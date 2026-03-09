09 MAR 2026
Intervista a Natale D'Amico sulle conseguenze della guerra in Iran

Natale D'Amico, Consigliere della Corte dei Conti.

"Intervista a Natale D'Amico sulle conseguenze della guerra in Iran" realizzata da Cristiana Pugliese .

L'intervista è stata registrata lunedì 9 marzo 2026 alle 18:58.

Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Economia, Energia, Finanza Pubblica, Guerra, Iran, Mercato, Politica, Unione Europea, Usa.
