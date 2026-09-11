"Legalità, contrasto alla criminalità organizzata e sviluppo dell'impresa cooperativa"

Introduce Francesco Citarda (Responsabile legalità e beni confiscati Legacoop Sicilia).
Modera Giovanni Bianconi (Editorialista e inviato del Corriere della Sera).
Intervengono: Nino Caleca (Avvocato Cassazionista), Raffaele Cantone (Procuratore della Repubblica di Salerno), Antonello Cracolici (Presidente Commissione Antimafia Assemblea regionale siciliana), Valentina Fiore (Responsabile nazionale del progetto Beni confiscati Legacoop), Felice Giuffrè (Componente del … Consiglio Superiore della Magistratura), Tullio Morello (Componente del Consiglio Superiore della Magistratura Giorgio Mulè – Vicepresidente della Camera dei Deputati), Dino Petralia (Magistrato già Procuratore generale di Reggio Calabria), Carolina Varchi (Capogruppo Fratelli di Italia Commissione Giustizia Camera dei deputati).
Chiusura lavori Simone Gamberini (Presidente Nazionale Legacoop).
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