All'ordine del giorno: 5) Cittadinanza/Acquisizione in base al criterio della discendenza (iure sanguinis)/Preclusioni; 6) Processo civile/Contratti di subfornitura nelle attività produttive/ Abuso di dipendenza economica/ Competenza sezione specializzata in materia di impresa; 7) Regione autonoma Valle d’Aosta/ Esercizio associato di funzioni e servizi comunali/Previsioni su incarichi di segretario comunale e sostituzione del sindaco in caso di impedimento.



Registrazione audio di "Udienza pubblica della Corte Costituzionale", registrato a Corte Costituzionale mercoledì 11 marzo 2026 alle …

09:40.



L'evento è stato organizzato da Corte costituzionale della Repubblica italiana.



Sono intervenuti: Giovanni Pitruzzella (giudice della Corte Costituzionale), Marco Mellone (avvocato), Giovanni Amoroso (presidente della Corte costituzionale), Giovanni Bonato (avvocato), Monica Lis Restanio (avvocato), Corrado Caruso (avvocato), Diego Corapi (avvocato), Lorenzo D'Ascia (avvocato dello Stato), Antonella Sciarrone Alibrandi (giudice della Corte Costituzionale), Davide Rossi (avvocato), Massimo Santoro (avvocato dello Stato), Massimo Luciani (giudice della Corte Costituzionale), Edoardo Morena (avvocato dello Stato), Marcello Cecchetti (avvocato).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Corte Costituzionale.



La registrazione audio ha una durata di 2 ore e 29 minuti.

