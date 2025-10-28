Presentazione del Report Europe’s Environment 2025, Report stato ambiente e Rapporto Ambiente SNPA

Erdogan incontra per la terza volta la delegazione del filocurdo DEM che sta negoziando il disarmo del PKK e il suo ritiro dalla Turchia. Si riunisce la Commissione parlamentare per la pacificazione e le riforme da adottare. Chiusa la pagina YouTube del canale televisivo Tele1, arrestato il suo direttore e sostituito con un fiduciario. Emesso nuovo mandato di arresto per il sindaco Imamoglu. Collegamento con Mariano Giustino da Ankara