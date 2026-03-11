11 MAR 2026

All'ordine del giorno: 5) Cittadinanza/Acquisizione in base al criterio della discendenza (iure sanguinis)/Preclusioni; 6) Processo civile/Contratti di subfornitura nelle attività produttive/ Abuso di dipendenza economica/ Competenza sezione specializzata in materia di impresa; 7) Regione autonoma Valle d’Aosta/ Esercizio associato di funzioni e servizi comunali/Previsioni su incarichi di segretario comunale e sostituzione del sindaco in caso di impedimento.

Registrazione audio di "Udienza pubblica della Corte Costituzionale", registrato a Corte Costituzionale mercoledì 11 marzo 2026 alle 09:40.

L'evento è stato organizzato da Corte costituzionale della Repubblica italiana.

Sono intervenuti: Giovanni Pitruzzella (giudice della Corte Costituzionale), Marco Mellone (avvocato), Giovanni Amoroso (presidente della Corte costituzionale), Giovanni Bonato (avvocato), Monica Lis Restanio (avvocato), Corrado Caruso (avvocato), Diego Corapi (avvocato), Lorenzo D'Ascia (avvocato dello Stato), Antonella Sciarrone Alibrandi (giudice della Corte Costituzionale), Davide Rossi (avvocato), Massimo Santoro (avvocato dello Stato), Massimo Luciani (giudice della Corte Costituzionale), Edoardo Morena (avvocato dello Stato), Marcello Cecchetti (avvocato).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Corte Costituzionale.

La registrazione audio ha una durata di 2 ore e 29 minuti.

leggi tutto

riduci

leggi tutto riduci
Un giorno reati chiamiamo il giudizio al numero uno dell'uomo
Ordinanza centosessantasette del due mila venticinque ordinanza venticinque giugno due mila venticinque Tribunale di Torino Maria Eugenia e scovare Alvarado e altri contro ministero dell'Interno
Roscoe Aral varato Marivaux Gene altri avvocati Alfonso Celotto Diego Corapi buoni Calisse Restagno Giovanni Caridi Riccardo De Simone Benedetta Ballatore Giovanni Bonato Corrado Caruso avvocati dello Stato idea Massarelli Lorenzo Dasha
Per crossare Budva allora nato Pablo parte interveniente ad adiuvandum avvocati Mario Antonio Angelelli Arturo Salerno i per Ficara Larry eventuali parte interveniente ad adiuvandum avvocati
Monica liste Restagno Maristella Urbino e Fabio Cadeddu Alessandro vernice fermassimo Chirulli
Per la sua relazione Agis Associazione giuristi iure sanguinis parte intervento ad adiuvandum avvocati Bruno Troia Rocco Luigi Girolamo Mario tedesco Domenico Morra Silvia Contestabile
Per Confederazione degli italiani nel mondo parte intervento ad adiuvandum avvocati Nunzio Pinelli Giuseppe Pinelli per Tozzi Ruiz augustee altri appartente obbediente ad adiuvandum avvocato Fabio fra con per associazione italiana sardi uniti di Socorro osso mutuo sono apparse intervento ad adiuvandum avvocato Alberto lama per spera fico Mittone altri a parte intervento ad adiuvandum avvocati Beatrice Rigotti carico Varalli
Per Agostino Lopez alte io attingo per salta
Io avvocato Marco Mellone parte intervento ad adiuvandum costituita fuori termine
Della relazione il giudice Pitruzzella prego
Il tribunale di Torino sezione specializzata in materia di immigrazione ha sollevato questioni di legittimità costituzionale l'articolo tre bis
Limitatamente alle parole anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo
E alle condizioni previste alle lettere a a bis ebbi della legge cinque febbraio mille novecentonovantadue numero novantuno nuova norma è sulla cittadinanza
Introdotto dall'articolo uno comma uno del decreto legge ventotto marzo due mila e venticinque il numero trentasei recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza convertito con modificazioni alla legge ventitré marzo due mila venticinque numero settantaquattro
L'articolo tre bis stabilisce che in deroga alle norme previgenti che prevedono la trasmissione illimitata iure sanguinis della cittadinanza
A partire dal Codice Civile nel mille ottocentosessantacinque fino alla legge numero novantuno del mille novecentonovantadue
E considerato una vera e mai acquistato la cittadinanza italiana che è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza
A meno che ricorra alternativamente una delle seguenti condizioni
Lo stato di cittadino riconosciuto in via amministrativo giudiziale ha seguito domanda presentata entro le ore ventitré e cinquantanove del ventisette marzo due mila e venticinque o nel giorno indicato l'appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente
Entro le ore ventitré e cinquantanove del ventisette marzo due mila venticinque oppure un'altra condizione vi sia un genitore o un nonno che possiede opposta ed Eva al momento della morte esclusivamente alla residenza italiana o un fine
Un genitore o adottante stato reticente Italia per almeno due anni continuativi
Successivamente all'acquisto la città in anzi italiana e prima della data di nascita di un signore del figlio
Il giudice a quo riferisce di essere stato edito da otto cittadini venezuelani con un ricorso depositato il ventotto marzo due mila e venticinque
I ricorrenti chiedevano l'accertamento del loro stato sì i cittadini italiani iure sanguinis in base alla disciplina precedente rispetto al decreto legge trentasei del venticinque la domanda sarebbe stata fondata
Il rimettente ritiene che il citato articolo tre bis determina una revoca implicita retroattiva della cittadinanza italiana
Che ricorrenti avevano acquisito per nascita e che esso sia costituzionalmente illegittimo per violazione degli articoli due tre e centodiciassette primo comma della Costituzione
Quest'ultimo in relazione all'articolo nove del Trattato sull'Unione Europea all'articolo venti e il trattato sul funzionamento all'europea all'articolo quindici comma due della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del mille novecentoquarantotto e all'articolo tre comma due del quarto protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo
In riferimento agli articoli due e tre della Costituzione il rimettente lamenta la violazione dei principi di eguaglianza ragionevolezza e affidamento nella sicurezza giuridica
Sotto il primo aspetto il giudice a quo rileva l'arbitrarietà del diverso trattamento tra coloro che avevano presentato una domanda prima del ventotto marzo due mila e venticinque e coloro che l'hanno presentata dopo
Sotto il secondo aspetto il rimettente invoca la tutela dei diritti quesiti ritenendo che l'affidamento e la sicurezza giuridica sia alla base del patto sociale
Su cui si fonda l'ordinamento repubblicano
Bisognerebbe considerare il grado di consolidamento particolarmente elevato e la giurisprudenza in materia di giuristi cittadinanza iure sanguinis che in numerosi casi sovrapponibile a quello di specie avrebbe riconosciuto il diritto alla cittadinanza
Inoltre un ulteriore argomento nel senso e di ragionevolezza il meccanismo introdotto alla norma censurata sarebbe ricavabile all'esperienza comparato
Il rimettente riferisce che in Germania riforma federale entrato in vigore il primo gennaio due mila è stata resa applicabile soltanto i nati dopo il primo gennaio due mila
Secondo rimetta in sé la norma censurata contrasterebbe anche con l'articolo centodiciassette primo comma della Costituzione cioè con gli obblighi internazionali assunti all'Italia
In particolare e con gli obblighi comunitari in particolare
E lamentata la violazione dell'articolo nove del trattato l'Unione europea dell'articolo venti del trattato funzionamento l'europea in base a tali norme cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza in un solo membro
E la cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale senza sostituirla
Tale questione sarebbe ammissibile in ragione del riflesso che la cittadinanza italiana produce circa la titolarità della cittadinanza europea
Il rimettente richiama la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea in particolar sentenza la grande attenzione del cinque settembre due mila ventitré Hicks
Secondo la quale quando la normativa nazionale l'effetto di far perdere ipso iure alla persona interessata la cittadinanza è lo stato membro e qui trattasi e di conseguenza lo status di cittadino nell'Unione
Tale persona deve disporre un termine ragionevole dal presentare una domanda diretta ottenere dalle autorità competenti un esame della proporzionalità delle conseguenti senza perdita nonché eventualmente il mantenimento del riacquisto ex tunc cui tale cittadinanza
Dunque la norma citata
La norma censurata violerebbe gli articoli nove del trattato le europee venti al trattato sul funzionamento all'europea per ma aver previsto alcun meccanismo di diritto intertemporale
Che consentisse la conservazione e la cittadinanza entro termini ragionevoli
L'articolo centodiciassette primo comma della Costituzione sarebbe colato anche relazioni articolo quindici comma due della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo il dieci dicembre mille novecentoquarantotto secondo il quale
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato e la sua cittadinanza né del diritto di mutare cittadinanza
Il rimettente contesta appunto l'arbitrarietà dei criteri di revoca implicita introdotti alla disciplina censurato infine
L'articolo centodiciassette primo comma della Costituzione sarebbe violato il Lazio l'articolo tre comma due del quarto protocollo addizionale alla CEDU secondo il quale nessuno può essere privato del diritto di entrare nel territorio dello Stato di cui è cittadino
La norma censurata priverebbe destinata a richiesta del diritto di entrare nel territorio italiano
Per il solo fatto in una richiesta in via amministrativa giudiziale il riconoscimento del proprio diritto entro le ore ventitré e cinquantanove del giorno precedente all'entrata in vigore del decreto legge numero trentasei del due mila venticinque
In conclusione il giudice a quo ritiene l'articolo tre bis della legge numero novantuno per novantadue costituzionalmente legittimo alle parti sopra indicate
La dichiarazione di particelle cinque e la Costituzione all'articolo tre bis lo renderebbe applicabile solo alle persone nate successivamente all'entrata in vigore del decreto legge numero trentasei
Secondo il rimettente tale dichiarazione potrebbe essere anche accompagnata da un intervento di tipo manipolativo di questa corte
Con previsione di un meccanismo di diritto intertemporale che garantisca la possibilità alle persone nate già nate allatta entrato in vigore il decreto legge numero trentasei di presentare una domanda di riconoscimento della cittadinanza entro termini ragionevoli
Le parti e il giudizio può si sono costituite nel presente giudizio con atto depositato il sei ottobre due mila venticinque
Quanto al riferimento contenuto nell'ordinanza l'intervento manipolativo di questa corte secondo le parti esso avrebbe solo il significato di una mera constatazione dei poteri tecniche decisorie della corte che sarebbe libera
Di individuare la pronuncia più Dione alla reductio ad legittimità teme della disposizione censurata il pentito mo'dell'ordinanza però resterebbe ordinariamente ablatori o nel merito le parti rilevano che per tutti i figli di un genitore italiano la titolarità sostanziale dello stato di cittadino sorge per il solo fatto e la nascita mentre la titolarità formale di tale stato può essere successivamente accertate in giudizio in via amministrativa qualora non risulti ancora dei registri di stato civile
L'accertamento permette l'esercizio dei diritti correlati allo status secondo le parti essendo uno status in prescrittivi bile per Manente l'individuo non ha mai avuto il dovere giuridico di rivendicare nel corso della propria vita la conservazione la propria città in anzi italiana
La perdita dello status potrebbe discendere solo l'atto consapevole e volontario del soggetto interessato il nostro ordinamento costituzionale non ammetterebbe neppure casi di perdita collettiva cioè una dei nazionali già azione di massa nei confronti terminati individui che opera ex legge venendo alle singole questioni le parti ritengono fondata quella promosse riferimento l'articolo tre della Costituzione la formula impiegata legislatore la mancata acquisizione ex tunc della cittadinanza
Maschere avrebbe un'ipotesi revoco automatiche retroattiva dello status in questione con conseguente violazione di principi proporzionalità e ragionevolezza
La norma censurata fornirebbe un esempio paradigmatico di retroattività propria che depaupera la sfera giuridica destinatari violando il principio di tutta è legittima freme affidamento
La norma censurata il termine Bruno aperti alla città Anza collettiva retroattivo automatica coercitiva effetto sorpresa
I dubbi di legittimità costituzionale sollevati altra emittente sarebbero confermati alla luce dei criteri individuati dalla Corte
Ai fini del sindacato sulle leggi retroattive il grado di consoli di mento le situazioni soggettivo originariamente riconosciuta
La prevedibilità della modifica retroattiva gli interessi pubblici sopravvenuti la possibilità di modificare l'assetto i rapporti già definiti i precedenti leggi quando risulti in concreto e queste ultime abbiano Protti risultati non rispondenti ai criteri di equità la norma censurata rappresenterebbe un unicum all'interno del panorama giuridico europeo
Fondate sarebbero anche le questioni promosse riferimento articolo centodiciassette primo comma della Costituzione
La norma censurata sarebbe incompatibile con il diritto dell'Unione Europea violerebbe anche il citato articolo quindici comma due delle dichiarazioni versare i diritti dell'uomo
E le parti tra l'altro cita una sentenza la Corte europea dei diritti dell'uomo sezione quarta del ventuno giugno due mila e sedici Ramadan vs Malta riguardante un caso di revoca della cittadinanza
Il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuto nel presente giudizio con atto depositato il sette ottobre due mila e venticinque l'avvocatura in primo luogo eccepisce l'inammissibilità e le questioni per difetto di motivazione sulla rilevanza in particolare l'affermazione il rimettente sulla si sostanza dei presupposti per l'accoglimento della domanda e ricorrenti sarebbe apodittica
E basata su una documentazione carente contraddittori con riferimento alla mancata naturalizzazione dell'avo italiano e al suo certificato di no morte
La difesa erariale ripercorre con il quadro normativo e giurisprudenziale antecedente il decreto legge numero trentasei del due mila e venticinque
Caratterizzato da un andamento espansivo della cittadinanza e sottolinea l'aumento esponenziale delle richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana dove sanguinis da parte di cittadini stranieri
Dal momento avrebbe effetti anche sulla composizione del corpo lettura all'italiana
Influenzando sempre di più il processo decisionale politico italiano
Ad esempio rendendo più difficile il raggiungimento del quorum in caso di referendum
La difesa erariale opera poi un confronto comparatistico rilevando che i maggiori Paesi europei prevedono limitazioni alla trasmissione della cittadinanza per discendenza a persone nate e residenti all'estero in possesso di altra cittadinanza
L'approvazione del decreto legge numero trentasei il due mila venticinque eviterebbe anche che l'assenza di vincoli effettivi con la Repubblica in capo un crescente numero di cittadini determini fattori di rischio per la sicurezza nazionale
è anche della sicurezza nazionale degli affetti membri dell'Unione Europea
La disciplina censurata però tutelerebbe anche legittime affinamento facendo salvi riconoscimenti già disposti e le domande già presentate
Venendo alla questione promosse riferimento agli articoli due e tre della Costituzione
La difesa erariale osserva che legge a Torre ampia discrezionalità in materia di acquisto e per dire la cittadinanza come confermerebbe l'unica disposizione dedicata alla costruzione italiana al tema l'articolo ventidue e sta questi considera i criteri individuati da questa Corte ai fini del sindacato sulla legge retroattiva già precedentemente ricordato
La procedura di accertamento della città in Ansa sarebbe formalmente dichiarativa ma nei fatti costitutiva prima del suo esito positivo nessun diritto sarebbe esercitabile e dimessa un dovere questa richiesto l'adempimento
La norma censurata non violerebbe un legittimo affidamento essendo difficile configurare tale azione
In relazione ai sessanta milioni di potenziali aventi diritto nel mondo che hanno avuto decenni di tempo per potere manifestare il proprio interesse al riconoscimento la cittadinanza italiana ma che deliberatamente hanno scelto di dissi interessarsene
Quanto agli interessi può
Perseguiti la bocciatura richiama le premesse del decreto legge numero trentasei del due mila venticinque
E osserva che ove l'intervento normativo e se riguarda esclusivamente i futuri nati non si sarebbero potuti adeguatamente realizzare gli obiettivi indicati in quelle premesse
Ove fosse stato concesso un termine entro il quale presentare istanza di accertamento le amministrazioni competenti sarebbero state investite un numero inimmaginabili domande
Formulate proprio l'affetto e l'esistenza di tetto termine ultimativo
La difesa erariale non pagarono ma censurata previsto gli opportuni temperamenti essa quindi sarebbe proporzionale
Infine l'avvocatura osserva che la disciplina censurata sarebbe volta evitare del concetto stesso di popolo diventi un'entità in determinabile sciolta
Da ogni vincolo col territorio nazionale su cui lo Stato esercita la sovranità l'avvocatura ritiene non fondata le questioni promosse riferimento l'articolo centodiciassette primo comma della Costituzione
Le decisioni della corte di giustizia se gli obblighi Stati devono rispettare quando revoco la cittadinanza avrebbero oggetto fattispecie diverse perché riguardano casi in cui gli interessati erano stati identificati come cittadini e lo Stato membro avevano goduto dei diritti ed in più più gli obblighi connessi con lo stato di cittadino
E poi erano stati destinatari decisioni individuali di perdita o revoca della cittadinanza la sentenza della Corte di Giustizia grande sezione il ventinove aprile due mila venticinque Commissione europea contro Repubblica di Malta indicherebbe che la disciplina censurata apportato
I necessari correttivi un sistema normativo che altrimenti sarebbe potuto risultare in contrasto con lo stesso diritto all'Unione comunque la disciplina censurata sarebbe proporzionata perché destinatari non subirebbero un infatti alcun cambiamento della propria situazione soggettiva
Quanto alla questione promossi riferimento al diritto internazionale l'avvocatura osserva che non si rinviene alcuna norma internazionale pattizio costruita tu dinari e che tuteli il diritto assoluto e le persone a possedere una doppia o plurima cittadinanza
Il sei ottobre due mila e venticinque sono stati depositati attivi intervento di Huggins associazioni giuristi iure sanguinis Confederazione degli italiani nel mondo l atto sì più cinque e le ha Fichera
Il sette ottobre due mila e venticinque sono stati depositati atti intervento di associazione italiana tardi uniti di soccorro sto Mutu otto R. De Cassia Rocca Rodrigues più due lp grossa
Crozza Guzman il sette ottobre mille venticinque l'associazione fondazione italiani Titti e chieste e Inter commi testo Brasil
Più uno hanno depositato due opinioni come amici curiae tali opinioni sono state ammesse con decreto del presidente della corte il sedici gennaio due mila
Ventisei il diciotto febbraio due mila ventisei e parte privata hanno depositato un'ampia memoria integrativa
Nella quale replicano all'eccezione di inammissibilità e agli argomenti della difesa erariale soffermandosi poi sulla prassi amministrativa dei procedimenti accertamento della cittadinanza sul quadro comparatistico e sulla lesione dei diritti quesiti
Nello stessa data anche il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato una memoria integrativa ribadendo l'inammissibilità e l'infondatezza delle questioni sollevate nella stessa data anche l'interveniente Agis ha depositato una memoria integrativa questo presidente e lo stato degli atti grazie
Ci sono molti intervento colori in in particolare c'è un intervento apparentemente fuori termine di tutti questi interventori mi sembra vandalo potete confermare ha chiesto di parlare soltanto il difensore di quest'ultimo
E quindi l'avvocato Mellone considero e allora l'avvocato Mellone
Sullo ammissibilità dell'intervento a partire dal tempestività
E ovviamente anche le altre condizioni di ammissibilità dell'intervento buongiorno a tutti buon giorno Presidente
Buongiorno giudice di questa eccellentissima corte io ho presentato un intervento domenica sera tre giorni fa
Io rappresento due cittadini tono argentini che sono parte di un procedimento di merito pendente innanzi al Tribunale di Campobasso
Il quale in data sei febbraio due mila ventisei a sollevato una questione di costituzionalità
Avente ad oggetto il medesimo quesito costituzionale di cui si parla oggi con lo dico medesimo Presidente dico medesima norma censurata medesimi parametri costituzionali invocati medesimo petitum
Sei febbraio due mila ventisei
Questo udienza di oggi era stata già fissata da questo eccellentissima corte
Dato che questa udienza di oggi non è stata rinviato comunque non c'è stata una riunione dei procedimenti tra quello di oggi e quello relativo a mia assistiti
Io ho chiesto e Mrs TTT darvi una procura speciale per intervenire IMI assistiti presidente sono residenti in Argentina con i tempi tecnici
Per ottenere una procura notarile Argentina asseverazione apostille traduzione e quant'altro mi arrivata la settimana scorsa in studio
Ho lavorato tutto il fine settimana presenta domenica sera questo intervento perché perché ovviamente non potevo presentarlo nei termini previsti dalle norme procedurali il termine per gli interventi scaduto ottobre
In questo procedimento ma ovviamente non le devo dire Presidente che all'epoca in assistiti non avrebbero potuto sapere di trovarsi nella medesima posizione giuridica sostanziale processuale costituzionale degli odierni ricorrenti
Queste e la ragione per la quale ritengo questo intervento ovviamente non solo tempestivo ma anche assolutamente ammissibile secondo le vostre regole processuali perché indi assistiti sono titolari di un interesse suscettibile di essere immediatamente e irrimediabilmente
Compromesso
Qualora già oggi si entri nel merito di questa questione costituzionale e a maggior ragione si arrivi ad un convincimento da parte di questa eccellentissima corte
L'interesse è chiaro e si chiama diritto di difesa
Come posso svolgere io il diritto di difesa tra tre quattro cinque mesi quando ci sarà una successiva udienza del giudizio quarantadue mila ventisei se già oggi si dice tutto
Se questa corte già arriva ad un convincimento di cosa vi vengo a parlare per tre quattro mesi
Peraltro la riunione dei procedimenti avente ad oggetto PPI tum
Parzialmente totalmente sovrapponibili ma anche solo di norme
Simili di norme della stessa legge di parte la stessa norma e una prassi costante di questa corte costituzionale
Io mi permetto di citare il presidente l'anno scorso Gravity addirittura finito quattordici ordinanze di rimessione degli atti relativi alla questione dell'abrogazione del reato di abuso d'ufficio
Peraltro Presidente le proprio in quell'udienza giorno sette maggio due mila venticinque che se queste parole che io mi sono permesso di di trascrivere perché sono veramente molto significative lei motivo giustamente la decisione di riunire procedimenti all'epoca dicendo che lo fece per poter consentire a tutti di avere voce sul vizio costituzionale e non invece procedere ad una fissazione
Frammentata che avrebbe inevitabilmente di fatto danneggiato la difesa di chi poi avesse visto il proprio procedimento fissato oltre questo sono sue parole Presidente ed è lo stesso diritto di difesa che io invoco oggi
Peraltro io non vedo inconvenienti o contro interessi a fissare la riunione dei procedimenti è una questione molto importante polo sapete molto delicata credo che sia utile come dire sentire disporre di tutti gli spunti dei vari ciclici Acqui bussa peraltro presente non solo che l'ordinanza di mi assistiti ve ne sono altri due che hanno medesimo acquisito costituzionale ve ne sono quattro in tutto tutte sul medesimo quesito costituzionale ora l'anno scorso ne facemmo udienza il ventiquattro giugno sempre materia di cittadinanza presidente aggiunto della professoressa dava retta relatrice in cui furono apposta riunite quattro procedimenti
Perché non farlo adesso
Stiamo parlando di una materia fondamentale infine centrale lei lo vedrà dall'aula gremita oggi tra tutte le persone che stanno ascoltando l'udienza di oggi e quindi mi permetto di chiedere a lei Presidente a queste centesima corti di dichiarare ammissibile l'intervento perché tempestivo pettine assistiti sono titolare di questa situazione giuridica soggettiva e addirittura di fatto sono parti sostanziali di questo procedimento costituzionale
E quindi un essere posto sullo stesso piano dei ricorrenti di oggi e questa difesa sullo stesso piano della difesa che agisce oggi la ringrazio per l'attenzione
I difensori delle parti costituite vogliono interloquire solo l'ammissibilità o no dell'intervento alla presidenza del Consiglio neanche la Corte si ritira per decidere
La forte
Rilevato che il tribunale ordinario di Torino sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini l'Unione Europea con ordinanza iscritta al numero centosessantasette del registro l'ordinanza dormito venticinque pubblicata in Gazzetta Ufficiale il diciassette settembre
Due mila venticinque numero trentotto ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo tre bis limitatamente alle parole anche prima della data di entrata in vigore
Del presente articolo è alle condizioni previste lettere a abissi di della legge cinque febbraio mille novecentonovantadue numero novantuno introdotto dall'articolo uno comma uno del decreto legge ventotto marzo due mila venticinque
Numero trentasei convertito in legge per violazione degli articoli due e tre centodiciassette primo comma della Costituzione
Che con atto depositato l'otto marzo due mila ventisei sono intervenuti nel giudizio costituzionale a a lei Gei le in degli intervenienti riferiscono di essere ricorrenti in un giudizio per il riconoscimento della cittadinanza italiana
Pendente davanti al tribunale ordinario di Campobasso che il Tribunale di Campobasso ha sospeso tale giudizio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dicono ordinanza iscritta al numero quaranta del registro ordinanze due mila ventisei in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sulle stesse norme censurate al tribunale di Torino
Che gli intervenienti argomentano l'ammissibilità dell'intervento osservando
Che la decisione questa corsa adotterà sulle questioni promossa dal Tribunale di Torino condizionerebbe l'esito sia del giudizio di legittimità costituzionale
Promossa dal Tribunale di Campobasso sia del giudizio comune davanti adesso pendente che intervenienti chiedono di intervenire per proporre istanza
Di trattazione congiunta del presente giudizio di quello iscritto al numero quaranta
Del registro ordinanze du mila ventisei al fine di evitare un pregiudizio del loro diritto di difesa che essi argomento non la tempestività dell'intervento rilevando che sarebbe stato impossibile a depositare il relativo atto entro il sette ottobre due mila venticinque in quanto l'interesse a intervenire
Sarebbe sorto solo successivamente all'ordinanza di rimessione
Del Tribunale di Campobasso del nove febbraio due mila ventisei
Che sottolinea riguardo che a causa degli adempimenti previsti per le procure lasciate all'estero il difensore ha potuto riceverà procura solo il tre marzo due mila ventisei
Considerato che in base all'articolo quattro comma tre delle nove integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
Gli interventi e i terzi nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale hanno luogo con le modalità e nel termine
Di cui al comma precedente cioè nel termine perentorio di venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza
Nella Gazzetta Ufficiale che nel caso di specie il termine è scaduto cinque ottobre due mila venticinque l'atto di intervento di Aelle jr il è stato depositato l'otto marzo
Due mila ventisei senza che abbia rilevanza la data della richiamata ordinanza del Tribunale di Campobasso
Che questa Corte ha confermato il carattere perentorio del termine per il deposito dell'atto di intervento citazioni che comunque gli adempimenti necessari per la procura non rappresento no di regola un impedimento insuperabile per rispetto del termine ne sono state allegate
Reali ed effettive circostanze idonee a giustificare un'eventuale rimessione interni
Che in definitiva all'intervento spiare nel Egeria il deve essere dichiarato inammissibile dichiarare inammissibile l'intervento
Spiegato dai legge Yellen nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal tribunale ordinari di Torino sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione i cittadini dell'Unione Europea
Proseguiamo con la discussione c'è un collegio di difesa
Delle parti private
E
Siete in quattro difensori e l'ordine che mi è stato comunicato vede innanzitutto l'avvocato Bonato giusto sì dall'avvocato la pregherei visto anche che siete in quattro nella collegio difensivo di contenere nei limiti del possibile la difesa ora certamente presidente
Buongiorno Presidente Bongiorno eccellentissima corte
E allo scoccare della mezzanotte del ventisette marzo due mila venticinque che una specifica categoria di nostri connazionali viene privata della cittadinanza in maniera improvvisa e inaspettato
Il decreto trentasei cancella retroattivamente lo status degli italiani nati all'estero ed in possesso di altra cittadinanza i cosiddetti di politici
E provoca una dei nazionalizzazione di massa visto che la cittadinanza per discendenza si acquista e si perfeziona fin dalla nascita
Si tratta della regola della automatica correlazione tra status civitatis è stato sfide azionisti come ribadito da questa eccellentissima corte nella sentenza numero centoquarantadue
Nel due mila venticinque e come già affermato dalla Suprema Corte di Cassazione fin dal due mila nove
In questo stretto parallelismo tra filiazione cittadinanza risulta evidente che così come lo status di figlio esiste a prescindere dal suo riconoscimento formale
Anche lo status di cittadino vive indipendentemente dalla facoltà di chiedere il suo accertamento
La categoria colpita dal decreto e quindi costituita da individui che oltre ad essere a tutti gli effetti cittadini in senso giuridico formale
Rientrando perfettamente nella definizione normativa dell'articolo uno della legge mille novecentonovantadue sono anche cittadini da un punto di vista sostanziale
Avendo dei legami affettivi familiari e culturali con l'Italia
Certamente gli individui dei poli di nati all'estero possiedono anche un'altra cittadinanza ma sono italiani in quanto appartengono i partecipano alla nostra comunità
Che è aperta al pluralismo tutela le minoranze e riflette un comune humus culturale
Una comunità che si espande ben oltre i nostri confini nazionali come sottolineava
Nel mille novecentoquattordici il giurista Giulio Buzzati quando parlava della perdurante appartenenza all'Italia dei nostri nuclei trapiantati nelle terre lontane
è vero che alcuni dei nostri connazionali nati all'estero non possiedono ancora un documento d'identità come dice qualcuno non hanno un passaporto in mano
Ma questo è un aspetto del tutto secondario ed esclusivamente burocratico che non intacca né affievolisce la titolarità del loro status civitatis
Costoro hanno chiesto riconoscimento formale quando hanno avuto una raggio una ragione amministrativa per farlo nella consapevolezza della in prescritti Bilica che giustiziabilità in ogni tempo della loro posizione sostanziale
Non c'è mai stato un disinteresse né un'inerzia l'unica colpa degli italiani all'estero per italiani nati all'estero è stata quella di aver confidato nell'applicazione dei principi dello Stato di diritto e soprattutto nel principio della certezza
In un contesto giuridico particolarmente solido e coerente nel cui ambito si era formata una giurisprudenza stabile
Insieme ad un atteggiamento della pubblica amministrazione
Che hanno fatto maturare nei consociati con le informazioni diffuse al pubblico un affinamento particolarmente rinforzato quanto la possibilità di chiedere il riconoscimento dello status senza limiti temporali né generazionale
Ciò detto in ragione del decreto trentasei lo status di cittadino è stato perduto per mancato esercizio della facoltà di chiedere riconoscimento entro il termine decadenziale del ventisette marzo due mila venticinque
Ma è evidente l'arbitrarietà e l'irragionevolezza del decreto nella parte in cui condiziona la permanenza di un diritto fondamentale
A dispetto di un termine che è retroattivo e che nasce già scaduto e impone la realizzazione di un comportamento dei seggi bile
Con violazione della libertà di auto del determinazione
Questa Corte ai fatti già censurato un decreto legge il numero duecentouno del due mila undici che concedeva un termine già scaduto con la sentenza numero duecentosedici
Nel due mila quindici è stato deciso che il termine stabilito dal legislatore
Non deve essere determinato in modo da non rendere effettiva la possibilità di esercizio del diritto cui si riferisce senza lasciare alcuna residuo margine temporale
Invece il governo ha preferito lasciare gli interessati all'oscuro di tutto
Utilizzando una fredda e ingiusta tagliola tempo orale retroattiva
Nel preambolo del decreto tutto ciò viene giustificato in ragione di un presunto eccezionale incontrollato flusso di domande
E questo pericolo della corsa agli sportelli così triste realtà nell'esercizio di un diritto a rilevanza costituzionale
Qui non siamo dinanzi ad una riduzione di un beneficio economico nei a un peggioramento di un trattamento pensionistico
Quello che si consuma con il decreto trentasei è l'eliminazione del diritto fondamentale alla cittadinanza che elemento essenziale della persona umana
Sappiamo che questa Corte ad esempio con la sentenza numero centottantaquattro del due mila venti trenta è già pervenuta più volte a censurare la drastici ITA di una misura che provoca un risultato definitivo e irreversibile
E determina una compressione oltre il necessario degli interessi dei soggetti coinvolti
Tra l'altro il Governo persiste nella violazione delegittima affinamento visto che recentemente consolati hanno annunciato che la decisione delle richieste di riconoscimento presentata nel due mila sedici
Verrà decisa in base alla nuova legge e non in base alla normativa vigente all'epoca della presentazione dell'istanza di fatto la domanda è stata presentata nei consolati dieci anni fa
E ora verrà decisa in base a una legge entrato in vigore l'anno scorso non in base alla legge che era in vigore al momento alla presentazione dell'istanza
Non solo da un punto di vista interno ma anche in base a un'analisi comparatista dica la retroattività del decreto è irragionevole e sproporzionata
E l'esigenza di effettuare un'analisi delle legislazioni straniere è stata sottolineata proprio da questa eccellentissima corte e vorrei ricordare la sentenza numero venticinque del due mila venticinque in riferimento alla cittadinanza per matrimonio
E ricordava anche il giurista tedesco Peter Webber leve che la cittadinanza può essere trattata a casa a causa dell'Europa soltanto in via di comparazione
E come è noto la cittadinanza nazionale conferisce anche la cittadinanza europea e per questo la corte di giustizia ha sempre affermato che la competenza normativa in materia di stato civitatis
Non può essere esercitata in modo incompatibile con la cittadinanza dell'Unione poiché deve rispettare i nostri valori comuni sulla base di una fiducia reciproca tra gli Stati
E proprio per seguire i nostri valori comuni europei si deve tendere a un'armonizzazione o quanto meno un avvicendamento delle normative nazionali anche soprattutto in tema di cittadinanza
In tale direzione notiamo una tendenza comune
Quegli stati che hanno modificato la propria normativa interna per introdurre limiti all'applicazione dello ius sanguinis
Lo hanno sempre fatto in maniera graduale e proporzionale al fine di garantire il rispetto dei diritti acquisiti in ossequio al principio di retroattività a tutela della certezza ed è legittimo affidamento quando la Germania nel mille novecentonovantanove ha introdotto il cosiddetto meccanismo del taglio generazionale lo ha fatto solo per il futuro e con riferimento ai figli nati all'estero da un genitore nato dopo l'entrata in vigore della riforma
Quando nel mille novecentottantaquattro sono state introdotte in Belgio nuove condizioni per l'attribuzione della cittadinanza per discendenza il legislatore ha previsto una disposizione transitoria per salvaguardare lo status degli individui nati all'estero
E che avevano acquisito la cittadinanza sulla base del criterio dello ius sanguinis puro previsto dalla legislazione previgente
Allo stesso modo in Spagna quando legislatore nel due mila due ha inserito delle norme limitative al criterio dello ius sanguinis lo ha fatto con cedendo agli interessati discendenti nati all'estero la possibilità di mantenere lo status attraverso una dichiarazione da presentare nel termine di tre anni dopo l'entrata in vigore della legge tra l'altro in Spagna è stata anche prevista una vacatio legis di tre mesi
In Francia la fattispecie della perdita per desuetudine cittadinanza non può mai essere retroattiva ed è sempre previsto un esame individuale della situazione dell'interessato realizzato da un giudice
Nel corso di un giudizio nemmeno in Olanda in Olanda Danimarca e Portogallo sono ammessi casi di perdita automatica retroattiva
In sintesi non si ritrovano nella nella recente esperienza europea delle fattispecie di perdita automatiche retroattiva come quella introdotta dal decreto italiano
Ciò che ci conduce alla ma la conclusione è che tale provvedimento costituisce una pericolosa anomalia all'interno dell'Unione che Cisolla ci allontana dal perseguimento dei nostri valori comuni
I Paesi europei infatti che si sono preoccupati di attenuare la trasmissione ius sanguinis lo hanno sempre fatto salvaguardando i diritti quesiti dei cittadini
Venendo ciò costituire se non una tradizione costituzionale comune una vera e propria tendenza costituzionale comune europea che il nostro Paese sembra ora voler rinnegare
Infine un'ultima considerazione dopo il ventotto marzo la cittadinanza di tutti noi è a rischio
Sappiamo che possiamo andare a dormire oggi da italiani e domani rischio gli amici come stranieri forza sette non aver rispettato un termine decadenziale già scaduto o per non aver tenuto un comportamento imposto retroattivamente
Chi sa un giorno al governo potrebbe adottare altre misure di De razionalizzazione e sfoltire a suo piacimento la popolazione italiana selezionando quindi buoni cittadini e i buoni lettori
Insomma se la retroattività per decreto non dovesse essere eliminata la cittadinanza di tutti noi sarà per sempre rischio ma inoltre la tesi della preclusione retroattiva per all'acquisto che fa da sfondo teorico al decreto trentasei
A costituire un grave pericolo per il nostro ordinamento costituzionale
Visto che comporta il rischio di una degradazione di tutti i diritti soggettivi a meri interessi di fatto che possono essere cancellata all'insaputa dei loro titolari nel giro di una notte in conclusione quello che il decreto trentasei ha provocato non è solo la perdita della cittadinanza di una categoria di italiani ma è qualcosa di molto più grave ha determinato la perdita della certezza del diritto in generale
Ricordo in chiusura una frase di Norberto Bobbio il diritto o è certo qua non è neppure diritto insisto quindi per la dichiarazione di incostituzionalità dell'articolo tre bis della legge numero novantuno
Del mille novecentonovantadue limitatamente alle parole anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo grazie presidente grazie centesima corte
L'avvocato era ristagno prego
Grazie presidente eccellentissima corte prima di iniziare vorrei ringraziare i colleghi dell'alce dell'Agis per il contributo scientifico offerto
Dal mille ottocentosessantacinque legislazioni giurisprudenza e dottrina maggioritaria sono state sempre coerenti
E persino espansive nell'interpretazione dello ius sanguinis la sentenza centoquarantadue di codesta illustrissima Corte conferma che la legge novantuno del mille novecentonovantadue associa automaticamente la cittadinanza allo stato sfidi azionisti
Anche se si è nati prima del mille novecentonovantadue
Ne consegue che fino al ventisette marzo scorso chi era figlio di italiano era cittadino
Indipendentemente dalla nascita all'estero dal possesso di altra cittadinanza o dal possesso di un appuntamento consolare
Lo status civitatis si perfeziona con la figlia azioni enorme subordinato ad alcuni evento futuro
Così l'hanno salvaguardato rafforzato legislatori e giurisprudenza ammettendo la cittadinanza materna e preservando ai sensi dell'articolo undici della legge novantuno e novantadue lo status citati sa anche in caso di acquisto di un'altra cittadinanza
Nelle ultime decadi invece si sono osservati mutamenti nella prassi dell'amministrazione e a partire dal convegno del dodici aprile due mila ventiquattro la scuola pubblicistica padovana
A elaborato una dottrina contraria allo ius sanguinis difficilmente conciliabile con la legislazione e il diritto vivente
Una dottrina minoritaria però che sembra aver ispirato alle recenti questioni di costituzionalità l'aumento norme del contributo unificato le leggi settantaquattro del due mila venticinque e undici del due mila ventisei
Interventi costruiti sull'idea che il discendente rappresenti un disvalore è un pericolo per l'Italia
Tuttavia fonti statistiche studi di settore indicano il contrario mi limiterò a due osservazioni le percentuali dei cittadini in Italia e all'estero sono sempre rimaste simili fino ad oggi
Per il mille ottocentosettantasei e il mille novecento emigrarono circa quattordici milioni quattordici milioni su ventidue milioni di residenti oltre il sessantatré per cento e da allora non si è mai verificato alcun ritorno massiccio
Di italiani nati all'estero né alcuna invasioni
Inoltre prima della riforma la stessa Presidente del Consiglio ha dichiarato che gli italiani nel mondo costituiscono una risorsa strategica per l'Italia infatti nel due mila ventitré ve European Fausto Ambrosetti
Ne stima
Ma il valore economico in due virgola cinque trilioni di euro di cui il novantatré virgola quattro per cento concentrato nelle Americhe confermando che rappresentiamo tutt'altro che un rischio per l'Italia
Oltre a eventuale preconcetti occorre richiamare il principio dello ius sanguinis prima della riforma
Curchi ARO quanto riferito un cittadino esclusivamente italiano dello ius sanguinis genera ambiguità e pregiudizi se applicata al tipo di Renato all'estero
Si tratta di me del medesimo diritto ma le amministrazioni spesso l'applicato in senso contrario
E finalmente ITL trentasei a estirpato alla radice stessa di questo principio tuttavia essendo un attributo della personalità che si perfeziona con la figlia azioni non può degradarsi
Come pretende l'avvocatura dà diritto quesito a aspettativa in base all'orario di deposito della domanda quella disponibilità di un appuntamento
Farlo annienterebbe l'essenza stessa dello status civitatis iure sanguinis privandolo della copertura costituzionale dell'articolo ventidue
Infatti è il procedimento di accertamento a doversi adattare alla natura di diritto assoluto e non il contrario
Oltre ad evidenziare la profonda la citazione del principio di certezza del diritto va sottolineata l'ingiustizia subita da chi viene escluso dalle vero che di cui alle lettere c e di dell'articolo tre bis soprattutto tenendo conto delle ultime quattro decadi
In cui l'amministrazioni attraverso categorie giuridiche inesistenti ha distolto il principio dello ius sanguinis
In particolare disponendo procedimenti diversi per il cosiddetti figli diretti e gli altri causando a questi ultimi attese illegittimi
Illegittime superiori a dieci anni per tenere un appuntamento così Potter vari inizio al procedimento di accertamento
In violazione del principio di imparzialità attraverso una condotta tutt'altro che neutra l'amministrazione insieme abrogata la facoltà di decidere chi poteva Onno esserle riconosciuto formalmente italiano
Pertanto chi tentava inutilmente di prenotare un appuntamento attraverso sistemi inagibili o stava preparando i documenti o risparmiando per affrontare le spese abbandonarmi
Che sono state introdotte è stato spogliato di un diritto legittimamente suo fino al minuto precedente e al contempo accusato di disinteresse
Si può al tristi affermare che la tutela giudiziale dei discendenti per linea materna riconosciuta dal due mila e nove nonché quella degli altri discendenti è stata di fatto preclusa da ultima barriera economica incompatibile con lo stato di diritto oggi un padre e quattro figli minori
In sede di appello hanno già pagato contributi unificati per sette mila cinquecento euro oltre Alia magari e spese per i due gradi di giudizio
Inoltre mentre che nelle concessioni di cittadinanza per naturalizzazione la discrezionalità delle amministrazioni e si è sempre stata limitata presupposti molto restrittivi quali la commissione di gravi reati
I riconoscimenti che sono atti vincolati sono divenuti oggetto di una prassi ostruzionistica discrezionale ecco alcuni esempi
Tempi viste centottanta giorni Perri lasciare ad uso cittadinanza certificati del lago invece del trenta previsti per altri motivi legge di bilancio del due mila diciannove oggi questi certificati costano trecento euro ad uno
Appuntamenti per avviare il procedimento quasi impossibili da ottenere liste da tesa superiori a undici anni finestre di prenotazioni limitati a soli tre mesi l'anno appuntamenti cancellati discrezionalmente dai consolati
Sospensioni per tre anni percepiti del procedimento e prenota mi ha Rosario appassionati o Rosario appuntamento a numero chiuso
Che ha coronamento di questa ingiustizia ai sensi della legge undici nel due mila ventisei i palchi aventi diritto
Rimasti dovranno rivolgersi dal due mila ventinove a un organismo centralizzato a Roma tramite documenti cartacei in violazione del Codice dell'amministrazione digitale subendo a termini allungati a mille cinque giorni in verità non si è mai ravvisato un'effettiva volontà politica di affrontare le criticità posti a fondamento della riforma
Ad esempio l'italiano nato all'estero avrebbe potuto depositare telematicamente istanze documenti come chi titolare di un interesse legittimo richiede la cittadinanza per naturalizzazione matrimonio senza appuntamento e senza gravare sugli uffici
In tale prospettiva anche il sovraccarico del Tribunale di Venezia si sarebbe potuto attenuare re distribuendo le cause eliminando una delle principali ragioni citate a sostegno della legge settantaquattro concludo
Con un esempio semplice ma dichiaro valori nonostante quanto detto ogniqualvolta l'amministrazione ha dovuto è stata costretta di accertare ad accertare il diritto ha sempre riconosciuto come uno Stato sia acquisito e parte del patrimonio giuridico del richiedente
Il piccolo lì dentro non è stato mai considerato dalla legge italiana uno straniero poteva presentare istanza di riconoscimento e fissati al presidente in Italia senza permesso di soggiorno come qualsiasi italiano
Successivamente l'ufficiale comunale ma gli atti i documenti interrogava ecco il consolato di provenienza richiedendo gli attestati di non rinunciare allo status civitatis dal richiedente e ai suoi ascendenti
La risposta negativa concludeva l'accertamento quindi si evince che sotto ogni profilo il richiedente era già cittadino italiano
E per questo che si può affermare come prima della riforma e una volta superati tutti gli ostacoli l'intera prassi amministrativa conformarsi alla natura del quesito predisponendo piaceri niente procedimenti in linea con la normativa e con il diritto vivente per tutti i motivi esposti e nel rispetto del principio di venire contraffatto un però più non vale
Oggi l'avvocatura non può declassare il diritto allo status civitatis acquisito attraverso la filiazioni a un'amena posizioni di aspettativa farlo
Significherebbe assumere una condotta incompatibile con quella giuridicamente rilevante ed efficaci precedentemente mantenuta che ha altresì legittimamente determinata nei discendenti la convinzione che il diritto di cui erano titolari fosse assoluto indisponibile in prestiti bile e soprattutto azionabile in ogni momento io ho concluso Craxi forte grazie presidente
L'avvocato per sorpreso
Grazie grazie presidente grazie all'eccellentissima Corte vorrei partire io dall'ultima memoria dell'Avvocatura dello Stato che a mio parere contiene interessanti elementi che confermano
In una direi paradossale eterogenesi dei fini la retroattività dell'intervento normativo e di conseguenza la sua irragionevolezza per difetto assoluto di proporzionalità
L'avvocatura infatti scrive che i destinatari dell'intervento non sono titolari lo status civitatis italiani bensì
Titolari parole la difesa dello Stato di un'aspettativa giuridica alla attivazione di un lungo e complesso procedimento amministrativo o giurisdizionale sulla base di una cospicua produzione documentale
Sono molto grato all'avvocatura perché queste affermazioni
Costituiscono un emblematico ancorché involontario momento mi pare sia un momento di franchezza che tradisce la reale portata della normativa censurata
L'avvocatura sostiene infatti che i destinatari hanno a un'aspettativa giuridica
Be
Un'aspettativa giuridica all'attivazione di un lungo e complesso procedimento amministrativo venga quest'ultima parte del sintagma
L'avvocatura conferma in questo modo di assimilare il procedimento di riconoscimento iure sanguinis al procedimento di naturalizzazione configurandolo come un procedimento formazione
Progressiva pluri fase assistito da discrezionalità amministrativa
Ora tale concezione si pone in radicale contrasto con il diritto vivente
Anzitutto ovviamente con gli orientamenti della Sezioni Unite della Cassazione questa corte eccellentissima conosce molto bene con la costante giurisprudenza costituzionale culminata da ultimo nella sentenza numero centoquarantadue del due mila venticinque
Orientamenti che da decenni ricostruiscono il diritto alla cittadinanza e la sua trasmissione come diritto soggettivo perfetto in prescritti bile incompatibile con procedimenti amministrativi discrezionali composte da plurime
Autonome scansioni procedimentali
Ma questa concezione dell'avvocatura contrasta anche con la stessa giurisprudenza richiamata dalla nella sua memoria quella relativa alla protezione umanitaria
Cassazione del due Sezioni Unite Civili del due mila diciannove
Che solo apparentemente va nella direzione auspicata dalla difesa statale
La pronuncia in oggetto infatti espressamente riconosciuto che anche il procedimento di riconoscimento dello status di rifugiato
Non implica un procedimento a formazione progressiva e non incide sull'insorgenza del diritto che invece se sussistente il pieno e perfetto nelle forme del procedimento
Ed è soltanto accertato
In altri termini diversamente dalla lettura che nostre l'avvocatura questa sentenza è spesso un favore per l'ironia retroattività di trattamenti che incidono sui diritti soggettivi perfette
Affermando che la normativa precedente in materia di protezione umanitaria Pilar viaggiante continuasse ad applicarsi alle domande presentate anteriormente alla novella legislativa realizzata al decreto legge centotredici del due mila diciotto
Senza contare si è detto così tra parentesi
Che con quella novella venivano modificati i requisiti richiesti per le per l'asilo e le modalità del procedimento mentre con il decreto legge trentasei del due mila venticinque non sia una semplice revisione di alcuni elementi del procedimento stesso
Ma o alcuni presupposti ma si perviene Antonio una totale eradicazione del diritto soggettivo in gioco
Ma non è tutto
L'avvocatura si serve di questo precedente per sostenere con un artificio retorico che la normativa censurata non inciderebbe su uno stato scritto Italo discendenti non hanno invero
Ma il de mai visto riconosciuto e Mario indicato queste sono parole
Dell'avvocatura dello Stato
è questo un errore ad avviso di che parla in punto di fatto prima che in punto di diritto
I discendenti di cittadini italiani hanno presentato domanda di riconoscimento in molteplici modi solo che per molte autorità consolari queste non venivano considerate tali
Venivano clamorosamente ignorate o condannate a una sorta di limbo amministrativo
L'istanza di appuntamento alla quale le amministrazioni non rispondevano non è forse già una domanda di riconoscimento
La richiesta e la successiva iscrizione sistema nelle liste consolari esistenti da oltre dieci anni che non venivano poi evase non sono Giano domanda di riconoscimento
Ancora
La sospensione delle richieste di appuntamento ogni malfunzionamento dei siti consolari non sono già forme atipiche
In evidente spregio del principio di buona fede che dovrebbe informare i rapporti tra amministrazione amministrati di diniego implicito e discrezionale di domande presentate secundum legem
La verità è che signori della Corte non assistiamo e signore della corte non assistiamo a una prassi amministrativa contra legem che per anni ha piegato la legge per come interpretata da raggi dei giudici della Repubblica
All'effettività così ribaltando i meccanismi di produzione del diritto che dovrebbero essere riconosciuti in un ordinamento che si ispira ai principi dello Stato di diritto
Ora
Le domande a cui facevo cenno alle modalità di presentazione della domanda
Non vengono in alcun modo e forte saldo della disciplina censurata
Che fa riferimento solo a quelle domande già presentate ricco dall'amministrazione attraverso la fissazione dell'appuntamento la cui concessione dipende unicamente dal buon andamento del consolato e non dalla volontà del privato che ha formulato l'istanza
Per tutte le altre domande la disciplina cala la ghigliottina del termine decadenziale già scaduto con applicazione retroattiva del nuovo meno favorevole trattamento normativo
E vengo al secondo momento di pare sia
Di schiettezza volontari la difesa dello Stato
Della lesività delle situazioni soggettive legate alla trasmissione della cittadinanza la stessa difesa dello Stato sembra essere ben consapevole quando in ulteriore momento di franchezza scrive di una aspettativa giuridica
Aspettativa giuridica al riconoscimento della cittadinanza ma che cos'è l'aspettativa giuridica se non la declinazione soggettiva del principio oggettivo del legittimo affidamento
Leso da un trattamento che la stessa difesa dello Stato mettesse retroattivo un legittimo affidamento il pene caso di ribadirlo l'hanno sottolineato i colleghi
Fondato da oltre un secolo di consolidata disciplina normativa e da orientamenti giurisprudenziali univoci e internamente coerente consideravano automatica la trasmissione della cittadinanza diversa
Retroattività della disciplina normativa e dunque spia dell'assoluto difetto della proporzionalità della normativa censurata
Questo si desume questo difetto anzitutto dalla topografia del bilanciamento realizzato dal legislatore la disciplina posteriore al meno tre beni giuridici di rango costituzionale in nome della sicurezza esterna dello Stato
Il diritto fondamentale all'acquisto e la trasmissione della cittadinanza
Il principio di set
Fine dei poteri perché la disciplina censurata per come è congegnata incide sul diritto vivente della Cassazione il legittimo affidamento dei destinatari
E questo apre per missione viene fatta in nome della sicurezza dello Stato minacciata parole e cifre
La difesa dello Stato da sessanta milioni di cittadini che la stessa avvocatura in un ulteriore evidente palmare contraddizione definisce del tutto disinteressati alla cittadinanza allora
Mi verrebbe da chiedere perché rimane inevasa questa questa questo quesito questa domanda come possono sessanta milioni di persone disinteressate la cittadinanza minacciare la sicurezza dello Stato
La verità è che il legislatore ha scelto la strada più lesiva per i principi costituzionali in gioco di fronte a una portata incapacità disciplinare e gestire il fenomeno delle trasmissioni della cittadinanza agli USA s'prove indicare e concludo davvero scusate
Essermi dilungato prove indicare almeno tre strade che avrebbero potuto essere percorse e che sono state colpevolmente ignorate dal legislatore
Le gelate avrebbe potuto disporre la non retroattività della disciplina applicandola in atti successivamente all'entrata in vigore del decreto legge modello tedesco evocato dal collega Bonato belga
Avrebbe potuto prevedere un regime transitorio con la concessione di un termine per manifestare la propria volontà di conservare lo status applicabile nei confronti dei soggetti nata all'estero in possesso di altri cittadinanza si sarebbe potuto perciò introdurre una clausola transitoria magari parametrata su quella poi che è stata prevista per i minori pari a tre anni e che avrebbe consentito di presentare un entro un certo termine congruo le istanze di riconoscimento il modello spagnolo
Che l'avvocato Bonato ci ricordava poc'anzi
Peraltro si sarebbe trattato in questo caso di estendere maggiorenni quanto già previsto per i minori e il fatto che il legislatore poi successivamente abbia allargato questa clausola transitorio sembra appunto
Tradurre una sorta di scusate non petita mi verrebbe da dire
Avrebbe infine potuto applicare il regime retroattivo
Facendo salva quantomeno le istanze di coloro che sono inserite nelle liste di attesa in consolato o che hanno cercato di effettuare una richiesta di appuntamento a mezzo del sistema digitale del ministero
Nessuna di queste soluzioni eccellentissima corte è stata percorse dal legislatore che ha realizzato la soluzione più sproporzionata possibile lo dico con una battuta il legislatore ha realizzato un perfetto pasticcio all'italiana di cui almeno in questo caso non è possibile negare la patria discendenza a cui queste centesima cortei chiamato apporre rimedio vi ringrazio molto dell'attenzione
Chiude l'avvocato Coratti delle parti private
Buongiorno Presidente dice lentissima Corsaro
Devo aggiungere poco come argomento
A quanto proprio adesso è stato di evocato
Perché quelle diverse soluzioni che sono state prospettate come possibili strade per diciamo venire incontro da un'esigenza che legislatore ha manifestato
Non sono semplicemente una possibilità che poteva essere a cosa colta
Dal dal legislatore sono un obbligo se noi vogliamo intervenire
E questo obbligo deriva dalla circostanza che in questa come in tante altre materie la il legislatore italiano è anche legato a principi norme regole giurisprudenza
Della corte di giustizia dell'unione europea
Perché dico questo intanto perché lo stesso legislatore
Sia il Governo nel decreto legge per motivare in qualche modo l'urgenza ha richiamato che questo pericolo questo rischio
Alla sicurezza non era soltanto la sicurezza dell'Italia ma la sicurezza di tutti i Paesi membri e anche dell'Unione Europea quindi ha richiamato l'Unione europea
Non solo ma poi il legislatore invece il Parlamento nel nella legge di conversione ha fatto un riferimento un po'più diciamo in termini al diritto di cittadinanza
Come diritto che
Legato e che tende anche tenere conto delle conseguenze che la cittadinanza italiana oggi significa anche il riconoscimento di una cittadinanza europea la quale cittadinanza europea attribuisce un diritto della stessa natura dello stesso carattere che ha il diritto di cittadinanza italiano per ognuno dei soggetti che appunto titolare de la cittadinanza italiana
Questo è stato richiamato scelto ma in che modo è stato poi osservato questo richiamo dal legislatore nel modo
Direi
Meno evidente meno consimile nel modo in definitiva del tutto scorretto
Perché legislatore cominciato già detto e non voglio ripeterlo e tutti ne siamo ben consapevoli sia limitato qui con un colpo di accetta a distingueva discriminare
Tra l'altro nella categoria dei soggetti che sono titolari di un diritto
Dalla nascita di un diritto alla cittadinanza lasciando ad alcuni denso e tagliano gli altri fuori senza alcuna giustificazione
Senza alcuna giustificazione ulteriore perché come abbiamo sentito anche di evocare quindi in questo momento dall'avvocato Bonato
Gli altri neanche legislatori europei che sono intervenuti in materia hanno in qualche modo qualificato
Lo ius sanguinis che è il fondamento per tutti questi ordinamenti del riconoscimento di unito cittadinanza che in un modo chi nell'alzo hanno
Cercato di individuare
Dei requisiti che potessero meglio definire la la posizione di diritto e quindi anche portare a una distinzione fra chi è in grado di osservare questi requisiti e chi non è in grado
Una di queste è stato fatto qui non c'è nessuna differenza fra coloro che sono titolari del diritto di nascita e quelli che invece sono stati esclusi con un colpo dipenderà Rocco
Ecco quindi l'osservanza del principi della comunità europea che si basa della Unione europea che si basano sul rispetto della solidarietà e anche della
Lealtà reciproca fra i diversi ordinamenti è stata completamente ignorata non c'è niente di tutto questo che cosa esce cessato adesso un richiamo a una sentenza dalla Corte di giustizia europea la sentenza
Del contro una legge ma de di Malta e ne segue un'altra ne è seguita
Contro la legge di Cipro ebbene queste due sentenze non sono interni non riguardano questa questione solo due due sentenze degli allestire a casi di naturalizzazione
Casi in cui non c'è un diritto da regolare ma si deve creare questo nuovo diritto e allora in quel caso la corte di giustizia è entrata sindacale in che modo
In che modo questo era stato attuato dai diversi ordinamenti e la ritenuto non consono ai principi della Unione europea ma negli altri casi la corte di giustizia come è intervenuta in questa materia di diritto di cittadinanza
In qualche modo ben più preciso e quindi non è che si può mettere in salvo questa legge soltanto richiamando un sentenza che dettato è del tutto estranea
A questa problematica e riguarda un caso particolare in cui praticamente la legislazione maltese concede concede la cittadinanza dietro il versamento di una parla su Marino qui
è questione ben diversa
Qui quello che si è completamente ignorato è che la giurisprudenza della Corte di giustizia europea
Dopo la sentenza Micheletto che ha riconosciuto in effetti che ogni Stato è pienamente autonomo che nel e ha la piena la piena fa potestativo regolamentare
La materia della cittadinanza dopo elevato presso ha però fissato alcuni punti che derivano dai principi fondamentali dei trattati dell'Unione il principio di proporzionalità implicito di effettività
Sulla base di questi punti sentenze si sono susseguite sentenze che hanno tutte proclamato l'esigenza che nell'intervenire in materia di cittadinanza si dovesse comunque salvaguardare il diritto di chi già possedeva tuttavia i requisiti e che se ne vedeva o privato oppure perché doveva chiedere la la conservazione di questo diritto in questa situazione si è previsto espressamente che il legislatore che che entra in questa situazione il legislatore nazionale che entra in questa situazione deve rispettare il principio di effettività consentendo prevedendo
Che la il la persona che è titolare di questo diritto abbia la facoltà di
Con un termine congruo intanto di conoscere la situazione che si sta verificando che sia appena verificata e quindi a venire conoscenza precisa di quello che sta succedendo rispetto al suo diritto
E in secondo luogo abbia anche un termine congruo
Per poter effettivamente
Operare secondo quanto a legislazione è tenuta predispose l'eventuale mantenimento o recupero del diritto che sarebbe altrimenti perso secondo la nuova legge
Questi se questi principi che sono nelle diverse sentenze che la sentenza Cotzman la tendenza Tibbs
La sentenza
Diciotto al re jota Re la sentenza X contro il ministero dell'immigrazione ed Eva integrazione della Danimarca che dice espressamente proprio queste parole cioè in sostanza bisogna chiede bisogna assicurare le autorità dello stato membro devono assicurare in relazione alla domanda di mantenimento di acquisto dalla cittadinanza quindici resta è una domanda di mantenimento Oddi
O di o di riacquisto della cittadinanza devono questo solita assicurare un termine ragionevole per la presentazione della domanda di mantenimento di acquisto e fissare la decorrenza di un termine
Per cui le Authority l'interessato sia stato informato di questa di questa situazione
Io credo che quel tutto questo sia decisivo ai fini del presente
Da presente eccezione di incostituzionalità credo che questo sia sufficiente per dichiarare l'irragionevolezza l'approvazione di queste norme
E quindi l'assoluta incostituzionalità della legge che è stata qui presentata non è certo ammissibile
Anche per questo motivo direi soprattutto anche per questo motivo che si voglia diciamo eludere il principio fondamentale Dino una retroattività delle norme
Questa è la mia conclusione
Direi per scrupolo professionale e in ogni caso ovvero residua su indubbio su questo che gli ospiti ricordato
La corte questa eccellentissima corte potrebbe sospendere questo giudizio in corso e sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europea un rinvio pregiudiziale
Di interpretazione ai sensi dall'articolo duecentosessantasei traversata in quanto le questioni relative all'interpretazione del diritto sono suo Bernate derivanti da un organo di ultima istanza come la Corte Costituzionale
Quindi la mia conclusione integrazione delle conclusioni che abbiamo già svolto è quella di chiedere che queste eccellentissima corte rivolte alla corte di giustizia in via subordinata naturalmente alla conclusione principale
Rivolto alla Corte di giustizia dell'Unione Europea una questione pregiudiziale se gli articoli nove del trattati Čebyšëv venti del trattato
Cute l'Unione europea ostino ONU tema quando normativa nazionale che come quella in oggetto introducendo di sorpresa una revoca automatica retroattiva e generalizzata del diritto di cittadinanza
Di alcune categorie di soggetti impedisce in radice alle autorità nazionali un esame individualizzato della richiesta di riconoscimento di tale diritto
Senza concedere alcun termine per la sua presentazione
Grazie presidente
Per la presidenza del Consiglio all'Avvocatura di Stato Dasha torello grazie signor presidente signore e signori giudici richiamo innanzitutto indossi scritti difensivi in particolare inclusa anche l'eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza o di motivazione sulla rilevanza
Qualche osservazione invece in replica alle discussioni dei colleghi difensori
Ritengo innanzitutto che sia opportuno frammentare una differenza
Dal punto di vista delle fonti del diritto internazionale tra il diritto a una cittadinanza cioè il diritto ad avere almeno una cittadinanza e il diritto alla cittadinanza specifica di un Paese
La competenza esclusiva degli Stati in materia di concessione revoca della cittadinanza
Incontra nel diritto internazionale e diritto anche costituzionale limitazioni differenti a seconda se si tratti del diritto a una cittadinanza o alla specifica cittadinanza di cui si parla
Ebbene il diritto internazionale dei diritti dell'uomo non prevede alcun diritto assoluto delle persone a possedere una doppia o plurima cittadinanza ciò che viene garantito e tutt'al più il diritto fondamentale a una cittadinanza possesso cioè di uno status Civita
Attis senza incorrere in una condizione di a polizia se si guarda invece al diritto di acquisire o conservare una determinata cittadinanza dei fonti internazionali
Tutte erano piuttosto la persona da una perdita arbitraria e discriminatoria della cittadinanza ma non limitano in maniera assolutamente diritto la competenza esclusiva degli Stati in questa materia mi soffermerò quindi qui da un lato sulla nostra considerazione che non vi sono motivi ostativi all'intervento
Dei registratori di cui si parla e poi in una seconda parte del mio intervento sulla esistenza invece di motivi che imponevano
Questo tipo di intervento
Partire innanzitutto dal dire per quanto riguarda l'assenza dei motivi ostativi che questa norma non può essere considerata come discriminatoria
Dal momento che si replica Lozzi radicale assume su un altro presupposto che il venire meno di un legame effettivo tra i soliti correnti e lo Stato italiano
In che modo si concretizza questo legame effettivo si concretizza o meglio si concretizzava nella precedente normativa con la presentazione di una richiesta di riconoscimento
Della cittadinanza italiana con la presentazione di questa domanda amministrativa
E quello che è stato registrato è invece da parte di molti di questi di queste persone interessate dalla norma un comportamento dei poco Parlamento inerte per decenni a volte anche oltre un secolo da parte degli ascendenti
Dell'interessato ascendenti dai quali e di eredità dichiara di ereditare la cittadinanza lo status civitatis
E da parte dello stesso interessato e quindi questa inerzia ben può essere valutata dal legislatore come motivo di recisione di quel legame effettivo che deve essere alla base della attribuzione di questa facoltà di acquisto della cittadinanza cioè si è valutato che è venuto a mancare questo legame genuino per usare i termini anglofoni o comunque effettivo
Senza mai far valere il invece il proprio la propria facoltà di chiedere il riconoscimento dalla cittadinanza italiana che è stato già detto ma effettivamente quando ancora non è stata chiesta questa questo riconoscimento non è stato chiesto questo riconoscimento dalla cittadinanza non può essere fatto valere alcun diritto connesso alla cittadinanza italiana
Non solo il fatto che non venga richiesta
Fa sì che lo Stato non possa chiedere non possa esigere l'adempimento di alcun dovere
Connesso allo stato di cittadino da parte di questi soggette
Questo ci pare opportuno da sottolineare perché effettivamente lo Stato spende Dio status di cittadino implica un insieme di diritti e di doveri la scelta di non esercitare sino ad oggi la facoltà di acquisire questi diritti
E questi doveri risponde ad una valutazione soggettiva una valutazione di utilità se vogliamo anche dirlo di convenienza personale rispetto alla scelta invece di diventare effettivamente e concretamente parte del popolo italiano e forse in questo contesto in cui è questo il tipo di scelta
Ci pare forse non del tutto congruo parlare di vera e propria filamento ma in ogni caso il fatto che non si ancora maturato perché non è stato presentata la domanda di riconoscimento questo diritto così come questi diritti e questi doveri questo insieme di diritti e doveri
Ci porta a dire che non può parlarsi quindi di una perdita del diritto del coacervo di diritti e doveri di cui stiamo parlando
E che non si tratta ripetiamo come abbiamo già scritto di una norma retroattiva perché non sono stati toccati diritti o doveri già acquisiti
E questo ci dovrebbe portare a un ulteriore riflessione e cioè che dal punto di vista dei limiti alla sovranità e al margine di apprezzamento di legislatore statale
Probabilmente c'è una differenza allora tra il caso in cui il legislatore voglia intervenire su un diritto già acquisito su una cittadinanza già riconosciuta
E l'ipotesi in cui sia intervenuto su una posizione di un soggetto che non abbia ancora esercitato questo diritto e non abbia ancora quindi visto riconosciuta la cittadinanza italiana quindi intervenire con legge revocando l'una situazione oppure l'altra al nostro modo di vedere a del diverse implicazioni sotto il profilo dei limiti costituzionali internazionali
Al l'intervento del legislatore al prudente apprezzamento del legislatore
Abbiamo visto richiamate nell'ordinanza di rimessione molte pronunce di codesta Corte
Che hanno posto dei limiti all'intervento retroattivo del legislatore da ultimo la sentenza settanta del due mila ventiquattro valutare il grado di consolidamento la prevedibilità la proporzionalità e l'esiguità di questo intervento ma fermo restando che a nostro modo di vedere queste condizioni comunque ricorrono e l'abbiamo scritto e spiegato nelle nostro atto d'intervento riteniamo che non siano necessari in questo caso perché in questo caso il legislatore non ha travolto retroattivamente uno status consolidato è perfetto
Ma ha invece solo disposto con efficacia ex nunc limiti più stringenti per l'esercizio della facoltà di ottenere riconoscimento di quello status con dei temperamenti quindi si sono introdotti rispetto alla facoltà di chiedere il riconoscimento della cittadinanza e dei limiti si sono fissati determinati requisiti ulteriori quelli delle lettere c e d sia aperta questa finestra di possibilità per i minori
Fino al Maggio due mila ventinove ma non vi è un intervento su uno su un diritto o un dovere e diritti e doveri che siano ormai già consolidati e questa differenza che a nostro modo di vedere è rilevante
Anche ai fini della vostra decisione
E in un crearvi anche dalla Coop giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea
Perché appunto i casi Tibe S del due mila diciannove stato Duisburg due mila ventiquattro sono casi in cui quello di cui si discuteva era un intervento di revoca formale da parte dello Stato di cittadinanza che era stata già riconosciuta dalle autorità nazionali alle persone interessate
Riteniamo quindi che da da questo punto di vista la scelta del legislatore non è contrarie parametri costituzionali ma e anzi come dicevo imposta da altri parametri ed altre norme del diritto dell'Unione e del diritto internazionale
E questo perché la ratio di questa legge parte da una premessa e cioè quella che
Per i soggetti che non abbiano finora mai presentato alcuna domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana e che non rientri o neanche in quelle possibilità di temperamento che sono né lettere c e d dell'articolo tre bis
Di e si può registrare il venir meno
Del collegamento effettivo tra queste persone e allo Stato italiano il venir meno di quel criterio di trasmissione
Dello status civitatis che storicamente è sempre stato individuato nel nello iure sanguinis e quindi si è sempre storicamente visto in questo criterio il criterio centrale per la trasmissione
Dello status civitatis ma qui abbiamo una situazione peculiare una seduzione particolare che è quella che del verificarsi oltre un secolo fa di un massiccio fenomeno migratorio dall'Italia si è parlato di circa ventisette milioni di italiani che sono immigrati nelle Americhe del nord e del sud tra la fine dell'ottocento e primi decenni del Novecento
E questo ha portato a configurarsi di una situazione del tutto peculiare che rimette un po'in discussione la centralità del criterio dell'unione esangui siccome criterio
Per cui automaticamente ipso iure si avrebbe un effettivamente un legame credo concreto effettivo con lo Stato di provenienza
Questa ondata migratoria e il passare del tempo da questa ondata migratoria perché è passato più di un secolo
Bene ora questo legame di sangue sostanzialmente affievolito se non neutralizzato da altri da altri fattori del passare del tempo il possesso di una diversa cittadinanza
E il fatto che i vari discendenti di quell'avo italiano in questo caso sollevato dal Tribunale di Torino si trattava di una persona che si era trasferita alla metà dell'Ottocento ecco i vari discendenti non hanno mai esercitato la facoltà di ottenere questo riconoscimento
E non l'ha mai esercitata neanche la ricorrente fino al momento in cui è stata presentata questa domanda quindi questo legame effettivo
Collegato a legami di sangue
In realtà si traduceva in una nero fictio di appartenenza al popolo italiano senza che vi fosse alcune effettivo rapporto con la comunità nazionale e questa situazione di legame fittizio non è irrilevante
Attenzione con quelle lettere c e d il legislatore non ha voluto fare un discorso generalizzato ma ha voluto chiarire che il legame
De è da considerare sostanzialmente venuto meno e quindi sostanzialmente fittizio rispetto alla vecchia normativa se non vi sono almeno quei due casi quelle due categorie di casi che sono elencate era di tredici
E di ma la libertà del legislatore di selezionare i casi in cui ritenere che vi è un effettivo legame non è una una libertà del tutto libera perché incontra dei limiti negativi sia nel diritto dell'Unione sia nel diritto costituzionale
Cioè il legislatore non può decidere di attribuire la cittadinanza a persone che non hanno nessun legame effettivo con quello stato e dal punto di vista alluvionale abbiamo il caso di cui si parla separato anche oggi
Commissione contro Repubblica di Marta deciso dalla Corte di giustizia ma dal punto di vista del diritto costituzionale ci sembra che ostino a questo tipo di attribuzione
Della cittadinanza anche in assenza di un legame affettivo gli articoli uno e tre della Costituzione
Rapidamente alcune citazioni di vostre sentenze o anche sentenze della Cassazione nella sentenza trenta del mille novecentottantatré che una delle altre sentenza in cui codesta Corte si è occupata di cittadinanza
Sì dice in un passaggio che l'attribuzione della cittadinanza iure sanguinis non costituisce un automatismo Marisa risponde sempre ad una scelta delle Egisto datore che seleziona le fattispecie in cui si possa disporre l'assimilazione anche giuridica
Nella comunità statale delle persone discendenti sui fiumi sanguinis che siano effettivamente integrate nella realtà sociopolitica del Paese quindi come a dire
Posso determinare questa assimilazione giuridica attraverso la concessione della cittadinanza riconoscimento dalla cittadinanza se c'è effettivamente un'integrazione nella realtà socio politico del Paese non c'è un automatismo legato al iure sanguinis
La Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza più volte citata anche se ad altri fini venticinque trecentodiciassette del due mila ventidue
In un passaggio dice le ipotesi di perdita della cittadinanza dovute al venir meno dei criteri di collegamento tra la persona e lo Stato
Sono al giorno d'oggi teoricamente ammissibili e cito forse rispondenti a un significato più completo della cittadinanza come tale incentrato su una trama di rapporti concreti tra una persona e una comunità
Ora i concetti di popolo e di cittadini lo abbiamo letto anche nella vostra sentenza più centoquarantadue dirgli dell'anno scorso
Non trovano una loro puntuale definizione nella Costituzione ma a nostro avviso devono comunque essere definiti dal legislatore secondo criteri di ragionevolezza e di uguaglianza
E la scelta del legislatore due mila venticinque decreto legge di cui parliamo risponde proprio alla necessità di ridefinire e aggiornare il concetto di popolo
Rispetto a un assetto quello anteriore al decreto legge trentasei che confliggeva con i principi di ragionevolezza e di uguaglianza
Configurando un trattamento identico di situazioni marcatamente differenziate
Con la precedente normativa anteriore al decreto legge la facoltà di acquisire la cittadinanza era attribuita a situazioni illimitate indefinite ampiamente esaurite nella loro portata pratica
Con la costruzione di una sorta di fictio iuris che vedeva attribuita post mortem la cittadinanza tutti gli ascendenti tra l'avo italiano di corrente che non avevano mai
Dichiarato di voler vedersi riconosciuta la cittadinanza e si configurava allora per effetto di queste circostanze che dico fattuali circostanze che sono legate a quella particolare ondata migratoria di fine Ottocento
Una modalità irragionevole di formazione del popolo cui spetta la sovranità ai sensi dell'articolo uno e che costituisce il corpo elettorale alla base del nostro sistema
Democratico e allora anche a non voler ritenere che la vecchia normativa forse presentasse dei problemi delle criticità dal punto di vista della legittimità costituzionale
è fuor di dubbio che la scelta della del legislatore di apportare le modifiche di cui oggi si discute
E non solo è ragionevole ma era necessaria perché rispondente ad una esigenza sopravvenuta e ormai consolidata si è aggravata si nel corso degli anni e questo spiega e giustifica la scelta di impedire da subito senza periodi transitori che questa formazione del popolo continuasse ad avvenire secondo modalità irragionevoli e distorsive
L'obiettivo è di non aggravare quindi una situazione che dati alla mano vedeva già alla fine lo abbiamo scritto nei nostri atti alla fine del due mila ventiquattro numero di cittadini italiani
Nati all'estero residente all'estero superiore cinque milioni è un rischio di espansione di questa per la platea oggettivamente incalcolabile abbiamo formulato questo rischio di circa sessanta milioni di potenziali richiedenti
A ciò si aggiunga che la disciplina in questione poteva integrare lo abbiamo detto la violazione
Il principio di leale collaborazione con gli altri stati dell'Unione o quegli Stati con cui l'Italia ha concluso accordi bilaterali per l'ingresso libero e senza obbligo di visto dicevamo prima
Lo abbiamo ribadito più volte che sto concludendo Presidente che la particolarità di questa questione normativa deriva da questa ondata migratoria di fine Ottocento per certi versi la in ragione irragionevolezza della situazione che si è venuta a creare si è aggravata da un ulteriore fenomeno migratorio che ha una portata globale e mondiale
E per il quale l'acquisizione della cittadinanza e strumentale non alla formalizzazione di un'integrazione reale concreta nella comunità statale ma rilascio di un passaporto che consente di circolare con maggiore facilità in Paesi che finiscono per subire le ripercussioni di questo che era considerato un assetto ormai irragionevole
Che si era venuto a creare e quindi la necessità anche in nome del principio di lealtà con gli altri stati di intervenire con la norma in questione grazie presidente
Ci sono domande
Sarà decisa arrivederci avvocato l'udienza è tolta
Ordinanza duecentosei del due mila venticinque ordinanza tre settembre due mila venticinque Tribunale di Milano Frette S.r.l. contro manifatture tessili salentine S.r.l.
Perfetto S.r.l. avvocati Davide Rossi Giorgio Colombo avvocato dello Stato Massimo Santoro
Buongiorno avvocati
Allora per la relazione del giudice Sciarrone liberando il prego
Grazie presidente
Il tribunale di Milano sezione specializzata in materia di impresa ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'articolo nove comma tre della legge centonovantadue del mille novecentonovantotto recante la disciplina della subfornitura nelle attività produttive
Nella parte in cui tale articolo prevede a seguito delle modifiche apportate dalla legge centodiciotto del due mila ventidue
Che le azioni civili e spediti in materia di abuso di dipendenza economica comprese quelle inibitorie e per il risarcimento dei danni sono proposte di fronte alle sezioni specializzate in materia di impresa
Il giudizio a quo origina da un decreto ingiuntivo tenuto per il recupero di somme pretese in relazione a un rapporto prospettato come di subfornitura
Contro il provvedimento monitorio è stata proposta opposizione e relativo fascicolo è stato assegnato in base ai criteri tabellari a una delle sezioni civili ordinarie del Tribunale di Milano
La parte opposta costituendosi in giudizio ha chiesto la declaratoria di nullità di diversa clausole del contratto intercorso tra le parti per abuso di dipendenza economica
Il giudice inizialmente incaricato quindi rimesso il fascicolo al dirigente dell'ufficio per l'assegnazione alla sezione specializzata in materia di impresa del medesimo Tribunale di Milano
Investita della causa la sezione specializzata ha sollevato le questioni di legittimità costituzionale che formano oggetto del presente giudizio
La motivazione del giudice a quo ruota essenzialmente sulla ragione dell'istituzione di tali sezioni specializzate avvenuta ad opera del decreto legislativo centosessantotto del due mila tre
Tale ratio sarebbe infatti quella di garantire l'efficienza della trattazione istruzione decisione dei procedimenti affidati a tali sezioni essendo tali procedimenti generalmente caratterizzati da un elevato tasso di tecnicismo e complessità
Secondo giudice a quo nell'assegnare a tali sezioni specializzate anche le azioni civili esperibili in materia di abuso di dipendenza economica il legislatore avrebbe esercitato l'ampia discrezionalità riconosciuta di materia processuale
In contrasto con alcuni parametri costituzionali
In primo luogo sarebbero violati gli articoli tre e centoundici secondo comma della Costituzione
Venendo in rilievo un fenomeno l'abuso di dipendenza economica caratterizzato da intrinseca vaghezza è configurabile nell'ambito di più diversi rapporti giuridici sostanziali normalmente assegnati alle sezioni ordinarie
La nuova attribuzione di competenze non sarebbe quindi coerente con la ratio di specializzazione e diffidente e di efficienza del tribunale dell'impresa
In quanto le sezioni specializzate non sarebbero dotate di una conoscenza specialistica nelle numerose nuove materie assegnate di conseguenza sarebbe leso anche il principio di ragionevole durata del processo per un aumento di carico di lavoro non determinabili a priori
Per gli stessi motivi verrebbero favoriti anche pratiche di Forum shopping in base alla mera prospettazione di una delle parti in violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge di cui all'articolo venticinque primo comma della Costituzione
Inoltre in violazione sempre di gli stessi parametri costituzionali l'attribuzione di competenza di cui si tratta inciderebbe anche sulla composizione dell'organo giudicante che passerebbe da monocratico a collegiale
Infine starebbero lesi i principi di effettività della tutela e di efficienza della risposta giurisdizionale in violazione degli articoli ventiquattro primo comma centoundici primo secondo comma
I centodiciassette primo comma quest'ultimo relazione agli articoli sei e tredici CDU
Intervenendo in giudizio a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato il presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto che le questioni sollevate siano dichiarati inammissibili o comunque non fondate
Interveniente primo luogo evidenziato che in materia di disciplina del processo il legislatore gode di un'ampia discrezionalità con il solo limite della manifesta irragionevolezza orli proiettate le scelte compiute che non sarebbe stato superato in questa occasione
L'estensione della competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa operata dalla disposizione censurata sarebbe anzi del tutto ragionevole perché idonea a superare una serie di criticità interpretative in passato manifestatesi proprio in ordine alla determinazione della competenza
Per l'Avvocatura non sarebbe leso neppure il principio del giudice naturale precostituito per legge dal momento che proprio la maggior chiarezza nell'individuazione del giudice competente sarebbe idonea a evitare pratiche di Forum shopping
E non fondata sarebbe anche la censura violazione dei principi di effettività ed efficienza della tutela giurisdizionale
Perché il giudice specializzato disporre degli strumenti idonei a trattare in modo più efficace ed efficiente rispetto alle sezioni ordinarie le questioni in esame
Che presuppongono un'analisi del fenomeno economico sotteso alla valutazione della dipendenza economica
Si è costituita in giudizio la società Frette S.r.l. parte opponente nel giudizio a quo
Che se comunque nella sostanza condivide le argomentazioni a conclusioni dell'ordinanza di rimessione la presenza delle parti in udienza diessine dalla approfondire ulteriormente gli argomenti prospettati
Per la parte privata l'avvocato Rossi prego
Buongiorno presidente
Buongiorno certissima porte sarò brevissimo perché chiaramente la posizione rende Antony questo giudizio dammi assistita inevitabilmente secondaria
Mi limito soltanto a rilevare sommessamente come appaiono fondati gli argomenti spesi dal giudice rimettente il Tribunale di Milano nell'ordinanza della tra settembre due mila e venticinque
Con la quale è stata appunto sollevata la questione di legittimità costituzionale l'azione ha disposto l'articolo nove comma tre ultimo periodo della legge centonovantadue del mille novecentonovantotto modificato l'articolo trentatré comma uno lettera citata legge centodiciotto del due mila ventidue
Che sposta appunto sulle sezioni specializzate in materia impresa le compila competenza sulle controverse alle quali venga prospettato e ribadisco soltanto prospettato un abuso di dipendenza economica
Mi riferisco in particolare ai profili inerenti la natura affatto trasversale dell'istituto l'abuso di dipendenza economica che può ricorre in una molteplicità di fattispecie tra loro assolutamente eterogenee e non assimilabili
Non limitate appunto soltanto la alla all'istituto della subfornitura giurisprudenza estendibile anche a qualsiasi rapporto contrattuale
Rilevo quindi come l'eterogeneità delle fattispecie che in virtù del disposto l'articolo nove comma tre legge centonovantuno novantotto
Sono attratto la competenza e le sezioni specializzate in materia di impresa pari appunto porsi in contrasto con i principi di costituzionale col costituzionale di efficienza effettività della tutela ragionevole durata del processo il giudice naturale precostituito tra gli altri di cui rispettivamente agli articoli tre e ventiquattro centoundici della e venticinque della costituzione
Per questi motivi concludo come da atto di costituzione di fette del diciassette novembre due mila e venticinque chiedendo recentissima corte dichiarare illegittimità costituzionale l'articolo nove comma tre ultimo periodo
Della richiamata legge cento novantadue mio novecentonovantotto
Presidenza del Consiglio vogatori stato saldato prego grazie presidente
Il giudice remittente dubita che l'attribuzione
Della condizione generale sugli azioni in materia di abuso di dipendenza economica alle sezioni specializzate in maniera d'impresa rispetti la ratio di specializzazione e di efficienza propria delle sezioni specializzate le sezioni specializzate
Ciò in quanto la Busa indipendenza economica è un istituto come lo definisce l'ordinanza trans tipico
O per un istituto che può ricomprendere in base alla prospettazione delle parti più diversi rapporti giuridici sostanziali quindi subfornitura ma non solo appalto franchising servizi informatici servizi digitali
Inoltre
Fa notare l'ordinanza gli effettivi l'istituto in questione sulla competenza del tribunale delle imprese sono potenziati dalla vis attrattiva che esso esplica anche nei confronti delle domande connesse il giudice remittente quindi per questi motivi assume che la norma che prevede tale competenza generale si ponga in contrasto con i canoni di ragionevolezza ed efficienza
Il principio di effettività della tutela giurisdizionale e il principio del giudice naturale precostituito questa ecco per legge quest'ultimo ribadendo che l'ampia nozione di abuso che abbiamo tratteggiato e potrebbe favorire
Delle del prospettazioni strumentali al cosiddetto forum shopping
In realtà tutti i profili di criticità che sono stati sollevati al tribunale delle imprese di Milano ci sembrano infondati iniziamo con la ragionevolezza
Secondo il consolidato orientamento di codesta Corte in materia di disciplina del processo legislatore gode di un'amplissima discrezionalità con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute e questo è un dato di fatto
Nella fattispecie in esame tuttavia le scelte compiute dal legislatore non sono certamente arbitrarie e non sono nemmeno irragionevoli anzi
L'estensione della competenza delle sezioni specializzate a tutte le controversie in cui si faccia questioni di abuso al contrario sembra chiaramente ragionevole e forse addirittura opportuna
Perché doni a superare taluni critici criticità interpretative
Che erano state riscontrate prima dell'entrata in vigore della norma del due mila ventidue di cui oggi discutiamo la costituzionalità
Difatti la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa sin dal due mila dodici ricomprende anche le controversie relativa alla violazione della concorrenza e quelle ad esse connesse
Già antecedentemente alla dove la del due mila due
Quindi già antecedentemente a quella novella si riteneva che le azioni ai sensi dell'articolo nove quelle di abuso di dipendenza economica fossero azionabili di fronte al tribunale delle imprese sia pure soltanto nei casi in cui
Tali casi di abusi interferiscono con profili concorrenziali
Rimanendo invece fuori come diceva anche la Cassazione fino al due mila diciassette interferisse ero quindi tranne nei casi in cui interferisse ero con profili puramente contrattuali
I quali appunto rimanevano fuori da questa attribuzione di competenze
Tuttavia deve farsi deve notarsi che la distinzione Tarabusi indipendenza economica di rilievo concorrenziale
Attribuite alla condizione delle sezioni specializzate
E abusi dipendenza economica di rilevanza esclusivamente contrattuale
Devoluti invece alle sezioni comuni del tribunale non è priva di criticità in ragione del fatto che non è semplice nel caso concreto individuarne le caratteristiche
E questo comporta delle ricadute importanti anche dal punto di vista della competenza per territorio posto che le sezioni specializzate non sono istituito com'è noto la corte presso tutti i tribunali
Quindi c'era un obiettivo quadro di incertezza applicativa a completare il quadro sino agli atti dell'ordinamento e questo è un argomento non richiamato dall'ordinanza del giudice rimettente
Prendeva già delle competenze in particolare una delle sezioni specializzate in materia di impresa
In fattispecie di abuso di dipendenza economica di rilevanza propriamente contrattuale senza ma necessari interferenza con profili concorrenziali in riferimento all'articolo quarantatré bis comma undici in realtà
E di una legge del quarantuno la seicentotrentatré che è stato introdotto questo quarantatré visse nel due mila ventuno dal decreto legislativo centodiciassette che era di attuazione della direttiva uno Neale sul diritto di autore
Questa disposizione al comma undici stabilisce che se le parti quindi da una parte gli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico e dall'altra i prestatori di servizi della società dell'informazione non concludono nonostante l'intervento dell'Agcom
Un accordo sull'equo compenso per l'utilizzo delle pubblicazioni giorni stile on line allora in questo caso ciascuna di esse potrà dire la sezione specializzata il tribunale l'impresa
Quindi la situazione era una situazione che aveva delle ragioni di incertezza applicativa
Per questa ragione riteniamo che l'intervento del due mila ventidue non sia un fermento irragionevole discutiamo nemmeno dell'arbitrarietà non sia nemmeno ragionevole anzi sia opportuno perché chiarisce
Tutte queste incertezze è superate le criticità applicative di cui ho fatto riferimento alle quali ho fatto riferimento
Peraltro la disposizione al due mila ventidue non scappi esce non scalfisce nemmeno il principio di effettività della tutela giurisdizionale
Il giudice specializzato infatti come è stato evidenziato anche nella relazione del consigliere
Dispone di strumenti idonei a conoscere efficacemente di queste questioni che se invece sono trattate nelle sezioni ordinarie comporta una più difficoltosa analisi del fenomeno economico che sotteso la valutazione della dipendenza economica e degli atti negozi con il quale si realizza l'abuso quindi in sostanza le sezioni non specializzate assicurano probabilmente una minore qualità della risposta giurisdizionale
E noto l'accordo ovviamente che per dipendenza economica si intende la situazione in cui un'impresa sia in grado di determinare nei rapporti commerciali poi un'altra impresa un eccessivo squilibrio di diritti ed obblighi
Però questa valutazione sui rapporti di forza tra gli interessi in gioco
Richiede sempre anche un effettivo apprezzamento del mercato di riferimento soprattutto per verificare come la stessa norma dice al fine di verificare la possibilità o meno per la parte che subisce l'abuso di reperire delle alternative soddisfacenti
Si tratta dunque di una norma che si pone a cavallo tra una prospettiva micro economica rappresentata al contratto ed una macro economica rappresentato dal mercato di riferimento e certamente queste analisi possono essere meglio rese dalle sezioni specializzate
Che sono composti da giudici a pezzi a questo tipo di analisi è in possesso di questi strumenti
Nemmeno la disposizione in esame appare in contrasto con il principio del giudice naturale precostituito per legge di cui all'articolo venticinque
Anzi anche in questo caso la maggiore chiarezza nella individuazione del giudice competente introdotta dalla novella
Comporta una più cristallina e quindi un'automatica attribuzione delle controversie concernenti l'abuso della dipendenza economica davanti al suo giudice naturale al giudice naturale di queste questioni che appunto il tribunale delle impresa
E veniamo tra l'altro proprio per questa ragione ogni possibilità di forum su shopping
Invece tenuto dal giudice rimettente
Ulteriori argomenti a conferma della legittimità costituzionale della disposizione in esame
Sembrano potersi ricavare anche in una vostra recente sentenza la duecentocinque del due mila venticinque
è una sentenza con la quale la corta indagato circa la conformità costituzionale della scelta operata dal legislatore
Di assegnare la competenza a decidere sulla convalida del trattenimento dello straniero richiedente asilo alla Corte d'appello nel cui distretto assente il questore che ha adottato il provvedimento
Mentre prima la competenza era in capo alle sezioni specializzate in materia di immigrazione
Questa sentenza e significativa per vari spunti offre vari spunti dopo aver precisato che la designazione del giudice competente a decidere rientra nell'esercizio insindacabile
Del potere di merito il legislatore la corte ha osservato che lo spostamento di competenza non può costituire ex se una violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge perché questa espressione appunto giudice naturale precostituito per legge
Per come valutata nel precetto costituzionale indica un giudice istituito in base a criteri fissati in anticipo e non in vista di determinate specifiche controversi
Nella fattispecie decisa dalla Corte con questa sentenza è stato chiarito
Che a configurare una lesione della competenza e delle vocata couscous della scusate nella evocata garanzia costituzionale non basta l'aver introdotto una eccezione alla regola generale che attribuisce la maggior parte delle controversie in materia ad un tipo di sezioni in quel caso era le sezioni specializzati dal momento che il giudice naturale non si cristallizza nella definizione legislativa di una regola generale ma si forma anche così si esprime la corte
Di tutte quelle disposizioni le quali in terra con una tale competenza sulla base di criteri che razionalmente valutano i disparati Interest i posti in gioco nel processo come viene in questo caso
In conclusione quindi la scelta di estendere la competenza delle sezioni speciali alla competenza alle sezioni specializzate tutte le controversie così faccia questione di abuso e dipendenza economica appare perfettamente ragionevole
Non scalfisce il principio di efficienza effettività della tutela giurisdizionale né comporta una violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge
In realtà ci sembra che il tenore complessivo del provvedimento di rimessione sia piuttosto rivolto a sottoporre alla corte questioni di politica legislativa
Chiunque a sollecitare i provvedimenti di legittimità costituzionale del resto la Corte di Cassazione proprio con riferimento alle sezioni specializzate in materia di impresa
Ha chiarito due mila diciannove
Che il rapporto tra Sezione ordinaria sezione specializzata non attiene alla compete alla competenza ma attiene alla mera ripartizione degli affari interno agli uffici giudiziari
Confidiamo quindi rigetto della questione di costituzionalità grazie presidente domande sarà decisa arrivederci evocano uniamo il giudizio numero tre del ruolo
Ricorso ventotto del due mila venticinque Presidente del Consiglio dei ministri contro Regione Autonoma Valle d'Aosta
Il presidente del consiglio dei ministri avvocati dello Stato Lorenzo Dasha Eduardo Morena regione autonoma Valle d'Aosta avvocato Marcello Cicchetti
Sono vocati per la relazione del giudice Luciani prego
Grazie presidente con ricorso scritto numero ventotto del registro ricorsi due mila venticinque Presidente Consiglio dei ministri ha sollevato in riferimento agli articoli trecentoquattordici novantasette della Costituzione nonché l'articolo due primo comma
La linea è lettera b dello Statuto la Regione Valle d'Aosta questioni di legittimità costituzionale degli articoli tre comma uno cinque comma uno sei comma uno tredici comma uno dieci e sedici
Della legge la Regione Valle d'Aosta ventisei maggio due mila venticinque numero quindici sono dedotti quattro motivi
Col primo motivo sono censurate diverse norme di legge della legge indicata tutte inerenti all'esercizio obbligatorio delle funzioni in sintesi si sostiene che l'imposizione di una forma associativo obbligatoria contrasti con i principi affermati da questa Corte nella sentenza numero trentatré del due mila diciannove
Anche con riferimento alla legge regionale in questione l'obbligo generalizzato di esercitare in forma associata le funzioni e i servizi comunali di previsti determinerebbe una soluzione sproporzionata e non coerente con la cosiddetta geografia funzionale incidendo eccessivamente sull'autonomia dei Comuni senza che tale sacrificio risulti giustificato dall'obiettivo perseguito dal legislatore regionale
Col secondo motivo censurato l'articolo sedici della legge impugnata
Cito nella parte in cui inserisce l'articolo ventiquattro nella legge regionale numero sei del due mila quattordici chiusa la citazione con specifico riferimento al comma due il quale prevede che tutti gli incarichi di segretario cioè sono praticamente quale che sia la durata originariamente prevista la data delle elezioni generali comunali i segretari in servizio continua a esercitare le loro funzioni fino al termine del mese in quel conflitto l'ultimo incarico segretario secondo la procedura di cui al presente articolo
Ora la nuova disciplina regionale ridurrebbe sensibilmente l'istituto della prorogatio delle funzioni del segretario
Limitando la solo mese delle elezioni generali anziché i quattro mesi dell'anno dall'insediamento sono previsti dal decreto legislativo duecentosessantasette del due mila e inoltre no contemplerebbe la conferma automatica dell'incarico con la normativa statale invece prevede lo spirare del medesimo termine quadrimestrale
Col terzo motivo censurato l'articolo sedici della stessa legge
Cito nella parte in cui inserisce l'articolo venti sexies nella legge regionale numero sei del due mila quattordici tanto con specifico riferimento al comma uno di tale norma
Che disciplina il conferimento dell'incarico di segretario del Comune
Di Aosta sostenendo che la previsione in questione violerebbe i principi di cui l'articolo trentacinque del decreto legislativo centosessantacinque del due mila e uno di quell'attico novantotto novantatré sei del decreto legislativo duecentosessantasette del due mila
Queste quali norme interposte rispetto ai parametri costituzionali
No ma censurata consentirebbe di conferire l'incarico segretario comunale a che soggetti professione ti diversi da quelli indicati secondo i principi dell'ordinamento generale
Prescindendo sia per pubblico concorso sia dal corso di formazione questo determinerebbe la violazione dei parametri in bocca
Quarto e ultimo motivo censurato l'articolo dieci della medesima legge cito nella parte in cui sostituisce l'articolo dodici della legge regionale numero sei del due mila quattordici
Con particolare riferimento al comma uno di tale norma che disciplina la sostituzione del sindaco in caso di assenza impedimento temporaneo incompatibilità quale componente della giunta delle vite dei commi in grado tende sostenendo sì che la previsione questione violerebbe gli articoli trentadue cinquantatré sempre leggo direttivo duecentosessantasette del due mila
Quale normativa interposta ai parametri di cui all'articolo tre della Costituzione in relazione ha comminato disposto gli atti con cinque novantasette le ipotesi di sostituzione delega del sindaco introdotte con la disposizione censurate accederebbero gli ambiti di competenza legislativa regionale cito poiché introducono delle ipotesi di ridislocazione per quanto temporanea delle potestà sindacali ulteriori rispetto a quelle fissate rigorosamente delle pertinenti disposizioni citato Testo Unico
Degli enti locali
Come moria depositata in data quindici settembre due mila venticinque se costituite in giudizio la Regione Valle d'Aosta chiedendogli sollevate questioni siamo dichiarati inammissibili o non fondate
Quanto al primo motivo osserva la Regione che l'oggetto della sentenza numero trenta del due mila diciannove richiamata nel gravame differisce da quello che la presente controverse che la disposizione impugnata risulterebbe comunque conforme ai principi in essa enunciati
Ad avviso della resistente la riforma fornirebbe una gestione più flessibile dello strumento le convenzioni tra gli enti locali attraverso l'eliminazione
Dei vincoli legali preesistenti
Quanto al secondo motivo la resistente contesta l'interpretazione proposta dal ricorrente ritenendo l'approssimativa e non aderente al dato testuale
E tale da alterare significato la portata della norma secondo questa prospettiva essa non ridurrebbe a un solo mese l'istituto della prorogatio delle funzioni segretario e non vi sarebbe spazio possibile per l'istituto la conferma automatica del segretario
In ordine al terzo motivo la resistente CPC anzitutto l'inammissibilità del ricorso nella parte in cui chiama con enorme interposte l'articolo trentacinque al testo unico del Pubblico impiego l'articolo novantotto il testo unico degli enti locali ritenuti inconferente nel merito sostiene che la disposizione censurata sarebbe sorretta da ragionevoli esigenze di interesse pubblico
Riconducibile al principio costituzionale del buon andamento dell'amministrazione
Quanto al quarto e ultimo motivo di ricorso la resistente sostiene che sarebbe manifestamente inammissibile per genericità carente ricostruzione del quadro normativo e di conseguenza difetto assoluto di motivazione nel merito
La questione sarebbe comunque manifestamente presidente del Consiglio dei ministri ha poi depositato una memoria d'udienza e questo signor presidente in sintesi lo lo stato del giudizio ma alla presenza delle parti esile da precisazioni e più puntuali
E la presidenza del Consiglio l'avvocatura di Stato Morena prego
Grazie mille per la parola
Egregio Presidente signore signori giudici della Corte alla luce della
Completa e assolutamente esaustiva relazione mi ha preceduto mi limiterò a brevissima osservazione in per lo più riepilogative dei motivi di ricorso per gli aspetti che noi riteniamo di maggiore rilevanza
Particolare come visto il primo motivo di ricorso si incentra sulla dimensionamento minimo efficiente per l'erogazione dei servizi e delle funzioni comunali si impugnano quel complesso di disposizioni della legge quindici del due mila venticinque
Che hanno riguardato che hanno per previsto più correttamente in via generalizzate astratta per la totalità dei Comuni come si vedrà
Un esercizio in forma associata delle funzioni tramite molteplici modalità dall'unione dei comuni al Consorzio Chianti locali la Valle d'Aosta fino al l'amministrazione regionale tra le altre
Ecco a nostro avviso questa complessa de queste cose
Questo complesso regime normativo andrebbe a confliggere con i principi enucleati da codesta
E centesima corte nel precedente trentatré del due mila diciannove nella parte in cui ha previsto in relazione a sta Twitter relazionato una disciplina nazionale
Che è la previsione ancora una volta generalizzata di un obbligo dell'esercizio in forma associata di dette funzioni
Comportava una soluzione assolutamente sproporzionata in quel caso peraltro inefficiente rispetto all'obiettivo perseguito che trattandosi disposizione nazionale in quell'occasione in quel precedente riguardava il contenimento della finanza pubblica
Analoghe considerazioni si impongono a nostro avviso per il registratore regionale e soprattutto anche per il tipo di disciplina che è stata implementata dalla regione Valle d'Aosta
Faccio riferimento ad una disciplina che prevede è vero ed è un elemento di diversità rispetto al precedente trentatré due mila diciannove
E il riferimento alla generalità dei Comuni ma ciò non toglie che si arriva ad una soluzione assolutamente sperequata sproporzionata a detrimento dell'autorità e dell'auto dell'autonomia comunale
Ecco allora che la mancanza indetta disciplina di apposite esenzioni che come punto evidenziato a codesta Corte consente di tenere conto di situazioni differenziate che inevitabilmente caratterizzano un territorio regionale comporta necessariamente il vulnus costituzionale che abbiamo denunciato passo coi velocissimamente al secondo motivo di ricorso che invece riguarda due diversi istituti in particolar modo si impugna l'articolo sedici della legge regionale quindici due mila venticinque laddove ha disciplinato per un verso l'istituto della prorogatio del segretario comunale uscente per altro verso la l'istituto della conferma o meglio non accompagna disciplinato l'istituto della conferma come si vedrà
Nello specifico e specie per quel che attiene per quel che attiene al l'istituto della prorogatio a nostro avviso si discosta erede la disciplina regionale dai principi ricavabili dalla normativa nazionale in particolar modo dall'articolo novantanove vi sarebbe un vero e proprio ridimensionamento eccessivo
Di detto istituto non convince a nostro avviso l'eccezione svolta dalla Regione nella memoria di Costituzione laddove si afferma che la disciplina regionale prevederebbe all'articolo ventiquattro
Ho
Campo tremo dire durata complessiva minima nel termine di venti giorni dal momento che in sostanza prima del l'attribuzione dell'incarico agli altri il nuovo segreti il vecchio segretario non decade
Ecco quella disciplina lungi dal l'individuare una durata minima ne va individuare forse una durata massima
Per come appunto risulta testualmente costruita
Detta di detta disposizioni di cui all'articolo venti quater parimenti a nostro avviso vede ritenersi lesiva delle prerogative costituzionali anche la mancata previsione dell'istituto della conferma del segretario
Uscente come appunto destinato nella di snella disciplina nazionale dall'articolo novantanove in particolare come peraltro conferma la stessa controparte vi sarebbe una sorta di incompatibilità unto logica tra l'istituto e la conferma è la disciplina prevista a livello regionale dal momento che fintanto che non viene attribuito l'incarico al nuovo segretario non cessa il vecchio tuttavia si pone quindi una situazione di costante incertezza anche da un punto di vista temporale che risulta detrimento ovviamente della continuità dell'azione amministrativa
Passando brevemente al terzo motivo di ricorso i Kuhn con esso si è andato a censurare la legittimità costituzionale dell'articolo sedici della legge quindici del due mila venticinque
In particolar modo nella disposizione che ha previsto due diverse modalità ai fini dell'attribuzione dell'incarico di segretario comunale del Comune d'Aosta la modalità potremmo dire ordinaria ossia l'attribuzione ad un soggetto iscritto nell'apposito albo e la modalità altrettanto ordinaria questo è un punto che
Punto vorrei sottoporre all'attenzione di codesto eccellentissima corte
E quindi non eccezionale né temporanea né assoggettata ad alcun condizionamento o limite Esterno
Prevista appunto sempre per il Comune di attribuire l'incarico a un dipendente in possesso di specifiche qualifiche ovvero di esperienza ecco detta disposizione consentirebbe di attribuire l'incarico assoggetta
A soggetti con professionalità assolutamente diversa e s'comporterebbe una violazione ancora una volta di quei principi di imparzialità e buon andamento che sono stati peraltro declinati in una materia parzialmente
E sovrapponibile da codesta eccellentissima corte nel precedente cento del due mila ventitré concludo in ultimo con il quarto motivo di ricorso anche in questo caso sia andato appunto a censurare la legge regionale nella parte in cui apre Berta previsto delle ipotesi di sostituzione deroga ulteriori a quelle previste dalla normativa
Nazionale in particolar modo dall'articolo cinquantatré che a nostro avviso appunto integra quei principi organizzativi inerenti
All'assetto complessivo dell'autonomia locale di cui all'articolo trentadue comma quattro del Testo unico enti locali anche perché ne va in sostanza Nikon concorrente lineare potremmo dire l'intelaiatura
Nell'ordinamento degli enti locali e quindi a nostro avviso deve applicarsi anche al legislatore regionale per le ragioni che abbiamo declinato in sede di ricorso e di memoria illustrativa e pertanto appunto confidiamo nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso grazie mille
Quella regione l'avvocato Cecchetti prego
Grazie presidente
L'aver prodotto in atti una corposa memoria mi mi esonera in questa sede da ripercorrere gli argomenti
Con cui abbiamo sostenuto come ha detto l'eccellentissimo relatore sia l'inammissibilità almeno per alcuni profili delle censure sia la manifesta infondatezza delle censure del
Presidente del Consiglio dei ministri quindi mi rimetterò in questa sede davvero soltanto a qualche
Considerazione di sintesi su ciascun motivo anche in relazione a quello che ho ascoltato adesso dai colleghi dell'Avvocatura dello Stato
Lo scenario di fondo naturalmente è chiaro non è stato evocato ma
è del tutto evidente qui
La disciplina censurata è quella di una legge che si colloca nell'esercizio della potestà legislativa
Primaria della Regione Valle d'Aosta in materia di ordinamento degli enti locali quindi naturalmente con tutto l'apparato i limiti che conosciamo bene
A partire dall'inizio del della corte del rispetto della Costituzione ma anche dei principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica o eventualmente delle norme fondamentali grande riforma
Che vengono a supportare i parametri interposti che il il governo ha prospettato nel suo ricorso
Il primo motivo come detto è è quello più complesso e anche più articolato perché concerne una serie di disposizioni di questa legge regionale con cui si Novella questo il primo punto
Che vorrei sottolineare la legge regionale sei del due mila e quattordici in questa novella come è chiaro il legislatore regionale ha sostituito delle disposizioni legislative previgente anche
Se vogliamo riprodotte
Ho riprodotto un sistema già vigente e in realtà vigente da molti anni da molti decenni nella regione Valle d'Aosta che ricostruisce sostanzialmente il suo sistema di funzionamento
Degli enti locali attraverso un completa una complessa serie di ipotesi di esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni comunali questo è il tema
Ed è un tema che diciamo illegittimo e scusate il governo ricorrente prende e legittimamente lo può fare come un portato esclusivamente questa legge
Che naturalmente Nouvel Lando è impugnabile ma questa legge in realtà fa un'operazione ristretto alla legislazione precedente in realtà di ampliamento dell'autonomia dei singoli questo primo dato il verso di questo intervento legislativo della Regione vada Valle d'Aosta non è quello di comprimere e ridurre l'autonomia dei suoi comuni ma è quello di ampliarla
Perché una delle forme obbligatorie di esercizio in forma associata delle funzioni comunali viene eliminato
Dalla obbligatorietà quello della convenzione tra i comuni e viene resa facoltativo diciamo che questo è l'obiettivo e il portato normativo principale di questo Complesso sistema di norme
A tal punto questo elemento è travisato dal governo ricorrente che viene addirittura impugnata la disposizione con cui il legislatore valdostano ha eliminato l'obbligatorietà delle convenzioni tra Comune e ne ha disposto la facoltatività
Quindi questo naturalmente noi lo abbiamo eccepito come una ragione di inammissibilità
Della singola censura in parte qua però naturalmente rende ragione a questa Corte come quantomeno della impostazione gravemente travisata
Del senso di questo intervento normativo e legislativo della della Regione Valle d'Aosta
Dico un'altra cosa per illuminare lucernario
In Val d'Aosta ai comuni gli enti locali non esiste il livello provinciale come voi sapete i Comuni sono settantaquattro settantatré sono sotto i cinque mila abitanti addirittura di questi settantatré oltre quaranta sono sotto i mille
Abitanti
In una situazione in cui solo il Comune d'Aosta ha un regime tutto affatto particolare in ragione della sua consistenza demografica
Maggiore tutti gli altri Comuni sono piccolissimi comuni e questi comuni almeno dal mille novecentosettantatré vengono in qualche modo gestiti e organizzati dalla legislazione regionale attraverso un ampio uso degli strumenti dell'esercizio in forma associata delle funzioni comunali diciamo subito questo perché l'elemento determinante rispetto ai parametri invocati dalla dal Governo
Tutti i Comuni della Val d'Aosta sono soggetti a questo regime quindi non ci sono comuni non obbligati a parte il Comune di Aosta ripeto che una una vicenda parte ma tutti i comuni soggiacciono a questo regime che è un regime costruito su
Ambiti territoriali ottimali in ambito regionale
Dove alcune funzioni dei Comuni vengono svolte dal consorzio degli enti locali della Val d'Aosta dalla stessa amministrazione regionale e dal Comune di Aosta in due particolari Portesi
Poi c'è un ambito sovracomunale che è quello delle mite dei comuni valdostani elleniche sono sul fondamentalmente la il corrispondente delle unioni di comuni hanno sostituito le comunità montane esso uno come dire delle forme associative che esercitano anche loro funzioni
Associate di funzioni comunali
L'ambito sovracomunale che prima esisteva che era quello delle convenzioni il legislatore valdostano lo ha reso facoltativo
Ora di fronte a questo intervento la censura del governo è appuntata tutta sul parametro della conformità alla vostra sentenza trentatré del due mila diciannove
Una sentenza che però ecco noi ha sorpreso debbo dire sinceramente che sia stata evocata perché è una sentenza chiarissima che dice due cose esplicite testuale
Che quel principio di diritto vale in un contesto di Comuni obbligati e non e qui non c'è un contesto di Comuni obbligati e non come ho detto perché tutti sono comuni obbligati e poi c'è una precisazione che il redattore di quella sentenza vice Presidente Antonini a inteso come dice puntualizzare che leggo testualmente
Peraltro va precisato che la portata della decisione non coinvolge tutte quelle diverse situazioni in cui le normative impongono obblighi di gestione associata di funzioni o servizi
Alla generalità dei comuni e quindi sono riferibili a tutti gli enti locali appartenenti a un determinato ambito territoriale senza che si distingua tra Comuni obbligati e nulla io di fronte a questa testuale affermazione
Della sentenza che viene invocata parametro interposto io francamente fatico a comprendere quale sia il punto di vista del governo ricorrente
Ho letto le controdeduzioni replica della
Difesa del Presidente del Consiglio ma non ho trovato altro che un'affermazione assertiva cioè che quella sentenza recherebbe un principio ulteriore un principio più ampio che si applicherebbe anche alla situazione odierna della Val d'Aosta dove tutti i comuni ripeto vengono obbligati a esercitare secondo quelle forme associate le loro funzioni quindi da questo punto di vista noi abbiamo eccepito
La manifesta infondatezza dei primo motivo di censura mi rendo conto che le alle ci siamo resi conto che le carenze argomentativa e del ricorso le lacune e le contraddizioni forse impingere Capello anche in una ragione di inammissibilità della del ricorso per quanto riguarda il primo motivo io debbo dire dal difensore della regione ritengo preferibile che per la regione che la questione sia dichiarata manifestamente infondata nel merito
Perché come dire merita perdonate il bisticcio di parole un pronunciamento sulla fondatezza o meno della censura che è chiara
La censura che il Governo rivolti a questa disciplina eh avente in qualche modo obbligato troppo i comuni della Valle d'Aosta dovevate consentire la possibilità è di come dire svincolarsi da questo obbligo quindi rendere facoltativo l'esercizio di queste funzioni e da questo punto di vista io porto all'attenzione della Corte l'interesse della Regione invece a ribadire che l'esercizio obbligatorio in forma associata così come disciplina dal legislatore regionale è perfettamente compatibile con il quadro costituzionale da voi stessi disegnato anche nella sentenza trentatré
Del due mila diciannove
Vengo al secondo motivo prorogatio dei segretari comunali allora qui
Il tema come avete sentito anche il giudice relatore ce lo ha ricordato le censure su uno diciamo sotto due profili la norma regionale
Da un lato di impedire diciamo recherebbe come termine minimo soltanto quello di un mese e non i due mesi previsti dalla norma statale invocata parametro interposto
E dall'altro la norma non prevederebbe la confermo automatica allo scadere di un termine massimo quello statale
Sarebbe quello di centoventi giorni cioè quattro mesi
Io come dire Nunno ripeto le cose ovviamente che ho scritto me ne guardo bene dico soltanto che rammento in questa sede
E che la disposizione censurata dice che tutti gli incarichi di segretario cessa nuovo cromaticamente quale che sia la durata originariamente prevista alla data delle elezioni generali comunali
I segretari del servizio questo è il periodo che viene censurato continuano i sei
Citare le loro funzioni fino al termine del mese in cui è conferito l'ultimo incarico di segretario secondo la procedura di cui al presente
Ora capite bene che per individuare questo termine finale
Della prorogatio bisogna necessariamente ricostruire la procedura di cui al presente articolo questo è letterale nel senso non c'è il termine di un mese
Fino al termine del mese in cui ha conferito l'incarico l'ultimo incarico di segretario secondo la procedura mi sarei aspettato che il Governo si confronta se con questa procedura invece nel ricorso
Nulla si dice di questa procedura sì andiamo a leggere questa procedura ci accorgiamo vero
Che non c'è un termine minimo
Però è un termine medio una serie di passaggi compressi di termini che non sono minimi sono massimi però rendono ragione che questa procedura dura sicuramente molto più di un mese
Questo è pacifico
Ci sono dei termini massimi che assicurano come dire che a un certo punto si concluda anche con dei poteri sostitutivi e c'è una norma di chiusura nel comma sette dell'articolo venti bis dove si scusate
Nel comma sei dello stesso articolo venti quater dove si chiude il cerchio tutti i nuovi incarichi di segretario decorrono dal primo giorno del mese successivo alla conclusione della procedura di cui al commetterei da tre a cinque
Quindi c'è un termine iniziale la data delle elezioni inizio della prorogatio una procedura scandita con poteri sostitutivi e un termine finale che si corre in cui si collega no i due mesi
Il mese di cessazione ultimo giorno il mese di inizio del nuovo incarico primo giorno del mese successivo
Senza soluzione di continuità
Questo è il punto
Allora se non c'è soluzione di continuità garantita per norma di legge
Di che cosa vogliamo perché ci sarebbe dovuta essere una confermo automatica dell'incarico precedente
Non non è possibile l'ipotesi in fatto e in diritto in Val d'Aosta non è possibile che ci sia una discontinuità
Non è possibile che ci sia neppure la confermo automatica di un incarico che non è stato sostituito
Perché la procedura prevede comunque la nomina di un segretario
Magari la conferma del segretario precedente ma con una decorrenza che agganciata al primo giorno del mese successivo Rispetto alla al termine dell'Inca della proroga zio degli del segretario precedente che all'ultimo giorno del mese precedente
Da questo punto di vista quindi vero che la norma regionale il sistema di proroga azioni di avvicendamento dei segretari comunali in Val d'Aosta
Non è identico a quello previsto dal legislatore nazionale nel testo unico degli enti locali
Ma il punto è noi non rinveniamo nel ricorso neppure una ragione
Giuridica che argomenti perché il legislatore valdostano dovrebbe rispettare letteralmente la norma del testo unico degli enti locali sull'avvicendamento la sostituzione dei segretari
Comunali da questo punto di vista nel ricorso non c'è questa ricostruzione quindi forse anche sotto questo profilo mi verrebbe da dire la censura è complessivamente inammissibile perché non si confronta
Con la differenza
Della procedura prevista dalla Regione Valle d'Aosta in ogni caso ecco se non si ammette
Che il legislatore valdostano debba riprodurre la norma statale e che quindi quella norma statale invocata parametro interposto
Debba considerarsi principio dell'ordinamento giuridico de la Repubblica un norma fondamentale di grande riforma mimare anche da questo punto di vista la questione sia comunque manifestamente infondata
Il terzo motivo riguarda la disciplina derogatoria o per la nomina del segretario del Comune di ossa io qui non mi soffermo ovviamente e non possono una metterlo è una disciplina derogatoria rispetto a quanto previsto dal legislatore nazionale nel testo unico all'articolo novantanove sul fatto che e che voi avete più volte scrutinato avuto un po'modo di scrutinare sul fatto che i segretari comunali per nominare un segretario comunale bisogna attingere all'albo dei segretari
Comunali
Questa norma derogata effettivamente che consente di nominare un segretario comunali del comune di Aosta non attingendo anche in un'attività da questa facoltà di non attingere all'albo dei segretari
Ora su questo però mi permetto di semplicemente di sottolineare due cose la violazione del principio del pubblico concorso a nostro avviso non c'è
Perché questi signori sono comunque devono essere dei soggetti dipendenti del comune di Aosta e appartenenti al ruolo unico della dirigenza del comune di Aosta quindi sono persone che non vengono presi dalla strada ma vengono prese da da personale che comunque ha superato un concorso per la dirigenza per un ruolo dirigenziale
Primo dato secondo viene invocato l'articolo novantotto
Come norma interposta ma l'articolo novantotto riguarda l'accesso all'albo dei segretari comunali e questo parametro davvero non ci sembra pertinente perché la norma non dice che si accede all'albo dei segretari comunali
Anzi prescinde da soggetti che siano iscritti all'albo dei segretari comunali quindi anche da questo punto di vista non comprendiamo come si argomentabile la violazione della norma che prevede il concorso per accedere all'albo dei segretari comunali la norma non deroga neppure a questo
La norma non deroga neppure come dire altre
Al principio della specifica professionalità
Secondo noi
Perché è previsto espressamente che questi soggetti oltre a essere dipendenti
In ruolo del ruolo unico dei dirigenti regionali debbano avere almeno tre anni di anzianità un mezzo tre anni di servizio pregresso come incarichi di segretari comunali
Quindi vuole avere fatto un'esperienza specifica e attenzione l'esperienza specifica da segretario comunale di tre anni
è ben oltre va ben oltre la preparazione che è richiesta nel corso concorso per fare e per iscriversi all'albo dei segretari comunali quindi Lester diesis la garanzia di esperienze specifica
Per l'incarico di segretario comunale
è prevista dalla stessa norma certe non è quella del corso-concorso ce ne rendiamo conto abbiamo detto è una deroga ma riteniamo che da questo anche da questo punto di vista non sia violato il principio del buon andamento dell'amministrazione anzi il buon andamento lo abbiamo argomentato e lo ripeto solo a beneficio del collegio il buon andamento in questo caso giustificato da un'esigenza di contenimento della spesa
Perché questo
L'attribuzione dell'incarico di segretario del Comune di Aosta a un dirigente di ruolo impedisce o meglio deve essere fatta sostanzialmente finanza invariata con l'invarianza finanziaria quindi non prende un euro più di quello che prende già come dirigente della regione
E d'altra parte il segretario del Comune di Aosta a compiti di coordinamento dell'intero ruolo dirigenziale della comune di Aosta e quindi da questo punto di vista la nomina di un dirigente che abbia già contezza
Dell'organizzazione delle relazioni con gli altri colleghi dirigenti è intesa proprio a favorire il buon andamento e l'esercizio delle funzioni peculiari
Che questo segretario comunale a in particolare secondo lo statuto del comune di Augusto
Vengo da ultimo al quarto motivo e qui
Davvero vorrei insistere sulla eccezione di manifesta inammissibilità perché qui come abbiamo dedotto per iscritto lei lacune della censura governativa nel ricorso sono davvero verosimilmente eccessive
Eccessive innanzitutto sul profilo del confronto
Farà la norma regionale censurata della norma nazionale del testo unico l'articolo cinquantatré invocata parametro interposto perché ci viene detto che stiamo ragionando di scusate la riprendo riprendo il testo
Stiamo ragionando di incompatibilità e di meglio di sostituzione del sindaco e del vicesindaco all'interno della Giunta per il funzionamento della giunta delle il limite si dice che il sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo qualora sia incompatibile ai sensi della normativa regionale vigente in materia di elettorato passivo è sostituito dal vice sindaco
E nel caso in cui il sindaco il vicesindaco siano assenti impediti temporaneamente o incompatibile il sindaco è sostituito da un assessore delegato di volta in volta
Questa disciplina viene censurata in ragione del su contrasto
Anche qui da ricostruire ma ora dirò qualcosa con l'articolo cinquantatré verosimilmente il comma due del Testo unico degli enti locali dove secondo il presidente del Consiglio si stabilire però in modo inderogabile
Le fattispecie di sostituzione
Vice sindaco e vice presidente qui si ragiona di sindaco di scusate di Comuni e Province
Vice sindaco e vice presidente sostituiscono il sindaco il presidente la Provincia in caso di assenza o impedimento temporaneo nonché in caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi dell'articolo cinquantanove
Ora basta confrontare i due testi per comprendere che la norma regionale non prevede soltanto delle ipotesi ulteriori di sostituzione come dice il ricorrente ma prevede anche delle ipotesi scusate le ipotesi ulteriori sono previste anche dallo stesso articolo cinquantatré
Quindi non si cancella una sorta di sovrapponibilità o ulteriori dare Cipro capo delle tue disposizione allora intanto non riusciamo a capire qual è il verso della censura cosa cosa ci viene censurato che non abbia che abbiamo previsto delle ipotesi che non sono previste cinquantatré o che non abbiamo previsto delle ipotesi che invece sono previste cinquantatré visto che il cinquantatré è dato come norma in deroga allora non si comprende il verso della censura e il senso della censura
Dall'altra parte non si comprende mi permetto di dirlo e la memoria dell'avvocatura
Non non non ha risolto a nostro avviso l'arcano non si comprende perché l'articolo cinquantatré che è riferito ai comuni e alle Province
Al sindaco al presidente di provincia si debba applicare alle unioni di comuni e in questo caso alle unioni di Comuni Allegrini vedi della Regione Valle d'Aosta in base a quale ragionamento percorso logico argomentativo giuridico
Il il nostro ricorrente
è epoca l'articolo trentadue del decreto legislativo due sei sette nel testo unico come modificato da una norma della legge del rio del due mila quattordici la quale peraltro espressamente contiene una clausola
Che ci dice che quelle disposizioni si applicano alle regioni speciali compatibilmente con i loro statuti ma di tutto a questo giudizio di compatibilità con lo Statuto valdostano il ricorso tace e quindi anche da questo punto di vista noi non riusciamo a comprendere quindi riteniamo incomprensibile il fondamento giuridico della censura di talché anche se abbiamo
Argomentato ma non ci torno circa la manifesta infondatezza nel merito riteniamo e insistiamo anche in questa sede perché la censura sia dichiarata
Inammissibile quantomeno per genericità Ocampo contraddittorietà
Per tutte queste ragioni vi ringrazio dell'attenzione e insisto ovviamente per il rigetto del ricorso grazie domande su un sarà decisa
Riunirci avvocati l'udienza è tolta

