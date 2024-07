15ª edizione della Conferenza Nazionale di Statistica (sessione pomeridiana)

La strategia europea delle AI-factories e il ruolo dell’Italia con Francesco Ubertini (Presidente CINECA).



Ore 16.30 "Definire e misurare la Povertà educativa".



Saluti istituzionali: Francesco Maria Chelli (Presidente Istat), Maria Teresa Bellucci (Viceministro del Lavoro e delle Politiche sociali).



Per la presentazione dei tre gruppi di ricerca, intervengono: Cristina Freguja (Direttrice centrale per le statistiche sociali e il welfare, Istat), Sabrina Prati (Direttrice centrale per l'analisi e la valorizzazione nell'area delle statistiche sociali e demografiche e per i fabbisogni …

informativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR, Istat), Matteo Mazziotta (Dirigente Servizio Tecniche di indagine e organizzazione delle reti di rilevazione Istat) e Nicola Salvati Professore Università di Pisa).



Presentazione dei primi risultati della misurazione della Povertà educativa: Monica Pratesi (Direttrice Dipartimento per la produzione statistica | Istat).



Tavola rotonda - Coordina: Monica Pratesi (Direttrice Dipartimento per la produzione statistica | Istat).



Intervengono: Chiara Saraceno (Professoressa Emerita Università di Torino e Wissenschaftszentrum für Sozialforschung di Berlino), Francesco Candeloro Billari (Rettore Università Bocconi di Milano), Marco Rossi Doria (Presidente di Con i Bambini), Raffaela Milano (Direttrice Ricerche e Formazione Save the Children), Paolo Rozera (Direttore Generale Comitato Italiano UNICEF).

