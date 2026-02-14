CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
"Bitcoin slump shakes companies that jumped on crypto-hoarding bandwagon" - Reuters - 05 feb 2026 --- "Trump promised a crypto revolution.
So why is bitcoin crashing?" - NPR.com - 07 feb 2026.
Puntata di "Rassegna di Geopolitica - Lo strano caso del Bitcoin" di sabato 14 febbraio 2026 , condotta da Lorenzo Rendi .
Tra gli argomenti discussi: Banche, Bitcoin, Borsa, Commercio, Digitale, Economia, Esteri, Finanza, Finanza Pubblica, Geopolitica, Industria, Mercato, Moneta, Rassegna Stampa, Sviluppo, Tecnologia, Trump, Usa.
La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 14 … minuti.
