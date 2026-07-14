In collegamento: Salvatore De Vita, consigliere economico della Rappresentanza della Commissione europea in Italia.
Puntata di "Focus Europa - Commissione Europea. Consiglio europeo e strategia della Ue sulla Cina per ridurre deficit bilancia commerciale" di martedì 14 luglio 2026 condotta da Valeria Manieri con gli interventi di Salvatore De Vita (consigliere economico della Rappresentanza della Commissione europea in Italia).
Tra gli argomenti discussi: Asia, Cina, Commercio, Commissione Ue, Concorrenza, Draghi, Economia, Estremo Oriente, Internet, … Investimenti, Mercato, Protezionismo, Sostenibilita', Unione Europea.
La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 10 minuti.
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