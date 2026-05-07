07 MAG 2026
dibattiti

Speciale di Radio Radicale - L'efficientamento energetico

DIBATTITO | di Francesco De Leo - Radio - 11:09 Durata: 56 min 42 sec
A cura di Francesca Rosini e Delfina Steri
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Intervengono: Gilberto Pichetto Fratin (Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica), Ilaria Bertini (Dirigente ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, Direttore del Dipartimento Unità per l'Efficienza Energetica), Michele de Pascale (Presidente della Regione Emilia Romagna), Rosa Filippini (Fondatrice di "Amici della Terra"), Monica Grosso e Luigi Pratola (Dirigenti Consorzio Synergy).

Conduce Francesco De Leo (Giornalista di RadioRadicale).

Registrazione audio del dibattito dal titolo "Speciale di Radio Radicale - L'efficientamento energetico", registrato giovedì 7 maggio 2026 alle ore 11:09.

Sono intervenuti: Rosa Filippini (fondatrice degli Amici della Terra), Michele De Pascale (presidente della Regione Emilia Romagna), Ilaria Bertini (direttore del Dipartimento Unità Efficienza Energetica di ENEA), Gilberto Pichetto Fratin (ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica), Monica Grosso (dirigente consorzio Synergy), Luigi Pratola (dirigente consorzio Synergy).

Tra gli argomenti discussi: Ambiente, Carbone, Consorzi, Decreti, Economia, Efficienza Energetica, Elettricita', Energia, Fonti Rinnovabili, Fotovoltaico, Gas, Governo, Guerra, Industria, Italia, Medio Oriente, Ministeri, Ricerca, Risparmio, Tariffe, Tecnologia.

La registrazione audio di questo dibatto ha una durata di 56 minuti.

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  • Gilberto Pichetto Fratin

    ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica

    Ilaria Bertini

    direttore del Dipartimento Unità Efficienza Energetica di ENEA

    Michele De Pascale

    presidente della Regione Emilia Romagna

    Rosa Filippini

    fondatrice degli Amici della Terra

    Monica Grosso

    dirigente consorzio Synergy

    Luigi Pratola

    dirigente consorzio Synergy

    11:09 Durata: 56 min 42 sec
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Bentornati all'ascolto di radio radicale e ben trovati da Francesco De Leo e Davide, dell'amore regia Benvenuti ad uno speciale dedicato all'efficientamento energetico, uno dei temi più urgenti per il nostro Paese, al centro del dibattito tra sostenibilità, sicurezza energetica e costi per famiglie e imprese in un contesto segnato da transizione ecologica. Instabilità dei mercati, migliorare l'efficienza degli edifici e dei sistemi produttivi non è più solo una scelta ambientale, ma una necessità economica e strategica tra incentivi e Innovazione tecnologica, nuove normative e il Paese è chiamato a trovare un equilibrio concreto tra obiettivi ambiziosi e applicazione reale. Noi parleremo di tutto questo con illustri ospiti Ilaria, Bertini e diligente Enea. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile e il direttore del dipartimento Unità per l'efficienza energetica. Benvenuta radio radicale, grazie grazie buongiorno a tutti con noi, Rosa Filippini, fondatrice di Amici della Terra, voce conosciuta Radio Radicale, bentornata ciao a tutti buongiorno
Con noi anche Monica Grosso e Luigi Pratola sono dirigenti del Consorzio Sinergy, Benvenuti Bongiorno alla radio radicale, grazie, allora io comincerei con Ilaria Bertini tra innovazione tecnologica, nuove normative europee e sicurezza energetica, quali sono le priorità immediate su cui il Paese dovrebbe, a suo avviso concentrarsi per rendere l'efficientamento energetico una leva concreta di sviluppo?
Allora l'efficienza energetica è per definizione una leva di sviluppo, io credo che.
Diciamo l'errore o la criticità è di non mantenere la barra dritta nel senso che associare l'efficienza energetica a momenti di crisi e non è esattamente il l'equazione corretta, perché per fare efficienza energetica bisogna fare degli investimenti e qui programmazione, progettazione quindi ci vuole del tempo, il che significa che se io mi trovo come siamo adesso in un momento di crisi l'efficienza energetica non ci non ci risolve il problema contingente quindi in realtà,
È un percorso che bisognerebbe mettere in atto, anche e soprattutto nei momenti non di crisi, convinti del fatto che un miglioramento essenziale e che ci gioverà quando ci sono i momenti di crisi e questo è un po'io penso il vero vulnus detto questo è chiaro che,
Molto si è fatto in Italia perché adesso oggettivamente noi poi lo possiamo testimoniare, cioè da anni l'Enea è, diciamo in prima linea su questo fatto e senza considerare che l'ENEA Alitalia ha inventato uno dei meccanismi che ha avuto più successo all'efficienza energetica, che sono i certificati bianchi per per il mondo produttivo ecco direi che la vediamo cosa solo i certificati bianchi sono un meccanismo di scambio,
Quindi sono come se fossero delle azioni che vengono prodotte, diciamo da e diciamo, generate dal da un ente che è il gm, dopodiché messe sul mercato e vengono, diciamo, utilizzate dei grandi distributori di energia elettrica.
Per sopperire a eventuali sanzioni che loro dovrebbero pagare relativamente alle questioni delle delle emissioni, ma qual è fu qual è stato il vero vantaggio che quando le aziende e in quel caso di solito le grandi aziende, le aziende energivore facevano lavori e tuttora si fanno lavori di efficientamento energetico nei lo negli stabilimenti allora è possibile,
E acquisire un numero equivalente di certificati bianchi in funzione del risparmio realizzato è certificato un tap, un certificato, poi questi certificati, come le azioni come tutti i titoli Ina, vengono venduti sul mercato e a quesiti e quindi hanno dei valori hanno oscillato nel tempo sono arrivati fino a 100 euro adesso si sono abbassati però a questo che cosa significa significa creare valore del risparmio energetico fa quindi il valore dell'efficienza energetica e questo è stato,
Il vero.
Diciamo vantaggio perché si è associata a un vantaggio immediato nel senso e ovvio, perché fare interventi, efficienza energetica significa ridurre i consumi, ma un aspetto che non sempre viene messo in rilievo, qualità del prodotto perché,
Proprio in questi giorni noi abbiamo presentato, credo, quella che è stato la cosa più eclatante sotto questo profilo noi abbiamo presentato le linee guida per l'efficientamento energetico delle cantine delle cantine vinicole prodotto di eccellenza dell'Italia e diciamo facendo anche poi in relazione con le principali cantine che hanno fatto,
Alcune, un percorso molto interessante su questo e sono seguiti da energy manager. È venuto fuori che attraverso gli interventi, insieme, attraverso l'installazione di sistemi di monitoraggio e fatti bene, per esempio, anche la qualità del prodotto ne è migliorato l'ottimizzazione della logistica, cioè l'efficientamento energetico a vantaggi multipli che non solo sono il consumo energetico, che è sicuramente importante, ma si porta dietro tanti altri fattori che aiutano la competitività delle PMI. Però tutto questo si fa in un lasso di tempo più o meno lungo, cioè non si può, ripeto immediatamente non segue, diciamo il, l'andamento dei prezzi un po'così ondivago no, quindi bisogna che il manager, lo staff della dell'azienda, capisca questa cosa e attivi un percorso che peraltro noi diciamo, promuoviamo attraverso quello che è l'altro strumento innovativo che è stato introdotto dal, diciamo decreto dalla seconda direttiva efficienza energetica che la diagnosi energetica qui con la diagnosi energetica, Lalas, lo stabilimento, l'azienda va ad individuare i punti deboli del dei consumi.
E quali sono i punti deboli, anche del ciclo produttivo e attraverso una analisi dettagliata, fa un programma di pianificazione di interventi sempre più ambiziosi, cominciando da quelli più convenienti immediati, quelli più con un payback più basso e poi programmando quelli più e questo significa spostare l'attenzione da un discorso di obbligo a un discorso di percorso personale di miglioramento che è tutta un'altra cosa e da e attraverso la quale si notano appunto i benefici multipli che arrivano anche alla qualità, per esempio dei dei luoghi di lavoro e Joe veramente ci sono tantissimi aspetti che, una volta che tu le considerati tutti a livello sistemico dell'azienda, il ritorno è,
Più di quello che è solo la il, la riduzione del costo della bolletta, li sentiamo le aziende con noi, Monica Grosso che del consorzio Ciraci, irresponsabile, proprio dell'efficientamento energetico, conviene quali sono le priorità, assolutamente sì, ma magari ci fosse una consulente come la dottoressa Bertini in ogni azienda avremmo più facilità di introdurci,
Nelle aziende con con un'apertura mentale, soprattutto in Puglia, perché noi siamo pugliesi, però lavoriamo in tutto il territorio italiano, in Puglia, c'è ancora molta anomali, informazione, trovare un imprenditore con conoscenza, e così non dico come le sue assolutamente però che sappia cos'è un certificato bianco che sappia,
I reinvestire, quello che noi gli facciamo risparmiare sul, ad esempio, con un impianto fotovoltaico dirgli guarda investi su un'altra efficienza, è dura, è dura, perché per loro è, metto un attimo in saccoccia e poi vedo domani, invece, quando un imprenditore sia inizia un'efficienza, inizia un'efficienza, un efficientamento deve continuarlo, come ha detto dalla dottoressa Bertini, perché se si ferma ha guadagnato quel risparmio in bolletta ma non sa quanto altro invece può fare con il Consorzio. Noi abbiamo cercato con le aziende consorziate di appunto arrivare da un impianto fotovoltaico, il risparmio relativo in bolletta e le pompe di calore e ma anche le cose come
La la, le, le ristrutturazioni, con il, il bonus causa e quant'altro, di come far comprendere dal privato all'imprenditore che cosa si può raggiungere, come ha detto appunto e ripeto, e ribadisco che se ci fosse in ogni azienda alla dottoressa Bertini il nostro lavoro sarebbe molto più semplice ci sarebbero,
Formazione, cosa fate, noi facciamo. Innanzitutto siamo fornitori di luce e gas e quindi contrattualizzazione, oramai siamo più di 800, credo in Italia, però, appunto per non per allargarci e permettere che non sia solo quello il risparmio che oramai è la guerra, io la chiamo la guerra dei poveri perché si tratta di piccoli risparmi, ci siamo più o meno tutti al se assestati sul prezzo medio mercato, quindi è impianti fotovoltaici tutto ciò che riguarda l'efficienza di un'azienda
Al privato anche le Pubblica amministrazione, ovunque dove riusciamo chiaramente ad entrare, quindi ci occupiamo dell'efficienza, è lui e la l'aspetto tecnico, adesso ci troviamo Rosa Filippini, fondatrice di Amici della Terra, un quadro della situazione, un quadro.
Anche se una settimana di trasmissioni con Ilaria Bertini e facciamo il quadro, ma invece un giudizio generale, anche partendo da quello che c'è stato detto dalla dottoressa Bertini, direi Amici della Terra ha sempre avuto la fissa dell'efficienza energetica è stato un po',
Il il, il filo conduttore dell'associazione in politica energetica e la il motivo per cui la nostra campagna si chiama prima l'efficienza è perché
L'efficienza e la cosa che ti consente di avere lo stesso risultato con un consumo inferiore, ma è sbagliato dire questo perché, più che lo stesso risultato a in più, come ci è stato spiegato.
Il la competitività aumentata, l'innovazione è aumentata e anche l'organizzazione è aumentata, cioè un processo di efficientamento incide su molti fattori di, per esempio, un ciclo produttivo, e poté oppure.
Una qualsiasi, una qualsiasi unità di consumo di e di energia,
Ora.
Noi ci occupiamo di politiche di efficienza e in questo senso
Da tempo tutte questi tutti questi temi sono inquadrati nell'azione politica del dell'Europa.
E
Abbiamo toccato soltanto l'elemento urgenza, è uno strumento d'urgenza all'efficienza, no, con tutta evidenza, non lo è l'efficienza, è un percorso che va fatto sempre, ma soprattutto non va abbandonato in periodi di urgenza, anzi, in periodi di urgenza possiamo mettere in evidenza,
Come saremmo stati meglio se, attraverso investimenti nell'efficienza energetica, avessimo fatto prima delle azioni che ci avrebbero consentito una maggiore resilienza, allora questo ci consente di capirlo, ma tutto lì poi, per il resto bisognava farla prima, bisogna farla ancora.
In questo senso le politiche dell'Unione europea noi siamo molto critici sulle politiche climatiche dell'Unione europea perché riteniamo, come diciamo da molti anni, le nostre conferenze sull'efficienza energetica e teniamo ogni anno verso novembre.
Perché riteniamo, appunto, che l'efficienza dovesse essere al primo posto di queste politiche e invece non lo è, non lo è con evidenza perché è tutto tutte le politiche climatiche sono improntate alla crescita dei di Von delle nuove fonti rinnovabili o eolico e fotovoltaico dico le nuove perché in Italia,
È l'idroelettrico, ormai è tutto occupato, cioè non si può aumentare di più, cioè abbiamo fatto il dopoguerra, c'abbiamo ricostruito l'Italia, più di questo non si può fare, si potrebbero forse?
Ci si potrebbe investire per evitare che l'interrimento né a bassi l'efficienza, ma, diciamo quantitativo di energia è quello invece.
L'Unione europea si muove,
Per esempio, in campo di efficientamento non possiamo, in questi giorni, non citare la direttiva hippy Bt, che è quella che riguarda il risparmio energetico negli edifici e casa green, per intendersi e, come sapete, è al centro di un dibattito furioso perché le conseguenze di,
Insomma, c'è tutto un problema di recepimento d'Italia è già sotto infrazione, ma in questo caso non da sola, insieme alla maggioranza degli stati europei, da ma.
So perché ancora non è stata recepita questa dire entro il 29 maggio 2026, giusto esatto, quindi fra 15 giorni fra 15 giorni c'è una scat sì, certo, ma è già scaduto il termine per il piano, che andava presentato, comunque anche indipendentemente dal recepimento, però già questo vi fa capire che l'andamento politico di questa cosa è stato complicato sia a livello europeo perché la maggioranza dei Paesi ha delle difficoltà a recepire sia a livello italiano perché per l'appunto,
L'Enea è costretto a fornire una superconsulenza per stendere il piano, anzi lo stende.
Ancora ignorando, come cioè in che modo il Parlamento vorrà impostare la legge delega per il recepimento del decreto. Quindi siamo già in procedura d'infrazione e il tutto quindi è caratterizzato da una rilevante incertezza, però già il motivo per cui mi interessa mettere in rilievo la posizione degli Amici della Terra è che, così come è stata impostata questa direttiva è una direttiva dirigista che insiste.
Sull'oggetto edificio.
Attraverso degli obblighi e delle scadenze definitive, in particolare il 2035.
Che avranno delle conseguenze dirette su El gli aspetti di proprietà.
Diciamo dell'unità immobiliare, quindi, se entro una certa data non sarà Stato, non si sarà ottenuto Lol l'obiettivo.
Di emissioni zero è possibile che tu la tua casa non la possa più vendere o che?
Non la possa ereditare o che tu debba svenderla, per esempio, ecco, questa sarebbe forse la prima volta che l'effetto di una direttiva europea incide così tanto sulla vita dei cittadini, di qui il dibattito furioso che si sta esercitando intorno a questa cosa, allora noi, non a caso abbiamo sempre pensato che le politiche di efficienza dovessero avvenire prima perché, come ha già spiegato Ilaria,
Perdono la diretti dalla dottoressa Albertini e e attraverso la convinzione che si riesce a ottenere dei risultati e attraverso la convenienza, ma la convinzione, l'adesione dei singoli, a ottenere dei risultati migliori e lì i risultati ce l'hai e in tempi.
Importante in tempi buoni, in tempi accettabili, dove invece c'è un obbligo, sia pure con una minaccia fortissima.
Un Paese come l'Italia, dove il 70% dei re, dei proprietari di dei degli inquilini sono proprietari della propria casa.
Non non funzionerà, semplicemente non funzionerà, quindi non avremo ottenuto alcun tipo di risultato.
Allora, Luigi Frattola, invece, il responsabile del progettazione impianti fotovoltaici, appunto, del Consorzio Sinergy, la sua opinione
Beh, sì, dunque la mia opinione da un tecnico, poi devo dire che io, da questo punto di vista, sono particolarmente sensibile, anche perché faccio una premessa, io lavoro anche al Politecnico di Bari e ho un dottorato.
In ingegneria costiera, per cui mi occupo anche di ingegneria costiera e ecco, anche da questo punto di vista, magari sembrerà che parliamo di due mondi completamente diversi, purtroppo non è così, perché stiamo facendo, come sappiamo tutti, dei danni all'ambiente talmente grandi che è arrivato il momento in cui siamo costretti assolutamente ad intervenire.
Perché adesso mi collegavo all'ingegner consigliera, per esempio?
Uno dei danni enormi che siamo che stiamo facendo al nostro ambiente stiamo perdendo le spiagge, per esempio, perché perché l'innalzamento del livello medio mare gli eventi estremi che diventano sempre più frequenti?
Purtroppo dobbiamo intervenire e dobbiamo intervenire, abbiamo la possibilità di intervenire, io, appunto, come come ingegnere e poi sono particolarmente sensibile in questo senso, quindi dico noi, basta che ci guardiamo intorno, abbiamo o in ogni istante manifestazioni di energia naturale, questa energia naturale e noi la dobbiamo trasformare, dobbiamo trovare il modo,
Di salvaguardare questo ambiente e trovando l'alternativa, trovando il modo di generare energia.
Quello del fotovoltaico e uno dei tanti esempi per la generazione di energia, poi possiamo fare 1.000 discorsi, ecco io in questo non intervengo 1.000 discorsi, si può dire che i pannelli fotovoltaici sono brutti dal punto di vista architettonico si può dire che le pale eoliche no no, non voglio commentare perché le pale eoliche intervengono nelle rotte migratorie degli uccelli si può dire
Va vale tutto per quello che mi riguarda io, come tecnico, devo pensare soltanto a trovare il modo di creare energia per cui
Assolutamente in questo senso direi che il il fotovoltaico, almeno al momento, rappresenta sicuramente uno dei degli aspetti fondamentali nella generazione di energia pulita, ecco, diciamo così, poi ecco come, come ingegnere costiero e co sì costiere, come Gilda appunto ingegnere che si occupa del del del dell'ingegner costiera, devo dire che c'è anche tanta ricerca sui metodi per il recupero e la trasformazione dell'energia delle onde, per esempio, ma ci sono tanti sistemiche che verranno implementati, però, eh sì, assolutamente. Sono particolarmente sensibile a questi
ASP e devo dire che il consorzio di secondo solo a perfetto, sì, sì, sì, torno subito da voi il mio benvenuto a Radio Radicale, a Gilberto Pichetto, Fratin che il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica dell'Italia benvenuto a Radio Radicale il ministro ecco, eccomi pronto, grazie grazie, allora come l'Italia sta affrontando questa questione, quella dell'efficientamento energetico. Lei ha sempre collegato il tema, l'evoluzione della consapevolezza ambientale, no, che è entrata nella Carta costituzionale nel 2022
Ma diciamo che la sfida ad ottemperare a questo punto, ma noi siamo un Paese molto particolare, molto particolare, perché abbiamo la fortuna di vivere.
In quello che lui stesso lo definiamo definiscono anche quelli che arrivano in Italia, dal dal mondo, come il più bel Paese del mondo, con questa caratteristica di avere.
Un'orografia.
L'abbiamo persa, ministro, ci sente.
Sento io sento, perfetto, prego, adesso sentiamo la sentiamo bene, prego, dicevo, che deve avere una un'urografia, un'orografia particolare, no due terzi.
Lontano culinaria, le pianure.
200.000 Borghi.
Con con una storia importante, ma anche, naturalmente, un sistema.
Difficile come per il raggiungimento di quelli che sono gli obiettivi di efficientamento energetico, che sono obiettivi di ordine sociale e di ordine economico, prima di tutto.
E obiettivi della sociale ed economico, perché sono legati a renderci conto che dobbiamo agire, il secolo scorso ha dato, ha dato il benessere degli italiani, i nostri padri e le nostre mamme nonni ci hanno dato benessere, ma,
In quel momento non c'era ancora la sensibilità.
Vorrei ricordare, abbiamo una Costituzione con dei principi, che è una meraviglia, ma non è per ignoranza o per una scelta politica che dal 46 al 48 non hanno citato l'ambiente ambiente e della tutela ambientale nella Costituzione è perché in quel momento non c'era, non c'era la consapevolezza, usiamo questo termine,
Non era nemmeno un'emergenza, solo successivamente si è reso conto che era.
Al primo l'emergere interpreterà anche
Al riparo da da danni perché la grande crescita industriale, grande cambiamento economico ha, aveva anche fatto anche fatto perché certamente fatto del bene, ma ci sono anche i danni dall'altra parte.
Rendersi conto che bisogna utilizzare il percorso di decarbonizzazione, grande principio Red secondo del cambiamento climatico, di tutta una serie di default delle emissioni carboniche di percorrono, le strade di tutela e di miglioramento ambientale.
Da qui la la valutazione, utilizzando anche alcune norme, se possiamo dire di coercizione che, avendo la dall'Unione Europea o ma utilizzando tutti i percorsi per avere un sistema produttivo più efficiente e più decarbonizzato e più salubre, hanno quindi conseguenza e un sistema,
Iniziamo a vedere i fabbricati, pensiamo ai fabbricati che permettono alle famiglie di stare meglio, vivere, vivere meglio e, naturalmente, ha una valenza economica che significa beneficio sociale, perché chiaramente ridurre l'onere è un è un grande percorso che dobbiamo naturalmente non si risolve con un decreto non risolve con un singolo atto si risolve con una serie di certamente aiuti pubblici degli enti pubblici e dall'altra parte, comunque, l'ha presa di coscienza che è che è il percorso piuttosto ministro, so che ha poco tempo, le faccio una domanda di attualità stretta. L'Italia affronta un rischio energetico, è elevato. Quest'anno, legato ovviamente principalmente alle tensioni in Medio Oriente, non che minacciano le importazioni di petrolio, sebbene, come il suo ministero ha detto, non ci siano dei rischi immediati di carenza. Grazie
Ah, degli stoccaggi elevati alla diversificazione, il Fondo monetario internazionale avverte di un forte impatto sui bilanci familiari, parliamo di rincari fino a 2.270 euro l'anno nello scenario peggiore cosa dobbiamo aspettarci?
Assolutamente la sfera di cristallo, dobbiamo contro quotidianamente quelli che sono gli effetti di avere due guerre alle porte.
Ed è subito e per le conseguenze di questo dopoguerra, come denunciato da prima con l'invasione russa dell'Ucraina, c'è stato il crollo, un po'della situazione degli atleti per la presa di coscienza che non potevamo andare avanti con il quasi Ilbono fornitore.
Di Picasso che, diciamo la la fonte è ancora principale di produzione
La fonte principale energetica e di produzione di energia elettrica per la parte elettrica e poi oggi ci troviamo con la situazione al Golfo, che, anche se quantitativamente, non incide.
Antonio enorme sul sul territorio italiano, ma perché perché comunque?
L'ha citato una domanda, noi a oggi posso dire che siamo di nuovo.
Oltre il 50% già con gli stoccaggi,
Quindi.
Perché abbiamo, abbiamo anche sfruttato il fatto che il mese di aprile non è stato negativo, non faceva troppo freddo per accendere, è troppo caldo per accendere condizionatori.
E abbiamo contatti di stoccaggio che ci mettono al sicuro, siamo oltre il 90%.
E per il 2027 2026 27 per il prossimo inverno per quanto riguarda il petrolio, si può dire altrettanto abbiamo la diversificazione dei fornitori.
Chiaramente, quello che risentiamo su dei prezzi internazionali.
E noi ragioniamo su parametri internazionali, sovente mi viene posta la domanda perché compriamo da questo, dai come fornitura da da questo stato piuttosto da quell'altro dagli Stati Uniti piuttosto che.
Perché non più dal Qatar o dall'Algeria, in realtà, la risposta e guardate che, quando tocca i confini dell'Europa, i contratti spot a un operatore con quello dell'associazione?
De del cosiddetto pdf, quindi, semmai, è il compratore singolo che è andato a fare, il contratto che a le valutazioni sul margine e come tale la preoccupazione è certamente se dovesse aggravarsi questa situazione, il venir meno di quelle che sono le del quel 20% della fornitura mondiale che proviene dal corpo di Helmut che avete tacciato spalla dal fronte energetico ma conosce abbiamo sui cartelli tanti altrettanto abbiamo questo tipo di problema.
Che riguarda come movimentazione materiale, essenzialmente ladri, essenzialmente Cina, India, Corea, ma come prezzo che riguardano tutto il mondo, perché altrimenti chiaramente questi questi Paesi, le imprese di questi Paesi e si riversano su tutti gli altri mercati e come tale ci danno conseguenza stretto questo se dovesse proprio peggiorare, cosa che non mi auguro mi auguro che sia almeno quanto prima, almeno vedevo, delle agenzie con quei divari memorandum di pre accordo sul Golfo Persico, però è chiaro che a questo punto,
L'Unione europea deve porsi il problema che finora, che fino in questo, ma al momento attuale, le cose a posto ecco, perciò non è più una questione solo nazionale chiaro, grazie davvero.
Estro Gilberto, Pichetto, Fratin, Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica dell'Italia, alla prossima grazie a voi, grazie.
Allora?
Ho interrotto adesso la regia ci mettono in contatto con secondo ospite prima di proseguire il nostro dibattito in studio Luigi Pratola stavi terminando, ti ho interrotto con l'arrivo del ministro Siino grossomodo comunque il concetto l'avevo già espresso e appunto come come diceva il ministro bisogna bisogna intervenire io, dal punto di vista tecnico ho il dovere di continuare a seguire l'evoluzione, appunto tecnologica, ma sicuramente,
È arrivato il momento di fare qualcosa di serio dal punto di vista politico, è evidente che c'è, c'è la volontà di di intervenire e noi, i tecnici, dobbiamo fare il nostro, anche con con la ricerca, il mio benvenuto Radio Radicale, Michele De Pascale, presidente della Regione Emilia Romagna benvenuto a Radio Radicale buon pomeriggio salve grazie per esserci,
Presidente, l'Italia deve conciliare obiettivi ambientali ambiziosi, no, questa sera parliamo di efficientamento energetico con difficoltà economiche di famiglie e imprese, come possiamo accelerare la transizione energetica senza puoi, scaricare i costi sui cittadini direttamente.
è chiaro che, come sempre, a problemi complessi non hanno soluzioni, sempre ci vanno azionate e tutte le misure, ma devo dire che è possibile, le leve sono tante in Emilia Romagna e da tempo lavoriamo anche sull'urbanistiche, sugli incentivi edilizi, perché tutti ormai che la normativa regionale che i piani regolatori delle città danno sicuramente incentivi importanti sul tema dell'efficienza energetica e come Regione Emilia Romagna abbiamo spinto tantissimo sulle Cerra sulle comunità energetiche rinnovabili e questo è un tema
E credo altrettanto rilevante, devo dire, abbiamo bisogno di semplificazione, sburocratizzazione, nel senso che il meccanismo è un meccanismo molto semplice, un meccanismo cooperativo, potremmo dire dove diciamo, le famiglie sono in grado di compensare a vicenda le fasi di consumo energetico, le fasi di accumulo, le fasi diciamo, di cessione alla rete che spesso diciamo ovviamente sono molto poco vantaggiose come Regione, ovviamente lavoriamo tantissimo,
Anche utilizzando i fondi europei abbiamo destinato una quota molto molto rilevante del sia del PNRR che del POR-FESR a progetti che sostengono le amministrazioni pubbliche nella nell'efficienza energetica, nella produzione da fonti rinnovabili abbiamo anche diciamo e stiamo lavorando nelle città, devo dire anche con degli approcci nuovi anche in relazione alle sovrintendenze perché diciamo ai regolamenti edilizi e anche ovviamente i contesti storici paesaggistici,
È necessitano di interventi importanti sull'efficienza energetica, oggi abbiamo tecnologie che anche in termini di impatto architettonico o a volte anche paesaggistico, passiamo insomma l'impatto, diciamo anche sul sul, sul panorama, sul paesaggio dei nostri tetti consentono interventi assolutamente ben inseriti nel contesto e sono tutti interventi sinergici che devono dare in questa direzione. Oggi, probabilmente, la parte di civile abitazione di interventi civili in termini di decarbonizzazione è quella su cui si possono ottenere i risultati più significativi, e dobbiamo su questo indirizzare tutti i nostri sforzi, dei nostri tentativi. Grazie Presidente, grazie per essere stato grazie a voi. Grazie davvero. Michele De Pascale, presidente della Regione Emilia Romagna. Allora io torno da
Dottoressa Ilaria Bertini e abbiamo
Ne parlava insomma
La introduceva. Rosa Filippini no, questa direttiva europea, spero, di figli di leggi, orbene, è p b di 4 casa green, pubblicata l'8 maggio del 2024, che mira a decarbonizzare l'edilizia entro il 2050. L'occhiale, come abbiam detto, dovrà recepirla tra pochissimo entro il 29 maggio. 2026 punta a una riduzione del 16% dei consumi energetici entro il 2030 senza obblighi diretti per singola abitazione, ma con piani nazionali, eliminando incentivi per caldaie a combustibili fossili dal 2025 obiettivo finale, un parco immobiliare a zero emissioni entro il 2050, si richiede una riduzione dell'uso di energia primaria per edifici residenziali rispetto al 2020 dal 2030 a tutti i nuovi edifici dovranno essere a zero emissioni, positività, criticità. Rispondiamo anche a quello che diceva poco fa Rosa Filippini sì, intanto ecco la prima
Risposta riguarda proprio l'ha. Detto lei, non c'è più l'obbligo,
Sul proprietario è stata, diciamo, una difficile concertazione, ma alla fine diciamo è venuta meno, questa che era sicuramente una delle criticità più forti, tuttavia, diciamo, è in capo allo Stato e rimane in capo allo Stato bisogna alzare sostanzialmente la media di questi degli edifici nel settore residenziale con delle soglie intervenendo naturalmente sui quelli più,
Meno efficienti, quindi, cominciando da quelli in classe più bassa.
Le il, l'obbligo è rimasto, invece rimane invece in capo al terziario sia pubblico che privato, cioè vengono devono essere introdotti questi Mets cioè minimum standard di performance, cioè dei delle soglie al di sopra di consumo, al di sopra dell'acqua delle quali soglie e bisogna intervenire sugli edifici.
Quindi stiamo parlando di uffici e alberghi, è chiaro che pubblici e privati centri direzionali e quindi è chiaro che anche lì il problema non è di secondaria importanza, perché voi capite se io tocco mi piace andare sempre per settori che eh no fanno capire la nostra economia, il settore del turismo, è chiaro che nel settore del turismo questa potrebbe essere sicuramente un peso per quanto diciamo ci sono zone in cui,
L'efficientamento degli edifici disposti a turismo è stata già una pratica e capita come un fiore all'occhiello, perché anche lì è questo il meccanismo che noi dobbiamo cercare di attivare questo cambiamento di paradigma è qui che che però necessitano di un cambiamento culturale, cercare il vantaggio, non guardare l'obbligo, poi è chiaro che ci sono delle realtà di fasce sociali, ovviamente in povertà energetica svantaggiata vulnerabili e lì ci si deve concentrare ma
Esiste tutta una fascia nella quale diciamo il vantaggio multiplo come l'abbiamo chiamato c'è e quindi il li bisogna giocare lì, basta una piccola spinta, lì, non dobbiamo fare tu in toto quello che ovviamente dobbiamo fare nel caso del social housing e nel caso di diciamo famiglie vulnerabili, no e quindi noi dobbiamo saper.
È attivare anche diciamo, capitali privati, cioè bisogna trovare dei meccanismi e noi, come Enea, insieme, ma al MASE, stiamo proprio lavorando anche a questo sul nell'ambito di un'iniziativa europea, che è partita proprio dall'Europa, che si chiama Energy Efficiency Coalition hub e cioè che spinge proprio tutti i Paesi membri a studiare questo meccanismo cioè come attraverso meccanismi di,
Diciamo garanzia bancaria più Tosco che valutazione dei rischi, Inge piuttosto che valutazione, yes, idee, Jesus, Gil che è un'altra insostenibili.
Bilancio, ambientali, eccetera spingere comunque capitali privati ha, diciamo insieme magari a un piccolo chip di tipo incentivante, però a ottenere in questo modo si genera anche un'economia dell'efficienza energetica che probabilmente, a differenza di quello che abbiamo visto negli ultimi periodi dovrebbe abbassare.
I costi dell'efficienza, non alzarli, come abbiamo un po'visto essere successo nel recente, perché quando tu fai tanti interventi si dovrebbero abbassare i costi, ecco quindi questa dovrebbe esse sicuramente la la, la logica e un altro aspetto di criticità è sicuramente che
Il, l'obbligo sulla pubblica amministrazione, si estende a tutta la pubblica amministrazione, non più quella cosiddetta centrale, quindi ovviamente andrà, diciamo, aumentano gli obblighi anche per tutte le amministrazioni locali.
E chiaramente l'altra. Secondo me, l'altra grossa criticità è la tempistica perché diciamo in linea generale nessuno è in disaccordo con questo passaggio. Il problema è che il 2030 e tra tre anni, il 35 poco dopo, quindi, è chiaro che in un contesto di emergenza come questo che ci fa perdere, tempo come è stato il Covid ci ha fatto perdere del tempo. È indubbio, sarebbe stupido o no non pensare che ci sono delle criticità, quindi ecco probabilmente il il, il, la tempistica, sarà difficile rispettarla, perché poi è necessario mettere in campo molti cantieri, è necessario mettere in conto anche e evitando delle forme, come abbiamo già visto di derivazione. È sbagliata dei prezzi o anche di, diciamo, di a situazioni un po'
Non perfettamente corrette nella conduzione dei lavori, quindi devo dire che noi si fa carico del MASE, stiamo lavorando e il primo, secondo me importante quadro che è stato fatto è una fotografia molto precisa del parco immobiliare, perché senza numeri non si hanno no gli negli scorsi due anni,
Sui giornali spesso venivano stime però, insomma, senza e invece ci siamo messi a tavolino insieme anche ad altre istituzioni, in particolare del Demanio, il Mef e finalmente poi chi vuole noi abbiamo fatto una pubblicazione può scaricarla e abbiamo mandato un nostro sito giudice abbiamo dato un quadro proprio in molto preciso dei metri quadri delle destinazioni d'uso perché è importante questo anche per decidere perché la direttiva ci parla di metri quadri,
E siamo noi che decidiamo quali oltre le deroghe naturalmente ci sono molte deroghe, per esempio abbiamo, non so si può pensare di aggredire il settore delle scuole nel caso della pubblica, perché le scuole, perché le scuole hanno un periodo molto abbastanza lungo di Ina inattività perché hanno un,
Che diciamo sono molto simili, diciamo come.
Profilo di utenza e quindi si può immaginare anche, diciamo, una stima abbastanza facile della progettazione oppure sugli uffici, cioè avere ben chiaro quello che è il quadro ci permette di fare una corretta pianificazione, quindi questo sicuramente è importante, Monica Grosso sì, no, io ascoltavo perché effettivamente,
Arriviamo alla parte un po'più commerciale scusate, e quindi l'entrata che ha un commerciale da in una pubblica amministrazione da un privato è più difficile, cioè è facile spiegarle in questa maniera la i metri quadri certo, sì, noi siamo entrati nelle scuole, abbiamo fatto anche dei sopralluoghi nei Comuni e quindi nelle varie, nei vari edifici dei comuni, il Consorzio poi a un'entrata molto importante, soprattutto nei comuni del Lazio, ma è difficile burocraticamente, cioè la burocrazia che c'è dietro questa, questa quest'iter che deve fare la Pubblica Amministrazione è veramente tanta
E quindi certe volte l'ufficio tecnico no, certe volte spesso Lüttich dell'Ufficio tecnico si arena si arena anche in una piccola di difficoltà che richiede si arena non per incompetenza, perché non entro in merito a questo, però dalla parte commerciale, l'aiuto e non è che lo possiamo dare noi e l'ufficio tecnico che deve aiutare noi ad aiutarlo e quindi è questo un po'la difficoltà che abbiamo nello svolgere tutte le direttive che il il, il PNRR ci dà disposizione, per non parlare delle aziende adesso sopra le vie realizzato nelle aziende rosa. Non ci arriviamo su questo Rosa Filippini. C'è un'altra direttiva, noi importante la 2023 1.791 direttiva UE che parte del pacchetto Fit for fifty file, che impone alle imprese nuovi obblighi di efficienza energetica entro il 2025 2026, accusa appunto a una riduzione dei consumi dell'11.7% entro il 2030 l'approccio si sposta, ci sono ovviamente tantissime richieste la,
E non si sposta dalla sola dimensione aziendale al consumo energetico reale, obbligando alla diagnosi energetica, all'adozione di un sistema di gestione per ridurre le emissioni, ci sono obblighi per le imprese, diagnosi energetica obbligatorio nei quattro anni, obbligatoria per imprese con consumi superiori, eccetera eccetera è un in qualche modo.
Agli dato prima, insomma, una una tua impressione, non una tua idea su quella che è la appunto casa green, guardato nulla sul settore industriale, il discorso un po'diverso, ecco che lo diceva già prima, dottoressa Bertini e in Italia abbiamo avuto un enorme progresso e in termini di efficienza energetica soprattutto applicata all'industria inizialmente per iniziativa privata e da ben,
Tanti di più 25.
Boh, forse dalle prime leggi sull'efficienza energetica della legge 8 del 10 per legge, sì del 91 e fin da quelle leggi, poi anche l'Amministrazione ha cominciato a fornire degli strumenti, fondamentalmente strumenti conoscitivi e di promozione, che sono stati fondamentali.
Allora, in quel caso, l'efficienza energetica è stata promotrice di un intero settore di consulenza, che prima non esisteva, cioè a nel 2000, e non c'erano le società e di consulenza sull'efficienza energetica, non c'era diagnosi energetica quasi da nessuna parte
E quasi sempre il solo effettuare una diagnosi energetica ti consentiva di a tavolino senza fare niente, senza modificare almeno una.
A un processo produttivo ti consentiva di risparmiare energia, ma grandi quantità, e quindi è stato questo percorso che oggi.
Ah, ah, ah, qualificato una marea di imprese io adesso non ho le cifre sottomano e dare le cifre, le radio non è mai una buona idea, però c'è un intero settore commerciale che interviene, è in grado di intervenire sulle imprese per investimenti in nuove tecnologie e processi produttivi più efficienti, più efficaci eccetera quindi lì,
è già stato, è già evidente che un'impresa può in e iniziare un percorso che la porterà a dei guadagni, quindi semplicemente è una questione di tempi e di organizzazione e l'interesse è chiarissimo.
Do dovremmo riuscire a trovare una delle chiavi è stata proprio quella dei certificati bianchi, inventata in Italia ed esportata dell'età dall'Italia in tutta Europa.
E anche oltre sì, anche oltre dunque un uno strumento di grandissimo successo che ha creato interi settori impregnati, imprese di impresa nuovi, adesso la stessa chiave, una chiave equivalente dovrebbe essere trovata anche per il settore.
Degli edifici diversamente.
Quel processo di convinzione di cui parlavo prima difficilmente si metterà in moto i, e certamente i tempi, gli obiettivi, la la.
è il tema de della tempistica e non può essere secondario, perché è quello che consente di dare tutta l'impostazione a qualsiasi piano.
Dunque mi aspetto molto dal lavoro Enea, però so che non sarà risolutivo, perché c'è una chiave politica che deve essere.
Il che deve essere in qualche modo sbloccata a Bruxelles se Bruxelles ritiene che entro il 2030 si possa, attraverso la direttiva e P. B T, cioè delle case green.
Principalmente arrivare al 55% in meno di emissioni rispetto al 1990 e addirittura arrivare a escludere.
L'esistente e delle caldaie degli strumenti entro il 2035 ci deve spiegare come ci deve spiegare come questo può avvenire, se è un obiettivo oggettivamente irrealistico, questo diventa dannoso, non diventa d'aiuto a chiarire le situazioni.
Sì, c'era un'ottima cosa che volevo dire, mance mai la dirò top, dottoressa abortivi, allora su questo magari rispondiamo sull'ENEA e poi sulla questione anche di questa direttiva europea per l'illustre brevemente il bianco Positioning system, allora per l'industria è un'evoluzione di quello che già c'era e come dicevo prima è ci vede assolutamente proprio promotori.
E volevo sottolineare che si abbiamo costituito, come Italia, una best practice, perché siamo stati quelli che abbiamo meglio adempiuto a questo obbligo, cioè abbiamo raccolto nel database che gestisce l'Enea un numero enorme di diagnosi energetica, quindi tant'è vero che noi stessi restituiamo proprio perché costituisce una da una banca dati importante e noi restituiamo essendo noi un ente di ricerca analizziamo tutte queste diagnosi,
Restituendo in maniera ovviamente anonima al mondo produttivo e dati e informazioni, noi pubblichiamo delle linee guida settoriali. Dove diamo tutti i benchmark che ci che cos'è? Il benchmark è, dice, un un indicatore che dice qual è la media dei consumi, de di tutti quelli che sono nel tuo settore, per cui tu puoi capire e dire io come sono, sono vicino alla media inferiore e superiore e poi c'è una parte in cui forniamo addirittura un elenco di interventi anche fra i più innovativi che si possono utilizzare. Quindi questo è ci è stato riconosciuto e abbiamo vinto anche dei premi, la una delle, diciamo, la, la metodologia per valutare adesso, senza entrare troppo nel tecnico per valutare, per aiutare a fare la diagnosi energetica in casi particolari immaginate che noi abbiamo aziende tipo la
Diciamo distributori di energia elettrica, ogni cabina in teoria sarebbe uno stabilimento, no, quindi o comunque e questa metodologia è diventata una norma europea che noi abbiamo sviluppato, quindi questo per dire che noi siamo veramente molto sul pezzo per quanto riguarda l'efficienza energetica, per ovvi motivi.
Natura e in particolare sull'industria, naturalmente per il settore industriale le Pmi sono un po'il punto debole, ci stiamo lavorando, facciamo continuamente webinar formazione, perché questa è la giusta strada solo andando e una cosa che noi abbiamo imparato è il.
Il concetto di filiera, noi nei nostri webinar portiamo sempre coloro i quali hanno già fatto, perché nella filiera fa molto di più un imprenditore che dice la propria esperienza sui, immagino che voi potete confermarlo piuttosto che magari l'ente che ti dice devi farlo quindi questo sicuramente ci sono anche l'altra criticità della direttiva è quel famoso 1,9% di riduzione annua del consumi della Pa.
Consumi che fino al 2027, cioè l'anno prossimo, possiamo stimare, ma in teoria dal 2028 dobbiamo misurare quindi capite bene la differenza, chiunque
Loro sanno benissimo, a differenza che c'è tra la stima di consumo al consumo reale, fra la classe energetica e i consumi reali, comunque sono cose fattibili, abbiamo ormai i livelli di digitalizzazione che si possono fare e, anzi, noi speriamo di riuscire. Noi, tra l'altro, avremo degli incarichi in questo senso, perché diciamo una cosa è certa, se non si misura e se non si monitor, non si può migliorare. È il primo passo. Chiunque di noi ha fatto una dieta sa che se tu non ti pesi non ti crei neanche il bisogno. Qui monitorare e misurare è il punto di partenza e poi piano piano faremo quello che si deve fare. Sono d'accordo con
È la dottoressa e che dice, eventualmente le scadenze dovranno essere reinterpretate, io posso dirvi che di questi piani, che noi ovviamente siamo studiando, sono pochissimi quelli che sono consegnati e lo potete andare a verificare sul sito della Comunità Europea Agnès Spaak, cioè i piani di riqualificazione di cui parliamo di parlare do e sono la Spagna,
Che la Romania, cioè, sono pochissimi quelli che l'hanno già consegnati la maggioranza ci sta lavorando perché tutti quanti hanno delle criticità dal dovremo mettere nero su bianco Luigi Proto in conclusione, allora, negli ultimi anni gli incentivi per l'efficientamento energetico hanno avuto grande impatto, anche grande criticità quali strumenti funzionano davvero oggi, anche in base ovviamente alla tua alla vostra esperienza, cosa andrebbe corretto per renderli in qualche maniera più sostenibili anche nel lungo periodo?
Poi, ovviamente, il caso di di cui abbiamo parlato, insomma delle due leggi.
Sicuramente sono strumenti che hanno dato un impulso importante.
Al alla fase tutto il programma dell'efficientamento energetico si può fare sicuramente di più, sono certo che si parla di più, però sono no, no, non posso poi da tecnico, non posso che appoggiare quello che ha detto adesso la dottoressa è vero poi la ricerca scientifica dice che il monitoraggio è alla base di tutto.
Uno studio scientifico parte sempre dal monitoraggio, quindi assolutamente non posso che sottoscrivere quello che ha detto la dottoressa monitoraggio c'è stato continuerà ad esserci, però ormai siamo alla fase in cui abbiamo gli strumenti per poter misurare assolutamente quello che ha detto la dottoressa abbiamo gli strumenti per poter misurare e quindi se possiamo misurare possiamo intervenire in maniera anche più chirurgica e,
Noi poi, come come Consorzio, siamo ormai dimostriamo di essere particolarmente sensibili alla salvaguardia dell'ambiente e quindi anche con con.
Appunto i discorsi legati alla alla produzione di energia pulita. Continueremo sicuramente su questa strada e lo faremo sempre con con maggiori energie, appoggiati anche dal dalla conoscenza, che ovviamente non può che aumentare e migliorare. Grazie alla Luigi Pratola, che avete appena sentito intorno a Monica Grosso dei dirigenti del Consorzio Sinergy, grazie alla dottoressa Bertini e direttore del dipartimento Unità per l'efficienza energetica di Enea, grazie a Rosa Filippini che fondatrice di Amici della Terra, al ministro Gilberto Pichetto, Fratin e al presidente della Regione, al ministro dell'ambiente della sicurezza energetica e al presidente della Regione, Michele De Pascale, presidente Regione Emilia Romagna che sono intervenuti durante la nostra trasmissione, abbiamo terminato, grazie davvero per esserci stati
E un buon proseguimento nell'ascolto dei programmi di Radio Radicale.

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