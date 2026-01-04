04 GEN 2026
Rassegna stampa delle riviste scientifiche internazionali

RUBRICA | - RADIO - 11:00 Durata: 28 min 49 sec
A cura di Fabio Arena e Silvio Farina
Puntata di "Rassegna stampa delle riviste scientifiche internazionali" di domenica 4 gennaio 2026 che in questa puntata ha ospitato Gianmarco Pondrano Altavilla (direttore del Centro Studi storici politici e sociali Gaetano Salvemini di Napoli).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Ambiente, Archeologia, Cannabis, Clima, Criminalita', Digitale, Droga, Editoria, Energia, Famiglia, Farmacia, Giovani, Giustizia, Infanzia, Infrastrutture, Inquinamento, Intelligenza Artificiale, Internet, Istruzione, Malattia, Mass Media, Matematica, Medio Oriente, Periodici, Plastica, Psicologia, Ricerca, Rifiuti, Salute, Sanita', Scienza, Scuola, Storia, Tecnologia, Telefonia.

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 28 minuti.

