10 MAR 2026
dibattiti

Udienza pubblica della Corte Costituzionale

ASSEMBLEA | - Roma - 09:40 Durata: 2 ore 20 min
A cura di Pantheon
Organizzatori: 
Corte costituzionale della Repubblica italiana
Player
All'ordine del giorno: 1) Enti locali/Dissesto finanziario/ Responsabilità amministrativa e contabile/Sanzioni interdittive; 2) Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia/Edilizia residenziale pubblica/ Assegnazione alloggi/Requisiti/ Residenza; 3) Regione Toscana/Bandi di gara/ Affidamenti ad alta intensità di manodopera/Criteri di aggiudicazione/Trattamento economico minimo orario; 4) Regione Piemonte/Deflusso ecologico dei corsi d’acqua/Modalità di calcolo/Nuove perimetrazioni parchi naturali e aree protette.

Registrazione audio dell'assemblea "Udienza pubblica della Corte Costituzionale", svoltasi a Roma martedì 10 marzo 2026 alle ore 09:40.

L'evento è stato organizzato da Corte costituzionale della Repubblica italiana.

Sono intervenuti: Angelo Buscema (giudice della Corte Costituzionale), Oreste Morcavallo (avvocato), Carmelo Salerno (avvocato), Fabrizio Fedeli (avocato delo Stato), Filippo Patroni Griffi (giudice dell Corte Costituzionale), Giovanni Martorana (avvocato), Luca Heros Mazzeo (avvocato), Luca De Pauli (avvocato), Beatrice Croppo (avvocato), Stefano Petitti (giudice della Corte Costituzionale), Marco Corsini (avvocato dello Stato), Emanuele Manzo (avvocato dello Stato), Marcello Cecchetti (avvocato), Marco D'Alberti (giudice della Corte Costituzionale), Maria Luisa Spina (avvocato dello Stato), Giulietta Magliona (avvocato).

La registrazione audio dell'assemblea ha una durata di 2 ore e 20 minuti.

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Corte Costituzionale.

leggi tutto

riduci

leggi tutto riduci
Visualizza la trascrizione automatica Nascondi la trascrizione automatica

Un giorno avvocati chiamiamo il giudizio al numero uno del ruolo
Ordinanze sessantadue settantadue del due mila venticinque
Ordinanza dieci febbraio due mila venticinque corte dei conti sezione giurisdizionale per la regione Calabria di lp e altri
Ordinanza otto marzo due mila venticinque corte dei conti sezione giurisdizionale per la regione Calabria e meno e altri
Per di letti avvocato Gaetano Callipo per MP ed RS avvocato Oreste Morcavallo per feci avvocato Carmelo Salerno per L. V. avvocato Gaetano Callipo
Avvocato lo Stato Fabrizio fedeli per e g e altri parte interveniente ad adiuvandum avvocati Vito Caldiero foreste Morcavallo per procura generale della Corte dei Conti parte interveniente ad opponendum procuratore generale dottor Pio Silvestri
Per la relazione del giudice Buscetta Perego
Grazie presidente allora con ordinanze analoghe appunto sessantadue sessantadue del due mila venticinque la Corte dei conti sezione di usare per la cagione Calabria ha sollevato in riferimento agli articoli tre
Cinquantuno cinquantaquattro novantasette tra Costituzione questione gran costituzione dell'articolo duecentoquarantotto comma cinque delega già divo duecentosessantasette del due mila
Nella parte in cui in cui prevede che gli amministratori che abbiano contribuito al dissesto dell'ente anche per colpa grave la misura interdittiva fissa decennale carico ricoprire incarichi di assessore di revisore dei conti di enti locali rappresentanti di enti locali presso altri enti istituzioni e organismi pubblici e privati nonché la parte in cui prevede che i sindaci e i presidenti di provincia che la Corte dei conti ha riconosciuto
Anche o con provvedimento un definitivo responsabili aver contribuito condotte dolose o gravemente colpose sia come si è commissiva e verifica se il disastro finanziario non sono contro
Candidabili per un periodo di dieci anni alle cariche di sindaco di presidenti di provincia del presidente giunta regionale nonché di membro dei consigli comunali dei consigli provinciale dell'Assemblea dei Consigli regionali del Parlamento il Parlamento europeo
Non posso attesi ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni e la carica di assessore comunale provinciale o regionale né alcuna carica e in enti vigilati o partecipate enti pubblici
Il giudice rimettente insieme a siti si lamenta li possedeva di modulare la durata delle misure interdittive indicate
Quanto all'Uganda sessantadue
La vicenda trae origine dal ricorso in opposizione avanti la Corte dei Conti alle per la per la sezione chiusa per la Calabria
In composizione collegiale in un giudizio per responsabilità sanzionatoria
Ai sensi articolo centotrentacinque code giustizia contabile proposto alcuna messa dove la Giunta Rocco del Comune Castrovillari avverso il decreto adottato dalla sezione giudice male tuo potevano pratica che aveva avendo accertato responsabilità dei ricorrenti per colpa grave
Alla contribuzione dissesto finanziario contestualmente determinava le rispettive sanzioni pecuniarie dilaziona grandi responsabilità e di Chiaravalle conseguenti
Interdittiva previste ex legge appunto del comma cinque dell'articolo cento condotto desume degli enti locali
Quanto all'ordinanza settantadue la vicenda è sollevata la medesima sezione di uccello dalla Corte dei Conti regione Calabria in composizione monocratica a dirlo addio dalla procura regionale del giudizio per responsabilità sanzionatoria affinché venisse adottato decreto di condanna
Agende pecuniarie
E la regolazione delle conseguenti misure interdittive nei confronti del sindaco di alcuni amministratori nonché di alcune revisore dei conti per aver contribuito al dissesto
Del comune di Cosenza i senza Dio dell'articolo centoquarantotto appunto comma cinque persone enti locali
Io potrei Levante la sezione rimettente sostiene che l'accertamento svolto la Corte dei conti individuare i fatti che hanno condotto al dissesto con dolo o colpa farebbe conseguire immediatamente l'effetto di Stato se interdizione ovvero in cantiere De Vega
Seguito dalla sanzione pecuniaria in giudizio davanti al giudice contabile dunque si dazi dirimere ebbe l'incidenza sul diritto del di sulle virtù del
Di elettorato passivo
Il giudizio contabile pertanto presenterebbe l'unico momento in cui potrebbe essere sollevato il dubbio
Ci tira costituzionale in tale sede infatti l'accertamento il contributo degli amministratori al dissesto produrrebbe simultaneamente due affetti da un lato il divieto ricoprire cariche pubbliche elettive coca automaticamente ex legge come effetto immediato della sentenza dall'altro a sanzione pecuniaria che ne costituisce una conseguenza ulteriore
Purtroppo le hanno mai detto infondatezza la sezione rimettente osserva che pur potendo legislatore limitare rettorato passivo per finalità preventivo della tenesse pubblico dall'imitazione dovrebbero rispettare il principio di ragionevolezza e garantire una professionalità dà la misura e la gravità delle condotte
Secondo il giudice a quo la deposizione censurata laddove prevede in modo otto Matica non Radu abile il termine fisso decennale dire lei principi di ragionevolezza o professionalità e uguaglianza sostanziale
Ponendosi intenzione col diritto delle trovato passivo il principio di buon andamento imparzialità che esaminerete a tutelare alla configurazione si porrebbe in contrasto con il principio di uguaglianza poi che assimilerebbe situazioni profondamente diverse tra di loro
Il folto con l'articolo centoquarantatré del testo uno degli enti locali che prevede in case abitate per imputazione copiose solo per due turni elettorali su successive previa mi dichiarazione definitiva e con l'articolo dieci per rivalità di U duecentotrentacinque del meno dodici che dispone l'incandidabilità seguito di condanne penali ma ammette di cui e acquisto del detto mediante l'abilitazione evidenzierebbe una disparità trattamento da queste parti specie e quella qui censurata
Il comma cinque articolo duecentoquarantotto il testo unico ente ma prevede una incandidabilità fissa dieci anni anche a fronte di condotte non paragonabili
Alla gravità dei fenomeni mafioso dei reati contro la pubblica amministrazione
Utile profilatura Genna Polenza avviene in giro Aldo del fatto che la disposizione pur vietando e gli amministratori che abbiamo contribuito al dissesto di assume l'incarico come assessori
Riso e dei conti alla presente anche presso enti non Prodi preclude l'anno nel loro la candidatura a sindaco ossia la funzione più incisiva e terminante peso dell'ente locale
Con atti analoga intervenuto il presidente del Consiglio ministri
La penta difeso lavoratore già dello Stato chiedendo che le questioni di Licitra costituzionale sollevato il giudice a quo siano dichiarate inammissibili e comunque non fondate
Secondo la Procura generale le questione sollevata dalla sezione giudiziaria della Corte dei Conti sarebbe inammissibile per difetto di rilevanza perché il giudice a quo noterebbe chiamate ad applicare direttamente alla sanzione interdittiva
Nell'incandidabilità prevista dal legislatore vicolo centoquarantotto comma cinque tali misura infatti deriverebbero odo Matica mente ipso iure
Dall'accertamento della responsabilità per il dissesto
Sette necessità Dunes e spessa statuizione giudiziale
E me dopo cattura sostiene la non fondatezza delle censure
Articolo centoquarantotto adesso Uni ente locale la sua popolazione vigente dopo il decreto il settantaquattro del due mila dodici prevedere Bona fatti per sanzionatorie diretta Arton Sabelli Zahri gli amministratori della gestione finanziaria i possiede principi dell'equilibrio di bilancio del porno
Andamento la pubblica della pubblica amministrazione
E misure previste pecuniari interdittive dovrebbero natura punitiva ma apre preventive funzionale a proteggere orario e la corretta gestione delle risorse pubbliche
Il procuratore generale rappresentante pubblico ministero presso la Corte dei conti ha chiesto in primo luogo dichiara inammissibile ammissibile l'intervento in giudizio la procura generale secondo loro inammissibilità dei censura sollevata dal punta la sezione di usare per per la regione Calabria della corte in quanto prive di rilevanza nel giudizio a quo opere di dichiarare la non fondatezza dell'articolo centoquarantotto comma cinque test un relazione i profili sollevati nata grazie rimessione
L'associazione per la sussidiarietà e la modellazione dei degli enti locali
Punta come sono comuni italiane loro articolazione depositavo un'opinione in qualità di amicus curiae in cui sostiene la fondatezza del censore totale cos'era altresì richieste d'intervento da parte del e alcune parti nei giudizi a quibus
Io sono all'ordinanza o sessantadue a chi è perché esso intermedie il il sindaco alcuni assessori del Comune di Belvedere Marittimo
Partire un giudizio analogo acque a quello sollevato dal rimettente in quanto asseriscono di possedere un interesse qualificato dirette immediato trovandosi identica posizione giuridica e processuale spetta alle parti l'ordinanza numero sessantadue
E si faccio mappati destinatari del decreto punto dimesso da Giusi malgrado della sezione Giuseppe della corte contro Regione Calabria il cui giudizio è stato sospeso con ordinanza dell'undici febbraio due mila venticinque in attesa butta la divisione di questa corte
Come vuole depositati a posare dell'udienza la potrò già dello Stato ha chiesto alla alla Corte costituzionale di valutare la sussistenza dei presupposti per la restituzione degli atti al giudice remittente
Va boh osserva infatti l'avvocatura che è sopravvenuto articolo otto comma sette del decreto legge Dubno venticinque dove radici come convertito avrebbe aggiunto un ultimo periodo al comma cinque dell'articolo duecentoquarantotto e senza il quale deposizione di cui al primo secondo e terzo periodo del presente comma non si applicò amministratori che nei soli casi in cui la responsabilità sia attribuito per colpa grave abbiano adottato un piano di equilibrio finanziario pluriennale approvato la Corte dei conti
Ai sensi dell'articolo centoquarantotto
Quanti quanti altri bis entro due anni dall'insediamento del loro pure primo mandate a seguito di delibera della Corte dei Conti
Ai Center cinquecentoquarantotto bis comma tre di accertamento di gravi irregolarità o criticità relative ai esercizio precedente dell'edizione
La sopravvenienza che introdurrebbe una causa e non applicabilità e misura interdittiva previste pressorie titolare in caso di Sesto dell'ente locale per condotte
Che la colpa grave renderebbe necessario una nuova votazione da parte rimettente sulla rilevanza sulla non manifesta infondatezza della questione avente ad oggetto il primo periodo del comma cinque sollevate nazione all'articolo tre
Decozione per non ragionevolezza non si sarebbe più in presenza infatti di un automatismo irragionevole ma dico guardi oltranza legale tipizzata a valle di un accertamento giudiziario
L'avvocatura dare alla polizia sia per l'ammissibilità delle questioni per rilevanza nonché in subordine la non fondate le questioni pretese regioni esposto gli atti di costituzione fin qui gli atti Presidente
Dunque per le parti più ridente ci sono gli avvocati Morcavallo e Salerno giusto
Parla prima l'avvocato Morcavallo
Prego avvocato ed è lei per io sono per su Currò sì Bozzo
E quei tagli interveniente nervatura meriti e brillanti non ne parliamo
Deciderà la considero noi assieme al merito quindi sono parla per due delle parti l'ordinanza settantadue
Prego avvocato io credo che il problema che l'Avvocatura Generale apposto sull'applicabilità della norma che ha modificato duecentoquarantotto comma cinque
è un problema che va valutato e che ci trova a corto sia sulla problematica posto e sia soprattutto sull'istanza che ha conseguentemente formulato l'avvocatura generale nel senso che il problema della rilevanza della questione è un problema che a monte deve essere deve essere valutato delibato in maniera concreta
Specifica anche perché per quanto riguarda un amministratore che era componente della Giunta sicuramente si applicherebbe la nuova norma
E per un altro invece andrebbe valutata anche in maniera diciamo più diretta e specifica la formulazione della modifica dall'articolo duecentoquarantotto che anche questa volta non è non è stata felicissima da parte del legislatore perché momenti in cui esprime allocuzione gli amministratori che abbiano adottato il piano di riequilibrio
Non è chiarissimo a mio avviso se voglia riferirsi o si sia voluto riferire
Agli agli assessori componente dell'aggiunto anche e consigliere comunale che comunque abbiano in un secondo momento approvato meno il piano di riequilibrio quindi anche su questo punto
E necessario sarebbe necessaria una valutazione specifica per il resto io ritengo che la questione si dovesse accedere alla valutazione complessiva nella nell'ordinanza di rimessione credo che la questione posta
Dalla corte dai conti della Calabria sia fondata nel senso che la previsione di un automatismo tout-court
Parlare incandidabilità ineleggibilità degli amministratori che abbiano dato corso abbiamo causato con loro
Con la loro azione al dissesto senza aprire la previsione di una
Valutazione graduale della permanenza nella carica credo che sia una norma che urti in maniera stridente con principio fondamentale della proporzionalità dell'uguaglianza e per l'articolo cinquantuno sono le tre auto passive questo anche
Va posto in stretta connessione
Con l'altra previsione quella cioè della sanzione pecuniaria che invece in questo caso viene ad essere graduata a seconda della durata nel tempo degli amministratori io credo che
Sotto questo profilo non può essere atte mandato ad una valutazione
Che si fonde soltanto sulla prassi delle delle varie sezioni dalla Corte dei Conti stabilire qual è e la durata minima per cui debba essere sottoposto l'amministratore ad una sanzione di questo tipo che credo che sia una norma che vada riletta mo'modificata appunto da questa eccellentissima corte ecco per questioni incesto nelle richieste fatte grazie
L'avvocato Salerno parla per
Francesco Caruso signor Presidente prego prego di
Io indulgere in un attimino sulla memoria che è stata depositata dall'avvocatura generale io
Nella mia memoria avevo già analizzato la questione dello ius superveniens cioè della norma che è stata approvata nelle more della dell'incardinamento della presente giudizio
E mi sia consentito dirlo signor Presidente la nuova norma
Va a complicare il quadro normativo globale rendere ancora più ingiusto mi sia consentito questo termine
E secondo me a mio sommesso parere qui come dire sono di diverso qui non rispetto a quanto è stato esposto all'avvocatura secondo me accentua il profilo della rilevanza e dell'ammissibilità della questione
Mi spiego chi mi ha preceduto ha fatto riferimento la norma pone una io l'ho definito uno scudo
Protettivo nei confronti degli amministratori che hanno adottato il piano di di equilibrio ora io rappresento un amministratore che è stato assessore al bilancio per pochi mesi
E che però ha avuto io pensavo che fosse la fortuna invece credo a questo punto leggendo la norma che sia invece la sventura di non avverrà adottato il piano di riequilibrio non era assessore non era amministratore quindi se la norma viene letta così come deve essere letta perché il primo canone interpretativo
In virtù del criterio letterarie il mio assistito non rientrerebbe nell'ambito di questo scudo protettivo che è stato inserito dal decreto legislativo
Comunque un'aggravante uso contermine penalistico
La lo ius superveniens signor presidente qui
La la l'assoluta rilevanza della questione di legittimità costituzionale ha modificato
Fu un inciso che opportunamente l'avvocatura ha posto in evidenza nella memoria che è stata depositata e cioè che le sanzioni siano esse interdittive che pecuniarie si applicano non già all'esito di una sentenza ma di un qualsiasi provvedimento
Non definitivo
Questo significa che anche il decreto monocratico comporta l'applicazione della sanzione interdittiva per cui la norma che sopravvenuta anziché inserire un effettivo criterio di proporzionalità delle sanzioni interdittive Lea
Il mio assistito e ce ne sono altri anche non costituiti non hanno adottato il provvedimento con una precisazione signor Presidente
Si crea uno scudo che protegge il sindaco e gli assessori che hanno approvato il piano di di equilibrio
Poi questi
Chiedo scusa subito questo termine possono adottare atti di indirizzo politico
Che danno un indirizzo dissipato nella gestione pubblica che hanno lo scudo
Invece e qui torno alle deduzioni che ho svolto la mia Antoine nella mia memoria il mio assistito che è stato pochi mesi assessore al Bilancio
Alcuni anni assessore ai lavori pubblici che non ha lo abbiamo dimostrato alla Corte dei conti che non ha speso una un Euro
Di soldi di bianco e quindi non ha contribuito causalmente non gode di questo privilegio io lo chiamerei in questo modo introdotto dal decreto legislativo
Venticinque che anche qui è stato sottolineato e applicabile anche ai procedimenti in copia in corso quindi anche in quello presso la Corte dei Conti per espressa previsione normativa queste le ragioni per le quali ho già nella memoria avevo chiesto che la questione di legittimità ai sensi articolo ventisette della legge ottantasette fosse esteso anche allo ius superveniens mi fermo perché sulle questioni della proporzionalità
E della come dire non ragionevolezza della sanzione abbiamo scritto hanno già detto abbiamo scritto tutti quindi io mi riporto però mi permetto di come dire sottolineare all'autorevole consesso
Che ho di fronte le questioni cui appena evidenziato e che erano anche esposte nella memoria che avevo depositato grazie
La presidenza del Consiglio avvocato di Stato il profilo grazie signor Presidente giudici della Corte
In primo luogo c'è un problema anche dovremmo scrutinare di rilevanza della della questione come abbiamo già illustrato negli atti e questo problema non sembra sia stato superato dalla stessa dalle stesse ordinanze di di rimessione che pure se lo sono posto
Soprattutto alla luce della sentenza delle sezioni unite della corte di cassazione da tredici mila duecentocinque del nel due mila ventiquattro
Che ha addirittura annullato quindi cassato senza rinvio una sentenza della sezione giurisdizionale di appello per la regione Sicilia avevate la Corte dei conti che nel proprio dispositivo aveva applicato
Questa sanzione interdittiva di incandidabilità decennale
Quindi questa pronuncia della delle sezioni riunite a nostro avviso dimostrano con assoluta evidenza la circostanza che il giudice a quo giudice contabile non è chiamato a fare applicazione e non deve non deve formulare nel dispositivo
Alcun comando alcuna irrogazione di questa misura di questa sanzione interdittiva che consegue automaticamente come Effetto regate che che discende dalla dalla previsione normativa
Il giudice contabile chiamato unicamente a un accertamento dei presupposti di fatto che sono quelli del contributore del concorso causale avrà verificazione del dissesto dell'ente locale e deve applicare eventualmente la sanzione
Pecuniaria graduando anche nel proprio ammontare ma la sanzione interdittiva
Non non consegue a una applicazione da parte del giudice
A quota parte del giudice contabile un affetto ed è un è un aspetto legale che deriva dalla norma e non a come ben sappiamo come abbiamo sostenuto contenuto propriamente sanzionatorio non è una una misura sanzionatoria che e punitiva
Quindi hanno stabilito si pone un problema evidente di difetto di rilevanza proprio perché discutiamo della legittimità costituzionale di una previsione normativa che il giudice a quo non è tenuto e che non è chiamato hard applicare l'applicazione deve avvenire in via amministrativa viene veri deve avvenire nell'ambito del del procedimento elettorale eventualmente nella sede del del contenzioso elettorale che si può aprire dinanzi al giudice competente quindi giudice amministrativo o o il giudice ordinario in base ai nostri criteri
Di riparto quindi preliminarmente noi riteniamo che ci sia una una questione di rilevanza che non può che essere scrutinata
Nel senso che l'inammissibilità della questione proprio alla luce dei principi enunciati dalle sezioni unite
Della corte di cassazione che hanno ritenuto che il giudice ha cuochi applichi questa sanzione interdittiva nera per la pronuncia addirittura stellari Lippi ecceda dalla propria giurisdizione
Conformemente a quanto già in precedenza aveva anche sta avevano sancito anche le sezioni riunite della Corte dei conti con la sentenza numero quattro nel due mila ventidue
Nel merito riteniamo comunque che le questioni poste giudice apposi hanno siano infondate la previsione di una interdizione decennale quindi di una incandidabilità di una ineleggibilità decennale che come previsione fissa rigida a nostro avviso non non denota un esercizio manifestamente illogico e manifestamente irragionevole della discrezionalità del legislatore
Che come sappiamo nella nello stabilire requisiti e criteri di accesso alle cariche elettive può contemperare diritto fondamentale e inviolabile del cittadino di accedere alle cariche elettive anche con altri beni e interessi di di rilevanza costituzionale
E il bene e che di rilevanza costituzionale che qui viene in considerazione che viene bilanciato con il diritto all'elettorato passivo è qui il valore dell'equilibrio di bilancio valore del rito di quelli per il bilancio che ha una rilevanza nella giurisprudenza di questa certissima corte sicuramente importante è fondamentale
La sanzione decennale non è eccessivamente tipo diciamo lunga come arco temporale preso in considerazione dal legislatore
Equivale sostanzialmente era durata di due mandati ma ma a nostro avviso proporzionata ecco ancora se rapportata alla gravità dell'evento
Che fa scaturire questa misura interdittiva ossia il dissesto dell'ente locale
E sappiamo che il il dissesto infrangere questo valore questo bene di rilevanza costituzionale dell'equilibrio di bilancio che non attiene soltanto un documento contabile a un a un vero e asettico confronto di entrate estese ma incide in concreto sulla salvaguardia i dei diritti fondamentali delle collettività amministrate
E questa recentissima porte ha posto in luce anche il fatto che il valore dell'equilibrio di bilancio deve essere era rapportato in un'ottica di medio lungo periodo questo lo insegna la giurisprudenza di questa Corte sentenza numero diciotto del del due mila diciannove anche nell'ottica della solidarietà intergenerazionale quindi a nostro avviso è del tutto logico anche ragionevole che il legislatore abbia voluto per vedere una interdizione per un arco di tempo appunto decennale un arco di tempo ecco così individuato sul piano temporale
Prova perché il bilancio è un bene che va salvaguardato non in un'ottica di breve periodo ma appunto di di medio lungo lungo periodo anche nell'ottica della solidarietà intergenerazionale
Quindi a nostro avviso le questioni sollevate ecco non non raggiungono la soglia della della della fondatezza considerato che del giocatore ha voluto individuare un arco temporale diciamo un periodo di raffreddamento perché coloro che non si sono gli amministratori che non si sono dimostrati in grado di assolvere al loro al loro mandato e hanno hanno creato questo boom mosso al bene dell'equilibrio del bilancio non possono appunto ricandidarsi e continuare a esercitare per le loro funzioni prova perché non hanno dimostrato di sapete assolvere in modo idoneo e in modo corretto al loro al loro mandato con tutte le conseguenze che appunto si sono generate all'esito di un accertamento in un procedimento giurisdizionale che deve portare all'individuazione di un concorso
Di un concorso causale nella verificazione del dissesto ed equiparazione del dolo e della colpa grave non sono anche qui manifestamente illogico e ragionevoli proprio perché non siamo sul piano delle sanzioni la giudice contabile non il Rocca una una sanzione
Ma determina un requisito di idoneità all'accesso a una carica elettiva sotto il profilo appunto proprio del bene tutelato e i fini appunto della individuazione di un requisito di idoneità a ricoprire
Una carica elettiva appare del tutto irrilevante
La distinzione tra un concorso doloso un concorso gravemente colposo nella verificazione del dissesto perché entrambi
Questi elementi psicologici hanno comunque concorso a cagionare appunto un grave danno
Alla alla finanza dell'ente locale indirettamente anche aver finanze pubbliche quindi non essendo in un ambito sanzionatorio e punitivo la equiparazione tra dove è colpa grave a nostro avviso non costituisce un indice di scorretto esercizio dell'arte specialità
Legislativa proprio perché si tratta in entrambi i casi di comportamenti che hanno appunto posso serio pericolo
Io i beni e gli interessi tutelati
Quindi riportarci anche tutte le altre considerazioni insistiamo perché qui per la inammissibilità il rigetto
C'è un domanda del vicepresidente
Sì perché nell'avvocatura se la norma non fosse rigida ma fosse gradata alla cinque dieci anni
Sarebbe sempre l'autorità amministrativa al dovere in stabilire la misura della sanzione come farebbe si il giudice che ha stabilito l'intensità diciamo la mala gestio e la Corte dei conti
Raccogliamo anche l'altra domanda chieste altre eventuali e poi potete responsabile sempre per l'avvocato fedeli faccio passo indietro invece sulla questione relativa alla rilevanza
Perché non vi sia un una zona franca nel controllo di costituzionalità in quale altra sede potrebbe essere sollevata
La questione in particolare con riferimento al al Secondo Periodo cioè l'incandidabilità per i sindaci presidenti di provincia per un periodo di dieci anni
Il mio dubbio sorge in relazione alla al all'effetto utile di un controllo di costituzionalità compiuto nel contenzioso elettorale in relazione ai tempi che avrebbe la sollevazione di una questione di di legittimità costituzionale in quel in quel contesto lei ritiene che si tratti invece di un di un'alternativa che posso offrire una tutela effettiva alla al al sindaco o al al Presidente di Provincia che ritenga incostituzionale la norma del secondo periodo
Ci sono altre domande allora può cominciare lei avvocato
Direi prima con la risposta sulla questione della rilevanza se l'altra invece sulla possibile sito
Sì diciamo attualmente questa questa misura appunto e rigida e poi l'autorità amministrativa quindi soprattutto agli uffici elettorali
Cui viene trasmessa la la pronuncia della Corte dei conti che accerta il contributo causale quindi la responsabilità da dissesto devono limitarsi a prendere atto della della pronuncia della corte e applicare questa sanzione rigida sicuramente credo che appunto
Se dovessimo porcello ottica della gradualità meccanismo dovrebbe essere lo stesso cioè l'amministrazione applica una una una sanzione che è determinata questo caso dal giudice quindi d'amministrazione dovrebbe recepire quello che un una un accertamento giurisprudenziale attualmente era normanno Serviço non deborda dei limiti d'età discrezionalità reggerla che è molto ampia in questo ambito come ben sappiamo quindi
Può essere sindacato in caso di manifesta abnormità ovviamente non può essere che rigida e allora perché se gliela può è diresse applica l'autorità amministrativa ma lenta amministrativa non ha contezza dell'intensità del giudizio che può fare solo la Corte dei Conti questa norma un destino strano cioè non può essere che critica perché se fosse GRA darmene invece sarebbe logico che fosse la Corte dei conti e delle applica
Bus fosse gradua ambiente hanno servito si dovrebbe essere comunque il giudice a a determinare eventualmente una una misura concreta ecco all'interno di un limite edittale
Quindi va bene
Se e la rilevanza richiamo a questo profilo ci sembra anche esso esaminato dalle sezioni riunite della dal dalle sezioni unite della Cassazione che ha chiaramente individuato giudice competente nel nel nel giudice amministrativo attualmente nel giudice civile in caso di ineleggibilità sopravvenuta le stesse Nazioni Unite nella pronuncia tredici due zero cinque si pongono questo questo problema anche della della tutela rende universale della sede nella quale l'amministratore può eventualmente sollevare anche una una questione di costituzionalità ci sembra che lo strumento sì anche del del processo amministrativo nel ritorno al rito elettorale offre comunque garanzie sufficienti di di eventuale tutela si tratta di un rito comunque strutturato anche con con modalità accelerate con con degli strumenti cautelari all'interno del quale comunque consentita una una piena tutela dei dei propri diritti anche eventualmente poi nel giudizio su una ineleggibilità dinanzi al giudice ordinario Serviço sono strumenti processuali che offrono adeguate e sufficienti tutele
Non so se gli avvocati delle parti private voglio aggiungere qualcosa non forse no va bene
Prego prego avvocato Morrone il problema della Riviera messa della competenza delle autorità che debba esaminare questo profilo opposti dell'azione non tanto alla competenza piena del TAR hotel giudice ordinario secondo che si dischi si scala su diritti soggettivi ovvero sul procedimento elettorale
Ma il problema dalla rilevanza e della competenze anche ai fini della celerità del procedimento elettorale e delle immediatezza dell'elezione e comunque subirebbe dei ritardi sul creando un eventuale profili noti sono di di costituzione di Tati ordinanza di rimessione alla corte quindi vi sarebbe una evidente un evidente vulnus siano in rapporto al al candidato che sì purché si propone alla pur tornata elettorale sia al procedimento elettorale che subirebbe conseguentemente un evidente ritardo bene
Vuol dire qualcosa vorranno molto breve almeno no no il tutto lavoro già sollevato il tutto con anche alla luce della modifica normativa che consente di applicare la norma di stato già con un provvedimento anche non definitivo quindi giustamente le questioni che sono state sollevate in ordine alla rilevanza sono estremamente stringente io l'avevo detto in discussione massimamente stringente grazie
Va bene sarà decisa arrivi arrivederci e va bene
Chiamiamo il giudizio al numero due del ruolo
Ordinanza duecentodue del due mila venticinque ordinanza ventisei giugno due mila venticinque tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia a oggi contro azienda territoriale per l'edilizia residenziale Ater di Pordenone
Per agire avvocato Giovanni Martorana per l'azienda territoriale per l'edilizia residenziale Ater di Pordenone avvocati Luca De Paoli Luca ride Mazzeo per regione autonoma Friuli-Venezia Giulia avvocati Daniela Yuri Beatrice troppo
Prego avvocati Buongiorno per la relazione del giudice Patroni Griffi credo
Grazie
Allora il TAR del Friuli Venezia Giulia Giulia sollevato questioni di legittimità costituzionale in relazione all'articolo tre dell'articolo ventinove comma uno lettera c della legge regionale numero uno del due mila sedici
Il quale prevede come ogni requisito per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica cito testualmente nell'essere anagraficamente risalenti nel territorio regionale ed almeno cinque anni anche non continuativi negli otto anni precedenti
Il giudice a quo riferisce di essere chiamato a pronunciarsi sul ricorso di una persona
Residente in Italia dal novanta in Friuli dal marzo novantasei fino al sembra di dire dodici e poi sempre in Friuli Venezia Giulia dal luglio due mila venti
Ti corrente impugnato con quattro motivi di ricorso il provvedimento dell'undici ottobre del ventitré con il quale l'Ater di Pordenone ha respinto la sua domanda di ottenere un alloggio di edilizia residenziale proprio perché privo del requisito sopra indicato
Il TAR ha respinto le eccezioni rito dell'ATER di Pordenone ha ritenuto non fondati i primi tre motivi di ricorso con sentenza non definitiva
Con il quarto motivo di ricorso che quello che ha dato luogo poi all'incidente di costituzionalità
I ricorrenti in prima battuta prospettava una lettura costituzionalmente d'entrata della disciplina regionale applicabile che sostanzialmente tenesse conto della sentenza di questa corte numero quarantaquattro del due mila venti e che quindi
Sosteneva che alta potesse ritenere sussistenti i requisiti previsti dalla legge ed è regolarmente regionali attuative il TAR invece non ritenendo possibile un'interpretazione adeguatrice ragione della chiarezza testuale della disposizione in parola
A sollevato la questione di costituzionalità in punto di rilevanza il giudice osserva che i provvedimenti diniego si fonda sull'assenza in capo al ricorrente del requisito della residenza nella regione con quelle caratteristiche che indicavo prima sicché testualmente in permanenza della norma stessa del provvedimento gravato risulterebbe esente da vizi dei lutti
In punto di non manifesta infondatezza del TAR rimettente osserva che la giurisprudenza questa Corte ha già dichiarato l'illegittimità
Costituzionali disposizioni analoghe a quella censurata citando un ampio stralcio della sentenza numero centoquarantasette del due mila ventiquattro è sostanzialmente facendo proprie
Le relative argomentazioni
Il giudizio è intervenuta la Regione Friuli-Venezia Giulia prospettando diverse eccezioni inammissibilità in particolare lamentele al TAR non potrebbe disapplicare regolamento regionale non impugnato al ricorrente nel giudizio a quo
Il Regolamento che
In ogni caso è reperiti sostanzialmente riproduttivo della legge regionale censurata
Nel merito deduce la infondatezza di tutte le censure di costituzionalità e richiama una legge la numero otto del due mila ventiquattro sopravvenuta al provvedimento arranca la rimessione dinanzi a noi
Con cui il sostanzialmente il requisito dei due anni precedenti previsto precedentemente per alcune tipologie è stato esteso anche alla fattispecie in in esame il che potrebbe indurre la inchini induce la difesa regionale a richiedere nella memoria la restituzione degli atti al giudice a quo
Si è così più in giù in giudizio anche la parte privata la quale sostanzialmente ha aderito alla impostazione recinzione di costituzionalità prosa in Ubi costituzionalità
Prospettati dal giudice a quo e in giudizio se costituito anche la perdita del Pordenone che era parte resistente nel giudizio a quo la quale con memoria a eccepito sia di inammissibilità sia del merito la non fondatezza delle questioni sollevate
Per la parte privata all'avvocato Martorana prego
Egregio Presidente onorevole Collegio
Il signor Welch mediante sacca insiste nel richiedere che venga dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo ventinove comma uno lettera c della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia numero uno del due mila sedici
In quanto si tratta di una norma che si pone in palese contrasto con l'articolo tre comma uno e due della Costituzione
Le ragioni che fanno dubitare della non conformità del della predetta legge regionale a questi parametri costituzionali sono stati già ampiamente sviluppati nei precedenti scritti difensivi ai quali io non posso che richiamante la modi per Evita
Anche perché lo ammetto nell'illustra le ragioni che sorreggono la richiesta di declaratoria di illegittimità costituzionale
Questa difesa ampiamente attinto dai precedenti di codesta Corte la quale è già intervenuta negli anni due mila e venti due mila ventiquattro per dichiarare l'illegittimità costituzionale delle norme simile a quella oggi da qui applicazione si agita in questa sede
E mi riferisco alle leggi regionali della Regione Lombardia Veneto Piemonte Liguria e infine Marche
La questione oggi dibattuta è rilevante ed è anche manifestamente non fondato
è rilevante se solo si considera che la decisione sulla fondatezza o meno tra domanda di alloggio oggetto di impugnativa nel giudizio a quo
Richiede necessariamente l'applicazione e non lamiera interpretazione della norma oggi censurata come ha ben indicato il TAR nell'ordinanza di rimessione
L'intervenuta peraltro tacita e implicita abrogazione della norma che qua da parte della Regione non elimina la rilevanza della questione a pareri questa difesa
In quanto nel caso di specie presente giudizi incidentali inerisce ad un processo amministrativo avente ad oggetto a sua volta un provvedimento amministrativo adottato sulla scorta tra disciplina capi vedeva appunto il requisito della residenza quinquennale
Per accedere a servizi territoriali
Tempus regit Achtung
Questione oggi dibattute manifestamente non infondata
Il detto l'abitazione invero rientra tra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità questi conferma lo stato democratico voluto dalla Costituzione che lo ha qualificato come diritto inviolabile avente ad oggetto un bene di primaria importanza
Al tempo stesso l'edilizia residenziale pubblica va considerato uno strumento volto a garantire in concreto soddisfacimento del palmare bisogna abitativo onde assicurare un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti
ICI fatte con testo i criteri d'essai del servizio sociale forniti dall'arte di Pordenone
Devono presentare un collegamento con la funzione del servizio
Là dove codesta Corte ha già escluso qualsivoglia ragionevole connessione tra Lazio del servizio relativo all'edilizia residenziale pubblica che è quella di garantire il soddisfacimento del bisogno abitativo appunto è la condizione della pregressa residenza nella regione
E ciò perché quest'ultima condizione non si pone quale undici di alcuna condizione rilevante in funzione del bisogno che servizio tende a soddisfare per cui signor Presidente mi avvio alla conclusione pertanto io insisto l'accoglimento la questione di legittimità costituzionale sollevata con sentenza duecentosessantasette del venticinque d'alta FLI Venezia Giulia
E che quindi chiedo sia dichiarata l'illegittimità costituzionale l'articolo ventinove comma uno le tracce della legge regionale Friuli-Venezia Giulia numero uno del due mila sedici
La Terra due difensori presenti quindi vi prego di naturalmente contenere le difese considerando punto
Vi siete in due innanzitutto l'avvocato Mazzeo prego grazie presidente grazie per la più che esaustiva a relazione
Del resto la la questione come si dice già ampiamente errata
Ed è quindi è stato detto
Tutto ma come se codesta eccellentissima corte mi mi consente il richiamo diceva un comico e cabarettista
Tedesco ai piedi dei primi del Novecento non da tutti e soprattutto in modo non sufficientemente chiaro se non proprio parente da parte di qualcuno ossia da parte del TAR Friuli-Venezia Giulia
Che con tutto il rispetto ovviamente del del caso nel rimettere a codesta Corte la questione di legittimità costituzionale
A obliterato un presupposto fondamentale del giudizio incidentale
La motivazione in ordine al requisito della nonna manifesta infondatezza
Il giudice a quo lungi dall'assolvere al proprio onere di fornire un'argomentazione autonoma specifica concreta
Sulle ragioni del presunto contrasto tra la norma friulana e l'articolo tre della Costituzione
Si è limitato a un metro richiamo per relationem
Di precedenti pronunce di codesta Corte
Da una parte dall'altra
E in corso in un'omissione
Concettuale ancor più grave
Non ha effettuato alcuna differenza tra il concetto anzi tra il criterio per usare le parole della vostra giurisprudenza selettivo della residenza protratta
E la nozione di radicamento territoriale
La vostra giurisprudenza in affetti a costantemente come ci ricordava il collega
Censurato il requisito della residenza protratta
Inteso come condizione di accesso
Però nel contempo la vostra giurisprudenza non ha mai escluso
Tanto meno in assoluto
Che è un criterio di radicamento territoriale
Sei ragionevole e proporzionato beninteso
Possa avere una sua valenza
Nel obliterare tutto questo Coco e i TAR Friuli-Venezia Giulia ripeto con tutto il rispetto
Da un lato
Antica abdicato a quella che è la sua funzione essenziale ossia quella di motivare sulla non manifesta infondatezza
Della questione di legittimità costituzionale che peraltro si è auto posto auto sollevato è stata sollevata d'ufficio se non ricordo male
Nel contempo la motivazione così fatta si riduce in formule di di di di stile ci delega di fatto a voi
Di fare quell'analisi preventiva a monte ex ante che spero che spetterebbe al giudice può in tutto questo il giudice a quo nemmeno ci indica il perimetro della questione
Qual è il criterio temporale di residenza e e illegittimo a prescindere dalla sua flessibilità
Ci si chiede se il radicamento territoriale possa rilevare solo in sede di graduatoria
E mai nessuna forma come requisito di accesso
Oltre o se la specifica norma friulana si è irragionevole proprio perché non idonea a misurare quel radicamento
Che pure il legislatore regionale intendeva valorizzare il provvedimento non offre alcun piano Daga di rimessione non offre alcuna documentazione in merito
A piazza appiattisce la vostra complessa e complessiva giurisprudenza su leggi analoghe ma riversa
In un'unica interprete indifferenziata declaratoria di incostituzionalità che fa il giudice a quo
Lo fa sulla battuta fa di fatto sulla base delle vostre sentenze
In tal mondo però si si inverte si invertono i ruoli il giudice a quo fa la Corte Costituzionale chiede alla Corte di costituzionale di colmare le lacune
Motivazionali del provvedimento di rimessione
A nostro avviso una simile in versione dei ruoli non può che portare a una declaratoria di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale così come
Mal posta dal TAR Friuli-Venezia Giulia
Prego avvocato del Pascoli
Grazie presidente
Presidente c'è lentissimi giudici della Corte
Non ripeto quello che abbiamo scritto in memoria non ripeto quello che ha espresso l'avvocato Mazzeo proseguo diciamo così concludo la nostra come interazione su un altro profilo di inammissibilità come è stato evocato dal relatore
Il giorno della camera di consiglio del TAR Friuli-Venezia Giulia dal sette maggio del due mila venticinque era già sopravvenuta una disposizione regole regionale legge otto del due mila ventiquattro quindi l'anno precedente
Che aveva ridotto questo Periodo spostandolo da cinque anni a due anni
Questa circostanza questa riduzione a nostro avviso rileva sotto due profili
Sia in relazione al perimetro della discute della questione in odierna discussione perché cinque anni non sono più attuali che corrispondono a a un assetto normativo che è superato
E sia comunque a una valutazione del merito della questione perché cinque anni oggettivamente sono diversi da due anni
Il TAR ove si fosse ove si fosse posto la questione ma non se l'è posta perché c'è un silenzio assoluto nel provvedimento giurisdizionale avrebbe senza dubbio dovuto valutarne preliminarmente l'impatto avrebbe dovuto evidenziare espressamente per quale specifico motivo si ritenesse comunque vulnerato e il parametro costituzionale avvocato
Per questo motivo noi riteniamo che sia inammissibile la questione anche sotto questo aspetto perché l'ordinanza di rinvio che poi è una sentenza parziale non ha motivato in merito alla rilevanza della questione nel alla luce di questa sopravvenienza
Non si può evidentemente chiedere a codesta Corte di supplire alle carenze del giudice a quo sino al punto di compiere tutte le valutazioni che avrebbero dovuto ho potuto essere fatte
C'è poi vado residente a concludere una breve riflessione sul merito di questa questione perché noi riteniamo che la cosa meriti una riflessione comunque approfondita qui discutiamo come è stato detto del diritto alla casa
Che rientra nella più ampia categoria dei diritti sociali che però si caratterizzano ahimè nel nostro nella nostra situazione per essere comunque finanziariamente condizionati ovvero strettamente dipendenti dal risorse pubbliche disponibili in ciascun momento
Le abitazioni che rientrano nei programmi di edilizia economica e popolare sono un bene finito è scarso
Pertanto purtroppo e del tutto fisiologico che non tutti gli aventi diritto possano vedere soddisfatto loro bisogno
Il legislatore regionale inevitabilmente ha dovuto fare i conti con questa realtà ha dovuto individuare con gli strumenti normativi disponibili le modalità per addivenire alla migliore allocazione possibile di queste risorse
Operando dunque all'interno di margini di discrezionalità il legislatore ha inteso valorizzare un criterio quello appunto della residenza protratta che è un indice inequivoco di radicamento sul territorio regionale
E conseguentemente di una ancora più impellente necessità di accedere a un alloggio proprio in tale territorio
D'altra parte ove l'accesso al beneficio fosse sganciato completamente dal requisito di radicamento territoriale il sistema regionale stesso verrebbe in breve tempo sovraccaricato
Da domande di soggetti che non hanno alcun rapporto con il territorio ma che presenta una loro domanda per per e ottenere un alloggio ovunque questo sia
Se poi consideriamo un una ulteriore aspetto vale a dire che la larghissima parte dei fondi di cui dispongono le ATER del Friuli-Venezia Giulia deriva da fondi e finanziamenti regionali
Evidentemente non è un fuor d'opera che la Regione richiede ai beneficiari della propria spesa
Minimo pregresso collegamento territoriale
Un diverso aspetto presidente e concludo vale a dire lo svincolo totale del collegamento territoriale finirebbe invece per incidere negativamente proprio sui soggetti più vulnerabili
Che non possono per le più svariate ragioni trasferirsi altrove per soddisfare il proprio bisogno abitativo per esempio pensiamo a coloro che svolgono il ruolo di caregiver
O che sono inseriti in una rete sociale di supporto che costituisce un elemento insostituibile per fronteggiare situazioni di fragilità
Riteniamo per questo che la disposizione regionale oggetto del presente giudizio sia pienamente conforme ai parametri costituzionali e pienamente ragionevole e proporzionale
Grazie
Per la regione Friuli Venezia Giulia la bocca Crocco prego semestralmente
Egregio Presidente illustri Giudici ha poi come è stato già annunciato la Regione Friuli Venezia Giulia a nel ottobre del due mila ventiquattro
E modificato la legge Queen pugnalata e prevedendo appunto il requisito biennale di restituire insipienza richiesto per poter fare la domanda di beneficio
Questo problema come è stato rilevato dalla de Calais dell'Ater non è stato affrontato dal giudice a quo
Il quale si è limitato per quanto riguarda la fondatezza della questione a revocare i parametri tre comma uno e comma due della costituzione semplicemente richiamando lì senza motivare sul punto e citando relazione me li sentenze che sono state anche indicate dalla dall'avvocato del ricorrente
Ma le quella agli Stati specie delle sentenze e test di questa Corte e e della allarme relativa leggi regionali sono direttore prevedevano presupposti diversi da quelli della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia
La quale prevedeva sì cinque anni ma non continuativi erano cinque anni negli otto mentre le leggi regionali citata e prevediamo nei cinque anni e basta quindi c'era una soglia coincida
E non soglia chiamiamola mobile e quindi più favorevole per i richiedenti benefici si trattava quindi di fattispecie diverse che avrebbero dovuto essere esaminate motivate
Attigua altamente valutate dal giudice remittente che invece cosa che invece non è stata fatta
Quindi c'è un difetto una carenza di motivazione
Nelle memorie poiché abbiamo sollevato già diverse questioni relative alla il Mail rilevanza delle questioni che del queste che sono state sollevate e quindi mi torna soltanto ricordare che qui si tratta la questione è stata sollevata nell'ambito di un giudizio amministrativo
E nell'ambito del giudizio amministrativo rispetto al giudizio civile il giudice deve può muoversi deve muoversi nei limiti del tracciati dal ricorso dalle parti e la parte ricorrente non ha mai impugnato
La disposizione che prevede il requisito della resilienza quinquennale anziché dicendo proprio l'ordinanza meglio non eravamo parte nel giudizio può
Leggendo l'ordinanza si vede che anzi ricorrente riteneva di avere i requisiti prescritti cinque anni
E infatti chiedeva soltanto che fossero riconosciuti che e nell'atto fosse impugnato fosse fosse lesivo in quanto non aveva riconosciuto l'esistenza che lui reputava sussistere dei requisiti e anche nel quarto motivo la questione viene riproposta perché si si parla di violazione di legge ma non è la legge regionale che si cita come motivo di gravame la la legge uno legge regionale uno del due mila e sedici ma divenne ritenuta violata la legge
Della largo e quarantuno del mille novecentonovanta quindi si tratta di una fan la fattispecie completamente diverso sa proprio sulla base di questa ritenuta sussistenza dei requisiti in capo al richiedente in capo alla
Ricorrente
In la la questione inammissibile poi in via dis per quanto riguarda la contraddittorietà l'insufficienza della sorte argomentativa
Presentata dal giudice remittente sulla non in plausibilità della questione come tetto il ricorrente era tutta di avere i requisiti e quindi c'è una contraddittorietà anche nell'ambito dell'ordinanza stesa in quanto da una parte nell'ordinanza si dice che questo che ricorrente reputa di avere requisiti dall'altra poi viene sollevata la questione di incostituzionalità
E
Che non era stata richiesta dal ricorrente comunque somma al giudice poteva
Effettuarlo
E il mio giudice lo fa però senza considerare un atto presupposto che il ricorrente non ha impugnato regolamento regionale
A pugnato provvedimento discussione ha impugnato i verbali ma non il Regolamento attuativo della legge che limite stabilisce i requisiti quindi il giudice avrebbe anche qui c'è una carenza nell'anno ultimazione avrebbe invece dovuto passare i vari passaggi logici dire appunto il provvedimento di esclusione
E viola il tipo no fare un confronto tra il provvedimento discussione il bando il bando Regolamento regolamento e la legge anche tutto questo è mancato nell'ordinanza di remissione
E quindi appunto per questo riteniamo poiché appunto era intervenuta anche nel frattempo la nuova legge regionale giudice come ha detto l'avvocato dell'Ater non l'ha esaminata per questo noi chiediamo in via subordinata la dimissione degli atti al giudice a quo
E in via principale invece che insistiamo che si è dichiarata inammissibile o comunque infondata la questione di legittimità costituzionale
Domande prego
Dall'avvocato e la Regione che ha riproposto alla discussione orale un'eccezione peraltro già contenuta che relativa al Regolamento allarma alla mancata impugnazione Regolamento nell'ASS nel giudizio a quo
Ora come sa meglio di me
Il problema dell'impugnazione del regolamento si pone quando ci sia un provvedimento conforme al Regolamento il quale sia difforme dalla legge
Secondo lei questa alloggi e e si discute se sia o meno disapplicabile nel giudice amministrativo secondo lei questa logica e riproponibile tale e quale anche nell'ipotesi invece in cui il Regolamento riproduca
La legge tanto più che la legge che indica quale deve essere puntualmente il contenuto Regolamento e qui sale e l'impostazione della difesa regionale per capirla meglio io per capire meglio viola percezione grazie
Prego fatto appunto che il regolamento non è stato impugnato e quindi siccome il giudice amministrativo deve attenersi motivi del ricorso tre motivi di ricorso non c'era l'impugnazione delle condanne
E quindi non è il giudice non ha neanche considerato regolamento Roma disapplicato è ha sorvolato letto la norma ha parlato genericamente di norma non si sa se intendesse
Norma di legge norma regolamentare normale regolamentare di legge quindi avrebbe dovuto esplicitare mezzo
Vogliono interloquire le difese delle parti private va bene non ci sono altre domande sarà deciso arrivederci e poca
Chiamiamo il giudizio al numero tre del ruolo
Ricorso trentadue del due mila venticinque Presidente del Consiglio dei ministri contro Regione Toscana
Presidente del consiglio dei ministri avvocati dello Stato Marco Corsini Emanuele Manzo per Regione Toscana avvocati Barbara Mancino e Marcello Cicchetti su delega l'avvocato Fabio Ciani
Buongiorno avvocati prego
Quella relazione del giudice davvero libere hanno pardon il giudice grazie presidente il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'articolo uno della legge della Regione Toscana diciotto giugno due mila venticinque numero trenta disposizione rubricata a tutela dei lavoratori dei contratti pubblici di appalto di competenza regionale che modifica l'articolo sei di una precedente legge regionale del due mila diciannove introducendo l'articolo sei uno
Il ricorrente riferisce con l'intento di contrastare il dumping contrattuale dichiarato nel preambolo la disposizione regionale introduce un trattamento economico minimo orario non inferiore a nove euro lordi come criterio qualitativo premiale da inserire nei banchi della Regione Toscana e dei suoi enti strumentali con particolare riguardo agli affidamenti ad alta intensità di manodopera basati sul criterio di di aggiudicazione
Dell'offerta economicamente più vantaggiosa con l'unico motivo di ricorso viene dedotta la violazione articolo centodiciassette secondo comma lettera e tutela della concorrenza per provini profili è un primo aspetto l'introduzione di criteri premiali nel procedure di evidenza pubblica rientrerebbe nella nozione di concorrenza per il mercato e sarebbe riservata la competenza legislativa esclusiva statali in materia di tutela della concorrenza
Spetterebbe perciò soltanto al legislatore statale
Definire il punto di equilibrio tra tutela della concorrenza e altri interessi pubblici connesse interferenti tra cui il perseguimento di obiettivi di politica sociale di tutela dei lavoratori di sostegno al reddito e all'impresa
Per un secondo profilo il ricorrente riferisce che stando al preambolo della legge regionale tre Oscar numero trenta il venticinque il legislatore regionale sarebbe intervenuto nelle more dell'approvazione adeguata normativa nazionale
Ricorrente ritiene che le Regioni non potrebbero intervenire a titoli cedevolezza invertita nelle materie di competenza legislativa esclusiva statale in ogni caso non sussisterebbe alcun vuoto normativo poiché il Codice dei contratti pubblici prevederebbe una articolata disciplina a tutela dei livelli minimi salariali dei lavoratori impiegati negli appalti pubblici concessioni
In particolare l'esigenza di contrasto al dumping contrattuale di garanzia di un livello retributivo adeguato sarebbero già assolte all'articolo undici del Codice dei contratti pubblici
Che impone alle stazioni appaltanti agli enti concedenti l'obbligo di indicare gli atti rigare il contratto collettivo nazionale applicabile all'esecuzione dell'appalto concessione
L'articolo undici è stato di recente integrato con il rinvio nuovo allegato al Codice che indica criteri per orientare le stazioni appaltanti nella selezione del contratto collettivo nella valutazione di equivalenza economica e normativa
Del diverso contratto che l'operatore economico dichiari di applicare in sede
Per un terzo profiler ricorrente ritiene che la disposizione regionale cristallizza darebbe per legge un criterio premiale
Limitando in questo modo la discrezionalità amministrativa che l'articolo centootto comma sette del codice dei contratti pubblici riconosce alle stazioni appaltanti
Nella selezione dei criteri premiali pertinenti all'oggetto l'affinamento
Per un quarto ultimo profilo istituzione regionale sarebbe lesiva del principio di separazione tra offerta tecnica offerta economica
Essendo precluso esporre nell'offerta tecnica elementi dell'offerta economica appena di compromissione dell'imparzialità della valutazione
Si è costituita in giudizio la Regione Toscana chiedendo che le questioni sia dichiarata non fondate
La difesa regionale premetto innanzitutto che la legge numero trenta volta a promuovere la qualità e la sicurezza del lavoro nei contratti pubblici di appalto di concessione eseguiti nel territorio regionale
L'impugnata articolo uno sarebbe perciò espressione delle competenze legislative regionali in materia di tutela del lavoro e di servizi e politiche sociali rispettivamente concorrente residuale
La disposizione regionale lascerebbe intatti i criteri di aggiudicazione previsti dal Codice dei contratti pubblici ossia il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa il miglior prezzo
Limitandosi a introdurre un criterio premiale che configura una tutela incrementale facoltizza ante e ulteriore rispetto alle disposizioni del Codice relative alle inderogabilità dei minimi salariali
Definiti dai contratti collettivi e dalle tabelle ministeriali
In ogni caso il limite derivante dalla competenza esclusiva statale relativa alla tutela della concorrenza non escluderebbe l'intervento regionale negli spazi di propria competenza
Risultando precluso solo quando finisca per influire sulle modalità di scelta del contraente
A differenza del criterio premiare piemontese oggetto la sentenza numero quattro del due mila ventidue il criterio toscano non introdurrebbe alcun requisito di territorialità del personale impiegato
Non avendo effetti discriminatoria applicandosi indistintamente a tutti gli operatori economici che intendono partecipare alla gara
Quanto alla discrezionalità della stazione appaltante secondo la Regione il criterio perderebbe solo negli affidamenti ad alta intensità di manodopera
In cui la componente dell'amore maggioritaria e lascerebbe intatta la discrezionalità delle stazioni appaltanti nella ponderazione da definirsi in concreto per ogni singola gara merita la separazione tra far sapere tecnica offerta economica il criterio il trattamento economico minimo essendo qualitativo non inciderebbe sull'offerta economica e sarebbe assolto con la solo espressione di volontà del partecipante alla gara
Senza necessità di documentazione a supporto
Il divieto di commistione d'altra parte non sarebbe l'assoluto non essendo preclusa l'indicazione dell'offerta tecnica di alcuni elementi economici a condizione che non superino l'intero prezzo dell'appalto
Non verrebbe in gioco infine alcuna cedevolezza invertita poiché il legislatore regionale intervenuto su ambiti di propria competenza
La giurisprudenza costituzionale ad ogni modo ammetterebbe la cosiddetta cedevolezza invertita quando si intrecciano competenze statali e regionali per cui le Regioni potrebbero normare provvisoriamente la materia in attesa dell'intervento statale la Confederazione generale italiana del lavoro CGIL ha depositato opinione titoli di cui scuri aderendo alla prospettazione la Regione Toscana
Il criterio premiale relativo alla soglia salariale non introdurrebbe alcuna discriminazione territoriale non sarebbe lesivo della concorrenza comunale non potendo sì perciò in contrasto neppure con la però la concorrenza di competenza legislativa esclusiva statale
Che dalla concorrenza uninominale necessariamente espressione prossimità dell'udienza la Regione Toscana depositata memoria
In cui insiste per la non fondatezza in particolare per la valenza non territorialmente discriminatoria del criterio premiale
Ha depositato memoria anche l'avvocatura generale dello Stato insistendo per l'accoglimento del ricorso l'avvocatura richiama in particolare la recente sentenza centottantotto del due mila venticinque di questa corte relativa alla legge della Regione Puglia di inammissibilità
Del ricorso statale che pur nella diversità di oggetto e parametri avrebbe confermato la riconducibilità degli affidamenti pubblici alla materia a tutela della concorrenza di spettanza esclusivamente statale queste quarto risulta
Per la presidenza del consiglio innanzitutto avvocato il stato borsini prego
Grazie allora le ragioni della presidenza del Consiglio sono state articolatamente dedotte nel nel ricorso io direi tue parole a confutazione delle obiezioni dell'eccezione fatta dalla Regione Toscana
La Regione esiste dicendo di avere inciso su una materia che riguarda la tutela del lavoro e le politiche sociali chiaramente non è vero perché questa non è una norma che incide sulla rapporto di lavoro generale nell'ambito della regione
E ne incide su materie diverse da quelle dell'affidamento dei contratti pubblici
Qui si interviene nella materia tipica delle gare e dei criteri di aggiudicazione delle gare e quindi dei criteri di scelta del contraente ora la vostra sentenza poco quella recente centottantotto del venticinque e chiarissima al punto nove punto uno nel ribadire il fatto che ogni volta che un legislatore mette le mani sulla materia delle gare di appalto e sulle procedure di scelta del contraente incide immediatamente ed esclusivamente materiale la concorrenza
Ci siamo interrogati molto al nostro interno sul fatto se la centottantotto nel dichiarare inammissibile il ricorso fosse stato invece meglio parlare della fondatezza siamo abbiamo tutti quanti condiviso la decisione di codesta Corte di incidere sulle piano dell'ammissibilità per lasciare impregiudicate le questioni relative al merito
Del delle leggi e alla luce dei parametri di costituzionalità correttamente invocati eccolo della concorrenza e correttamente e credo che sia l'unico invocabile
La Regione poi dice di non intervenire nella disciplina delle procedure di gara ed è in materia di criteri di aggiudicazione chiaramente non è vero cioè l'attribuzione di un criterio premiale e sceglie sede propria discriminare le offerte
E a scegliere il contraente e non è neanche vero che un parametro qualitativo perché il costo della manodopera e specialmente negli appalti intenzionati destinazione di manodopera è proprio un criterio di di maggiore incisione sui costi dell'operatore economico e quindi sulla formulazione del prezzo d'Italia
Il tema vero è che
Anche qui la Regione dice i ma io non le do nessun limite perché la norma regionale non incide sui limiti di territorialità e non limita l'accesso ma il vero tema della questione
Non è capire se il parametro e il concetto di concorrenza quale definito dei parametri comunitari e capire chi è legittimato alle città disciplinare questo parametro e questo non può essere che il legislatore statale
E infatti quando la Regione dice in maniera poco credibile non io non pregiudicò la necessaria conforme disciplina degli appalti sul territorio nazionale ma non è vero
A parte che la stessa Regione disciplinando sugli appalti propri non impedisce che sul territorio regionale e tutte le altre stazioni appaltanti come i comuni come le aziende possano invece disciplinare diversamente quindi già nell'ambito della Regione Toscana è possibile un è inammissibile disparità di impostazione delle procedure di gara
Ma soprattutto non si possono lasciare alle Regioni le singole decide di questa materia perché se se lo ci lascia le regioni si scoperto il vaso di Pandora che ne sente proprio la Regione Puglia
La Regione Puglia disciplina il salario minimo come limite inderogabile nella fissazione del costo del lavoro quindi a pena di esclusione
Ed è una sibillina del tutto diversa da città attribuzione il criterio premiale
E poi queste due regioni nove euro
Altre Regioni possono stabilire un limite diverso questa e il motivo e fondamentale per cui la competenza non può che appartenere allo Stato perché sullo stato e l'unico soggetto in grado di garantire una disciplina conforme e unitaria su tutto il territorio nazionale
Residua solamente la questione che appunto trattandosi di di norma regionale che incide sul piano della concorrenza siamo nel campo della competenza esclusiva dello Stato e quindi non è vero che il risiko una competenza del legislatore regionale né in senso vicario né in senso interinale questa è una norma manifesto chiaramente perché non fa altro che riprendere i contenuti di tutti un tentativo di legge statale che non arrivo mai neanche la discussione
Parlamentare quindi a nostro avviso ma non è chiaramente incostituzionale
Concludo mi consente Presidente
Parafrasando le parole di un noto radiocronista dalla voce roca dei tempi nostri anch'io chiedo solo dieci secondi per dire che questa è la mia ultima difesa davanti alla Corte costituzionale perché tra pochi giorni esiti
Tra pochi giorni è stato raggiunto non sono io che li raggiungo esso coloro che raggiungono me sarò raggiunto dei limiti d'età dopo quarantacinque anni di servizio
A difesa dello stato d'interesse pubblico
Ho cominciato all'Avvocatura di Milano una causa risarcitoria per un postino morso da un cane
Quindi il fatto che io concludo davanti al supremo consesso giurisdizionale del nostro Paese dimostra la fortuna professionale che ho avuto e dimostra la grandezza dell'avvocatura alla quale ancora appartengo e in cuor mio apparterrò sempre
Vi ringrazio per la pazienza con la quale in questi anni una vita senza scorta e anche oggi mi avete ascoltato e gli auguro buon lavoro con l'augurio avvocato minore di tutto il collegio non è la prima volta che lei difende qui la conosciamo bene indica
Auguri
E sempre per la presidenza del consiglio l'avvocato manzo la prego di non sovrapporsi a quanto appena
Detto l'avvocato corsi grazie signor Presidente assolutamente sarò molto rapido volevo soffermarmi su due aspetti
Il primo è quello inerente alla supposta compatibilità Unione Ale della norma regionale profilo evenienza con la Regione Toscana soprattutto voi nella nella memoria della della CGIL
E poi brevemente evidenziare quali sono le specifiche ragioni di interferenza di questa norma col sistema
Del Codice dei contratti pubblici sotto il primo profilo si sostiene che essendo questa norma la luce di alcuni precedenti alla corte di giustizia compatibile col diritto dell'Unione
Sarebbe perciò solo compatibile col diritto alla concorrenza nazionale
Ergo non si porrebbe un problema di violazione dell'articolo centodiciassette lettere in realtà non è così non è così per una ragione molto evidente in quanto tutta la giurisprudenza alla corte di giustizia richiamata
è una giurisprudenza che muovevano prospettiva ovviamente completamente diversa da quella che qui viene in rilievo
In questo giudizio si tratta di stabilire chi fra Stato e Regioni alla competenza legiferare su norme che regolano procedure a evidenza pubblico
La corte di giustizia invece ha indagato norme per certi versi anche analoga a quella Queen esami si fa insomma riferimento alla nuova sentenza Reggio posto del due mila quindici dalla corte di giustizia cui era un ente tedesco che aveva legiferato prevedendo una clausola di salario minimo a carico della dell'appaltatore aggiudicatario è bene ma in quel caso come in altri casi della corte di giustizia sempre assunto decisioni muovendo dal noto testi di adeguatezza e proporzionalità nella norma alla luce del parametro articolo cinquantasei del Trattato sul funzionamento quindi la libera prestazioni di servizi ovviamente lasciando impregiudicato il tema efficace che non questo giudizio cioè il riparto di competenze in base all'assetto costituzionale interno nazionale e anche il riferimento che venne fatto in particolare a pagina otto della memoria della CGIL alle conclusioni dell'avvocato generale nel caso spagnolo
A Este
Peraltro recentemente definito alla Corte di Giustizia Prodi qualche giorno fa lo scorso cinque marzo la sentenza della corte di giustizia in linea con le conclusioni l'avvocato generale della Corte di giustizia non fa altro che ribadire che una clausola del tipo di quella che qui viene in rilievo c'è un criterio premiale
Che appunto pregna se l'operatore che riconosce una maggiorazione retributiva
Ai suoi dipendenti è una clausole di passione in contrasto con l'articolo sessantasette della direttiva purché coerente con l'odiato all'appalto purché attribuisca non attribuisca l'amministrazione aggiudicatrice una libertà assolutamente indiscriminate assoluta di scelta
è un profilo che sto ponendo ai fini della decisione
Di di di questa corte sulla questione che qui viene in rilievo anzi dall'esame della giurisprudenza alla corte di giustizia che abbiamo richiamato alle pagine nove dieci in particolare alla nostra memoria
Ci pare possano emergere ulteriori elementi a sostegno della incostituzionalità di questa norma
Perché se la corte di giustizia con esiti alterni peraltro è perché il Regio posto dichiara compatibile la norma ma sentenze precedenti il caso Ruff arte su tutti aveva invece era invece a dirlo ma con cui si riversa ed è questa la giurisprudenza
Che non è mutata perché la sentenza Reggio poste chiarissima nel dire
Che
Otto quella sentenza si pone in continuità con i precedenti pur arrivando a conclusioni versa chiaramente giustificava le specificità del singolo cavalcato Reggio posso fu decisivo il fatto che mancava un contratto collettivo che fissasse
Livelli salariali minimi in quello specifico segmento di mercato si trattava di lavoratori del servizio postale
E quindi quella giurisprudenza tutta quella giurisprudenza con esiti alterni ha sempre esaminato questa norma nella prospettiva della libertà di prestazione di servizi quindi valorizzando e verificando la compatibilità della norma
Sulla scorta di un parametro che inerisce direttamente a regole concorrenziali quindi non c'è dubbio che questa norma la norma che interferisca con le regole della concorrenza e questo ha reso evidente vengo rapidamente al secondo punto dalla dalla concreta interferenza che questa norma generale il sistema dei contratti pubblici e lo abbiamo scritto ampiamente il il legislatore statale si è fatto carico dell'esigenza delle esigenze di cui vorrebbe farsi carico ore legislatore regionale
La esigenza di lotta al dumping salariale le tutele dell'occupazione lavoratori sono esigenze di cui il Codice dei contratti si fa carico in una serie di norme cioè sin dalla fase di progettazione come noto articolo quarantuno comma tredici del Codice dei contratti pubblici
è previsto un rinvio specifico alle tabelle ministeriali che contemplano salari minimi desunti a loro volta dai contratti stipulati dalle organizzazioni sindacali datoriali comparativamente più rappresentative ricordo peraltro che anche recentemente questa corte
La sentenza la centocinquantasei del venticinque refrattiva tutt'altra materia spettò alla sentenza sull'articolo diciannove dello Statuto dei e lavoratori
A nel dichiararlo parzialmente cos'ha ribadito che il criterio dell'organizzazione comparativamente più rappresentative poco il perno su cui poggia l'ordinamento lavoristico e quello che ha fatto legislatore statale è semplicemente la cioè per così dire la per così dire la la cristallizzazione di ma tecnica nota cioè il rinvio legale a un trattamento salariale il minimo previsto dal contratto collettivo è in sede di progettazione in sede di predisposizione agli atti viziati di gara articolo undici
Unitamente all'allegato uno punto zero uno che è una grossa novità del Codice dei contratti pubblici perché limita la discrezionalità della stazione appaltante
E limita anche per certi versi la discrezionalità dell'operatore perché l'operatore possibili gare un contratto diverso purché assicuri tutele equivalenti
Allo stesso modo se c'è un ribasso a danno del lavoratore offerta anomala esclusa articolo centodieci comma cinque
Era un evidente che queste norme statali sono tutte pancia vanno lette
Congiuntamente oltre a quella centodiciannove in tema di subappalto l'obbligo del subappaltatore di assicurare le medesime tutele ai lavoratori che avrebbe dovuto assicurare il contraente principale
E tutte queste norme sono ispirate dall'esigenza di garantire uniformità sul tuo ritorno nazionale
Definire dei criteri tendenzialmente certi di determinazione dei livelli salariali minimi come ma certa flessibilità concertata controllata perché anche queste norme valorizzano ovviamente
Le specificità territoriali contesti geografici segmenti di mercato ma dovendo però da una logica sullo sfondo ecco di trattamento uniforme
Se si rimettesse alle regioni il potere di edificare sul punto si genererebbe crediamo una situazione di caos applicativo
Nelle delle procedure di di evidenza pubblica
E questa tecnica del rinvio al a alla contratto collettivo comparativamente più rappresentino come dicevo
E coerente con l'intero resto ordinamento lavoristico e sono numerosissime le norme che adottano questo criterio le segnalo rapidamente propone i settori più sensibili a dinamiche per così dire di dumping salariale
Però ha già nel già nel settore degli appalti pubblici si pensa articolo trentasei dello stato dei lavoratori
E chiaramente prescrive l'obbligo all'appaltatore di rispettare trattamenti salariali minimi previsti da contratti differimento
Anche in altri settori quello cooperativo articolo sette comma quattro del decreto legge duecentoquarantotto del due mila sette su cui si è pronunciata questa corte
Con la sentenza cinquantuno del due mila quindici dichiarando conforme a Costituzione l'articolo duecentotré Edel Dl trentaquattro dell'umile aventi sul personale del trasporto aereo
L'articolo recentemente tradotto comma recentemente introdotto uno bis introdotto al due mila ventiquattro all'articolo ventinove del decreto legislativo duecentosettanta del due mila tre con riferimento agli appalti privati
Questo per dire che la tecnica del rinvio legale al trattamento minimo retributivo cristallizzato nella contrattazione collettiva è una teca coerente con l'ordinamento e direi oggi coerente con l'impianto della stessa direttiva europea in tema di salari minimi nel diritto dell'Unione la recente direttiva nel due mila ventidue la due mila quarantuno il ventidue per come confermata parzialmente come nodo alla dalla corte di giustizia con la decisione dello scorso undici novembre
Due mila venticinque perché quella direttiva alla luce della giurisprudenza la corte di giustizia fa perno e per così dire elegge proprio il contratto collettivo maggiormente rappresentativo a criterio di riferimento per la determinazione dei salari minimi e quindi ci pare che sotto tutti questi profili la norma regionale
Introducono elemento di rottura rompa quell'equilibrio che faticosamente un faticoso bilanciamento fra contrapposte esigenze tutela della concorrenza tutela dei lavoratori
Il legislatore statale ha raggiunto e illusorio sostenere che è una norma che obiettivamente introduca un onere economico supplementare così lo definisce la corte di giustizia tutte le sue sentenze
Quando si occupava di fattispecie anale un onere economico supplementare
è evidente che la norma che limita e conforma che orienta la libertà di impresa e quindi incide sulla concorrenza ed è perciò solo una norma di non spettanza regionale una norma che solo legislatore statale può adottare e quindi presidente e concludo
Riportano Iberia stati scritti difensive insistendo nell'accoglimento del ricorso grazie
Per la Regione Toscana l'avvocato Cecchetti prego
Grazie presidente
E dunque il via contraddittorio scritto in questa causa è stato particolarmente ampio
E l'eccellentissimo relatore ne ha dato conto io non voglio assolutamente
Riprodurre gli argomenti della Regione Toscana a sostegno di una impostazione radicalmente diversa rispetto a quella che anche oggi
Abbiamo ascoltato consentitemi prima di tutto di fare le mie congratulazioni al collega dell'Avvocatura dello Stato i complimenti la mia massima stima ovviamente per tutte le volte che ci siamo incrociati in questa e in altre aule
Consentitemi però di rappresentare almeno in estrema sintesi quelli che a nostro avviso va bene
Della regione Toscana sono i tre punti decisivi tre nodi che rendono radicalmente opposta alla nostra ricostruzione
Del quadro normativo del quadro delle competenze con riferimento al a questa causa
Il primo nodo decisivo all'interpretazione della competenza statale in materia di tutela della concorrenza che viene evocata come
Unico parametro di legittimità costituzionale
In questo caso beh lo abbiamo ascoltato lo abbiamo letto negli atti di causa il presidente del consiglio dei ministri sostiene una lettura chiaramente dichiaratamente oggettiva
Della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza
Una competenza che sarebbe riconducibile ad ambiti oggettivamente determinabili tra cui in questo caso per l'appunto la materia
Degli appalti pubblici quella disciplinata dal Codice dei contratti
Di talché come dire il legislatore statale sarebbe l'unico legislatore competente a disciplinare questa materia oggettivamente individuata con l'Effetto da un lato di garantire l'uniformità della disciplina vs il caos a cui darebbero vita legislazioni differenziata sul territorio
E dall'altra di impedire qualunque interferenza
Con la materia dei contratti pubblici da parte dei legislatori regionali
Concezione oggettiva che naturalmente se viene condivisa da questa Corte è evidente che rende accoglibile la la tesi del presidente del Consiglio dei ministri perché è indubbio che la Regione Toscana abbia dettato una disciplina che si rivolge alle sue stazioni appaltanti adesso ci credo e ci tornerò
Però chiaramente dico la Regione Toscana sostiene un'impostazione completamente diversa che trae spunto anche dalla vostra giurisprudenza la competenza esclusiva statale della in materia di tutela della concorrenza non è una competenza esclusiva esclude perché la tutela della concorrenza non è una materia oggettivamente confina aprile
è una materia tele lo pelle o logicamente orientata ha un fine per l'appunto e quel fine il perseguimento di quel fine consente al legislatore statale di intervenire per l'appunto nella disciplina dei contratti pubblici e gli dà titolo per dettare appunto la disciplina del codice dei contratti ma tutto questo non vale ad escludere che il legislatore regionale utilizzando però i titoli di competenza legislativa possa incidere in quella materia l'incidenza ovviamente è consentita in questa seconda concezione della tutela della concorrenza perché se la tutela della concorrenza è un fine questo fine come dire non esclude il legislatore regionale da un ambito oggettivo
Ma gli impone un vincolo conformativo quindi una potestà legislativa quella dello stato che noi riteniamo in materia di tutela della concorrenza che impone non un vincolo esclude ma un vincolo conformativo al legislatore regionale
Il quale utilizzando come nel caso di specie propri titoli di competenza in questo caso tutela del lavoro e servizi e politiche sociali perché questo il titolo che abbiamo invocato consente di disciplinare anche nella materia dei contratti pubblici di dettare norme purché ovviamente non violino
E siano conformi alla disciplina dettata dal legislatore statale questa è la nostra impostazione che ovviamente l'impostazione che ha fatto ritenere al legislatore regionale di poter intervenire in questa materia naturalmente diventa determinante il secondo elemento decisivo cioè valutare se effettivamente questa disciplina che il legislatore regionale ha ritenuto di avere titolo
Per dettare sia o meno conforme alla disciplina statale cioè se arrechi un meno pregiudizi alla finalità della concorrenza
Questo il tema è per questo che è stata invocata la disciplina scusate la giurisprudenza europea prima di tutto perché quella giurisprudenza ci dice che un criterio premiale come questo non viola la concorrenza non è anticoncorrenziale
La norma regionale non è anticoncorrenziale e
Questa come dire
Contestazione non è stata fatta nemmeno dal Presidente del Consiglio nel suo ricorso nei suoi atti di causa il quale contesta l'interferenza l'incidenza ma non contesta la difformità
Questo è il punto la disciplina regionale introdotta dalla legge censurata non è una disciplina che viola la concorrenza
Che impedisce la concorrenza che la vulnerabilità pregiudicato è una disciplina che è perfettamente consentita dalla giurisprudenza europea ed è una disciplina che non ha antinomie
Nel col diritto europeo né con diritto legislativo statale questo è un altro tema
Non viene contestata l'antinomia viene contestata l'incidenza viene contestato al legislatore regionale di aver fatto ingresso in una materia entro confini che non sarebbero
Consentiti ma
Comprendete che invece l'impostazione della Regione Toscana è totalmente diversa diteci doma difforme
Questa disciplina dalla finalità della concorrenza diteci dov'è difforme dal Codice dei contratti pubblici che infatti su questo punto proprio delle clausole premiale riconosce un potere alle stazioni appaltanti
Le stazioni appaltanti possono introdurre questi criteri il codice lo prevede possono prevedere delle clausole sociali
Di maggior tutela rispetto al minimo previsto dal codice
La disciplina del codice una disciplina minima di protezione sociale dei lavoratori ma non vieta alle stazioni appaltanti di introdurre misure di maggior tutela
E allora la domanda diventa attenzione il legislatore regionale con questa disciplina a chi si rivolge
Si rivolge a soggetti in determinati si rivolge a tutte le stazioni appaltanti del suo territorio manco per idea il legislatore regionale si rivolge alle sole stazioni appaltanti
Questa disciplina rivolta esclusivamente alle gli appalti della regione e agli appalti degli enti dipendenti degli enti strumentali
Cioè possiamo dirlo alla sua amministrazione alle sue amministrazioni
Questa è una disciplina che ditemi se sbaglio se fosse stata adottata con un atto amministrativo generale sarebbe ritenuta perfettamente legittima
Ed era esattamente quello che il legislatore regionale faccio notare aveva previsto fino all'entrata in vigore di questa legge
Perché questa legge nell'articolo uno introduce la norma censurata ma nell'articolo tre tra le abrogazioni abroga per l'appunto la legge sette la legge regionale sette del ventitré disposizioni in materia di linee guida per l'individuazione delle esigenze sociali di cui all'epoca era l'articolo trenta
Comma uno del decreto cinquanta del Codice dei contratti precedenti e abroga l'articolo sei bis
Di quella legge
Che prevedeva espressamente che per gli enti regionali ma c'erano anche altri enti le aziende dei servizi alla persona
Le esigenze sociali di cui all'articolo trenta del Codice dei contratti dell'epoca decreto cinquanta
Che ispirano i criteri di aggiudicazione da prevedere nei bandi sono stabiliti attraverso linee guida approvate con deliberazione della Giunta regionale
La disciplina regionale previgente che questa norma impugnata abrogato prevedeva lo strumento dell'atto amministrativo
Delle linee guida regionali che orienta vanno l'approvazione dei bandi
Per l'appunto imponendo di attraverso le linee guida di inserire queste clausole premiare di protezione sociale
Tutto questo non è mai stato contestato e non sarebbe Contestabile neppure oggi allora la domanda è poi di fondo che voi avete oggi sul tavolo
Ma se questa diciamo stessa operazione fosse stata fatta con la forma dell'atto amministrativo le vecchie linee guida di Giunta non sarebbe legittima
E allora è illegittima perché ha assunto la forma della legge regionale
è il legislatore regionale che non si può rivolgere alla sua amministrazione alle sue stazioni appaltanti questa è la domanda di fondo su cui diciamo questa Corte è chiamata a pronunciarsi in questa causa
A me ovviamente la Regione Toscana è parso di no nel senso che se fino a ieri potevo fare come Giunta regionale le linee guida per le mie amministrazioni per le mie stazioni appaltanti
Lo posso fare anche con una legge regionale che si rivolge ai medesimi soggetti destinatari facendo una cosa che le amministrazioni in sede di bandi di gara il Codice dei contratti pubblici le abili fa fare per tutte queste ragioni io
Come difensore della Regione Toscana insisto per il rigetto del ricorso grazie domande
è una domanda Presicce che tipi di questo problema epoca sempre lo poteva fare con con con atto amministrativo perché non lo potrebbe fare per legge
Che cosa accadrebbe professore se e la
Se successivamente
A questa legge regionale il legislatore statale introducesse una disciplina nell'esercizio della propria competenza esclusiva immergere in materia di concorrenza chiaramente difforme rispetto
A questa norma regionale
Un suo contributo potrebbe essere prezioso perché si tratta di un problema che noi ci troviamo spesso ad affrontare altre domande
Prego prime allora l'avvocato Cecchetti prego
E ma allora questa idea secondo me è esattamente questa preoccupazione esattamente quella che aveva presente il legislatore regionale quando ha redatto la norma che ha approvato perché diciamo
è stato inserito questa
Diciamo quella che è stata interpretata come cedevolezza invertita in realtà non è una cedevolezza identità
è esattamente la conseguenza del normale susseguirsi nel tempo dell'esercizio delle diverse potestà legislative
Il legislatore nella nostra interpretazione della competenza esclusiva della tutela della concorrenza è pacifico ed è riconosciuto che il legislatore statale possa intervenire
A tutela della concorrenza disciplinando questa materia certamente quindi è più che verosimile che un domani
La disciplina che attualmente consente e lascia alle amministrazioni appaltanti
Di introdurre o meno causa del genere intenda vincolare maggiormente individuando delle misure di protezione sociale più specifiche obbligatorie
Ovviamente se queste venissero introdotte la disciplina regionale previgente e dovrebbe risultare conforme quindi perché il vincolo conformativo rimane il vincolo all'anno un'antinomia noi non sosteniamo che la legge regionale che possa essere antinomiche a rispetto alla alla legge nazionale questo già mai
Evidentemente no la potestà legislativa esclusiva impone comunque un vincolo di conformità
Quindi la legge regionale dovrebbe risultare conforme allora se non lo fu per questo il legislatore regionale ha inserito fino a il finora è naturalmente una sorta di clausola di interpretazione per il giudice dicendogli guarda io già da adesso mi ritraggono di fronte a una disciplina statale sopravvenuta che fosse antinomia
è una una sorta di supporto all'interpretazione
Quindi il legislatore regionale non è che ha imposto una clausola di cedevolezza invertita semplicemente riconosciuto che c'è un legislatore che ha comunque una parola conformativa nei confronti della legislazione in questa materia
Ciò che a noi preoccupa cioè
E ovviamente è il motivo per cui a un certo punto la Regione Toscana ha deciso immagino
Entro nella mente del legislatore toscano
Ha deciso di usare lo strumento della legge è affermare la competenza cioè la competenza legislativa potere entrare nella materia questo è il punto
Entrare in conformità questo sensato
Ma entrare sì non non è concepibile per non lui che la materia della tutela della concorrenza assorba l'intera materia degli appalti pubblici
E diventi una sorta di titolo oggettivamente confinano vile questo per noi ecco non è sostenibile anche sulla base della giurisprudenza di questa Corte fin da dal due mila e quattro ecco
Questo se spero di essere stato chiaro su questo al spesso questi invitò la Presidenza del Consiglio
Avvocato
Avvocato Casini e richiamato in atti ha ragione no no va benissimo prego prego avvocato
Avvocato Corsini operaio grazie ma in realtà questa domanda e una mezza sentenza né nel sette
Nel senso che cosa che quindi il tema e allora non noi non dobbiamo essere come dire fraintesi noi non difendiamo una battaglia di retroguardia noi pretendiamo una rigorosa delimitazione delle competenze proprio per evitare quello che la richiesta del consigliere nel senso
Che cosa accadesse legislatore diceva ma la disciplina di questa materia concorrenziale
Non può essere alternativamente esercitata da Tizio o da Caio se spetta tizio e solo tizio e i diciamo la la logica di questa pretesa e deriva da proprio dall'ipotesi in cui la disciplina statale tre forse antinomiche forse contrastante
Lo Stato deve disciplinare in via esclusiva e il tema di questo ricorso è che la vicina del Codice dei contratti una disciplina chiusa
Chiusa
Perché esaurisce tutte le soluzioni che il legislatore statale a ipotizzato a tutela del lavoratore e come clausola sociale e una disciplina chiusa
Ed è disciplinato USA con un rinvio mobile che varia da territorio a territorio e che non può essere cristallizzata in una somma fotografata perché come è successo ogni regione lei intende diversamente e questo non è ammissibile quindi se lo Stato intervenisse con una disposizione coerente e che è chiaro che non fa altro che fare il suo mestiere e e la Regione non può legiferare ma se intervenisse con a disposizione contrastante
Non altri è che lo Stato li può può aspettare ripeto qui non è il tema si la norma e cover coerente con la concorrenza il questione e chi deve disciplinare la coerenza di un sistema normativo chiuso con i principi comunitari della concorrenza e non potessero sta
O no
C'è un'altra domanda
Del giudice Luciani prego
Volevo un chiarimento sui titoli competenziale i cioè immaginiamo che questa medesima norma
Come nella realtà
Sia di produzione regionale
Qual è il titolo competenziale
Se questa norma e di produzione statale immaginiamo che una medesima norma identica noi la trovassimo in una legge dello Stato
Quale sarebbe il titolo competenziale che facoltizza lo Stato adottare una norma di questo genere e mi chiedo dunque e la vostra ricostruzione
Avremmo titoli competenziale diversi asseconda del soggetto che adotta la norma
Ma con un contenuto normativo esattamente identico oppure avremmo titoli competenziale che si sovrappongono come nelle ipotesi in cui la Regione intervenga nella materia
Della tutela della concorrenza affini diciamo ampliativi della della concorrenza ecco questo non mi è molto chiaro nella posizione dell'età
Raccogliamo anche un'altra domanda del vicepresidente nella rovina l'avvocato nello Stato Corsini ma effettivamente codici contratti nelle linee guida consentirebbe la stesse medesima disposizione di introdurla tramite linee guida
D'accordo con quello che ha affermato
L'avvocatura regionale oppure no
Allora su entrambi i quesiti c'è anche un altro quesito allora prego prego giudice soltanto vorrei la vostra reazione
Visto che stiamo parlando di interpretazione della tutela della concorrenza su un tema la mozione
Impedisce una frammentazione su base territoriale dei mercati oppure no in altre parole
Se si segue la tesi della Regione la regione sulla base di un titolo competenziale potrebbe introdurre nuove il regolare Conf del mercato
Che riguardano le aggiudicazioni
Tutto ciò no al di là del caso specifico dal luogo ad una frammentazione su base territoriale dei mercati e quindi a regole di funzionamento diverso in Toscana in Lamé Lazio o in nel nelle in un'altra regione
Oppure no esce dal luogo una frammentazione delle regole che riguardano quindi l'ordine giuridico del mercato tutto ciò è compatibile con la nozione di tutta la concorrenza stabilita dalla Costituzione oppure no
Quindi tema frammentazione su base territoriale dei mercati in conseguenza delle regole che arrivò
Arbanno appunto aspetti fondamentali del funzionamento come la scelta del contraente privato
C'è un ulteriore questa ironica allora giudice
Patroni Griffi tra i io mi ricollego alla domanda il vicepresidente Antonini se qualora fosse busta questa disciplina con atto amministrativo linee-guida o altro teoricamente anche col bando direttamente
Se come assumo l'avvocatura
Allora in questo caso evidentemente il parametri di riferimento è la legge non è la Costituzione
Se come assumo l'avvocatura il Codice è un sistema chiuso
Anche se può avere le disposizioni in altri che comunque il Codice un sistema chiuso ci sarebbe un parametro di legittimità da invocare rispetto a questa situazione
Allora innanzitutto la la Presidenza del Consiglio adesso non chi può
Prego prego avvocato questi
Magari ce la dividiamo crescerà queste cose allora B e parto dall'ultima domanda fatta da da un ex Presidente
Del consiglio di stato è chiaro la questione si sposterebbe sul piano del del del processo amministrativo
Il tema e e è la penultima domanda qui la uniformità di disciplina sul territorio nazionale non va vista con riferimento al dato numerico
Nove euro piuttosto che otto euro va vista intanto con riferimento al fatto che tutte le volte che il legislatore nazionale fa riferimento alla contrattazione collettiva questo riferimento è incompatibile con la fissazione di criteri fotografici fissi e in ma quello che si vuole evitare non è tanto nella cifra e nella disciplina della procedura di affidamento e di aggiudicazione
E lo rivela come nessun vorrei ripetermi ma mi rendo conto che il momento invece giusto per dire questo una regione ne fa una causa di esclusione dalle gare minimo inderogabile
Deve verificare quindi se il concorrente non offre quel elemento di valutazione dello sette viene escluso dalla gara
In questo caso è un criterio premiale ma è un criterio premiale che attinente al costo del lavoro in appalti alla decisa prevalenza della manodopera è un criterio decisivo di aggiudicazione
E questo non è assolutamente tollerabile se noi vogliamo pensare a una disciplina uniforme né sul territorio nazionale ma dico anche all'amico e collega sullo stesso territorio regionale
Cioè il il mio comune un po'fa gare diverse
E la Regione ha fatto nello stessa regione fa una gara e questo non è assolutamente ammissibile se non si spezza
L'unitarietà della disciplina che è un baluardo che in materia concorrenziale noi siamo difendendo da sempre col vostro sostegno peraltro è il perché diciamo le nostre Poli posizione del governo sono sempre fortunatamente
Hanno trovato sempre positiva accoglienza della corte costituzionale quindi non è tanto se cambia il dato il dato numerico e occasionale certo può cambiare ma potrebbe cambiare la considerazione che il dato numerico assume a nell'ambito dei criteri di valutazione delle offerte
Che sono criteri economici e non è vero che un criterio qualitativo non è affatto vero che un criterio qualitativo il costo della manodopera e la componente essenziale del prezzo offerti in gara specialmente negli appalti di questo genere
Quindi
Veramente si spense vitalità della greci sommersi poi eccetera l'avvocato Manzullo Julie qualcosa sì rapidamente per insomma provare incerti gettare abbiamo con le varie domande mi sembra che il riferimento alle linee guida sia falso problema nel senso che la linea guida immaginiamo che preveda il suggerisca alle stazioni appaltanti di prevedere criteri premiali come quelli cui rilievo ben è un atto di soft law
Un atto non vincolante evidentemente la salsa patate qui c'è un salto qualitativo quella norma generale della regione che vincola tutte le stazioni appaltanti regionali le vincola nell'annata
A San appaltante vincolata potrà graduale il punteggio il premio ma è vincolata ad inserirla e quindi c'è è evidentemente un salto qualitativo e un atto amministrativo che diciamo a
A adottasse lo stesso vedere un atto quindi la cui legittimità sul piano amministrativo andrebbe evidentemente
Verificata la luce il principio e la concorrenza di non discriminazione ma un problema credo qualitativamente diverso è stato invece alla norma generale e astratta regionale che vincola le staziona patente che inevitabile mente al momento in cui diventa vincolante genera una frammentazione allora per questo il titolo diciamo o attributi vuole la competenza esclusiva dello Stato quando si tratta attenzione di regolare criteri premiali
Cioè qui non siamo pesano quella della regione la legge della della regione rossa non è una norma che semplicemente fissato un salario minimo
Alla norma che individua un criterio premiale che quindi aumenta e riduce le chance di aggiudicazione di appalti
E quindi inevitabilmente induce l'impresa ad orientare la propria attività nella prospettiva della raggiungimento di quel criterio prevale è questa la la ratio della norma e le implicazioni della norme di e di questo potere alla ma che inevitabilmente introducendo un onere economico supplementare riguarda malato dalla concorrenza
Quindi non mi sembra evidente che sotto questo profilo Roma sia difficilmente difendibile grazie
Avvocato Cicchetti Perego
Intanto ringrazio perché evidentemente abbiamo suscitato distinte discussione e il tennis solo sono molto interessanti Complessi al io parto diciamo intanto dal ricondurre ha un perimetro molto limitato il caso perché qui è e parto dalla domanda del vicepresidente Antonini e del presidente Pascoli
Si potevano fare la stessa cosa con atto amministrativo allora partiamo dal basso la singola stazione appaltante che nel bando preveda una clausola di questo genere è legittima o no io non ho sentito dire che è illegittima
Quindi è una cosa che il codice consente e che il diritto europeo consente saliamo di grado
Una direttiva della Giunta regionale agli suoi enti perché qui stiamo parlando degli enti regionali
Stiamo parlando dell'amministrazione è il legislatore regionale che si rivolge alla sua amministrazione e alle sue stazioni appaltanti non stiamo non c'è una disciplina generale sul territorio regionale
La il legislatore regionale toscano non ha preteso
Poi ci arriverò di frammentare il mercato non hanno ha disciplinato i bandi dei suoi enti
La domanda è ma io Regione posso disciplinare e dare una direttiva alle mie stazioni appaltanti
Indicando di Play vedere questo criterio premiale ma se lo possono fare le singole lo potrà fare anche
Il padrone di casa mi viene da dire
Il padrone di casa e la Regione che qui non agisce come Giunta Magister come legislatore
Il tema è lo può fare la legge sì
Non lo può fare la legge solo può fare la Giunta a me viene da dire no
Però ecco io non ho non ho sentito contro argomenti rispetto a questa delimitazione il caso delimitato su questo
Stiamo discutendo di questo
Dopodiché certo esisteva un tema generale che abbiamo posto
Ricostruzione della potestà legislativa regionale di incidere sulla materia allora certamente rispondo al giudice Pitruzzella per quanto ovviamente posso ritenere io certamente noi non sosteniamo la frammenta avvilita Vimercati questo o la frammentando evita territoriale
Ed è per questo che ci siamo cimentati nei nostri atti di causa nei nostri atti difensivi
Come dire giustificando la conformità diritto europeo di clausole di questo genere ed è questo il punto se sono conformi per il diritto europeo vuol dire non frammentare i mercati una clausola del genere certo giammai ci sogneremmo di sostenere che i legislatori regionali possono frammentare i mercati
Quindi scelte direi scelte che disciplinano le regole per la selezione del contraente
Possono essere incise secondo noi da discipline regionali purché non frammentino mercati
Qui non siamo nel caso della Regione Piemonte che aveva individuato latere il vincolo della territorialità dei lavoratori che dovevano partecipare
Riprese qui noi stiamo mettendo tutte le imprese partecipanti sulla stesso piano
Per i bandi delle amministrazioni regionali e degli enti dipendenti
Rispondo da ultimo ma capite bene che
Oltre i confini di questa causa su banda del professor Luciani il quale pone un un tema evidentemente e un onere argomentativo annuivo
La stessa norma può essere disciplinata con due dettata da due titoli di competenza diverso
Secondo noi sì perché perché lo Stato USA il titolo tutela della concorrenza quindi usa un tu un titolo finalistico
Al fine di tutelare la concorrenza e disciplinano queste in l'introduzione di clausole premiali nei bandi il legislatore regionale se la fa uso la premiale riguarda tutela del lavoro o sì politiche sociali può fare esattamente la stessa cosa naturalmente incontrando un vincolo di conformità nella disciplina statale vigente
Vigente ok sopra veneta questo naturalmente
Però questa mi pare che sia l'impostazione che in fin dalla sentenza quattrocento uno del due mila e sette di questa corte è stata adottata nella materia dei contratti pubblici cioè i contratti pubblici non sono una materia sono un ambito in cui possono intervenire legislatori DiVersi
Lo Stato con il titolo della tutela della concorrenza che un titolo finalistico e le regioni con i loro titoli materiali a seconda delle discipline che vogliamo introdurre naturalmente lo Stato col titolo della concorrenza piume lo può fare quello che vuole
Nel senso può anche introdurre le clausole sociali come in effetti ha fatto nel nel Codice dei contratti pubblici
Ma questo non significa pregiudicare l'introduzione delle clausole sociali a chi abbia un titolo di competenza e non violi la concorrenza questo è il punto
Non so se ho risposto ma diciamo questa è la nostra prospettazione grazie bene
Sarà decisa arrivederci avvocati auguri ancora l'avvocato Gozzi grazie amiamo il giudizio numero quattro del ruolo
Ricorso trentasette del due mila venticinque Presidente del Consiglio dei ministri contro la Regione Piemonte Presidente del Consiglio dei ministri avvocato dello Stato Maria Luisa Spina per regione Piemonte avvocato Giulietta Majorana
Mi sembra indifendibile però
Stavolta il giudice D'Alberti prego per la relazione
Grazie presidente
Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli articoli trentaquattro comma due e cinquanta commi uno e due della legge della regione Piemonte numero nove del due mila e venticinque
Vediamo la prima disposizione censurata rubricata applicazione del deflusso ecologico
La leggo nei corsi d'acqua a carattere torrentizio canali o porzioni di esse non di essi non classificati come fiumi della regione
E nei corsi d'acqua classificati come fiumi o tratti diessina caratterizzati da ricorrenti deficit idrici stagionali tenuto conto della regimazione non costante del flusso delle acque il deflusso ecologico è calcolato in modo dinamico in base alla portata presente nella sezione di derivazione e non può essere eccedenti il trenta per cento della portata effettiva medesima giova ricordare che per il deflusso ecologico deve intendersi questa è una definizione così provvisoria poi vedremo discussione la quantità di acqua minima al fine di preservare gli equilibri dell'ecosistema acquatico
Ora ad avviso del ricorrente l'introduzione di queste nuove modalità di calcolo del deflusso ecologico consentirebbe un aumento dei prelievi
Diciamo delle derivazioni
Sul singolo corso d'acqua causando un deterioramento degli standard di protezione ambientale e sarebbe lesiva della competenza esclusiva delle dieci Latorre statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di cui all'articolo centodiciassette secondo comma lettera S della Costituzione
In relazione agli articoli settantasei con mi uno due tre quattro e sette novantacinque commi quattro e sei centoventuno comma quattro centoquarantaquattro comma uno e alla parte B dell'allegato quattro
Alla parte terza del decreto legislativo del centocinquantadue del due mila e sei testo unico in materia ambientale nonché all'articolo dodici bis del testo unico del trentatré e sulle acque come sostituito dall'articolo novanta sei terzo comma del menzionato testo unico dei Genesis
La stessa disposizione si porrebbe altresì in contrasto con l'articolo centodiciassette primo comma della Costituzione in riferimento al principio sovranazionali di non deterioramento
Dei corsi d'acqua e contenuto nella direttiva due mila sessanta della Comunità europea
La seconda norma e impugnato l'articolo cinquanta della stessa legge piemontese
La disposizione censurata perché disponendo unilateralmente la riperimetrazione
Con una riduzione nello stesso perimetro di due aree protette regionali comporterebbe la diminuzione della tutela del paesaggio e la violazione del principio di copianificazione paesaggistica
Tale disposizione si porrebbe in contrasto con gli articoli nove e centodiciassette secondo comma lettera S della Costituzione in relazione ad alcune no Mendel decreto
Quarantadue del decreto legislativo quarantadue del due mila e quattro che il Codice dei beni culturali e paesaggistici
Ed anche tra l'altro con l'articolo ventidue della legge quadro sulle aree protette che del novantuno
Si è costituita in giudizio la Regione Piemonte chiedendo che le questioni siano dichiarati inammissibili comunque infondate
Quanto alla prima questione quella sul deflusso ecologico la Regione
La ritiene inammissibile tra l'altro per genericità del ricorso in precisa individuazione delle norme statali interposte in mancanza di lesività della disposizione censurata
Nel merito la questione sarebbe infondata poiché le Regioni in base alla cosiddetta direttiva dei flussi ecologici adottata con delibera dell'Autorità di bacino distrettuale del Po
Potrebbero adeguare l'applicazione del deflusso alle proprie realtà territoriali
Quanto alla seconda questione concernente la riperimetrazione del dei parchi la Regione eccepisce l'inammissibilità della stessa per come promossa in riferimento all'articolo nove della Costituzione
Ravvisando un di più un difetto di adeguata motivazione
Nel merito la Regione tra l'altro ritiene non fondata la questione alla luce della sentenza centoquindici del due mila e ventitré
Con la quale la Corte ha stabilito che spetta alle Regioni la definizione dei confini delle aree di un parco naturale regionale
L'Associazione italiana produttori idroelettrici ha depositato un'opinione scritta a titolo di amicus curiae con la quale si chiede il rigetto delle questioni aventi ad oggetto il problema del deflusso
Ecologico in prossimità dell'udienza pubblica l'avvocatura dello Stato ha depositato una memoria difensiva nella quale ha ribadito l'ammissibilità del ricorso e con riferimento alle questioni relative alla riperimetrazione dei due parchi ha dedotto in Conferenza della sentenza centoquindici due mila ventitré
Richiamata dalla difesa regionale come ho detto in quanto concernente un caso in cui la disposizione regionale censurata diversamente da quella oggi sotto esame era stata adottata in assenza di un piano paesaggistico regionale
Per la presidenza del Consiglio l'avvocatura di Stato supinazione grazie presidente grazie al giudice attore
La cui relazione dettagliata ha la possibilità di fare
Soltanto alcuni alcune considerazioni in questa sede
Sì il deflusso ecologico una mozione abbastanza tecnica perché
Perché
Il deflusso mia si occupa di garantire un regime idrologico complessivo
Che consente supporti la biodiversità e la qualità ecologica degli ecosistemi acquatici
Il Presidente del Consiglio ha ritenuto con e la prima censura di illegittimità
Che la previsione del secondo comma venga a diciamo a intervenire in una materia che non solo di competenza statale ma che vieni disciplinata dalla Testo unico dell'ambiente che di ricezione della direttiva quadro acque emanata dalla a livello comunitario
Ora io modalità di calcolo del deflusso che
Vengono introdotte da tale norma
Si pongono in contrasto con un quadro giuridico appunto contenuto nel testo unico
In cui la regolazione del deflusso ecologico viene definita dalla piano di gestione delle acque e dal piano tutela delle acque
Che sono fidati appunto allo Stato
E che semmai consente tono alla alle regioni agli altri enti
Di potere intervenire mai in via riduttiva ma sempre incrementarle quindi la per stabilito
Che il deflusso ecologico non può essere eccedente al trenta per cento della portata effettiva
Della
Diciamo della della corso d'acqua insomma così
Ha non risponde a questa esigenza in quanto appunto
Il limita è un limite
Che mal si concilia appunto con la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema garantita o dalla dalla a livello costituzionale
Quanto ecco sarò breve l'eccezione di inammissibilità pettine riuscita ci sorprende un po'per la verità in quanto sono state indicate tutte le norme parametro che
Appunto novità assumiamo
Consentono di individuare la violazione della competenza statale che sono state poi anche elencate nella relazione e quindi ci sentiamo di superare questa eccezione anche alla luce dei pronunciamenti di questa Corte che limita le le dichiarazioni inammissibilità proprio quando non è neanche individuabile un minimo di appunto rinvio a queste norme peraltro presa
Mi richiamo paese per il resto a quanto diffusamente esposto nel ricorso
Passando la seconda violazione e
A individuata nell'articolo cinquanta primo e secondo comma
è un dato percepibile che la Regione Piemonte abbia riperimetrato i due parchi sono allegando delle cartografia
Ora viene richiamata nella memoria come ricordava il giudice
Relatore la sentenza centoquindici del ventitré emessa nei confronti della Regione Liguria
Regione che non ha adottato piano paesaggistico che invece risulta adottato dalla Regione Piemonte
Ecco perché
Dicono ancora il più i principi in tema copianificazione
Bisogna seguire lo stesso procedimento che ai e appunto in con il quale si è a

Si è realizzato il vincolo paesaggistico che vede necessariamente coinvolto proprio perché siamo nell'ambito della tutela del paesaggio che il ministero dei della della cultura
Oltre a appunto quindi vari Perini re la la riperimetrazione
Unilaterale di un pacco
Pene bene dai sette cistico non è quindi accettabile e contrasta appunto con i principi di della costituzione accanto acquisto
In realtà si pone un ulteriore un ulteriore
Violazione
Il piano paesaggistico che prevalente su tutti gli altri piani di carattere locale urbanistico è destinato quindi a prevalere su tutti gli altri piani proprio perché individua beni paesaggistici dunque sottoposti a vincolo paesaggistico
Viene a chiedere anche il principio della irrevocabilità del vincolo paesaggistico perché ovviamente rimette peri peri iniettando
E quindi modificando la perimetrazione dei parchi inevitabilmente si modifica anche il vincolo
Quindi noi riteniamo di dover insistere per la declaratoria di illegittimità costituzionale della legge numero nove
Del due mila venticinque per il resto ci riportiamo quanto già scritto nel ricorsa nella memoria grazie
Per la Regione Piemonte l'avvocato no milione prego avvocato buongiorno
L'a partire dalla seconda questione di legittimità costituzionale eccepita dall'avvocatura c'è la violazione dell'articolo cinquanta comma due della legge nove due mila venticinque
Con il quale l'Amministrazione regionale a ridefinito i confini di un parco naturale e di un'area contigua
Secondo il governo la regione con la norma impugnata avrebbe violato il principio di copianificazione obbligatoria in quanto non avrebbe previsto il necessario coinvolgimento degli organi statali
E a sostegno appunto della sua tesi l'avvocatura richiama una sentenza da duecentotrentacinque del due mila ventidue dicendo al contrario che la sentenza di chiamata dalla Regione Piemonte c'è da centoquindici del due mila ventitré ah scusi non sarebbe pertinente
In quanto riguarderebbe un'altra fattispecie regionale ora io ho letto con attenzione le due sentenze la sentenza due trentacinque del due mila ventidue
Diciamo censurato o c'è oggetto della sentenza era se era stato impugnato una legge della Regione Abruzzo la quale aveva dettato una ridefinizione di un parco naturale abruzzese prevedendone una diciamo con riduzione di circa sei mila quattrocento ettari la corte punto uno del considerato in diritto dice
La difesa erariale la mente in particolare il mancato rispetto del procedimento previsto dagli articoli ventidue comma uno lettera al PCI
E ventitré della legge tre novantaquattro del novantuno ritenendo che la variazione dei Confidi operata dalla norma impugnata che riduce l'estensione dell'area protetta sia avvenuta senza la partecipazione degli enti
Locali interessati in violazione pertanto di quanto stabilito all'articolo ventidue ventitré della legge quadro poi dice sempre la Corte e censure fondata
Nella parte in cui contesta l'inosservanza del procedimento di formazione delle leggi regionali abruzzesi quanto previsto all'articolo ventidue
Perché diverso giudizio qui fa invece riferimento alla sentenza centoquindici del due mila venti è che quella richiamata dalla Regione
La difesa statale leggo il punto uno del considerato in diritto rilevava che all'esito del procedimento di cui all'articolo ventidue della legge tre novantaquattro del novantuno
La Regione Liguria aveva operato una riperimetrazione dei parchi regionali in termini sia di ampliamento sia di riduzione delle aree di quest'ultimi
Presidente del Consiglio di ministro dice sempre la corte al punto uno uno del considerato in diritto aveva rilevato
Che Little rielaborazioni approvazione della legge regionale in questione non aveva previsto alcun coinvolgimento degli uffici del ministero della cultura
E pertanto ha costituito una scelta unilaterale della Regione su una materia che tuttavia rientra nell'ambito di attività di copianificazione paesaggistica obbligatorio che sono esattamente le stesse censure che vengono mosse dall'avvocatura alla legge regionale
Quindi è chiaro che le due sentenze si occupano di due casi completamente diversi declaratoria di illegittimità di cui alla sentenza duecentotrentacinque due mila ventidue era dovuta al mancato coinvolgimento degli enti locali in violazione dell'articolo ventidue
Mentre nell'ipotesi vagliata dalla sentenza centoquindici due mila ventitré che quella richiamata della difesa della regione tale coinvolgimento non è in discussione in quanto così come rilevato dalla stessa avvocatura stato puntualmente effettuato
Ora nel nostro caso il governo lamenta la violazione del principio di copianificazione obbligatori impose agli articoli cento tra centotrentaquattro quarantatré centoquarantacinque del decreto quarantadue ventiquattro
Quindi contrariamente a quanto sembra l'avvocatura il richiamo operato per la difesa regionale alle sentenze accetto quindi due mila ventitré
E del tutto pertinente in quanto ribadisco nel nostro caso non è in discussione il mancato coinvolgimento degli enti locali che peraltro è stato puntualmente effettuato
Poi senza entrare nel merito di questa sentenza centoquindici euro due mila ventitré
Qui subito a rinviare a quanto diffusamente argomentati in memoria
Rimarco solo che sta lì sentenza è stata definita storica in quanto stabilisce che la classificazione distruzione dei parchi e delle riserve naturali di interesse regionale un'attività che la legge trenta novanta quattro novantuno affida nello specifico e in via esclusiva degli alle regioni
E spingendo le pretese del governo dice sempre la Corte appunto tre quattro del considerato in diritto alla luce di tali considerazioni questa Corte ritiene che l'odierno ricorrente abbia operato una forzata commistione
Tra le decisioni di esclusiva competenza della Regione di istituire e riperimetrare un parco naturale
Regionale e le valutazioni dell'interesse paesaggistico affidate invece congiuntamente agli organi regionali e statali da operare in sede di pianificazione paesaggistica il territorio regionale
E consegue la non fondatezza delle questioni promessa del pret promossa dal presidente del Consiglio le quali tutte muovono dall'assunto per cui la rimozione da alcune aree
Da quelle in precedenza rientranti nei parchi regionali pregiudicherebbe la futura pianificazione paesaggistica
E determinerebbe di riflesso la violazione del principio di copianificazione paesaggistica
Quanto poi all'ulteriore eccezioni che ha sollevato l'avvocatura degli o situazioni di curia e Piemonte non sono equiparabili perché a differenza della Regione Liguria la Regione Piemonte fornita di un piano paesaggistico
Allora secondo me il vizio di fondo del ragionamento della Pop dell'avvocatura e quello di porre sullo stesso piano tutela ambientale e tutela paesaggistica in realtà sono due tutte le che operano su due profili diversi nel caso delle aree porti parchi riserve ragionando nonché territori di protezione esterna dei parchi il nostro caso
Una oltre un'area protetta c'era anche un'aria contigua
Al tutela naturalistica ambientali consegue la tutela paesaggistica imposte ex legge
Dall'articolo centoquarantadue comma uno lettera f del Codice dei beni culturali quindi intanto la tutela paesaggistica trova espressione in quanto a monte vi è stata l'esplicazione della competenza regionale
Dite terminazione dalle aree di Coop delle delle aree di qualificare come aree protette la valutazione in ordine all'istruzione alla riperimetrazione donerà protette di esclusiva competenza della Regione
Una volta quindi che la Regione
Delle nell'esercizio della sua competenza esclusiva ha definito i confini e il perimetro di un'area protetta
Il piano paesaggistico ne prende atto
Dice infatti la Corte sempre nella sentenza centoquindici del due mila ventitré se è vero dunque che nella nella porzione del piano paesaggistico le aree di nel comma uno dell'articolo centoquarantadue sono oggetto di ricognizione e quindi il piano paesaggistico ha una funzione di ricognizione
Nel senso che costituiscono un dato di fatto da cui la pianificazione paesaggistica non può prescindere
Ciò non muta l'assetto delle competenze sopra delineato che vede riservata alla Regione la definizione dei confini della realtà
Quindi se la Regione ha istituito un parco naturale nell'esercizio appunto della sua competenza esclusiva
Che ha attribuito quindi una tutela ambientale nel momento in cui la stessa Regione decide di sottrarre tra l'altro qui sono delle porzioni episodi a differenza di quanto era capitato per la regione Abruzzo una parte del territorio al diciamo perimetro del parco nel momento in cui viene meno la tutela ambientale decade anche la tutela paesaggistica
Quanto invece all'altra questione mi limito a rinviare quanto scritto in memoria
Rilevando solo come la semplice previsione giunti flusso dinamico che viene contenuta
Negli articoli impugnato di per sé non può essere considerata illegittima peraltro già nei regolamenti regionali si parlava di un calcolo dinamico ed erano stati state dettate tutto una serie di modalità di calcoli per calcolare il diffuso ecologico
La dinamicità del deflusso dovrà poi essere attuata in concreto con modalità che saranno certamente rispettose delle prescrizioni indicate dall'autorità di bacino
Ci sono domande prego
Sia l'avvocato della Regione poiché lei ha fatto rinvio agli atti però vorrebbe esser così cortese da dirci due parole sulla ratio della norma regionale in esame
La la quella sul deflusso per la quale lei ha fatto rinvio semplicemente allora
è un po'difficile identificare una no sì o se devo essere sincera
Diciamo che
Est
Non c'è tanto una ratio se posso essere sincera perché sì è stato ribadito il concetto del diffuso dinamica del calcoli dinamico del deflusso che peraltro era già stato unito e statuti Po
Non riesco a trovare un arazzo relatore perché in effetti è stato proprio cambiato il sistema di valutazione abbiamo alterato quello che era il rapporto che avrebbe dovuto dal punto di vista della tutela dell'ecosistema
E si è pensato più a al alla tutela dell'utilizzatore quindi abbiamo dei invertito un po'i termini della questione se devo essere sincera quindi mi spiace dirlo ma è così chef
L'avvocatura dello Stato forse non vado aggiungere ritengo
Onna sicuramente le regioni possono individuare aree protette ma nel momento in cui c'è un piano paesaggistico evidentemente che diventano più competenze in quanto chiaro che che è un bene che diventa vincolato e quindi ai servizi dall'acronimo basta io colonnello ma non sul deflusso non e ieri soltanto in modo assorbente di origine dalla direttiva quadro a livello europeo solo quello direi che decisivo
Bene grazie non ci sono altre domande sarà decisa arrivederci avvocati
L'udienza è terminata

più argomenti meno argomenti