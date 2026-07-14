14 LUG 2026
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Focus Europa - Commissione Europea. Consiglio europeo e strategia della Ue sulla Cina per ridurre deficit bilancia commerciale

RUBRICA | di Valeria Manieri - Radio - 23:00 Durata: 10 min 25 sec
A cura di Silvio Farina e Delfina Steri
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A cura di Valeria Manieri (Radio Radicale).

In collegamento: Salvatore De Vita, consigliere economico della Rappresentanza della Commissione europea in Italia.

Puntata di "Focus Europa - Commissione Europea. Consiglio europeo e strategia della Ue sulla Cina per ridurre deficit bilancia commerciale" di martedì 14 luglio 2026 condotta da Valeria Manieri con gli interventi di Salvatore De Vita (consigliere economico della Rappresentanza della Commissione europea in Italia).

Tra gli argomenti discussi: Asia, Cina, Commercio, Commissione Ue, Concorrenza, Draghi, Economia, Estremo Oriente, Internet, Investimenti, Mercato, Protezionismo, Sostenibilita', Unione Europea.

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 10 minuti.

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Ben trovati nello spazio con le istituzioni europee, con la rappresentanza della Commissione europea in Italia, focus Europa c'è in collegamento con noi e Salvatore De Vita, consigliere per gli affari economici, della rappresentanza della Commissione europea in Italia e membro della task force sul PNRR per ritrovato nel ritrovare voi approfittiamo di questo spazio per fare il punto rispetto a come l'Europa si sta ponendo sulle questioni economico-commerciali rispetto a Pechino, come sapete, lo scorso 18 e 19 giugno
C'è stato il Consiglio europeo in cui i 27 Paesi dell'Unione europea, quindi il loro leader, hanno discusso e approvato una nuova linea strategica di fermezza commerciale nei confronti della Cina e del resto dal 1 luglio è scattata ufficialmente l'applicazione dei dazi doganali ai minimi europei sui pacchi low cost dell'e-commerce cinese e tra l'altro, appunto, si è dato, diciamo ottobre, come deadline per Pechino, per iniziare a come dire definire la strategia per la riduzione del deficit della bilancia commerciale nei confronti dell'Unione europea. A che punto siamo, quali sono le prospettive, diciamo di questa calda estate,
Allora, per essere grazie mille sì, c'è stata una discussione il 18 e 19 giugno su competitività e appunto quelle che sono le sfide economiche globali che includono la scena Mandelson sulla scena e quindi questo è un punto importante per chi Stati membri e l'Unione Europea sta agendo soprattutto dopo la spinta dal rapporto Draghi e bussola competitività.
Per rafforzare principalmente una competitività interna e per assicurare quella che può essere un'autonomia strategica,
Nei confronti di tutti i partner, l'apertura commerciale viene rafforzata, diventa sempre lo step, è necessario con cui l'Unione europea agisce, però è importante essere pronti ad agire quando ci possono essere delle disparità e quindi ci sono varie cose su cui si stanno lavorando. Tra l'altro, la più significativa sarà la riforma del sistema ITS
Tu da metà luglio. Però, in questo quadro, ovviamente, le le discussioni e di quello che sono le relazioni con la Cina
Sono certamente importanti. Queste nascono da un incontro si chiama collegio dei commissari che c'è stato il 29 maggio scorso proprio sulle relazioni tra Unione europea e Cina. Le conclusioni il college della commissione indicato che è importante fare un'operazione di di rischio, cioè riduzione del rischio verso la Cina, ma non di terminare le relazioni con la scena perché la Cina è un player
Importante e fondamentale però qualsiasi discussione, qualsiasi dialogo commercio, investimento deve essere basata su reciprocità e sostenibilità, cosa che al momento non c'è non certo al.
Il allo stato attuale, non è sostenibile nel lungo periodo e quindi è importante che gli interessi economici e di sicurezza siano sia siano siano messi se siano affrontati. Dopo questo step c'è stato l'incontro tra il commissario al Commercio, il maroš Šefčovič e il ministro al Commercio Wang Wen Tao il 29 giugno a Bruxelles.
In quello che si chiama You China Trade and Investment consultation che un inizio di una consultazione con un lavoro che durerà fino a ottobre, dove avremmo già risposte più concrete da parte cinese? Ma su questo sono stati definiti i quattro gruppi di lavoro su cui ci sono delle il lavoro tecnico che sta andando in questi giorni e sarà dura anche durante l'estate uno su commercio e gli investimenti e sul bilanciamento per assicurare appunto una maggiore sostenibilità. Secondo, e su quelle che sono le dinamiche di controllo alle esportazioni e quindi come assicurare che queste anche siano di beneficio per entrambi. Il I IA e Piar ciò, i diritti di proprietà intellettuale, rassicurare che ci siano un utilizzo anche in questo caso che sia basato su le leggi di
Dell'unione europea e della Cina, ma sicuramente che sia responsabile e poi considerare come avere una riforma del sistema commercio mondiale, la produttivo World Trade Organisation e quindi ci sono questi quattro gruppi di burro che che lavorano in parallelo,
All'incontro è stato importante identificare anche la necessità di lavorare e di fare un meccanismo comune di monitoraggio e di scambio dati per far sì che i dazi sui flussi del commercio siano più tempestivi possibili per poter fare qualsiasi azione e, appunto, assicurare che non ci sia un eccesso di sbilanciamento ci sono ovviamente varie iniziative che,
Non saranno attuate su questi. Su questi fronti certamente c'è un Bourne risultato su quello che è il dialogo sulle l'export, controllo quindi il controllo all'esportazione e soprattutto per quello che sono le materie prime critiche che saranno essenziali
Appunto per la kermesse verde per determinati investimenti, poi, ovviamente un altro punto interessante di questi tempi è quello che è stato fatto recente per il regolamento sull'acciaio.
Ecco, forse approfondiamo proprio questo aspetto, che mi sembra insomma,
Niente assolutamente allora
Sicuramente quello che è stato fatto e che c'è un regolamento sull'acciaio che ha definito una quota dei 18.3 milioni di tonnellate che può entrare nell'Unione europea senza tariffe, le altre deve essere soggetto a tariffe. Quello che è stato fatto con un Regolamento attuativo attuato il 30 giugno è stato definito
Nell'ottica di appunto di azione della della del dell'Unione Europea. In che modo deve essere distribuito? Ed è questo? È stato garantito un 50% solo per il nostro partner, con cui l'Unione europea ha accordi di libero scambio e poi un altro 50% è aperto a tutti, quindi circa 9.000 tonnellate, e però avendo una clausola che siamo a di Moss firewall Nation e quindi un prezzo uguale per tutti gli altri, questo è un modo che assicura l'Unione europea di dare un rapporto privilegiato e specifico con partner storici con cui abbiamo di accordi di libero scambio. Quindi,
Una
Delle relazioni di ripristinata maggiore e avere del marchio quota che è definita in linea a quelle che sono le regole dell'abolizione del commercio mondiale. Quindi questa è un'attuazione per uno degli input essenziale d'acciaio che viene utilizzato per assicurare la transizione energetica, perché abbiamo utilizzato pannelli fotovoltaici. Viene utilizzato per farle paleolitiche che nell'automotive per far sì che non ci sia una concorrenza sleale dagli altri player a livello mondiale. Quindi questo è uno uno step, certamente certamente importante, poi l'ultimo dopo questo, andando no dalla tematica più
Così larga. Forse si può parlare anche di di della piccola tariffa messa su i piccoli pacchi che vengono da fuori l'Unione Europea, particolarmente dalla Cina. Quindi abbiamo nazione su materie prime materie strategiche come l'acciaio e poi dal 1 luglio sono scatta, è scattata la al lavoro che ci davamo la tariffa di tre euro per per ogni pacco piccolo pacco che arriva dal di fuori dalla dall'Unione Europea. Questa misura è molto importante perché serve anche ah ah, ah ah ad evitare quella concorrenza, a volte anche qui sleale, che arriva da altri pacchi. Fu l'Unione europea che poi come microparticelle, a volte cercano anche di andare oltre le specifico. Le regole nazionali ci sono su su, sui peraltro e questo aiuta anche perché in Italia queste esisteva dal 1 gennaio
Ad evitare avere una singola tariffa a livello europeo, di far sì che ci sia della della della circonvenzione di divi di questa regola che disse, ad esempio, i sistemi in Italia, perché prima, se un pacco poteva magari ad attivare in Olanda e poi sembrava che dall'Olanda arriva alla Cina. In realtà adesso questa tariffa si applica a tutti e a tutti i pacchi che entrano
E quindi c'è una maggiore uniformità e diciamo maggiore difficoltà ad aggirare le regole e poi, insomma, questo credo che sia poi l'obiettivo. Noi ci dobbiamo fermare qui e io ringrazio. Salvatore De Mita. Per essere stato con noi non so se volevi aggiungere qualcosa, no, era sufficiente dire che per dare dei numeri nell'anno nel 2025 erano quasi 6 miliardi che sono arrivati, quindi non è una piccola entità. Effettivamente, se sei miliardi per tre sono quasi 18 miliardi e come valore, ma soprattutto
Ancora più allarmante da nessuna questione economica, ma che sui controlli che sono stati fatti oltre il 60% di questi pacchi
Non erano in linea con gli standard europei, questo, ad esempio.
Mettere una nota personale, magari perché ho un figlio piccolo, pezzo sempre piccoli giocattoli. È importante assicurare che ci sia un marchio Europay, gli standard europei, perché sennò ci sono tightening determinate problematiche su plastiche non sicure su prodotti chimici utilizzati, quindi è importante anche per mettere un freno a i controlli. Continuano e continueranno però anche un punto di informazione da tenere assolutamente sicurezza, sicurezza per tutti e anche, insomma, un po'possibilità di fare un po'di cassa che, insomma, credo che non ricordavo i numeri non sia così sbagliato, soprattutto in questo momento. Noi ci fermiamo qui. Grazie davvero. Salvatore De Vita, consigliere per gli affari economici della rappresentanza della Commissione europea. Qui in Italia, grazie ancora buon lavoro.

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