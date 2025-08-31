La nuda verità - Vita. Amare la scienza e la medicina per migliorarla

Il caso del rinnovo delle nomine del Gruppo tecnico consultivo nazionale sulle vaccinazioni - NITAG ha riaperto il dibattito sui vaccini e politica.



Il ministro della salute Orazio Schillaci ha ritrattato le nomine: «La salute pubblica è un valore prezioso che va sostenuto con il rigore scientifico, un principio che da medico e da ministro ho sempre seguito.



Dibattiti di altra natura ci allontanano dal nostro vero compito al servizio dei cittadini».



Il NITAG è un organo indipendente con il compito di supportare il Ministero della Salute nella formulazione di …

raccomandazioni “evidence-based” sulle questioni relative alle vaccinazioni e alle politiche vaccinali, raccogliendo, analizzando e valutando prove scientifiche.



Il NITAG tra l’altro interagisce con gli organismi internazionali in materia di vaccinazioni, anche in considerazione di specifici piani vaccinali internazionali (es.



poliomielite, morbillo e rosolia).



Il 26 agosto 1906 nasceva Albert Sabin, il medico polacco famoso per aver sviluppato il vaccino più diffuso contro la poliomielite.



Sabin non brevettò la sua invenzione, per garantire la più vasta diffusione possibile alla cura.



La poliomielite è una grave malattia di origine virale.



Prima del vaccino, le epidemie di poliomielite erano un evento frequente e spaventoso.



Ogni anno, migliaia di bambini venivano uccisi o restavano paralizzati.



La scoperta del vaccino anti-polio è stato uno dei più grandi contributi della scienza alla sviluppo dell'umanità.



L'ultimo caso di poliomielite in Italia risale al 1982.



Bisogna dire con chiarezza e senza timore che i vaccini sono una delle più grandi scoperte dell’umanità, hanno salvato e salvano milioni di vite umane, ridato speranza a milioni di bambini, reso le ultime generazioni sane.



È necessario prenderci cura della scienza.

leggi tutto

riduci