita di casa per protestare contro le condizioni di vita in Iran
E contro un governo che non è soltanto una dittatura all'interno del Paese macchine se ne avverte la curva possibilità Frassine Rebbe nel caos l'intera regione e persino il mondo
Proprio questa Real tra mi dà il diritto di dire
Sono qui in rappresentanza delle migliaia di persone ci hanno perso la vita in Iraq più di trentacinque mila manifestanti uccisi lo dico di nuovo
Chi di trentacinque mila manifestanti uccisi e anche in rappresentanza di quella innumerevoli persone che sono scese in strada
Il sangue versato in Iran non riguarda soltanto il l'otto e il nove gennaio due mila ventisei
E il risultato di quarantasette anni di dominio della Repubblica islamica il sangue di persone che sono scese in piazza la libertà
La comunità internazionale deve farsi carico della giustizia per queste su questo sangue
Non dobbiamo dimenticare che negli angoli delle carceri da anni ci sono persone che muoiono della speranza della libertà in silenzio ignorate
E il mondo preferisce invece di ascoltare la voce lo lo di loro fare accordi avverrebbe termine con un regime che lo uccide
Ma questo regime non uccide solo in Iran uccide ignorati Siviglia Yemen Libano Palestina in Israele
La Repubblica islamica ha sparso innumerevole quantità di sangue in tutto il Medio Oriente
è un giorno in un luogo bisognerà dirgli basta
Pasta non intende non i ritiri gare più la terra del Medio Oriente con il sangue Horst e non siamo mai stati così vicini come oggi al momento della fine della Repubblica islamica
Al momento in cui l'ideale di un Iran senza la Repubblica islamica e di un Medio Oriente assistenza alla Repubblica islamica ha preso forma nella mente di milioni di persone in tutto il mondo ma questo non accade da solo
Un regime armato fino ai denti e disposto a massacrare decine persino centinaia di milioni di persone in Iran e come abbiamo visto per restare al potere continua a uccidere oggi noi popolo iraniano abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti i popoli del mondo
Abbiamo bisogno del sostegno di tutti i Paesi DOCUP democratici e liberi non sono per la nostra libertà ma per la libertà dei popoli del Medio Oriente
E perché il mondo diventi un posto migliorare in cui vivere quando si parla dell'aiuto della comunità internazionale per rovesci in aria una dittatura e prima vista viene spesso in mente solo l'aiuto militare o un intervento armato
Sì oggi molte persone anche all'interno dell'Iran chiedono questo
Il testo
Ma sappiamo che all'aiuto esterno non significa soltanto guerra può comprendere un'ampia gamma di forme di sostegno la Repubblica islamica con il placcato di internet ha imposto una grande oscurità su tutto l'Iraq
Al punto che nel mondo moderno le persone nelle diverse città faticano perfino sapere come stanno altri i toni aiutare il popolo iraniano ad avere accesso a internet notizia informazioni libere
La Repubblica islamica arrestato medici e infermieri che hanno aiutato isterici delle proteste
Li ha perfino minacciati conviene grandissimi come avviene piena la morte
La comunità internazionale può attraverso organizzazioni come me dice Medici senza frontiere i e l'invio di personale umanitario impedire le esecuzioni di simili condanne
La Croce Rossa internazionale be'chiederei subito in occuparsi della situazione disastrosa delle carceri iraniane
Porte tutte queste azioni possono ridurre la pressione della Repubblica islamica sui manifestanti
Ma quando un Governo si schiera con Nada armi da guerra contro il proprio popolo farà tortura supra uccide decine di migliaia di persone ammucchiare i corpi
Ecco spendere la famiglia accerta affari propri chiari tra il cadavere di
Se
No
Non basta prendere il piccolo Pettinari la famiglia sono costretta anche ad appagare per riavere i corpi una grossa somma percorrere per quelli che chiamano i costi del Corriere Sile
Cioè i soldi usati per uccidere i loro cari il silenzio non è più accettabile abbiamo bisogno di aiuto un giorno in un luogo bisognerà dire lì basta
Graziano Azzalin
E dall'Afghanistan attizza Madia
No
Buongiorno a tutti questi mi chiamo avvisava ER Zanon e attivista hazara dell'Afghanistan è una studentessa del terzo anno di economia aziendale all'università Federico seconda Napoli
Desidero innanzitutto ringraziare partita radicale ed è tutti organizzatori per questo invito che ci hanno dato la possibilità di parlare e in queste spazio libero e democratico
E grazie a tutti voi che siete presente qui
Palloncini davanti a voi come una ragazza dell'Afghanistan assente la responsabilità di parlare
Di lottare e di chiedere quei diritti che oggi vengono negati al proprio popolo in modo particolare alle donne e alle ragazze in Afghanistan
E il mentre il vento di oggi intende offrire un quadro chiaro ed il grosso della situazione attuale in Afghanistan con particolare attenzione alle condizione delle donne sotto il decimo talebano
Dall'agosto due mila ventuno con il ritorno al potere dei talebani l'Afghanistan ha vissuto al cambiamento radicale
E in pochissimo tempo è stata cancellato ogni riferimento allo stato di diritto e sostituite con il sistema passato su una rigida e interpretazione religiosa
Applicata attraverso la forza la paura e l'abolizione
Subito dopo la presa del potere la Costituzione è stata abolita i tribunali civili sono stati sostituiti dai tribunali di legge religiosi
Le garanzie giuridiche sono scomparse sono tornate punizione fissa fisiche come crostate detenzione a arbitrarie esecuzione pubblica
Questo ha colpito tutta la popolazione afgana che oggi vive nella condizione di controllo costante in sicurezza e assenza totale di diritti
Ma fin dall'inizio è stato chiaro che le donne sarebbero state il primo è il principale bersaglio
Tra due tra il due mila ventuno è il due mila ventidue sono state introdotte le prime le situazioni specifiche contro le donne è stata imposta dell'obbligo del velo
Integrale negli spazi pubblici alle donne è stata vietato uscire da sole per un per muoversi devono essere accompagnate di un tutor maschile che dovrebbe essere o suo marito o scopava o fratello
Migliaia di donne sono state licenziate degli uffici pubblici e privati alle ragazze è stato invitato a frequentare le scuole secondarie e progressivamente alle donne è stato negato anche l'accesso all'università
Questo significa e intera generazione del dirà delle ragazze sole state escluse dell'istruzione
Private consola del sapere ma della possibilità di immaginare un futuro
Dal due mila ventuno in poi questa risoluzione sono diventate ancora più profonde e sistematica
Alle donne è stata invitata a lavorare nelle organizzazioni non governative anche in ambito umanitario e non
Esiste se posso adesso Simoniato di povertà eclissi questi sono avuto conseguenze devastanti
L'accesso alla sanità è diventato disco diventata sempre più difficile perché in molte zone le donne non possono essere visitati dei medici uomini mentre le donne mediche non possono lavorare
Molte famiglie sono sprofondati nella povertà perché metà della popolazione è stata esclusa del lavoro
Parallelamente le pressione ha colpito anche il resto della società la libertà di parola è stata annullata giornalisti attivisti
E Opel opposto o questi si sono alzati arrestati la musica il cinema e l'arte
Molte forme di espressione culturale sono ex e state vietate è fortemente limitate le proteste le proteste pacifiche sono state represse con violenza
La società afgana ed è stata divisa in categorie gerarchica CD e chi detiene il potere religioso e politico e protetto chi è povero
O marginalizzare viene punito negli ultimi anni soprattutto dal due mila ventiquattro in poi cioè che prima veniva imposto in modo informale è stato trasforma in legge scritti
Questo passaggio è molto importante perché rende l'oppressione non solo pratica ma istituzionale
Oggi le norme stabiliscono che le donne non possono parlare ad alta voce in pubblico non possono farsi vedere dei stranieri la loro presenza negli spazi pubblici viene considerato una problema morale
La loro presenza negli spazi pubblici viene considerata una un problema morale che questo una cosa molto difficile che non che il mondo non riesce a capire come sta cosa perché possiamo dire che essendo contano le donne migliore delle V degli uomini
Mariti autorità religiose
E singole uomini hanno il potere di punire le donne la società info ufficialmente gerarchica me gli uomini sopra le donne
Le autorità religiose sopra il popolo
Le persone non sono uguali davanti alla legge le donne valgono giuridicamente meno dei bovini chi appartiene mi minoranze giudiziose viene discriminato e considerato inferiore ecco afferma
Questa sistema non riconosce l'uguaglianza tra gli esseri umani trasforma la religione in uno strumento di potere normalizza la violenza
Cancella l'identità la voce e il futuro delle donne
Dal due mila ventuno Leo a oggi e in Afghanistan non si può parlare di riforma ENI di transizione si parla di una digressione totale dei diritti umani
Le donne sono state cancellate dalla vita pubblica il popolo vive sotto il controllo paura e punizione
Raccontare tutto questo è fondamentale perché il silenzio rende possibile l'oppressione
Nonostante tutti questi problemi dal due mila ventuno con il ritorno al potere dei talebani le donne afgane sono Estate private dei quasi tutti i diritti ma non sono mai state vittime silenziose
La resistenza delle donne afgane esiste dentro il Paese e fuori ogni giorno
La resistenza delle donne delle donne in Afghanistan subire subito dopo la all'agosto due mila ventuno le prime proteste pubbliche sulla stabile guidate da donne a Kabul Herat ma sale Sharif donne sono scese le strade con cartelli come che è scritto pane lavoro e libertà
L'istruzione è un nostro diritto molte sono state arrestate viziate e minacciate alcuni sono scomparse per settimane senza informazione alle famiglie
Nonostante questa la Resistenza non si è fermata
E il secondo me penetrazione clandestina quando le scuole sono state chiuse insegnante donne hanno che gli atti a scuole segrete nelle case ragazze continua né studiare di nascosto
Rischiando punizione grave libri elezione passare in silenzio da una casa all'altra
E studiare diventato un atto di disobbedienza
Protesta silenziosa e che riattiva quando parlare è diventato impossibile le donne hanno protestato in silenzio con messaggi scritti annusato social network sotto il falso nome
Hanno registrato video e testimonianze anche sapendo i rischi alcuni attivisti e continuano a parlare sapendo che potrebbero essere arrestata il giorno dopo
E il prezzo di cui di queste resistenze ancora tanti
Questa lotta una costo altissimo per le donne
Arresti arbitrari e violenze fisiche e psicologiche minacce alle famiglie isolamento e forzato
Oppure desistere significa esistere
La resistenza delle donne afgane nella diaspora quando molte donne sono riuscite a lasciare il Paese la lotta non si è affermata sia spostata e Italia o in altri Paesi
Donne afgane organizzano manifestazioni incontri pubblici conferenza parlano nelle scuole nei comuni e nei Parlamenti denunciano cioè che accada l'allora sorelle rimaste in Afghanistan molte di loro hanno preso hanno perso familiari non possono più tornare al paese
Vivono con il dolore e il senso di colpa di essere sicuro mentre altri no
Oppure trasformano questo dolore in impegno politico e civile
Per la resistenza della diaspora posso anche raccontare la mia storia
Con l'esempio della Resistenza in Italia
Nel due mila ventuno dovuto lasciare il mio Paese l'Afghanistan la mia casa la mia vita i Missoni
Purtroppo ho dovuto lasciare anche la mia famiglia
Che non che non è riuscita a fuggire ed è ancora oggi e la situazione di pericolo
Con molta difficoltà e grandi rischi io e le mie sorelle siamo riusciti ad arrivare all'aeroporto e a lasciare il Paese ma purtroppo è stato uno dei momenti più dolorosi della mia vita
Oggi io vivo in Italia oggi parlo con voi
A un Paese con una lingua una cultura diversa ma una ma un posto sicuro
Dopo quattrini a cotto quattro anni e posso dire che l'Italia è diventato la mia seconda casa
Non è stato facile essere lontana dalla mia famiglia vivere ogni giorno con la preoccupazione per loro
Ricominciare da zero in un Paese nuovo ma non mi sono fermata ho imparato la lingua italiana
Ho iniziato l'università per quanti in vari sogni che avevo nel mio Paese ho cercato di integrarli nella società nonostante il dolore e la distanza
Dal due mila venti e ventidue in poi ho iniziato a parlare nelle scuole nelle università nei comuni negli eventi pubblici
Raccontando la situazione del delle donne in Afghanistan e l'allora resistenza per chi non può parlare abbisogna di voce
Purtroppo oggi vediamo che il mondo che sta dimenticando l'Afghanistan e sta normalizzando tutto cioè che accade
Ma
Cioè questa cosa è una violenza continua dei diritti umani
E soprattutto contro le donne e la ragazza in Afghanistan
Noi donne afgane dentro e fuori dell'Afghanistan non chiediamo carità chiediamo giustizia responsabilità in azioni concrete
Non legittimare i talebani il Paese non devono riconoscere i talebani come governo legittimo non devono non urlo normalizzare relazioni politiche e diplomatiche con chi pratica l'oppressione
Ogni forma di riconoscimento rafforza una sistema basato sull'apartheid di genere
Stop al sostegno economico ai talebani
Nessun finanziamento diritto o indiretto che finisca nelle mani dei talebani gli aiuti umanitari devono aggregare l'insieme arrivare dritto aumenta la popolazione soprattutto a donne e bambini
Chiediamo l'apertura di corridoi umanitari sicuri per chi è in pericolo facilitare il riconoscimento famiglia ricongiungimento familiare perché nessun nessuno dovrebbe essere costretto a scegliere tra la salvezza e la propria famiglia
Coprire visse umanitarie protezione internazionale ci fugge di del pericolo
Sostenere l'estrazione Karen destina delle ragazze in Afghanistan aiutare le donne che insegnano di nascosto alle ragazze
Mettendo a rischio la propria vita investire in piattaforme digitali sicure istruzione on line e accessorie a internet
Oggi le detrazioni digitale è l'unico modo possibile per rigiocare le ragazze in Afghanistan
Riconoscere la porta e di genere chiediamo il riconoscimento internazionale il della quarta e di genere in Afghanistan non è una questione culturale o religiosa
è una violenza sistematiche dei diritti umani
Sostenere le donne afgane in diaspora aiutare le donne rifugiate per integrarsi nella società facilitare l'accesso all'università borse di studio al riconoscimento dei titoli
L'estrazione è una forma di resistenza
Accesso al lavoro come strumento di libertà facilitare l'ingresso delle donne afgane nel mondo del lavoro
Che questo anche una questione molto importante per le donne rifugiate qua in Italia che per a dare un esempio reale posso dire mia sorella che già laureato dei relazione internazionale
Ma purtroppo è difficile trovare un lavoro qui in Italia quindi vogliamo un sostegno anche su questo combattere discriminazioni e barriere burocratiche il lavoro significa autonomia vendita e futuro
Oggi noi donne afgane siamo qui per chiedere attenzione solidarietà e sostegno concreto per le donne che resistono in Afghanistan per le donne che ed esistono in Italia o in altri Paesi
La nostra lotta non è sola Scala
è una lotta per la dignità la libertà e i diritti di tutte le donne grazie
Grazie a utilizzare sicuramente Muccio male i numeri urto non so se vuole adesso allora il vicepresidente del Consiglio Ministro degli esteri Antonio Tajani
Grazie buongiorno a tutti un saluto ora tutti gli amici del partito radicale parlo soprattutto come segretario di Forza Italia oggi perché con il partito radicale c'è una collaborazione
Antica
Ricordo il rapporto privilegiato che c'era tra Marco Pannella e Berlusconi ricordo che Marco Pannella
Prima di scomparire volle incontrarci e Berlusconi a me
Il re suo fornitore dissi che arrivano veniva Roma Brussel erano parlamentare europea si
Sì relatrice onorevole
E quindi quella amicizia antica e viva anche oggi perché
Continuiamo a combattere
Insieme alcune battaglie
Cominciano a quella sulla giustizia e sulla giustizia giusta
Che non riguarda soltanto il referendum che andremo a votare in Consiglio dei ministri ha però deciso di confermare la data non cambiare la data dopo la decisione della corte di ieri perché non cambia la sostanza del quesito che una
E abbiamo portato tante volte ad esempio per spiegare ai cittadini perché bisogna cambiare abbiamo portato esempio casi denunciati tante volte dal partito
Radicale abbiamo ospitato
Persone a lui vicine ci hanno raccontato le loro storie di giustizia ingiusta ecco noi essere garantisti non significa volere i delinquenti per strada
Significa l'esatto contrario volere gli innocenti fuori dal carcere neanche un innocente deve stare in carcere i delinquenti devono stare in carcere un altro discorso bisogna spiegare bene che cosa vogliano ecco non vogliamo che ci siano casi Zon che dobbiamo sostenuto l'azione nella raccolta delle firme ci siamo trovati sempre al premier allora parlare al vostro congresso a Rebibbia per ribadire le stesse cose prendono l'impegno perché condividiamo queste battaglie abbiamo avviato nello scorso anno l'iniziativa comune
Per visitare le carceri
D'Italia per perché c'è un problema carcerario per ribadire un principio sacrosanto
Che la pena e la privazione della libertà non la privazione della dignità della persona
Ora o o
Medie chi esce dal carcere non deve essere qualcuno che dopo quindici giorni ci ritorna ma si tuffa Inca
Finire quella persona quella persona quando esce sarà peggio di quando entra invece dobbiamo fare in modo e ci sia un trattamento dignitoso che le carceri siano luoghi dove
Si può riflettere si può cercare di cambiare con un tutti cambieranno però l'obiettivo deve essere questo e su questo siamo ritrovati con tante iniziative congiunte così come abbiamo invitato come ospiti d'onore
L'amico leader del vostro partito come
L'inversione diciamo leader togliamola elidere Marco Pannella come Roberto Rusconi però va beh diciamo regole siamo il gerente pure
Va bene a nome del partito radicale a spiegare le ragioni
Del sì
Che non è quello della riforma che il Governo ha avuto ed ha trovato il sostegno politico del partito radicale è una riforma che punta soltanto
A dare una giustizia giusta a far sì che chi tiene in mano la bilancia per la giustizia possa valutare
Essendo al di fuori delle parti non avendo rapporti con nessuna delle due parti valutare se pesa più il piatto della bilancia con le prove dell'accusa a quello delle prove dalla difesa
Quindi non è qualche cosa contro i magistrati anzi e qua c'è una riforma che conta esaltare il ruolo del giudice giudica
Ed era appartenente a una carriera diversa quella del Pubblico ministero che della stessa forza dell'accusa pubblicate della difesa pubblica accusa e difesa sullo stesso piano
Così come non vogliamo che ci sia una politicizzazione della magistratura perché
Chi si serve dello Stato deve essere al di sopra delle parti deve servire soltanto lo Stato non deve servire una parte o un altro
Ricordo quando stava giornale tante battaglie del re
Ma non ce la Magistratura democratica
E era la corrente del Partito Comunista ma io non credo che i giudici nasceva altre correnti in parte diverso che non credo che debbano esistere giudici neanche di Forza Italia nel Partito radicale quando votano votano come gli pare ma il magistrato il magistrato
Come il carabiniere e il carabiniere
Non è che c'è San carabinieri destra di centro di sinistra come poliziotto il finanziere
Che se io sono figlio di un militare mio padre non mi ha mai detto
Per chi votava quindici ma perché ciò voglio dire
Perché io servo lo Stato si comincia a dire che voto per questo il voto per quell'altra non sono più credibile la stessa cosa raccontata vedete sembra sempre
Rita Dalla Chiesa in un sono nella sua recente intervista che anche lei molto grande simpatia per il partito radicale
Ha detto c'è una mio padre c'era chi insomma sa a figura un eroe della lotta contro il terrorismo e lotta contro la mafia già non ci ha mai detto per chi vota
Proprio perché lui era un servitore dello Stato questo noi vogliamo vogliamo la vera indipendenza della magistratura
Quindi bisogna anche raccontare voi che avete la forza della radio la forza della vera presenza
In tanti mondi è raccontare quello che non ve lo devo spiegare perché siete convinti però serve spiegare bene che non è nulla contro i magistrati che non vogliamo assolutamente nessuno vuole mettere e magistrati sotto il controllo del governo
Stiamo facendo questa riforma proprio perché crediamo nel in quello che diceva
Montesquieu la separazione delle per delle di potere che sono la garanzia della democrazia potere esecutivo vedere legislativa e potere con
Giudiziario
Che servono essere come pesi e contrappesi per garantire l'equilibrio di un sistema quando un potere travalica l'altro e non vogliamo che la magistratura si occupi di politica faccia politiche così non vogliamo che la politica interferisca nell'attività della magistratura
Quindi è una balla colossale però che ci attribuiscono vogliono mettere i magistrati sotto controllo il Parlamento a norme vogliamo magistrati liberi non vogliamo che i magistrati siano sotto il controllo dei partiti è ben diverso
Quindi questa sarà una battaglia comune che faremo per
Durante la campagna elettorale per il referendum per far vincere il sì spiegare ai cittadini quindi abbiamo bisogno tutti quanti del vostro impegno non faccia come se fosse uno e vostra sono siamo talmente vicini ieri posso permettermi di dirlo come detto tu durante la manifestazione di Forza Italia qualche settimana fa
Tanti sono gli argomenti con i quali noi ci troviamo indaga raccordo penso alle battaglie contro la pena di morte a favore della moratoria abbiamo questo anche come Governo non solo come Forza Italia
Al l'homo abbiamo ottenuto dei risultati molto positivi perché crescono coloro negli stati di che si schierano da parte della moratoria così il proprio per questo motivo abbiamo preso una posizione molto forte anche per quanto è successo in e Iran quando abbiamo detto nessuno utilizzi la pena di morte per reprimere
Le manifestazioni degli studenti e delle donne in Iran e direi che Italia ha preso una posizione molto chiara insieme a tutta l'Unione Europea ha ripreso una decisione europea sia per quanto riguarda le sanzioni
Inflitte
Alcuni leader dei Pasdaran il ministro dell'Interno e così come la decisione politica è stata presa di inserire i Pasdaran nella lista dei dei terroristi questo non significa
Non significa affatto essere
Guerrafondai anzi noi ci auguriamo che il dialogo posso sempre prevalere su tutto non sono di non vuole la guerra non la vogliamo Nenni il Medioriente Palestina Libano non la vogliamo in Sudan non la vogliamo in ucraina non siamo sempre portato di pace lavoriamo per la pace quindi mi auguro risposta arrivassi si possa arrivare a una soluzione positiva abbiamo incoraggiato la Turchia l'Egitto l'Oman
A nello Yemen a sui Qatar a sostenere il dialogo e il confronto con gli americani perché si possa arrivare se si può arrivare a una soluzione positiva questo dipende molto dall'Iran però che deve decidere
Come risponde certamente non si può rispondere attaccando le navi il mercantile americane o attaccando
Troppo avendo l'atteggiamento duro oggi sembrano più disponibili però vediamo noi incoraggiamo però sì la questione militare fondamentale sia per quanto riguarda poi la questione del dell'uranio bisogna comunque permettere che gli uomini delle donne dell'Aiea possono andare a visitare i centri e dove si produce uranio si lavora su grandi no
Arricchito per fermare l'escalation ironia vedremo cosa accadrà però per dire noi abbiamo detto no in maniera molto chiara alla repressione del popolo iraniano delle donne dei giovani e degli studenti perché migliaia di morti non potevano venirci e silenziosi e silenziosi non siamo stati ma abbiamo anche agito prendendo delle decisioni che posso non essere piaciute però non dipende da noi se non ci fosse stata quella repressione non avremmo preso certe decisioni
Questo vale anche per quanto riguarda l'Afghanistan come sapete non abbiamo la nostra rappresentanza diplomatica c'era l'edificio ma i diplomatici e non stanno in Afghanistan perché non riconosciamo il regime dei nei talebani proprio per la repressione che anni confronti anche qui della popolazione civile soprattutto limitazione dei diritti delle donne detto questo dei diritti delle donne non è una questione che deve riguardare soltanto i Paesi lontani paesi dove cercavano cose clamorose come accadono in Afghanistan ma quale accadono in Iran dobbiamo farlo ovunque perché purtroppo anche da noi bisogna fare qualche passo in avanti per quanto riguarda i diritti
Delle donne penso alla tutela della sicurezza troppi femminicidi è una questione culturale suonerebbe siamo intervenuti anche dal punto di vista legislativo ma è un tema non secondario quello lo ha detto oggi anche in occasione della nascita del nuovo quotidiano femminile
Sono tante le questioni Renzo la presenza luoghi di responsabilità c'è la famosa legge Belisario impone con la presenza delle donne in tutti consigli di amministrazione ma c'è anche la questione della parità salariale che va affrontata non si capisce perché la donare guadagnare meno di un uomo a volte le donne sono più intelligenti pure più brave degli oneri aggiungere se l'avvertimento
Così come abbiamo cercato di cambiare anche la questione
Una regola che imposto una regola un comportamento di molti chiede finisce poi per costringere le donne ma dover scegliere tra essere madri e andare a lavorare
La donna sceglie di essere madre quanto realmente sceglie di lavorare contrariamente ma se vuole fare tutte e due le cose le sa di branche di fare questo purtroppo molte donne che hanno figli faticano e così abbiamo deciso di incoraggiare anche le imprese con una serie di vantaggi fiscali soprattutto incrocia non pagare i contributi dovuti alle donne l'abbiamo fatto prima bretone dipendente vada fatta anche per le donne partita il modo di una donna Possa riconquistare pienamente la sua libertà lavorare
Senza figli lavorare con i figli e non lavorare progresso una recessione che riguarda libertà dalla donna non devono essere le condizioni esterne a limitare la libertà della donna questo però è un altro tema
Fondamentale opacità tutti sono i temi della sanità potremmo affrontare anche questi sono riguardano ci sono tante malattie che discriminanti per le donne
Penso all'endometriosi sono di una malattia che limita molto l'attività delle donne anche le attività lavorative insomma ci sono tante cose sulle quali si può pare quindi prendiamo spunto anche da quello che accade in Paesi dove la situazione è veramente drammatica l'Afghanistan l'Iran non sono soltanto questi i paesi dove ci sono ci sono le monete le mutilazioni genitali e sono un'altra vergogna c'è stata la mi hanno detto l'altro giorno che si parlava di questo per una giornata dedicata a questo sono tanti punti dove le donne
In tanti paesi dove le donne vengono considerate persone di serie B noi siamo nati tutti uguali
Buoni e donne siamo tutte persone
Quindi ecco anche questa l'essenza della libertà Non è il colore della pelle una dove Senato nella lingua che parli siamo di fronte per chi è credente di fronte al Padreterno tutti uguali per chi non è credente di fronte agli occhi siamo tutti quanti e quali
E quindi questa è un'altra battaglia importante anche quindi delle battaglie contro il razzismo
Sono battaglie che che puntano proprio a garantire l'uguaglianza delle
Persone ecco quindi
Io credo che insieme anche per quanto riguarda la politica economica potremo fare molte cose penso per un'economia più liberale lo statalismo
Non va bene in economia e lo statalismo e da regimi dittatoriale statalismo era andava bene russi andava bene in della Germania nazionalsocialista ma l'economia libera per veder lo Stato garante soltanto del rispetto delle regole io non credo tranne casi straordinari in cui lo Stato debba fare l'imprenditore lo Stato deve garantire il rispetto delle regole e favorire la crescita permettere a chiunque di poter magari diventare imprenditori dobbiamo favorirla start-up dobbiamo una aiutare anche i giovani a guardare in avanti
Quindi ci sono tante le cose vorrei anche coinvolge Visco non nostre battaglie sulla riforma della giustizia civile con altro tema non secondario perché crea tanti danni anche la lentezza giustizia lumaca la nostra economia però voglio rubare tempo ai nostri lavori sono venuto qua soltanto per ribadire l'amicizia che lega il partito radicale a Forza Italia e le vostre istanze attraverso il partito cerchiamo anche di trasformarle in attività legislative in attività politiche in modo che possiamo come posso dire avere anche l'ambizione e che non ci sarà una nuova rappresentanza radicale in Parlamento anche di rappresentarvi in parlamento per alcune battaglie che noi condividiamo e che vogliamo e possiamo condurre insieme quindi metafora tutti quanti voi buon lavoro difficile comparti o faccio un congresso i tanti giorni di merito da discutere dibattere è un in democrazia è un merito che va sempre sottolineato quindi buon lavoro e grazie per l'amicizia grazie per la collaborazione
Pare non rami cosa si
Grazie
Grazie per quinto per tutto quello che perché ci ha detto abbiamo un programmino liberale liberista libertario che potremmo discutere insieme grazie
Per i congressisti prendiamo una pausa di un'ora quindici vediamo quei alle quindici

