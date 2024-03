Le dinamiche delle infiltrazioni criminali nell’economia: rischi e rimedi

La giornata di studio è promossa dal centro di ricerca Transcrime dell’Ateneo e da ANFACI (Associazione Nazionale Funzionari Amministrazione Civile dell’Interno).



Apertura Roberto Zoboli (Pro-Rettore Università Cattolica del Sacro Cuore), Claudio Sgaraglia (Prefetto di Milano).



"Quali rischi e come misurarli? Il contributo della ricerca, dell’azione penale, amministrativa e delle imprese".



Prima sessione - Presiede: Ignazio Portelli, Commissario dello Stato per la Regione Siciliana e Presidente ANFACI.



Intervengono: Ernesto U.



Savona (Direttore di Transcrime (Università Cattolica del …

Sacro Cuore), Giovanni Melillo (Procuratore Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo), Bruno Corda (Prefetto, Direttore dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata).



Seconda sessione - I casi.



Presiede: Laura Lega (Prefetto Segr.



Gen.



ANFACI e Capo Dip.



per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno), Francesco Calderoni, Transcrime (Università Cattolica del Sacro Cuore), Alessandra Dolci (Procuratore Agg.



DDA Procura di Milano), Darco Pellos (Prefetto di Venezia), Raffaele Ruberto (Prefetto di Torino).



Terza sessione - I casi II.



Presiede: Vincenzo Salamone (Presidente TAR Campania), Maurizio de Lucia (Procuratore Distrettuale di Palermo), Biagio del Prete (Vice Prefetto di Caserta), Francesco Massidda (Vice Prefetto, Vice Presidente Comitato di Coordinamento per l’Alta Sorveglianza delle Infrastrutture e degli Insediamenti Prioritari CCASIIP), Costantino Visconti (Università di Palermo).



Tavola rotonda "Il ruolo delle banche e delle imprese".



Presiede: Maria Giacona, Capo del Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza Banca d’Italia.



Intervengono: Vincenzo Bonifati (Delegato della Presidenza ANCE su Etica e Mercato), Andrea Chittaro (Executive Director Global Security e Cyber Defence Snam), Massimo Ferrari (Direttore Generale Webuild), Enrico Pirastru (Responsabile security Fincantieri), Andrea Pizzoli (Direttore Risk & Compliance Fiera Milano), Michele Riccardi, Transcrime (Università Cattolica del Sacro Cuore), Arianna Rovetto (Responsabile Antiriciclaggio Banco BPM), Luigi Taranto (Segretario Generale Confcommercio).



Quarta sessione - Per una storia recente delle antimafie.



Presiede Marcelle Padovani (Giornalista).



Intervengono: Leoluca Orlando (Ex sindaco di Palermo), Paolo Pezzino (Università di Pisa), Isaia Sales (Scrittore), Conchita Sannino (Giornalista), Rocco Sciarrone (Università di Torino).



Presiede: Luigi Ferrarella, Giornalista.



Intervengono: Ernesto U.



Savona, Direttore di Transcrime (Università Cattolica del Sacro Cuore), Giovanni Melillo (Procuratore Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo), Ignazio Portelli (Commissario dello Stato per la Regione Siciliana e Presidente ANFACI), Fabio Roia (Presidente del Tribunale di Milano).

