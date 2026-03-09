Intervista a Natale D'Amico sulle conseguenze della guerra in Iran

I piani di Usa e Israele per coinvolgere i gruppi armati curdi-iraniani nella campagna militare contro l’Iran trovano l’opposizone del Nord Iraq e della Turchia. Il significato dell’elezione di Mojtaba a capo politico e spirituale della Repubblica islamica. La strategia degli “scudi umani” nella guerra interna parallela di ayatollah e pasdaran per conservare il potere. Collegamento con Mariano Giustino da Ankara