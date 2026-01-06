06 GEN 2026
rubriche

Spazio Transnazionale

RUBRICA | di Francesco De Leo - RADIO - 07:11 Durata: 18 min 33 sec
A cura di Silvio Farina e Delfina Steri
Player
Con Giampiero Gramaglia (Docente di Giornalismo presso la Sapienza Università di Roma).

Ospite: Maurizio Molinari (Editorialista de La Repubblica).

Conduce Francesco De Leo (Giornalista, Responsabile della Comunicazione dell'Istituto Affari Internazionali, Direttore di AffarInternazionali).

Puntata di "Spazio Transnazionale" di martedì 6 gennaio 2026 , condotta da Francesco De Leo con gli interventi di Maurizio Molinari (editorialista de La Repubblica), Giampiero Gramaglia (docente di Giornalismo presso la Sapienza Università di Roma).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Arresto, Cina, Democrazia, Diritto Internazionale, Elezioni, Esteri, Gas, Governo, Iran, Maduro, Manifestazioni, Narcotraffico, Nobel, Pace, Petrolio, Rivoluzione, Rodriguez, Rubio, Russia, Totalitarismo, Trump, Usa, Venezuela, Violenza.

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 18 minuti.

leggi tutto

riduci

leggi tutto riduci

  • Maurizio Molinari

    editorialista de La Repubblica

    Giampiero Gramaglia

    docente di Giornalismo presso la Sapienza Università di Roma

    7:11 Durata: 18 min 33 sec
Visualizza la trascrizione automatica Nascondi la trascrizione automatica

Sette dieci di martedì sei gennaio due mila ventisei siete dirette all'ascolto di radio radicale buona giornata da Francesco De Leo Alessandro Teodori regia al momento di spazio transazionale i fatti del giorno raccontati indiretta attraverso i media internazionali con noi come sempre Giampiero Gramaglia Bongiorno Giampiero
Buongiorno Francesco Borgia grafici senza allora che oggi ci occuperemo soprattutto di Venezuela ospite di oggi Maurizio Molinari editorialista di Repubblica bentornato Maurizio
Buongiorno in prima oggi con editoriali su Repubblica di qui tra poco si occuperà Carlo Romeo che cura e conduce oggi stampa e regime la rassegna stampa
Di oggi di radio radicale allora Maurizio questo ICI questi sono i titoli della prima del faccia il Times di oggi Venezuela lancio un'ondata di repressione dopo il sequestro di Maduro da parte degli Stati Uniti
Milizie armate pattugliano le strade i giornalisti vengono arrestati mentre il governo intensifica la repressione del dissenso la Casa Bianca cerca di rassicurare i repubblicani sul futuro del Venezuela poi c'è una notizia
Importante è che io ho trovato esclusivamente sul Financial Times che ci riguarda
E mi aveva sol lottano per recuperare sei miliardi di dollari di pagamenti per il gas dal Venezuela
Egli Repsol lottano appunto per recuperare questa cifra i gruppi europei hanno continuato a rifornire il Paese latino-americano dopo che gli Stati Uniti hanno aumentato la pressione economica su Caracas
Due delle più grandi società energetiche europee scrivono mal comune da Londra i bar e i giochi son da Madrid stanno lottando per recuperare i pagamenti per un valore di circa sei miliardi di dollari dal Venezuela
Affrontando l'indifferenza dei funzionari statunitensi riguardo al debito questo secondo due persone che hanno familiarità con la questione da diversi anni l'italiana ENI e la spagnola Repsol forniscono al Venezuela grandi quantità di gas e nafta utilizzata per diluire il petrolio pesante del Paese in modo da facilitarne il trasporto hanno un giacimento di gas spero al largo della costa venezuelana
E fino allo scorso maggio ricevevano dall'Autorità per iniziare il greggio come pagamento per il gas
Nome in dando la pressione su Caracas Washington ha dichiarato che avrebbe interrotto tali pagamenti revocando un permesso speciale di operare a tutte le società straniere questo clima di esentare dalla norma la grande compagnia petrolifera statunitense scevro
Allora qual è la fotografia del momento il Venezuela e ovviamente gli Stati Uniti Maurizio
Tutto ruota attorno alla ex vicepresidente nuovo presidente menzionano replicherà
Perché l'operazione di Trump con la deposizione all'arresto di immaturo pone l'interrogativo chi governava il Venezuela e soprattutto chi può essere con l'interlocutore di Washington
Per quanto sta maturando e dei contatti sono intercorre Fini soprattutto da parte di della Segreteria di Stato Rubio
La persona sembra essere la rubrica ora il punto che all'inizio non a caso reddito molto aspramente
Alla cattura di Maduro ma poi nella giornata di ieri ha avuto un tono diverso nei confronti dell'amministrazione americana
Interrogativo tuttavia e quanto la Rodriguez che pure hanno appoggiato in Italia in grado invece di controllare
Il colore separare militari che sostengono maturo il ministro della Difesa ministro degli interni infatti sono molto più rigidi hanno un linguaggio diverso nei confronti di Washington
E sembrano non essere d'accordo con lei quest'entità pompieri
Accadrà anche tanto e di importanza fondamentale perché che venne pertanto parli già di un Venezuela sotto l'egida americani verrà questo non è avvenuto
E dunque insiste ancora l'ipotesi di non della necessità di un secondo intervento militare americano si è la collaborazione con Washington euro di ricchezza non ci dovesse essere questo è il primo focus il secondo
Naturalmente anche vedere come un rapporto con Washington con Pechino e con a Mosca
Le elezioni abitudine Mosca certo sono state molto negative al catturati maturo con il quale entrambe vogliono che i rapporti molto molto saldi però la realtà vera
E che dopo una prima reazione non ci sono state delle conseguenze e quindi anche qui c'è un interrogativo
Moschee Pechino percepiscono per questo può essere l'inizio della creazione di sfere d'influenza del partito delle maggiori potenze ragioni diverse del mondo
E stanno valutando se cogliere l'opportunità ettari i propri interessi in altre regioni del mondo rivivere perché gli interrogativi Piers sollevato l'operazione dell'apertura di una duro sono molteplici sono tutti aperti sul terreno
Trump assumo io al comando in Venezuela titola El Pais a tutta pagina il Presidente degli Stati Uniti conferma l'intervista all'NBC che non ci saranno lezioni in Venezuela entro trenta giorni come previsto dalla legge di questa intervista poi si occuperà tra poco Giampiero Gramaglia un volevo invece chiederti a proposito del futuro del Venezuela leggerti il titolo del Guardian la leader dell'opposizione Machado afferma di non aver parlato con Trump dopo l'attacco e promette
Di tornare in Venezuela dichiara Fox News che condividerebbe il suo premio Nobel per la pace con i Presidenti USA dopo la destituzione di Maduro
Ma dura invece si dichiara non colpevole dopo la cattura in seguito a sorprendenti attacco degli Stati Uniti al Venezuela i nemici gli alleati degli USA denunciano il reato di aggressione di Trump in Venezuela durante la riunione delle Nazioni Unite la questione Machado Maurizio
La Machado a da dalla sua parte lettere il volto più importante dell'opposizione
Ma è vero che per nelle elezioni del due mila ventiquattro uno ancorché lei ma colto il guardarle che venne che super Roma due no ma poi intervenne esautorato da imbrogli dello stesso maturano comiche
Quindi da un punto di vista della legalità e la la caduta di uno due dove si ripristinare il vero vincitore dell'edizione due mila ventiquattro non è per lasciando quindi la posizione ricca dal clan perché dice questo non me il suo momento in realtà va incontro anche alla presenza sul terrorismo di guardare che sebbene abbia un'età molto avanzata ma da un punto di vista della legittimità elettorale e l'unico che può avere l'ambizione di dire io sono il vero presidente eletto in Venezuela
Giampiero Maurizio ti ascolta
Sì buongiorno Maurizio il New York Times titola
Uno dei titoli del Danse e che l'operazione di Trump in Venezuela potrebbe rafforzare le i propositi di aggressione di Russia e Cina
Tema che si ricollega a quello che tu mi hai appena toccato delle potenziali sfere di in sue influenza l'azienda invece intitola la cattura di Maduro che uno smacco per la Cina oltre che per i servizi segreti di di Cuba quale del lettura vetture ti sembra più corretta o sono corrette entrambi uno smacco per la Cina un rafforzamento delle prospettive di aggressione di Russia e Cina
Io credo che siano vere entrambe non c'è dubbio che Chimp grigi drammaturgo anzitutto Cuba ma anche i cinesi sono stati sopraffatti con una velocità del x americano sorprendente
Che non può non essere oggetto di riflessione Dal PRA tempi di chi guardare nel vicino in Venezuela come Moscardi e Pechino
Come nel caso dell'intervento americano contro gli impianti nucleari iraniani anche l'apertura di una dura dimostrato la superiorità della macchina militare americana
E poi infiammò oramai entrata in una nuova fase del diritto internazionale dove l'uso della forza fa la differenza tra le grandi potenze difficile non notare che mentre la Russia in quattro anni non è riuscita a catturare l'Ittierre
E la cinese cittadini fronte all'operazione di Thérouanne agli americani tipo iniziano fatto due operazioni una emiliana e l'altra in Venezuela
Con i in pieno successo militari e ampiamente risultati sul terreno quindi io credo che anche la prima lettura sia corretta Putin esci siano valutando
Sì entrare anche loro sul terreno tempi monouso più massicce più marcato dell'uso della corretta nel caso specifico Putin nei confronti dell'Estonia
E phishing nei confronti di Taiwan ma l'elemento che può fare la differenza e la valutazione della forza militare americana
Maurizio prima di salutarti io oggi il Teheran Times titola l'Anarchia della dottrina Trump rapendo leader venezuelano maturo nel cuore della notte del tre gennaio con il pretesto di accuse di narco terrorismo Trump e la sua cerchia ristretta
Stanno spingendo il mondo verso l'anarchia o più precisamente verso la legge della giungla
Times scusate il tie Movistar invece titola proprio riguardo l'Iran almeno trentacinque persone tra cui quattro bambini uccise durante le proteste in Iran questo secondo quanto riferito da un gruppo per i diritti umani cosa ti aspetti nel breve
C'è un aumento della violenza le Province iraniana dove ci sono stati episodi di rivolta oramai quasi tutte le trentuno province l'Aniene sono investite da questi Monti
E i benefici quegli anni della rivoluzione e nei primi giorni
Incitavano a usare le armi da fuoco invece adesso le stavano adoperando sistematicamente anche sì sempre con l'intento di limitare al massimo il numero delle vittime civili ma è evidente che c'è una dinamica dell'insurrezione con corporazione il regime degli Ayatollah
Che il regime estensione non riesce ad arginare
Questo spiega i ripetuti moniti del branche della Casa Bianca spiega attenti un numero importante di velivoli americani sono stati segnalati Bing lo spazio aereo iraniano nelle ultime dodici ore soprattutto sul Golfo Edward Morse io credo che quello che sta avvenendo una doppia accelerazione
Da sul terreno da parte di chi protesta ci sono più persone più aggressive di fronte alle forze del regime
Chi iniziano a sparare con le armi da fuoco e c'è una crescente presenza militare americana vinto lo spazio però iraniano
Grazie come sempre a Maurizio Molinari anche per questa notizia che molto importante che riguarda diranno che ci hai dato grazie Maurizio appresto volano ancora
Grazie a voi Bonanno allora qualche altra apertura prima di sentire Giampiero i quotidiani statunitensi canadesi Venezuela non è una fonte importante di droga secondo gli esperti giornata l'Uaar che è un ex diplomatico statunitense di alto rango dichiara al New York Times che la cocaina
Che transita tre sul Venezuela rappresenta probabilmente meno del dieci per cento della droga esportata negli Stati Uniti c'è un altro analista Phil Ganz consentito dal cena degli International casi il gruppo ha dichiarato che l'amministrazione statunitense ha confuso diverse situazioni per concludere che un cartello contro le nelle sue la questo al fine di giustificare un'azione militare da parte degli Stati Uniti
Gli Stati Uniti non sono in guerra con le riferì suo e la fermata rampa titola la tassa
Le Mondeo si occupa di Marco Rubio con l'operazione nelle sue dal centro della riorganizzazione dell'emisfero occidentale l'ex il segretario di Stato si è convertito senza esitazione al movimento magari ispirazioni del Presidente Trump
Tutto qui sì c'è ancora alta insolvibilità nuovi Israele Erdoğan presidente la Turchia discute con Trump di casa Venezuela e relazioni bilaterali Giampiero Gramaglia e i quotidiani statunitensi
Eva comparsa ieri
Di fronte a un tribunale di New York del presidente venezuelano Nicolas Maduro e di sua moglie Silvia Flores scrisse sono entrambi dichiarati innocenti delle accuse loro contestato il narcotraffico e terrorismo
E l'analisi dell'impatto e dei potenziali sviluppi dell'operazione ordinato dal presidente lo USA Donald Trump nella notte tra il due e il tre gennaio dominano i maggiori media USA questa mattina
Pron Stenson intervista alla NBC che è già stata evocata fornisce nuovi elementi di informazione e di analisi dice che gli Stati Uniti non sono in guerra con il Venezuela
Che la presidente ad interim del siano Dreamers a un buon rapporto con il segretario di Stato USA Marco Rubino lei si mostra collaborativa
Esclude elezioni in Venezuela nel giro di trenta giorni ci vorrà del tempo dice girando di nuovo di fatto le attese di cambio di regime dell'opposizione venezuelana
Si mostra disponibile a sovvenzionare le big del petrolio che operino in Venezuela questo è uno dei temi principali del Wall Street Journal questa mattina e infine smentisce le indiscrezioni del Washington post secondo cui Lugli abbia scaricato la leader dell'opposizione Maria Corina Machado perché ha accettato il Nobel per la pace in cui lui stesso ambiva
Dice entrando non avrebbe dovuto vincerlo ma questo non ha nulla a che vedere con la mia decisione di non puntare su di lei per il dopo il dopo maturo il Washington post la Cnn adesso andiamo a vedere le singole testate Boston poi
Se l'azienda puntano sulla cronaca della giornata
Il titolo del Washington post ma duro comparendo di Ford per la prima volta di fronte a una corte americana sostiene che gli Stati Uniti dice che gli Stati Uniti lo hanno rapito
Il procedimento di fronte alla Corte è stato greve e sia Maduro che sua moglie si signor Flores
Hanno si sono dichiarati innocenti delle accuse loro mosse la Cnn aggiunge che
Agli elemento di cronaca che Trump ha minacciato anche in Paesi con riferimento a dichiarazioni precedenti del Presidente
Degli Stati Uniti che aveva avvertito di possibili azioni americane Colombia Messico Cuba e anche largo Rembrandt via su un altro fronte di interesse americano
Il mio intensa a elementi di analisi uno l'abbiamo già affrontato cioè che l'azione americani in Venezuela rafforzare lo spirito di aggressione di Russia e i Cina che potrebbero trovare nell'azione americana pur criticata ufficialmente giustificazione all'uso della forza in altre Sperling nelle loro sfere di influenza
La Cnn sempre in questo quadro insiste sullo smacco per la Cina della cattura di di maturo e evoca anche lo smacco per Cuba ricordiamo che oltre trenta
Persone elementi della sicurezza cubana che dovevano essere funzione in fund che erano Caracas in funzione della sicurezza di maturo sono stati uccisi nell'operazione americana
Sempre il New York Times è l'unico a dare rilievo al fatto che nella riunione d'emergenza del Consiglio di sicurezza dell'ONU l'azione d'iniziativa americana Esch tanta criticata
Anche da grandi alleati degli Stati Uniti inclusa la Francia che hanno sollevato obiezioni contro l'incursione militare in uno stato sovrano e
Contro la cattura del presidente viola del presidente venezuelano considerati intanto di violazioni della legge internazionale
I vostri gialla che il giornale che ha l'articolazione maggiore di
Temi trattati in funzione del Venezuela
Parla di un nuovo approccio di Taranto anzi dell'approccio di Trump all'America nel suo insieme l'America del Nord perché l'America Latina e lo sintetizza così parlare ad alta voce portare un grande bastone
Il ma legazione di Trump segnalano un ritorno alla pole della politica americana a un vera di interventi mentre minaccia anche altri altri paesi
E con questa segnalazione da dal Wall Street Jarman concludo questa breve carrellata di titoli della della stampa americana questa mattina e restituisco la linea allo studio

più argomenti meno argomenti

Puntate recenti