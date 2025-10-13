CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Presentazione del volume La scienza politica italiana.
50 anni dopo, a cura di Luca Verzichelli (il Mulino) Partecipano Luca Verzichelli, Fedra Negri e Iole Fontana.
Registrazione video del dibattito dal titolo "La scienza politica in Italia: bilanci e prospettive", registrato lunedì 13 ottobre 2025 alle 17:21.
Sono intervenuti: Luca Verzichelli (professore ordinario di Scienza politica presso l'Università di Siena), Fedra Negri (associata di Scienza politica all'Università di Milano Bicocca), Iole Fontana (ricercatrice di Scienza politica Università di Catania).
La registrazione video di … questo dibatto ha una durata di 47 minuti.
Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
