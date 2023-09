Le Buone Leggi. Semplificare per far ripartire l'Italia

Introduzione: Gianni Letta.



Intervengono: Massimo Giannini (Direttore de La Stampa) intervista Maria Elisabetta Alberti Casellati (Ministro per le Riforme Istituzionali e la Semplificazione Normativa).



10.30 "La crisi della burocrazia e la semplificazione come strada obbligata".



Intervengono: Paolo Zangrillo (Ministro per la Pubblica Amministrazione) e Sabino Cassese (Professore Emerito).



Modera: Stefano Folli (Editorialista de La Repubblica).



Ore 11.00 "Leggi, politica economica e futuro del Paese".



Intervengono: Giancarlo Giorgetti (Ministro dell’Economia e delle Finanze e Massimiliano Fedriga …

(Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome).



Modera: Fabio Tamburini (Direttore de Il Sole 24 Ore).



Ore 11.30 "Ambiente ed energia, semplificare per incentivare nuovi investimenti".



Intervengono: Gilberto Pichetto Fratin (Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e Vito Bardi, Presidente della Regione Basilicata).



Modera Roberto Papetti (Direttore de Il Gazzettino) 12.00 "Semplificazione e grandi opere: dal Ponte Morandi al Ponte sullo Stretto".



Intervengono: Matteo Salvini (Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti) e Federica Brancaccio (Presidente ANCE).



Modera: Maurizio Belpietro (Direttore de La Verità).



Ore 12.30 Intervento del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alfredo Mantovano.



15.00 Presentazione dei dati del Progetto "Semplificazione normativa e qualità della regolazione PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020", con Emilio Bordoli (Dottore Commercialista e Coordinatore del Progetto).



Ore 15.30 "La semplificazione normativa come leva dello sviluppo economico".



Intervengono: Adolfo Urso (Ministro delle Imprese e del Made in Italy) ed Emma Marcegaglia (Vice Presidente e Amministratore Delegato di Marcegaglia Steel).



Modera: Alessandro Sallusti (Direttore de Il Giornale).



Ore 16.00 "La semplificazione al servizio dei più fragili".



Intervengono: Alessandra Locatelli (Ministro per le Disabilità e Roberto Speziale, Presidente Anffas).



Modera: Agnese Pini (Direttrice Responsabile di QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno).



Ore 16.30 "Una giustizia più giusta, un diritto più certo: con la semplificazione si può".



Intervengono: Carlo Nordio (Ministro della Giustizia e Franco Coppi, Avvocato).



Modera: Luciano Fontana (Direttore de Il Corriere della Sera).



Ore 17.00 "Semplificare per tutelare e valorizzare le eccellenze italiane nel mondo".



Intervengono: Francesco Lollobrigida (Ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare e Matteo Zoppas, Presidente ICE).



Modera: Massimo Martinelli, Direttore de Il Messaggero.



Conclusioni Maria Elisabetta Alberti Casellati, Ministro per le Riforme Istituzionali e la Semplificazione Normativa.

leggi tutto

riduci