08 GEN 2026
Lo stato del Diritto

RUBRICA | RADIO - 14:30 Durata: 18 min 31 sec
A cura di Carmine Corvino
Puntata di "Lo stato del Diritto" di giovedì 8 gennaio 2026 che in questa puntata ha ospitato Irene Testa (tesoriere del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito), Nazanin Eagder (attivista iraniana).

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 18 minuti.
  • Irene Testa

    tesoriere del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito

    Nazanin Eagder

    attivista iraniana

    14:30 Durata: 18 min 31 sec
