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Con Antonio De Poli, Angelo Bertoglio (Presidente AVRI Associazione Vittime Riunite d'Italia), Elena Zennaro (Rapporti Istituzionali AVRI), Rita Musella (AVRI Lombardia), Monica Dimonte (AVRI Veneto), Claudia Campagnola (Attrice e Ambasciatrice AVRI).
Registrazione video della conferenza stampa dal titolo "Giustizia, diritti e dignità della persona" che si è tenuta a Roma mercoledì 6 maggio 2026 alle 12:00.
Tra gli argomenti discussi: Giustizia.
La registrazione video della conferenza stampa dura 1 ora e 6 minuti.
La conferenza stampa è disponibile anche nel solo formato audio.
Registrazione video della conferenza stampa dal titolo "Giustizia, diritti e dignità della persona" che si è tenuta a Roma mercoledì 6 maggio 2026 alle 12:00.
Tra gli argomenti discussi: Giustizia.
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