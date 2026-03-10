CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Come progettare l’intelligenza, umana e artificiale, Luca De Biase ne discute con Guido Saracco, Professore di Fondamenti chimici delle tecnologie Politecnico di Torino, autore di “Alleati digitali” (Laterza).
Registrazione video del dibattito dal titolo "War Room InnovAction - Macchina Alleata", registrato a Youtube martedì 10 marzo 2026 alle 18:00.
Dibattito organizzato da War Room.
Sono intervenuti: Luca De Biase (giornalista), Guido Saracco (Professore di Fondamenti chimici delle tecnologie Politecnico di Torino).
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Intelligenza Artificiale.
La … registrazione video di questo dibatto ha una durata di 33 minuti.
Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
