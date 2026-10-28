Il Gip non convalida il fermo di Youssef Siher, intervista a Sara Kelany

L'intervista è stata registrata mercoledì 28 ottobre 2026 alle 14:49.
La registrazione video ha una durata di 7 minuti.
Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
Rubrica
10:00, Roma
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8:30 - Parlamento
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Radio Radicale, siamo con l'onorevole Sara Kelany di Fratelli d'Italia per commentare la la deciso l'ordinanza del Gip di Milano che ha deciso di liberare Yussuf Shearer per la la sua, diciamo attività, diciamo, di presunto ideologo del movimento 17 ottobre.
Allora io le volevo chiedere come giudica questa decisione in considerazione del e la decisione di Sir di non voler dire nulla. È un colpo di scena, non se l'aspettava. E comunque questo cosa cambia. Sinceramente io non me l'aspettavo perché siamo arrivati a un fermo preventivo per i cani che, insomma di un'attività di indagine delle nostre forze dell'ordine e anche della nostra intelligence, particolarmente insomma rilevante. Ritenevo che verosimilmente le ragioni che hanno portato il pubblico ministero a chiedere la convalida dell'arresto fossero sostenute da ragioni più che valide, e poi io non posso entrare interne nel merito di quello che è il provvedimento tecnicamente del Gip, perché non so quali elementi il Gip abbia considerato per decidere di provvedere alla scarcerazione. Tuttavia, guardi rispetto a questo e noi dobbiamo essere molto chiari. Il fermo preventivo
Una misura che ha funzionato, fermo, preventivo funziona appunto in chiave preventiva per evitare che possano essere generato dei disastri. Ed è quello che le nostre forze dell'ordine hanno fatto grazie a questo Governo che gli ha dato questo strumento,
E, oltre al fermo di Sakhir, ci sono stati altri fermi preventivi di soggetti che stavano per partecipare alle manifestazioni con oggetti atti ad offendere
E tutto questo l'impianto normativo messo in campo da questo governo ha fatto sì che non si creassero i disordini che si sono creati il 17 e il 18 ottobre, quindi io ritengo che non vada vanificato il lavoro importantissimo che è stato fatto dalle forze dell'ordine per garantire la sicurezza sui nostri territori e aspetto di comprendere quali siano le ragioni che abbiano potuto portare un Gip a provvedere con un provvedimento appunto di non conferma del del fermo di questo soggetto.
E lei ha colto un punto anche in considerazione del fatto che sentirsi è avvalso della facoltà di non rispondere, quindi non ha voluto chiarire quale fosse la sua posizione e in questa fase delle indagini, per carità, è una sua facoltà ma non volerlo chiarire, mi può far pensare che la sua attività non sia stata così scevra da intendimenti malevoli
Certo di ritiene che le polemiche proseguiranno e soprattutto,
Da quello che noi sappiamo, se non so, non è emerso nulla da quello che anche lei ha letto di quello che era stato scritto in quella pagina, in che senso non è emerso nulla nel senso da leggendo i commenti in quella PAI? Nella pagina De Siervo sono emersi secondo lei elementi pericolosi, secondo Messi sono emersi elementi per pericolosissimi. In realtà, leggendo i messaggi che sono stati diffusi in quella panchina leggendo il manuale che si che era aveva
Diciamo pubblicato no, è un manuale per, diciamo, gli scontri di piazza che liberamente ispirato alla rivoluzione egiziana del 2011 di piazza Tahrir e, come voi ricorderete, quelli quei movimenti in piazza Tahrir erano animati dalla Fratellanza musulmana, stiamo parlando di un'organizzazione che in molti stadi è ormai diciamo fuorilegge definita organizzazione terroristica e che sappiamo che tipo di ideologia ropali quella del jihad quindi,
Se ci si ispira a questi movimenti, se si fanno dei prontuari per ispirarsi a questi movimenti, si diffondono per cavalcare la protesta sociale anche nelle nostre piazze a seguito di devastazioni già compiuto e per compierne altre di riuso, e questo non è pericoloso. Certo, pensa che, se inasprire la polemica con la magistratura rispetto a
Alle innovazioni che avete introdotto voi, nel senso che spesso Giorgia Meloni intervenendo pubblicamente sul sull'attività di governo e su quelli che le norme che avete introdotto a dare, ha detto noi facciamo le norme, la magistratura si disfa, ma guardi che spesso è successo questo non è la magistratura che nei Ds e una certa parte della magistratura ideologizzata che provvede in questi termini. Lo abbiamo visto accadere con le ordinanze di convalida dei trattenimenti all'interno dice Pierre. Insomma, abbiamo visto ordinanze ciclostilate, no
Che sia arrivavano poi a scarcerare scusi a liberare dal trattenimento amministrativo i migranti che erano stati appunto trattenuti all'interno dei CPR per i rimpatri. Lo abbiamo visto succedere in molteplici occasioni ed è sempre una determinata parte della magistratura, quella più ideologizzata, e che ritiene di poter intervenire in questo modo, smontando le politiche
Di di di di questo governo, ma non accade solo quella certa parte della magistratura accade anche con certa parte di dei medici, per esempio, lo abbiamo visto con i certificati medici dei, per evitare i trattenimenti all'interno dei CPR, un'inchiesta partita da Ravenna e che vede imputati più medici non solo per falso in atto pubblico, ma anche per associazione a delinquere
E credo che ci sia stato anche qualche richiesta di autorizzazione. Ci sono state richieste autorizzazioni del passato che mi sono state richieste, ci sono, si è allargata, diciamo quest'inchiesta, non solo la città di Ravenna, ma anche in altre città italiane. Non c'è proprio una rete di medici che ritiene ideologicamente sbagliato il trattenimento all'interno del Cpr al posto di valutare la situazione obiettiva del singolo trattenuto, valuta quella che è l'idoneità del Cpr al trattenimento, Pepe al trattenimento amministrativo e noi abbiamo sentito conferenze stampa dei medici, i Cocco, che diciamo l'indagato
Che diceva proprio questo Illuminations e coscienza ritiene che i CPR non siano un sistema, non è deputato al medico. Il tipo di valutazione è successo anche con una serie di reti associative di avvocati, l'ASGI, Associazione italiana, studi giuridici per l'immigrazione, in cui sono inseriti avvocati, magistrati e studiosi delle tematiche migratorie, dove approntano sostanzialmente delle I de de de de delle tesi e vengono poi trasferite integralmente all'interno di determinati provvedimenti giurisdizionali. Quindi, non rendersi conto del fatto che una serie di soggetti per ideologia ritengono mi vuole smontare. Le politiche di questo governo sarebbe naïf
è quello che accade e noi abbiamo anche il dovere di denunciarlo. Quindi fa bene il presidente del Consiglio, le quante volte accadono cose del genere, a dirlo chiaramente e non è uno scontro con la magistratura, non è uno scontro. La magistratura, uno scontro con quei determinati magistrati che ritengono di poter fare strame delle politiche di questo governo,
Però, se come sempre sarà che la ministra dell'Italia?
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