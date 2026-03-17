Intervengono: Maurizio Gasparri e Paolo Barelli (capigruppo di Forza Italia al Senato e alla Camera), il deputato di Forza Italia Pietro Pittalis, componente della Commissione Giustizia e primo firmatario della proposta di legge; il senatore Pierantonio Zanettin, capogruppo di Forza Italia in Commissione Giustizia a Palazzo Madama; la vicepresidente dei deputati di Forza Italia Rita Dalla Chiesa; Irene Testa, tesoriera del Partito Radicale; Mauro Trogu, avvocato di Beniamino Zuncheddu.



Interviene in collegamento Beniamino Zuncheddu.



Registrazione video della conferenza stampa dal titolo …

"Presentazione della Proposta di legge Zuncheddu per le vittime della 'malagiustizia'" che si è tenuta a Roma martedì 17 marzo 2026 alle 11:00.



Con Beniamino Zuncheddu (vittima di errore giudiziario), Irene Testa (tesoriere del Partito Radicale e Garante dei detenuti della Sardegna), Mauro Trogu (avvocato, difesa di Beniamino Zuncheddu), Irene Testa (tesoriere del Partito Radicale e Garante dei detenuti della Sardegna, Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito), Paolo Barelli (deputato, presidente del Gruppo, Forza Italia), Rita Dalla Chiesa (deputata, Forza Italia), Pietro Pittalis (deputato, Forza Italia), Maurizio Gasparri (senatore, Forza Italia), Pierantonio Zanettin (senatore, Forza Italia).



La conferenza stampa è stata organizzata da Forza Italia e Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito.



Tra gli argomenti discussi: Costituzione, Errore Giudiziario, Forza Italia, Garanzie, Giustizia, Indennizzo, Iniziativa Popolare, Magistratura, Partito Radicale Nonviolento, Penale, Proposta Di Legge, Referendum, Riforme, Separazione Delle Carriere, Stato, Zuncheddu.



Questa conferenza stampa ha una durata di 38 minuti.



Oltre al formato video è disponibile anche la versione nel solo formato audio.

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