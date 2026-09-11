11 SET 2026
dibattiti

"Legalità, contrasto alla criminalità organizzata e sviluppo dell'impresa cooperativa"

CONVEGNO | - Palermo - 10:44 Durata: 2 ore 53 min
A cura di ASSO
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Nell'ambito di MADRÈA II edizione - "la Cooperazione alla prova del presente" organizzata da Legacoop Sicilia, MADRÈA.

Introduce Francesco Citarda (Responsabile legalità e beni confiscati Legacoop Sicilia).

Modera Giovanni Bianconi (Editorialista e inviato del Corriere della Sera).

Intervengono: Nino Caleca (Avvocato Cassazionista), Raffaele Cantone (Procuratore della Repubblica di Salerno), Antonello Cracolici (Presidente Commissione Antimafia Assemblea regionale siciliana), Valentina Fiore (Responsabile nazionale del progetto Beni confiscati Legacoop), Felice Giuffrè (Componente del Consiglio Superiore della Magistratura), Tullio Morello (Componente del Consiglio Superiore della Magistratura Giorgio Mulè – Vicepresidente della Camera dei Deputati), Dino Petralia (Magistrato già Procuratore generale di Reggio Calabria), Carolina Varchi (Capogruppo Fratelli di Italia Commissione Giustizia Camera dei deputati).

Chiusura lavori Simone Gamberini (Presidente Nazionale Legacoop).

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Allora possiamo iniziare i lavori di questa seconda giornata, intanto grazie a tutti per la partecipazione di ieri e chi è anche oggi con noi la giornata di oggi sarà molto ricca, avremo questa prima parte della mattinata in cui affronteremo un tema molto importante per noi, che è appunto la lotta alla criminalità è come la cooperazione su questo poggia le fondamenta per creare un'economia libera trasparente. Nel pomeriggio avremo due appuntamenti importanti. Legacoop Sicilia, parteciperà al iniziativa organizzata dall'onorevole Lupo col commissario europeo per la pesca costa Cadice, e a seguire la presentazione del libro dell'ex ministro Giuliano Poletti e di Niccolò Guicciardini, il ministro la falce, io do la parola al nostro responsabile regionale, legalità, ebbene confiscati, che farà la parte introduttiva della
Dell'evento dal workshop di questa mattina, grazie a tutti e buona madre a tutti noi.
Il nostro direttore, innanzitutto.
Il mio buongiorno a tutte e tutti ringrazio le autorevoli rappresentanti degli autorevoli rappresentanti della magistratura, delle istituzioni del mondo cooperativo che hanno accolto il nostro invito e ringrazio Giovanni Bianconi, al quale è affidato il compito di guidare questo confronto è il nostro presidente nazionale Simone Gamberini che ne trarrà le conclusioni. La pluralità delle sensibilità presenti oggi attribuisce a questo dibattito un valore particolare. Il contrasto alle mafie, infatti, non può appartenere a una parte politica
A una categoria professionale o una singola organizzazione riguarda la qualità della nostra democrazia e la libertà di ciascuno di noi. Come cooperatori, sentiamo questa responsabilità iscritta nella nostra storia. La cooperazione nasce quando persone che da sole sarebbero più deboli, decidono di unirsi per con quest'area diritti, dignità e libertà nasce per sottrarre il lavoro al ricatto, la terra al privilegio, il credito all'usura il futuro, alla rassegnazione. Per questo la cooperazione rappresenta per sua natura un'alternativa al modello mafioso. La mafia concentra il potere nelle mani di pochi, la cooperazione e lo condivide, devono tracheiti. Sicuramente la mafia impone il silenzio, la cooperazione costruisce partecipazione, la mafia trasforma il bisogno indipendenza, la cooperazione provo a trasformarli in responsabilità e autonomia. La mafia è divide, isola e ricatta, la cooperazione unisce, emancipa e restituisce fiducia
Ecco perché possiamo affermare che più cooperazione significa meno spazio per l'illegalità, non perché ogni cooperativa siano automaticamente immune dalle contraddizioni, ma perché la cooperazione autentica costruisce economia attraverso la democrazia, la mutualità, la trasparenza e la centralità delle persone in Sicilia. Questa non è soltanto un'affermazione di principio, è una storia scritta, con il coraggio è troppo spesso con il sangue e la storia di Bernardino. Verro che, attraverso le affittanze collettive, potrà liberare i contadini dal dominio dei gabellotti e dalla mafia. È la storia di Nicola Barbato che organizza dei laboratori e lievito riconoscersi come comunità titolare di diritti e la storia di Accursio Miraglia, come ci ricorda sempre il nostro presidente Filippo Parrino, presidente della cooperativa, la Madre Terra assassinato perché aveva dimostrato che i contadini, unendosi, potevano affrancarsi dal bisogno e rivendicare l'accesso alla terra, ricordarli oggi non significa celebrare figure lontane, significa riconoscere che la mafia ha sempre tenuto temuto chi organizza le persone, chi restituiva loro voce e dignità, chi costruiva un'economia libera dal favore e della sopraffazione. La stessa visione che ha guidato la cooperazione nel sostenere il riutilizzo sociale dei beni confiscati affianca libera e pionieri rispetto alla nostra organizzazione di questo impegno. Sicuramente sono Giuliano Poletti che è qui tra noi e Filippo Parrino.
Il nostro presidente.
Quando un terreno, un'azienda, un immobile sottratto alle mafie diventa lavoro, regolare, inclusione, produzione, accoglienze, sviluppo, lo Stato non si limita a colpire un patrimonio criminale, restituisce alla comunità ciò che le era stato sottratto, quei beni non sono trofei da esibire, sono luoghi da rendere vivi,
Sono una promessa che deve diventare impresa, sana occupazione dignitosa e futuro per i territori, per questo dobbiamo difendere con forza l'intero sistema delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, la legge Rognoni-La Torre e il principio del riutilizzo pubblico e sociale dei beni confiscati, dobbiamo respingere ogni tentativo di indebolire questi strumenti e ogni arretramento che rischi ridurre la restituzione alla collettività a una semplice operazione patrimoniale, difendere questo sistema non significa rinunciare a migliorarlo,
Al contrario, significa renderlo più efficace, rafforzandola gli strumenti e riducendo i tempi che intercorrono tra il sequestro e la confisca definitiva e la destinazione dei beni, sempre nel pieno rispetto delle garanzie previste dal nostro ordinamento, dobbiamo evitare che immobili, terreni aziende rimangono troppo a lungo inutilizzati si deteriorino o perdono la loro capacità produttiva, la tempestività è parte stessa e l'efficacia dell'azione dello Stato occorre quindi accelerare le assegnazioni, sostenere gli enti locali
Accompagnare alle cooperative e salvaguardare i livelli occupazionali delle aziende confiscate è garantire che nessun bene torni, direttamente o indirettamente, sotto il controllo degli interessi criminali, solo così la confisca può trasformarsi pienamente da strumento di contrasto a Parma.
Ah ah, occasione concreta di riscatto per le comunità, abbiamo inoltre bisogno di un Paese capace di guardare fino in fondo dentro la propria storia, un paese migliore, si costruisce cercando la verità, non una verità di parte, ma quella storica e giudiziaria lo dobbiamo alle vittime delle stragi del 1992 ai loro familiari e tutti i servitori dello Stato che hanno pagato con la propria vita l'impegno nel fare il proprio dovere. Lo dobbiamo alle vittime di portale ginestre, a ottant'anni, nella strage e alla loro famiglia continuare a interrogando la responsabilità, gli interessi e le zone d'ombra che ancora impediscono la conoscenza piena della verità.
La ricerca e la verità non divide la comunità nazionale, la rende più libera, più matura e più degna, perché non può esserci riconciliazione senza conoscenza e non può esserci democrazia compiuta quando una parte della propria storia rimane nell'ombra.
Il confronto di oggi, grazie alla presenza di esponenti della magistratura, delle istituzioni, della politica e della cooperazione, devia aiutarci a individuare una strada comune, una strada che tenga, insieme ai repressione e prevenzione, giustizia, il lavoro, memoria e sviluppo. La cooperazione è pronta a fare la propria parte, riaccende il proprio impegno nei territori e costruendo opportunità concreta. Lo faremo con coerenza, facendo corrispondere sempre alle nostre parole. Nelle nostre azioni difenderemo la trasparenza e la dignità del lavoro e la correttezza dei comportamenti e soprattutto non lasceremo mai soli delle cooperative che, ogni giorno, tra difficoltà e responsabilità rendono vivi e produttivi i beni confiscati, trasformandoli in lavoro, riscatto e futuro. Questa coerenza richiede anche un'ulteriore maturazione del movimento cooperativo sul terreno dell'autoregolamentazione, del rispetto delle regole. Dobbiamo promuovere, nelle forme proporzionate alle dimensioni e ai rischi, ciascuna impresa, l'adozione e l'effettiva attuazione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto legislativo 2 3 1 del 2001, dotandoci di regole e procedure interne capaci di prevenire i reati, è di rendere chiaro irresponsabilità, controlli e comportamenti non come un adempimento formale, ma come una scelta concreta di trasparenza. Responsabilità. È buona cooperazione.
Tra pochi giorni ricorderemo don Pino Puglisi, non era un cooperatore, ma ragionava profondamente da cooperatore alla comunità di Brancaccio, non chiedeva di aspettare qualcuno risolvesse il problema.
La invitava a riconoscere la responsabilità di ciascuno, è la forza dell'agire assieme, la sua frase è parte del nostro Dna, se ognuno fa qualcosa, si può fare molto e allora non possiamo fare di meno, dobbiamo continuare a rendere credibili le nostre parole attraverso le azioni che compiamo ogni giorno perché questa coerenza quotidiana che alimenta la giustizia dà forza al nostro impegno.
E ci consente di essere fedeli a Evacuo Laurie nei quali ci riconosciamo rubo ulteriore minuto solo uno, ma la mia coscienza mi preme dirlo, il presidente e il direttore mi scusi.
Volevo dedicare volevano dedicare un pensiero a una giovane donna, una giovane donna che Denise Cosco questa giovane donna.
A questa giovane donna la 'ndrangheta ha strappato la mamma per mano di suo padre e quindi il marito di questa non è stata uccisa, che era Lea Garofalo Lea Garofalo ebbe il coraggio di cercare di portare via sua figlia, sua figlia Denise, dal contesto andrà anche Tista in cui sarebbe cresciuta.
Denise e ulteriore dramma rispetto a questa storia si è tolta la vita, dobbiamo sempre pensare che la mafia non strappa i familiari, che ti lascia delle ferite dentro che difficilmente si Sanyo.
Però non possiamo lasciarci a frangere dalla tristezza o lasciarci prendere dalla rabbia, abbiamo l'occasione per costruire speranza, perché l'eredità, rispetto a quello che è accaduto a Denise e alea è un disegno di legge Liberi di scegliere, che è stato approvato in due regioni Calabria, Sicilia e poi a livello nazionale che ci dà gli strumenti per aiutare le donne e i giovani a emanciparsi dal fenomeno mafioso e credo che la cooperazione sociale soprattutto debba fare la sua parte, il nostro scopo è costruire un Paese più desiderabile e magari di dare un contributo a queste persone affinché le loro ferite si richiudono. Grazie,
Do la parola a Giovanni Bianconi, autorevole giornalista del Corriere della Sera, grazie.
Grazie a voi.
Grazie anche del autorevole dice.
Appellativo,
Allora cominciamo questo dibattito, siamo tanti, ma penso che siano tutte persone che hanno qualcosa di interessarsi interessante da dirci e il titolo del dibattito e legalità e contrasto alla criminalità organizzata e sviluppo dell'impresa cooperativa sono tre punti che possono essere, diciamo, riassunti,
In un principio, cioè come.
Conciliare, come far andare d'accordo, il contrasto alla criminalità organizzata con la legalità, nel rispetto della libertà di impresa.
La legalità con la libera concorrenza, per fare in modo che chi rispetta le regole, chi diciamo si attiene.
A quelli che sono le regole del mercato e della libertà di impresa edile dello Stato non debba soccombere sul mercato, appunto, rispetto a chi invece prende le scorciatoie, a chi si lascia infiltrare oppure?
Dà vita a collusioni per aggirare o prendere appunto scorciatoie ed essere più competitivo sul mercato, in sostanza bisogna fare in modo, bisognerebbe fare in modo che la legalità convenga, è un po'come il welfare mafioso rispetto al al welfare statale, bisognerebbe fare in modo che il welfare statale non debba soccombere rispetto al welfare mafioso che invece,
A volte spesso, soprattutto in alcune zone della di questo Paese.
E ha il sopravvento perché risulta più conveniente, così come, e mi rifaccio all'ultima citazione rispetto a Denis Cosco e la sua drammatica storia.
Dovrebbe essere conveniente testimoniare a Lotta di Addiopizzo la lotta della Federazione antiracket era proprio questa no, denunciare conviene per un periodo è sembrato che questo fosse stato realizzato, poi sono state un po'di difficoltà anche su questo, però, ecco, bisogna rendere conveniente, rispettare la legalità, e questo è un problema e vediamo di affrontarlo da vari punti di vista da questo, da questo dibattito. Dopodiché c'è un altro tema che è quello e Alessio, rimettono tutti sul tappeto, poi verranno affrontati, diciamo un po'anche settorialmente che è quello dei controlli, che pure quelli diventano a volte un problema rispetto all'efficacia rispetto all'efficienza
Dal punto di vista economico, imprenditoriale, i controlli che devono esserci perché viviamo in un Paese a rischio infiltrazioni da parte di organizzazioni criminali, ma che però non devono ostacolare, non devono risultare a essere un problema in più.
Per chi ci si sottopone
E quindi i protocolli da rispettare, i modelli da cui aderire, e c'è tutto il problema della legge 2 3 1, che è uno di questi, è uno dei corni del problema e quindi vediamo di affrontare tutto questo, però io comincerei dando la parola ad Antonello Cracolici che è presidente della commissione.
Antimafia dell'Assemblea regionale siciliana
Per farci descrivere un po'il quadro dal suo osservatorio.
Della situazione in Sicilia, ovviamente, ma dalla Sicilia sappiamo bene che poi la linea della palma è salita.
E quindi può essere anche una prospettiva non solo regionale, però ecco com'è la situazione dal suo punto di vista in questo momento.
A Palermo, in Sicilia, sappiamo bene che le mafie si sono riorganizzate anche nel modo in cui hanno infiltrato l'economia legale.
E quindi se ci può dipingere un quadro da questo punto di vista.
Allora, intanto mi congratulo con la Lega delle cooperative per questo evento, che è il secondo, ma che dimostra anche una il protagonismo, devo dire io che seguo da molti anni anche le attività della Lega
Devo riconoscere che.
In questi ultimi anni c'è stato un protagonismo e un ruolo sempre più attivo.
E in qualche modo finalizzato a produrre anche modelli innovativi nel rapporto con la legislazione, con la pubblica amministrazione.
Per ultimo, ho appena saputo di questo protocollo d'intesa sottoscritto anche dalla Lega delle cooperative.
Su social housing, che in qualche modo apre una prospettiva.
Attiva del ruolo della cooperazione per affrontare affermare uno uno dei diritti sacrosanti che il diritto alla casa.
Fatta questa premessa, io provò schematicamente.
Usando anche qualche elemento di forzatura, a dire cosa penso stiamo vivendo in questo momento in Sicilia.
E, devo dire, la Sicilia, al di là del nostro spesso oro, diciamo atteggiamento che ci consideriamo l'ombelico del mondo e quindi pensiamo che.
Guardando alla Sicilia e guardiamo al mondo.
Però ha tutti gli elementi, diciamo a nostra disposizione, ci dicono che la condizione complessiva,
Della legalità diffusa.
O della illegalità diffusa ci porta a dire mi ha portato a dire l'ho fatto in una relazione che qualche settimana fa ho presentato all'Assemblea regionale siciliana, nell'ambito delle attività proprie della Commissione antimafia.
Ho sintetizzata così oggi la Sicilia è peggiorata rispetto a qualche anno fa.
È peggiorata perché non solo per la presenza di una criminalità che torna a farsi sentire anche rispetto a quella, diciamo al metadone con cui si è somme che si è somministrato né negli anni secondo la quale la mafia non sparava più e se non sparava più tutto sommato era una cosa diciamo con cui poter.
Tra virgolette convivere con le forme di illegalità, questo teorema non solo è falso, perché spara.
Ma soprattutto è falso, perché abbiamo stiamo vedendo e soprattutto a Palermo, ma anche a Catania e anche in altre province siciliane c'è stato e c'è in corso un processo di accumulazione di armi.
Sempre più sofisticate,
Che ci porta a esprimere una grande preoccupazione perché, come si sa, le armi si accumulano, si nascondono, ma prima o poi per essere usata contro chi e verso quale direzione.
È un po'quello che avvenne negli anni 80 negli anni 90. Anche allora si accumulavano esplosivi armi che poi sono stati puntualmente utilizzati nei confronti di un'attività di tipo terroristico, che cosa Nostra?
Ha prodotto nei confronti dello Stato e dei cittadini,
Quindi
C'è questa condizione di?
Diciamo.
Paradosso la mafia, i mafiosi non sono più percepiti,
Come in qualche modo è avvenuto, soprattutto dopo la stagione delle stragi, la anche l'azione di una società civile che appariva in quel tempo aprire gli occhi e in qualche modo costrinse anche le istituzioni, lo Stato non ci scordiamo mai.
Che le 2 principali innovazioni contenute nella legislazione antimafia sono avvenute non per iniziativa propria delle istituzioni legislative ma a seguito fatti di sangue, fu così con la legge Rognoni-La Torre io credo che nella storia del nostro Parlamento non è mai successo che nell'arco di 11 giorni
All'indomani del 3 settembre 1982, quando veniva assassinato Carlo Alberto, Dalla Chiesa a Palermo, il Parlamento nazionale approvò una legge che giace in Parlamento da tre anni, che la legge Rognoni-La Torre e anche dopo le stragi di Capaci e via d'Amelio ci fu una reazione dello Stato che spinse a una serie di misure carcere duro il 41 bis, strumenti anche che in qualche modo davano la il senso e il segno non solo ai mafiosi e alle aggregazioni mafiose, ma anche ai cittadini.
Che le istituzioni erano pronte a reagire a mettere in campo anche innovazioni su, diciamo strumenti innovativi che potevano in qualche modo ridurre o contenere l'offensiva mafiosa nella nostra vita
Cosa è avvenuto negli ultimi anni, il metadone secondo il quale la mafia non sparava più e quindi non era più una minaccia, ha determinato anche un abbassamento innanzitutto della società civile, di attenzione, di percezione del rischio che corrono le nostre istituzioni, le nostre città e nello stesso tempo anche un abbassamento dell'attività diciamo di contrasto sul piano dell'innovazione sul piano legislativo,
Diciamocelo pure siamo passati in una fase in cui, in nome del garantismo, si sono si stanno e si sono smantellate strumenti di contrasto alla mafia.
Dal sistema di lotta alla mafia, mettendo dentro anche il tema della lotta alla mafia e il tema della lotta alla corruzione, che uno degli strumenti attraverso i quali il sistema mafioso tende a condizionare e a intimidire l'amministrazione pubblica e gli amministratori pubblici.
Io devo dire che dall'Osservatorio che ho in Sicilia, credo che una diffusa corruzione come quella che stiamo assistendo ad vivendo.
Nella nostra quotidianità così diffusa.
Non si aveva, diciamo percezione quantomeno da negli ultimi 30 anni
Passiamo dai 1.000 euro pagati al all'intermediario della Sovrintendenza del mare, per pagare prima un'impresa rispetto a un'altra.
Ai 2000 euro, a un dirigente del sistema sanitario regionale per erogare, diciamo anche lì, fornitura che sono state fatte nei confronti della pubblica amministrazione, ma il cui pagamento è subordinata alla intermediazione burocratica, potrei continuare per dire cosa che tutto questo sta avvenendo sostanzialmente con un senso di impotenza da parte delle istituzioni il messaggio che si è lasciato passare, che va be'dobbiamo fare i conti con questa realtà.
Ma senza dare la percezione che questa è una minaccia non solo per la vita pubblica di tutti noi, per quello che è poi il senso comune, si afferma sempre di più in cui non conta la serietà e il rigore con cui fai le cose, conta il sistema relazionale con cui puoi determinare un vantaggio rispetto a un altro.
Ma ciò che colpisce è che via via c'è un sistema che sempre più si organizza attorno a delle famiglie mafiose, la cui caratteristica, forse qualche elemento di innovazione, anche qui ci viene dato dalle ultime indagini io cito sempre l'indagine che ha portato ai 187 arresti a Palermo che per dimensione numerica e la seconda dopo quella che fu fatta a seguito del pentimento di Buscetta
Bene, in quella indagine e quei e quelle ordinanze di arresto cosa ci dicono la statistica ci aiuta a volte h a capire di più di quanto singolarmente possiamo avere nella nella lettura dei fatti di cronaca.
La stragrande maggioranza di quei 187 non aveva 40 a meno di 40 anni, sostanzialmente non c'era nel 92 o era troppo piccolo per essere in qualche modo ascrivibile a quel contesto criminale di quel tempo, la seconda caratteristica che fare, che forse ci dice qualcosa anche in più rispetto alla,
Ah al modello e il sistema delle famiglie mafiose in Sicilia che molti cognomi e in alcuni casi tantissimi nomi cambiano solo le date di nascita.
Ma i nomi è sicuramente, i cognomi, sono quasi sempre gli stessi rispetto a quarant'anni o cinquant'anni fa.
Cosa vuol dire questo che c'è anche un carattere di ereditarietà che si tramanda tra le diverse generazioni che di persone che appartengono a cosa Nostra?
Appartengono non appartenevano
Perché cosa nostra continua a essere un modello di riferimento?
E uno stile di vita.
Una quasi ideologia a cui una parte della società.
Siciliana, ma non solo.
Tende in qualche modo ad aderire al sentirsi appartenente a quei, a quella griglia di valori, allora tutto questo, cosa ci dice, siamo attrezzati per comprendere che la mafia.
Non è solo un fenomeno del passato,
Abbiamo bisogno di conoscere il passato e facciamo bene a rivendicare a ribadire la storia di cui ognuno di noi è figlio,
Ma attenzione, se la storia diventa fine a se stessa, rischiamo di perdere di vista la cronaca.
Faccio un esempio, oggi viviamo una fase dell'economia, pur convulsa, complessa come quella che viviamo nel nostro tempo, dove alcuni settori si sono più di altri evoluti, penso al turismo.
Bene, io sono stato a Siracusa, cito, Siracusa perché lì è emerso con maggiore evidenza, ma il dato credetemi.
Riguarda Palermo piuttosto che Catania o altre città dove buona parte delle attività connesse al settore del turismo.
Non solo della ristorazione.
Che è quello a cui si pensa immediatamente, ma a quello dei servizi.
Persino le guide turistiche o i calessi, con i quali si portano in giro i turisti nelle nostre città, sono sostanzialmente controllate da famiglie mafiose.
In una connessione sempre più.
Evidente tra la gestione dei pezzi dell'economia e la gestione di piazza dello spaccio in quelle città dice, ma che c'entrano le 2 cose c'entrano molto perché gran parte delle risorse che forse mai come ora,
La droga produce in Sicilia un dato per tutti Catania, che per numero di abitanti, sostanzialmente meno della metà della città di Palermo, sono state registrate dalla parte delle forze dell'ordine, 44 piazze di spaccio attive h 24.
Le piazze di spaccio sono controllate da famiglie mafiose e non sono dei balordi o dei o degli scappati di casa, anche questo teorema, secondo il quale c'è una sorta di fase in cui sono scappati di mano anche alcune attività criminali alla storica modalità con cui la mafia controlla il territorio è una barzelletta,
Per la semplice ragione che non esistono operazioni di gestione di attività illecite che non siano controllate e autorizzate dalle famiglie mafiose che controllano il territorio, e questo riguarda Catania, ma riguarda Palermo la storia dello Zen, la storia di quello che abbiamo vissuto in questi mesi dal i tentativi di,
Tentativi e no e no, diciamo tentativi in parte riusciti di gestire una fase nuova e aggressiva delle attività estorsive Sferracavallo Tommaso Natale San Lorenzo,
Cosa ci dice?
Ci dice che più si accumulano ricchezza dal controllo del sistema di droga, più il c'è la necessità di utilizzare quelle risorse per infiltrarsi nel sistema economico.
Le 2 cose camminano assieme.
Più soldi ci sono più necessità che quei quei soldi possano essere reinvestiti nell'economia, nel riciclaggio, nell'economia illecita, allora, se è vero che siamo in presenza di una quantità enorme.
Di controllo e di
Gestione delle degli stupefacenti in Sicilia i dati dai sequestri ci dicono che ormai non si sequestro, erano più un chilo di cocaina, deficit, così sequestro ancora, ma ci sono sequestri ingenti ingenti decine e decine e decine di chili questo significa che,
Per quante se ne individuano le forze dell'ordine, riescono a sequestrarle, ce ne sono tante altre che circolano tranquillamente e arrivano nelle nostre piazze di spaccio, dove aumenta anche il numero dei consumatori.
Consumatori che sempre più sono ragazzini ragazzi più giovani, ma ci sono anche consumatori, adulti, professionisti, c'è gente che ha consapevolezza che attraverso il traffico di droga sta finanziando le famiglie mafiose, e allora questo quadro che ho cercato sommariamente di Iraq rappresentare, e mi porta a dire che la situazione, la situazione in Sicilia peggiora, ma ciò che è più preoccupante che ancora non c'è la percezione di questo, ovvero peggioramento della condizione, e allora se non assumiamo questa come una necessità, la lotta alla criminalità, alla mafia, al malaffare rischia di essere una delle tante attività subordinata dell'agire amministrativo e politico.
Se una delle subordinate, il rischio che potrà ulteriormente a peggiorare il quadro c'è, se non si riafferma, a partire dalle istituzioni della politica, la consapevolezza che questa in Sicilia continua a essere una priorità, io polemizzato molto, ad esempio sul tema della nuova legge sugli appalti, che è stata varata qualche tempo fa,
Dal da questo governo, ora, al di là delle contrapposizioni politiche che ci possono essere tra uno schieramento a un altro, ma aver di fatto liberalizzato tutto ciò che riguarda la filiera, dalla gestione degli appalti a partire dai subappalti, ne abbiamo avuto una,
Prima dimostrazione, con il caso del con del Ca'dell'appalto gestito da dal Cas.
Dove un imprenditore mafioso riconosciuto tale condannato che si è fatto il carcere, ha gestito tutta la filiera del subappalto di appalti che erano in capo a una amministrazione pubblica che il Cas, come è noto, il casse di proprietà della Regione, allora questo è solo un primo episodio vedrete cosa succederà nell'arco di tre quattro anni quando sarà più. È evidente come questa nuova legislazione sugli appalti di fatto sta favorendo modalità di infiltrazione di controllo del dell'economia e della manodopera che uno degli strumenti fondamentali per il consenso
Di cosa Nostra?
Che non ci scordiamo mai cosa Nostra, due problemi, arricchirsi e creare consenso, se non combattiamo sia le modalità di arricchimento attraverso gli strumenti, eccetera, eccetera la legge sulle confische e sequestri, ma anche sul consenso, dove probabilmente su quest'ultimo punto abbiamo abbassato gravemente la consapevolezza della situazione che c'è non è un caso,
Chiudo che la Sicilia continua a essere la regione dove c'è il più alto numero di Comuni sciolti per mafia, quindi con una attività, malgrado la legge sia ormai estremamente datata e probabilmente da da rinnovare, ma è la Sicilia, la regione dove, soprattutto nell'area della Sicilia orientale c'è una,
Particolare attività tendente a infiltrarsi e a condizionare la vita delle amministrazioni pubbliche, come se il tempo non ci avesse insegnato nulla.
Grazie I mi veniva in mente mentre lei parlava consigliere Cracolici che ha fatto il ha fatto questa paragone con l'82 e 92, quando, dopo i fatti di sangue e lo Stato, è intervenuto per fare leggi efficaci.
Però, sia nell'82 che nel 92 ci sono voluti due gravi fatti di sangue in uno non bastava, perché la legge Rognoni-La Torre è stata tirata fuori dal cassetto all'indomani dell'omicidio la Torre.
Ma lì era stata rapidamente rimessa nel cassetto, ci è dovuto, ci è voluto l'omicidio di una chiesa per far la prova, altrimenti è la stessa cosa il decreto.
Su 41 bis, dopo la strage di Capaci che stava morendo in Parlamento, perché non stava e il Parlamento non lo stava trasformando in legge e c'è voluta la strage di via d'Amelio per farlo approvare nel giro di 48 ore e trasformarli in legge, questo per dire che spesso il potere politico comunque sia fa un po'di fatica rispetto anche a gravissimi fatti di sangue.
Dopodiché è meglio che non ci siano fatti di sangue, che ci si muova ovviamente prima ora io e pensavo di alternare un po'di interventi tra rappresentanti della politica e rappresentanti della magistratura e di altre categorie, quindi, prima di dare la parola a Carolina Varchi, volevo sentire il Consigliere Petralia.
Che ha una lunga esperienza di magistrato, sia in Sicilia sia in Calabria, di indagini antimafia, quindi anche.
Poi ha fatto anche un'esperienza alla guida delle carceri italiane, ma insomma continua a studiare la materia e a lui vorrei chiedere, oltre che delle considerazioni su tutto quello che abbiamo ascoltato, anche da quello che ha detto il presidente Cracolici,
Qualcosa a proposito di un altro fattore che abbiamo citato, che la legge 2 3 1, che uno degli strumenti che lo Stato ha messo a disposizione per combattere perché lì c'è questa idea di.
Far dotare le imprese di questi modelli organizzativi per evitare poi di essere coinvolti.
Nelle responsabilità, anche a livello di imprese, e non soltanto.
Facendo in modo che rispondano alle singole persone dell'impresa, però poi su questa di questa legge.
È stata messa in campo una riforma che sta in qualche maniera cambiando i termini della questione, perché adesso impresa deve dimostrare di aver.
Adottato questi modelli e dimostrare che quei modelli erano efficaci, e
Consoni alla prevenzione, con la riforma sarà invece il pubblico ministero a dover dimostrare che non è così, che l'impresa ha reagito, quindi c'è una sorta di inversione e quindi volevo sentire un parere anche su questo.
Sì, allora intanto ringrazio la Lega delle Cooperative siciliana e nazionale.
Ringrazio chi mi ha invitato e ringrazio anche l'occasione perché l'occasione devo dire favorevole e anche propizia per un coro e un contraddittorio possiamo dire su alcuni temi che sono quanto mai attuali lo sono stati, lo sono e, ahimè, penso che lo saranno ancora per molto tempo e i vari punti su cui si concentra il nostro intervento oggi imprese, legalità, beni, confiscati, criminalità organizzata soprattutto in Sicilia, nel Meridione possiamo dire è uno dei temi cardine e dei temi clou fondamentali di uno Stato democratico quale l'Italia si proclama
Detto ciò, dall'intervento di ci tarda credo che sia quello che ha rotto il ghiaccio è introdotto il nostro incontro, mi è venuta in mente una considerazione, ma anche una formulazione di un parallelo che io voglio consegnarvi e dalle parole dell'onorevole Cracolici questo questa considera questo spunto si è rinvigorito rimpolpato di altre considerazioni che in brevissimo tempo questo ve lo prometto. Farò la legalità, è un sentimento, su questo non c'è dubbio, è un sentimento privato
Col abbiamo il dovere di diffonderla, di praticarla soprattutto di coltivarla dentro di noi, ma non è soltanto questo, perché se la legalità fosse un sentimento, sarebbe tutto su base volontaristica e allora l'esito sarebbe molto incerto, la legalità va costruita e per costruire la legalità ci vuole una parola semplice volontà politica e leggi e allora proprio perché l'intervento e la domanda di Bianconi mi stimola sulla riforma che quindi una legge di riforma del sistema strutturale e organizzativo,
Delle società che commettono delle imprese che commettono reati. Quindi mi stimola sold sul profilo sul versante dei controlli. Noi abbiamo tante leggi, anzi ne abbiamo anche troppe leggi e parlo da magistrato in questo caso è troppe leggi che danno dei principi e apre un trattino. Lo chiudo subito. Su questo il movimento cooperativo ha un grande vantaggio perché, da quando si è strutturato per quel poco di storia che io conosco, del movimento cooperativo fin dalla fine degli anni 80, ha avuto questo grande vantaggio, cioè di costruire e diffondere legalità, ma anche attribuire a ciascun cooperatore un controllo sugli altri, quindi una diffusione o la diffusività e una parcellizzazione democratica del controllo che ha portato ad una fioritura negli anni del sistema cooperativistico, tranne l'ipotesi, la parentesi del Ventennio, ma quella è una parentesi dittatoriale che sicuramente giovato ad un sistema che poi sta funzionando e ha funzionato anche come modello. Basti pensare, per esempio, ai sette principi dell'alleanza internazionale che poi sono calati nel sistema etico della Lega delle Cooperative nazionale siciliana è di tutt'Italia regionale e questo sistema crea un allineamento tra struttura societaria e controlli. Quello che invece, purtroppo, nello Stato italiano spesso e volentieri non c'è, perché le leggi ci sono e sono leggi anche molto buone. Penso alle leggi sull'usura, sull'antiracket che ho praticato personalmente per anni da magistrato, e penso agli effetti che possono determinare, generare queste leggi, ma se non ci sono i controlli e le verifiche e su questo aspetto dei controlli e delle verifiche, occorre inevitabilmente un intervento, una volontà, un intervento politico e un legislatore illuminato che sappia toccare i punti cardine
Del sistema della legalità, creando costruendo legalità attraverso l'individuazione di un sistema di controlli che assicuri questa legalità è una premessa che mi è venuto piuttosto complicata, ma che mi ha consentito, dalle parole di ci tarda, di affrontare un parallelo ideale.
Tra un movimento volontaristica a cui ho partecipato è tuttora partecipo, ho partecipato da procuratore generale a Reggio Calabria e cioè Liberi di scegliere, è stato citato in sostanza si traduce in questo i minori, i minori maggiori, quindi 15 16, il diciassettenne che hanno voglia di sottrarsi col concorso positivo e virtuoso delle madri, si citava Lea Garofalo al contesto e all'educazione 'ndranghetista mafiosa, chiamiamolo in generale, devono essere messi in condizione di essere liberi di scegliere e è andare e uscire da queste famiglie. Andare in contesti comunità
Sane,
Per potere costruire un avvenire, fatto di legalità, di moralità e di giusto vivere è legale vivere, questo che è stato affidato all'iniziativa di un pioniere, che un collega che si chiama Roberto Di Bella, che adesso fa il presidente del tribunale dei minori a Catania e che prima lo era a Reggio Calabria, questo spiega l'abbinamento, il mio coinvolgimento e il mio supporto ha finito oggi per essere una legge nazionale e regionale, e questo va a merito della Regione, senz'altro perché attraverso questa legge nazionale e regionale, si sta cercando di forgiare un sistema per assicurare legalità all'interno e idee vero contrasto dentro e le comunità 'ndranghetiste, le comunità mafiose, ma anche le locali e le comunità camorristiche, perché anche in campana in Campania ci sono esempi di questa applicazione del Liberi di scegliere dall'altra parte. Se noi, nel sistema societario che la struttura portante di ogni società democratica, ogni Stato democratico, non introduciamo un sistema di controlli effettivi
Perché dico questo e vengo alla risposta sintetica perché la decreto legislativo 2 3 1 del 2001 è brutto citare enorme, ma è la legge sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, quindi delle società, chiamiamole così delle imprese in caso di commissione di reati atta prevenire questi reati o a reprimere questi reati commessi dagli enti non dai soggetti
Su questo devo dire che io ho praticato, ma ogni magistrato d'Italia, praticato in maniera laterale e occasionale, potrei dire tranne casi e 6 di virtuose questa legge, perché mancava quello che invece, con questa riforma che Bianconi, ha individuato come un vulnus, cioè attribuire al pubblico ministero la prova della disorganizzazione criminale della società. Diventa invece un allineamento fondamentale al sistema delle indagini e del processo penale, per cui ogni procura sarà necessariamente obbligata ad interessarsi di questo aspetto societario perché l'allineamento è l'equiparazione. Potrei utilizzare il termine. La simbiosi di indagine che ci sarà tra società e soggetto comporterà ormai che ogni pubblico ministero, ogni procura avrà su di sé il compito della vigilanza e del controllo. E su questo, siccome qua c'è il Consigliere Felice Giuffrè e il Consigliere, Tullio Morello, che è collegato, mi pare, da remoto sanno bene quello che
Io sto per dire.
E non perché io sia stato pure al Consiglio superiore, ma a me che ne conosco i meccanismi, occorre un intervento adesso che dia delle linee guida.
Come avete fatto, per esempio, in materia di esecuzione, esecuzione, espropriazione forzata, esecuzione proprio la materia esecutiva, i pignoramenti, le vendite che era affidata ad un volontarismo giudiziario, ora su questa materia occorre sulla base della nuova legge.
Che non è legge ancora, perché soltanto un disegno di legge, ma sarà imminente perché è stato approvato dal Consiglio dei ministri ad agosto, mi pare, a fine agosto, ecco chief de ci deve essere per chi ci dovrà essere, su cui credo che dovrebbe anche avere espresso un parere il Consiglio superiore che io però non ho letto ma che immagino dovrà esserci una circolare, una delibera che indichi delle linee guida che diano alle procure questa possibilità di incidere.
E devo dire e qua chiudo, quali sono i punti cardine di questa nuova legge, dice Bianconi, non sarà più l'impresa a dover dire attenzione, io mi sono organizzata bene, quindi non potete farmi nulla, ma sarà il pubblico ministero a puntare il dito contro io direi che questo tutto sommato va a vantaggio di una fisiologia delle indagini ma che avrà il pregio di allinearle alla responsabilità penale e fa e renderle più diffuse queste questi accertamenti che soprattutto in Sicilia, soprattutto in Calabria,
E non per citare a scapito delle altre regioni, dove invece l'attività imprenditoriale è più fiorente ancora, ma soprattutto in Sicilia, perché c'è una minore attenzione verso questo aspetto. Dovrà fiorire e allora la centralità dell'organizzazione, e quando io parlavo dei controlli devo dirvi che questa legge introduce un principio fondamentale che il principio dei controlli non affidate ad un pm, sceriffo che ha lo sguardo puntato sulle società e dice fai questo fai quest'altro stai sbagliando. Sta facendo bene, ma offre la possibilità alle stesse imprese di munirsi di organismi di vigilanza che finalmente è già qualcosa si sta facendo già nella prassi, qualcosa si fa pratico. Anche questo settore, e in parte sta che si allontani dalla mera Cartola Rita, esiste sulla carta e basta, ma che intervenga senza invadere l'aspetto gestorio, senza incursioni nell'aspetto amministrativo, senza dar fastidio alla gestione societaria, che deve restare libera e indipendente e autonoma, ma che sia una un organismo effettivo centrale di controlli e di fronte al quale si è aperta anche la responsabilità di un'indagine che sarà sempre più imminente nel caso di reati. Pensate un po'che chiudo che la nuova legge stabilisce un obbligo di confisca anche nel caso di reati colposi commessi dall'ente, che non sia che non abbia accertato un'effettiva
E disorganizzazione e quindi anche in caso di esonero di responsabilità dell'ente. Se c'è un profitto, basta un profitto perché si arrivi alla confisca. Questo forse è un vulnus che residua una sorta di responsabilità oggettiva, ma su questo dobbiamo lavorare. E allora questa legge come né su Liberi di scegliere e, come in nuce, il movimento cooperativistico ha dettato con le sue regole etiche e sta continuando a fare, deve servire finalmente a stabilire un controllo diffuso interno autonomo e se Mipcom, mi permetto di dire anche orgogliosamente, proprio perché l'impresa che ha un sistema di controlli, un audit, un sistema di controlli interni attraverso un organismo di vigilanza e una diffusione della compliance ne guadagni in termini reputazionali e diventa impresa leader, impresa competitiva, impresa forte. Abbiamo bisogno in Sicilia, ma ci vogliono le leggi. Questo è un passo avanti
Grazie consiglieri Petralia, ammesso altra carne al fuoco, perché intanto qui veniva in mente che questa idea di Liberi di scegliere un po'anche la risposta a quello che denunciava l'onorevole Cracolici, quando diceva che adesso ci sono gli stessi cognomi, gli stessi nomi che ripercorre poi si sono gli stessi non vuol dire che sono i nipoti e quindi le giovani generazioni che,
Con questa legge potrebbero avere un'opportunità di essere sottratti prima di far parte del circuito familiare mafioso, ma poi si richiedono ulteriori, invece, su altre questioni, interventi legislativi, lì il rischio che.
Da questa discussione potrebbe forse venire fuori, è quello di aumentare questa idea dei controlli e quindi la burocratizzazione in qualche maniera dell'attività di impresa che la rende poi più faticosa ai più e meno competitiva rispetto a chi invece viola le regole e le leggi e fa prima diciamo prendere scorciatoie come dicevamo prima, però questo è un è un punto su cui occorre trovare i rimedi e assesore dare la parola all'onorevole Carolina Varchi che capogruppo di Fratelli d'Italia alla Commissione Giustizia della Camera dei deputati,
E un po'per rispondere anche alle sollecitazioni di quello che diceva il presidente Cracolici, anche rispetto all'attività di questa maggioranza di governo che ha.
Una immagine, dico così, di maggioranza di governo che affronta con determinazione alla criminalità organizzata, soprattutto sul piano della mafia militare, e diciamo.
Quella più visibile dal punto di vista della violenza e della commissione dei reati un po'meno si dice da parte dell'opposizione, ma non solo.
Per quanto riguarda invece il problema dei colletti bianchi e dell'aspetto dei reati che non sono direttamente quelli di tipo mafioso o a esso collegati, ma, per esempio sulla lotta alla corruzione, ad altri reati cosiddetti reati spia che spesso si accompagnano poi o comunque,
Preludono a organizzazioni criminali che invece sono poi collegate alle mafie tradizionali.
Prego, grazie grazie al dottor Bianconi, che con la sua domanda apre a una serie di di riflessioni, io desidero ringraziare, non è un ringraziamento di maniera, ma ha sentito la Lega delle cooperative non solo per il gradito invito che mi ha rivolto, ma anche e soprattutto per aver voluto sfidare anche la calura che a settembre, quando non manca mai è organizzare un momento di festa così articolato, così corposo e siccome ne organizzo da ormai qualche decennio, non so quale sforzo ci sia alle spalle di un momento del genere che noi viviamo, magari con grande relax, ma mettere in piedi tutto questo. So che è faticoso, e quindi a chi non perde la voglia, del confronto fisico non mediato dallo schermo di un computer e da una tastiera e credo che vada a prescindere il ringraziamento di tutti
Parto da gli spunti che ha offerto il nostro moderatore liberi di scegliere.
Devo dire che io, proprio in queste ore, da quando ho saputo della morte di Denise la figlia di Lea Garofalo, mi sono.
Devo dire soffermata ripetutamente a riflettere, perché nella mia attività quasi decennale la mia attività legislativa quasi decennale, forse per la prima volta abbiamo varato una legge della quale, peraltro io sono stata relatrice alla Camera.
Che ha inaugurato una buona prassi legislativa per due motivi.
Il primo perché è una legge che è stata scritta e votata all'unanimità.
Perché parte dal lavoro che in Commissione antimafia hanno fatto due parlamentari Chiara, Colosimo che ne è presidente, è la senatrice, Enza Rando, che viene peraltro un'esperienza nel mondo cooperativo, ha ammesso a servizio del Parlamento l'esperienza che ha maturato e da questa buona prassi legislativa della condivisione a questa buona prassi dicevo se ne unita a un'altra che è quella è stata quella di partire dall'esperienza l'esperienza di un magistrato che è il dottore Di Bella che insieme ad altri colleghi ha messo a punto,
Un protocollo che prendeva appunto il nome di Liberi di scegliere che poi noi abbiamo voluto inserire nel titolo della legge stessa, partendo da un dato di fatto lui l'ha raccontata così io mi rendevo conto che più passavano gli anni di carriera per me.
Più mi ritrovavo a mandare a processo persone con lo stesso cognome, figli di nipoti, di quindi a conferma di una trasmissione ereditaria dell'estere mafioso.
È questo lo ha portato a codificare un protocollo di libertà.
Offrire quindi a chi pensa che la mafia sia un cappio soffocante, la possibilità di uscire dal contesto in cui ho volontariamente per matrimoni più o meno consapevoli o involontariamente per poi si sono ritrovati in questa situazione ne vuole uscire chiaramente il minore quasi sempre accompagnato in questo percorso dal genitore di riferimento che è la mamma e a queste persone viene data un'altra possibilità. È ovviamente in queste ore in cui tutti siamo stati chiamati a fare i conti con i tormenti della coscienza di Denise, arrivati al momento culminante domenica, domenica scorta, io credo che questa buona prassi legislativa abbia dato all'Italia una legge che potrà evitare casi del genere
C'è stato, tra l'altro, uno stanziamento economico importante già fin dal primo anno di 10 milioni di euro l'anno da dare a queste persone che sceglieranno di sottrarsi al.
Cappio della della mafia. Io, ovviamente mi auguro che questi soldi siano presto insufficienti, perché mi auguro che questa legge possa portare quante più persone a scegliere la libertà rispetto al cognome rispetto alla famiglia. Questa è la logica con cui noi l'abbiamo l'abbiamo l'abbiamo approvata. Il protocollo ha dato dei frutti importanti. Ci sono state delle mamme che a un certo punto si sono ritrovati a lo hanno raccontato in audizione, e vi assicuro che è stata, come dire, un'esperienza anche forte sotto il profilo emotivo delle mamme, che hanno raccontato di avere deciso che è il momento di farla finita con quella vita. Era arrivato perché avevano un figlio con disabilità che il padre non voleva ammettere, non voleva riconoscere, negando quindi il consenso alle cure e all'assistenza del proprio del proprio figlio, quindi un cortocircuito mentale che ha portato alcune mamme a dire basta, io non ce la faccio più, quindi lo Stato offre oggi questa possibilità di affrancarsi, di cambiare vita, di scegliere la libertà è al giorno d'oggi. Questo è, secondo me, è particolarmente importante perché veniva detto prima dal presidente Cracolici. Abbiamo una mafia che ha per certi versi cambiato pelle, una mafia che usa i social per coltivare il consenso è io offro uno spunto di riflessione che mi è rimasto molto impresso quando c'è stato a Palermo l'omicidio dell'Olivella,
In pochissimi, pochissime ore le forze di polizia hanno individuato il colpevole, lo hanno arrestato e credo che forse ieri si è iniziato, c'è esatto, ieri c'è stata la prima porta all'udienza preliminare con il rinvio a giudizio, quello che mi ha impressionato è che l'odierno imputato,
Dopo avere ucciso praticamente a sangue freddo, un tuo coetaneo ha postato un video tutti tocco, utilizzando l'audio di una nota serie tv.
E già questo di per sé è indice di un certo, come dire, di un approccio mentale che va che che non può essere, come dire, banalizzato con al giorno d'oggi tutti usano i social.
Ma la cosa che più mi ha impressionato che nelle ore in cui i giornali avevano già diffuso il tuo nome e cognome, come indiziato di quell'omicidio, lui continuava a ricevere valanghe di approvazioni like cuoricini, quel video da persone che sapevano che lui era iniziato e oggi imputato di essere l'assassino. Quindi, evidentemente c'è una condivisione di comportamenti che al giorno d'oggi viaggia anche sui social. Ecco perché io ho proposto e con la presidente della Commissione antimafia Colosimo stiamo avendo delle dei delle relazioni istituzionali con TikTok e altri social, perché vogliamo arginare questa continua apologia della mafia che viene fatta sui social, dando ai giovani che sono oggettivamente disarmati rispetto alla valanga di informazioni, alla valanga di contenuti che oggi corre sui sui social e dei degli strumenti per arginare questi questi fenomeni. Questo perché perché
Oggettivamente la mafia oggi è molto multiforme, è una mafia che si occupa di tutto, è una mafia molto veloce a capire qual è lo strumento migliore per accrescere la propria la propria ricchezza, in questo senso io sono convinta che, in materia di beni confiscati, che è un tema del quale mi sono occupata fin dagli anni dell'università e poi l'ho fatto,
La mia parente ti amministrativa come vicesindaco di Palermo è un tema sul quale bisogna, secondo me, periodicamente fermarsi a riflettere, per capire se la strada che stiamo percorrendo è quella giusta, perché quando un bene viene confiscato, onera lo stato di dimostrare almeno due cose.
La prima di essere migliore della mafia nella gestione di quel bene, perché non c'è messaggio più deleterio di sentir dire che una determinata attività d'impresa, quando era sotto il controllo mafioso, produceva ricchezza, dava posti di lavoro e quando passa nel controllo dello stato di chi lo Stato delega a controllarla, produce soltanto debiti povertà diffusa per la mancanza di quei posti di lavoro. Poi, ovviamente, dovremmo passare le ore a spiegare all'opinione pubblica che è spesso quella ricchezza era malata, drogata dal fatto che con l'attività d'impresa non pagava le tasse, non pagava i contributi, non applicava ai corretti contratti ai tuoi laboratori, ma chiaramente nell'opinione pubblica sappiamo che il messaggio che passa è quello più semplice. Quello che rimane è quello più semplice e poi il secondo vantaggio, quello di impedire che nella fase finale della confisca il bene poi tornasse nelle mani nella disponibilità della della mafia stessa.
A Palermo noi abbiamo delle esperienze di utilizzo, a mio avviso anche virtuoso, dei beni confiscati per fronteggiare l'emergenza.
Abitativa, abbiamo l'esempio di beni confiscati che consentono a importanti in realtà del terzo settore e di svolgere la loro attività sul territorio senza dovere, come dire, affrontare anche le spese di una locazione e quindi secondo me questi sono degli esempi virtuosi poi ci sono quei beni confiscati che per la loro natura devono svolgere in quei beni si deve svolgere un'attività di impresa. In questo devo dire che la formula della cooperativa ha dimostrato per tanti versi di etere più
Virtuosa, più efficace, più incisiva di altre, siccome non ignoro il lavoro che la Lega delle Cooperative svolge anche a livello di impulso legislativo, anche a livello di proposta alla politica, io colgo questa occasione per dire che fin d'ora io, nel mio ruolo istituzionale, sono
è pronta ad ascoltare le vostre legittime istanze alle vostre proposte che derivano dall'esperienza che svolgete ogni giorno per provare a tradurle in leggi, perché sono convinta che il legislatore non debba approcciarti all'attività che svolge ogni giorno, con come dire la scienza infusa, ma fare dell'ascolto il la prima tappa del procedimento legislativo.
Sulla un'auto, su un altro punto che è stato offerto e che io diciamo più volte mi sono trovata ad affrontare quello della legislazione antimafia, che io definisco emozionale, perché sull'onda emotiva di eventi tragici che hanno colpito il nostro territorio è la nazione, più in generale, poi si arriva ad un approdo legislativo,
Io mi permetto di dire che forse è l'unico modo per trarre il bene dal male, perché al giorno d'oggi è la nostra legislazione antimafia, è studiata e apprezzata in tutto il mondo, è riconosciuta come la migliore legislazione antimafia che ci sia evidentemente nel corso dei decenni da quelle esperienze dall'esperienza di Pio la Torre dall'esperienza di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino sono derivati degli strumenti molto importanti, che vanno certamente aggiornati ma preservati nella ratio, che li ha portati ad essere ad essere emessi sulla
Legge 2 3 1 e quindi il questo pro questo tavolo che al ministero sta credo che abbia completato il lavoro con il dottore Fidelbo ed è pronto a depositare la relazione, certamente si aprirà un, si aprirà un dibattito, essendo in coda di legislatura, io temo che in questa legislatura non si arrivi a un progetto di riforma compiuto e varato però certamente un dibattito c'è e allora noi dobbiamo, al di là degli aspetti tecnici che pure meritano approfondimento dobbiamo, secondo me raccogliere
Come punto di partenza lo spirito di questa legge, cioè dimostrare che per un'impresa la legalità e la trasparenza sono una convenienza, legalità e trasparenza per chi decide di munirsi di un modello organizzativo ai sensi della legge 2 3 1 sono convenienti economicamente sono un volano di sviluppo accompagnano all'attività di impresa un dato reputazionale che noi dobbiamo diffondere, anche attraverso un'opera di sensibilizzazione dei consumatori, perché il consumo deve essere anche critico. Chi svolge un'attività di impresa etica va al secondo me premiato. Noi dobbiamo avere la forza di indirizzare i nostri consumi verso chi si dota di un modello etico di impresa, e questo vale trasversalmente per per tutti, e credo che la politica e il mondo cooperativo in questo possano fare molto sulla l'ultima
Questione che è stata io ho preso qualche appunto e spero devono avere dimenticato niente.
La corruzione, io ho amministrato, lo dicevo prima, la quinta città d'Italia, con un bilancio annuo di un miliardo e 300 milioni di euro, dovendo fare un piano di riequilibrio che coinvolgeva una serie di società partecipate.
Che tra Comune e partecipate cubano migliaia e migliaia di dipendenti, eppure ho scelto fin dall'inizio nella redazione di questo piano di riequilibrio, che poi ha avuto un approvazione importante con un'ordinanza largamente diffusamente motivata dalla Corte dei Conti, ho scelto.
Un criterio, la macchina amministrativa deve essere uno strumento di erogazione dei servizi al cittadino, tutto quindi deve ruotare su questo perno i consumi, la produzione.
La gestione del denaro non può esserci al giorno d'oggi spazio per alcuni carrozzoni e allora il tema della corruzione, secondo me, è uno io onestamente non credo di avere mai subito tentativi di corruzione perché, da un lato li avrei immediatamente denunciati dall'altro l'interlocutore è entrato dalla porta probabilmente sarebbe uscito dalla finestra quindi non
Si sarebbe posto neanche il tema, quello però che voglio dire sulla corruzione e parto da un e dall'esempio che ha fatto il Presidente Cracolici, dove si annida la corruzione, dove il dipendente pubblico infedele crea lui stesso il problema, per chiedere poi permettere l'imprenditore nelle condizioni di chiedergli di risolverlo, ma il problema ritardo del pagamento lo crea lui stesso, perché se tu hai sulla scrivania una pila di mandati di pagamento da fare, è decidi scientificamente che alcuni mandati devono andare in fondo e lasci l'impresa ad affogare, perché magari ha già affrontato delle spese per organizzare un evento. Ha affrontato delle spese per realizzare un progetto che sa di dover essere pagato, quindi tu dipendente infedele scientificamente crei un problema per poi farti chiedere di risolverlo e magari anche diciamo essere pagato
Per risolvere ora, da un lato, chiaramente tutti noi auspichiamo che l'imprenditore abbia sempre quel balzo in avanti di dire non solo non ti pago, ma ti faccio arrestare immediatamente ma dall'altro lato, secondo me è l'unico strumento oltre alla sacrosanta repressione e la trasparenza perché la corruttela si annida dove non c'è la trasparenza ma quando tu sei costretto a rendere pubblici da amministratore gli appuntamenti che fa gli imprenditori che incontri i mandati di pagamento che ogni giorno esamini tutte le pratiche che il tuo ufficio ogni giorno lavora,
Ecco, a quel punto allora è più complicato mettere mettere in campo episodi di corruzione. Io porto un esempio nella mia attività di di di vicesindaco, una direttiva che mi diede anche l'onore di un riquadro di Gramellini per avere chiesto che tutti coloro che entravano all'ufficio tributi del Comune di Palermo, consiglieri, rappresentanti di Caf e patronati, semplici cittadini non solo avessero un appuntamento ma venissero registrati e dicessero in quale ufficio si dovevano recare, perché io, per questa direttiva, che mi pareva banalissima, perché diciamo, quell'ufficio era stato oggetto di molta attenzione, addirittura sono finita sulla stampa nazionale per avere realizzato una grande opera di trasparenza, una cosa che a me pareva assolutamente normale dire debba in un ufficio pubblico, perché ci vai e con chi devi parlare, questo per dire cosa che la corruzione diventa quasi un fenomeno di costume, quando manca la trasparenza e allora al giorno d'oggi l'innovazione ci dà tanti strumenti per
La trasparenza, secondo me, è una bella sfida, sarebbe fare in modo che innovazione non sia più una parola a casaccio, ma nel momento in cui noi obblighiamo le imprese a dotarsi di Spid di Pec di tutto ciò che favorisce la trasparenza, anche la pubblica amministrazione deve parallelamente fare dei passi in avanti. Io inorridisco quando sento imprenditori che mi dicono ho parla, ho chiamato l'ufficio chiamato quindi al telefono e mi hanno detto che non scaricano le PEC. Perché allora smettiamo di imporre agli imprenditori Speed Peck? Tutti gli strumenti tecnologici e poi, parallelamente alla pubblica amministrazione, non applica, perché altrimenti c'è il cortocircuito. Nel cortocircuito si annidano i fenomeni di corruttela
Che non sono probabilmente solo fenomeni di costume che nascondono una radice, come dire culturale, educativa, che noi dobbiamo contrattare, che noi dobbiamo combattere ma che parte anche dalle piccole cose la normalità parte dalle piccole cose, legalità si coniuga con normalità soltanto quando certe cose saranno percepite come normali. Parlo per esempio della trasparenza. Noi avremo una vera una vera e autentica rivoluzione della legalità, che ciascuno nel suo intimo pratica ma che, come diceva benissimo il dottore Petralia, deve diventare diffusa, quello, secondo me, è lo step al quale tutti insieme
Dobbiamo tendere grazie.
Grazie.
Adesso, anche sulla base di quello che diceva l'onorevole Varchi, vorrei passare nel valore a Valentina, Fiore, responsabile nazionale del Progetto beni confiscati.
Di Lega Ambiente, proprio perché anche sui beni confiscati e Lega governance scusate.
E anche sulla base del fatto che di quello che diceva appunto l'onorevole Varchi, e cioè che i beni confiscati poi vanno controllati sia nella loro gestione, per fare in modo che non falliscano sostanzialmente e per non ritornare ai tempi del maxiprocesso quando il Comune di Palermo si era costituita parte civile si ritrovò per strada quelli che manifestavano per dire che era meglio con la mafia che c'era lavoro piuttosto che,
E con l'Antimafia che si scusate che con l'antimafia che invece il lavoro non lo garantiva e poi per evitare che i beni d'ordine quindi la parola all'onorevole e sia l'onorevole alla dottoressa Valentina Fiore e poi avremo in video collegamento due interventi del Consigliere Morello,
E di Raffaele Cantone, quindi, se riusciamo a stare nei tempi, insomma di qualche minuto, così almeno diamo la parola a queste persone che sono collegate per poi rientrare noi grazie.
Grazie e buongiorno Lega Coppa, diciamo, della Coppa Sicilia, ha voluto mettere in piedi un dibattito sicuramente interessante, perché comunque le nostre imprese, le nostre cooperative, si scontrano tutti i giorni o incontrano tutti i giorni e le tematiche di cui stiamo parlando e penso che fermarsi un attimo a riflettere sia importante un importante servizio, un importante contributo che possiamo dare alle nostre cooperative. Mi concentrerò su ciò che lega, coop e nazionale. Ha fatto, sta facendo, intende fare sul tema del riuso cooperativo dei beni e delle aziende confiscate, condividendo anche quello che è il nostro apro, il nostro approccio alla nostra visione, quello che vogliamo portare avanti. Partiamo da qui
Da Palermo dalla Sicilia, dove il tema dei beni confiscati non è una un argomento astratto di politica pubblica, ma un'esperienza concreta.
Il numero dei beni confiscati immobili.
Vede una concentrazione importante nella nostra regione, così come delle esperienze di riuso di questi beni di eccellenza anche possiamo annoverare lì.
All'interno della Regione siciliana e il primo contributo che Legacoop ha iniziato a dare il primo momento in cui Legacoop, ha iniziato ad affrontare il tema dei beni confiscati, è stato proprio qui con le prime sue associate che hanno iniziato a gestire beni confiscati ed in particolare affiancando l'associazione Libera che qui con il percorso di Libera Terra ha provato a dimostrare che il riuso sociale dei beni confiscati,
Anche avere un suo risvolto imprenditoriale cooperativo è un elemento che già dalla prima versione della legge 109 del 96 veniva riconosciuto dal legislatore, cioè un ruolo che anche la cooperazione può e aggiungo, aggiungo, io deve avere nel riutilizzare questi beni e questo ha consentito ovviamente di avere esperienza diretta su quello che significa gestire questi beni e affrontare i problemi, Legacoop ha sostenuto queste esperienze non dall'esterno in maniera asettica o semplicemente,
Politica solidaristica lo ha fatto in maniera molto concreta,
Lo ha fatto mettendo in campo competenze tecniche, perché la sostenibilità e la credibilità di queste esperienze sono un elemento indispensabile per potere dire che, effettivamente, lo strumento del riuso sociale funziona, lo ha fatto mettendo in contatto le cooperative che gestiscono beni confiscati con le altre cooperative aderenti, quindi facilitando, stimolando reti di imprese, collaborazioni commerciali produttive sempre con la finalità di rafforzare queste esperienze, perché finché queste esperienze sono forti, solido e credibile, si riesce anche a dare al territorio un un importante messaggio culturale, ma anche concreto economico, di opportunità di lavoro e di indotto. Lo ha fatto anche dedicando addirittura una sua struttura che l'Agenzia cooperare con Libera terra a
Supportare e sostenere in particolari percorsi attivati da libera, ma non ci siamo fermati 25 anni di impegno, di lavoro e di esperienza non sono pochi e non ci siamo fermati qui oggi sono circa 100 le cooperative aderenti a Legacoop che gestiscono immobili o aziende confiscate all'interno ci sono cooperative sociali ma ci sono quelli che noi chiamiamo workers buy out, cioè le aziende confiscate che sono state prese in gestione dalle cooperative dei loro laboratori.
Qualcuno di loro è già qui, ho visto Centro Olimpo, c'è anche in sala qualcuno che si appresta a fare questo percorso, quindi le esperienze di workers buyout oggi tra le nostre associate sono 5 6, ma ce ne sono almeno altrettanti percorsi in corso che stiamo accompagnando il tema delle aziende l'onorevole la la la l'ha indicato.
Non è semplice ed è molto complesso. Molte di loro non sono vere aziende nel senso, sono vissute e hanno goduto di contesto e di situazioni assolutamente non corretta e assolutamente criminali, e quindi molte di loro vanno a chiudere. Ma pensiamo e siamo convinti che sia possibile che quando invece ci sono le condizioni per andare avanti, la soluzione della cooperativa dei lavori e dei lavoratori può evitare dispersione di competenze di indotto, di opportunità lavorative, perché ricordiamoci che non è solo il lavoro diretto che dall'azienda è anche l'indotto sul territorio che tante volte rischia di venire compromesso. La prima esperienza Legacoop l'ha fatta e da pioniere con la Calcestruzzi Ericina insieme all'associazione Libera. Appunto, le ultime esperienze sono ancora in corso e
Siamo nelle condizioni di poter dire che, se ci sono alcune condizioni, questa veramente può essere la soluzione migliore, questa esperienza ci ha portato anche a riconoscere alcuni ostacoli a vederli proprio da vicino.
Che frenano il riuso sociale ci sono beni inutilizzati, alcuni sono assegnati quando già sono deteriorati, ci sono aziende che perdono mercati e competenze e abbiamo riscontrato, soprattutto negli ultimi anni, che ci sono cooperative anche ai nostri aderenti disponibili a mettersi in gioco anche in modo nuovo che non sempre trovano interlocutori pronti a valorizzarne il contenuto.
Allora diciamo che c'è molto che ancora si può fare a legislazione vigente e ci sono alcuni aspetti che sicuramente richiedono delle modifiche normative per non disperdere anche quel buono di esperienza che è stato fatto. Da qui nasce l'idea di Legacoop nazionale di provare ad avere un approccio nuovo al tema del riuso e delle riuso sociale delle aziende e delle immobili, che non sia solo una somma di buone esperienze da raccontare, pur significative che sicuramente hanno dato e danno ancora tanto al Paese e alle comunità ma costruire un presidio nazionale proattivo, quindi una strategia complessiva per supportare i territori, coinvolgere le cooperative, dialogare con le istituzioni, raccogliere dati, valorizzarne buone prassi, promuovere nuove progettualità, in una parola, ridurre il numero di beni confiscati che non sono utilizzati. Questo è l'obiettivo che abbiamo voluto impostare al nostro lavoro partendo da alcuni punti fondamentali. Quali sono i nostri punti fermi
Per Lega coppie, il riuso sociale istituzionale deve essere prioritario in tutte le fasi già dal sequestro, perché questo perché pensiamo che questo strumento abbia un altissimo potere risarcitorio per le comunità in cui si trovano i beni, rispetto a tutto quello che è stato la storia che quelle comunità la storia criminale che quelle comunità hanno dovuto affrontare. Il codice antimafia oggi assegna il ruolo del riuso sociale a quell'insieme di soggetti che, più che al 30 settore è, diciamo, identificabile con quello che oggi si chiama economia sociale, ci sono le associazioni del terzo settore, ci sono le cooperative,
Ecco, questo già per noi è un buon punto di partenza per dire che effettivamente, le occasioni in cui non si possa attivare il riuso sociale, quindi è necessario perché ci rendiamo conto che la vendita o il riuso per finalità economiche diventa l'unica opportunità per non lasciare vuoto il mercato ecco veramente sono residuali perché, ripeto l'ampio insieme di soggetti dell'economia sociale può garantire un ampio numero e varietà di progetti di riuso e noi crediamo che questo sia, diciamo, un nostro punto di partenza per il nostro lavoro.
Rimane centrale, lo ha accennato, il ruolo dei workers buyout nel caso delle aziende, perché l'esperienza concreta dimostra.
La Calcestruzzi Ericina è un'esperienza veramente ventennale e quindi in qualche modo ha dimostrato sul campo che è uno strumento utile, esistono ambiti di riuso sociale, è ancora poco esplorati, e questo appunto l'insieme dei soggetti dell'economia sociale, di cui fanno parte anche le cooperative non sociali molte sono ovviamente,
Le nostre associate che si trovano in questa categoria possono sviluppare nuova progettualità. Pensiamo all'housing sociale, pensiamo alle comunità energetiche, le nostre Cher, quando ci sono dei terreni non coltivabili, per esempio potrebbero essere utilizzati dalle comunità energetiche in forma cooperativa per i loro impianti fotovoltaici. Pensiamo alle cooperative di comunità, che sono delle realtà che cercano di non disperdere quello che c'è all'interno delle Luca de de delle nostre comunità, anche piccole nelle aree interne che possono farsi di gestire dei beni confiscati. Il recente protocollo è stato citato anche dall'onorevole con il Comune di Palermo sta dimostrando che ci sono nuovi modi non ancora esplorati per attivare concretamente il riuso sociale dei beni confiscati e questo sicuramente è un importante punto di partenza. Partiamo anche da un'altra consapevolezza. È necessaria una ridotta una relazione evoluta tra il pubblico e la cooperazione, non un solo rapporto, un semplice rapporto dicotomico tra l'ente locale che assegna il bene e la cooperativa che lo gestisce. Abbiamo bisogno di una narrazione nuova, collaborativa, che stimoli nuove opportunità, che abbia l'ambizione di raggiungere veramente l'obiettivo comune, che è di garantire il riuso sociale del maggior numero di beni confiscati. Lo diciamo a fronte di esperienze di nostre cooperative che purtroppo, non sono state comprese nella loro disponibilità offerta agli enti locali e spesso anche all'Agenzia dei beni confiscati di trovare soluzioni. Ecco, questo è un punto su cui vogliamo lavorare e l'ultimo lo abbiamo accennato. Quello del miglioramento delle norme e delle prassi che ancora rendono difficile il riuso più ampio possibile.
Dei beni confiscati noi stiamo mettendo su una attività interna, al Legacoop con le nostre associate ed esterna nei confronti degli interlocutori, lavorando sulla formazione e l'informazione alle associate, ricercando, provando a fare noi quel lavoro di me di match tra.
Domanda e offerta di beni in maniera tale da poter essere valorizzati e, soprattutto,
Consolidare quel principio risarcitorio che diventa concreto sono se i percorsi reggono nel tempo è importante, ovviamente, rafforzare le alleanze, in primis con l'associazione Libera, ma anche con l'Agenzia dei beni confiscati con avviso pubblico. Gli enti locali e tutti i partner che ci possono, diciamo, possono diventare ai nostri interlocutori. Aggiungo un punto è stato trattato, ma nel caso delle cooperative che gestiscono beni confiscati sicuramente è per noi un punto di attenzione ai sistemi di autoregolamentazione.
Le realtà che gestiscono beni confiscati capiamo bene e siamo convinti che debbono essere assolutamente specchiate.
Cercando di andare anche oltre quelli che sono magari i gli aspetti richiesti normativamente penso allo 2 3 1, provando a dotarsi di tutti gli strumenti che aiutino a rendere credibile questi percorsi, ed è un tema su cui stiamo lavorando l'esperienza di Libera Terra già adottato strumenti efficaci testati anche hanno retto anche a delle impugnative e quindi pensiamo che questo possa essere un punto di partenza importante per creare anche dei vademecum delle buone prassi per tutelare questo aspetto.
Accanto a quello che stiamo facendo internamente nelle relazioni con i nostri partner, c'è il tema normativo e legislativo, è da cogliere sicuramente con grande attenzione e interesse e la disponibilità dell'onorevole Varchi Legacoop ha avuto modo di partecipare nei mesi precedenti al Forum imprese di legalità del CNEL che ha prodotto,
Un disegno di legge di modifica del codice antimafia che va a migliorare, o comunque a provare a risolvere alcune criticità che le nostre cooperative hanno affrontato.
Chiarire le priorità del riuso sociale, tutelare chi gestisce i beni nelle fasi transitorie, rassicurare gli enti locali e soggetti gestori per i casi di revoca della confisca questo è uno degli elementi probabilmente più critici che mina la possibilità di riuso dei beni confiscati sono sono pochi ancora,
È successo al Comune di Cinisi, al Comune di Bellaria Igea Marina, è successo, è successo a una nostra associata alla cooperativa Beppe Montana Libera Terra che, a fronte di revoca del decreto di confisca definitiva dei beni che sono stati già assegnati per fini sociali e spesso anche ristrutturati con soldi pubblici debbano ritornare al preposto in questo momento la norma non obbliga al la restituzione, per equivalente ad opera del fondo unico giustizia e quindi o si
Risarciscono, diciamo, i proprietari che hanno diritto a riavere, questo è un problema che, per esempio, il Comune di Bellaria Igea Marina sta affrontando, così come quello di Cinisi, cioè trovare le risorse economiche per risarcire ecco Militello, per fortuna sono pochi casi una delle proposte che è inserita nel disegno di legge del CNEL è proprio quello di in questi casi, quando c'è già stato il l'assegnazione di fare riferimento al fondo unico giustizia ma semplicemente per rendere certo il processo
Per evitare che questi casi disincentivino gli enti locali e i soggetti dell'economia sociale a rendersi disponibili. Come vedete, sono proposte molto concrete che mirano veramente nel nel dettaglio a risolvere, così come una proposta che viene inserita in questo disegno di legge la possibilità di aprire l'albo degli amministratori giudiziari a nuove professionalità e che abbiano anche esperienze di gestione imprenditoriale. Oggi l'albo degli amministratori giudiziari prevede la possibilità di iscrizione solo di commercialisti avvocati, allora approviamo, anche da questo punto di vista, ad affrontare il tema della gestione delle aziende confiscate in affiancamento a una misura che già esiste oggi nel Te, nel all'interno del Codice antimafia che la figura dell'azienda tutor
Ecco, su questo noi cooperatori, sicuramente possiamo e dobbiamo fare.
Qualcosa di più, nel frattempo è successo il disegno di legge del CNEL lei in discussione in Commissione Giustizia del Senato sono state fatte alcune audizioni, non sia andata avanti dalla fine di quest'estate, solleciteremo, accogliendo, diciamo, la disponibilità dell'onorevole Varchi, la solleciteremo a ad attenzionare questo punto per noi nel frattempo il Consiglio dei ministri ha approvato in esame preliminare uno schema di decreto legislativo per legge per recepire la direttiva europea sui beni confiscati. È una direttiva che richiede agli Stati membri, entro novembre di quest'anno, di dotarsi di una serie di misure di norme
L'Italia si trovava avanti rispetto ad altri ci sono degli adeguamenti che vengono richieste anche noi penso alle criptovalute, cioè a forme nuove diciamo in cui si muove la criminalità organizzata speravamo che potesse essere questa l'occasione per inserire anche le proposte inserite all'interno del disegno di legge del CNEL cercheremo di insomma sollecitare accoglieremo questa disponibilità dell'onorevole A ad attenzionarla.
E pensiamo che, essendo il disegno di legge di CNEL
Costruito ed avendo contenuti molto concreti. Speriamo e auspichiamo ci possa essere quella sensibilità bipartisan che è stata raccontata nel caso di Liberi di scegliere anche rispetto ai beni confiscati, perché si tratta di una battaglia che unisce tutti Pubblico Privato, economia sociale, imprenditori, tutti gli schieramenti che quindi in qualche modo è importante portare avanti. Quello che vogliamo fare è ovviamente fare la nostra parte, ma sappiamo bene che non possiamo farlo da soli. Possiamo sicuramente rafforzarci, fare di più. Il riconoscimento della funzione sociale della cooperazione è un onore, ma è anche lo viviamo come un onere e una responsabilità che dobbiamo offrire in soluzioni nuove disponibilità delle cooperative, sempre in un approccio fortemente concreto a risolvere i problemi. Questo è il nostro punto di vista, è necessario e questo chiediamo che le istituzioni siano con noi in questo percorso perché, come dire, è importante è che ognuno abbia il suo ruolo. Siamo
Passiamo a disposizione in questo è di certo, noi abbiamo tanto ancora da fare, ma anche le istituzioni, insomma, è importante che facciano quel pezzo di pasta in più che stiamo provando a fare anche noi.
Grazie
Grazie a Valentina Fiore e adesso abbiamo collegato il consigliere del Csm.
Tullio Morello, che è già stato chiamato in causa dall'intervento in quanto consigliere Csm, ovviamente, dall'intervento di Dino Petralia, perché qui abbiamo evocato il ruolo della magistratura, sia quello naturale, cioè di intervenire quando c'è un'indagine in corso su reati o presunti tali commessi.
Sia in materia di controlli preventivi in qualche misura e dunque sono stati invocati interventi per avere delle linee guida, per esempio sulla riforma della legge 2 3 1, ma in generale c'è appunto un ruolo della magistratura che ha bisogno da parte forse dell'organo di autogoverno di essere in qualche maniera,
Non dico indirizzato, ma comunque sia,
Governato dal punto di vista del governo autonomo e allora, da questo punto di vista, è per quello che vorrà aggiungere la parola al Consigliere Tullio Morello, grazie che ringraziamo ovviamente per la disponibilità a intervenire da Roma interrompendo la sua attività che è in corso.
Buongiorno a tutti voi, ringrazio.
Coppa in tutte le sue articolazioni e sentivo e mi scuso per non essere in presenza, tra l'altro da lei è stato molto felice del se lei proprio con voi, perché state discutendo a 100 metri di laddove.
Abitavo vanno nel 92, iniziai la mia vita professionale a Palermo, anch'io voglio ricordare, Denise Cosco, perché la sua vicenda ha fortemente turbato per le nostre coscienze.
Ma questo tragico evento deve dare a tutti la spinta e la voglia di fare sempre di più in una materia così complessa e così delicata così dolorosa, e voglio anche ricordare la senatrice Bonino che scomparsa, oggi che ha usato, diciamo tutta la sua vita,
A noi.
Per i nostri diritti.
Diritti che a volte diamo per acquisiti, ma che vanno sempre difesi sicuramente.
Il Consiglio può fare qualcosa, ma sempre e solo dal punto di vista organizzativo, nel nel dettare delle delle linee organizzative.
Da sempre nel rispetto a quello dell'autonomia dei magistrati che
Indagano e che devono gestire l'applicazione e l'interpretazione delle leggi, il Consiglio non può mai entrare nel nel merito del del lavoro svolto dai dai magistrati italiani o semplicemente a far sì che esse abbiano, diciamo, degli degli strumenti adeguati e che sollecitare in tal senso anche all'esecutivo,
Affinché questi strumenti siano efficaci, può porre delle regole organizzative che possano favorire del miglior risultato possibile.
In questa materia.
Non mi piace però iniziare vorrebbe, diciamo questo mio intervento con un'immagine che appartiene alla alla Sicilia, che appartiene alla mia terra, che la Campania, insomma tutte le terre dove insiste la criminalità organizzata e quest'immagine, in questa immagine, in un fondo agricolo, un capannone,
Bene che per anni sono stati il sindaco visibile del potere criminale e che, dopo essere stati sottratti alla mafia tornano a produrre lavoro, relazioni, dignità, in questi casi non sono solo dei beni che cambiano proprietà, ma sono pezzi di territorio che cambiano il proprio destino.
Ed è proprio questo, a mio avviso, il punto da cui partire per affrontare il rapporto tra legalità, corruzione, contrasto alla criminalità organizzata e sviluppo delle imprese cooperative.
Siamo abituati a parlare della legalità come di un valore, un sentimento, come ci ha detto Andrea Dino Petralia, di un principio, persino di un dovere morale, tutte cose vere, però secondo me non sufficienti, la legalità è anche una condizione materiale dello sviluppo economico di un Paese,
È un'infrastruttura non meno necessaria di una strada di una rete digitale o di un sistema efficiente di trasporto.
Un territorio nel quale prevalgono la corruzione, l'intimidazione e la forza delle organizzazioni criminali non è soltanto un territorio meno libero e un territorio economicamente più povero, perché la concorrenza, l'inalterata nel merito, perde valore, gli investimenti si allontanano, il credito diventa più difficile e l'imprenditore onesto sopporta costi che il suo concorrente illegale insostituibile ed un territorio che non cresce ci sono anche minori scelte per i consumatori, con tutte le conseguenze che ciò comporta quando andiamo al supermercato gli effetti,
Sappiamo bene che la criminalità organizzata non vive ai margini della economica, tenta di entrarvi, di condizionarla e, quando un po'di sostituirsi ad essa non si limita a chiedere denaro con la violenza, offre capitali intermedie relazioni, controlla pezzi di mercato, è merce da vendere e condizione, appalti e assunzioni trasforma il bisogno indipendenza e la corruzione da questo punto di vista è spesso il linguaggio attraverso il quale il potere criminale smette di apparire strano e diventa parte del sistema.
Per questo la repressione penale, come avete detto tutti, è indispensabile, ma non basta arrestare i responsabili, sequestrare e confiscare i patrimoni significa interrompere un circuito criminale per sostituire quei beni alla collettività, significa invece costruire un circuito economico e sociale diverso.
Ed è qui che, secondo me, è l'impresa cooperativa, può svolgere una funzione decisiva.
La cooperazione, quando è autentica, non soltanto è una forma giuridica dell'impresa, è un modo di organizzare responsabilità, United lavoro e partecipazione.
Mette insieme persone che da sole sarebbero più deboli.
Pratica l'attività economica nel terreno Vittorio, distribuisce, opportunità, crea legami per le sussistono meglio alla solitudine nella quale la criminalità cerca le proprie, non è un caso che l'articolo 45 della Costituzione riconosca la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata.
Impegnando la Repubblica a promuoverla e, nello stesso tempo ad assicurarne con gli opportuni controlli, il carattere e la Finelli, le finalità, guardate promozione e controllo, sostegno e responsabilità, i costituenti, come sempre, avevano già individuato il punto di equilibrio anche in questa materia.
Naturalmente, ma non dobbiamo cadere in una rappresentazione ingenua, la parola alla cooperativa non costituisce da sola un certificato di legalità.
Anche il mondo cooperativo deve essere sottoposto a controlli che lo avete detto anche voi che siano, se è a regole trasparenti, a selezione rigorosa degli anni del social network e verifica dei risultati, nessuna sigla può trasformarsi in uno scudo, perché proprio la credibilità delle esperienze migliori impone di isolate bus opacità e rendite di posizione.
Ma sarebbe altrettanto sbagliato non vedere la straordinaria potenzialità della cooperazione nella gestione dei beni confiscati, terreni agricoli, aziende e strutture ricettive immobili urbani possono diventare luoghi di produzione, di formazione e accoglienza dei servizi, possono dare lavoro ai giovani Brawn e persone fragili possono creare filiere locali possono dimostrare soprattutto è un po'lo avete già accennato che la legalità non è soltanto rinuncia a qualcosa ma conquista di opportunità.
Ma anche sul consiste infatti raggiungere pienamente il proprio scopo, non quando viene apposto il sigillo, ma quando quel sigillo viene rimosso e il bene torna a vivere.
Un bene inutilizzato, abbandonato per anni, deteriorato dalla burocrazia, come spesso accade, o privo delle risorse necessarie alla ripartenza, rischia di comunicare un messaggio pericoloso e lo Stato è capace di sottrarre, ma non di restituire, interrompere ma non di costruire, e questo non possiamo permetterlo.
Servono allora procedure più rapide, competenze tecniche, collaborazione stabile tra le amministrazioni, magistratura, enti locali, associazioni, sistema bancario e mondo dell'impresa.
Serve accompagnare i progetti non soltanto nel momento dell'accelerazione, ma nella fase a Spa, assai più difficile e delicata in cui devono reggersi sul mercato, e serve misurare i risultati perché la finalità sociale non espone, era dall'efficienza e l'efficienza non deve cancellare la finalità sociale.
La vera sfida, secondo me, per tenere insieme queste due esigenze, un'impresa nata su un bene confiscato devono avere un valore simbolico, ma non può vivere soltanto di simboli.
Deve produrre beni e servizi di qualità, rispettare i lavoratori, presentare bilanci trasparenti, innovare, costruire reti commerciali deve essere aiutata state sul mercato non protetta dal mercato.
In questo senso, il mondo cooperativo può rappresentare un ponte tra l'intervento e l'iniziativa privata può trasformare il patrimonio sottratto alla criminalità in Umbria in un bene produttivo condiviso, o fare in modo che la ricchezza torna nel territorio e non venga nuovamente estratta da esso o sostituire alla forza dell'intimidazione la forza della collaborazione, il tema assume un significato ancora più urgente, secondo me, se guardiamo alla condizione dei piccoli centri siciliani e più in generale, delle aree interne del Mezzogiorno, lo spopolamento non è soltanto una questione demografica,
Quando un Paese perde i suoi giovani per le competenze, consumi, scuole, presidi sanitari e attività commerciali e capacità di immaginare il futuro, le case restano vuote, terpeni vengono abbandonate.
E dove arretra la comunità, altri poteri possono avanzare.
La criminalità organizzata prospera infatti anche nei volti del voto del lavoro, nel voto del credito, nel vuoto delle istituzioni e nel voto anche della speranza contrastare lo spopolamento significa dunque presidiare democraticamente il territorio e creare le condizioni perché non sia un sacrificio restare con tornano.
Che non siano atti di eroismo.
Le cooperative di comunità, le cooperative agricole, sociali, culturali e dei servizi possono contribuire in maniera molto sensibile a quest'opera recuperando produzioni locali, per carità, lo servizi che altrimenti scomparirebbero, valorizzando un turismo rispettoso dei luoghi a sistema anziani e persone fragili offendere il giovane è un lavoro che non li costringa a scegliere a precarietà e immigrazione.
Ma anche qui dobbiamo essere chiari, non si può affidare alla buona volontà di pochi, il compito di sostituire indefinitamente lo sta, la cooperazione può integrare con innovare, non può essere l'alibi per abbandonare i genitori.
E poi, infine, che credo che ci sia un'altra questione nella società di oggi, che merita di essere al centro del dibattito e la crisi economica che coinvolge la classe media.
Per troppo tempo abbiamo considerato il ceto medio come una fascia protetta, anzi naturalmente stabile oggi molte famiglie che lavorano, che producono e pagano le imposte, avvertono invece una scelta in sicurezza, il costo della cassa dell'energia, della formazione dei figli, dell'assistenza degli anziani in via Cairoli,
Piccoli imprenditori e professionisti vedono restringersi climatici, il lavoro non garantisce sempre mobilità sociale e il risparmio, che erano una buona forma di libertà, diventa sempre più difficile.
E questa fragilità guardate, riguarda direttamente il tema della Lega lievita, quando l'economia sana non offre credito, tempi ragionevoli, prospettive aumenta il rischio che qualcuno accetti scorciatoie, intermediazioni opache o capitali di provenienza illecita, non per questo si devono confondere le vittime con i responsabili, al contrario,
Proprio per evitare che il bisogno di 20 ricattabilità occorre sostenere le famiglie e le imprese prima che cadano nella rete dell'usura del controllo criminale o che accedono alla corruzione.
Legalità e giustizia sociale, allora non sono obiettivi concorrenti, si rafforzano reciprocamente, una illegalità priva di opportunità rischia di essere percepita come una predica, uno sviluppo privo di legalità diventa invece il privilegio, per pochi e dipendenza permuta.
Credo che la politica, le istituzioni e il mondo delle utenze debbano assumersi tutti insieme, ma insieme nel vero senso della parola, e parlo soprattutto della politica, alcune responsabilità molto concreta e lo ha fatto la politica molto bene con il concetto.
I Berish debbano accelerare la destinazione dei beni confiscati, garantire l'assistenza tecnica all'accesso, al credito e ai progetti credibili, rendere trasparenti gli affidamenti di bilanci, risultati preliminari delle reti tra cooperative e imprese, fa investire nella formazione dei giovani e dei servizi assistenziali, dei piccoli centri, perché da lì,
Guardate che Carly porre rinascere il nostro Paese e può fare dei passi significativi in avanti, secondo me non servono zone franche dalle regole, servono il territorio in Nepal consenta.
Resto dei comparti svantaggiati.
Giovanni Falcone ci ha insegnato che la mafia è un fenomeno umano e, come tutti i fenomeni umani, ha un principio, una sua evoluzione e avrà quindi anche una fine, ma per me quella fine non arriverà soltanto nelle aule di giustizia. Si costruisce ogni volta che un giovane potrà scegliere un lavoro libero invece di una protezione, ogni volta che un imprenditore denuncia era un ricatto, sapendo di non essere lasciato su ogni volta che un patrimonio criminale diventerà a scuola. Impresa, servizio, cultura, ogni volta che una comunità tornerà a riconoscere come proprio ciò, per la mafia le aveva sottratto
Questa è la responsabilità che abbiamo davanti, non limitarci a liberare i territori dalla presenza criminale, ma liberarli dalla paura, dal bisogno della rassegnazione.
E quella presenza rendono possibile perché la vittoria più importante non è soltanto togliere ricchezza alla mafia e dimostrare che la legalità sarà produrre più lavoro, più dignità e il futuro, grazie.
Grazie, adesso dovremmo avere collegato il procuratore di Salerno e Raffaele Cantone.
Vediamo se Company.
L'iPad di Raffaele compare adesso vediamo così compare anche lui
Diamo intanto se ci sente sì, buongiorno, Giovanni mi sento, ecco.
Ho staccato va benissimo, adesso lo vediamo, anche noi va bene così, allora Raffaele Cantone secondo me è qui in una duplice vesti, se non triplice, nel senso che due da inquirenti e uno da ex responsabile dell'ANAC inquirente sia in zone come è stato prima a Napoli e adesso a Salerno,
Ah, tradizionale presenza della criminalità organizzata sia in una realtà come quella umbra, dove da procuratore di Perugia ha affrontato anche l'infiltrazione mafiosa in un territorio, diciamo neutro dal punto di vista della dell'insediamento, ma che poi invece è diventato anch'esso terreno di conquista e poi,
L'altra veste, che è quella di ex presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, anzi, per certi versi, il fondatore dell'Autorità nazionale anticorruzione, da dove ha iniziato la l'esperienza dei, soprattutto, dei controlli preventivi, e allora quello che volevo chiedergli di fare un bilancio,
Su questi due materie, cioè, da un lato, l'infiltrazione della criminalità organizzata nell'economia legale dell'economia, diciamo così, apparentemente legali quantomeno nei due aspetti che dicevamo sia nei territori ad alta densità mafiosa, sia nei territori di conquista, se così li possiamo chiamare,
Sia invece una fotografia un bilancio per quanto riguarda l'attività dei controlli preventivi e, da ultimo, c'è stata un'intervista del suo successore che sta in scadenza di mandato.
Presidente Busia che, per esempio, lamentava il fatto che con la riforma del codice degli appalti in qualche maniera tutto è diventato straordinario, anche cose che potrebbero essere invece gestite in maniera ordinaria, e quindi si è affidato tutto ai commissari che poi possono agire in deroga e questo in qualche maniera indebolisce la lotta alla corruzione e,
I controlli preventivi, ecco, questi sono i due temi che volevo porgli e quindi la parola ha procurato grazie, grazie Giovanni, grazie alla Legacoop e saluto affettuoso sono presenti vivido, Dino Petralia, e invito il professore Giuffrè in particolare.
Con grande affetto.
Spia, mi dispiace molto essere a distanza è tra l'altro avere anche un po'un collegamento di fortuna, perché stamattina avevo un impegno personale fuori sede, sono, diciamo, in ferie, sono fuori sede, qui vinciamo. Non mi è stato semplice neanche trovare un impegno o un collegamento con l'Eibar, per quindi mi scuso anche di un collegamento un po'provvisorio. Sono molti, mi dispiace soprattutto non essere presente perché mi avrebbe fatto piacere ritornare a Palermo e, soprattutto, confrontandoli con la Lega Coop, perché ho sentito l'ultima parte dell'intervento che ha fatto Tullio Morello in ricordo durante il periodo dell'ANAC i continui ko, diciamo confronti che c'erano state col mondo cooperativo e devo dire che sottoscriverei il punto contro tutto quello che ha detto, Tullio Morello, cioè sull'importanza della cooperazione, il sistema Paese, ma anche sui rischi. Ne abbiamo parlato tante volte sui rischi che dietro la cooperazione si nascondono altri fenomeni. Ovviamente io credo che su questo punto il mondo cooperativo ha ottenuto, è riuscito a mettere in tempo importanti meccanismi che evitino quelle situazioni, ma lei sigla al mondo cooperativo che funziona e funziona bene. È indispensabile per il Paese ed è anche indispensabile per la lotta alle mafie, un sistema cooperativo che Vidal davvero la partecipazione dei dipendenti al mondo del lavoro. Io pretendo che sia al mondo dell'impresa credo che sia
Uno degli antidoti principali alla lotta alla criminalità organizzata, prima di rispondere a vetture entrambe domande in modo molto veloce volevo anche ricollegarmi, è un'altra cosa che diceva, Tullio Morello pure che sottoscrivo l'importanza che può avere il mondo cooperativo nel sistema dell'arte e dei beni confiscati è un tema a me carissimo perché diciamo noi siamo riusciti,
Tutto sommato, negli ultimi cinquant'anni a ottenere tutto il profilo delle confische risultati eccezionali, ma risultati eccezionali che sulla strada, soprattutto collegati alla sottrazione, ai beni, alle mafie. Quando però noi ci occupiamo di andare a vedere che cosa è stato il cui utilizzo dei beni, delle mafie acquisti risultati non solo ugualmente entusiasmanti, anzi a volte sono, diciamo, molto discutibili, quante volte noi che abitiamo in zone ad alto tasso d'identità mafioso, più alto tasso di densità mafiosa, vediamo beni che erano stati impegni, Floro quindi durante il periodo in cui la band ha avuto elevate. Per paradosso, chi dice diventano, diciamo, beni e proprie ormai cose a supplenti inguardabili quanto la preside lo sa. E anche in questo senso le parole di Tullio Morello sulla possibilità di recuperare di utilizzare il mondo cooperativo in una logica di utilizzo anche economico, dei beni confiscati
Basta utilizzo semplicemente a fini sociali, ma anche utilizzo a fini economici dei tappi pay della criminalità organizzata, perché lo Stato ha detto questo che mi sembravano due temi particolarmente importanti, sfondo volentieri alle tue 2 domani e il tema delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel nel sistema legale e soprattutto i luoghi in cui le mafie non sono presenti e un tema che,
Io credo molto importante, ma che ha perso un po'centralità, abbiamo avuto un momento storico in cui c'è stata una grande preoccupazione, soprattutto con riferimento alle infiltrazioni, per esempio, della criminalità organizzata in Lombardia, in Emilia Romagna, il tema oggi è un po'scemato anche perché io credo che il vero grande problema è come adesso le mafie stanno facendo l'attività di infiltrazione l'esperienza umbra che io ho avuto è quella di avere sempre più persone lontani dal sistema mafioso che si trovano ad essere interfaccia delle organizzazioni, per esempio imprenditori locali,
Che si prestano ad essere indirettamente o direttamente riciclatore del denaro accettando denaro, diciamo, di provenienze criticità, rendendo molto più difficile la possibilità, per esempio, di utilizzare quelli che sono gli strumenti delle misure di prevenzione e poi l'altro tema. Io credo, sul quale credo che bisognerebbe avviare una riflessione in questo senso. Riconosco alla Procura nazionale di avere aperto un focus importante, come soprattutto nelle zone dell'Italia centro settentrionale. Alle mafie tradizionali si stanno sostituendo anche mafie straniere. Il ruolo della criminalità albanese, che è assolutamente centrale nella nelle logiche della del, diciamo, dei traffici della connessi alla
Criminalità, soprattutto del e i proventi dell'attività dello stupefacente, io ho verificato con assoluta chiarezza quanto le organizzazioni albanesi fossero forti, per esempio nel territorio umbro e quando fossero forte, persino più forti delle organizzazioni calabresi che in passato l'avevano fatta da padrona come si stavano radicando nel nella struttura economica e come tutto sommato fosse ancora un fenomeno qualche punto meno semplici da aggredire.
Perché, diciamolo anche un fenomeno, tutto sommato, appare molto più difficile da essere interpretato in termini di criminali. Gli albanesi, per esempio, in al Bayern, nella nella provincia, diciamo nella nell'Umbria, hanno una enorme quantità di in crisi. La maggior parte di queste imprese che operano nel settore del movimento terra, nel settore edilizio sono imprese pulite e però poi alcune di queste imprese sono quelle che, attraverso cui sta cominciando anche a essere forte la presenza del denaro di provenienza illecita della della droga al bar da parte degli albanesi nel settore dell'economia. Io credo che su questo punto bisogna avviare una riflessione, cioè non pensare più alla logica della criminalità organizzata, mafiosa o biblio, non pensare più alla logica della criminalità mafiosa tradizionale come un unico meccanismo attraverso il quale si verifica, diciamo il sistema delle principali, del resto, Giovanni tu che, sei che applichi all'Urban sai bene quanto la criminalità albanese sia ormai diventata forse la principale fra le mafie
Opera, diciamo nel Lazio e a Roma.
Ecco, io credo che su questo punto bisogna aprire un Sos vero, ovviamente ci sono tante altre realtà, anche della criminalità organizzata e qui io evidenzio anche un po'un limite nella nostra legislazione, la maggiore difficoltà di applicare quelle norme che con grande facilità e abbiamo in una prima fase per la verità applicato alle nostre mafia alle mafie il sistema delle misure di prevenzione non funziona più allo stesso modo e questo rappresenta un limite rilevantissimo per quanto riguarda
L'attività, diciamo, di contrasto della nuova criminalità organizzata, io penso che bisogna dire con chiarezza che c'è una nuova criminalità organizzata che ovviamente nelle aree meridionali è entrata in contatto diretto con le vecchie mafie, c'è un rapporto strettissimo fra alcune cliniche organizzazioni criminali straniere che operano nel nostro territorio e la 'ndrangheta e in parte anche con la clamorosa questo per quanto riguarda ovviamente in estrema sintesi il tema che riguarda, diciamo,
Il la logica delle infiltrazioni, anche il tentativo di leggere in una chiave diversa le infiltrazioni, soprattutto nell'area del centro. Noto, perché nel Meridione invece il sistema io tornato a se ho verificato che in questo senso il sistema non è molto cambiato, cioè la logica dell'infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali, soprattutto nell'impresa che è stata descritta anche molto bene da Tullio Morello, cioè la criminalità organizzata che si offre come Serkis alle imprese per risolvere i problemi e risolvere i problemi di Greco. Ciò per i problemi del debito. Risolvere dei problemi, soprattutto nell'ambito dei rapporti con la pubblica amministrazione, diventa il viatico attraverso cui poi la stessa criminalità organizzata si inserisce nell'economia. Abbiamo uno schema sotto questo profilo molto più tradizionale, fermo restando che anche qui è molto più difficile identificare il Pos rispetto ad una donna, ma perché diciamo qui la camorra, quella mafia? Ora parlo della camorra, perché sono tornato in un terreno di camorra, in territorio di camorra,
Quella camorra, che aveva tutta una serie di stimmate violente, oggi li ha persi completamente, si fa molto più fatica, per esempio, a contestare la fattispecie del 416 bis rispetto a organizzazioni che nel 90% delle loro attività si occupano solo di guerra, quindi anche su questo profilo Juve il tuo grandi cambiamenti.
Molto velocemente sull'altro tema su cui ovviamente mi piacerebbe parlare moltissimo di tutto, fatemi dire una cosa con riferimento Pallanca, ho letto le dichiarazioni di bugia, manifesto grande apprezzamento per il lavoro che ha fatto il presidente Lucia, che ha rappresentato un momento anche molto difficile, un argine per quanto riguarda il rispetto delle regole, anche la necessità di richiamare continuamente all'importanza che in materia di appalti con diceva non vi sia una deregulation totale, aggiungerei che l'allarme di cui sia per la verità è un allarme, diciamo che andrebbe generalizzato.
Perché, accanto al sistema dei commissari, lo stesso codice degli appalti prevede una quantità enorme di possibilità di affidare gli appalti senza alcuna gara che diciamo di fatto non ebbe nemmeno più necessario per gli appalti Normal, il sistema di qualsivoglia gara i servizi possono essere assegnati, diciamo a trattativa privata fino alla soglia comunitaria 250.000 euro e gli appalti di lavori pubblici possono essere assegnati senza gara fino ad 1000000 di euro il che significa che oltre,
95%, un derby di due medici degli appalti non di fatto non viene fatto più con un sistema di gara e, diciamocelo con chiarezza, questo, soprattutto nelle regioni meridionali, significa creare meccanismi di conclusione fortissimi con le imprese e molte di queste imprese,
Ci sono quelli della criminalità organizzata, ma su questo punto io credo, diciamo che bisogna anche qui qui chiedo anche un'attenzione anche a Legacoop una grande attenzione rispetto al fatto che adesso va rinnovato il porto dell'Autorità nazionale, evoluzione, io ho avuto il privilegio, c'era anche la moglie del professor Gioffreda, che ha fatto parte, diciamo, del board del primo porto dell'area della per la ah ce n'è stato un secondo e in questi giorni scaduto, io mi auguro che governo e Parlamento si facciano al più presto carico di individuare soggetti autorevoli di garanzia, a prescindere dalle appartenenze politiche, perché in un'autorità indipendente non ci dovrebbe essere appartenenze politiche ma soprattutto, si continui
A puntare sul ruolo di garanzia di questa Autorità anticorruzione.
Che, non dimentichiamolo, non è più un'esigenza nazionale noi l'abbiamo approvata poiché era richiesta una convenzione Hongou, ma l'abbiamo, diciamolo adesso diventa necessaria anche perché è espressamente richiesta dalla direttiva UE, quindi noi abbiamo anche una serie di obblighi internazionali in questo senso e chiudo con qualche riferimento al tema della vigilanza collaborativa perché il tema della vigilanza collaborativa brillo così è passato per quanto ci riguarda, uno dei lasciti principali della della nostra esperienza del nostro Consiglio.
Li abbiamo sperimentato con riferimento soprattutto al sud, cioè l'idea di creare un meccanismo attraverso il quale impresa Pavia, attività diciamo, di partecipazione degli appalti non vanno controllate ex post quando ormai spesso diciamo il danno è stato fatto, ma soprattutto più che ex ante durante l'idea della vigilanza collaborativa che avevamo sperimentato con Expo e poi abbiamo esportato ad altre situazioni per certi versi analoga è stata proprio questo, cioè l'idea di collaborare nella fase di Up diciamo dell'ABI l'appalto nel momento in cui l'appalto veniva assegnato nella prima fase.
Nella verifica che in quella fase specifica ci fosse il rispetto delle regole, ecco, io qui voglio dire una cosa che diciamo in parte a certi tipi di oppure se sarà stata detta sicuramente il rispetto della legalità non è un adempimento burocratico, finisce per essere un aggravio per le imprese noi lo abbiamo verificato proprio con riferimento ai tempi della vigilanza collaborativa, quando siamo intervenuti nel controllare gli appalti preventivamente.
Quindi, evitando che ci fossero anche irregolarità, che ci fossero ricorsi al TAR, mi hanno beneficiato le imprese che hanno dovuto, per esempio, evitare spesso di fare, diciamo anche dal punto di vista di avere il Pd dal punto di vista della Lega al Tibet della delle spese legali ma ne hanno beneficiato soprattutto anche alle stazioni appaltanti che hanno svolto le attività con maggiore efficienza e maggiore efficacia nello stesso tempo uscendo spesso ad avere significativi risparmi di spesa e anche in relazione diciamo alla alla provvisorio i dubbi della mia e del mio collegamento mi fermerei qui,
Ribadendo questo punto,
Che mi sembra un dato che in passato veniva sistematicamente ha osservato dolce e quasi dimentica. La legalità non è una precondizione semplicemente di civiltà, ma è una precondizione per lo sviluppo economico, efficace, per lo sviluppo economico corretto, dove non c'è legalità, non c'è concorrenza dove non c'è legalità, non c'è il rispetto delle regole e soprattutto dove non c'è legalità spesso non c'è neanche la qualità delle opere e in questo senso io credo che il mondo imprenditoriale possa svolgere un ruolo fondamentale fatemelo dire come piccolo diciamo dato polemico che ovviamente, in qualche modo
Verifico a essere, diciamo, il brand invece della giornata di oggi e ringrazio in questo senso obbligatorie per lungo periodo l'impresa era passa particolarmente attenta al tema, diciamo, della guida legati alle infiltrazioni mafiose, ricordo le battaglie che ha fatto Confindustria, alcune delle quali poi, diciamo, hanno avuto qualche esito problematica. Però il tema della della legalità nel mondo del di acqua al sistema delle infiltrazioni mafiose sembra oggi è diventato per certi versi decessi. Se ne vanno sempre con maggiore difficoltà. Non mi risulta che nell'ultimo periodo, per esempio il mondo imprenditoriale e questo do atto induce a una differenza il mondo cooperativo all'interno del sistema imprenditoriale abbia posto al centro dell'interesse questo argomento e su questo rischia di arrivare a un grande arretramento, perché le mafie non sono affatto arretrati, sono molto meno visibili rispetto a prima, stanno continuando a inquinare l'economia, ma lo stanno facendo con anche maggiore disinteresse da parte nostra, dal mondo delle imprese. Grazie, scusatemi. Collegamento di Futuro e spero di aver risposto a tutte le sollecitazioni di Giovanni Bianchi
Grazie, grazie mille al procuratore di essersi ritagliato questo spazio per essere intervenuto e quindi riprendiamo e ci avviamo verso la conclusione.
Con le persone qui presenti e allora darei la parola al professor Felice Giuffrè, che è componente laico del Consiglio superiore della magistratura, a differenza del Consigliere Morello, che invece è un componente togato, quindi un altro punto di vista dall'organo di governo autonomo della magistratura su tutto quello che abbiamo sentito adesso e in particolare sul ruolo della magistratura su questo doppio ruolo in qualche modo cioè di intervento successivo ma anche preventivo rispetto ai controlli a cui fatto ha fatto cenno anche il procuratore Cantone.
Grazie, innanzitutto ringrazio la Lega delle cooperative per avermi dato l'opportunità con questo invito di confrontarmi con voi e con tutti i colleghi e amici autorevoli che siedono attorno a questo tavolo, saluto anch'io molto affettuosamente e il mio collega Tullio Morello collegato da remoto e Raffaele Cantone, che conoscevo da dapprima come lui stesso ha ricordato per altre circostanze e con il quale ho avuto modo di confrontarmi da tanti anni e ho apprezzato il suo lavoro come vero fondatore dell'Autorità nazionale anticorruzione e come colui il quale ha inaugurato alcune prassi che segneranno,
Il contrasto all'illegalità nel nostro Paese, conciliando il contrasto con la necessità di salvaguardare il sistema produttivo e
Interviene intervenendo alla fine.
Di questa stimolante mattinata, in qualche misura cercherò di di ricucire il filo rosso che lega intanto i temi che ci sono stati assegnati, cioè lotta alla legalità e già cioè legalità, contrasto alla criminalità, sviluppo economico e.
Iniziativa cooperativa e lo farò partendo dalla dalle parole, dall'intervento del dottor citarne, che ha aperto questa sessione in maniera molto stimolante, con cose che ho condiviso fra le tante affermazioni che ho condiviso dell'intervento di apertura vi è quello secondo cui nella lotta alla criminalità e non ci si deve dividere nella lotta alla criminalità non ti deve essere destra e sinistra, ci possono essere ricette diverse, ma si deve tutti insieme puntare all'obiettivo, perché un interesse nazionale, un interesse dell'intera comunità, e allora per giungere alla fine del mio ragionamento, che sarà breve, per non tediarvi e per non togliere spazio agli altri due relatori che siedono accanto a me per
Chiudere il cerchio dei temi che ci sono stati assegnati affermando in un ruolo importantissimo, fondamentale delle del sistema cooperativistico in questo modello di lotta alla criminalità e affermazione della legalità, io partirei da una distinzione che per me è molto importante.
Esiste una antimafia dei fatti,
Ehi esiste una antimafia delle parole, dico subito che il lavoro delle cooperative va ascritto all'antimafia dei fatti, quella a cui tutti dobbiamo puntare, ma prima di arrivare alle conclusioni vorrei dire che l'antimafia dei fatti è quella che si fa con la fatica quotidiana della polizia giudiziaria, dei magistrati che si fa con le indagini con le sentenze con i sequestri,
Con le confische e con la restituzione dei beni delle imprese confiscate alla comunità come e dalla legge Rognoni-La Torre in poi, col codice antimafia ci dice il, il nostro legislatore, poi esiste una antimafia delle parole che un'antimafia.
è fatta di.
Interventi televisivi fatta di post
Sui social network, fatta su narrazioni e personalismi che, a mio avviso, divide e non aiuta a conseguire i veri obiettivi di affermazione della legalità.
E di lotta alla mafia, la prima antimafia, quella dei fatti e l'antimafia che costa e l'antimafia che comporta sacrifici e che in qualche caso, purtroppo, è costata anche la vita ad alcuni rappresentanti delle istituzioni e anche ad alcuni rappresentanti del sistema produttivo che si sono ribellati al al al racket per esempio.
E la seconda, invece, è molto più rapida, non comporta fatica, anzi è gratificante e talvolta comporta anche, come dire un
Un arricchimento personale, però questa antimafia ogni tanto contribuisce a creare narrazioni che poi vengono recuperate in senso positivo anziché negativo, quindi vi è un de eterogenesi dei fini, comportando quello che poco fa ricordava l'onorevole Varchi, vi è tutta una come dire narrazione eroica, che vien fuori manipolando certe narrazioni che vorrebbero essere negative che dobbiamo combattere con grande forza e con grande energia perché è il sistema di comunicazione nei social network.
Se vogliamo amplifica.
La potenza del linguaggio violento e mafioso, vanificando gli sforzi che per tanti anni.
Nel nostro Paese sono stati fatti questo è un punto centrale, anzi io sottolineo con grande piacere l'iniziativa che ci ha anticipato l'onorevole Varchi della commissione Giustizia della Commissione Antimafia di coinvolgere i stakeholder, coloro i quali detengono il controllo su questi strumenti di comunicazione tecnologica perché altrimenti veramente le conseguenze potrebbero essere molto molto gravi.
Detto questo, è evidente che il secondo corno della questione
La dicotomia fra economia sana ed economia drogata perché, come ricordava?
O il dottore Petralia mi pare o qualcun altro ai miei dei dei colleghi che mi hanno preceduto è evidente che l'impresa che si nutre del supporto della tv dell'attività criminale è un'impresa drogata e un'impresa che usa il doping se possiamo usare questo termine è un'impresa che avvelena le virtù di tutto. Il sistema produttivo è un'impresa che dispone di ingenti reso risorse senza remunerazione del del credito, quindi non paga interessi, è un'impresa che non ha i vincoli del del costo del lavoro, è un'impresa che non ha bisogno di confrontarsi in maniera leale con la concorrenza, anzi espelle
E la
La concorrenza. È un'impresa, quindi, che altera la qualità dei prodotti e dei servizi e altera fondamentalmente il funzionamento del mercato in qualche misura
Resi facendo residuare solo i lati negativi del mercato e invece eliminando totalmente ciò che di positivo il mercato e il confronto concorrenziale trasparente determina. Del resto, la stessa Costituzione italiana, nel 46 47, aveva già individuato i termini della questione e cioè aveva individuato la tipologia e una delle soluzioni. Infatti, nell'articolo 41 della Costituzione, ogni tanto ritorna a fare il mio mestiere di professore di diritto costituzionale, CAP temporaneamente ho messo da parte quale consigliere del Csm. Infatti, nell'articolo 41 della Costituzione si afferma la libertà di iniziativa economica, ma si rivendica la funzione sociale della libertà di iniziativa economica, sottolineando che non si può esercitare tale iniziativa in modo da arrecare danno alla libertà, alla sicurezza, alla dignità della persona umana e nell'articolo 45, come ben sapete, voi che siete qui che segue di poco si riconosce proprio la fu.
Funzione sociale, della mutualità, della cooperazione ai fini di mutualità, cioè di quell'attività economica che non deve remunerare il capitale speculativo e che è in qualche misura amplifica la responsabilità e il controllo.
Sociale dell'iniziativa economica e quindi diciamo già in Costituzione il modello cooperativo è classificato qualificato come uno degli strumenti per affermare un'economia sana, responsabile, vocata alla legalità e quindi uno degli strumenti principali che dobbiamo utilizzare, ma il legislatore già lo ha fatto.
In parte, ma si può sempre migliorare per
Contrastare i fenomeni di illegalità, da questo punto di vista, tema centrale che è emerso in vari interventi, è quello dell'utilizzo del.
Dei beni e dei beni confiscati e l'utilizzo dei beni confiscati è un elemento centrale perché nel momento in cui lo Stato utilizza, la confisca è.
Non riesce a mantenere il valore produttivo del del bene confiscato restituendolo in maniera virtuosa alla comunità, il danno è duplice, si provoca un danno.
Immediato in termini di impoverimento di un complesso produttivo, quindi si verificò una diminuzione di ricchezza, ma quello che è più grave si determina una narrazione sociale, soprattutto nei territori che in qualche misura talvolta rivendicano una sorta di assistenzialismo mafioso, tale per cui,
Lo Stato non è in grado, secondo questa narrazione distorta, di gare, di garantire quel welfare che invece la criminalità organizzata, con un sistema produttivo ed economico drogato, riuscirebbe secondo appunto questa narrazione. A garantire quindi, da parte nostra, nelle nostre diverse responsabilità e competenze, vi è un dovere fondamentale di assicurare che il meccanismo di confisca prima e di ridestinazione alla comunità dei beni produttivi funzioni. Non ci possiamo assolutamente permettere che il meccanismo, come pure purtroppo talvolta è avvenuto, è ancora avviene. Si inceppi, perché il danno è veramente enorme. Da questo punto di vista è fondamentale è quella iniziativa, per esempio, che punta a superare quelle restrizioni alla nomina di amministratori giudiziari che non siano commercialisti o Avvocati, perché il commercialista dell'avvocato, sia pure talvolta specializzato in questo tipo di attività, non è un soggetto vocato. Talvolta a fare impresa possiamo pensare di affiancare figure professionali differenti, ma non possiamo assegnare talvolta complessi e articolati i sistemi
E di produzione a soggetti che non sono in grado di mantenere il valore del patrimonio sociale, sia pure depurato del doping che abbiamo che abbiamo detto da questo punto di vista io non la faccio troppo lunga perché l'ora è tarda, però concludo dicendo,
Che
L'immagine dei terreni confiscati che vengono coltivati dalle
E cooperative di agricoltori o degli immobili confiscati, che vengono utilizzati da alcune cooperative per erogare servizi, rappresentano un modello che dà speranza e ci consente di dire che, con un intervento articolato corale della comunità, del pubblico e del privato, riusciremo a vincere la battaglia per la legalità e contrastare la criminalità organizzata.
Grazie al professore Giuffrè
E adesso all'avvocato Nino Caleca, che è avvocato, ma ricoperto altri incarichi istituzionali, come quello di assessore regionale e componente del Consiglio della giustizia amministrativa, do la parola chiedendogli in particolare quale, secondo lui, può essere il ruolo della struttura cooperativistica proprio in questo contesto che abbiamo delineato finora e soprattutto la compatibilità anche con la riforma.
Nella legge 2 3 1 e di quello che si prospetta dicono sì, io vorrei parlo tre minuti, però vorrei fare in modo di che non parlo con voi, ma parlo per voi, cioè nel senso per rappresentare quella che è la quotidianità, la difficoltà
Di tradurre quotidianamente la legalità in comportamenti concreti e infatti la grande sfida De Filippo Parrino della Lega delle cooperative di del presidente che non ci abbandona mai è quello di trovare le buone pratiche, gli strumenti che consentano alla legalità di diventare un comportamento quotidiano.
Antonello è come dici tu che non stiamo parlando di cose campate in aria, stiamo parlando nel momento in cui si fa la vendemmia di ricevere la proposta di dover assumere come laboratorio avventizio, il fratello del capomafia che è detenuto, perché deve assumerlo, perché devi dimostrare che le assunzioni anche nelle cooperative agricole devono passare attraverso il condizionamento mafioso.
Capita che, quando devi raccogliere le olive, gli avventizi negli eventi si trovi il soggetto che è figlio del capomafia Cappai.
Che fai pensi che il capomafia bisogno della paga giornaliera e l'avventizio o è uno strumento per dimostrare come anche il welfare, come dici tu il consenso e la capacità, la possibilità, l'imposizione e assumere i soggetti e Filippo Parrino telefona?
Che fa la cooperativa, che strumenti ha la lotta contro le illegalità non è un patto teorico, ma per questi signori qua è un fatto pratico giornaliero, un quotidiano.
Cioè non è una parola alla legalità, questi qua.
E allora lo sforzo di Simone Gamberini e di Filippo è di trovare strumenti concreti per reagire per rispondere
Noi qualche idea ce l'abbiamo con Dino Petralia e l'abbiamo in qualche modo attuato, sapete?
La 2 o 3 1.
Il modello organizzativo di gestione è una cosa seria, che non è una cosa da ridere e, sebbene inteso da fornisce alle cooperative strumenti molto forti per reagire.
Significa Mog parola, strana modello organizzativo di gestione, ma accanto al Mog c'è il codice etico, il codice etico che hanno le cooperative e che Filippo e imposta a tutte le cooperative è uno strumento incredibilmente efficace, perché il codice etico che noi forse nel resto d'Italia e parola qua è dichiarazioni autodichiarazione in cui il soggetto che ha rapporti con le cooperative assume di rispettare un codice etico assolutamente vincolante è importante,
E allora, grazie a questi codici etici che abbiamo, qualche Filippo ha fatto assumere tutti, abbia siamo riusciti a licenziare, a interrompere i rapporti di lavoro con soggetti che erano parenti dei mafiosi, siamo riusciti a non fare assumere i figli dei mafiosi applicando il codice etico chiedendo le autodichiarazioni che soggetti non possono fare dicendo nel codice etico, per esempio, che tutte le richieste di manodopera avventizia verrebbero a nostro a nostro discrimine inviate alla Prefettura per le segnalazioni e seguenti hanno rinunciato a lavorare con noi, cioè creando, ma tutto questo è territorio tutto questo ambiente. Tutto questo è quotidianità, è tutto questo, e anche
Non dico ciò è come dire e sentirsi parte di un movimento che mette effettivamente la liquidità in primo piano, ora il punto è di non lasciare solo la Lega.
È vero, ha ragione, Antonello, la situazione è peggio, è peggiorata, ma è peggiorata perché?
Forse la Lega delle cooperative siciliane non dico che è rimasta la sola, ma è quella che sta ponendo con più forza il tema della legalità in questo momento storico abbiamo bisogno e non lo diciamo non penso che lo si dica con grande di come dire con orgoglio quello che è ansia avvertendo forse anche un po'con senso di solitudine ma è una solitudine più come dire morale che sostanziale, vero e tutti parliamo di antimafia ma spesse volte ormai se ne parla come se fosse un'appendice e noiosa di ragionamenti più complessi mentre invece l'impegno antimafia è principale, è costante. Antonello
Nei processi per estorsione pessima che non c'è più una parte civile,
Non c'è più un imprenditore che collabora, ma c'è, ma il un vuoto alle parti civili nei processi per mafia e plastico che non c'è più nessuno, sono rimasti questi magistrati, i pubblici ministeri che poi c'è, il vuoto, non c'è più, non ci sono le associazioni non ci sono gli imprenditori non ti so Nigri,
Non c'è più nessuno tra poco non ci saranno manco a loro, ma anche i giornalisti che ed è questa sensazione di abbandono di, è fastidioso parlare di località e fastidioso ora l'impegno nostro impegno di Filippo della Lega di Simone di tutti loro e di continuare a porre al centro e lo facciamo anche assumendo del dei compiti non lo sappiamo che alla 2 3 1 è un problema per le cooperative e un palmare che è anche un problema economico che devi pagare soggetti che descrivono immobili, codice, eccetera eccetera. La Lega attueranno uno strumento in modo che che non
Come dire, l'adozione di questi strumenti non diventi un pezzo per le cooperative o comunque diventi un pezzo tollerabile per le cooperative. Soprattutto daremo alle nostre strutture la possibilità di avere organismi di vigilanza che siano effettivamente tali organismi di vigilanza, che non siano shaku, individuati tra i compari, dalle cooperative o delle società o con tre conoscenti o fra gli amici, ma che siano effettivamente terzi e che siano in grado di Go Comme parlare interloquire direttamente con le prefetture con i prefetti e che svolgono un ruolo di vigilanza sulle cooperative che alla fine un rafforzamento delle cooperative. Io c'ho un'esperienza e la DIGOS, finisco in cui c'è un rigagnolo di vigilanza e che è composto. Presidente, è Giovanni Canzio,
Presidente della Corte di Cassazione penale, componente Dino Petralia, che vi lascio immaginare che il livello di più amari di competenza e addirittura in scatola è, e poi ci sono io e questa è una rivelino che funziona ci che terrorizza giustamente la struttura, bevevano il Grillo capace di parlare con il prefetto di sapere quello che succede, di sapere come si muovono nel territorio, questa è l'organismo di vigilanza e questo rafforza, ecco, noi siamo in grado e saremo in grado di fornire questi organismi che diventano elementi, il rafforzamento delle strutture cooperative. Questo è il
La legalità per le galee cooperative, certo a 2 o 3 1 2 o 3 1 va migliorata e che questo disegno di legge, la Lega delle cooperative, ha fornito molti spunti, per esempio lo ha eliminato per le strutture che hanno un reddito una, non mi pare che abbiano un bilancio due 200.000 euro, insomma Pelù per quelli piccoli o con un numero limitatissimo indipendenti e farà in modo che sia almeno burocratico più efficaci soprattutto appunto valorizzando l'organismo di vigilanza.
Non li lasciamo soli, Antonello dico, anche al Corriere della Sera lo dico al Csm a tutti, Simona lo sa, non lasciamo soli quest'esperienza siciliana perché è può diventare un'esperienza guida come il recupero del patrimoni mafiosi, diciamo così confiscati e sequestrati in questo momento avvertiamo un leggero senso di solitudine che se non viene immediatamente invertito può diventare anche pericoloso grazie.
Grazie, ascoltando l'avvocato non è che mi viene in mente il caldo, il codice etico è anche uno strumento a tutela di chi deve e non assumere il figlio del capomafia, perché dice quello me lo impone la, il codice non è che sono io e quindi le ritorsioni evidentemente.
Anno perdono un po'di efficacia, allora, per la conclusione, darei la parola a presidente Simone Gamberini, presidente nazionale di Legacoop, ricordando di una cosa poi dopo dirà quello che vuole, però anche.
L'allarme che ha lanciato l'allarme, insomma il monitor, il faro che ha acceso il procuratore nazionale antimafia Melillo, sul rischio di infiltrazioni anche all'interno delle cooperative, mettendo in luce lui diceva soprattutto il meccanismo dei subappalti, che vengono poi che si innescano per risparmiare e do dentro i quali si possono infiltrare le imprese che hanno rapporti con la criminalità organizzata o che sono creati dalla criminalità organizzata quindi,
Un segnale di pericolo che ha voluto mettere in luce il procuratore nazionale antimafia,
Che forse conviene non lasciare cadere.
Ma diciamo che se avessimo voluto lasciare cadere i vari vari appelli, non saremmo qui e non avremmo fatto tutto quello che abbiamo fatto in questi in questi in questi anni.
Quella solitudine di cui però parlava Nino Caleca e anche proprio la rappresentazione di quello che è avvenuto in quella,
Evento a Reggio Emilia, che ricordava i 10 anni dalla dall'inchiesta di Reggio Emilia mafia, Reggio Emilia e
L'appello Melillo, l'ha fatta tutto il sistema imprenditoriale.
Gli unici soggetti che si sono posti il tema, ma parlava anche a noi o attraverso i nominati e cosa possiamo fare siamo stati noi, eh, eh eh, questo è rappresentativo anche un po'di quella solitudine che che ci porta poi qua oggi.
Io.
Ho una visione che naturalmente, non è solo quella quella siciliana, ma anche quella con la nazionale e la percezione, la consapevolezza dell'infiltrazione mafiosa o delle varie evoluzioni della criminalità.
All'interno del mondo dell'impresa, è molto differenziata a livello nazionale, non c'è nel tessuto imprenditoriale una consapevolezza diffusa che è nel DNA delle associazioni d'impresa,
Vale per tutto il mondo dell'impresa, vale anche per il mondo cooperativo.
E questo per noi è un tema, è un tema centrale, perché noi abbiamo deciso di non girarci dall'altra parte, lo abbiamo fatto per tempo, è parte della nostra, della nostra storia, prima nella sua introduzione Francesco ha detto molto chiaramente, no, siamo,
Naturalmente la l'alternativa alla all'economia mafiosa ed è e lo ha rappresentato benissimo la sto la nostra storia, purtroppo scritte anche di pagine parecchie insanguinate, che che rappresenta questa questa nostra identità e.
Noi oggi forse ci rendiamo conto che in questa solitudine siamo anche di fronte a un paradosso, essendo spesso l'unico soggetto che in un qualche modo interloquisce o cerca di costruire il problema di veniamo poi anche l'oggetto di aspettative, anche anche molto alte verso i quali poi come ha fatto il procuratore nazionale antimafia Melillo ci si rivolge nella consapevolezza che c'è qualcuno che risponde,
Ma il rischio che passi però un messaggio
E come quello che è passante, in realtà, per paradosso, a a Reggio Emilia in Emilia Romagna, dopo le dichiarazioni di Di Melillo, che io ho ben compreso anche condiviso.
Che però l'infiltrazione mafiosa in Emilia Romagna si annidava soprattutto nel fenomeno cooperativo e rischia di diventare una narrazione che, come dire, non non descrive non solo la realtà, ma rischia di non fare nessun favore ah, ah, ah, ah ah, quello che dobbiamo responsabilmente,
Responsabilmente fare e e penso che anche avere discusso in modo in modo aperto e approfondito oggi.
Di questi temi, rappresentando anche quello che stiamo cercando di di di fare in un'interlocuzione, confronto che per noi è costante su tutti i livelli, con il territorio, con l'altro mondo dell'impresa, con le istituzioni.
Nell'agire sulle riforme legislative e una postura che la nostra associazione ha nella consapevolezza che, almeno per quanto ci riguarda, la legalità e lo sviluppo sono uno a supporto dell'altro, non stanno non sono parte di un discorso diverso e che la legalità è la condizione economica per per lo sviluppo allora, se partiamo da quello assunto nella nostra storia e le azioni che abbiamo prodotto in questi anni penso ben rappresentino sia,
Diciamo così.
Le le azioni che abbiamo messo in campo, ma anche le grandi contraddizioni che che continua a vivere quel paese che in un qualche modo manifestano anche un po'quel senso di di solitudine penso ai beni confiscati.
Valentina, ha descritto bene il, il percorso che abbiamo cercato di fare in questi in questi anni.
Con la difficoltà quotidiana.
Anche nell'interlocuzione con la,
Dichiarazione
Per i beni confiscati, che è?
Ha una finalità straordinaria.
Ma spesso al riflesso burocratico che non consente effettivamente a allo Stato di garantire a quell'impegno è quella promessa che che l'onorevole Macrì dichiarava prima e e se noi facciamo un bilancio anche di di quanti beni, poi sono stati messi a disposizione no.
Nel riuso, rischiamo di dare fiato a chi, in un qualche modo sostiene che in realtà bisogna cambiare,
Un meccanismo che ha riuso sociale può non essere la priorità.
Che il bene deve essere prioritariamente venduto che obiettivo dell'amministrazione dello Stato è quello di valorizzare quel quel bene, allora, se passa questa questa riflessione, noi abbiamo perso tutti.
E
A fare queste riflessioni alla alla alle istituzioni, al ministero, però, ci siamo solo noi.
E non è un problema di concorrenza nella gestione dei dei dei beni del riuso dei beni confiscati, è un tema che deve affrontare con concretezza tutte le cose che che ha elencato Valentina, noi non possiamo aspettare per l'assegnazione di un bene dell'azienda confiscata tre anni perché sennò abbiamo perso,
In partenza no, non possiamo legare quelle azioni a progetti che imprenditorialmente non stanno in piedi o anche socialmente, non stanno in piedi, perché anche lì siamo di fronte a una sconfitta, come però garantiamo quel percorso virtuoso che porta né, infatti, ah ah delle start up,
Nel caso siano sia sia cooperative che.
Delle delle aziende confiscate, che con grande fatica si riescono a ah, ah, ah rigenerare grazie all'impegno dei lavora attraverso dei laboratori attraverso workers buyout, dobbiamo mettere in campo degli altri strumenti e non sono solo risorse sono quell'accompagnamento che noi da soli non riusciamo a garantire.
E che però garantiscono un processo virtuoso, allora, quando io sono anche consigliere del CNEL, abbiamo iniziato a a discutere il disegno di legge che andava ad incidere su una modifica della normativa antimafia, e abbiamo aperto quella riflessione con un convegno.
E nel quale la maggior parte degli apparati dello Stato e ho anche degli onorevoli presenti e oltre a valorizzare il lavoro fatto dal mondo cooperativo e dalle istituzioni, dai Comuni e dagli enti locali nel riuso dei beni confiscati assieme insieme al terzo settore,
Ha poi posto subito in essere un un tema bene, questi hanno fatto, questo sono arrivate fino a lì, oggi tutti quei beni che sono a disposizione del dello Stato, dobbiamo metterci nelle condizioni o o o di venderli o di valorizzarli in un altro modo attraverso la una un'azione,
Privata no e allora attorno all'articolo 41, all'articolo 45 della da della Costituzione e decidiamo a che gioco giochiamo a cosa serve e qual è la funzione di un modello di impresa, noi responsabilmente ci siamo e qua c'è c'è
Poletti, che non è stato solo ex ministro, ma è stato anche per una decina d'anni, presidente nazionale di Legacoop, ha guidato anche quel quel quel quel quel processo noi.
Partendo da quella da quella funzione sociale, da quella responsabilità ci siamo, ci siamo messi in gioco quanto ha fatto lo Stato per metterci nelle condizioni di giocare quel quel quel, quella sfida ecco, io penso che su questo c'è un capitolo ancora da da da scrivere che è fatto di norme è fatto di strumenti di garanzia è fatto di strumenti di sostegno ai lavoratori che vogliono,
Recuperare la propria azienda.
Con confiscata Meo è un qualcosa che va costruito con una volontà politica che oggi non c'è, e questo dobbiamo dirlo,
E e lo stesso vale per le azioni che abbiamo fatto verso la falsa cooperazione, il procuratore Melillo ha ragione a Reggio Emilia, ha parlato molto di falsa cooperazione.
È
No, non esistono neanche nella nella fase di rielaborazione della della delle normative legate alla vigilanza cooperativa, azioni che, unite a quelle delle centrali cooperative, ci mettono nelle condizioni.
Di di agire sulla falsa cooperazione per paradosso, ha agito il mercato o o o o i controlli che hanno fatto superare la forma cooperativa, è oggi la la falsa impresa, spesso una S.r.l. Che cambia ragione, ragione sociale ogni ogni ogni ogni sei mesi ma le false cooperative ci sono ancora ma una legge sulle false cooperative noi abbiamo raccolto più di 100.000 firme per,
Per per presentare quel disegno di legge sulle false cooperative non è mai stata approvata negli ultimi 15 anni dal Parlamento e e allora torno lì quella solitudine di essere sempre chiamati in causa assumendosi la responsabilità di vigilare e di agire, ma poi, dopo la volontà politica di chiudere il cerchio non viene mai non viene mai fuori e e questo vale anche per il contrasto al caporalato
Come Lillo, abbiamo discusso molto di come il mondo cooperativo può e io sono convinto esercitare una funzione positiva nell'organizzazione, quella quella forza lavoro che oggi è nelle mani di tanti caporali e della criminalità in tutto il territorio nazionale, ma.
Negli anni 50, quando abbiamo ricostruito le cooperative di braccianti.
E c'era un patto che vedeva le istituzioni una parte rilevante della politica, il mondo sindacale, che giocava la stessa partita oggi, se noi ci mettessimo ad organizzare una cooperativa dei braccianti
Nelle nelle terre oggi oggetto di di di caporalato, non avremmo neanche quelle garanzie minime di essere al sicuro nel nell'operare, perché non sapremmo e non avremmo la garanzia e le informazioni necessarie per sapere se in quella compagine dei soci che costruiamo.
Ci sono poi effettivamente rischiano di esserci quelli che in realtà sono la la, la parte terminale del sistema del del caporalato e quindi con quali garanzie possiamo svolgere questa funzione? Torno lì, volontà politica, scelta forte, organizziamo quel lavoro, c'è uno strumento possibile nella storia del nostro Paese ma dobbiamo metterci nelle condizioni di avere le le coperture politiche e una convinzione anche della della società e del mondo del lavoro che quella sia la strada verso la quale dobbiamo andare sono quel problema, non lo affrontiamo.
Lasciamo nelle mani della criminalità e vengo alla.
Al tema che ha affrontato molto bene Nino Caleca, io no no, non aggiungo.
Molto molto alto, perché è stato capace, in pochi minuti di sintetizzare sia la posizione dell'associazione, ma anche quello che stiamo cercando di di fare ben venga un rafforzamento della della 2 o 3 1, anche se appunto siamo consapevoli che, essendo a fine legislatura non è una delle priorità,
Per arrivare alla fine della della legislatura, almeno questo abbiamo capito molto, molto chiaramente, non starebbero discutendo da un mese di legge elettorale il il, il tema però, anche in questo caso di come in realtà è l'associazione d'impresa o un mondo di imprese che decide di auto regolamentarsi,
E di costruire dei livelli di autoregolamentazione e più alti per riuscire a ad agire e ad avere anche spazio per tutelare le cooperative, attenzione perché il tema diventa proprio il paradosso, quello.
Nino ha fatto degli esempi siciliani che che lo hanno riguardato direttamente, ma come difendiamo una cooperativa piemontese che assume?
Per il raccolto dell'uva.
Con contratti.
Stagionali, alcuni esponenti di un clan mafioso.
Che sono stati indicati per le assunzioni da dallo Stato dall'ufficio per per il lavoro
Quale?
Odv o Mog tiene rispetto a quella a quel modello e siamo partiti anche anche da lì.
Serve qualcos'altro per tutelarci sì, quella autoregolamentazione, quella modali, il codice etico, quel modello che ci consente di tutelare la cooperativa anche di fronte. Ah, ah, ah ah, quella evenienza quando con la clausola sociale parlavamo prima di di subappalto, abbiamo parlato anche in quel caso con come Lillo, Unaprol una cooperativa con la clausola sociale vince un appalto e acquisisce 200 dipendenti di un altro soggetto che lavoravano, con come fa ad agire e a esercitare quella forma di di di controllo. Pur avendo probabilmente la la la la la la due tre, uno, il Mog, è uno di vi fu funzionanti e allora,
Noi stiamo pensando a come rafforzare, appunto, poi il sistema di di controlli, ma anche in questo caso osserva che dal serve che dall'altra parte ci sia la capacità di rispondere, perché quello che a noi mancano alla fine sono le informazioni.
E quindi a comunicazione fatta alla prefettura, deve corrispondere alla risposta, non dopo un anno e mezzo.
No, perché poi, poiché andiamo lì, eh eh e quindi serve ricostruire quel patto, se vogliamo concretamente condivido l'approccio, dare una risposta che, oltre a cambiare anche un po'la narrazione, costruisca la legalità in modo in modo concreto e io penso che sia questa la sfida nella quale dobbiamo lavorare.
Tutti, collaborando con le proprie competenze e i propri saperi, come abbiamo fatto.
In questi anni, partendo da da un episodio che poteva essere drammatico.
Per una nostra grande cooperativa, che s'è ritrovata in Sicilia con un problema.
Molto grande da risolvere nell'assoluta inconsapevolezza e con nessun sistema di controllo interno che si era attivato.
In quel caso abbiamo stimolato tutte le le competenze e le relazioni che ci potevano essere con chi più aveva competenza. Ho voglia anche di mettersi lì a salvare una parte del tessuto economico, ma anche a costruire delle buone pratiche che ci potessero servire come misura a livello a livello nazionale e io penso che noi dobbiamo proseguire in questa in questa strada. Le le le le proposte di modifica alla revisione della 2 o 3 1 nascono anche da da questo percorso. Stiamo costruendo percorsi di consapevolezza e conoscenza su tutto il territorio nazionale perché quella assenza di consapevolezza della grande cooperativa nazionale, che era iper strutturata e iper tutelata nella dimensione della propria filiera, poi no, è caduta con con ben poco, ci ha fatto capire che dobbiamo costruire ancora di più una consapevolezza e una cultura che però è fatta di pratiche
E di modelli di autoregolamentazione che noi cercheremo di non non imporre, ma rendere, diciamo, così, opportunità per le cooperative perché Serebro rappresentiamo. Questo vale per tutto il mondo dell'impresa come un costo aggiuntivo, senza che ci sia una una, una consapevolezza e una adesione culturale a quel processo non facciamo niente, non riusciamo a costruire, a costruire niente e quindi sono due piani quelli sui quali ci dobbiamo muovere quello politico e culturale che guarda la consapevolezza è quella della costruzione, nell'autoregolamentazione di strumenti concreti che ci mettono nelle condizioni di dare forma e coerenza anche a quello che dichiariamo
E questo penso sia il tema fondamentale è il modo migliore col quale è riusciamo a rendere onore, anche a chi ha sacrificato la propria vita nel organizzare in forma cooperativa al lavoro per contrastare l'illegalità al fenomeno mafioso e io penso che l'attività quotidiana che lega coop,
La Sicilia.
Fa che è stata, penso, ben dimostrata anche questo, questo festival sono, come dire,
Il seme che deve deve essere innaffiato per costruire un percorso, un percorso diverso.
Io e chiudo qua sono sempre preoccupato quando, quando Filippo mi chiama.
O quando Filippo camminando per strada, magari per per spostarsi a a Palermo da una parte all'altra, e mi dice guarda che qual clima sta cambiando.
Mi dice o mi fa riemergere le cose che?
Cracolici, c'ha, sa raccontato, io non penso che il livello di attenzione sia adeguato.
E penso che su questo una battaglia politica, anche se siamo un'associazione d'impresa, noi non possiamo non non farla, lo faremo con le nostre cooperative e lo faremo con.
Questi momenti lo faremo e lo sta facendo Filippo anche nel confronto con con le istituzioni, noi non abdichiamo, vorremmo sentirci un po'meno soli, ecco questo sicuramente sì
E anche quando?
Cerchiamo di affrontare direttamente, a differenza di altri problemi che sorgono anche al nostro, al nostro interno.
E questo penso che sia una un'aspirazione che dobbiamo avere e che penso guiderà l'azione di Legacoop nei prossimi anni hub abbiamo deciso di costruire un piano nazionale sui beni confiscati, a cui si collega anche un progetto sulla sulla legalità che ha costruito con le buone pratiche che però appunto non serve a fare della convegnistica serve a costruire strumenti concreti, a mettere nelle condizioni chi vuole iniziare un percorso di poter realizzare quel.
Quel quel percorso, eh eh eh.
È una volontà che cerca anche di incidere sul processo legislativo, per cambiare le norme o per confrontarsi con chi le deve cambiare, per riuscire a a costruire un percorso positivo questo è quello che noi cercheremo di fare la giornata di oggi pensa state importanza non solo come testimonianza ma anche momento come un momento di confronto che ci ha consentito pensò almeno uno ma sicuramente ha consentito di di conoscere di più non solo alla realtà ma anche quello che è il punto di vista di tanti attori di questo, di questo processo sono un po'più consapevole di essere, diciamo, così come il mondo dell'impresa.
O come impresa cooperativa, me meno solo, c'è qualcun altro che, appunto, in modo in modo chiaro che crede in questo in questo, in questo processo e penso che questo sia il modo migliore per cercare di andare avanti e di costruire, anche per per responsabilit tag nei confronti di quei tanti che oggi sono qua in sala che quel passo lo hanno già fatto da tempo percorsi cooperativi positivi che possono costruire quello che poi è alla base del del fondamento cooperativo. Quando 140 anni fa li festeggeremo il 10 ottobre,
200 cooperatori fondarono, la Lega delle cooperative mutue avevano un obiettivo altissimo, che era quello di costruire un mondo migliore, io penso che noi nel nostro piccolo dobbiamo provare a a tener fede a quella a quella missione sia nella dimensione locale che in quella nazionale, grazie veramente per i contributi di oggi.
Grazie grazie a tutti per i loro interventi, grazie a voi, gli avete
Suscitato questa mattinata così intensa, speriamo che il mondo migliore passi anche dal fatto che ci si convinca che la legalità conviene.

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