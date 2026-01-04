CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Copia link
Puntata di "Rassegna stampa delle riviste scientifiche internazionali" di domenica 4 gennaio 2026 che in questa puntata ha ospitato Gianmarco Pondrano Altavilla (direttore del Centro Studi storici politici e sociali Gaetano Salvemini di Napoli).
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Ambiente, Archeologia, Cannabis, Clima, Criminalita', Digitale, Droga, Editoria, Energia, Famiglia, Farmacia, Giovani, Giustizia, Infanzia, Infrastrutture, Inquinamento, Intelligenza Artificiale, Internet, Istruzione, Malattia, Mass Media, Matematica, Medio Oriente, Periodici, Plastica, Psicologia, Ricerca, … Rifiuti, Salute, Sanita', Scienza, Scuola, Storia, Tecnologia, Telefonia.
La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 28 minuti.
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Ambiente, Archeologia, Cannabis, Clima, Criminalita', Digitale, Droga, Editoria, Energia, Famiglia, Farmacia, Giovani, Giustizia, Infanzia, Infrastrutture, Inquinamento, Intelligenza Artificiale, Internet, Istruzione, Malattia, Mass Media, Matematica, Medio Oriente, Periodici, Plastica, Psicologia, Ricerca, … Rifiuti, Salute, Sanita', Scienza, Scuola, Storia, Tecnologia, Telefonia.
La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 28 minuti.
leggi tutto
riduci
leggi tutto riduci