All'ordine del giorno: 1) Enti locali/Dissesto finanziario/ Responsabilità amministrativa e contabile/Sanzioni interdittive; 2) Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia/Edilizia residenziale pubblica/ Assegnazione alloggi/Requisiti/ Residenza; 3) Regione Toscana/Bandi di gara/ Affidamenti ad alta intensità di manodopera/Criteri di aggiudicazione/Trattamento economico minimo orario; 4) Regione Piemonte/Deflusso ecologico dei corsi d’acqua/Modalità di calcolo/Nuove perimetrazioni parchi naturali e aree protette.



Registrazione audio dell'assemblea "Udienza pubblica della Corte Costituzionale", …

svoltasi a Roma martedì 10 marzo 2026 alle ore 09:40.



L'evento è stato organizzato da Corte costituzionale della Repubblica italiana.



Sono intervenuti: Angelo Buscema (giudice della Corte Costituzionale), Oreste Morcavallo (avvocato), Carmelo Salerno (avvocato), Fabrizio Fedeli (avocato delo Stato), Filippo Patroni Griffi (giudice dell Corte Costituzionale), Giovanni Martorana (avvocato), Luca Heros Mazzeo (avvocato), Luca De Pauli (avvocato), Beatrice Croppo (avvocato), Stefano Petitti (giudice della Corte Costituzionale), Marco Corsini (avvocato dello Stato), Emanuele Manzo (avvocato dello Stato), Marcello Cecchetti (avvocato), Marco D'Alberti (giudice della Corte Costituzionale), Maria Luisa Spina (avvocato dello Stato), Giulietta Magliona (avvocato).



La registrazione audio dell'assemblea ha una durata di 2 ore e 20 minuti.



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Corte Costituzionale.

