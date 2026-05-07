Intervengono: Gilberto Pichetto Fratin (Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica), Ilaria Bertini (Dirigente ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, Direttore del Dipartimento Unità per l'Efficienza Energetica), Michele de Pascale (Presidente della Regione Emilia Romagna), Rosa Filippini (Fondatrice di "Amici della Terra"), Monica Grosso e Luigi Pratola (Dirigenti Consorzio Synergy).



Conduce Francesco De Leo (Giornalista di RadioRadicale).



Registrazione audio del dibattito dal titolo "Speciale di Radio Radicale - …

L'efficientamento energetico", registrato giovedì 7 maggio 2026 alle ore 11:09.



Sono intervenuti: Rosa Filippini (fondatrice degli Amici della Terra), Michele De Pascale (presidente della Regione Emilia Romagna), Ilaria Bertini (direttore del Dipartimento Unità Efficienza Energetica di ENEA), Gilberto Pichetto Fratin (ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica), Monica Grosso (dirigente consorzio Synergy), Luigi Pratola (dirigente consorzio Synergy).



Tra gli argomenti discussi: Ambiente, Carbone, Consorzi, Decreti, Economia, Efficienza Energetica, Elettricita', Energia, Fonti Rinnovabili, Fotovoltaico, Gas, Governo, Guerra, Industria, Italia, Medio Oriente, Ministeri, Ricerca, Risparmio, Tariffe, Tecnologia.



La registrazione audio di questo dibatto ha una durata di 56 minuti.

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