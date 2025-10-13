CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
"New Budget Confirms the Russian Public Is Paying for the War" - Carnegie - 01 ott 2025 --- "World Bank Cuts Russia's Growth Outlook, Warns of Long-Term Stagnation" - the Moscow Times - 08 ott 2025.
Puntata di "Rassegna di Geopolitica - L'economia di guerra della Russia è entrata in stagnazione" di lunedì 13 ottobre 2025 , condotta da Lorenzo Rendi .
Tra gli argomenti discussi: Commercio, Crisi, Difesa, Economia, Energia, Esteri, Finanza Pubblica, Geopolitica, Guerra, Industria, Putin, Rassegna Stampa, Russia, Sicurezza, Sviluppo, Tasse, Ucraina, Unione Europea.
La registrazione audio di … questa puntata ha una durata di 12 minuti.
