Presentazione dei nuovi sottosegretari, approvazione del Decreto sull'ergastolo ostativo e il rinvio dell'entrata in vigore della cosiddetta legge Cartabia al 30 dicembre 2022, approvazione del Decreto per anticipare al 1º novembre 2022 la scadenza dell'obbligo vaccinale per il personale esercente le professioni sanitarie e le nomine di sottosegretari e approvazione del Decreto per vietare i rave party.



Registrazione video della conferenza stampa dal titolo "Incontro con la stampa al termine del Consiglio dei Ministri" che si è tenuta a Roma lunedì 31 ottobre 2022 alle ore 16:39.



Con …

Giorgia Meloni (presidente del Consiglio dei Ministri, Fratelli d'Italia), Carlo Nordio (ministro della Giustizia, Fratelli d'Italia), Matteo Piantedosi (ministro dell'Interno), Orazio Schillaci (ministro della Salute).



La conferenza stampa è stata organizzata da Presidenza del Consiglio dei Ministri.



Sono stati trattati i seguenti argomenti: Carcere, Cartabia, Civile, Corte Costituzionale, Criminalita', Cronaca, Decreti, Diritto, Emergenza, Epidemie, Ergastolo, Giustizia, Governo, Infermieri, Intercettazioni, Interni, Mafia, Magistratura, Malattia, Medici, Meloni, Ministeri, Ordine Pubblico, Ospedali, Penale, Pnrr, Prevenzione, Riforme, Salute, Sanita', Sanzioni, Sicurezza, Tecnologia, Vaccinazioni.



La registrazione video della conferenza stampa dura 53 minuti.



La conferenza stampa è disponibile anche nel solo formato audio.

leggi tutto

riduci