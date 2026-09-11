11 SET 2026
dibattiti

“Innamorati del futuro” è il titolo di “Azzurra Libertà”, la quarta festa nazionale dei giovani di Forza Italia

CONVEGNO | - Montesilvano (PE) - 15:53 Durata: 4 ore 15 min
A cura di SI
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Saluti istituzionali: Fabio Roscioli (Amministratore Nazionale di Forza Italia), Nazario Pagano (Segretario Regionale di Forza Italia in Abruzzo), Lorenzo Sospiri (Presidente del Consiglio Regionale dell’Abruzzo), Ottavio De Martinis (Sindaco di Montesilvano), Alessandro Pompei (Vice Sindaco di Montesilvano).

Ore 15:45 - "La rivoluzione dell'Intelligenza artificiale" con Alberto Barachini (Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio), Edoardo Degli Innocenti (Amministratore Delegato di Beyond), Roberta Lo Conte (Docente all’Università “La Sapienza” di Roma), Andrea Pancani (Giornalista).

Ore 16:25 - "Il centrodestra alla sfida delle grandi città" con Francesco Cannizzaro (Sindaco di Reggio Calabria), Carlo Masci (Sindaco di Pescara).

Ore 17:00 - "Casa: miraggio o realtà?" con Sestino Giacomoni (Presidente di CONSAP), Roberto Rosso (Senatore di Forza Italia), Giorgio Spaziani Testa (Presidente di Confedilizia).

Ore 17:30 - Un paese per giovani" con Gilberto Pichetto (Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica).

Ore 17:45 - "Generazione sotto pressione: l'importanza della salute mentale" con Maura Manca (Psicologa e Presidente dell’Osservatorio Nazionale sull’Adolescenza), Patrizia Marrocco (Deputata di Forza Italia), Martina Ratta (Responsabile Nazionale Sociale di Forza Italia Giovani), Luca Zanon (Responsabile Relazioni Istituzionali di UnoBravo).

Ore 18:15 - "Combattere l'inverno demografico" con Livia Bonacini (Responsabile Nazionale Formazione di Forza Italia), Giovani Lisa Di Feliciantonio (Responsabile Relazioni Istituzionali di Vodafone), Fanny Nardi (Cofondatrice di MeggyCare), Alessia Romito (Ginecologa del Policlinico Umberto I).

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