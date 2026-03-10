10 MAR 2026
War Room InnovAction - Macchina Alleata

DIBATTITO | - Youtube - 18:00 Durata: 33 min 59 sec
A cura di Stefano Chiarelli
War Room
Come progettare l’intelligenza, umana e artificiale, Luca De Biase ne discute con Guido Saracco, Professore di Fondamenti chimici delle tecnologie Politecnico di Torino, autore di “Alleati digitali” (Laterza).

Registrazione video del dibattito dal titolo "War Room InnovAction - Macchina Alleata", registrato a Youtube martedì 10 marzo 2026 alle 18:00.

Dibattito organizzato da War Room.

Sono intervenuti: Luca De Biase (giornalista), Guido Saracco (Professore di Fondamenti chimici delle tecnologie Politecnico di Torino).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Intelligenza Artificiale.

La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 33 minuti.

Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

