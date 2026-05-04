Indirizzi di saluto: Giorgio Mulè (Vicepresidente della Camera dei deputati).



Interventi istituzionali Orazio Schillaci (Ministro della Salute), Luciano Ciocchetti (Vicepresidente della XII Commissione Affari sociali), Roberto Pella (Deputato).



Interventi: Ettore Corradi (Direttore Struttura complessa Dietetica e nutrizione clinica Grande Ospedale Metropolitano Niguarda), Maurizio Muscaritoli (Direttore Unità operativa complessa Medicina interna e nutrizione clinica Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico Umberto I), Silvio Buscemi (Direttore della Scuola di specializzazione in Scienza …

dell’alimentazione Università degli Studi di Palermo).



Modera Barbara Carbone (Giornalista).



Convegno "Cammini di cura. Risposta della sanità pubblica nella prevenzione dell’obesità con strumenti di salute e benessere", registrato a Roma lunedì 4 maggio 2026 alle 11:00.



L'evento è stato organizzato da Camera dei Deputati.



Tra gli argomenti discussi: Salute, Sanita'.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 1 ora e 19 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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