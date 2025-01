New Year's Forum (seconda giornata)

Video Messaggio di Antonella Sberna (Vice Presidente PE).



Intervento di Raffaele Fitto (Vice Presidente esecutivo della Commissione Europea).



Introduzione Giuliano Noci (Professore e Pro Rettore Politecnico di Milano).



"Economia e lavoro, lo stato dell'arte".



Intervengono: Veronica De Romanis (economista, Docente Luiss), Domenico Siniscalco (Vice Chairman e Senior Advisor di Morgan Stanley), Alessandra Perrazzelli (Vice Direttrice generale della Banca d'Italia), Enrico Giovannini (economista, direttore scientifico ASviS), Marco Bentivolgi (Coordinatore nazionale Base Italia).



"Innovazione e …

mercati".



Intervento di Donatella Sciuto (Rettrice del Politecnico di Milano).



Intervengono Luca Colombo (Country Director, Meta Italy), Marco Giorgino (Professore di Istituzioni e Mercati Finanziari, Politecnico di Milano), Lisa Jucca (editorialista e European Business Editor di Reuters BreakingViews), Stefano Bernardi (Venture Capitalist e ceo Unruly), Giovanna Melandri (economista presidente Human Foundation e fondatrice GSG Impact), Pier Luigi Dal Pino (Microsoft), Alessandro De Biasio (AD Cefriel).



Modera Alessandra Migliaccio (Bloomberg).



Intervento di Monica Lucarelli (Assessore alle Attività Produttive e Pari Opportunità di Roma Capitale).



"Quali vie per la sostenibilità sociale e ambientale?".



Introduzione Francesca Cavallo (autrice, attivista e imprenditrice).



Intervengono: Chicco Testa (presidente di FISE Assoambiente), Ilaria Bertini (Direttrice del Dipartimento Unità per l'efficienza Energetica ENEA), Monica Frassoni (Presidente di EU-ASE), Mario Tozzi (Primo Ricercatore CNR), Federica Santini (Presidente Trenord), Francesca Rossi (IBM Fellow and AIEthics Global Leader).



"Includere sempre, come allargare i nostri confini e crescere".



Intervengono: Riccardo Zezza (Founder Chief Science Officer of Lifeed), Francesca Vecchioni (Presidente della Fondazione Diversity), Michel Martone (Professore Ordinario dii Diritto del Lavoro (Professore Ordinario di Diritto e Relazioni Industriali La Sapienza di Roma), Marouane Zotti (attore e curatore progetti inclusione), Michela Giraud (attrice e stand up comedian).



Modera Nathania Zevi (giornalista RAI).

