04 MAG 2026
dibattiti

Cammini di cura. Risposta della sanità pubblica nella prevenzione dell’obesità con strumenti di salute e benessere

CONVEGNO | - Roma - 11:00 Durata: 1 ora 19 min
A cura di Stefano Chiarelli
Organizzatori: 
Camera dei Deputati
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Indirizzi di saluto: Giorgio Mulè (Vicepresidente della Camera dei deputati).

Interventi istituzionali Orazio Schillaci (Ministro della Salute), Luciano Ciocchetti (Vicepresidente della XII Commissione Affari sociali), Roberto Pella (Deputato).

Interventi: Ettore Corradi (Direttore Struttura complessa Dietetica e nutrizione clinica Grande Ospedale Metropolitano Niguarda), Maurizio Muscaritoli (Direttore Unità operativa complessa Medicina interna e nutrizione clinica Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico Umberto I), Silvio Buscemi (Direttore della Scuola di specializzazione in Scienza dell’alimentazione Università degli Studi di Palermo).

Modera Barbara Carbone (Giornalista).

Convegno "Cammini di cura. Risposta della sanità pubblica nella prevenzione dell’obesità con strumenti di salute e benessere", registrato a Roma lunedì 4 maggio 2026 alle 11:00.

L'evento è stato organizzato da Camera dei Deputati.

Tra gli argomenti discussi: Salute, Sanita'.

La registrazione video di questo convegno ha una durata di 1 ora e 19 minuti.

Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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Buongiorno a tutti benvenuti alla Camera dei Deputati in questa sala piena di memoria e la dalla memoria, poi discende il futuro che soltanto sapendo interpretare la memoria possiamo guardare avanti, saluto e ringrazio chi ha organizzato che ha voluto questa giornata c'è il direttore generale dell'ospedale Niguarda che ringrazio in prima fila nel Brozzoni, saluto e ringrazio ovviamente il direttore della dietetica e nutrizione clinica presso l'ospedale Niguarda, professor Corradi, il direttore di Medicina interna e nutrizione clinica Policlinico, Umberto primo di Roma, Maurizio Mosca, Rizzoli, direttore della Scuola di specializzazione in Scienza dell'alimentazione presso l'Università degli Studi di Palermo, il mio conterraneo
Il professor Silvio Buscemi buongiorno a tutti, ringrazio Barbara Carbone che modererà da par suo. I lavori di oggi sono in arrivo e arriveranno tra poco il ministro della Salute, Orazio Schillaci, Luciano Ciocchetti, vicepresidente della Commissione affari sociali, e vedremo un contributo dell'onorevole Roberto Pella, che è primo firmatario e promotore sostenitore della legge sull'obesità, voleva essere con noi, ma lui ha un'altra passione, quella del ciclismo, che l'ha portato non so se in Romania, in Bulgaria, a presentare il Giro d'Italia e quindi è fisicamente impedito, però ci teneva e ha inviato un un video. Allora oggi abbiamo da dirci poche, ma alcune cose fondamentali
L'iniziativa fatta in meritoriamente dal lockdown ospedale pubblico, che è un'eccellenza non solo italiana, europea e internazionale, che l'ospedale Niguarda traccia una via.
Trascinano via perché il mettersi in cammino, come sapete, corrisponde spesso a un percorso che non soltanto dal punto di vista fisico, ma un percorso dell'anima, il Cammino di Santiago abbiamo fatto adesso una legge che prevede i cammini d'Italia mettersi in cammino significa innanzitutto predisporsi a non rimanere fermi in questo caso e non rimanere fermi se applicato all'obesità, significa mettersi in salute. Vedete, non è un cammino che somiglia a una mezza maratona un solo mezzo sottofondo. No, è un cammino breve. Due chilometri 2 chilometri con delle stazioni che non è una via crucis, solo due, due chilometri con 9 stazioni rispetto alle quali succede qualcosa che fa bene alla salute. Perché vedete la l'obesità, al pari delle malattie croniche renali, al pari del diabete
Sono delle forme pandemiche che noi svilupperemo di qui a 2030 anni, se non abbiamo la capacità di intervenire ora, e adesso è una forma pandemica che già nella esposizione nella soap, nell'esplosione dei numeri, ci dice che ora e adesso è il momento di intervenire lo abbiamo fatto con diabete di tipo 1, prevedendo con una legge che ci sia uno screening laddove si manifesta l'esordio quindi in età giovanissima da 0 a 12 anni. Sappiamo che dobbiamo intervenire lì e lì abbiamo previsto uno screening, prevenzione, uno screening che individua chi ha la predisposizione per gli anticorpi del diabete. 1 e la celiachia, evitando quelle sordo che spesso è nefasto, soprattutto nella gestione, e quindi i professori dietro di me lo sanno bene. Dobbiamo fare in modo che portiamo la chetoacidosi verso lo zero. Questa legge serve a questo la chetoacidosi e uno di quel di quelle manifestazioni che hanno anche portato alla morte ragazzi di 12 13 14 anni con l'obesità facciamo lo stesso identico percorso sfrutta la Consigliere,
Zanella. Buongiorno fedeli e facciamo l'onorevole Ciocchetti è arrivato lo stesso percorso, lo facciamo con l'obesità, lo ha fatto meritoriamente l'onorevole Pella, intestandosi caparbiamente testardamente una legge che ci fa essere primatisti nel mondo rispetto al riconoscimento di quella patologia. Guardate di quella malattia, una malattia che gemma, se non si interviene delle malattie che sono anche delle patologie per il sistema sanitario nazionale. L'80% del diabete di tipo 2 discende da fattori legati al sovrappeso e l'obesità, il 35% delle cardiopatie ischemiche discende dall'obesità, il 30%, il 55% delle ipertensioni arteriose discende dall'obesità. Allora avevamo la necessità di prendere coscienza quello che gli americani chiamano a Warnes, consapevolezza. La consapevolezza di qualcosa che non si manifesta, non diviene reale quando la vediamo, ma è la consapevolezza di qualcosa che dobbiamo prendere in carico prima per questo io affiancato a questa legge un provvedimento che doveva essere di tipo legislativo e abbiamo avuto l'intelligenza. Se volete la furbizia procedimentale, di fare in modo che superasse il vincolo della legge e fosse inserita in legge di stabilità nella ultima legge di stabilità. Abbiamo approvato in maniera trasversale vedo il Vicepresidente Ciocchetti che su questi temi è particolarmente sensibile un emendamento che prevede che per il 26 e il 27 introduciamo nelle scuole tra i 13 e i 17 anni. Laddove noi abbiamo lo sentiremo oggi. Una crescita esponenziale dei casi di sovrappeso, uno screening che riguarda quella fascia d'età 2 milioni il 26 2000000, il 27 in quel percorso che si affianca alla legge nazionale e che va verso una nuova consapevolezza di ciò che invece non può diventare una pandemia. I Cammini di cura sono nascono rispetto alla cornice delle Olimpiadi di Milano Cortina, ma sfidano il tempo, soprattutto perché perché provengono dall'esperienza straordinaria consolidata, altro che intelligenza artificiale di un ospedale pubblico che riferimento nazionale e internazionale e che dall'analisi dei dati ha tra virgolette, partorito un metodo di intervento che non è legato alla farmacologia almeno un intervento sana perché interviene sul corpo e qual è la grande cosa? Dobbiamo avere la capacità di esportarlo da nord a sud. Oggi al tavolo, non a caso sono Palermo, c'è Roma e c'è Milano in un percorso che non può essere guai se fosse, come dire, circoscritto a un territorio, ma deve essere necessariamente condiviso da tutti. Con questo io lascio perché ho già parlato troppo, quindi Barbara, dottoressa Carbone, a lei la parola a lei la conduzione dei lavori, grazie a tutti voi davvero per questa giornata che peraltro, come sapete, viene trasmessa in diretta streaming, quindi
Tutti i lavori saranno poi a disposizione di chiunque voglia prenderne coscienza grazie a tutti e buon lavoro
Allora ringraziamo il vicepresidente della Camera dei deputati Giorgio Mulé per il suo prezioso intervento, ma anche per aver promosso questo momento di confronto su un tema che è di grandissima rilevanza per la salute, la salute pubblica, l'obesità, come molti sanno, è un problema che riguarda 6000000 di persone che sono veramente tanti e per tantissimi anni è stata trattata in maniera semplicistica, sicuramente non completa, nel senso che era immaginata come qualcosa di legato soltanto ai siti e agli stili di vita, si è visto invece che non è così, che si tratta di una malattia complessa e per fortuna questa consapevolezza è stata recentemente recepita anche sul piano normativo grazie alla legge 3 ottobre. 2025 dell'onorevole Roberto Pella e l'onorevole Tatti. Questa legge è nota anche come legge Pella. L'onorevole avrebbe dovuto essere con noi, ma, come ci ha detto l'onorevole Mulè, e in bicicletta, quindi, Cha Cha
Va qui pé fa bene alla salute, quindi comunque rispetta le regole, ecco e però io manderei intanto il il contributo dell'onorevole.
Buongiorno a tutti voi, naturalmente un saluto un sincero grazie all'amico Giorgio nonché il nostro ufficio, il presidente della Camera dei deputati, per aver voluto oggi promuovere questo importante incontro sul tema dell'obesità.
Io devo dire che sono contento soddisfatto che la prima legge al mondo che riconosce l'obesità come malattia italiana porta anche il mio nome, per questo ringrazio Camera e Senato, in modo particolare il ministro Schillaci, tutto il governo per averla sostenuta.
Perché oggi riconosce l'obesità significa avere un'attenzione molto importante in quello che è il presente e il futuro della nostra e di tutte le nazioni del mondo, oggi sicuramente a questo incontro proposto dall'amico Moon e sono presenti importanti e illustri rappresentanti del mondo della medicina del mondo accademico del mondo universitario persone che hanno collaborato fortemente nell'adozione di questa nostra legge ma soprattutto che pongono tutti in voce univoca quello che il tema della prevenzione ringrazio naturalmente il vicepresidente del Moulin perché in legge di stabilità, ha portato un importante emendamento poi approvato,
Dove in qualche modo importanti risorse vengono messe sullo screening, in modo particolare su quelli che sono gli adolescenti tra i 12 e i 17 anni, che sono in sovrappeso o, in alcuni casi, anche già in obesità, noi credo che dobbiamo lavorare e misure come queste che ha portato all'attenzione ha fatto provare l'amico Giorgio Mulè vadano nella giusta direzione di dare un senso a questa prima legge al mondo sull'obesità,
Credo che il tema della nutrizione, la cultura del vivere bene siano oggi aspetti importanti, fondamentali e che dobbiamo in qualche modo dare un risalto e un'attenzione sempre di più, partendo dal mondo della scuola, insegnando quelli che sono gli ultimi viene insegnando come si può prevenire obesità stimolando quella che l'attività fisica oggi noi sappiamo che i costi sanitari,
Così come quelli pensionistiche, superano il 50% del bilancio dello Stato. Sappiamo anche che l'80 85 dei bilanci regionali e sul tema sanitario e, se mi permettete, essendo anche un sindaco, il vicepresidente dell'Anci, oggi i temi legati agli aspetti sociali, che incidono anche su quello che il tema della prevenzione e delle varie malattie, e oggi anche importanti significativo nei bilanci comunali stessi, quindi io credo che tutte le istituzioni, se vogliono veramente liberare importanti risorse che possono essere destinati alla cultura, che sarà alla scuola, allo sport, a quelli che sono le opere pubbliche, non solo dobbiamo oggi più che mai, abbattere quelli che sono i costi sanitari, per questo, ancora una volta ringrazio l'amico Giorgio Mulé, ringrazio tutti voi e sono certo che insieme potremo sempre di più, dare una forza degli obiettivi chiari, abbattere quelli che sono i costi sanitari e, soprattutto, far diminuire l'obesità, perché oggi è importante e significativo non solo pensare i conti dello Stato ma pensare le nostre persone e in questo caso sono certo insieme potremmo fare molto e dare molto a tutti i cittadini italiani. Grazie a tutti voi e buona giornata,
Ringraziamo l'onorevole Pella che ha donato all'Italia la prima legge al mondo sull'obesità, quindi è una gran bella cosa e nel frattempo è arrivato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, che inviterei per un saluto.
Benvenuto assoluto.
Gli operatori.
Liszt e ringrazio il vicepresidente della Camera, l'amico Giorgio Mulé, per l'invito, per aver promosso questa iniziativa, saluto gli onorevoli presenti.
Anche Roberto Pella, che ho ascoltato i relatori, e poi, ovviamente, tutte le persone che sono qui.
E con l'onorevole Mulè c'è un rapporto di stima che va avanti da tempo e che vorrei ricordare anche in questa occasione apprezzo molto la sua attenzione alla salute pubblica, il suo impegno su questo tema così delicato, perché credo che anche con incontri come quello di oggi si riesce a,
Far luce su problematiche che hanno a che fare con la vita di milioni di persone, questi sono momenti di confronto che ci richiamano alla responsabilità che abbiamo, come rappresentanti delle istituzioni, di dare risposte concrete ai cittadini, soprattutto su quei temi che per loro rappresenta una priorità.
Dopo tre anni e mezzo di governo affermo con orgoglio da ministro, ma lo dico anche da medico che siamo intervenuti su tanti fronti, alcuni dei quali erano abbandonati, bloccati da anni, con un obiettivo sempre molto chiaro, quello di una sanità pubblica più vicina ai cittadini, soprattutto le persone più fragili, e su questo continuerò a lavorare sempre con lo stesso spirito. Veniamo al tema di oggi. L'obesità, come sapete, è una questione rilevante. È una tematica che attraversa tutte le fasce di età, dai bambini fino agli adulti. È una problematica di fronte alla quale non bastano interventi isolati. Ci vuole una visione che tenga insieme prevenzione e presa in carico, continuità assistenziale accompagnando le persone nel tempo. I dati più recenti ci danno una fotografia precisa nel biennio 2023 2024 secondo il sistema di sorveglianza Passi, il 43% degli adulti in Italia risulta in eccesso ponderale, il 33% è in sovrappeso del 10%. È obeso
È un fenomeno crescente, ci sono tante differenze territoriali e sociali, la più frequente tra chi ha maggiori difficoltà economiche e livelli d'istruzione più bassa e in tante regioni del sud Italia la crescita dell'obesità si associa poi ad un aumento di patologie cronico degenerative, tra tutte cito il diabete di tipo 2 le malattie cardiovascolari oltre che anche di alcune forme di neoplasia.
Queste sono condizioni che, sapete bene, incidono sulla qualità della vita non impatto rilevante anche sul nostro servizio Sanitario Nazionale. In questo contesto abbiamo una parola chiave, che è la prevenzione, dobbiamo prima di tutto continuano a lavorare per accrescere la consapevolezza dei cittadini. Dobbiamo promuovere i corretti stili di vita da una alimentazione sana, una regolare attività fisica, dobbiamo diffondere una cultura della salute lungo tutto l'arco della vita. L'educazione alla salute, a partire dalle scuole, deve avere uno spazio sempre più rilevanti. Come ministero abbiamo promosso, stiamo promuovendo diverse campagne che vanno in questa direzione. L'informazione al cittadino dei pazienti è fondamentale, serve la collaborazione di tutti, penso ai pediatri e i medici di medicina generale che sono fra i primi interlocutori dei cittadini. Penso agli specialisti. Investire sulla prevenzione
Significa agire direttamente sullo stato di salute della popolazione e, allo stesso tempo, sulla sostenibilità del servizio sanitario nazionale.
Nelle rispetto e soprattutto tenendo a cuore, riservando sempre quelli che sono i suoi principi di base, sul quale è stato affondato l'equità e di universalità, da parte mia c'è da inizio sempre stata una grande attenzione su questo tema con interventi concreti sul piano delle politiche pubbliche abbiamo istituito un fondo specifico per la prevenzione e la cura dell'obesità,
Rifinanziato anche nell'ultima legge di bilancio destinato risorse per sostenere campagne d'informazione sugli stili di vita. Come avete ricordato in questa legislatura, l'Italia è stata la prima nazione a riconoscere all'obesità come malattia cronica con una legge dedicata alle 149 del 2025. Io penso che ora la sanità pubblica è chiamata ad evolversi ulteriormente, con un modello sempre più orientato alla prevenzione e alla prossimità, coinvolgendo scuole, famiglie, professionisti, sanitari e associazioni, e soprattutto bisogna rispondere alle esigenze delle dei cittadini in questa direzione e stiamo lavorando per avere una medicina territoriale più forte, con l'obiettivo di rendere i servizi più vicini ai cittadini, in particolare le persone più fragili, le strutture
Territoriali del PNRR. Le case di comunità, con il coinvolgimento dei medici di medicina generale, rappresentano un importante passaggio per costruire percorsi di prevenzione e presa in carico più appropriati, anche per condizioni come l'obesità, che richiedono una chiara e decisa continuità assistenziale. Accanto agli interventi organizzativi, poi, serve lavorare sul piano culturale. L'obesità è una patologia complessa, richiede un approccio multidisciplinare, è ancora accompagnata da troppi, tanti stigmi e pregiudizi. Bisogna superare queste barriere. Questo vuol dire facilitare l'accesso alle cure e migliorare la relazione tra paziente e il sistema sanitario, su questa integrazione tra politiche pubbliche, organizzazione dei servizi, cambiamento culturale che si gioca la possibilità di costruire modelli efficaci e soprattutto sostenibili nel futuro. Vi ringrazio per il lavoro che ogni giorno fate per il contributo che sapete offrire anche in questa giornata e vi auguro un buon lavoro. Grazie
Orazio Schillaci che va via per motivi istituzionali e darei la parola al Vicepresidente della dodicesima Commissione affari sociali, onorevole Luciano Ciocchetti, prego.
Grazie buona giornata a tutti, ringrazio il Vicepresidente Mulè dell'invito chiaramente anche di chi ha voluto organizzare questo importantissimo incontro, che riguarda un tema particolarmente importante, porto i saluti della dodicesima Commissione Affari sociali della Camera, dal suo presidente, Ugo Cappellacci di un lavoro che facciamo tutti quanti insieme che ha portato appunto all'approvazione della legge bella con un lavoro che abbiamo fatto condiviso con tutti i gruppi parlamentari grazie all'iniziativa del collega perle Pella che abbiamo voluto sostenere e portare avanti con forza proprio all'interno partendo l'esame di questa legge all'interno della dodicesima Commissione,
Aumentare le possibilità di fare prevenzione, di inserire una malattia così importante all'interno dei livelli essenziali di assistenza. Io credo che sia un fatto importante, decisivo, così come in qualche modo abbiamo voluto portare avanti nell'aggiornamento dei Livelli essenziali di Assistenza al decreto che è stato approvato da qualche giorno e che oggi comporta, oltre alla identificazione del decreto del 2017 che non era mai entrato in vigore l'aggiornamento di altre 91 prestazioni sanitarie che sono state introdotte nel nostro sistema sanitario nazionale, tra cui appunto, la prevenzione e la lotta alla cura dell'obesità, che credo che sia un porta a imporre un fatto assolutamente importante, come diceva il Presidente Mulè, come diceva il ministro Schillaci
Questa è una patologia che interessa il grande grandi numeri nel nostro Paese, che interessa una a macchia di leopardo in tutto il territorio nazionale, che interessa anche una condizione sociale particolarmente significativo ed importante, che interessa anche le questioni di patologie multi multidimensionali, che sono e possono produrre effetti assolutamente pesanti sulla sostenibilità dello stesso sistema sanitario nazionale prevenire significa anche risparmiare significa anche utilizzare meglio le risorse che il sistema sanitario nazionale a disposizione questo è un lavoro che dobbiamo fare.
Nell'ultima legge di Bilancio.
Il governo in Parlamento hanno aumentato le risorse sulla prevenzione, sugli screening
Introducendo anche lo screening per il tumore al polmone,
Gli emendamenti che sono stati approvati del presidente Mulè consentono di attivare questo screening nel nel nell'età scolastica particolarmente importante e significativa per la parte riferita al rischio di obesità. Credo davvero che ci sia un discorso che abbiamo aperto adesso. Si tratta di andare avanti anche considerando il lavoro che in questo momento il ministero della Salute e da Aifa stanno portando avanti per consentire di poter ulteriormente lavorare per aiutare i grandi obesi a poter ridurre il loro problema sanitario e il loro problema di patologie, anche utilizzando quando con le valutazioni sanitarie necessarie, con le valutazioni che debbono essere fatto di costi e benefici delle nuovi farmaci che sono a disposizione che oggi sono somministrati dal servizio sanitario nazionale soltanto per chi ha il diabete di tipo 2, particolarmente che non risponde alle patologie, all'utilizzo normale dei farmaci per l'insulina, ma che possa in qualche modo
E produrre anche degli effetti per i grandi obesi, chiaramente non potrà essere esteso a tutti, ma è un lavoro su cui bisogna assolutamente lavorare e, in qualche modo, su spinta anche delle Commissioni parlamentari AIFA Ministero della Salute stanno valutando questa possibilità anche chiaramente con tutti gli esperti che possono dare una mano da questo punto di vista anche la giornata di questa di oggi potrà dare un contributo anche effettivo scientifico, per poter dare una risposta così importante e così significativa. Ringrazio ancora il Presidente Mule'Cammini di cura. È un fatto, anche un percorso importante che riguarda
La cura universale che noi dobbiamo assicurare ai nostri cittadini, su tutto il territorio nazionale e anche l'idea della legge bella Pella consente di poterla introdurre questo meccanismo di screening e di valutazione di cura e di assistenza su tutto il territorio nazionale, grazie di cuore.
Grazie onorevole
Ringraziamo l'onorevole Ciocchetti, entriamo un po'nel vivo del nostro dibattito.
Ha voglia, sì, è arrivato, chiedo scusa il direttore generale del Grande Ospedale Niguarda, Presidente, Fondazione Ospedale Niguarda, Alberto Zoli, prego.
Eh no, eh.
Prego.
Un saluto brevissimo.
E soprattutto un ringraziamento al Vice Presidente Mule'onorevole Ciocchetti.
Schillaci
E chi ci ha permesso di avere in questa bellissima sala un momento di comunicazione e, soprattutto?
Di dimostrazione di come, in un ambiente pubblico, un ospedale pubblico come Niguarda ci sia stata l'idea, soprattutto la volontà di portare avanti un progetto che, come è già stato detto molto bene.
Un progetto che può benissimo coprire tutto il territorio nazionale, cioè questo non è il progetto che riguarda, ve lo dico da Presidente della condizione al Niguarda.
È un progetto che va bene per tutti, basta a creare questo movimento che non necessariamente deve trovare la sua esplicitazione e soprattutto alla sua realizzazione, dove ci sono reparti per la cura dell'obesità, così come di altre problematiche legati e sono legate soprattutto disturbi dell'alimentazione riguarda c'è reparto diretto dal professor Corradi ma,
Si fa tanta prevenzione, un ospedale pubblico fa anche prevenzione,
Non fa soltanto la cura, ma anche alla prevenzione, e infatti il titolo è molto esaustivo e prevenzione.
Anche se il cammino di cura sono di fatto pure terapie.
Una delle uno degli obiettivi ambiziosi,
Delle amministrazioni che ho avuto l'onore di dirigere in questi due anni e anche quello di creare all'interno dell'ospedale.
Una logica e una cultura one else.
Ed è importante perché lo dico perché l'obiettivo è quello di togliere.
I veicoli,
All'interno del compound del campus.
E creare dei golfi verdi, all'interno dei quali i cammini di cura ci stanno benissimo, non c'è bisogno di organizzare un circuito come si fosse in Autódromo se si realizzano dei golfi verdi all'interno di un comparto che già dimesso divenne un parco in realtà,
Ci sono le condizioni per dare con un'app.
Adeguata in cui parleranno.
Dare degli obiettivi, degli obiettivi, che sono quelli del cammino.
Avevamo pensato di legarlo, legare questo progetto alle Olimpiadi Milano Cortina?
Noi eravamo un ospedale olimpico del Olimpiadi, ma invece di passare da Milano a Cortina, secondo me dobbiamo passare da Milano a Roma, a Palermo.
E dare questi obiettivi a chi deve sempre dare avere una sfida in più.
Più importante per raggiungere quella meta, grazie eh è una cosa semplice, ma credo molto utile e, soprattutto.
Non solo utile, ma che dà salute, grazie, grazie.
Grazie al direttore. Alberto Zoli, per il suo importante contributo. E adesso abbiamo via al nostro talk con tre dei massimi esperti di obesità. In Italia, alla mia destra c'è il professor Ettore Corradi, che è direttore, Struttura complessa, dietetica e nutrizione clinica, Grande Ospedale Metropolitano, Niguarda, buongiorno, Maurizio Musca idoli, direttore, Unità Operativa, complessa, Medicina interna e nutrizione clinica, azienda ospedaliera, universitaria, Policlinico, Umberto primo e Silvio Buscemi, direttore della scuola di specializzazione in scienza dell'alimentazione, Università, degli Studi di Palermo, quindi copriamo tutta Italia, praticamente allora con e isole comprese, ci mancherebbe altro l'onorevole Mulè siciliano. 15 non poteva mancare. Ecco allora quello che mi piacerebbe capire con voi è alla luce chiaramente delle novità normative, come hanno risposto le realtà nelle quali Boemi vi muovete quotidianamente
Per esempio, il professor Corradi, quali cambiamenti concreti si aspetta da questa nuova legge per quanto riguarda la presa in carico dei pazienti, soprattutto rispetto al lavoro multidisciplinare tra le diverse figure coinvolte, perché sappiamo che l'obesità coinvolge più figure no,
Buongiorno a tutti un ringraziamento anche da parte mia, l'onorevole Mulè per questo coinvolgimento in questa iniziativa, domanda che cosa succede di pratico dopo la legge pelle, ma prima cosa noi che da tanti anni ci occupiamo di obesità, passiamo in serie A eravamo sempre stati un pochino in serie B nel senso che finché la patologia non si sapeva se era una patologia se era un fattore,
Di rischio modulabile o meno, gli approcci, la modalità anche con cui i colleghi, le strutture si rapportavano ancora patologia, erano completamente differenti, la legge Pella tocca alcuni aspetti che però ci trovano, vorrei dire già un po'avanti nella nostra nella nostra realtà, nel senso che questo lo devo dire.
AS se ti Niguarda per quanto riguarda la nutrizione clinica, a una situazione specifica molto particolare. Abbiamo una delle più vecchie strutture complesse di nutrizione clinica d'Italia. Questo fa sì che ci sia tradizione, ci siano tutta una serie di cose per cui direttori che arrivano ognuno vuol dar prestigio a una cosa che c'è già da tempo abbiamo tra virgolette una situazione non Standa però con la legge bella, vengono toccati alcune cose che sono nate nelle nostre corde quando parla di educazione alimentare, parla sempre di attività fisica. Quando parla di interventi, parla di centri centri, quindi non singoli
Ambulatori parla di centri che si occupano dell'alimentare.
Zione, quindi il paziente deve essere favorito negli accessi, parla di pieno accesso ad aspetti Psi, aspetti chirurgici, aspetti nutrizionali e aspetti di farmaco. Quindi una visione molto vicina a tutto tondo che è un po'quella della nostra realtà, dicevo, noi abbiamo una realtà in cui la struttura che io dirigo al suo interno, un centro per i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione a sotto un coordinamento la bariatrica unit e abbiamo la capacità rispetto ad altre strutture, quello che voglio dire, purtroppo, non è una situazione standard, ma potrebbe essere un modello. Abbiamo la possibilità di intervenire su non solo sull'obesità, perché gli altri focus nostri sono sulla nutrizione artificiale, sulla nutrizione
Dei pazienti con disturbi dell'alimentazione. Non possiamo intervenire con tutti i setting di cura, e questo è sicuramente un plus. Dove si riesce a agire, quelle che sono le multidisciplinarietà avere con gli ultimi anni non solo alla legge Pella, perché c'è stato anche un finanziamento fatto da questo esecutivo sul disturbi della nutrizione della alimentazione. Con la nostra direzione siamo riusciti a arricchire la multidisciplinarietà del centro, che non è formato solo da medici, nutrizionisti internisti, abbiamo in carico uno psichiatra, abbiamo sette psicologi che con i finanziamenti che sono stati dati condividiamo col territorio e poi magari ci sarà da spiegare il perché sono arrivati anche grazie alla sensibilità della direzione dei Terp, dei dei tecnici, della riabilitazione psichiatrica, quindi, quando si parla di multidisciplinarietà nella legge, noi andiamo tra virgolette a nozze con un modello di questo genere. Che cosa mi aspetto? Mi aspetto di continuare in questo senso, in questa implementazione di attività e quello che ci manca, sicuramente, anche se qualcosa abbiamo messo in campo è quella della continuità col territorio. Partiremo con spero a settembre,
Con delle attività, con i medici e i pediatri di libera scelta per degli interventi precoci, però, è questo che io mi aspetto di riuscire a continuare a a costruire e con dietro la forza della legge, che sicuramente aiuta in maniera importante noi e ai nostri decisori grazie grazie al professor Draghi.
Idoli vorrei sapere cortesemente anche lei quali cambiamenti si aspetta dopo questa legge per quanto riguarda la presa in carico di pazienti con obesità e comorbilità.
E quali anche quale opportunità intravede per migliorare l'integrazione tra prevenzione e cura. Grazie grazie grazie a lei per l'invito al Vicepresidente Mulè veramente mi onora essere qui insieme a voi e ai miei colleghi per che cosa mi aspetto mi aspetto che un riferimento normativo così importante favorisca innanzitutto la istituzionalizzazione di percorsi diagnostico terapeutici assistenziali perché la sigla che li abbiamo già, ma anche di ovviamente di
Di prevenzione che siano dedicati, che siano coerenti con le linee guida internazionali e che siano omogenei, soprattutto nella loro struttura, per evitare difformità regionali.
Poi mi aspetto che, come è già stato accennato, questa normativa favorisca l'attenzione a quelle che sono le prospettive offerte dalle terapie farmacologiche innovative, almeno per per l'obesità, farmaci che noi conosciamo piuttosto bene.
E che hanno una storia alle spalle, anche abbastanza consolidata, e che però?
Chiaramente, come è stato accennato, soprattutto con per alcune forme di obesità, potrebbero rappresentare una strategia molto importante nella approccio complesso al problema dell'obesità.
E anche l'accesso facilitato a supporti nutrizionali specialistici, perché non ci dimentichiamo che comunque la modificazione della composizione corporea che noi vogliamo ottenere nelle persone già affette da obesità deve essere una è una modificazione estremamente ben pilotata, perché i compartimenti corporeo di sui quali vogliamo agire sono alcuni e non altri e poi mi aspetto una migliore integrazione tra prevenzione e cura perché la legge nella sua filosofia,
Offre l'opportunità di superare quella dicotomia tra interventi di sanità pubblica e clinica specialistica, quindi accorpa l'importanza della prevenzione e del trattamento, promuovendo i programmi di early screening su questa parola screening io vorrei attirare l'attenzione perché screening molto spesso è una parola non italiana che noi utilizziamo anche spesso non in maniera adeguata,
E fa pensare alla diagnosi precoce di una certa patologia qui screening deve essere interpretato come dovrebbe essere interpretato anche nella controparte del sovrappeso e dell'obesità che la malnutrizione da malattia, quella delle malattie croniche come valutazione del rischio di sviluppare quella determinata condizione e quindi lo screening non si deve limitare alla analisi fenotipica del soggetto o eventualmente alla ricerca di varianti genetiche che possono favorire il fenotipo,
Di sovrappeso o obeso, ma debbono anche includere un'analisi di contesto, un contesto psicosociale nel quale è indispensabile capire se quel determinato soggetto, che magari è un bambino in età scolare nell'adolescente, è esposto al rischio di diventare, pur non essendo ancora obeso o sovrappeso, quindi,
Questo, secondo me, è un punto molto importante che secondo me la legge valorizza in maniera particolare, quindi uno screening inteso come reale prevenzione del rischio di diventare obesi, grazie.
Professor Buscemi, quale impatto lei ritiene che questa legge possa avere sulla formazione dei futuri specialisti in scienze dell'alimentazione ed in generale sul ruolo dell'università nella promozione di una cultura alla prevenzione dell'obesità, beh, intanto grazie grazie all'onorevole Mulè per questa mattinata interessantissimo dove stare seduti insieme il mondo accademico della scienza, il mondo clinico e le istituzioni.
Un'arma vincente nel contrasto a una problematica che la problematica che abbiamo se ne per avessimo una spugna magica che cancellassero obesità sparirebbero tantissime malattie che vanno intese come complicanze dell'obesità, per capire questo ci abbiamo messo tantissimi anni quasi un secolo anche per arrivare a una terapia efficace,
Quindi, il mondo dell'università e il mondo della formazione interviene in modo pesante in questo in questa tematica, perché se non creiamo formazione, sennò creiamo figure in grado di comprendere appieno questa malattia, naturalmente avremo grosse difficoltà a fare prevenzione, a fare cura e tutte le altre azioni che qui vengono auspicate.
La legge Pella come interviene in questo, interviene in modo assolutamente significativo faccio un esempio proprio stamattina, nel recarmi qui o in terra qui ho interagito con la Commissione accusa il mio Dipartimento della mia università perché abbiamo istituito un corso di perfezionamento post lauream sull'obesità perché abbiamo ricevuto tante richieste di formazione da parte dei medici di medicina generale di altri specialisti il collega cardiologo che prepotentemente è interessato in questo argomento, vuole capirci di più, quindi quella che prima era una malattia, come lasciatemelo dire, poco compresa, un po'snobbata guardata con un occhio
Ma quasi una diminutio anche per un medico, a occuparsi di questo argomento è diventata oggi prepotentemente alla malattia del secolo che ha la cura del secolo.
La premessa di questa del progetto formativo cita proprio i due gemelli, la parte da lì no, e quindi anche qui, come possiamo vedere, le dico da un esempio molto pratico concreto questo emerge, ma io vorrei dire anche di più.
La formazione deve riguardare fondamentalmente la formazione del medico, perché se una malattia non la si insegna all'università, non viene percepita come malattia, se a me non m'avessero spiegato cos'è l'infarto e io, dopo la laurea, dopo che mi mandano il titolo di studio dico all'infarto Bo Bardi che di che si tratta non sarà una cosa importante se non me l'hanno fatta studiare.
È importante be, anche qui stiamo un attimino, promuovendo nell'ambito di tutte le università e l'introduzione della dell'insegnamento, di questa aspetto della.
Materia che può riguardare vari ambiti, dalla nutrizione alla endocrinologia alla medicina interna. Vedete, non è la malattia di chi è questa malattia, chi è lo specialista di è di tutti e di tutti, perché è una malattia che si complica e pregiudica la qualità di vita in modo importante. Chiedete a un atleta paralimpico se è felice e vi dirà sì, sono felice, molto spesso c'è la qualità di vita è quella che condiziona l'essenza di una malattia, la percepiamo come malattia quando questa pregiudica la qualità di vita, venne ancora senza andare molto lontano quando c'è un eccesso di peso importante, la qualità di vita e comunque pregiudicata, dico indipendentemente dal fatto che si siano
Sviluppate malattia è quel concetto per cui mangia di meno, muoviti di più.
Veniva.
Espresso da molti miei colleghi fino a qualche tempo fa, in modo come dire peggio per te, tra si è voluta tu hai, questo problema mangia meno, muoviti di più, beh, abbiamo capito che è qualcosa che non stava proprio in questi termini ci sono dei condizionamenti biologici,
Che intervengono in un contesto, in un ambiente obesi, Hoge no e che favoriscono l'espressione di questa malattia quando ci fu la prima rivoluzione industriale esplosero le malattie.
Le le gastroenteriti, le no, le malattie a trasmissione oro-fecale, perché perché cambiarono le condizioni di vita e adesso oggi le condizioni di vita sono cambiate e quello che una volta ci proteggeva perché sia chiaro, noi siamo arrivati al 2026 perché avevamo una struttura biologica che sia selezionata per sopravvivere per risparmiare oggi diventa quello che invece ci soffoca.
Allora questo va capito bene, lo ha compreso.
Faccio sempre un esempio dite a una persona che ha il Parkinson.
Smettila di muover, di tremare con quella mano, non vedi che tremi ferma tra quella mano mi risponderà, tu non hai capito, che non è la mia volontà che anima quella che il Movimento di quella mano, ma è la mia malattia molte persone,
E non hanno il controllo brillante, che possono avere altre persone sullo stile di vita, perché non hanno una struttura biologica che gli consenta loro di fare, allora è un tavolo e un tavolo dove tutti devono partecipare per migliorare un po'tutto e dicevo, mi vorrei spingere anche oltre queste son cose che vanno insegnate, anche scuola, e questi sono provvedimenti che alla fine non è che sconvolgono io vado in giro un po'mi invitano. Nelle scuole ci sono tanti progetti che vengono fatti localmente perché non mettere a sistema queste tematiche? Perché non farla diventare una disciplina di insegnamento nelle scuole? E badate che quando i numeri non sono quelli di una malattia rara, noi prendiamo, intercettiamo
Provvedimenti efficaci in un buon numero di persone della nostra popolazione è acquisire questo vantaggio libera anche risorse nel futuro per investimenti che possiamo fare differenziati, perché la malattia è chiaro, che non è definibile solo con l'indice di massa corporeo, ma che presuppone tanti problemi.
Grazie
Ora entriamo nel vivo del nostro dibattito, siamo in un momento storico, diciamo nel quale si può parlare di rivoluzione terapeutica grazie ai nuovi farmaci semaglutide e Tirzah, epatite questo proprio il Lippi ah, ecco lo sapevo quello che Bajazet,
Che
Hanno rivoluzionato sicuramente la materia, no, perché chiaramente fino a qualche anno fa si agiva esclusivamente sugli stili di vita e, nei casi estremi, con la chirurgia bariatrica, oggi assolutamente no, questi farmaci, tra l'altro, si è visto che, oltre a ridurre il peso in maniera importante, fanno anche tanto bene e proteggono il cuore, proteggono i reni e addirittura riescono a ridurre ictus e infarto del 20% che, come i professori sanno bene è un problema, è una percentuale altissima, se parliamo di malati di obesità, c'è da dire, però, che non ho
Tante i passi avanti della scienza e della ricerca resta una malattia molto complessa, vero, professor Buscemi.
Quali sono le principali criticità organizzative click, chiedo scusa, Corradi, organizzative cliniche che incontrate nella presa in carico dei pazienti, perché sono così complesse.
Ma molto molto, è stato detto, son complessi perché sono delle patologie.
Multifattoriali multifattoriali, ma che interessano due aree, l'area organica e Ilaria psichica. Quindi questo da complessità alla complessità, sono molto complesse, perché magari detto così è brutto dirlo, perché magari ci fa così ridurre un po'l'entusiasmo della giornata, ma sono patologie, ambiente correlato e quindi su questo una riflessione va fatta sulla nostra capacità di intervento. E ben venga l'ospedale verde, perché se finché c'è il parcheggio nell'ambiente la macchina arriva quindi, purtroppo sono patologie che per essere trattata efficacemente richiederebbero, diciamo così, una coinvolgimento a tutto tondo della della società civile. Stiamo già facendo molto con queste sensibilizzazioni a livello ospedaliero. Che cosa c'è di difficile? Beh, un pochino, è già stato detto, son patologie abbastanza misconosciute, quindi, quando poi ci si deve interfacciare anche con
Specialisti di di altre di altre branche e purtroppo molte volte c'è una sottovalutazione sia sugli invii sia sui percorsi, nonostante, come diceva Buscemi, attualmente una serie di specialisti, se attivata molto sull'efficacia del farmaco questo, ebbene sì, forse se governata, nel senso che l'efficacia del farmaco utilizzata dalla singola branca diciamo così difficilmente poi riesce a cogliere la complessità dei percorsi.
Sempre sulle difficoltà che io vedo all'interno di una presa in carico ospedaliera, c'è quella legata alla multidisciplinarietà, noi ci si riempie la bocca di questo termine da 30 anni, agire una multidisciplinarietà non è facile, però la verità è che,
I gruppi, le strutture più evolute in campo medico, la multidisciplinarietà, la stanno agendo da anni, ma quale multidisciplinarietà, perdonatemi, l'esempio che può sembrare shock è una multidisciplinarietà in Serie, ovvero immaginatevi il gruppo multidisciplinare oncologico, c'è radio terapista, cioè l'oncologo c'è il chirurgo si riuniscono tutti assieme decidono quale tipo di intervento va fatto se deve esser fatta una chemio neoadiuvante, il paziente viene preso in carico dal singolo specialista. In questo caso l'oncologo dopodiché è finito il ciclo
Ci si riunisce la, il team multidisciplinare decide che il paziente deve andare alla chirurgia e il paziente viene inviato alla chirurgia, questa è la multidisciplinarietà.
Che noi siamo abituati a organizzare, ad agire sul paziente obeso e anche sui disturbi alimentari e una multidisciplinarietà che non funziona. Noi dovremmo avverranno multidisciplinarietà, in parallelo c'è l'intervento deve essere fatto dai va, non è che adesso le educhiamo e fra sei mesi lo mettiamo in mano al chinesiologo che lo fa muovere e dopo quell'altro, cioè non so se mi spiega, non vorrei semplificare troppo il il discorso, però la presa in carico deve essere fatta su tutti i vari aspetti in maniera contemporanea. Questo è difficile perché l'organizzazione ospedaliera è ancora un ospedale e un'organizzazione a Silos, e se non si creano i centri, succede che ci troppa gente che comanda, perdonatemi se vado giù piatto e lì invece bisogna sceglierne uno che coordini si coordini con le altre branche che partecipano al centro
Ma uno è che deve prendere i percorsi in mano, sennò i percorsi sono difficili, sono longitudinali, bisogna prevedere una presa in carico, una recidiva, magari ci torneremo dopo adesso non voglio rubare troppo tempo.
E quindi tenere le fila tra le varie specialistiche, lo psicologo, l'internista endocrinologo, lo psichiatra, l'ospedale, il territorio, bisogna, è quello che vi dicevo all'inizio, mi è piaciuta molto nella legge, si parla di centri, questo un centro c'è c'è uno che coordina tutto il percorso questa è la grossa difficoltà a mio modo di vedere,
Che dobbiamo cercare di sfuggire, non frazionare chi dà il farmaco, chi fa la chirurgia, chi fa l'intervento psicologico, no, non funziona questo mio parere, grazie, professor Corradi.
Proprio questo argomento volevo trattare con il professor Multari togli, cioè professore, cosa rende complessa la gestione del paziente obeso, soprattutto in presenza di comorbilità.
Ebbe.
Ci ho pensato tutto il fine settimana, l'assessore non avrebbe la rende complessa il fatto che effettivamente il, ma il paziente obeso è un paziente complesso e, se lo lasci dire, da uno che fa l'internista e potrei dire la complessità e il mio mestiere perché effettivamente la maggior parte dei pazienti che noi vediamo in medicina interna insomma anziani con multi morbidità e diversi trattamenti farmacologici sovrapposti quindi diciamo che c'è una complessità clinica,
Ma anche una complessità logistica, perché, ad esempio, sappiamo che molti ospedali vanno in crisi perché non hanno i letti di dimensioni sufficienti per accogliere un grande obeso, non ha, non ci sono le barelle, quindi non pensiamo solo ai grandi centri dove la nutrizione clinica e disturbi dell'alimentazione sono, diciamo, un cardine tradizionale della dell'operato di quell'azienda ma in molti ospedali si se un paziente obeso si deve ricoverare per una riacutizzazione di una patologia cronica, spesso c'è anche un problema di tipologie. La complessità è legata anche al fatto che
L'obesità rappresenta un fattore di rischio per molte condizioni e quindi è molto verosimile che il paziente sia sottoposto a trattamenti farmacologici multipli, che in parte possono interferire tra loro e quindi, di nuovo, il concetto della presa in carico multidisciplinare, vera e propria in cui effettivamente il paziente sia affrontato in tutta la sua complessità. Quando parliamo di complicanze vascolari, pensiamo al all'infarto pensiamo alle.
All'ictus, ma ci dimentichiamo che la maggior parte dei pazienti affetti da grande obesità anche dei problemi della scuola etico venoso Laveno Stasi in frangenti le ulcere cutanee.
Tutte le patologie cutanee che hanno a che fare con un fisico.
Troppo pesante. Quindi questo rende ragione del fatto che c'è una grossa complessità, gestire anche le multi morbidità da cui il paziente obeso può essere affetto. E poi c'è l'altra complessità e quella di come mantenere calo ponderale, che uno dei grossi problemi, ma anche della della nutrizione clinica e della dietologia lo sappiamo forse la più grande frustrazione e che poi il paziente è in qualche modo riprende il peso e si innesca quel Yoyo ponderale che, tra l'altro, è riconosciuto anche come un fattore di rischio clinico per lo sviluppo di malattie cronico degenerative e quindi questo rappresenta un altro elemento di complessità. Come mantenere il peso corporeo in chi lo ha perso in un modo o nell'altro, per non parlare poi di quelle complessità che sono generate in maniera non certo irrisoria dal punto di vista numerico, dai dalle chirurgie male assorbiti. Noi vediamo molti pazienti che sviluppano chi calo ponderale secondaria alla chirurgia, ma sviluppano delle carenze nutrizionali
Soprattutto, legate a carenza di vitamina B12, quindi sindromi neurologiche spesso arrivano da noi in ambulatorio in carrozzina perché hanno perso la mobilità degli arti inferiori.
Questo è un altro aspetto di che che dice quanto è complesso prendersi cura e prendersi in carico un paziente di questo tipo e quanto il la presa in carico debba essere prevedibili, prevista sul lungo termine, perché le conseguenze metaboliche nutrizionali degli interventi terapeutici possono avere anche degli effetti non completamente positivi che vanno monitorizzati qui ritorniamo a quel discorso ad esempio alta complessità come pilotare, ebbene, la perdita di grasso più che la perdita di muscolo, questo è un altro,
Il grande aspetto che oggi comincia a farci intravedere terapie che si dovrebbero accostare al trattamento farmacologico per prevenire la perdita di massa muscolare, che è la perdita di massa muscolare e un fattore prognostico negativo per tutte le patologie, quindi questo è un altro aspetto di di complessità, quindi grazie professore, grazie invece con il professor Buscemi.
Buscemi, vorrei affrontare un altro problema, che è quello della psiche, quanto incidono i fattori comportamentali e l'aderenza del paziente nel determinare il successo delle terapie, quindi quanto incide proprio la psiche nella cura dell'obesità che rapporto c'è tra corpo e mente, beh incide tantissimo ovviamente l'obesità dicevamo prima non è descrivibile soltanto con un numerino,
Teniamocelo stretto l'indice di massa corporea perché do per 40 anni abbiamo fatto raggiungere il BIE, ma in tutte le case, in tutte le botteghe, no, non soltanto nelle aule universitarie, tutti sanno cos'è l'indice di massa corporea, quindi teniamocelo stretto, ma è chiaro che è una malattia così complessa e articolata. Non è descrivibile soltanto da un numero che ho ricavato dall'altezza, dal peso. Apro una parentesi che peraltro, diciamo così semplice ma così poco rilevato. Ecco perché dobbiamo fare formazione, cultura, noi abbiamo, diciamo, gli unici dati di rial life su popolazione adulta sull'obesità che abbiamo fatto con abbiamo ottenuto e pubblicato con la ceo in collaborazione con i medici di medicina generale su 1000008 c'è poi l'abbiamo dovuto fermare perché la legge sulla privacy, vincolante da questo punto di vista,
Altro problema che andrebbe discusso.
Poi sapete, su 1 milione e 800.000 assistiti da medici volenterosi, che collaboravano quindi già proattivi in questo, ma quanti avevano l'indice di massa corporea, il 18%, cioè veramente un'esigua minoranza, quindi teniamocelo stretto, anzi cerchiamo di favorirlo, poi è chiaro che è una malattia che dobbiamo capire meglio comprendere perché gli aspetti sono tanti e tali,
Nel per la sua comprensione e pertanto per la sua cura, oggi abbiamo la possibilità di intervenire in modo articolato, non è che la dieta è meglio del farmaco, il farmaco è meglio della diede, il farmaco è meglio della chirurgia, alla chirurgia è meglio no, abbiamo fatto delle linee guida che tracciano una una road map no a ciascuno il suo vestito ciascun gol la sua,
Cura più appropriata, quindi è chiaro che è l'approccio non può che essere anche di tipo comportamentale, quindi capire un attimino, quelli che sono i bisogni della persona che ci troviamo davanti è cucirgli addosso il miglior vestito possibile, proprio qui mi riferivo anche alla necessità di formazione,
Perché veda quando a una persona che si sta impegnando e che magari ha un peso eccessivo arriva dal proprio medico.
Curante sia esso specialista o meno, ma non ha una formazione da questo punto di vista gli dice ah, va be'hai, perso solo 9 chili e che devi fare lo hai ucciso praticamente no, non hai capito niente, questo è, ecco, noi dobbiamo avere un'alleanza perché è anche il medico di medicina generale il primo motivatore e potenzialmente anche il primo disincentivo attore, ecco perché ci chiedono contatti, stiamo creando Fahd corsi, come abbiamo detto,
La psiche è importante però attenzione qui qualcosa la devo dire che anche importante e attenzione a non confondere i disturbi del comportamento alimentare con il problema obesità di cui ci stiamo occupando e dove li dobbiamo essere molto cauti ad entrare, perché altrimenti facciamo la figura dell'elefante che entra nel negozio con le cristalleria.
Noi dobbiamo anche essere preparati a intercettare il a riconoscere un potenziale disturbo del comportamento alimentare, a riferirlo alla figura più appropriata che lo psichiatra lo psicoterapeuta al quale noi siamo di supporto, altrimenti rischiamo di creare ulteriori problemi e quando parliamo di prevenzione, anche qui nelle scuole, dobbiamo essere,
Molto attenti, perché parlare di buona alimentazione a ragazzi che hanno in misura non ancora?
è evidente, clinicamente rilevata di buona alimentazione, può essere un momento prezioso, latenti Zare disturbi del comportamento alimentare, quindi capite che preparazione occorre.
Noi possiamo favorire i disturbi del comportamento alimentare parlandone in modo inappropriato o no, perché adesso è troppo sarebbe lungo, insomma, approvata.
Dire che questi calante però una limitante importante, noi abbiamo fatto una azione del genere al l'Università e la popolazione, Università degli studenti universitari è una delle popolazioni più a rischio, oggi identificata, Palermo, è un mega ateneo, c'ha, 46.000 studenti universitari e siamo stati molto cauti nel disseminare aula per aula concetti di sana alimentazione perché proprio dall'interazione con gli specialisti in questo settore abbiamo capito che potevamo anche creare dei problemi, quindi devono essere, deve essere una prevenzione fatta con una particolare preparazione, cura e non improvvisazione. Va benissimo, grazie.
E adesso c'abbiamo, diciamo, verso le conclusioni, parlando di strumenti e soluzioni, quali possono essere i possibili strumenti da mettere in campo per ridurre le disuguaglianze di accesso alle cure, questo è il diciamo il titolo del nostro ultimo blocco, direttore Corradi quindi quali strumenti e modelli di presa in carico ritiene prioritari a livello ospedaliero e territoriale per ridurre le disuguaglianze nell'accesso alle cure.
Allora la problematica dell'accesso alle cure è una problematica fondamentale, peroneo l'onorevole Ciocchetti grazie di essere stato con noi.
Un aspetto fondamentale che tanto si aggancia agli aspetti di di prevenzione l'altro grossa problematica della presa in carico di questi pazienti è il mantenimento della presa in carico, e questo è quanto ha già accennato nel suo intervento Maurizio Mosca, ritorno il problema grosso del paziente obeso e il mantenimento del calo ponderale.
Dati di letteratura ci dicono che i chili persi sono N volte maggiori ai chili, persi e mantenuti, che siano stati persi con terapia conservativa medica, farmacologica, chirurgica il VR game è il problema centrale, quindi due cose uno, l'accesso è uno il mantenimento nei percorsi di cura, sicuramente il discorso dell'accesso è un qualcosa che deve coinvolgere.
E i medici, i medici di medicina generale e quindi con uno screening, con un intervento di tipo educazionale a cui l'ospedale può dare il contributo in questo senso. Ad esempio, Regione Lombardia che si sta dotando con qualche ritardo di un PDTA sul trattamento dell'obesità e spero a breve. Appunto affiancheremo la Regione Sicilia e la Regione Veneto che hanno già in essere questo PDTA a fare un Ppi di TIA. Quindi, che prenda anche in considerazione i discorsi di presa in carica con e prendendo in considerazione i livelli di gravità di comorbidità, ma anche di motivazione del del paziente stesso e su questo la Regione Lombardia ha già messo in campo un programma sperimentale su due ASSC grosse, in cui si sta provando a vedere con il coordinamento delle strutture di nutrizione clinica sul territorio e diciamo così, il coinvolgimento a livello territoriale, di dietisti e di psicologi. Che cosa si può riuscire ad ottenere? Resta poi il problema grosso dicevo di questi pazienti come mantenerli in cura e questo è un problema fondamentale
In alcune situazioni sbagliamo noi clinici, a volte sbagliano i pazienti, anche il paziente obeso che ha avuto un risultato anche lui risente dello stigma delle patologie acute e io ho una patologia, faccio un trattamento, risolvo il trattamento sono guarito, questo è un pochino il paradigma,
Che manda in crisi questi tipi di percorsi, noi su questa cosa aveva fatto delle riflessioni e riteniamo che alcuni aspetti tecnologici e di telemedicina possano essere importanti sia per la prevenzione di Weather gain, sia per mantenere il follow up il paziente e da qui che nasce da una situazione che noi avevamo già nei nostri pazienti nella trattamento dei nostri pazienti è già previsto che esistano dei gruppi di cammino.
E che i pazienti più o meno si auto determinavano e da quale idea, con l'aiuto di Fondazione Niguarda che io ringrazio, qubit che ci ha messo la testa e gli aspetti tecnologici, il Fabio addosso e mi sopporta da un po'di mesi nella mia confusione.
Abbiamo cercato di mettere in campo un programma che potesse servire a noi dal punto di vista clinico, per finalmente tra virgolette, quantificare perché è un'altra cosa che dobbiamo dirci che noi medici prescriviamo male e quantifichiamo male, l'attività fisica è che non deve essere.
Muoviti un po'di più, ma un po'di più quanto che cosa sta facendo il paziente, quindi un programma informatizzato legato a uno smartphone e non è che siamo andati su Marte, che però desse la misura noi clinici, di che cosa stesse facendo il paziente collegasse? I pazienti con loro e in prospettiva, potesse aiutare a portare a quei cambiamenti di schemi motori quotidiani, che poi sono la cosa vincente nel mantenimento nel lungo termine. A questo tempo questo discorso si possono attaccarmi. Le cose. Stiamo ragionando se, ad esempio, con l'intelligenza artificiale si potrà riuscire a trovare uno spunto motivazionale in più, perché la nostra osservazione, ad esempio, è stata che finché abbiamo dato un programma breve, Milano, Cortina Bam la facevano tutti e poi, quando a Cortina si è sciolta la neve, la gente inizia a abbandonare i programmi e quindi chi si occupa di queste cose lo sa benissimo.
La rimotivazione del paziente stavamo pensando proprio di implementare questo strumento che abbiamo in mano che, a mio modo di vedere, potrebbe essere un qualcosa da inserire in maniera importante nei percorsi di cura, l'ha già un po'anticipato prima nell'introduzione il mio direttore generale però questo è un po'la nostra idea ci crediamo, noi di Ospedale Niguarda, ci crede Fondazione e ci chi crede anche qubit che ci ha dato una mano a svilupparlo effetto.
Capitoli
Interventi concreti possono migliorare l'equità di accesso alle cure per i pazienti con obesità e soprattutto con quelli con maggiori fragilità e comorbilità.
Beh, gli interventi sono diversi.
Che prima di tutto ci voglia un forte sostegno a alla legge, cioè evitare che si possano creare situazioni.
E qualche volta si creano in cui la legge c'è però poi l'applicazione è insufficiente, quindi, visto che abbiamo poco tempo, io cerco di di condensare.
Uniformità dei LEA, quindi, assicurarsi che a livello delle regioni italiane, effettivamente la disponibilità dei servizi per questi pazienti, come previsto dalla poi dai decreti attuativi della legge, siano omogenei, sviluppare le reti.
Multidisciplinari di prossimità, quindi un dialogo continuo con la medicina generale, quindi tra i centri che prendono in cura il paziente e quella straordinaria e potentissima web, cam sulla salute dei pazienti, che è la medicina generale, che va coinvolta anche dal punto di vista formativo, certamente ma comunque è una una risorsa essenziale è chiaramente una buona interazione centro territorio,
Avvia un volano moltiplicatore di funzionalità e, quanto alle nuove tecnologie, ritengo che sia la telemedicina che il monitoraggio remoto siano due opportunità che molto bene si attagliano alla a controllo clinico di questi pazienti per quanto riguarda l'andamento del peso, eccetera eccetera quindi queste secondo me sono le i tre punti fondamentali che possiamo sperare di avere una miglioramento per i cittadini.
Grazie
Adesso torniamo al professor Buscemi che, tra le altre cose, è anche presidente e ceo, Società italiana dell'obesità e società che ha promosso la Carta di Erice, ci spiega sinteticamente di cosa si tratta, sì, grazie per averlo ricordato.
Noi annualmente teniamo un corso di formazione ai giovani che vogliono avvicinarsi a queste tematiche e quest'anno casualmente lo abbiamo tenuto a Erice, che qualcuno in Aula avrà ben presente come luogo e riceve un luogo mitico mitologico, è un luogo che trascende dalla località geografiche in cui si trovano e una appartiene al mondo non è,
Un luogo soltanto della Sicilia,
E quindi ci sembrava la sede adatta per mettere a punto una serie di dichiarazioni di.
Che potessero rendere più vicino il mondo delle istituzioni col mondo della scienza. In un'aula che, diciamo, ha ospitato 128 premi Nobel, Papa Giovanni Paolo secondo, governanti. Tutti noi conosciamo la storia, diciamo, era il clima adatto per poter redigere un documento del genere. Questo documento è stato preparato e poi è stato sottoscritto successivamente in occasione del 4 marzo. Giornata mondiale dell'obesità, da tutte le altre società scientifiche con piacere e che riepiloga e simboleggia bene questo volersi mettere tutti insieme, insomma, ad approcciare un problema che non è di una categoria professionale, non è solo dei politici, perché se non parlano con chi si occupa di questi problemi e diciamo no, no, non li comprendono bene, è lo stesso chi si occupa di scienza, chi si occupa di clinica e non può. Diciamo approcciarsi ben al problema se non interagisce bene con l'istituzione che per la fine sono il terminale di tutte le nostre azioni. Permettetemi di dire scienza. Ho citato il termine Scienza, cose beh, insomma, il professor Zichichi e scomparso due giorni dopo che noi siamo andati via da Eric e questo messaggio mi è rimasto un po'
Lo scienziato non è necessariamente il premio Nobel che sta lì o che studia l'espertissimo di tutto lo scienziato dico sempre era il mio.
Barbiere che era una persona con cui io facevo delle grandi conversazioni che mi aiutava a capire la realtà, capire le cose.
E lo faceva con uno spirito libero, insomma, no libero da condizionamenti, no, la ricerca del vero, la ricerca delle cose.
Vere, non finalizzate a tornaconti personali, no, quindi il vero scienziato, il Veneto, il vero.
Spirito della scienza è questo e pertanto uno scienziato non dice la cura, è chirurgica, perché fa il chirurgo, lo scienziato non è colui che dice il mo, la cura farmacologica, perché c'è il farmaco e via discorrendo quindi, in questa ricerca del vero di fare vera scienza, di stare insieme con le istituzioni di interagire con le istituzioni è nata la la carta di Erice che,
E stiamo si sta difendendo, stiamo promuovendo e rimarrà un po'come un manifesto di questo evento, allora la carta di Erice stabilisce dei punti essenziali. C'è quello che appunto la malattia obesità, la dobbiamo curare tutti insieme, che la malattia obesità prevede un approccio si ospedaliero, ma anche territoriale, perché se ci dimentichiamo il territorio per una malattia così epidemiologo, un medico di medicina generale vede ogni giorno una persona sì, una no che entra al suo studio con un problema di sovrappeso obesità, dico voglio dire quindi se non ci avviciniamo al territorio, non non la comprendiamo, quindi è un modo per stare insieme. È un modo per dialogare col mondo
Delle istituzioni, perché?
L'obesità sapete chi la cura nella querela, né i medici né l'obesità, la cureranno, gli architetti, la cureranno, gli avvocati, i comunicatori, i comunicatori, chi fa comunicazione no e ha un impatto importante devastante su questo aspetto messaggi comunicati in modo erroneo hanno effetti infausti negativi messaggi comunicati in modo positivo hanno delle ricadute importanti quindi anche con il mondo della stampa, dell'informazione e della formazione noi abbiamo messo tu,
Corsi
Per che si parli e ci si sintonizza su tutti, su una tematica, rendere questo problema più semplice ci aiuterà ad affrontarlo e a curarlo, perché sia chiaro, una malattia come l'obesità non può pensarsi di essere risolta con il farmaco per tutti è insostenibile, è una follia, 6000000 di italiani non possono avere il farmaco per curare questa malattia noi dobbiamo chiaramente ri identificare dei livelli di intervento,
Vi ricordate il problema dell'epatite C, per esempio no e terapie costosissime, e si è fatto un piano, una programmazione, a differenza dell'obesità, però Love l'epatite C, la era di chi è risolto il problema dell'obesità, dicevamo prima un problema cronico, quindi,
L'investimento economico è pazzesco, è importante e non possiamo pensare che tutti possano curarsi, ammesso che questa sia la cura ottimale col farmaco highways pensate che in un futuro non molto lontano si potrà, ma guardi l'obesità e la malattia delle disuguaglianze dicevamo prima no.
La malattia delle disuguaglianze, perché colpisce di più le classi sociali meno abbienti, gli strati sociali meno evoluti culturalmente nel territorio nazionale, le possibilità di centri di cura sono distribuiti in modo esattamente opposto, ce ne abbiamo ben al Sud, più a nord,
E le cure attualmente POF. Poco fa ho appreso di qualche buona notizia. Probabilmente dico magari da approfondire. Le cure non sono appannaggio per tutti, laddove ci sono bisogni e necessità, a volte da affrontare, perché chi può permettersele le le paga, chi non può permetterselo, non le paga. Io sono un medico, sono un medico del sistema nazionale sanitario nazionale. Mi sento in grave disagio quando una persona davanti, perché dirgli guardi faccia questa terapia è sentirmi Perry, risposta non me la posso permettere, mi ferisce profondamente, allora sapete, ho sviluppato un'abilità, cioè io a occhio e croce, capisco se una persona non se la può permettere una terapia e non gliela propongo perché è veramente mortificante umiliante ricevere questa risposta anche per il paziente della malattia, delle disuguaglianze, ma anche
è una malattia delle disuguaglianze, delle cure, perché il sistema sanitario riconosce la cura, il trattamento chirurgico perché a carico del sistema sanitario nazionale e ma non riconosce a oggi il trattamento farmacologico o quantomeno in alcune persone, quindi è una disuguaglianze.
No, How to be diabetici è riconosciuta non come cura dell'obesità, ma come cura del diabete è ben diversa, voglio dire il diabetico non paga i famosi 400 euro al mese, il diabetico non le paga, perché questa terapia è una terapia Anafi diabetica nasce per la cura del diabete poi scopriamo strada facendo tante altre cose quindi non è
Che curiamo l'obesi è chiaro come afflitto play Tropico, diciamo in questo caso gli curiamo anche l'obesità, ma se la persona con diabete a glicemie perfetta non gliela possiamo prescrivere, per esempio, no, ecco quindi diciamo questo va puntualizzato, beh, ma che ben vengano altre finestre, è dimostrato che chi ha avuto un evento cardiovascolare riduce il proprio rischio di fare un altro evento del 20% al top di tutte le terapie concomitanti. Quindi voglio dire aprire una una
Da noi dobbiamo conquistare postazioni, no giorno per giorno e avanzare.
In questo contrasto ha una malattia che è veramente poi scopriremo che se la curiamo ci risparmieremo pure, però le logiche della dell'Aifa che l'Aifa fa il suo lavoro naturalmente non non sono quelle di prevedere un beneficio per gli anni futuri, l'Aifa fa un ragionamento ci sono delle evidenze di cura,
Quanti soldi abbiamo in casa? Beh, oggi decidiamo che spesso possiamo fare no, ecco quindi questo aggiungere evidenze, aggiungere
Dà forza a eventualmente, ecco perché dobbiamo un po', ecco i il mondo delle istituzioni, mi rendo conto da quello che ho sentito è sempre più competente dal punto di vista medico e i medici, piano piano, sta diventando pure un po'competenti nelle problematiche di gestione della pubblica amministrazione perché è facile dire voglio questo voglio quello voglio quell'altro, però poi dobbiamo confrontarci con una realtà. Grazie, professor Buscemi.
Proporrei un grande applauso per i nostri tre relatori Corradi.
Professor Buscemi, e ringrazio ancora una volta il vicepresidente della Camera, Onorevole Giorgio Mulé, per aver promosso questa giornata grazie a tutti e arrivederci.
Bene, benissimo.

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