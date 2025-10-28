Presentazione del Report Europe’s Environment 2025, Report stato ambiente e Rapporto Ambiente SNPA

28 OTT 2025
Saluti istituzionali: Gilberto Pichetto Fratin (Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica).

Introduce Stefano Laporta (Vicepresidente Management Board EEA, Presidente ISPRA e SNPA).

10:30 Presentazione Rapporti.

Modera: Stefano Laporta.

Presentazione Europe’s Environment 2025: Riyong Kim (Head of Sustainability EEA).

Presentazione Stato ambiente Italia: Maria Siclari (Direttore Generale ISPRA).

Presentazione Rapporto ambiente SNPA: Anna Lutman (Vicepresidente SNPA).

Modera: Giorgio Pacifici (Vicepresidente Ugis – Giornalista scientifico RAI TG2), Valérie Drezet-Humet (Commissione europea DG ENV.A), Alessandro Guerri (Direttore Generale Affari Europei, Internazionali e Finanza sostenibile - MASE), Alberto Manfredi Selvaggi (Direttore ARPA Molise - Presidente ASSOARPA), Michele Camisasca (Direttore Generale ISTAT) Chiusura dei lavori Barbara Luisi, Capo Gabinetto MASE.

Siamo
Buongiorno a tutti e benvenuti alla fama della regina grazie di essere qua
Un giorno
Al dato utile latori grazie anche voi sì
Per me e veramente un grande privilegio da ex ministro dell'ambiente essere stamattina con voi e condividere questo percorso assieme alla presentazione
Congiunta stamane di tre lavori che insieme compongono un'unica architettura di conoscenza pubblica il rapporto
Europeo sull'Ambiente due mila e venticinque dell'agenzia appunto europea dell'ambiente lo stato dell'ambiente in Italia del due mila e venticinque
E il redatto da Ispra il rapporto Ambiente delle FN piazza
Compongono un quadro complessivo in Europa in Italia e per singole regioni quindi abbiamo uno spettro di analisi molto significativo
E sono particolarmente contento che si tenga non solo nella Sala della Regina ma qui proprio in Parlamento perché il luogo dove fare delle riflessioni perché altrimenti il dato diventa sterile
Il rapporto europeo per l'Ambiente due mila e venticinque ci ricorda che viviamo l'intreccio delle tre crisi planetarie prima perdita di biodiversità e inquinamento
Perché la resilienza europea si costruisce ripensando i sistemi di produzione e di consumo segnatamente l'Energia il cibo la mobilità appunto l'ambiente la sua più ampia accezione
Il messaggio di contesto a mio parere netto
Lo stato generale dell'ambiente in Europa non è buona questo bene che ce lo diciamo
La natura continua a subire degrado e perdita di biodiversità e l'accelerazione del cambiamento climatico resta una sfida urgente
Non c'è allarmismo chiariamo anche questo aspetto c'è però la lucidità di chi misure documenta la questione quindi e prettamente scientifica
Ma proprio per questo sei scientifico il ragionamento deve essere suscettibile di scelte politiche
Su questa base europea l'Ispra porta oggi il quadro nazionale e non con uno sforzo semplice e quindi ringrazio Ispra
Di interpretazione dei dati attraverso oltre trecento indicatori report offre una visione chiara delle condizioni delle diverse componenti ambientali del Paese delle loro interconnessioni
E il tipo di evidenza di cui la politica ha bisogno comparabile verificabile e aggiornate
Accanto al rapporto un dell'Unione Europea per l'Ambiente dallo stato dell'ambiente il rapporto Ambiente del sistema nazionale di protezione ambientale valorizza il lavoro della vita e delle agenzie regionali e provinciali
Questa triangolazione Europa Italia e territori e in sé
Un elemento di politica pubblica che ci dice tre cose
In primo luogo
Che la misurazione conta
Una democrazia che vuole decidere bene sul lungo periodo ha bisogno di indicatori stabili cicli di aggiornamento chiavi Opengate e Inter corpo intero operabilità
Qui lavoro distrae dell'Est MPA anche con banche dati reporter tematici sul clima suolo acqua aria ambiente urbano è già una pratica avanzata ed è bene ricordarlo custodiamo la quindi come lo dico a chi lo fa ma anche a chi decide come si fa intendo dire la parte politica e rafforziamo la però con una lungimiranti scelte politiche sia a livello regionale nazionale europea in secondo luogo ci dice che servono scelte trasparenti superiorità entrino il rapporto europeo mostra come la gestione sostenibile delle risorse naturali richieda decisioni esplicite Susy concorrenti e tempi di transizione e compito del parlamento quindi assicurare che tali decisioni siano motivabili monitorando e di del reversibili se gli impatti divergono dagli obiettivi
Infine ci dice
Che l'attuazione non può che essere locale ripeto locale ed inclusiva
I trend nazionali europei diventano realtà nelle città nelle regioni dove viviamo
Nel concreto nei distretti produttivi nelle aree interne qui il valore del rapporto Ambiente Smp A e dei suoi focus dal consumo del sole al rischio idrogeologico dalla qualità dell'aria e pesticidi delle acque decisivo per programmare interventi e verificarne quindi risultati
La presentazione di oggi anche un invito al Parlamento ad intraprendere percorsi di lavoro operativi e verificabili che rafforzino la capacità delle Camere di legiferare sulla base di indicatori di nuvole dato ritorna valutare gli impatti ex ante ex post per i provvedimenti più rilevanti su Energia mobilità uso del suolo acqua industria agricoltura introdurre valutazione di compatibilità
Climatica e sostenere le capacità dei territori investendo nella ritenesse MPA
Vedete
Ribadisco il concetto di investire e nelle amministrazioni locali perché possano misurare prevenire adattare comunicare il rapporto col territorio concreto quello di tutti i giorni
Noi non partiamo da zero l'Italia non parte da zero anzi acuzie l'Unione europea ha già un quadro legislativo robusto per orientare le transizioni e il rapporto per l'ambiente nel due mila e venticinque dell'Unione Europea ce lo dice
Insieme alle leve del cambiamento e innovazione finanza competenze aggiusta transizione che possono accelerare risultati concreti e distribuiti
Strana la politica dunque assicurare continuità coerenza e giustizia nelle scelte il perché i costi della transizione non pesino sui più fragili in date questo che i benefici siano condivisi
Introduco un altro passaggio più squisitamente politico con il vostro permesso
Di cui ovviamente ne abuso in modo filiale
Il dato proprio il dato elemento imprescindibile dal quale partire il dato scientifico elemento imprescindibile dal quale partire
Mi fa proporre una riflessione a me stesso che condivido con voi sull'importanza di divisione di divulgare il significato e a cascata ok netto rovina ciò che ne consegue è infatti oggi imprescindibile che Ispra il sistema e nelle stesse piazze assumono la gestione anche della divulgazione presidente ce lo siamo detti cinque minuti fa assieme
Poiché una sana semplice e non semplicistica vi prego semplice
E diffusa conoscenza dei dati consente al cittadino che non ha l'expertise scientifica
Di farsi un'idea scientifica invece della situazione
E alla politica di utilizzare quel dato scientifico perseguire una visione politica fatta di leggi e norme che non cambino radicalmente ad ogni cambio di governo e di maggioranza
Da queste cose ce le dobbiamo dire qui
Ma che seguano la necessità del mondo che cambia anche perché perdonate la la franchezza ma il cambiamento climatico
Tanto per fare un esempio potremmo dire la biodiversità quello che più pensate voi non stare a guardare il governo di quel momento storico ovviamente
Lo dico con il massimo rispetto se ne infischia totalmente
Va per la sua strada però poi dopo il conto lo presenta a tutti quanti noi
Per tali ragioni ritengo che monitoraggio e controllo siano elementi imprescindibili del sistema di tutela ambientale nazionale regionale
Controllate monitoring
Necessariamente insieme conoscenza del territorio attraverso il monitoraggio e il controllo territoriale sono garanzie di terzietà trasparenza tracciabilità rintracciabilità prossimità di cui il Paese necessita per farlo è necessario
E qua ebbene io lo dico con molta chiarezza
Non pensare mai nemmeno di porre Ispra sotto la DC diretto controllo della politica mai Dettori mai
Come alcuni emendamenti e lo devo dire in questa sede come alcuni emendamenti attuali presenti al Senato invece pensano di poter fare no esiste proprio una cosa del genere
Mai e poi mai perché chi fa ricerca utilizza il dato scientifico no il dato politico
E allora mi piacerebbe pensare la la l'accetto lì da ex ministro che ha conosciuto l'Histoire lesse MPA ma da vicepresidente della Camera credo che sia arrivato il momento di pensare
A una Authority per l'ambiente
Che sia staccata dalla politica ma che serva alla politica e che riferisca al Parlamento come tutte le Authority ma che sia viva la sua indipendenza altrimenti questa sfida rischiando di perderla
E quindi io faccio un appello all'amico e al collega ministro Pichetto Fratin perché intervenga questo
Sicuramente troverà l'appoggio di tutto l'arco costituzionale e quando dico tutti intendo dire anche l'opposizione su questo
E allora termini importante anche alla luce della prossima legge di bilancio pensare anche a un'assegnazione straordinaria di fondi per il sistema di tutela ambientale
E quando penso a quello penso ad assegnare quindi risorse per le migliori tecnologie del laboratorio dottoressa Sinclair
Penso che sia importante sia nel sistema Ispra che NPA perché io ricordo quando facevo le indagini questi campioni che dovevano andare da una parte all'altra dell'Italia perché dei laboratori non c'erano e vita concreta mi aspetto che ci sia questo nel bilancio
Ovviamente noi faremo la nostra parte
Dico tutto questo perché consentitemi l'indipendenza e la garanzia per tutti
Non ha colori non può valere ben diverse l'unica bandiera e con questo chiudo che io chiedo ai settori a a il traghetto NPA
Dei Ida bandirà del tricolore tutto il resto non conta grazie bolla
Bene allora buongiorno a tutti e tutti benvenuti dalla sala della regina anche da parte mia del direttore generale Siclari e delle colleghe e dei colleghi del sistema nazionale per la protezione e l'ambiente io credo guardo posso dirlo ormai dopo sette anni del presidente che mi scordo rilancia rivive aveva invece adesso
Me ne sono ricordato coi tarocchi di saluti istituzionali e prima di tutto dopo il saluto del vicepresidente della Camera onorevole Sergio Costa che ringrazio anticipatamente
Sia per l'ospitalità in questa sala così prestigiosa sia per le sue parole
Desidero lanciare il video messaggio di saluto del ministro dell'ambiente della sicurezza energetica onorevole Gilberto Pichetto Fratin che doveva intervenire ma poi c'è stata una riunione un impegno internazionale all'ultimo minuto su temi di carattere energetico per cui non può essere qui con noi oggi ma ha mandato questo video che prego di voler lanciare grazie
Buongiorno non potevo e non volevo far mancare il mio saluto alla alla vostra mattinata di lavori
è un'importante occasione per fare il punto sullo stato dell'ambiente e in Italia e naturalmente Brando al Toro pazza a livello di Stati siamo riuniti nell'Unione Europea
Materassi ma da sempre il nostro continente
è unito dalla natura contrazioni sistema interconnesso che non tiene conto dei confini e delle varie amministrazioni
Un mosaico dove i vari ecosistemi continentali vivono in una reciproche fruttuosa relazione
Serve una chiave per comprendere per comprendere questa meravigliosa complessa macchina e ed il conseguente operare le scelte giuste
Quella che avevo solo i dati scientifici
è questa la la decisiva importanza del lavoro gli scienziati e ricercatori
L'agenzia bellezze ambientali europea come hai sporco al sistema
Delle ARPA si parla la stessa lingua ma il Paese è diverso il linguaggio della scienza
Che che consente a realizzare importanti dossier come i litigi tra proteste di oggi
Senza dei silos rami secchi privi di strumenti per poter valutare la situazione e e anche attuare le scelte politiche
L'importante la Porche gli obblighi scientifici e quindi quindi prezioso c'è irrinunciabile
Posto alla base delle nostre scelte quindi un lavoro che offre con una pace solida però le tabelle le future politica ambientale
Questo in Italia ed Unione Europea alla luce dei dati vediamo come a livello mentale
Abbiamo compiuto progressi anche importanti significativi
Abbiamo ridotto le emissioni di gas serra
Che e anche l'inquinamento atmosferico ma molto resta tantissimo ancora da fare
Su la strada tra loro perdoni aperta sempre quella del dell'equilibrio della ricevono Anna vuole cioè il broncio
Ovvero razionalità delle cioè
Non ci tiriamo indietro nell'azione non lo faremo mai manderemo avanti quei dati proprio da questa ratio ma detta perseguire la Regione e nel scansare tanti dopo in quanto la tentazione dell'innovazione
Serve interloquito una bussola
E la scienza
A Ford cella siete voi ricercatori ricercatrice e da sempre
E non ci avete sempre da voi sempre ascoltare
Grazie
Bene dopo il messaggio di saluto del ministro dell'ambiente della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin
Tocca a me
Rivolgervi un indirizzo di saluto e quindi veramente di rinnovo signore e signori intervenute il mio benvenuto timido con grande piacere a questo appuntamento che segna
Un passaggio significativo per il nostro Paese per l'Europa e lo faccio davvero con piacere non solo come presidente ormai posso dire di lungo corso
Vista del sistema nazionale per la protezione dell'ambiente ma anche quest'anno in particolare come il vicepresidente
Del management board dell'Agenzia europea per l'ambiente
Voglio rinnovare il ringraziamento il saluto alle autorità istituzionali che sono intervenuto che interverranno nel corso della giornata primo fra tutti lo dicevo prima la Camera dei deputati
Che ci ospita in questa Sala della Regina così prestigiosa
Perché giusto conferisce la giusta cornice a mio modo di vedere a questo evento la Camera deputati nella persona del vice presidente onorevole Sergio Costa ringraziamento coi che estendo anche al ministro con detto prima dell'ambiente della sicurezza energetica nonché i rappresentanti delle istituzioni europee nazionali regionali i rappresentanti delle forse armate e delle forze dell'ordine che ci accompagnano in questo momento di erano di confronto e di condivisione
Lasciatemi anche salutare le colleghe e colleghi
Vista del sistema nazionale per la protezione e l'ambiente ci tornerò tra qualche minuto così come permettetemi di rivolgere un particolare saluto e ringraziamento per la sua presenza per la sua attenzione
Al dottor Gianni Letta col quale ho mosso i primi passi della mia carriera qualche mese fa posso dirlo
Perché al di là dei suoi prestigiosi non istituzionali ha sempre seguito le attività degli spread del sistema nazionale per la protezione e l'ambiente con grande interesse e con grande attenzione
Oggi presentiamo tre strumenti fondamentali per comprendere la condizione dell'ambiente europeo nazionale regionale
Il rapporto europeo che fino a qualche mese fa era conosciuto come Soler che stava per State offra un bar mentre rapporti e che invece da quest'anno abbiamo deciso a livello europeo di chiamare Europe sembrare commenterà Twenty Twenty Five venti venticinque proprio a dare una visione più completa di questo documento presentiamo il rapporto Ambiente del sistema nazionale per la protezione dell'ambiente e presentiamo il rapporto Ispra sullo stato dell'ambiente in Italia due mila venticinque indicatori ed analisi
E li presentiamo insieme proprio perché non si tratta di tre iniziative isolate ma sono tasselli di un'unica cornice fanno parte di un unico quadro un sistema quindi integrato di conoscenze che attraverso dati di indicatori ambientali
Permette di leggere la realtà e di misurare i progressi verso gli obiettivi europei e nazionali ci dà la misura
Di dov'è arrivato il percorso verso la sostenibilità
L'indicatori ambientali visto ora rappresentano lasciatemelo dire
L'elemento l'anello di collegamento tra questi tre livelli quello europeo quello nazionale e quello regionale assicurando coerenza comparabilità
è un linguaggio comune per l'analisi è la governance e come diceva prima il vicepresidente Costa e chi mi conosce sa che ho sempre più dato grande importanza a questo aspetto per una maggiore diffusione e conoscenza
Tra i cittadini
L'anno in corso il due mila venticinque è un anno particolarmente significativo
Perché ci consente appunto di mettere a confronto nello stesso momento queste tre dimensioni la dimensione europea alla dimensione nazionale e la dimensione regionale dello stato dell'ambiente quindi diventa anche la giornata di oggi un'occasione unica per verificare la coerenza delle politiche rafforzare la cooperazione istituzionale
Condividere con impresse con alla comunità scientifica ma come dicevo prima soprattutto con i cittadini
Un quadro chiaro e trasparente
L'attuale profilo ambientale del nostro Paese delineato attraverso gli indicatori e le analisi condotte da Ispra mostra come sempre accaduto in questi anni un quadro di luci e di ombre
Sul fronte delle luci
Quindi sul fronte positivo il nostro d'Italia è un Paese che si conferma leader in economia circolare con un tasso di utilizzo circolare dei materiali del venti virgola otto per cento
Secondo Soro ai Paesi Bassi che sono al primo posto con il trenta virgola sei per cento ma di molto superiore alla media europea e dell'undici virgola otto per cento
Anche il riciclo degli imballaggi ha superato la soglia del settantacinque per cento ben oltre l'obiettivo del due mila venticinque
E voglio anche sottolineare come il nostro indice cosiddetto ecco Innovation non raggiunge centocinquanta punti a fronte di una media europea di centoventisette virgola cinque punti segno di un sistema produttivo che per la stragrande maggioranza segue il percorso verso la sostenibilità ed investe in innovazione ambientale
La qualità delle acque di balneazione si mantiene elevata abbiamo presentato prima dell'estate a giugno il nostro rapporto con oltre il novanta per cento delle nostre acque di balneazione è stato eccellente
E le energie rinnovabili
Che sono si sono sviluppate moltissimo negli ultimi anni coprono ormai quasi un quinto dei consumi nazionali a livello regionale la Valle d'Aosta a contribuire maggiormente a questa performances nazionale che comunque si deve ancora implementare deve ancora accrescersi
Ma restano sfide molto rilevanti
Cui fare fronte il due mila ventiquattro è stato l'anno più caldo mai registrato
Con un'anomalia media di oltre più un grado centigrado rispetto ai valori storici che davvero tanto i ghiacciai alpini continuano a perdere massa e il livello del mare lungo le nostre coste continua a crescere
Persistono e abbiamo presentato il rapporto proprio qualche giorno fa forti pressioni sull'uso del suolo continuo ad invocare me
Un uso sostenibile responsabile se la parola consumo di suolo può creare qualche comprensibile
Non credo del tutto legittima allergie allora parliamo di uso responsabile e sostenibile del solo ma parliamone
E proviamo questo mi permetto di rivolgere un appello un invito al Parlamento a chiudere dopo tre legislature
In cui siamo andati molto vicini la normativa che in qualche modo può regolamentare il tema di un uso sostenibile responsabile di suolo e come dicevo persistono forti pressioni ancora sulla biodiversità
Abbiamo ancora una quota troppo elevata di habitat di specie in stato di conservazione sfavorevole solo l'otto per cento degli habitat naturali del ventuno per cento delle aree terrestri risulta uno stato di conservazione favorevole
In questo caso lontani dal target europeo nel trenta per cento
Ed infine i dati sull'inquinamento atmosferico ci ricordano che l'intera popolazione nazionale esposta livelli di PM due virgola cinque superiori ai valori guida dell'Organizzazione mondiale della sanità
Con un particolare riferimento ma questo sappiamo dipende da tante condizioni anche quelle meteo climatiche Oro geografiche
Nel nord Italia
Sono segnali che ci indicano chiaramente che accanto ai risultati positivi che abbiamo conseguito occorre mantenere un impegno
Un impegno che vorrei definire costante e orientato al pragmatismo
Il percorso verso un equilibrio tra sostenibilità e competitività che non penso sia più eludibile non può però prescindere da scelte basate su dati su indicatori solidi e su una visione condivisa
Delle priorità ambientali del Paese
In occasione della presentazione del report europee dalla Commissione lo scorso trenta settembre in cui ho avuto il piacere
E l'onore di intervenire ha voluto sottolineare un punto che considero fondamentale e cioè che non è sufficiente non è più sufficiente osservare l'ambiente dall'esterno
è importante direi fondamentale far dialogare i dati europei con le realtà nazionali e regionali dei ventisette Stati membri affinché il reporting ambientale diventi davvero utile in tutta l'Europa a chi deve decidere
Ed è in questa stessa prospettiva che i rapporti Ispra ed esserne piana che presentiamo oggi si propongono come strumenti
Di traduzione di applicazione dei grandi obiettivi di sostenibilità sul territorio prendendo concreti i principi che vengono sono stati stabiliti a livello comunitario
Come ha più volte ricordato nessuna azione di tutela o di prevenzione può essere efficace senza conoscenza è senza conoscenza scientifica
I dati e gli indicatori ambientali molto spesso li riduciamo ad un esercizio tecnico ma non sono un esercizio tecnico
Sono strumenti di responsabilità collettiva che consentono di agire in modo tempestivo e condiviso
Il compito delle istituzioni tecnico-scientifiche che compongono il sistema nazionale per la protezione dell'ambiente le Ispra
Delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente il compito anche dell'Agenzia europea dell'ambiente è proprio quello di fornire conoscenze chiare trasparenti ed accessibili traducendo la complessità scientifica in un linguaggio comprensibile ed utile per tutti decisori politici impresa e come dicevo prima cittadini
Allora in questo contesto mi avvio alla conclusione il reporting ambientale assume davvero un ruolo centrale al di là del valore numerico statistico
I rapporti dell'Agenzia europea dell'ambiente di Ispra del sistema nazionale per la protezione dell'ambiente
Rappresentano solo una delle molteplici modalità con cui il sistema diffonde le proprie formazioni
Insieme ai portali tematici alle piattaforme digitali ai canali social che raggiungono ogni giorno un pubblico sempre più ampio
Centinaia di migliaia di persone usufruiscono di questi canali e prendono conoscenza dei nostri dati e delle nostre informazioni
Rendere i dati accessibili ne siamo convinti di questo significa rendere ciascun cittadino parte attiva nel processo di tutela
Del bene ambiente promovendo partecipazione corresponsabilità e consapevolezza diffusa perché l'esperienza di tutti questi anni mi dice che ogni iniziativa del legislatore ma anche iniziativa tecnico-scientifica se non è supportata
Dai cittadini se non c'è un grande consapevolezza dei cittadini non ha possibilità può pochissime possibilità di avere successo
L'impegno comune che oggi in questa sala credo tutti quanti insieme
Vogliamo testimoniare dovrà tradursi in azioni concrete
Come dicevo prima capaci di conciliare sostenibilità
Pragmatismo tutela della competitività del nostro Paese ed è in questa direzione che vogliamo guardare insieme facendo della conoscenza del monitoraggio e della trasparenza la bussola il faro delle nostre decisioni
A seguire ascolteremo i contributi dei relatori della giornata che ringrazio davvero tutti per la loro presenza
Prima un team Docks nei riti dell'agenzia europea dell'ambiente un ringraziamento anche al nostro segretario esecutivo lena Morone nel Maria siti Arianna lutto mamme che presenteranno i rapporti europei italiano di sistema e poi il dibattito moderato da Giorgio Pacifici che ringrazio per aver accettato il nostro invito alla per il dibattito al quale parteciperanno la collega vale ridere se io me della Commissione europea vigilia environment Alessandro Guerri
Direttore generale al parroco internazionali finanza sostenibile il ministero dell'ambiente la sicurezza energetica Alberto Manfredi Selvaggi direttore di Arpa Molise Michele Camisasca direttore generale dell'Istat coi avremo per la chiusura dei lavori il piacere di avere con noi
Il consigliere Barbara da consigliere Barbara Luisi capo di gabinetto del ministro all'ambiente della sicurezza energetica
Dicevo ascolteremo tra qualche minuto i contributi dei relatori della giornata che ringrazio sentitamente
Che illustreranno i tre rapporti frutto del lavoro congiunto di numerosi ricercatrici ricercatori tecnici di lista del sistema nazionale per la protezione ambiente qua Riva
Il mio il nostro ringraziamento neanche il grande apprezzamento per il lavoro e la stima per il lavoro che hanno fatto permettetemi quest'anno un ringraziamento particolare
Al servizio Biskra che si occupa danni di questa materia il servizio di giusta ma lasciatemi anche bastano fare una una menzione particolare a Maria Concetta giunta che dirige da anni questo servizio è che diciamo tra qualche mese
Ci aiuterà in una veste diversa da quella che fino a oggi hai rivestito grazie per tutto quello che hai dato in questi anni per contribuire a migliorare
Tutto il lavoro dell'istituto
Che anche quest'anno ha coordinato con la competenza la dedizione la passione che le le riconosciamo i processi di elaborazione di sintesi alla base dei tre prodotti presentati oggi
Dicono
Tutti che seguiranno affidano lettura approfondita dei rapporti e io credo costituiranno è questa anche la nostra ambizione la base per un confronto costruttivo sulle sfide ambientali che ci attendono e sulle azioni necessarie che servono per affrontarle con una visione comune integrata e mi auguro efficace grazie al buon lavoro a tutti
Si sente turno direttore
Adesso assumo le veste di moderatore no dopo l'intervento è cedo la parola alla dottoressa Riontino e come dicevo prima dopo sostenibili del Agenzia europea nell'ambiente grazie Rio per essere qui con noi oggi grazie per il tuo lavoro
Molesta
Buongiorno
Grazie mille per questa opportunità di essere lui è una grande opportunità per presentare rapporto in questa Camera sì lussuosa
E anche per
Una mostra risultati o
No
Sulla base delle contributo che abbiamo avuto l'anno scorso con la presenza dell'Italia nel board nasce dalle io
Sono molto lieta di essere qui a rappresentare il nostro rapporto i risultati degli ultimi cinque anni le il trenta settembre l'agenzia europea dell'ambiente ha pubblicato il suo rapporto di punta sullo stato dell'ambiente del clima e della sostenibilità in Europa la pubblicazione avvenuta in un momento in cui altre priorità quali la preoccupazione legata alla sicurezza nella nostra regione le considerazioni economiche tendono a prevalere rispetto alle questioni ambientali il nostro compito è stato quello di sottolineare l'importanza dell'ambiente per la salute
La prosperità e la sicurezza dei cittadini europei le prove scientifiche contenute nel rapporto dimostrano che è necessaria un'azione urgente degrado ambientale in corso i cambiamenti climatici minaccia dalla nostra società
Mettono a rischio la nostra prosperità
Economica e compromettono la nostra salute il nostro benessere allo stesso tempo però ci sono motivi di speranza vediamo segnali di cambiamento a tutti i livelli europeo nazionale locali
L'Europa sta portando avanti la transizione energetica le comunità stanno agendo in materia di abitazioni alimentazione ed energia ai paesi si stanno affrontando le sfide del settore agricolo in questa presentazione dimostrano le più recenti evidenze che dimostrano a livello europeo la necessità di un'azione urgente in materia di natura cambiamenti climatici Salute e uso circolari delle risorse quello che deve cambiare il parlerò anche dei motivi di speranza
Allora comincio con la biodiversità ed ecosistemi la situazione e le prospettive della biodiversità ed ecosistemi europei sono nel compete nel contempo poco incoraggianti come potete vedere dalla tabella la tabella mostra a sinistra la tendenze passate e le prospettive future a destra potete seguire anche colori il blu indica una tendenza positiva in giallo una mista intruso una negativa
Il punto è che la biodiversità è in calo in tutta Europa nei terreni nelle acque dolci negli ecosistemi marini sono stati compiuti alcuni progressi per quanto riguarda l'estensione geografica delle aree protette
Ma non si osservano miglioramenti significativi e la salute degli ecosistemi all'interno di varie aree
E i cambiamenti climatici continuano ad aprire un impatto negativo importante sui nostri ecosistemi e si prevede che questi aspetti peggioreranno ulteriormente per quanto riguarda lo stato di conservazione delle specie e dell'habitat il quadro è davvero desolante
Vedete rosso proprio tremendamente brutto oltre il sessanta per cento delle specie l'ottanta per cento degli habitat sono in condizioni di scarsa evocative secondo i dati dell'ultimo rapporto sullo stato della natura del due mila venti naturalmente avremo un'altra serie di dati nel corso dell'anno prossimo
Le principali pressioni sulla biodiversità le conosciamo per esempio i cambiamenti climatici che hanno effetti sempre più negativi ma anche alterazioni fisiche degli habitat per esempio la conversione dei terreni ad uso agricolo urbano la gestione forestale intensiva e i cambiamenti nei corpi idrici ma anche la diminuzione della qualità degli habitat dovuta all'inquinamento e altri fattori come le specie aliene invasive
E la caccia
O uccisione illegale di specie selvatiche
Inoltre il territorio europeo sottoposto a forti pressioni in Europa è una delle masse terrestri più intensamente utilizzati al mondo e questa intensità di uso comporta crescente in vasti ambientalisti
Il sessantadue per cento dei soli in Europa oggi risulta degradato
Le diverse esigenze di utilizzo di questa risorsa
Finita edifici abitazioni transizioni energetica re protette agricoltori altre attività economiche entrando in competizione tra loro come si può vedere il settantaquattro per cento dei terreni Europa è è attualmente utilizzato per agricoltura e silvicoltura
Sappiamo che i soli stranieri è un'ampia gamma di servizi ecosistemi ci sono fondamentali per la sicurezza alimentare
La biodiversità e la mitigazione dei cambiamenti climatici e passò ai cambiamenti climatici nel complesso le tendenze relative all'azione già ricchi ma sono positive si particolare osservando le tendenze passate delle emissioni di gas serra del sistema energetico e della Governance climatica
Si riscontrano progressi significativi tuttavia per quanto riguarda le prospettive future il quadro è più incerto il misto occorre accelerare ulteriormente il ritmo e la portata degli azioni se vogliamo aggiungere degli obiettivi chiave i rischi climatici sono sempre presenti e aumenteranno nei prossimi anni per questo motivo l'agente potenziare gli investimenti nella preparazione cambiamenti climatici nella residenza della società ora vorrei focalizzarmi sui sulle emissioni di gas serra
Vini grafico a sinistra mostra chiaramente i notevoli progressi compiuti dall'Europa
Nella riduzione delle emissioni le proiezioni degli stati membri indicano che dovrebbe avvicinarsi al raggiungimento dell'obiettivo per il due mila sei trenta ma il grafico a destra mostra invece la situazione a livello globale che è un quadro completamente diverso
Le emissioni globali di gas serra continuano ad aumentare
Ed è qui che emerge uno dei grandi paradossi che dobbiamo affrontare solo con un'azione globale concertata potremo arrivare dove dobbiamo arrivare
Ma questo non è un motivo per arrendersi al contrario rappresenta un'opportunità per l'Europa di consolidare la sua posizione di leader mondiale nella decarbonizzazione di trarre vantaggio economico e sociale dall'essere in prima linea nelle tecnologie del futuro
Sappiamo che l'Europa il continente che si riscalda anche più velocemente il cambiamento climatico sta provocando da intime teologici sempre più imprevedibile ed estremi alluvioni siccità ondate di calore incendi boschivi stanno aumentando frequenza in costi e provocano vittime
Oltre duecentoquaranta mila morti sono legate a eventi climatici estremi tra il mille novecentottanta due mila ventitré e l'ondata di calore del giugno-luglio due mila venticinque causato due mila trecento decessi in tutta Europa
Oltre alla devastazione la perdita di vite umane questi fenomeni
Comportano pesanti conseguenze sociali ed economiche per i cittadini europei vantaggi Cuccia
Long Che i cambiamenti climatici rappresenta una sfida fondamentale per l'agricoltura europea e la sicurezza alimentare la mappa sinistra mostra una riduzione media annua delle tesi di grano con un riscaldamento di due gradi nel due mila ventidue una grave siccità in tutta Europa con il vento un'area coltivata equivalente alla superficie della colonia
Sopportato aperti Teresa fino al sessanta per cento per il mais facendo aumentare
Il costo della vita per i cittadini europei infatti la siccità accostare l'Unione europea undici miliardi di euro all'anno
La mappa destra mostra le perdite economiche pro capite dovute agli eventi meteorologici legate al cambiamento climatico tra il mille novecentottanta al due mila ventitré nel due mila ventitré se ricordate in Slovenia le perdite causate dalle devastanti inondazioni sono cosa del sedici per cento del PIL del paese
E i cambiamenti climatici minacciano la nostra società nel Complesso nel nostro ambiente urbano il diciannove per cento tra popolazione dell'Unione europea non è in grado di mantenere da casa piacevolmente fresca durante l'estate il Kyrie evidenzia la disparità nell'accesso delle soluzioni ecologiche
Nel nostro settore agricolo alimentare il sei otto per cento dalla popolazione dell'Unione europea è attualmente in condizioni di insicurezza alimentare da moderata a grave i lavoratori agricoli all'aperto sono altamente esposti ai rischi climatici
Aggravando l'insicurezza alimentare sia per loro che per la popolazione infine per quanto riguarda l'acqua il trentaquattro per cento depurazione del l'Unione europea è colpita in media ogni anno dalla scarsità idrica
Con una già esistente disparità nell'accesso all'acqua
Quindi come come ho sentito un mero però su tre colpito dalla scarsità saggiare nell'acqua
E sono equivale al trenta per cento del territorio in condizioni di stress idrico
Le figure articolo a destra mostra il consumo idrico per settore la competizione della quel forte per l'irrigazione stagionale per l'Energia e anche per il nostro consumo personale
Quasi il sessanta per cento dell'acqua viene utilizzata in agricoltura e il diciassette per cento per il raffreddamento nel settore manufatturiero ed energetico la siccità del due mila diciotto causato un abbassamento del livello
Del Reno così che da rendere impossibile il trasporto
Infine la salute umana il nostro ambiente naturale anche alla base della nostra salute qui vediamo un peggioramento nel quadro abbiamo avuto ottimi progressi negli ultimi dieci quindici anni
Ma le prospettive sono miste considero significative significative in materia di inquinamento acustico idrico e chimico
L'inquinamento continua a ridurre in modo significativo la qualità della vita europea e impatti maggiore ricadono spesso sui gruppi so solo economicamente svantaggiati e su altre doti umane Napoli come bambini
Sì o persone affette da una da malattie preesistenti
A sinistra sono riportate le sei principali malattie croniche che causano decessi dovuti all'inquinamento
Mi sono le malattie cardiovascolari seguiti da tumori e da malattie respiratorie croniche esposizione all'inquinamento responsabile del dieci per cento diciassette maturi nell'Unione europea e oltre il trenta per cento di questi decessi è correlato a malattie respiratorie croniche
Il diciotto per cento malattie cardiovascolari e il dieci per cento al cancro
Scusata
Cerco di trovare i miei appunti di questo grafico in mostra che l'esposizione complessiva agli inquinamenti atmosferici è superiore
Lui quindi
Bisfenolo A e il bisfenolo S. comunemente presenti nella classica le resine è possibile epossidiche
Il ed è contenuto in alcuni alimenti come nel visto e abbiamo anche il PF anche se di
Sono stati compiuti progressi nella lotta contro le sostanze chimiche obsolete ma il numero il volume delle sostanze chimiche in uso continuano a crescere
Economia circolare arriviamo all'uso delle risorse dell'economia circolare si tratta di come utilizziamo riutilizzi amo le nostre risorse e in altri materiali e qual
Generale dell'economia circolare è piuttosto eterogeneo abbiamo compiuto alcuna progressi per quanto riguarda la progettazione circolare e riciclaggio di rifiuti ma
Altri indicatori come la produzione di rifiuti elusi quella di materiali sono ancora lontane dall'obiettivo
E impatto globale dell'attuale consumo europeo non è sostenibile
Quota vediamo l'impronta materiale dell'Europa a che punto siamo
Questo l'impronta magari l'Unione europea sarebbe la quantità di materiale consumato ed è pari al quattordici tonnellate di materiale consumato pro capite ed è ancora superiore a quello della maggior parte delle altre regioni del mondo
L'oltre la metà più utilizzata nel settore dell'edilizia abitativa e un quinto nel settore alimentare
Qui è quasi un quinto realizzato d'uso domestico quindi a livello globale l'estrazione di questi materiali ha conseguenze negative e anche di costi
Il parere internazionale delle risorse afferma che la stazione lavorazione delle risorse Giano oltre il cinquantacinque per cento delle emissioni di gas serra e la raccolta di biomassa cose il novanta per cento della perdita di biodiversità dello stress idrico del territorio
E quindi cinque tonnellate pro capite all'anno con l'edilizia l'estrazione mineraria ed estrazione incauta che insieme rappresentano oltre il sessanta per cento tra produzione di rifiuti non rompa
E le famiglie invece quasi dieci per cento
E rende tutto questo significa che una quantità maggiore di rifiuti prodotti continua a finire nelle discariche e negli inceneritori piuttosto che essere riciclata
Ma tutti i rifiuti che visitando vengono riutilizzati ma non quanto dovremmo attualmente le nonno europea l'undici virgola otto per cento di tutti i materiali consumati proviene dal riciclaggio
Questo è chiamato tasso di utilizzo circolare dei materiali non potremmo mai arrivare al cento per cento
Perché accumuliamo materiali in edifici
E infrastrutture buoni bruciamo per produrre energia ad esempio la biomassa o a causa dei limiti di quantità del riciclaggio
Il clima Industrial direi fissa l'obiettivo da raggiungere
Al ventiquattro per cento nel due mila trenta ma siamo ancora molto lontani
Ma potremmo essere in grado di disaccoppiare la nostra crescita economica dal nostro consumo la crescita economica il PIL è aumentata mentre la nostra impronta materiale e la produzione dei rifiuti ristagnano
Dobbiamo ancora fare meglio per ridurre la nostra dipendenza dai materiali quindi nel complesso loro rappresenta ancora molti segnali d'allarme
Nella biodiversità continua una perdita di di biodiversità un impatto dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi e la relazione del sole scarsità d'acqua per quanto riguarda il clima vi sono gravi impatti dei cambiamenti climatici e emissioni di gas serra rovinati dall'agricoltura dei trasporti l'inquinamento includesse sostanze chimiche la scarsità idrica inquinamento
E infine come avete se l'
Tito l'economia circolare è lenta fare progressi verso la circolarità ed è un consumo non sostenibile quindi quali sono i cambiamenti necessari
Nel nostro alcuni esempi riportante il nostro rapporto dobbiamo ripensare i modelli di business passando all'uso ed è l'ulteriore uso la riproduzione e al riutilizzo
Il principio chiave di questo caso è mantenere alto il valore dei materiali e prolungare la durata nell'uso previsto ad esempio si potrebbe utilizzare le materie prime nella produzione in modo più intelligente efficace
Ti ad esempio progettando in modo sicuro e sostenibile utilizzando principi di eco design per future riparazioni e condivisi e in maniera molto più efficiente nella produzione ad esempio utilizzando i sottoprodotti di questi materiali
Inoltre i governi possono svolgere un ruolo importante nel creare la domanda accelera il mercato dei prodotti e dei servizi secolari i governi a quest'anno fino al quattordici per cento del PIL del nono Thea
Quindi i prodotti che scelgono invia un forte segnale al mercato affinché i produttori progettino prodotti durevoli torbide e riutilizzabile riciclabili
Occam rimarca
In modo sostenibile possiamo fare tutto questo
Consumando in modo oculato promuovendo diversi modelli di consumo come l'economia della condivisione o la riparazione rendendo prodotti riciclabili accessibili sviluppando riciclaggio
Di alta qualità al fine di massimizzare gli attuali limiti alla circoli Rita e quindi massimizzare l'uso dei rifiuti come risorse generare flussi di materiali puliti ora questa in materia di economia circolare a quadri politici coerenti di rifiuti per regolamentare questo ciclo che possono facilitare la transizione verso una maggiore circolarità ad esempio la futura legge sull'economia circolare Elmira esplicitamente a catalizzare gli investimenti e la capacità di riciclaggio coalizzate e incoraggiare l'industria dell'Unione Europea utilizzare materiali secondari invece di quelli veri de vergini
Poi la riduzione delle emissioni in corso l'abbiamo vista negli ultimi venti anni abbiamo assistito a riduzioni significative soprattutto nei settori
Dell'approvvigionamento energetico dei virus dell'Energia dovute in gran parte all'aumento dell'energie rinnovabili tuttavia i combustibili fossili rappresentano ancora il settanta per cento il consumo energetico lordo disponibile nell'UE nel due mila ventitré
A scopi in scena le chiamare questa
Del trasporto interno ha registrato riduzioni ma significative separati rumena ventitré il ventidue del modello immatricolazioni fosse costituita da veicoli elettrici il settanta per cento dei trasporti rimane ancora veicolare ed è necessario un passaggio al trasporto pubblico
Nell'agricoltura
Abbiamo ancora problemi con il bestiame che è una fonte chiave dimissioni infine nel settore dell'uso del suolo dei cambiamenti di uso del suolo e della sinistra di cultura il potenziale di sequestro del carbonio è diminuito del trentadue per cento
Nel complesso sistema di scambio delle quote di emissione dell'Unione Europea uno strumento basato sul mercato è stato responsabile di una riduzione del quarantasette per cento
Dei gas serra delle misure di gas serra e dell'Energia dal due mila cinque a dimostrazione dell'importanza dei meccanismi basati sul mercato perché ora il cambiamento
Il cambiamento più complesso e complicato da realizzare senza dopo la trasformazione dei nostri sistemi e produzione di consumo nel settore energetico dobbiamo espandere le energie rinnovabili
Chi nell'industria dobbiamo elettrificare
Per poter migliorare la situazione nella mobilità abbiamo bisogno di elettrificazione e infrastruttura per veicoli elettrici dobbiamo investire nel trasporto pubblico come ho detto anche recentemente
Nella stessa nel settore alimentare dobbiamo ridurre l'uso del suolo per l'allevamento
Piste ripristinare i terreni
E passare al setaccio i restanti parassita
Nell'ambito costruito ad avviso di energia pulita per il riscaldamento e il raffreddamento dei degli ambienti le case infrastrutture residenti al clima
Quindi cosa abbiamo davanti a noi
Abbiamo motivo di speranza chi questo grafico lo spiega in modo semplice le politiche dell'Unione europea in materia di qualità dell'aria stanno salvando vite umane
I decessi prematuri attribuibili a disposizione al particolare particolato fine sono diminuite
Con prospettive positive per il raggiungimento dell'obiettivo del piano dell'azione Z p per il due mila trenta
Tuttavia esistono ancora disparità regionali di livelli di inquinamenti sono ancora superiore di un terzo delle regioni più povere rispetto a quelle più ricche anche l'occupazione nell'economia ambiente ambientale in aumento
Nel due mila ventidue sei virgola sette milioni di Etp erano impiegati in questo settore pari altri virgola uno per cento dell'occupazione
Per fare un confronto poco più del quattro per cento della forza lavoro impiegata in agricoltura
I posti di lavoro nel solo settore delle energie rinnovabili erano uno virgola due milioni il doppio rispetto al due mila ventuno e questa tesi crescita richiederà anche investimenti nello sviluppo di competenze con logiche e nell'aria qualificazione professionale
Infine vorrei concludere con una breve panoramica sull'Italia visto che siamo qui
La questa edizione di l'ambiente in Europa include profili nazionali realizzato in collaborazione con e io ne sulla base di vendicatori
Dell'Eurostat e della e e a si tratta di una valutazione redatta dai paesi sulle principali tendenze in materia di sostenibilità sulle sfide che devono affrontare sulle misure che stanno adottando
Abbiamo diversi mediatori chiave che raccontano alcune storie
Non le esaminerò tutti ma per cominciare per quanto riguarda il primo indicatore è il tasso continua di superficie coltivata con metodi biologico
Il tasso continua a crescere raggiungendo il venti per cento della superficie agricola tipizzata dimostrazione del fatto che l'agricoltura biologica è un metodo socio economicamente solido ed ecologicamente efficace la cultura alimentare della nostra opportunità di innovazioni in materia di agrobiodiversità e sprechi alimentari alcune lezioni
Annosissima Progetti di Horizon Europe hanno sviluppato metodi per proteggere la biodiversità locale e tradizionale
In Puglia sono state conservate circa seicentocinquanta verità di colture bestiame sottolineando la consapevolezza della maggiore valore nutrizionale di questa parità e la loro residenza gli stessi ecologici
La circolarità dell'Italia e anche positiva cifre misurata attraverso l'uso di materie prime secondarie
è in linea con gli obiettivi dell'Unione Europea
Il che significa che nella produzione vengono utilizzati più materiali riciclati
Tuttavia se vedete barra alla destra la produzione totale dei rifiuti ancora in controtendenza rispetto agli obiettivi in altre parole la produzione di rifiuti supera la crescita economica
Infine guardando all'ultimo indicatore nella riga superiore a testa cito transizione energetica è in corso del consumo finale di energia sta diminuendo anche se rimane al di sopra dell'obiettivo del due mila trenta
E successo disse gli obiettivi Pickford fischi fai dell'Unione europea la quota di energia rinnovabile è in aumento Mazzieri accelerare negli ultimi anni sono state dedicate molte risorse principalmente allo sviluppo delle energie rinnovabili nel settore energetico e alla promozione della produzione promozione della produzione di biometano
Di idrogeno verde viene prodotto anche utilizzando elettricità rinnovabile e CCS in settori difficili da battere sebbene sia necessario oggi
Leggeri sebbene indicatori dimostrino che sia necessario accelerare il nostro lavoro
Il quadro è promettente l'Europa è sulla strada giusta del cambiamento dobbiamo mantenere la rotta e accelerare
I cambiamenti geopolitici a breve termine hanno modificato gli obiettivi che alcune hanno scelto di abbassare il livello l'Europa deve rimanere fedele ai suoi valori fondamentali
Benessere sicurezza e equità sociale uno economia al servizio dei cittadini il nostro rapporto sull'ambiente in Europa si invita a ripensare al nostro rapporto con la natura e a mantenere come fondamento delle nostre decisioni per il futuro
L'Europa e all'avanguardia in materia di sostenibilità
Testi e la natura insoluto sostenibili saranno la caratteristica determinante della competitività e la sicurezza della residenza futura grazie
Grazie grazie a arriva ultimo per per questa
Dire presentazione con questa larga visione della situazione a livello europeo e anche nazionale e ora la parola al nostro direttore generale Maria Silvia ribadiva presentazione del Rapporto sullo stato all'ambiente limitati al due mila venticinque
Ma intanto Benvenuti e tutti noi a ringraziare Hitler vicepresidente della Camera per questo cioè questa ospitalità e per queste belle parole che sono state dette proprio con riferimento al lavoro del nostro istituto
Vista e un affettuoso saluto coinvolgere anche il dottor Gianni Letta siamo andati di questa presenza tele impropriamente in cui presentiamo il nostro rapporto sullo stato dell'ambiente
Ecco dello strumento questo del rapporto con i quali vista o vuole consegnare al Paese la fotografia della qualità dell'ambiente in Italia
E vedrete che in questo rapporto traspare chiaramente la doppia anima di un istituto un istituto che non è solo tecnico scientifico che raccoglie elabora i dati e quindi li mette a disposizione di tutti
Ma evidentemente anche un ente di ricerca e questo ci permette di avere un valore aggiunto che poi mettiamo proprio nelle attività con la quale
Per trasferiamo questa conoscenza ai tutti i cittadini e quindi rapporto di oggi è sicuramente uno strumento con lei sono strumento di orientamento
Ma permettete mi è un appello pragmatismo bisogna avere una capacità di visione ma bisogna avere anche la capacità di dare attuazione a questa visione
Affinché questa trasformazione vedi diventi una grande opportunità e non sia penalizzante in mente l'impresa lettere dei cittadini
Iniziamo proprio dal due mila e venticinque l'abbiamo detto queste mani importante si sono intrecciati e questi tre diversi momenti
Del reporting ambientale tre momenti che però hanno dei limiti un fattore comune si basano su gli stessi indicatori ambientali che rappresentano la base conoscitiva
E scientifica condivisa e allora il come era organizzato questo rapporto il rapporto organizzato per cinque temi parleremo dei cambiamenti climatici dell'economia circolare
Verso inquinamento zero perché dobbiamo raggiungere quegli obiettivi fissati dalla strategia europea che riguardano in modo particolare nell'aria le acque il suolo che devono essere più che
Liti parleremo di biodiversità di capitale naturale noi ogni anno scegliamo un tema su quali apriamo un focus quelli e quest'anno l'abbiamo Berto solo turismo sostenibile
Proprio perché ci piaceva questo legame tra territorio ambiente e territorio
Ma soprattutto avevamo la volontà di presentarlo in una prospettiva di sviluppo equilibrato per ciascuno di questi temi verranno approfonditi trenta criticità e progressi
I cambiamenti climatici per noi rappresenta uno e non solo per noi l'abbiamo visto dal rapporto dell'Europa
La sfida del sei dicono e allora vediamo un po'come nella situazione gli impatti dei cambiamenti climatici
In Italia in Italia negli ultimi trent'anni si sono registrati valori di anomalia della temperatura media superiore a quello medio globale della terraferma
Ricordo che il due mila ventiquattro è stato l'anno più caldo dalla serie storica che ISPA misura
Dal mille novecentosessantuno abbiamo avuto un'anomalia della temperatura di più uno virgola trentatré gradi centigradi con riferimento alla media climatologi Cab mille novecentonovantuno due mila venti
Ma anche i mari diventano più caldi e questo un fattore assolutamente preoccupante perché ci sono delle ricadute sulla biodiversità marina ma non sono
Anche su gli eventi meteorologici estremi i valori delle precipitazioni nel due mila e ventiquattro intanto sono superiori di circa l'otto per cento rispetto alla media climatologi chiama vediamo come il nostro Paese è spaccata a metà
L'abbiamo vista la fotografia del due mila e ventiquattro al nord abbondante precipitazione il Sud e le Isole vivono situazioni di siccità
E anche condizioni di severità idrica elevato molto elevate
Allora gli impatti dei cambiamenti climatici come diciamo noi sono sempre visibili
Iniziamo a valutare i ghiacciai ghiacciaio osservati indicano una perdita di massa media annua pari a oltre un metro di acque equivalente
E tra i ghiacciai alpini guardiamo con molto interesse accarezzare che ha perso oltre cinquanta metri di acque equivalente
Tra il mille novecentonovantacinque e il due mila e ventiquattro e per noi questo è un segno tangibile di una crisi importante le variazioni del livello del mare è vero che si dice che il livello del mare aumenta ogni anno di pochi millimetri
Ma questi millimetri sono davvero importanti l'innalzamento del livello del mare è un serio pericolo per le nostre coste
Anche il a Venezia il livello medio del mare aumenta a un ritmo doppio rispetto a trent'anni fa siamo arrivati a una crescita di quattro virgola otto millimetri l'anno
La risorsa idrica nel due mila e ventiquattro abbiamo avuto segnale positivo è vero siamo arrivati a centocinquantotto miliardi di metri cubi
Ma ricordiamoci l'eccezione Ale precipitazione che abbiamo avuto nel due linee ventiquattro e ricordiamoci da situazioni gli anni precedenti quando la disponibilità della risorsa idrica
Aveva toccato dei minimi storici tutti questi dati si parlò della vulnerabilità del nostro territorio
No e degli impatti dei cambiamenti climatici
Sul fronte della mitigazione allora l'Italia ha ha conseguito dei passi significativi intanto dal mille novecentonovanta ad oggi abbiamo ridotto le emissioni di gas serra
Di oltre ventisei per cento e questo è sicuramente un dato positivo però in realtà noi dobbiamo soddisfare un obiettivi ben più ambiziosi fissati dall'Unione Europea
E l'Italia ancora si trova in criticità nel raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dell'emissione netta e di gas serra
Del cinquantacinque per cento entro il due mila e trenta perché ricordo
Che nell'ambito del Regolamento e forse Ring che il regolamento che riguarda le missioni dell'agricoltura dei rifiuti della piccola industria
E dei trasporti noi ancora abbiamo delle criticità soprattutto sul settore dei trasporti sul settore del riscaldamento però diamo un dato positivo l'Italia in linea con il raggiungimento del target
Dell'Ets che riguarda i grandi impianti l'aviazione il trasporto marittimo
E siamo in linea anche con l'assorbimento del carbonio previsto per il settore dell'agricoltura che aveva fissato per evitare il raggiungimento di un obiettivo di trentacinque milioni di tonnellate
E allora dove sono le criticità e qual è la sfida che tocca al nostro Paese il settore energetico rappresenta la principale fonte di emissione per oltre l'ottanta per cento all'interno di questo settore
Però le industrie energetiche i trasporti sono responsabili di oltre la metà delle missioni nazionale
Che nelle industrie energetiche dei progressi in avanti ne abbiamo fatti intanto perché abbiamo sostituito il combustibile ad alto contenuto di carbonio con il gas naturale ma lo diceva il presidente in apertura abbiamo
Raggiunto un ottimo risultato sulla produzione di energia da fonti rinnovabili siamo arrivati al diciannove per cento dobbiamo fare molto di più perché il nostro traguardo è del trentotto per cento
Nota dolente i trasporti i trasporti sono cresciuti dal mille novecentonovanta ad oggi di oltre il sei per cento
Pensiamo per un quarto delle missioni nazionale
Ma i dati Istat ci dicono che circa il novanta per cento del trasporto passeggeri avviene ancora su strada
Mentre ferroviario copre solo il sette per cento della navigazione appena il due virgola cinque per cento anche per le merci la situazione simile trasporto su gomma domina
Con centonovantanove miliardi tonnellate chilometri merita due mila ventitré
L'adattamento climatico sappiamo che il cambiamento climatico ha un impatto non solo ambientale ma anche sociale ed economico le perdite economiche degli eventi dovuta agli eventi meteorologici nell'Italia negli ultimi sette anni si sono quinti implicate e l'Italia si colloca al secondo posto dopo la Germania è prima la Francia e per le perdite pro capite l'Italia segue la Slovenia e Lussemburgo ma ancora diciamo che siamo nei primi tre quindi un dato che non ci soddisfa
Parliamo della vulnerabilità del territorio nazionale e noi abbiamo presentato il trenta luglio di quest'anno il rapporto sul dissesto idrogeologico e sappiamo che tu del novantaquattro per cento dei comuni
E a rischio frane alluvioni Ballandi ed erosione costiera sappiamo che più del diciannove per cento nel nostro territorio ad alta pericolosità per frane per alluvione
E allora tutti questi dati pro può comunque l'invito al pragmatismo ci fanno capire che mitigazione e adattamento devono andare insieme e che bisogna partire dalla prevenzione bisogna mi arrivare alla pianificazione territoriale
E bisogna migliorare la capacità di risposta
L'economia circolare l'economia circolare in Italia il leader nell'ambito delle economie circolare perché ha fatto dei progressi importanti verso modelli anche di consumo responsabile
E allora vediamo un po'questi dati i dati ci dicono che
Dal mille novecentonovantacinque al due mila ventiquattro la produttività delle risorse è aumentata del settantasette per cento
Raggiungendo tre virgola settantasei euro per ogni chilo di materiale utilizzato
La Material footprint la collega prima alla citava si è ridotta del quarantatré per cento rispetto al due mila otto attestandosi al dieci virgola tre tonnellate propone pro capite
Sul fronte dei rifiuti urbani stili ci sono dei dati incoraggiante la produzione media pro-capite di quattrocentonovantasei kg l'anno
Inferiore al valore europeo non sappiamo che questa fotografia e diverso a secondo delle aree territoriali del nostro paese e quindi tal nord al centro
Suda rimane invece ancora alto il dato sullo spreco alimentare gli ultimi dati disponibili ci dicono che abbiamo aggiunto cento trentanove chilogrammi pro capite
E il settantacinque per cento viene dall'abitazione ma tutti questi dati cosa ci raccontano
Ci dicono che noi dobbiamo ancora progredire verso modelli di consumo più sostenibile che dobbiamo efficientare process che dobbiamo cercare di responsabilizzare di più i cittadini
I rifiuti
Alla intanto il tasso di riciclo complessivo dei rifiuti trattati raggiunge settantasei per cento
A fronte della media europea che è di oltre cinquantacinque per cento anche Rizzo ciclabile dei rifiuti urbani mostra risultati positivi non siamo ancora al cinquanta virgola otto per cento e su questo dato d'Italia deve fare
Molto di più però abbiamo fatto tantissimo su riciclaggio degli imballaggi perché già abbiamo le giunte il target al due mila e venticinque
Attestandoci ha oltre settantacinque per cento oltre agli imballaggi il dato negativo ancora è quello relativo alla plastica dove siamo al quarantanove per cento e quindi noi non riusciamo a raggiungere l'obiettivo del cinquanta per cento
Bene anche i risultati nel settore dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche dove nel due mila e ventitré sono state raccolte
Cinquecento e dieci mila tonnellate con un recupero del novantatré virgola nove per cento
L'Italia si conferma in una posizione di rilievo in ambito europeo nel campo delle materie prime secondarie della circolarità siamo al secondo posto in Europa come tasso di utilizzo circolare dei materiali
Abbiamo raggiunto oltre il venti per cento ma soprattutto è un valore che stacchiamo di nove punti la media europea
Sul fronte degli scambi l'Italia importa circa dodici milioni di tonnellate di materiale il sessantotto per cento viene dai Paesi da altri Paesi dell'Unione europea
Ed esporta cinque milioni di tonnellate da tonnellate verso Paesi extra web
La competitività all'innovazione all'Alitalia e l'uscita nel due mila e ventiquattro ad aggiungere un punteggio di centocinquanta punti
Nel del lecco Innovation ma Index e quindi si colloca tra i Paesi europei leader nel campo dell'innovazione sostenibile in termini di produttività delle risorse
Consumo energetico ed emissioni di gas serra
Ma quanto pesa il settore dell'economia e circolare pensa all'uno virgola sei per cento del PIL
Coinvolge circa il due per cento degli occupati a conferma che la sostenibilità non è solo una questione ambientale come diciamo noi ma è una leva strategica per la crescita economica del nostro Paese
Verso inquinamento zero intanto cominciamo a vedere qual è la situazione dell'inquinamento atmosferico e della salute
L'Alitalia ha fatto passi da gigante nell'ultimo trentennio perché le emissioni di particolato
Sono diminuite di circa quarantatré per cento per il PM dieci è del quarantuno per cento per
Il PM due virgola cinque questi dati non sono sufficienti perché la popolazione italiana in corrisposta concentrazioni di PM due virgola cinque ozono
Superiore a valore guida dell'OMS io ricordo che lo ammesse ha stabilito dei limiti davvero stringenti parliamo di cinque microgrammi per metro cubo
E noi questo valore attraverso le stazioni del sistema nazionale per la protezione ambientale ricordiamo misurate lo abbiamo superato
Nel novantanove virgola sette per cento delle stazioni di monitoraggio si continua a morire poco e quindi parliamo di decessi prematuri
Legate all'esposizione del particolato anche se il dato italiano ci dice che questa esposizione si è ridotta del trentadue per cento rispetto al
Due mila e cinque
Con riferimento all'agricoltura con riferimento all'uso di pesticidi in Italia la quantità di principi attivi immessi in commercio si è ridotta del trentadue virgola sette per cento
E l'uso complessivo e rischia associato è diminuito del sessantaquattro per cento
Però le analisi che abbiamo effettuato ci dicono che ancora più del ventotto per cento delle acque superficiali e più del sei per cento di quelle sotterranee presenta contaminazioni da pesticidi oltre i limiti di legge
Cresce l'agricoltura biologica siamo a oltre il diciannove per cento
Parliamo di novantaquattro mila operatori che sono impiegati e parliamo di due virgola quattro milioni di ettari coltivati
L'Italia e tra Paesi che e distaccato solo abbiamo cinque punti percentuali rispetto al target dell'Unione Europea
Che dobbiamo raggiungere del venticinque per cento al due mila e trenta però orgogliosamente possiamo dire che nel campo dell'agricoltura biologica noi contiamo di raggiungere questo obiettivo già nel due mila ventisette
La situazione delle acque assolutamente variegata perché lo Stato chimico delle acque superficiali è buono per il settantotto per cento dei fiumi
E il sessantanove per cento dei laghi ma sole quarantatré per cento dei corpi idrici raggiunge un buono stato ecologico segnale che la qualità biologica resta da migliorare
Le acque sotterranee invece sono per il settantanove per cento il buono stato quantitativo
E per il settanta per cento in buono stato chimico le acque di balneazione risultato ottimale per l'Italia perché il novantuno per cento declassificato in uno stato eccellente
E anche le acque marino costiere ci dicono che sono in buono stato ecologico per la prevalenza e anche in buono stato chimico
I rifiuti Marini i rifiuti Marini rappresento no una criticità per tutto il Mediterraneo lo sono anche per l'Italia la densità mediana dei rifiuti
Spiaggiati più di duecento cinquanta oggetto ogni cento metri di spiaggia
Un valore lontano dal target europeo di Ventimiglia
Oggetti ancora dei monitoraggi effettuati il dato che ci preoccupa
E quello dei micro rifiuti in che risultano quaranta mila micro particelle per chilometro quadrato ricordo che la soia europea ci dice che non dobbiamo stare a ottocentoquarantacinque micro particelle
E le concentrazioni crescono in tutti i bacini nell'Adriatico nello Ionio e nel Mediterraneo quindi la priorità mari puliti per noi è una priorità di istituti e noi abbiamo avuto una grande opportunità grazie al Ministero dell'Ambiente
Della sicurezza energetica salute capo di gabinetto con il quale grazie a questo progetto si chiama mere marine consistono Restoration Progetto che
Va quattrocento milioni di euro arriveremo a monitorare lo stato dei nostri mari e stiamo recuperando anche le avete abbandonati per volumi
Che sono davvero importanti
La biodiversità il capitale naturale tanto l'Italia figura tra i Paesi europei che ha la maggiore
Per ricchezza di biodiversità parliamo di oltre cinquantotto mila specie animali otto mila e duecento vegetali più del venti per cento quelle endemiche
Eppure dobbiamo dire che questo straordinaria ricchezza e sotto pressione lo sono il ventotto per cento dei vertebrati ventiquattro per cento delle piante
Con rischio di estinzione per alcune specie Istra monitorato tre mila e seicento specie aliene
Ogni anno ne vengono immesse delle nuove e quindi questo è un fenomeno che va osservato perché ci sono delle conseguenze negative
Per gli ecosistemi richiedono delle misure di protezione
Delle aree protette sono l'otto per cento in Italia degli habitat risulta in una condizione favorevole
E al miglioramento di questo dato sicuramente con la Pomponio contribuire tutto il lavoro che dobbiamo fare per arrivare al target europeo di arrivare al trenta per cento delle aree protette
Oggi le aree protette sono il ventuno per cento a terra all'undici per cento al mare quindi capiamo che ci mancano otto punti percentuali a terra e diciotto per arrivare a quelle al mare e poi c'è il fenomeno del degrado del suolo che parliamo di oltre il diciassette per cento del territorio nazionale che ci preoccupa
L'altro giorno abbiamo presentate rapporto il consumo del suolo abbiamo raccontato
Che noi nell'ultimo anno abbiamo perso sette mila ottocentocinquanta ettari pari a ventuno ettari al giorno
E quindi anche sul consumo del suolo dobbiamo fare davvero molto il patrimonio forestale italiano copre undici milioni di ettari con uno stock di carbonio di settecento dodici milioni di tonnellate
E quindi noi diamo consultato perché vogliamo ricordare il ruolo che le foreste italiani svolgono nell'assorbimento del carbonio anche le foreste subiscono delle pressioni dovute a cambiamenti climatici
E poi c'è l'altra nota dolente per noi per l'Italia che sono quelli degli incendi nel due mila e ventitré sono stati bruciati quasi ottantanove mila ettari di Bosco arriviamo alla tema finale che è quello del turismo e della sostenibilità globale abbiamo messo ogni anno scegliamo un tema e quest'anno abbiamo scelto il turismo per questa principio della trasversalità e la necessità di integrare alla sostenibilità ambientale anche quella economica e sociale
E intanto vita
ATC dicono i nostri indicatori osserviamo che negli ultimi anni aumentate il turismo verde nei parchi e nelle aree protette però nonostante nei parchi nazionali e regionali si concentra il venti per cento delle strutture vice cioè quasi il venticinque per cento dei posti letto l'ottanta per cento dei parchi nazionali ha adottato la carta europea e per il turismo sostenibile a garanzia della ricerca di un equilibrio tra la tutela ambientale e lo sviluppo locale
E solo l'undici per cento dei parchi regionali e dispone di una certificazione
Con riferimento invece alle risorse dobbiamo dire che il turismo rappresenta oggi quattro virgola due per cento del consumo elettrico nazionale e ogni turista consuma mediamente quattro litri di acqua al giorno
La produzione dei rifiuti attribuibile al turismo è di quindici virgola sette kg per abitante equivalente un trend di crescita e tra i i trasporti turistici in mezzo più utilizzate l'automobile in uso o oltre il sessantanove per cento dei viaggiatori italiani con emissioni di CO due è in crescita in nove regioni rispetto al due mila diciassette infine l'offerta di far oppure continua a espandersi e ne abbiamo quasi cento cinquantotto mila posti barca oltre trecento sessanta campi da golf per lo più concentrati nel Nord
L'Italia
E chiudiamo questo rapporto questo rapporto per dire cosa per dire che intanto il rapporto è vero ci sono tante criticità mette in evidenza del segnali di miglioramento nella gestione ambientale eccetto che l'Italia è chiamato nastri è importante quella di coniugare la competitività economica con la necessità di tutelare la salute ma di dare anche ai nostri cittadini una qualità di vita che deve essere buona questo monito che rivolgiamo non solo per la tutela delle generazioni presente ma anche per la generazione future cos'è questo rapporto per noi è uno strumento di orientamento che vogliamo mettere a disposizione di tutti epici soli dell'impresa e dei cittadini della comunità scientifica confermo e quindi mi riagganciarmi parole che ha detto il vicepresidente il ruolo terzo indipendente dell'Istituto che tale informazione ambientali che sono rigorose
Sotto il profilo scientifico e allora il nostro rapporto si chiude con delle parole chiave che per noi sono monitoraggio potenziamento della cooperazione internazionale bisogna appare dire dalla conoscenza quindi dati che devono essere soli e solo qui solo così possiamo arrivare a quelle scelte politiche e sì o no consapevole nella tutela del bene collettivo grazie per la finanza
Sono state due relazioni molto dense per cui sono incuriositi ci devono salutare interrompiamo tre minuti e poi riprendiamo grazie
Scrive
I dati
Allora intanto devo dare il benvenuto al consigliere
Lui sì che è
Grazie al capo di gabinetto del ministro dell'ambiente la sicurezza del genere voglio ringraziare per la tensione e anche per essere qui oggi nel frattempo c'hanno raggiunto fa altri deputati vedo l'onorevole si Miani da qualche parte l'onorevole Vaccari e forse anche qualcun altro quale somma di Fano segnalare voglio anche ringraziare
Non ti posso ringraziare il capo di gabinetto del ministro per il Turismo conservino Guerri però se posso permettermi c'è un posto vicino no al nostro capo di gabinetto quindi ti prego
Mi permetto insomma deve essere un po'meno formale visto che ci conosciamo da qualche da qualche da qualche settimana
Allora chiedendo scusa a tutti per l'interruzione per la rapida ripresa
Il momento di dare la parola alla collega Annan tutto mandi rettore generale via Pascoli Venezia Giulia cioè vicepresidente sistemazione professionalmente per la terza presentazione
Dopo daremo il via alla tavola rotonda grazie a
Buongiorno Totti saluto tutti ringrazia tutti senza fare nomi così non sbaglio una mio mio mantra prima cosa
Non vi darò più numeri perché credo che numeri ne avete visti in abbondanza adesso
Parlerò
Del ruolo d'rapporto Ambiente del sistema nazionale per la protezione ambientale e come si inserisce all'interno nel rapporto del europeo e quello nazionale
Io non son ma ma con questa sera
La sfida europea alla sede europea ci dice che l'abbiamo sentito prima bisogna avere dati e questi dati devono essere
Possibilmente disponibili perché ed è non essere disponibili perché devono essere utilizzati da tutti per aver o meglio lo sviluppo della società delle sfide sociali climatiche ambientali che abbiamo in questo momento
Lo dico come primo perché il sistema nazionale di protezione dell'ambiente e poi vi spiegherò come formato ma una caratteristica del nostro sistema totem lo dico sempre che noi siamo mi misura attore seriali noi misuriamo tutti i giorni il nostro territorio la pelle della nostra natura l'acqua che si infiltra nelle sue assessore l'aria che respira
E tutto ciò che la circonda quindi importante per noi avere dati i dati debbano essere disponibili e devono essere solidi e vediamo come poi sono solite robusti
è confrontabili quindi il rapporto del sistema nazionale della protezione dell'ambiente che vedremo dopo da chi è composto si inserisce dentro questo percorso comune protetto prima del rapporto ambientale ed l'Agenzia europea di quella nazione dell'Ispra e quello del sistema nazionale questi tre livelli ovviamente si devono parlare i nostri operatori lavorano sul territorio su tutti i territori del nostro della nostra benissimo Paese
E porta no i dati i dati che poi finiscono a livello locale nazionale e poi europeo e poi ritornano indietro c'è proprio un continuo
E andare ritorno c'è proprio di processo irreversibile del data dall'acqua del territorio all'Europa per chi deve prendere le decisioni locali nazionali europea quindi questa è una visione un Daria è integrata
Questi sono i tre report nono reparto che stiamo presentato ad oggi noi adesso stiamo parlando dell'ultimo e ci presentiamo chiede che consente vecchie forme
Fatta sistema nazionale della protezione dell'ambiente è formato dagli enti territoriale cioè delle agenzie regionali provinciali che sono presenti su tutto il territorio nazionale
E dai spara Ispra che coordina
Le attività siamo quasi dieci mila operatori su tutto il territorio che qua disegnato con tutte le poi
A mente i loghi delle agenzie e anche dell'Ispra vi metto vicino non lo leggo io il numero dei no costo pro-capite del nostro lavoro quotidiano lo leggete da voi
è un lavoro costante che facciamo ogni giorno vi presento anche come siamo organizzati io gioco spesso con la molecola dell'acqua tra me e la molecola che dà la vita mi piace giocare con lei anche nelle presentazioni
Perché particolare una molecola anche a forza efficace efficienza Ilva ancora di centoquattro gradi la caratteristica caratterizza e così siamo fatti noi in Consiglio lo vedete nel sistema e fu
Amato dai distretti delle agenzie per ci sono dei tavoli istruttori che si occupano della documentazione Strategic da mettere a disposizione di tutti è un comitato tecnico operativo che si interfaccia dal punto di vista tecnico
A posto ha fatto vedere come viene insomma ci sono due il grande strutture gli osservatori le reti tematiche le prime sono dico o fermarsi l'osservatore le reti tematiche sono proprio il supporto tecnico le analisi proprio il lavoro quotidiano degli operatori
Questa pressione forma questo angolo di centoquattro pratiche ci permette di fare il legame tra voce Noriega metrò c nonché dalle caratteristiche la molecola dell'acqua di poter essere liquida temperatura ambiente l'unica mole con la così piccola e quindi noi siamo fluidi ci adattiamo al territorio e questa legame debole era nostra forza perché ci dà operatività sul territorio su tutto il territorio nazionale
Noi raggiungiamo ogni piccolo paese e questo è un mantra dell'ottavo piano d'azione non dobbiamo dimenticarci di nessuno ne troviamo mappare monitorare tutti i meandri del nostro territorio
I nostri dati questo punto sono per questo motivo proposti i soliti forte comparabili oggettivi la normativa detta
Jana rafforza con la legge centotrentadue questo concetto che ci ha riportato nelle singole leggi regionali e provinciali in quella nazionale dell'Ispra
Che hanno è stato affidato a questo compito al compito attuale di omogeneizzare i dati di rendere confrontabili per poi essere anche e non solo portati a livello nazionale
Ma poi a livello europeo per poter parlare di Trend i dati devono essere raccolti con lo stesso metodo e devono essere analizzati con lo stesso mette
E questo è la forza e la robustezza del nostro tatto
I dati devono essere poi messe a disposizione di tutti perché la conoscenza deve essere condivisa
Se vogliamo rispettare la natura dobbiamo conoscerlo anche perché se non conosciamo qualcuno non riusciamo a proteggerlo e quindi dobbiamo amarlo e quindi noi dobbiamo mettere questi dati robusti a disposizione di tutti
E questo vuol dire che i dati sono trasparenti e accessibili
Accessibili sia
A chi deve prendere decisioni ma anche ai nostri cittadini devono poterli toccare con la Romania devono poter neanche guardare tranquillamente
L'ho detto noi siamo sul territorio le agenzie regionali provinciali rappresentano tutti territorio nazionale con in spalla ovviamente che a questa attività di coordinamento
La chiamo la geografia di un impegno
Vi faccio vedere
Non sono tutti di potete notare i punti cannoni quotidianamente campi amiamo e che quotidianamente acqua aria suolo rifiuti finiscono nei nostri laboratori
Laboratori e che mi sembra opportuno dirlo non sono di altissima tecnologia ma quello che ogni tanto sfuggente normale normativa ambientale ci chiede a livello anche chimico di cercare una punta di matita
In mille piscine olimpionica
Perché questo livello che si chiede alla tecnologia l'apparato artistica di raggiungere quando si parla di analisi
Quindi stiamo veramente cercando quasi tra molecola
Questi sono i numeri con cui noi ci siamo presentate per il rapporto e se ne Pia nazionale però per questi sono i numeri che viaggiano da tutto il nostro territorio fino in Europa per la decisione come vedete l'Italia risulta ben mappata me da in punti in attacco e credo che i nostri uomini le nostre donne rappresentano bene la situazione del nostro territorio
Monitoriamo quarantadue siti di interesse nazionale che la nostra la terra al suolo la nostra pelle trentotto mila cinquecento siti internet regionali verifichiamo anche gli scarti della nostra natura noi monitoriamo controlliamo cosa succede nelle discariche sia di rifiuti urbani che speciali e nostro compito entriamo anche nelle nostre attenti io dico sempre che sono le nostre aziende perché sono sul nostro territorio
Con
Il l'impostazione di aiutarli ad avere un sistema di gestione sotto controllo perché l'importante è che sappiano gestire il loro processo per evitare che inquinino
Facciamo circa Dwayne direi ispezioni
All'anno nelle nostre aziende in più l'altra pressione che abbiamo e quella del sistema di depurazione e come vedete controlliamo più di tre mila depuratori
Monitoriamo monitoriamo le acque gli ho detto ci chiedono di cercare una punta di matita in mille piscina olimpionica
Quasi sette mila corsi d'acqua fluviale due mila corpi idrici sotterranei trecentocinquanta scarsi insomma trecentoquarantotto lacustri
Quasi quattrocento marino costiere in più costantemente grazie a una misura semplice banale quale la temperatura
Nota da tanti anni e verifichiamo come sta cambiando il clima con più di nella io ho segnato mille ma son più di mille stazioni mettevo climatica
Ma questo aggiungiamo ovviamente anche l'estrazione della qualità dell'aria
Non ci sono più ancora tutte le stazione crediamo supporto padella di attività radioattività leasing e tutte anche le misure che facciamo per le onde elettromagnetiche
Accanto a questa attività abbiamo anche attività di supporto
Per esempio alla salute e alla protezione civile monitoriamo tre mi che ti sei mila chilometri di costa per la balneazione
Con tre mila trentun mila campioni avranno
Siamo presenti e attivi anche nell'attività di emergenza con due mila attivazioni all'anno emergenze ambientali propriamente
E poi l'ultima ma non ultima sono tutte le attività di comunicazione ed abbiamo detto prima dobbiamo comunicare dobbiamo comunicare i nostri dati e perché sono soliti sono proposti sono quelli su cui si prendono le decisioni
E questi sono tutti i numeri che potete trovare e tutti sociale dove siamo presenti
Il rapporto l'ha detto prima presente i dati qua una sintesi proprio che adesso non vi rileggo su quello che è stato appena detto
è una quinta edizione
Vado veloce perché così lasciamolo spazio anche a tutti gli altri e poi
Che cosa ci presente al rapporto del sistema nazionale ci presenta il rapporto che le
Le agenzie e i sperano ha voluto presentare
Dando voce anche al locale cioè alla singola regione la singola provincia ovviamente non vi posso raccontare agli aspetti di ogni singola regione perché siamo un po'cantine regioni penso che il tempo non basta
Però quello che emerge l'hanno già detto prima che un Paese eterogeneo però in questa non omogeneità io non perderà il nostro punto di debolezza ma il nostro punto di forza siamo diversi
E per questo le esperienze dell'uno aiutano l'altro nella loro diversità e specificità
E questa dimensione proprio territoriale il valore aggiunto del lavoro che facciamo assieme come sistema nazionale
Territoriale
Di Stra perché ci permette di capire come diversi contesti stanno reagendo innovando si adattando sì
Il rapporto lo leggerete avendo visto tutti questi dati ovviamente molto corposo perché abbiamo tanto da dire Nemo tanto da dire a tutti ovviamente
Bello pieno e fatto in due parti il primo si parte delle analisi dello stato dell'ambiente secondo sono i focus cioè ogni
Indicatore gli indicatori sono stati raggruppati in sei grandi aree tematiche cambiamenti climatici economia circolare neghiamo parla nello settimi avete sentito pare fino adesso ambiente salute biodiversità capitale naturale
I monitoraggi e controlli comunicazione educazione ambientale
Vediamo la prima parte la prima parte ci sono sei indicatori regionali uguali per tutti ogni regione presente allo Stato
Per ogni indicatore e quali leggete sono quelli critici che avete sentito prima e poi c'è un indicatore di ora lo vedete specifico per ogni regione dove ogni Regione ogni agenzia e ha parlato della tematica
Sua più quella che sentiva di più devo dire la verità adesso non mi rileggo quelli che si sentono di più sono sempre alle cambiamenti climatici
è un po'la qualità dell'aria
Il ventidue indicatori sono questi e sono stati raggruppati in queste sei aree tematiche all'interno dei focus troverete se andate nella seconda parte
Un per ogni area tematica qualche agenzia territoriale ha presentato il suoi lavori le sue attività costanti quotidiane
Queste sono le agenzie che hanno parlato di cambiamenti climatici ovviamente in questo caso noi andiamo
Dal ghiacciaio alla zanzara come dico sempre perché ovviamente passiamo tutti gli aspetti del territorio nazionale è la nostra rete nazione fatta di montagna di mare
E quindi troverete proprio come evolve la natura dal ghiacciaio alla zanzara ghiacciai che stiamo perdendo l'hanno detto prima fondamentale riserve d'acqua io vengo dal Nord Italia
E il fatto che i ghiacciai e ci sono di meno significa che abbiamo meno riserve d'acqua soprattutto quando servono anche all'agricoltura
Abbiamo tre regioni che hanno parlato di economia circolare e lo vediamo vedremo anche dopo perché forse sono quelle
Ogni anno parlate di meno molti si sono occupati si occupano del rapporto Ambiente Salute anche quest'anno è un nuova più che nuova sfida è stato rinnovata anche a livello europeo collegamenti e The ambiente salute
è vero non c'è un confine come sesso degli angeli non si sa se l'ambiente è maschio la salute femmina e viceversa e queste sono tutte le agenzie che hanno parlato di questo del loro lavoro quotidiano sull'ambiente e la salute
Ovviamente la biodiversità del capitale naturale
Un qualcosa di molto sentito e tutti noi costantemente ci occupiamo di mappare la biodiversità e capire come sta cambiando e variando capitale naturale
L'altra grossa attività è quella di monitorare controllare l'ho detto prima nel monitoriamo lo stato delle acque dei suoli
Dell'aria ecc è il facciamo i dovuti controlli che ci sono segnati per legge nelle nostre aziende e né i nostri sistemi di depurazione
L'ultimo ma non ultimo una comunicazione educazione ambientale dobbiamo quattro crescere molto importante proprio che tutti conoscano le attività delle singole agenzie a livello territoriale anche nazionale per comprendere quali sono i dati
Robusti quelli su cui bisogna lavorare e questo veramente un passaggio che dobbiamo aumentare
Noi siamo tecnici forse la nostra difficoltà è proprio la comunicazione comunicare dati chiari certi e farla in una maniera opportuna
Anche dando spazio ai nostri ragazzi lo dico sempre dobbiamo far capire ai ragazzi che noi ci siamo noi sappiamo che nelle scuole viene sentito molti ragazzi soffrono di questo non ho pace né reazione deve capire che le agenzie
Ispra ci siamo ci siamo e li lasciamo dei dati dove qualcuno ha potuto fare delle politiche ambientali di un certo livello
Perché i ragazzi soffro non soffrono per lo dicono e lo abbiamo sperimentato nelle nostre scuole la lecco ansia non è una fantasia hanno e abbiamo delle interviste fatte proprie come sistema non ha bisogno di essere su non supportati rassicurati che noi adulti stiamo facendo
Quindi concludo praticamente che cosa ci dice se il rapporto e se ne piace quello che ci porta dal locale dalla situazione locale e poi tramite quello presentato dai spara a quella nazionale e poi a quello europeo
Ci sono dei segnali incoraggianti non è vero che non ci sono segnali incoraggianti ci sono hanno detto prima la riduzione delle emissioni climalteranti in molti settori anche la qualità dell'aria va bene in qualche zona e non è tutto negativo poi uno si legge rapporto vedrà quali sono le situazioni di quale regione un po'più critiche fosse anche facile intuirlo se uno conosce la piantina del nostro della nostra nazione
Anche nozionale la crescente attenzione la gestione sostenibile dei rifiuti dell'autonomia circolare ci danno in questi segnali incoraggianti che tanti anni fa non c'erano
Le sfide però sono importanti e l'abbiamo sentito prima
Anche in un paese in no come no dove le differenze su come ci muoviamo sono importanti e le sfide però quelle fondamentali rimangono su tutto il territorio sicuramente cambiamenti climatici perché ci danno eventi estremi
No Torchio per i più Malacco arriva improvvisamente
Tanta ma in pochissimo tempo e quindi bisogna sapere gestire questa tanta acqua per non perderla
Il suono l'abbiamo detto a primavera solo fertile deve essere correttamente gestito per garantire la biodiversità e politicamente la transizione energetica
Quindi il rapporto concludo ambientale del sistema nazionale ci ricorda che conoscere è il primo passo della responsabilità se ne conosciamo qualcosa ed è bella come è bella la nostra natura sicuramente diventiamo responsabili
E che ogni piatto raccolto ogni indicatore aggiornato ogni analisi condivisa in contributo concreto alla tutela del nostro capitale naturale
Mi lascio con una frase che non è mia
Ma di qualcuno molto più importante di me e dice conoscere tocca netta è un passo verso proteggerlo io aggiungo anche verso ad amarlo e quindi custodirlo grazie Arthur
Bene allora ringraziano a lutto Man direttore generale di Artaud affini Venezia Giulia e vicepresidente del sistema nazionale per la protezione e l'ambiente come avete visto un cammino che come sistema abbiamo fatto insieme mettendo a fattor comune le attività di tante agenzie sul territorio l'agenda internazionale oltre che di Ispra questo elemento che ci rende particolarmente orgogliosi da un lato e anche positivi
In prospettiva la prima parte la presentazione rapporti finisce qui io cedo
La moderazione a Giorgio Pacifici vicepresidente dell'UCIS noto volto noto giornalista scientifico di reti di due e agli altri partecipanti alla tavola rotonda poi alle dodici e trenta abbiamo una decina di minuti di ritardo ma con tre di recuperarli daremo la parola per le conclusioni
Alla al capo di gabinetto Missere l'ambiente la sicurezza energetica consigliere Barbara Louis grazie ancora
Buongiorno a tutti grazie di essere qui cercheremo di andare un po'veloci dato che a mezzogiorno e mezza dovremmo chiudere uniti questi talenti quasi ci siamo insomma
Allora intanto come già mi ha presentato in in Grazioli spray gli enti interessati
Avermi contattato
E affronteremo un po'delle questioni che sono state descritte mi pare molto bene ampiamente e e davvero sono arrivate al succo della questione no persone che lavorano su questi temi persone che ogni giorno descrivono ricerca no studiano
Che io credo che sia molto importante che questi dati questi tre rapporti questi tre porta sono siano stati diciamo presenta di qui nel cuore di Montecitorio
Perché io diciamo da giornalista scientifico che ogni giorno vede cose però che adesso però questo mettono arrivata notizia che centoventi mila sfollati a Cuba per l'uragano più forte ci sia mai stato
Ieri abbiamo fatto un servizio sul fatto che solo nel golfo di Trieste le praterie sottomarine che danno vita biodiversità e consentono alla vite carbonica di diventare ossigeno si stanno perdendo il novanta per cento
E beh potrei elencarle ovviamente cosa che ha già un po'sapete ma per noi ogni giorno che è così
Quindi noi siamo diciamo se mi permette dura un minuto siamo oltre molte delle situazioni che abitavano forse frenate molto prima molto si può fare tutto si può fare l'homo sapiens sapiens abituato a ad essere plastico intelligente ad affrontare le cose sta per rinascere
Però considerate che abbiamo diciamo anche altri passato già dei limiti
Una volta vinti parlo di furto vent'anni fa quando vinsi premi ma c'è sì Anzio menisco al primo piano della Torre facciano documentazione a pelo d'acqua mi sentivo un po'un profeta nel deserto ecco
Stare qui condividere con tutti gli anni sono passati non sono più a livello mediatico ci sono altri colleghi che fanno insieme
Un grosso lavoro in questo senso non siamo più protervia deserto però da una parte forse
Questo nome
è significativo ma deve essere uno spunto per fare qualcosa perché qui ecco le ideologie secondo me sono finite da un pezzo nella nel campo ambientale purtroppo alcune celle portiamo ancora
Ancora avanti io sono indipendente quindi non appartengo a nessun gruppo politico amo le persone e che fanno cose di tutti i partiti e diciamo se ci sono ma ci sono le ho viste sono anche qui dentro
E quindi bisogna essere come diceva la dottoressa si crede pragmatici
Dobbiamo fare qualcosa deve agire
L'onere di Fontana ha parlato di un'Authority
Bisogna fare qualcosa questo è il fatto perché quando vai in vacanza e senti dei rumori giganteschi
Che sono dieci i ghiacciai che si sciolgono anche giochi e tu stai cotto figlio devi raccontare perché questo accade e accade per il riscaldamento climatico ormai appurato quindi cerchiamo
Partiamo con questa cosa sicuramente possiamo fare tanto se siamo qui lo faremo allora invece andiamo un po'a questo dibattito di oggi con dei protagonisti ombra di questo vettore di rendere concrete
Sono ideatore e invece abbiamo come abbiamo Uto finora coloro che davvero lavoro ecco sul campo davvero sono i protagonisti di questo quindi io invito diciamo in successione
A sedere qui e poi progressivamente a rispondere alle diverse domande
Valle ridere se io maestri della Commissione europea prego
Alessandro Guerri direttore generale a fare opera in base Alfredo Manfredi Selvaggi presidente AssoArpa che Michele kamikaze a direttore generale dell'Istat facciamo gli applausi così rincara Giametta da
Allora dato del tempo
Tiranno
Parto subito con una faremo un una domanda per ciascuno
Poi vediamo The farne un secondo giro se riusciamo a farlo ci
Alla dottoressa valide se io mais direttrice per gli affari generali la conoscenza le risorse presso la Direzione generale per l'ambiente della Commissione europea
Volevo fare dama d'una domanda partendo da dei dati concreti allora lo scorso sette luglio la Commissione europea ha presentato le ancora inventata dall'International Review IR due mila venticinque
Che ha fotografato lo stato di attuazione delle politiche ambientale dei diversi stati membri a fine settembre il rapporto all'agenzia europea dell'ambiente che oggi è stato ripresentato qui ampliato
Le prospettive
Entrambi i rapporti convergono su un punto chiave cioè l'urgenza di accelerare la transizione verso la sostenibilità ambientale rafforzando la cooperazione tra istituzioni e agenzie e sistemi informativi
Volevo chiedere a Belleri degli homeless come traduce la Commissione europea questa prospettiva io per i temi di operatività questa prospettiva priorità operative per gli stati membri e per l'Italia
Ovviamente può anche fare un'anticipazione parlare di alto cioè che nuove a domanda risponde insomma
C'è libertà
Grazie strana e non lo
Va bene e allora posso dire qualunque cosa allora dovete stare attenti buongiorno a tutti vorrei ringraziare molto gli organizzatori ai nostri ospiti oggi allora quello che abbiamo visto nelle riunioni precedenti anche nella riunione che abbiamo oggi
Abbiamo visto i collegamenti tra i diversi livelli e sono molto lieta di vedere
Sia dal livello europeo fino a livello locale
Che questa una cosa molto importante perché se diciamo si è nell'ambito del del decisioni politiche molto importante vedere questo
Non è un pianeta diverso quello per cui stiamo lavorando è tutto uno stesso pianeta quindi è importante avere questa integrazione abbiamo diversi rapporti e naturalmente vediamo in rapporto a livello europeo nazionale e locale regionale abbiamo visto la implementa esce bene ma ero mentre rinvio che è un altro tipo di rapporto
Prima
Abbiamo visto che lì e indicatori di base sono comuni che vengono utilizzati ovviamente abbiamo rapporti diversi perché abbiamo obiettivi diversi pubblici diversi diciamo
I nostri cittadini sono un pubblico ovviamente
Ma
Solo ai nostri cittadini che devono fare le variazioni perché
Devono dare una certa luce un monitoraggio
Noi lo dobbiamo guardare indietro come nel retrovisore della nostra macchina dobbiamo guardare avanti come fanno i rapporti pertanto è è importante avere tutte queste dimensioni e quindi sulla base di quello che dobbiamo fare come varie azioni noi abbiamo una base per prendere delle decisioni diciamo sui dati
E arretrare anche tra vari politici tra vari obiettivi politici perché dobbiamo tenerne considerazione questo anche per quanto riguarda l'attuazione del Environmental Livia uno
Beh questa
Analizza dove funziona la legislazione perché qui dove siamo io direi
Cioè sarei tentata di dire che spero che il legislatore
Ossia lieto di sapere che è quello su cui vota ottiene un cambiamento e quindi è molto importante fare i raggi x cambiamento
E come e capire come stiamo progredendo sul fatto che questi obiettivi possano essere in linea con quelli che sono gli obiettivi per l'ambiente questo è quello che tocchi decisori politici dovrebbero sapere dovrebbero fare perché parliamo di qualità dell'aria
Parliamo di progressi in Italia
Ma sappiamo che ci sono giorni in cui questi progressi sono ancora riluttanti a verificarsi e
Quando si adatta alla legislazione e si mette e si è si danno anche gli strumenti meccanici perché questa legislazione funzione allora
Abbiamo l'integrazione la vera e propria integrazione tra i dati e l'azione politica e l'azione anche dei cittadini e delle imprese
Grazie
Stando Guerri direttore generale Affari europei e internazionali finanza sostenibile del ministero dell'Ambiente permase sicurezza energetica
Chiediamo questo uno spunto che a livello nazionale il ministero dell'ambiente della sicurezza energetica il punto di raccordo tra strategia europea azioni concrete sul territorio
Quale contributo offrono questi tre rapporti ambientali presentati oggi nel coordinamento delle politiche ambientali nazionali soprattutto per rafforzare la trasparenza verso i cittadini e la credibilità delle politiche e supportare l'attuazione di strategie rivolte a uno sviluppo sostenibile su ogni scala nazionale regionale o locale
Allora grazie prima di tutto dottor pacifici per questa domanda al presidente dell'Ispra il prefetto la porta per l'invito e per aver organizzato questo evento
Come timing non non potevate essere più efficaci perché la domanda verte sulla rilevanza e siamo a pochi giorni dalla conclusioni del Consiglio europeo che hanno dato voti indirizzi
Particolarmente importanti
Verso il consiglio straordinario ambiente del quattro novembre in tema di emendamento alla legge clima di individuazione dell'Obiettivo di riduzione al due mila quaranta da cui poi deriverà quello due mila trentacinque da comunicare
In Brasile alla Coop trenta prossimamente quindi la base di dati che che che viene provveduta come timing assolutamente e indovinata e siamo credo nel contesto giusto quello parlamentare
Per per discuterne sapete che l'Italia a sempre avuto una posizione ambiziosa
E soprattutto anche sul riso Nin del rapporto tra chi ha cercato di indirizzare la politica europea comunque anche alla PRA qualche ripetuto più volte oggi
Il concerto degli essere pragmatici e di tenere uniti la crescita economica la possibilità delle famiglie di avere uno sviluppo equo di accedere all'ascensore sociale e al contempo di garantire strumenti di transizione energetica
E di di riduzione delle emissioni è stato citato l'housing la qualità dell'aria la qualità delle acque tutti i temi interconnessi con Ispra
Il ministero dell'ambiente si sente prima di tutelato voglio ringraziare tutto lo staff disparte lavora con noi devo dire la verità al ma se non si non si percepisce la soluzione di continuità tra dipendenti del ministero e personale Ispra lavorano con noi che ne ho molti come nella direzione generale gli spread legata al ministero da vari protocolli di collaborazione
E abbiamo concluso ora alcuni sparsi per il tema di dati la revisione della contribuzione italiana alla finanza climatiche internazionale fatta e di tracciamento di ulteriori dati e di revisione della metodologia applicabile Ispra è stato le l'elemento di garanzia per l'integrità dei dati in questo ambito l'Italia assegna netto passo in avanti
Rispetto agli anni precedenti passiamo da zero virgola otto miliardi a tre virgola quarantaquattro su base dati due mila ventiquattro Ispra
Ci valida i progetti di cooperazione internazionale dandone il il il voto il marker tiri avanza climatica o pilota desertificazione di tutela della diversità
A seconda dei casi e Coni Spresiano iniziando che viene al al la la mia premessa della vista in visione della legge clima la legittima su mandato
Del Consiglio europeo individuerà una flessibilità di obiettivo
Con i crediti internazionali del carbonio articolo sei stiamo costruendo uno strumento con Ibra al centro quindi i ricercatori licenziati dista saranno la nostra bussola insieme al gruppo Corben che e a uno sotto il vedere di costruire un ruolo delle italiane nell'ambito dell'articolo secche ripeto sarà uno degli strumenti per raggiungere gli obiettivi che ci daremo a breve che siano il novanta per cento Rapp
Ho ho alte percentuali però e sicuramente questo articolo sei sarà un elemento chiave Ispra di nuovo è al centro di di questo vengo quest'in in particolare la domanda come utilizzeremo uno di questi dati questi dati in questi tre pacchetti di dati che sono interoperabili
Quindi utilizzabili nel breve periodo da tutti gli operatori gli avvieremo insieme anche ai dati dell'IR della commissione età i dati che ci provvede Istat annualmente correnti colto
Sugli resti Gisele e utilizzeremo in particolare nell'ambito della struttura strategica nazionale dello sviluppo sostenibile che ha una dimensione interna e internazionale
Interna che ha una perfetta integrazione sia verticale che orizzontale quindi tiene insieme tutte quelle che noi consideriamo le parti dello Stato qui dal più piccolo comune alle città metropolitane alle Province e alle Regioni
E anche tematica niente tutti gli argomenti in essi rilevanti dalla qualità della vita all'istruzione la qualità dell'aria tutti Marghera ambientali
Che che sono stati ricordati in particolare noi curiamo questa nostra strategia che verrà revisionata l'anno prossimo insieme alla volontari National Review che abbiamo annunciato all'ultimo Foro politico di alto livello delle Nazioni Unite e che svolgeremo quest'anno quindi questi due processi insieme
La revisione della della strategia nazionale e la revisione di fronte al Foro delle Nazioni Unite per verificare la complessa della nostra politica con quella dell'Agenda venti trenta nel consesso internazionale
Questo l'abbiamo voluto fare questa prima ha detto di proposito e e quindi questi dati nei nostri tavoli saranno centrali nostri tavoli sono un po'veramente con interministeriale il Forum dove c'è
L'inclusione di tutti in corpi in per me Inter medita
Le associazioni e non governative alle associazioni di settore di tutta la d'ambiente l'accademia enti
Da questa dall'anno scorso abbiamo creato anche il sottogruppo dei giovani paghiamo il tavolo con le regioni e province autonome o Licitra molto pulita né e svolgiamo anche numerosi bandi avvisi per consentire acquisti attori di costruire progettualità specifiche con i territori di governo per integrare la strategia a livello territoriale
Quindi per concludere in particolare nel sistema di monitoraggio integrato so che sono termini pare un po'ostici che parte del tavolo indicatori che noi svolgiamo insieme al ministro degli Este Almè far presa dal Consiglio estate Ispra
Utilizzeremo i dati ripetendo Tilli sessanta indicatori che sono in fase di oltre la metà ottantatré che indirizzano questa questa politica
E che cuoco contempo erano più framework nazionale e internazionale in particolare i dati Dashboard istante Ispra sugli stages Lou and l'UE ne lei mette Nation globali indicator framework for direi di jeans
Gli indicatori benessere equo sostenibile che fanno da riferimento per il Documento di economia e finanza nonché il Pnr R e la gli indicatori sulle politiche di coesione
Assieme a tutti gli attori che che che insieme a noi lavorano su questo tavolo indicatori abbiamo cercato cerchiamo e abbiamo già ottenuto terremo sempre di più una tesi che disaggregazione territoriale quanto più elevata possibile
Perché dottor pacifici mi consenta il tema di oggi attenere il micro ancorato al Macro
Quindi consentire al decisore
Locale di prendere decisioni che siano coerenti col la di gag con il disegno macro problema questo macro non finisce mai di crescere perché se si pensa che sia la Regione poi in realtà il Paese e l'Europa
E comunque sul tema delle siccome è chiaro
Stiamo per partire per la coppa in Brasile e c'è il tema internazionale per cui e di di ogni banalità dire no che i temi di tutelare l'ambiente del clima non non hanno confini e e pertanto cioè concluderei dicendo che recentemente sapete presidenza danese molti degli degli eventi
Del consiglio si sono svolti anche ospiti dell'Agenzia ambientale europea in in a Copenaghen e ho avuto modo di interloquire con la presidente di parlare del rapporto
Che ci ha presentato epiche del decidere insieme un'azione comune
Per lavorare sull'informazione e la lotta al disinformazioni ci sono qua presenti alcuni colleghi del Masi stiamo lavorando a una revisione del nostro sito
Oltre a ospitare diciamo fisicamente il PDF
Vorremmo costruire una piattaforma di elaborazione di contenuti per dargli anche quella capacità comunicativa più livelli da quello basico diciamo da persona più semplice fino magari pacchia istanze più più articolate sviluppata
Attraverso questi tavoli che citavo prima ad esempio quello con tutti i settori della società che possano commentare elaborarla
E e pertanto colgo l'occasione poi magari a margine di incontrare la rappresentante dell'agenzia e della Commissione per discuterne sapete che il tema della lotta disinformazione è uno dei punti della del dalla politica
Dei governi europei comuni che discutiamo sovente e quindi il ma se c'è
Che grazie dalla domanda
Grazie
Allora adesso Alberto Manfredi Selvaggi direttore Arpa Molise presidente di AssoArpa associazione delle agenzie ad agenzie regionali provinciali per la protezione ambientale proprio di ARPA diciamo che a scala regionale le ARPA costituiscono l'ossatura operativa del sistema nazionale protezione ambientale sane piatti che garantisce monitoraggio valutazione diffusione della conoscenza ambientale nei territori
Qualità si sta compiendo Smp a perché avvertire omogeneità qualità e interoperabilità dei dati ambientali raccolti a livello regionale e in che modo indicatori report supportano le policy ambientali territoriali
Grazie dottor pacifici grazie per la domanda perché in effetti coglie proprio al cuore no di quello che è il sistema nazionale
Della protezione ambientale lo accennava prima la collega lutto Manna nelle nelle sue slide appunto il sistema nazionale la protezione ambientale è stato istituito nel due mila sedici con la legge centotrentadue decomposto dagli spari da tutte le agenzie regionali per la protezione ambientale
Quindi questo sistema vagamente composito a livello nazionale a livello statale ha necessità di essere non solo coordinato a livello nazionale dai Stam ma la legge istitutiva nel prevedere un Consiglio nazionale delle agenzie prevede anche quelli che sono gli strumenti affinché tutto il territorio nazionale possedere un livello uniforme omogeneo di quelle che sono definite essere le prestazioni
Ambientali Ippati legge istitutiva prevede i livelli essenziali di prestazioni ambientali della
Perché italiane e sono sostanzialmente un parallelismo di quelli già previsti ormai da tempo per la sanità dell'Enea e che servono a garantire appunto un livello uniforme
Delle prestazioni a livello sia quantitativo ma anche ovviamente degli standard qualitativi e e poi ovviamente in seconda battuta ma non meno importanti
La garanzia dei finanziamenti dei costi standard di attraverso la definizione dei costi standard di queste prestazioni perché come si diceva ampiamente anche la giornata di oggi ovviamente l'aspetto finanziario degli Investimenti che si fa nella tutele nella protezione ambientale passano anche negli investimenti e capacità di monitoraggio e controllo
Delle nostre delle nostre agenzie quindi diciamo Diletta che stanno per essere definiti con un DPCM che è veramente nella fase ormai terminale è già stato adottato dal Consiglio nazionale ha trovato il concerto del ministero dell'Ambiente e del Ministero della Salute e oggi AN l'intesa del sul tavolo della conferenza era stato regioni prevedono sei macro aree no o i sei lei generali e quindi le aree del monitoraggio del controllo ambientale del supporto
Alla governance territoriale
Supporto anche sistema sanitario nazionale
Eccetera quindi che proprio già in i nuce nella legge che su tutto il territorio nazionale occorre e con tutta l'operatività che è stata mostrata precedentemente delle nostre agenzie
Nel fornire dati non soltanto ufficiali perché lo ricordiamo ovviamente se parlato anche un po'diciamo della iper informazione no certe volte
A livello ambientale e quindi la difficoltà da parte del cittadino dell'operatore economico di distinguere il l'ufficialità del dato da anche un possenza azioni no derivanti dal momento e quindi uniformarlo non soltanto accreditare un uniformarlo su tutto il territorio nazionale
Come lo facciamo come lo facciamo tutto quanto questo lo facciamo attraverso accennavo il Consiglio nazionale l'agenzia il di dove ci confrontiamo ma il consiglio è supportato prima la dottoressa lutto ma ne ha fatto vedere
Quella se vai te con la molecola dell'acqua no perché apre una parentesi precisa un po'sempre definiti essendo il nostro sistema nazionale arredi delle protezioni ambientali un po'come la rete neurale no invece molto bella l'immagine dell'acqua che si infiltra anche capillarmente dappertutto e che quindi copre tutto il territorio nazionale e in quella slide e si rappresentava oltre il Consiglio
Degli osservatori i gruppi di lavoro in cui noi lavoriamo in maniera comune e la Rete dei referenti tematici abbiamo oltre trenta temi
In queste reti di referenti e ogni rete dei referenti e composta dei referenti tutte le agenzie quindi diciamo vanno dalle quindici e le venti unità sono quelli luoghi in cui noi ci andiamo a dare l'omogeneità del il nostro lavoro è lì che nascono i documenti tecnici che poi approva il Consiglio lì che nascono le linee guida che hanno anche valenza non soltanto Esterna interna ma anche
Esterna
Quindi lo facciamo con questo o con questo lavoro quotidiano ma per fare diciamo uno due o tre esempi veramente recentissimi a inizio anno il Consiglio nazionale ha ha approvato un protocollo d'intesa tra tutte le agenzie per lo scambio di prestazioni analitiche un altro punto fondamentale la legge istitutiva dell'Asse nel piano è quella della creazione
Della Rete nazionale dei laboratori accreditati ciò per dare significatività innanzitutto alle eccellenze laboratoristica che abbiamo sul nostro o territorio ma anche per applicare il principio di sussidiarietà
Lo vediamo anche adesso con la riforma Calderoli no quindi con l'autonomia differenziata delle regioni e l'istituzione della Apple non ci si può avere differenziazioni da regioni se non c'è il principio di
Sussidiarietà quindi questo un esempio recentissimo ancor più recente del decreto ministeriale che ha approvato il ministero o dell'ambiente sul monitoraggio dei pini Fassa
Anche lì Quin Quin anti emergenti quindi da poco relativamente poco loro studiati monitorati dalle nostre agenzie una decina d'anni dove c'è necessità di creare un'uniformità di monitoraggio al livello o nazionale anche lì stiamo lavorando attraverso le dovute convenzioni con il ministero dell'Ambiente
Con Iskra affinché tutto il territorio nazionale possa essere mappato anche per inquinanti emergenti e soprattutto la quantità inquinanti emergenti ricercata sia costante in nelle diverse matrici
Ambientati ma in questi giorni
Tempi in Sicilia e si sta operante un'Inter confronto tra tutti gli operatori dei monitoraggi la qualità dell'aria lì dove si confrontano le metodiche analitiche di campionamento e analisi appunto della della matrice aria
Con tutte le centraline no i nostri mezzi fissi e mobili di
Di rilevamento quindi diciamo un po'questi esempi ma veramente possiamo parlare
Dell'attualità mese scorso il di cure abbiamo tenuto il Consiglio nazionale e si è parlato dello sviluppo di quello che potesse essere dell'intelligenza artificiale a disposizione
E dell'elaborazione di tutti i dati che indicatori dico abbiamo parlato oggi per per effettuare delle analisi quindi non soltanto statiche ma dinamiche predittiva
Del
Del nostro stato ambientale
E concludo la domanda mi sembra facesse riferimento come possano supportare anche le politiche copiate l'abbiamo visto oggi è previsto oggi
Che le politiche e nostro supporto avviene su tre livelli le politiche
Comunitarie e nazionali quindi le direttive immaginiamoci l'ultima direttiva sulla qualità dell'aria ancora essere eccepita del sul nostro territorio che abbassa notevolmente
I limiti e le possibilità nordisti sforamento
O a livello regionale di dove avvengono tutte le pianificazioni territoriali attaccano tra della qualità dell'aria al piano tutela delle acque paga al Piano rifiuti così sia dell'attività estrattive
E così via tutte passate sui nostri dati
E sulla nostra rilevazione scientifica del nostro monitoraggio e poi ultimo ma questo appunto noi ce lo siamo creati come sistema
Anche come primo punto di valori pubblico no i valori pubblico quindi ciò che noi rendiamo la collettività aumentiamo il valore della collettività quindi come indicatore e di alta gamma
Il supporto
Al diciamo al nostro decisore e come ha propriamente regionale lì dove vengono rilasciate le autorizzazioni integrate ambientali deportazioni
Di impatto ambientale perché soltanto passando se ovviamente sono i nostri istruttori verso le nostre Essien ossidati possono dare uniformità
Al territorio c'è immaginiamoci un'azienda no che opera al di qua di là del confine fra Lombardia e Veneto
Dei riavere da parte di agenzie attentati la stessa visione la stessa diciamo istruttorie conseguentemente
Atti amministrativi idonei alla prosecuzione della propria attività quindi un po'tutto questo qua
Grazie
Adesso qui al mio fianco Michele Camisasca direttore generale Istat quindi suo superiori statistica e dunque Istat Ispra condividono una missione comune e cioè produrre le informazioni quantitative
Utili e strategiche per costruire un sistema
Corrente di indicatori ambientali economici e sociali
In che modo la collaborazione tra Istat e Ispra può rafforzare la sinergia tra i dati ambientali e socio economici e contribuire a una comunicazione efficace e trasparente delle informazioni ambientali
Per supportare i decisori politici e aumentare la fiducia dei cittadini
Be'grazie intanto rivela risposte mirate in che modo e fare sistema
Questa è la risposta principale dopodiché con si conceda trenta secondi per dire che
Per tornare a quei primi mesi di vita
Della legge centotrentadue quando allora mi capitò di dirigere l'Agenzia regionale per la non più del per l'ambiente dalla Lombardia e quindi insieme ai colleghi dell'Ispra delle se ne piana scende
Cominciamo a tradurre i principi di questa nuova legge di sistema è come non andare a quell'ultimo comma dell'articolo tre
Della legge istitutiva che proprio fa riferimento ai dati
Statistici
Come ossatura
Ne parla come riferimento tecnico ufficiale dati informazioni statistiche poi il caso mi ha voluto direttore generale dell'Istat dopo quell'esperienza e quindi osservare la crescita del sistema nazionale
Dentro del sistema nazionale per la protezione dell'ambiente dentro un altro sistema il sistema statistico nazionale
Quindi un sistema che ha una ramificazione è un sistema che ha come mission quella di guidare e di condividere i principi di qualità della statistica ufficiale
Il cosiddetto si stanno e che ha naturalmente l'Ispra tra i suoi protagonisti
Tutti gli uffici di statistica degli enti pubblici ma in particolare degli enti pubblici di ricerca Istat e Ispra sono dello stesso settore degli enti pubblici di ricerca
Con la collega Siclari condividiamo questa esperienza di essere direttori generali di enti che hanno nella loro micio non solo quello della ricerca ma come si è detto più volte
La precisione e la qualità dei dati anche nella diffusione nella crescita
Certamente bisogna dare atto al presidente Laporta pre-gara la crescita
Che
C'è stata di questo sistema ma con con con la collega giunta proprio in quei primi mesi trovavamo a a tradurre a capire con questi tic questi tavolini ecco come fare a costruire questi rapporti di sistema oggi abbiamo la dimostrazione plastica
Della crescita che è stata fatta ma se noi guardiamo quindi al sistema statistico nazionale al sistema e al documento fondamentale
Che ne regola naturalmente
Tutti tutti i lavori sistema statistico nazionale per le troviamo ben il settantatré lavori che si occupano di ambiente nell'ambito della statistica ufficiale
Tanti naturalmente sono in capo l'Ispra tanti all'Istat
E quindi pregate che a trovare uno bravo come Maria Concetta perché poi la responsabilità è proprio di chi guida questi programmi di ricerca dentro il sistema statistico all'insegna della qualità perché su questo voglio chiudere la sottolineatura perché per produrre informazioni statistiche ufficiali in campo ambientale bisogna prestare la massima attenzione
A quelli che sono i principi che vanno da una corretta
Raccolta dei dati prima di tutto
Che ci aiutino a superare la l'idea di sensazione come diceva
Il collega e amico Alberto perché è proprio su questo che dobbiamo lavorare per rappresentare i dati corretti sui quei principi di qualità che informano sulla base per il regolamentazione europea non solo la raccolta ma anche l'elaborazione e la diffusione dei dati in un'ottica di individuare i fenomeni emergenti che molti anni fa soprattutto in campo ambientale non si conoscevano
Ma nell'ottica anche di di integrare tempestivamente le informazioni e renderle fruibili in modo più semplice anche per i cittadini e allora le parole che dentro il sistema statistico nazionale dentro statistica ufficiale non dobbiamo mai dimenticare sono pertinenza accuratezza tempestività
Puntualità accessibilità chiarezza comparabilità e coerenza e allora dentro quest'ottica l'auspicio e anche di poter rinnovare questa collaborazione è questa convenzione questo accordo tra Istat e Ispra
Pensando magari che posso diventare un accordo tra Istat e l'intero SN Pia grazie
Grazie
Allora io proverei a fare una domanda la stessa domanda a tutti chiedendo di essere abbastanza purtroppo veloce nell'esposizione che la domanda è questa come cominciamo appunto
Da valide se io Banks
Della Commissione europea come è possibile conciliare le sfide dell'ambiente con la tutela della competitività economica secondo lei
Ex anche lui domanda semplice e allora potrei fare una tesi su questa cosa su questa domanda allora come si fa
Abbiamo parlato molto di dati abbiamo parlato di accessibilità e sostenibilità dei dati forse uno il settore nel quale io potrei dare un po'di lavoro ai miei colleghi e qui è quello di assicurare che abbiamo e dati anche per la parte business lo so
Che nella comunità ed ambientale questo non viene tenuto in considerazione ma dobbiamo tenerlo in considerazione dobbiamo parlare di storie di successo che siano di successo sia per il business che per l'ambiente perché noi siamo le facce di una stessa medaglia se guardiamo il rapporto della Banca armoniche della bancarotta
Questo ci dice che tre nei quarti dell'economia dipendono dal dall'ecosistema quindi se l'ecosistema è distrutto anche l'economia e distrutta e noi dobbiamo andare il oltre questo elemento binario e mostrare nella dipendenza reciproca e il beneficio reciproco viene ho visitato una società vicina una società agricola che ha dei progetti di ricerca
Loro pensano come abbiamo detto stamattina che devono cambiare la logica del business e stanno analizzando il ciclo di vita della loro business
Per
Per esempio dei contenitori per la chimica diciamo hanno cercato di analizzare dove possono fare meglio in termini di ambiente in termini anche di business e stanno andando da un laboratorio che diventi che sia più vicino all'approccio di mercato che posso sviluppare nuove catene non li abbiamo bisogno di questi elementi non abbiamo bisogno di queste informazioni per fare in modo che veramente possiamo veramente fare in modo che la competitività e l'ambiente possono andare insieme mano nella mano grazie
Grazie ad Alessandro Guerri del Masi appunto come si può conciliare le le sfide dell'ambiente con la tutela poi della competitività economica
Ma in due parole col sistema sistematicità oggi è una giornata in cui celebriamo una sistematicità e interoperabilità di dati tra agenzie territoriali nazionali europee
In Italia è stato deciso e mantenuto la struttura del nostro ministero esempio ambiente clima energia che prova in tema di sistematicità quanto sia efficace
In Italia ma anche nei consessi internazionali quando ci presentiamo il G7 e G20 o alle coppe sui tre temi clima desertificazione e biodiversità avere queste tre tematiche insieme che sono necessariamente devono stare insieme se si vuole tenere
Quello che la presidente un suo corto Airline il rapporto tra chi ma mi piace ricordare la visione del nostro ministro Pichetto Fratin che è intervenuto in principio noi non non non ci tiriamo indietro di fronte a all'obiettivo ambizioso anche del novanta per cento ma vogliamo che tutto lo sforzo della dell'Italia e della CUB Comunità degli Stati europei
Che sia rivolto verso l'avanzamento tecnologico e scientifico che è l'unico che può dare la chiave per davvero rendere la la transizione un'opportunità di crescita e sviluppo
Quando invece magari altre visioni uno basate sul porre la bile l'obiettivo ambizioso per creare gli elementi di di di di ritorno economico che poi possano finanziare rendere antieconomica
L'operatività di certi segmenti industriali probabilmente eccessive rigidità in quell'ambito in una fase di transizione può essere può essere pericoloso e diciamo è da sempre l'indirizzo del Governo italiano possiamo dire che su questo altri stanno venendo pensiamo supposizioni che che noi avevamo sempre tenuto e quindi neutralità tecnologica flessibilità la transizione come occasione di crescita propagata sullo sviluppo tecnologico cioè dobbiamo scoprire nuove tecnologie per poterlo fare
E i rapporti di oggi che cosa ci danno di opportunità questa declinazione dal piccolo al grande
E nell'orografia e nella distribuzione anche della popolazione del territorio italiano è una delle domande che ne facciamo ai nostri colleghi europei cioè ritenere in considerazione le declinazioni territoriali perché l'Italia ricordo a sette milioni di abitanti sui sessanta che abitano sull'isola e sette in territori che sono classificati montani quindi necessariamente rispondono
A difficoltà che magari in altri territori non ci sono e comunque è storia nota la posizione italiana su questi contesti e siamo contenti di notare che le nostre posizioni stanno diventando diciamo o
Tirreno di di di convergenza grazie grazie
Alberto Manfredi Selvaggi assommare a far fare competitive economica Protezione Ambiente l'ambiente come conciliare tutto
Sì sì ovviamente la domanda è complessa diceva il presidente la porta e quindi mi limito innanzitutto una prima suggestione cioè parliamo di transizione ecologica no ma tutti i tipi di transizione
Transizione al digitale transizione energetica
Ormai stiamo dando questo diamo una connotazione a questo termine di incertezza no
E sappiamo benissimo che ne ne economia l'incertezza nemica perché non ti consente di investire non hai una programmazione lungo
O Periodo
Ne e quindi il nostro compito è quello di fari acquisire questo termine
Di transizione un una connotazione positiva cioè di passaggio verso un qualcosa che è migliore rispetto a quello che noi stiamo vivendo oggi no ed è il migliore in tutti i termini che ci siamo detti nella lotta ai cambiamenti climatici
Nella sostenibilità ambientale ma anche nella nostra dita quotidiana
E quindi diciamo tutto ciò che sistema nazionale protezione ambientale ma in generale la tutela dell'ambiente
Mette in campo è proprio quello di garantire che questa transizione avvenga nel modo più corretto e certo così perché ho parlato di dati oggi no quindi iridato scientifico accreditato o neutro che non è diciamo tirato della giacchetta dall'uno all'altra ideologia da modo all'operatore economico di passarsi appunto su Ubu un dato che dia continuità e anche al decisore politico no che bassa le proprie decisioni l'abbiamo detto a Roma su più livelli
Tende a dare questa continuità
E quindi diciamo le aziende le aziende
Che diciamo si investono no investono o nel risparmio energetico nella in tutto quello che ci porta ad un'economia
Più sostenibile dal punto di vista ambientale sono con la fine anche le più resi clienti di fronte al cambiamento climatico
O la settimana scorsa abbiamo celebrato il Giubileo della terra no il Giubileo della sostenibilità Ceraso eccellenze cardinale Ravasi e e abbiamo dato spazio anche nel dibattito a delle esperienze private c'era un'azienda calabrese proprio produttore di di Moni
E e Pompea Elmichi aveva investito molto nella DIGOS Taricco
Ovviamente la CRI voltaico perché non ridurre cioè che riduce il consumo di suolo perché consente no contemporaneamente la produzione d'energia e l'utilizzo in agricoltura del del Tirreno non soltanto faceva
Garantire un risparmio economico no alla propria azienda nella riduzioni ovviamente nel consumo di energia delle materie prime ma la tutelava anche da quegli eventi atmosferici
Che fossero le grandi piogge grandinate eccetera perché la copertura della CRI Golgota e con la tutelava anche su questo quindi portiamo questo esempio esempio classico della possibilità di conciliare e anzi della necessità di conciliare
La transizione ecologico e quindi tutta la nostra attività di monitoraggio e controllo con lo sviluppo economico grazie
Camisasca Istat l'abbiamo chiamato richiamato le metto dell'incertezza no del
Quindi la proprietà quindi lista tanto una risposta vediamo pochi dubbi beh
La risposta è perché ancora una volta non ci sono ricette semplici fa ancora una volta i dati ci possono aiutare a costruire elementi di policy ci consentono di fornire
Conoscenza senza sempre più avanzata
Proprio per questo anche su input della dell'Europa su input del regolamento tre mila ventiquattro del ventiquattro
Dell'Istat insieme ad altri soggetti ha lavorato molto sul tema economia e ambiente sul permette l'ultimo rapporto annuale presentato proprio in questa sala
Questa primavera
L'ultimo rapporto annuale dell'Istat troverete un capitolo espressamente dedicato al rapporto tra economia e ambiente anche qui andando ad approfondire
Cito solo due aspetti
Intanto l'impatto dei rischi climatici rispetto alle vulnerabilità del territorio e che Effetto hanno sulle attività economiche anche in termini di prevenzione di che cosa significa rispetto agli insediamenti
E questo è uno degli elementi che abbiamo iniziato a studiare e a presentare poi il disaccoppiamento tra economia e pressioni ambientali
Che anche questo è nell'ottica della evoluzione positiva delle relazioni tra risultati economici e pressione ambientale pop nota come disaccoppiamento quindi questi sono i temi su cui stiamo lavorando in un'ottica di
Conti degli ecosistemi queste proprio la novità che anche la statistica europea
Sta chiedendo agli istituti di statistica nazionali l'integrazione tra i dati ambientali e i dati dei conti nazionali della contabilità nazionale
Sono una miniera e sono degli strumenti che possono consentire ai decisori di prenderò nuovamente sul tema ambiente ed economia decisioni informa grazie grazie
Allora salutò con le riprese io me Alessandro Guerri va be'Alberto Manfredi Selvaggi Michele Camisasca che vi ringrazio della disponibilità cortesia e per l'attenzione importante trattare questi questi termini Grazioli spera che tutti per avrebbe chiamato Giorgio Pacifici
Alla chiusura dei lavori appunto abbiamo sempre nell'ambito dei protagonisti Barbara lui sì capogabinetto masse che invito
Al del Giglio insomma con microfoni adatti grazie
Grazie
Mi spiace non aver potuto partecipare dall'inizio questo importante evento anche il perché devo dire in maniera piuttosto attento avuto il privilegio di vedere ieri sera i dati che sono stati forniti in questo importante lavoro
E grazie
Antepongo una parte che avrei voluto e ne ho preso degli spunti dire in coda perché lì grazie deve andare rigorosamente a coloro i quali producono informazioni utili per decidere e sviluppare efficacemente processi del lavoro
L'uomo verifico a maggior ragione nel mio quotidiano questi sono rapporti che non debbono rimanere su uno scaffale indifferentemente ma devono rappresentare un utile manuale per orientare delle scelte
è indispensabile
Fornire qualsiasi garantire che a valle di di qualsiasi scelta e ci sia un riscontro effettivo su un patrimonio di informazioni che arrivano da attori istituzionali in primis il territorio
Noi rappresentiamo a livello centrale solo una parte di questo processo per noi è un po'più facile in alcune circostanze
Vedere dall'alto mai sul territorio il territorio nel quale io sono personalmente e professionalmente cresciute rivendico notevolmente questo percorso è sul territorio che nascono le prime consapevolezze
Già dovremmo averne un po'tutti da cittadino
Poi per me oggi è diventata una responsabilità ecco la chiusura di questo mio brevissimo intervento non voglio annoiarvi io rappresento l'istituzione che in questo momento di riassorbire in maniera sicuramente non facile perché i temi sono tanti coniugare delle tematiche che sono appunto l'ambiente e con l'energia è difficilissimo
Ma è un atto di coraggio dobbiamo imparare a fare anche con la consapevolezza che il tempo che abbiamo avanti è un tempo che non è lunghissimo per probabilmente per le scelte politiche brevissimo ma per noi che siamo al servizio della macchina e delle amministrazioni che aggiunge siamo prestati nei diversi ruoli invece deve portare a sviluppare di crono programmi l'assunzione delle responsabilità banche sui tempi
L'agenzia europea dell'ambiente Ispra il sistema nazionale per la protezione dell'ambiente quindi hanno permesso di sviluppare un'infrastruttura
I dati rappresentano un'infrastruttura rappresentano analisi sono quali quantitative
Servono sicuramente a determinare una buona base di partenza per riti per maturare per arrivare a decisioni efficaci ma l'efficacia di una decisione della misurazione dei risultati sappiamo che a valle di quei crono programmi
Quindi dobbiamo anche imparare ad attendere dei tempi certi affinché i risultati siano incontestabili
Ovviamente dell'ordinamento sovranazionali arriva la sfida più importante e questo è innegabile l'Europa ci chiama ogni giorno a Rispo bere corrispondere con scelte Sempre più responsabili di un mondo che non cambia sicuramente e di una madre terra che e ci chiama ad un ulteriore senso di responsabilità
In primis da cittadini poi da operatori a vario titolo a vario livello delle istituzioni
Ma ecco imparare anche a farlo con la consapevolezza che quello che ci chiede l'Europa è un'assunzione di responsabilità applicando sussidiarietà applicando principi
E i criteri che sono già stati danni enucleati la capacità degli operatori come noi ciascuno nel proprio piccolo grande mondo
E quello ecco di ad irrobustire delle scelte con patrimoni informativi che però vanno calati su quelle collettività e su quei territori che non sono tutti uguali noi abbiamo una situazione sul sicuramente quel gran parte del dei rapporti dei temi dei rapporti che ho visto non manifestano
Una differenziazione nei suoi territori che molto spesso le attribuiamo anche a sistemi di governo diversi no rendendo d'Italia si compone
Ringraziando il cielo di realtà che sono frutto di dimensioni di una storia ciascuna di loro con le sue difficoltà che si porta avanti nel tempo
Ecco quindi che
Anche per via di queste diversità territoriali le scelte diventano condizionate sempre più su politiche che sembra un aggiuntiva in un territorio rispetto un altro
Non è così io oggi ho modo di vedere quanto la capacità di su alcuni territori di accogliere di raccogliere un con l'indicazione che arriva da un livello sovranazionale
E frutto anche di quella sedimentazione di quella capacità di programmare e di creare un percorso virtuoso che si sviluppa nel tempo non possiamo avere risultati nel brevissimi stimo periodo
L'investimento un investimento anche un po'più lungo
Il mio grazie pertanto batte senza ombra di dubbio senza riserve a tutto il mondo della ricerca perché preziosissima
A un mondo che lavora silenziosamente in alcuni casi e qualche volta devo dire produce una serie di patrimoni informativi che non sono ecco non ma rappresentano otto con o manuale da da scaffale no no no non è da scaffale non è da libreria e da scrivania e da quotidiano
Il mio grazie va sicuramente al all'Ispra che mi ha concesso questa possibilità ma non solo al mondo delle agenzie che si sviluppa su tutti i territori di dalle Arpa ma alle alle dimensioni provinciali
Perché valorizzano o quel territorio nel quale personalmente sono nata cresciuta e che rivendico con tutta la forza possibile
Danno voce anche a molte situazioni che sono a morte dimensione un po'più piccole come quella della mia originaria
Si dice spesso ma in realtà
Prendo gruppo un'espressione ricollocata da da Pirandello che per conoscere sicuramente il percorso di una persona bisogna indossare le scarpe
Sono felice delle di tutte quelle situazioni in cui ha saputo riconoscere il cammino di tutti i collaboratori di tutte le persone proprio dalle scarpe che indossavano le sentivo un po'come le mie
Un ringraziamento a tutti
E Stefano
Attenti in particolare
Dopo le considerazioni finali della consigliere Luisi che ringrazio davvero molto per la sua presenza è quella di una giornata che so essere stata complicata
Per vari motivi perché avete avuto una convocazione urgente penso di sapere anche il motivo perché ieri sera ne parlavamo con altri colleghi con i quali eravamo a cena veramente da parte mia grazie di cuore a tutti a tutti per essere stati qui oggi particolare relatori ma tutti voi che ci avete seguito qui con pazienza in queste tre ore di mattinata un saluto anche a che ci sta guardando in streaming perché ogni tanto magari noi non consideriamo norme questi eventi hanno anche una portata al di fuori delle sale dove si svolgono e sappiamo che c'è tanta gente che ci segue con la stessa attenzione con la stessa passione da remoto un grande augurio di buon lavoro a tutti voi a tutti noi grazie buona giornata

