13 OTT 2025
Rassegna di Geopolitica - L'economia di guerra della Russia è entrata in stagnazione

RUBRICA | di Lorenzo Rendi - RADIO - 07:00 Durata: 12 min 15 sec
A cura di Delfina Steri
"New Budget Confirms the Russian Public Is Paying for the War" - Carnegie - 01 ott 2025 --- "World Bank Cuts Russia's Growth Outlook, Warns of Long-Term Stagnation" - the Moscow Times - 08 ott 2025.

Puntata di "Rassegna di Geopolitica - L'economia di guerra della Russia è entrata in stagnazione" di lunedì 13 ottobre 2025 , condotta da Lorenzo Rendi .

Tra gli argomenti discussi: Commercio, Crisi, Difesa, Economia, Energia, Esteri, Finanza Pubblica, Geopolitica, Guerra, Industria, Putin, Rassegna Stampa, Russia, Sicurezza, Sviluppo, Tasse, Ucraina, Unione Europea.

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 12 minuti.

