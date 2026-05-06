06 MAG 2026
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Giustizia, diritti e dignità della persona

CONFERENZA STAMPA | - Roma - 12:00 Durata: 1 ora 6 min
A cura di Francesca Rosini
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Con Antonio De Poli, Angelo Bertoglio (Presidente AVRI Associazione Vittime Riunite d'Italia), Elena Zennaro (Rapporti Istituzionali AVRI), Rita Musella (AVRI Lombardia), Monica Dimonte (AVRI Veneto), Claudia Campagnola (Attrice e Ambasciatrice AVRI).

Registrazione video della conferenza stampa dal titolo "Giustizia, diritti e dignità della persona" che si è tenuta a Roma mercoledì 6 maggio 2026 alle 12:00.

Tra gli argomenti discussi: Giustizia.

La registrazione video della conferenza stampa dura 1 ora e 6 minuti.

La conferenza stampa è disponibile anche nel solo formato audio.
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