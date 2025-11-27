27 NOV 2025
Lo stato del Diritto - Intervista a Beniamino Zuncheddu

RUBRICA | - RADIO - 19:00 Durata: 19 min 24 sec
A cura di Stefano Chiarelli e Valentina Pietrosanti
Intervista a Beniamino Zuncheddu.

Puntata di "Lo stato del Diritto - Intervista a Beniamino Zuncheddu" di giovedì 27 novembre 2025 che in questa puntata ha ospitato Irene Testa (tesoriere del Partito Radicale e Garante dei detenuti della Sardegna), Beniamino Zuncheddu (vittima di errore giudiziario).

Tra gli argomenti discussi: Carcere, Diritto, Errore Giudiziario, Giustizia, Indennizzo, Iniziativa Popolare, Partito Radicale Nonviolento, Politica, Salute.

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 19 minuti.
  • Irene Testa

    tesoriere del Partito Radicale e Garante dei detenuti della Sardegna

    Beniamino Zuncheddu

    vittima di errore giudiziario

