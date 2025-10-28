Presentazione del Report Europe’s Environment 2025, Report stato ambiente e Rapporto Ambiente SNPA

Introduce Stefano Laporta (Vicepresidente Management Board EEA, Presidente ISPRA e SNPA).
10:30 Presentazione Rapporti.
Modera: Stefano Laporta.
Presentazione Europe’s Environment 2025: Riyong Kim (Head of Sustainability EEA).
Presentazione Stato ambiente Italia: Maria Siclari (Direttore Generale ISPRA).
Presentazione Rapporto ambiente SNPA: Anna Lutman (Vicepresidente SNPA).
Modera: Giorgio Pacifici (Vicepresidente Ugis – Giornalista scientifico RAI TG2), Valérie Drezet-Humet (Commissione … europea DG ENV.A), Alessandro Guerri (Direttore Generale Affari Europei, Internazionali e Finanza sostenibile - MASE), Alberto Manfredi Selvaggi (Direttore ARPA Molise - Presidente ASSOARPA), Michele Camisasca (Direttore Generale ISTAT) Chiusura dei lavori Barbara Luisi, Capo Gabinetto MASE.
