14 FEB 2026
Rassegna di Geopolitica - Lo strano caso del Bitcoin

RUBRICA | di Lorenzo Rendi - RADIO - 07:00 Durata: 14 min 54 sec
A cura di Delfina Steri
"Bitcoin slump shakes companies that jumped on crypto-hoarding bandwagon" - Reuters - 05 feb 2026 --- "Trump promised a crypto revolution.

So why is bitcoin crashing?" - NPR.com - 07 feb 2026.

Puntata di "Rassegna di Geopolitica - Lo strano caso del Bitcoin" di sabato 14 febbraio 2026 , condotta da Lorenzo Rendi .

Tra gli argomenti discussi: Banche, Bitcoin, Borsa, Commercio, Digitale, Economia, Esteri, Finanza, Finanza Pubblica, Geopolitica, Industria, Mercato, Moneta, Rassegna Stampa, Sviluppo, Tecnologia, Trump, Usa.

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 14 minuti.

