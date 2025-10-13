13 OTT 2025
dibattiti

La scienza politica in Italia: bilanci e prospettive

DIBATTITO | di Giuseppe Di Leo - RADIO - 17:21 Durata: 47 min 8 sec
A cura di Stefano Chiarelli
Player
Presentazione del volume La scienza politica italiana.

50 anni dopo, a cura di Luca Verzichelli (il Mulino) Partecipano Luca Verzichelli, Fedra Negri e Iole Fontana.

Registrazione video del dibattito dal titolo "La scienza politica in Italia: bilanci e prospettive", registrato lunedì 13 ottobre 2025 alle 17:21.

Sono intervenuti: Luca Verzichelli (professore ordinario di Scienza politica presso l'Università di Siena), Fedra Negri (associata di Scienza politica all'Università di Milano Bicocca), Iole Fontana (ricercatrice di Scienza politica Università di Catania).

La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 47 minuti.

Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci

leggi tutto riduci

  • Luca Verzichelli

    professore ordinario di Scienza politica presso l'Università di Siena

    Fedra Negri

    associata di Scienza politica all'Università di Milano Bicocca

    Iole Fontana

    ricercatrice di Scienza politica Università di Catania

    17:21 Durata: 47 min 8 sec
più argomenti meno argomenti

Registrazioni correlate