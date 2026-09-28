Saluti di Giovanni Di Bartolomeo e Michele Raitano.



Coordina Gianni Trovati.



Intervengono: Paolo Savona, Mauro Gallegati, Michele Bagella, Giorgio Alleva, Arrigo Sadum, Giuseppe De Arcangelis, Giuseppe Pisauro, Nicola Rossi, Giuseppe Moscarini, Alessandro Missale, Piercarlo Padoan, Lorenzo Pecchi, Bruno Costi, Francesco Busato, Bruno Chiarini, Alessandro Acquisti, Paolo De Santis, Antonio Pedone, Antonio Di Majo, Amedeo Argentiero, Mauro Marè, Gustavo Piga, Raffaella Coppier, Piero Alessandrini.



Convegno "1946-2026 Mondo, Europa, Italia, Marche. 80 anni di economia con Mario Baldassarri", …

registrato a Roma lunedì 28 settembre 2026 alle ore 10:04.



L'evento è stato organizzato da Sapienza Università di Roma.



Sono intervenuti: Michele Raitano (professore ordinario di Politica economica all'Università La Sapienza di Roma), Gianni Trovati (giornalista del Sole 24 Ore), Gustavo Piga (professore ordinario di economia politica presso l'Università degli studi di Roma Tor Vergata), Mario Baldassarri (presidente dell'Istituto Adriano Olivetti e del Centro Studi Economia Reale), Paolo Savona (presidente della Commissione nazionale per le società e la Borsa (CONSOB)), Renato Brunetta (presidente del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL)), Giuseppe De Arcangelis (professore di Economia Politica ed Economia Internazionale, Sapenza Università di Roma), Nicola Rossi (ordinario di Economia Politica all'Università di Roma Tor Vergata), Padoan Piercarlo (già ministro dell'economia e delle finanze), Michele Bagella (preside della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”), Arrigo Sadum (presidente e fondatore di TLSG), Giorgio Alleva (professore ordinario di Statistica alla Sapienza Università di Roma), Gianluca Baldassarre (ricercatore presso il CNR), Giuseppe Pisauro (ordinario di scienza delle finanze, Università "La Sapienza" di Roma), Giuseppe Moscarini (professore di economia "Yale University"), Alessandro Missale (direttore del dipartimento di Economia, Management e Metodi Quantitativi), Lorenzo Pecchi (professor of Global Justice and International Economics), Bruno Costi (giornalista), Francesco Busato (delegato alla programmazione, Università di Napoli Parthenope), Andrea Ripa di Meana (amministratore unico del GSE), Bruno Chiarini (docente di economia dell'Università degli Studi di Napoli Parthenope), Alessandro Acquisti (professor in Management and a Professor of Information Technology at MIT Sloan), Paolo De Santis (chief health & welfare officer di Generali Country Italia), Antonio Pedone (professore emerito di Scienza delle Finanze "Sapienza Roma"), Antonio Di Majo (professore di Scienze delle finanze presso la Facoltà di Economia dell'Università di Roma Tre), Amedeo Argentiero (economista), Mauro Marè (ordinario di Scienza delle Finanze all'Università Luiss di Roma), Raffaella Coppier (professoressa associata di Economia Politica presso l'Università degli Studi di Macerata), Piero Alessandrini (economista).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Economia.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 4 ore e 27 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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