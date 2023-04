Podcast. La relativa neutralità della Svizzera nel conflitto in Ucraina, di Sergio Gerotto

In nome della sua neutralità oggi la Svizzera non fornisce armi all’Ucraina, né ai paesi che gliele fornirebbero, ma aderisce alle sanzioni disposte nei confronti dell’invasore russo.



Da sempre la neutralità è per la Svizzera soprattutto uno strumento di politica estera che consente di raggiungere determinati risultati e, in particolare, la difesa della sua sicurezza e indipendenza e il mantenimento della sua credibilità internazionale.



Quella di oggi, però, non è più la neutralità integrale praticata durante la Guerra Fredda, con l’astensione totale da qualsiasi intervento, ma a …

partire dagli Anni Novanta è diventata una neutralità modulabile con la possibilità di aderire alle sanzioni dinanzi a gravi violazioni del diritto internazionale.



Ce ne parla in questo podcast il professor Sergio Gerotto, ordinario di Diritto Pubblico Comparato presso l'Università degli Studi di Padova.



Questo è un podcast realizzato da Radio Radicale con le Riviste di diritto pubblico comparato ed europeo.



Fonti audio: Conferenza stampa del cancelliere tedesco Olaf Scholz con il presidente della Confederazione svizzera, Alain Berset (Berlino, 24 aprile 2023); Il presidente della Confederazione svizzera, Ignazio Cassis, al Festival internazionale dei diritti umani (Ginevra, 19 marzo 2023); Il presidente della Confederazione svizzera, Ignazio Cassis, al Quirinale (29 novembre 2022); Rts, Notiziario sulla visita di Ignazio Cassis in Ucraina (Kyev, 20 ottobre 2022) Dialogo tra il presidente della Repubblica di Croazia, Zoran Milanovic, e il presidente della Confederazione svizzera, Ignazio Cassis (Università di Ginevra, 12 aprile 2022); Altri suoni dalla guerra in Ucraina (fonte: Telegram).

