21 LUG 2026
intervista

"Con empatia e misericordia" (Mimesis), intervista all'autore Alessandro Tessari

INTERVISTA | di Lanfranco Palazzolo - Roma - 12:31 Durata: 24 min 29 sec
A cura di Francesca Rosini
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""Con empatia e misericordia" (Mimesis), intervista all'autore Alessandro Tessari" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Alessandro Tessari (già deputato radicale, professore emerito di filosofia della scienza all'Università di Padova).

L'intervista è stata registrata martedì 21 luglio 2026 alle 12:31.

La registrazione video ha una durata di 24 minuti.

Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
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  • Alessandro Tessari

    già deputato radicale, professore emerito di filosofia della scienza all'Università di Padova

    12:31 Durata: 24 min 29 sec
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