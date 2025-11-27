CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Intervista a Beniamino Zuncheddu.
Puntata di "Lo stato del Diritto - Intervista a Beniamino Zuncheddu" di giovedì 27 novembre 2025 che in questa puntata ha ospitato Irene Testa (tesoriere del Partito Radicale e Garante dei detenuti della Sardegna), Beniamino Zuncheddu (vittima di errore giudiziario).
Tra gli argomenti discussi: Carcere, Diritto, Errore Giudiziario, Giustizia, Indennizzo, Iniziativa Popolare, Partito Radicale Nonviolento, Politica, Salute.
La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 19 minuti.
