14 OTT 2026
dibattiti

Presentazione del Rapporto di Previsione - Autunno 2026 del Centro Studi Confindustria

CONVEGNO | - Roma - 10:30 Durata: 2 ore 15 min
A cura di Fabio Arena, Luciana Bruno e Stefano Chiarelli
Organizzatori: 
Centro Studi Confindustria
Player
Convegno "Presentazione del Rapporto di Previsione - Autunno 2026 del Centro Studi Confindustria", registrato a Roma mercoledì 14 ottobre 2026 alle ore 10:30.

L'evento è stato organizzato da Centro Studi Confindustria.

Sono intervenuti: Andrea Bignami (caporedattore SkyTg24), Alessandro Fontana (direttore del Centro Studi di Confindustria), Giulio Tremonti (presidente della Commissione Affari Esteri e Comunitari della Camera dei Deputati, Fratelli d'Italia), Emanuele Orsini (presidente di Confindustria), Valentina Meliciani (professore e direttore del LUISS Research Center for European Analysis and Policy (LEAP)), Sissi Bellomo (giornalista del Sole 24 Ore), Gregorio De Felice (chief economist di Intesa Sanpaolo), Raffaele Nevi (deputato, Forza Italia-Berlusconi Presidente - PPE (gruppo parlamentare Camera)), Claudio Borghi (senatore, Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione), Vinicio Peluffo (deputato, Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista), Lucia Aleotti (vice presidente di Confindustria per il Centro Studi).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Ambiente, Amministrazione, Cina, Commercio, Confindustria, Consumi, Costi, Credito, Debito Pubblico, Difesa, Economia, Efficienza Energetica, Energia, Eurobond, Europa, Famiglia, Finanza Pubblica, Finanziamenti, Fisco, Formazione, Gas, Geopolitica, Globalizzazione, Governo, Guerra, Impresa, Industria, Investimenti, Italia, Lavoro, Legge Di Bilancio, Mercato, Petrolio, Pil, Pnrr, Politica, Produzione, Protezionismo, Ricerca, Risparmio, Salario, Sviluppo, Tecnologia, Unione Europea, Usa.

La registrazione video di questo convegno ha una durata di 2 ore e 15 minuti.

Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci

leggi tutto riduci

  • Andrea Bignami

    caporedattore SkyTg24

    Modera
    10:30 Durata: 2 min 29 sec

  • Presentazione del Rapporto di Previsione - Autunno 2026 "Per far crescere l'Italia: fronteggiare gli shock internazionali e rafforzare le imprese"

  • Andrea Bignami

    caporedattore SkyTg24

    Alessandro Fontana

    direttore del Centro Studi di Confindustria

    10:32 Durata: 20 min 42 sec

  • Italia e Europa: prospettive e scenari

  • Andrea Bignami

    caporedattore SkyTg24

    Giulio Tremonti

    presidente della Commissione Affari Esteri e Comunitari della Camera dei Deputati (FDI)

    10:53 Durata: 16 min 17 sec

  • Intervento

    Emanuele Orsini

    presidente di Confindustria

    11:09 Durata: 13 min 43 sec

  • Economia: l'analisi degli esperti

  • Andrea Bignami

    caporedattore SkyTg24

    Gregorio De Felice

    chief economist di Intesa Sanpaolo

    Sissi Bellomo

    giornalista del Sole 24 Ore

    Valentina Meliciani

    professore e direttore del LUISS Research Center for European Analysis and Policy (LEAP)

    11:23 Durata: 36 min 5 sec

  • Dalle previsioni alla prossima manovra: le scelte della politica

  • Andrea Bignami

    caporedattore SkyTg24

    Raffaele Nevi

    deputato (FI-PPE)

    Claudio Borghi

    senatore (L-SP-PSDAZ)

    Vinicio Peluffo

    deputato (PD-IDP)

    11:59 Durata: 33 min 19 sec

  • Conclusioni

  • Andrea Bignami

    caporedattore SkyTg24

    Lucia Aleotti

    vice presidente di Confindustria per il Centro Studi

    12:32 Durata: 13 min 4 sec
Visualizza la trascrizione automatica Nascondi la trascrizione automatica

Perfetto, allora stiamo per cominciare.
No, non sarò certo io impedirvi se siete fuori a bere un caffè, di definirlo, ma, se volete rientrare è il momento migliore, allora benvenuti a tutti, benvenuti da me, ma soprattutto dà il Centro studi di Confindustria alla Lanterna, siamo e il rapporto di previsione,
Ogni sei mesi e Confindustria
Presenta i suoi dati, una cosa che dico spesso quando mi capita di presentarli è che ed è assolutamente positivo è che ci azzecca, quasi sempre direi che questa volta la cosa positiva è che non sanno azzeccato perché l'ultima volta le previsioni erano abbastanza negative, purtroppo non erano solo quelle del Centro studi di Confindustria nelle previsioni di tutti gli uffici, studi anche governativi e invece, per fortuna l'Italia ha mostrato una resilienza maggiore di quello che temevamo e quindi per una volta, Alessandro, non hai, diciamo, non hai trovato il numero giusto, ma penso che tu sia contento che le cose siano andate così. Rimane il fatto che
Sette mesi fa avevamo lo stretto di Hormuz quasi chiuso e ancora li stiamo forse un filino più aperto di prima, abbiamo e poi dopo ce lo faremo raccontare dai colleghi anche del sole il petrolio a 100 dollari, al Ballet al barile, l'inflazione è tornata purtroppo a salire,
Giorgetti ha detto che dobbiamo stare tranquilli con i conti ancora per un po'poi Borghi ci racconterà che magari riusciamo a fare qualcosina in più, ma sempre quella è la situazione. Oggi vedremo la situazione in quattro passaggi prima i numeri del rapporto, poi uno sguardo sull'Italia e l'Europa con il presidente Tremonti, poi in prima fila l'analisi degli esperti e infine, visto che siamo alla vigilia della legge di bilancio, avremo anche il confronto con la politica e le conclusioni ovviamente saranno della Vicepresidente Aleotti. Cominciamo dai numeri, dal titolo che il Centro studi ha scelto per questo rapporto che è qua dietro di me per far crescere l'Italia fronteggia B, quindi avete il sole contro anche voi nel senso. Quindi, allora, per far crescere l'Italia a fronteggiare gli Sciacca internazionali e rafforzare le imprese, chiama sul palco. Alessandro Fontana, dice il presidente del Centro, Studi Fronteddu
Alessandro prego, ti lascio al centro, vuoi un microfono, eccolo.
Oltretutto tutto allora.
No, no, io sono microfonata, Novaceta, questo lo spostiamo, allora abbiamo un po'di slide che possiamo mostrarvi, partiamo con la slide 1 e partiamo quindi direttore da lontano, cioè partiamo dal mondo e una cosa che abbiamo notato che con le guerre, con i dazi,
Ci si aspetterebbe un commercio mondiale molto più in difficoltà e invece
Nei primi sette mesi dell'anno stiamo vedendo questi dati, gli scambi hanno superato del 9,5% il livello del 2024 più del doppio della produzione industriale.
C'è un tema, però, se guardate qui a trainare c'è l'Asia,
La Cina, sempre Asia, gli Stati Uniti, l'Europa là in fondo, perché siamo rimasti fuori e si sostanzialmente diciamo che intanto buongiorno a tutti, sostanzialmente siamo rimasti fuori perché in questo momento il grosso traino degli scambi mondiali viene dalla filiera esiti e rispetto a quella, noi in questa fase non domandiamo e non offriamo beni esiti come Europa e di conseguenza rimaniamo fuori d'altra parte va detto che, tuttavia,
La diciamo la leader, la leadership tecnologica in nella filiera esiti richiede investimenti massicci in ricerca, innovazione, competenze, cosa che Stati Uniti e Cina hanno fatto basta, fanno abbastanza bene, fanno circa 1.000 miliardi l'anno di di di di investimenti in ricerca a parità di potere d'acquisto, noi come Europa, ne facciamo circa 600, quindi questo gap lo stiamo Chiamparino, poiché all'anno segnare nel tempo abbiamo accumulato un discreto ritardo rispetto a loro. Non è un caso il fatto che si può vedere le multinazionali che investono farle aggredire la classifica delle multinazionali per investimenti in ricerca e sviluppo trovi le le le big tech americane, Amazon Alphabet Meda
Beh, Microsoft Apple e poi al sesto posto trovi Huawei che, anche prima, dal punto di vista dei brevetti, per trovare un'europea di riscendere verso la parte finale della classifica delle prime 20, trovi Mercedes e Volkswagen.
15, comunque noi da questo, da questo, da questo ambito in questo momento siamo fuori, credo che prima o poi verrà prima o poi arriverà la domanda anche dal dall'Europa per per gli investimenti digitali. Quello che mi preoccupa è che è quello che mi preoccupa, è che è che in realtà avverrà la domanda, ma non avremo in quel caso l'offerta nostra e quindi di conseguenza accresceremo ulteriormente dipendenza nei confronti delle delle altre. Quando parliamo di dipendenza, spesso parliamo di una dipendenza anche da dalla Cina e penso che ci sarà un'altra slide da questo punto da da mostrare
Che mi è piaciuto molto, leggendo il vostro rapporto, sicuramente un rivale, ma anche un fornitore nel senso un rapporto complicato.
Molto complicato questo con la Cina, perché in realtà noi alla fine di fatto compriamo dei beni che in questo momento riusciamo a comprare soltanto dalla Cina e quindi diciamo da questo punto di vista sarebbe un punto importante del nostro fornitore, ma dall'altro lato però poi la Cina vende in Europa dei beni che in realtà però mettono in crisi Gram una discreta
POR, diciamo, alcuni settori che per noi sono molto importanti, ne cito soltanto due, l'automotive, il tessile, abbigliamento e pelletteria su cui noi siamo.
Siamo leader, quindi sicuramente è un rapporto molto complicato. Va detto che in questa fase noi abbiamo, diciamo, la Cina ha una, ha una potenza produttiva straordinaria e a questa non corrisponde una domanda interna altrettanto adeguata, il che significa che il e la loro crescita dipende molto dalle esportazioni. Quindi in questo momento hanno, diciamo, si trova nella situazione in cui hanno convenienza a vendere parlando, convenienza anche a mantenere dei buoni rapporti con noi. Quindi, forse è il momento in cui ancora ci possiamo permettere di, diciamo, di trovare in qualche modo una un modo per una partnership con la Cina, per far sì che non nuovo non nuocere troppo a noi e non in qualche modo limiti. La loro supremazia produttiva e questo è un pochino, significa anche per noi rafforzare la difesa commerciale significa appunto lavorarono una partnership commerciale e poi, vista la loro anche crescita molto forte nell'ambito dell'ICT. Se vi è anche forse e cercare di canalizzare in modo adeguato anche quelli che sono gli investimenti che la Cina può fare in Europa, perché al momento la Cina, cioè, diciamo, possono si può venire a investire in Europa tranquillamente senza alcun tipo di vincolo. Forse su questo dobbiamo ragionare, perché non è possibile una cosa del genere. Dobbiamo cercare di far sì che, come è successo in Cina per chi è andato investite dal dall'Europa in cui doveva costruire, deve creare delle joint venture colle con o imprenditori cinesi. Aveva di una serie di vincoli sull'utilizzo delle componentistica locale del lavoro. Allo stesso modo, dobbiamo anche noi porre questi vincoli per far sì che alla fine utilizziamo una sorta di trasferimento tecnologico su quello che loro sanno ben fare e che in qualche modo possono venire a fare anche qui, ma lasciando i dati in Europa, facendo la ricerca che rimanga in Europa utilizzando prevalentemente componentistica europea e quota e ovviamente una parte del lavoro, principalmente europeo. Questo fiume un ribaltamento dei ruoli, però effettivamente questa è la storia,
PROF son cambiate le cose dopo, ne parliamo a arriviamo all'Italia e al e al numero che poi finirà nei titoli, così possiamo immaginare a marzo, con la guerra nel Golfo cominciata, prevedevate per il 2026 una crescita dello 0,5% ed è tra virgolette l'errore che sottolineavo prima,
Oggi la vostra stima è all'1%, cioè il doppio che cosa è andato meglio del previsto
Ne abbiamo avuto una serie di elementi alla parte, riguarda proprio la previsione, non avevamo neanche il primo trimestre del 2026.
Facciamo sull'ultimo dell'ultimo, tra cui non c'è bisogno che ti di come noi ci stavamo tutti quanti, quindi eravamo tutti abbastanza concordi su numeri molto più pagati, invece poi effettività è andata molto meglio ora che abbiamo una serie di elementi, primo, diciamo più internazionale, e noi davamo per scontato che la diciamo Van de una certa rigidità sulla domanda di petrolio a livello mondiale, che invece poi abbiamo visto venir meno nel senso che tra febbraio e maggio, Bam e maggio abbiamo visto un calo di oltre 5 milioni di barili di petrolio al giorno in termini di domanda e chiaramente questo parere a seguito anche il calo dell'offerta dovuto alla chiusura dello stretto di Hormuz e ovviamente se la domanda se quell'offerta significa che il prezzo riesce a rimanere su livelli alti, ma comunque sia ragionevoli e quindi non ha mai raggiunto le punte eccessive e soprattutto ha allungato i tempi
Di, diciamo, di disponibilità di di di petrolio, perché noi dicevamo addirittura che per l'estate avremmo rischiato di non averne più. In realtà, invece, ancora siamo qui, è ancora, abbiamo un po'di riserve e le aveva inviato, diciamo in qualche modo abbiamo utilizzato delle riserve tutto in tutto il mondo, però comunque sia, e diciamo che l'abbia fatto quindi questo è il primo elemento, un altro elemento, anche il fatto che noi abbiamo visto un aumento dell'inflazione, però poi se andiamo a vedere, al netto degli energetici al netto degli alimentari l'inflazione, in realtà, ad agosto avevamo uno e 8% in Italia, che è esattamente come a gennaio, cioè si è trasferito poco l'aumento del prezzo del petrolio nei prezzi degli altri sui prezzi degli altri beni. Questo un po'perché le imprese
Hanno ridotto i margini, un popolo perché in realtà il petrolio, da questo punto di vista, incide molto sui costi di trasporto, ma meno sull'attività produttiva delle imprese rispetto al gas, quindi un identico aumento, l'avevo provato a fare una stima, un identico aumento del delegato del gas in realtà,
Fanno aumentare l'incidenza dei costi energetici sui costi di produzione. Meno di quasi un po'poco più di un terzo di quello che succede rispetto al gas petrolio rispetto al gas, quindi questo è sicuramente un altro, un altro vantaggio. Poi abbiamo avuto una grossa spinta dalla parte PNRR, abbiamo chiuso il 2025 con un più 0 3 e devo dire la verità, di una componente importante. Erano stati Transizione. 5.0, che è stato obiettivamente una misura di successo. Alla fine abbiamo iniziato l'anno con l'altra parte degli investimenti da chiudere. Questi devono essere chiuse per agosto e quindi anche quelli erano drenato. Abbiamo avuto le ZES e poi nel corso d'anno abbiamo avuto anche l'iperammortamento, che anche questo si sta dimostrando. Anche questa è un'altra misura
Successo, quindi c'è, diciamo, una serie di elementi che comunque si hanno fatto sì che la prima metà dell'anno è andata molto meglio di quello che ci aspettavamo e anche alla fine del 2025, però, è una serie di elementi che in alcuni casi o finiranno rischiano di finire alcuni finiranno di sicuro perché il Piano nazionale di ripresa e resilienza quello è quindi passiamo al livello successivo perché nel 2027 prevedete più 0,6%.
Quindi non più l'1%, c'è una frenata su quale ipotesi poggia questo 0,7 allo? Dunque, noi qui abbiamo una serie di elementi che stanno peggiorando, che era questo quello che dicevi, tu non tanto la fine del PNRR, noi la vediamo più che altro nelle nostre, è nel nostro scenario, perché un'ipotesi diciamo di base, che noi utilizziamo in tutte le previsioni che facciamo, è che le nostre previsioni sono la legislazione vigente e di conseguenza non includono nella legge di bilancio, ma in questo caso l'includiamo neanche le clausole che sono state già approvate. Che pesano per 29 miliardi Guadalupi e 22 miliardi in due anni sono circa 14 miliardi di euro, un po'più di 14 miliardi l'anno e che comunque, poiché non sappiamo ancora come verranno utilizzati, non riusciamo neanche a metterli nel nello scenario. Però possiamo, diciamo augurarsi che qualcosina fa assolutamente, diciamo che quelli uniti alle risorse è ancora residuale del PNRR che venivano già diciamo, diciamo spese verranno spesi nei prossimi tre anni, quindi il 2027 28 e 29, sostanzialmente nel 2027 di no, non avremmo uno scalino tra la fine del PNRR, il male e il 2027 Love cominceremo a vedere qualcosa nel 2028 e poi nel 2000 nel 2029,
Quindi, dicevo, è in realtà la prima ipotesi. È questa la seconda ipotesi che è centrale e che sostanzialmente noi ipotizziamo che, come annunciato dal presidente americano, con la fine diciamo, dopo le elezioni di midterm, si riesca a sistemare, a chiudere la guerra in Iran e nel Golfo e che quindi dall'inizio del prossimo anno riaprano, diciamo, ripartano riparte alla normalizzazione dei transiti attraverso lo stretto, questo questa ipotesi per noi è centrale, perché perché significa che noi, sul prossimo anno, vediamo una progressiva e graduale riduzione dei prezzi del petrolio, i prezzi del gas? Finiremo il 2027, sostanzialmente con un prezzo in che idem il petrolio identico a quello di gennaio del del 2000 del 2026, quindi questa è l'ipotesi abbastanza forte e, d'altra parte, dice cosa succederebbe qualora questo non accadesse e, ovviamente, il mondo sarebbe molto diverso perché i prezzi, i prezzi degli energetici, potrebbero continuare a salire. Le riserve sono un gradualmente son gradualmente molto ridotte,
E quindi rischiamo che nei prossimi mesi ne avevamo fatto una stima che se rimaniamo con i transiti medi di di di Hormuz di settembre e rimaniamo con una domanda la domanda attuale, cioè se la domanda non scendere la domanda di parole a livello mondiale non scende noi per maggio abbiamo esaurito le riserve a livello globale e quindi andiamo a riduzione della domanda di base, quindi e questo fa che ovviamente farebbe crescere i prezzi ovviamente le ipotesi dietro anche a questa ulteriore ipotesi,
Diciamo, qualora non fosse verificata quella che noi abbiamo dato delle previsioni, è comunque sia molto forte, però questo per dare l'idea che in realtà è decisiva la riapertura e la normalizzazione dei transiti, comunque possiamo dire che in questo 2027 sul 2027 molto diciamo di questo dato verrà migliorato probabilmente con la prossima legge di bilancio di cui poi dopo, tra l'altro parleremo direttamente con con i politici, ma restiamo sull'energia perché ho appena detto è il rapporto, diciamo lo vede come la più grande vulnerabilità.
Del dell'economia italiana ho visto un po'di calcoli Brenta 126 dollari, in media l'anno la crescita del 2027 si azzera.
Purtroppo non è nemmeno un dato così incredibile, nel senso che noi adesso, nello scenario che abbiamo 75 quest'anno, abbiamo fatto, diciamo, nel 2026 più o meno, siamo su 94 e 95 media, questa è l'abbiamo messo proprio per vedere simulare che sarebbe sussiste il limite se dovessimo avere il il bel Brenta 100 a, diciamo a queste CIPE quale cifra diciamo uguale livello di quale cifra si azzera la Grecia si azzererebbe la greenshoe, questo Piovene un livello alto, mentre il comunque sia storicamente altro perché sarebbe immediata hanno quindi significa che per fare un 126
Ai 170 180 punti a 170 180 e quindi insomma a livello molto alto ETS, allora conoscete benissimo dal sistema europeo delle quote di emissione tra il 2005 e il 2025.
La le emissioni sono scese del 43%, che è anche un dato positivo, però negli stessi anni hanno chiuso 386 impianti, sono 19 l'anno
E diciamo già solo quelle chiusure valgono il 48% del calo che abbiamo nominato prima, quindi metà delle missioni che non facciamo più lo abbiamo fatto chiudendo delle aziende che non penso che fosse lui l'obiettivo principale degli ETS. Cosa succederà quando le quote gratuite verranno azzerate? Allora sì, diciamo, diciamolo, partiamo da da da, diciamo, dalle leggi, diciamo il meccanismo. Questo di riduzione delle emissioni a livello europeo ha avuto degli effetti importanti sul settore, sul settore energetico e lì ci è stato, diciamo, è stato avviato un processo di effettiva di decarbonizzazione che ha prodotto delle due interruzioni di emissioni importante qui parliamo di manifattura sulla manifattura
Gli effetti sono molto più confusi, cioè non sono affatto e diciamo no, non è necessità, cioè non è. Non è per niente chiaro che effettivamente questi effetti siano stati positivi. Quello che citavi poco fa tu abbiamo avuto una riduzione del 43% delle emissioni dal 2005 al 2025 e poi se però andiamo a vedere la metà di queste istituzioni si è avuta grazie alla chiusura di imprese e quindi avere insomma e dell'altra metà, tra l'altro, una buona parte potrebbe essere anche attribuibile alla riduzione dei volumi produttivi, anche di chi è rimasto aperto
C'è chi tuttora.
Produce potrebbe, non per esplicitamente, sono sempre per riduzione, non riusciamo a farlo perché i diciamo i dati della Commissione non ci consente di avere per ciascuna delle imprese in Ets non ti dai dati di volumi i volumi produttivi.
Però in realtà il sospetto c'è, perché se vedi le stesse, diciamo i settori a cui in cui di cui fanno parte quelle imprese, vedi che c'è stata una compressione dei volumi di produzione e quindi probabilmente questo riguarda anche le imprese di nettezza e quindi c'è un'altra parte viene da lì, per giunta anche la successiva stretta, quella prevista per i prossimi anni, che è la l'eliminazione delle quote gratuite e la progressiva eliminazione delle quote gratuite. Abbiamo provato a vedere che cosa succede sui bilanci delle imprese che sono in ITS. Noi abbiamo circa 255 imprese manifatturiere in ETS, abbiamo provato a vedere a simulare se quelle quote le dovessero acquistare sul mercato anziché riceverle averli gratuitamente.
Quando li acquistano sul mercato dei prezzi, l'abbiamo fatto tutto ai prezzi del 2024, prendendo anche, diciamo, le imprese di Thiesi nel 2024. Queste diciamo, il 18% di queste imprese che son 46 imprese avrebbero un ebitda negativo ebitda negativo significa che sostanzialmente in un periodo diciamo meglio, evidentemente ti porta alla chiusura, quindi questo per dire che anche la stretta al momento è sicuramente aree beni avrebbe questo questa stretta ebbe potrebbe avere impatto importante sulla sulla, sulla manifattura. No, chiudo con la seconda metà del titolo. Quello in cui parlavamo di rafforzare le imprese è un periodo
In cui diciamo si parla spesso di piccole bello allargamento, anche della platea, del delle imprese artigiane. Non ti voglio infilare in questa questione che non ti riguarda, diciamo poi, dopo me la cavo da solo. Rimane però il fatto che invece voi state dicendo l'esatto contrario, cioè imprese più grandi permetterebbero all'Italia di avere una resilienza estremamente maggiore. Ti chiedo quindi cosa serve per far crescere le imprese italiane d'Italia e di capitale. Allora il dunque la la custodia dimensionale. Spesso platea abbiamo sottovalutata dal punto di vista, lo dico pare proprio nel dibattito, anche scientifico, anche economico, perché in realtà effettivamente, se noi prendiamo le nostre imprese e le le suddividiamo per classi dimensionali, vediamo che dalle piccole alle grandi sono tutte più produttive di tutte le corrispettive e tedeschi, francesi spagnoli. Quando andiamo sulle micro, vediamo che lo siamo meno di tutti quanti gli altri, poiché noi però su 4 milioni e 700.000 imprese diciamo questo, ecco il dato Istat ufficiale e poi c'è dentro, ovviamente, anche chi è proprio imprenditore, diciamo le storie, le ditte individuali, insomma, quindi gran parte, però, se prendiamo questi numeri, non ne abbiamo circa 265.000 sopra i 10 dipendenti e questi son tutte più produttive sono quelli che poi alla fine mandano avanti il Paese. Allora questo queste imprese qui in realtà noi quello dobbiamo fare è cercare di far sì che la base produttiva si sposti sempre più verso verso, diciamo, la dimensione più elevata, perché evidentemente è quella che ti consentiva per i guadagni di produttività come farlo. Questa è la domanda, sicuramente vanno vanno, va vai, vanno supportate il più possibile le imprese che vogliono crescere. Questo parlo in termini di investimenti, anche in termini di di contesto
Di contesto diciamo, di fare business quindi senza il proprio contesto, anche di e dal punto di vista burocratico e quant'altro, cioè che renda più ah già piacevole all'impresa piccola, riuscire a crescere, tra l'altro elemento noi, quello che su cui stiamo lavorando molto a creare anche un ecosistema favorevole alle aggregazioni noi abbiamo,
Circa il la, la, la diciamo. L'età media degli imprenditori, delle piccole imprese, delle piccole imprese manifatturiere e over 60 okay e la metà degli imprenditori dei dei dei piccoli è over 60, quindi significa che avremo davanti nei prossimi anni una discreta transizione. Igiene del solito generazionale. Quindi quello che è importante è quello è un'occasione, non può essere un'ottima occasione, potrebbe essere un danno enorme, perché potremmo perdere in base produttiva, ma invece, se riusciamo a farla correttamente e creare appunto un un un contesto favorevole alle aggregazioni, potremmo ritrovarci con un tessuto produttivo più spostato verso l'alto e questo ci consentirebbe appunto di avere
Diciamo di guadagnare taglia e quindi di essere più produttivi proprio non mi ricordo più produttività significa anche più crescita del PIL, perché quella va automaticamente cresce il Pil e anche salari più alti, quindi è tutto un meccanismo e insieme poi l'altro tema è pure quello, però di evitare a cui accennavi, tu cioè, secondo me una delle degli elementi importanti e però anche a livello diciamo legislativo rimuovere il più possibile gli ostacoli, diciamo quei fattori che rendono conveniente rimanere piccoli e quello
Ti conviene rimanere piccole, difficile spingere per diventare certamente e ne abbiamo moltissimi di questi elementi nel senso che c'è e perché il piccolo va bene, ma con la prospettiva di diventare impresa sempre più grande, e quindi l'idea è quella che tutta questa agevolazione è perfetto per darti, la possibilità di crescere, rafforzarsi e poi, una volta che sei grande esce fuori da questo. Da questa diciamo un meccanismo di agevolativo. Se poi questo non succede in strutturalmente, diciamo rimane vincolo. Forse qualche domanda ce la dobbiamo fare, quindi su molti di questi vorrei la uno, una, una, una, ci sono c'è un lavoro di Banca d'Italia di poco tempo fa che citava la flat tax, gli autonomi come la principale elemento diciamo, di di vincolo alla al, al rimanere vincoli per le imprese. Tu hai citato prima la riforma delle artigianato, anche quella va esattamente nella stessa nella stessa direzione che spinge verso sul mantenere sempre più piccole, le quantomeno frena se si rechi staje rimane cresce dentro la soglia, poi non ti conviene più andar fuori perché ti rimane troppo conveniente. Rimane il sottosoglia, quindi dipende dove mettere l'asticella, ma insomma, comunque sia quello chiaramente l'accelerazione che ti spinge a rimanere piccoli. Grazie direttore. Grazie a te
Scalini sono di qua allora
Dai numeri allo scenario, per allargare lo sguardo, abbiamo con noi chi di globalizzazione di Europa e di debito comune scrive discutere da più di vent'anni, do il benvenuto al professor Giulio Tremonti.
Per trovato, mette al centro presidente della Commissione affari esteri e comunitari, alla Camera dei Deputati quattro volte ministro
Dell'economia e delle finanze, anzi, il primo ministro dell'Economia italiano, perché è stato lei ad accorpare i due Ministeri precedenti, il suo ultimo libro è Guerra e pace, allora, presidente, no, no, no, è Tolstoy, mio è guerra o pace,
è vero o no?
Allora mal
è colpa mia, avevo scritto guerra o pace, comunque anche Tolstoi allora, presidente, due cose.
Il rapporto che abbiamo appena visto con col direttore Fontana ci dice che l'Europa è rimasta fuori dalla crescita degli scambi mondiali, anche della rivoluzione digitale,
Lei ha ricordato che abbiamo 1400000 pagine di Gazzetta Ufficiale Europea le ha messe in fila.
Ricordo che una volta mi aveva detto che quanto era in in chilometri della 100 chilometri lineari sono tanti nel 61 e poi, citandola, ha detto che in questo ambiente giuridico uno come Guglielmo Marconi finirebbe in galera, allora le chiedo di ricordarci perché metterebbe non lei diciamo l'Europa barconi in galera e da dove si parte per cambiare l'Europa.
Io credo un anno fatale per l'Europa è stato il biennio fatale 92 e 94 nel 94, i quattro Edda e da lì l'avvio della globalizzazione nel 92, mazzetta il trattato di mazzette straordinario o comunque ha avuto effetti importanti ed all'atto della moneta ha avuto effetti opposti dall'atto delle regole di mercato l'euro poi avere,
Varie idee, ma fondamentalmente c'è e quello che è stato un suicidio delle mappe dall'atto del mercato, io ricordo a quei tempi i padri ti dicevano, l'Europa si è unita, I col Mac diventeremmo il modello per un mondo che è a sua volta entra col World Trade nel mercato è stato l'opposto l'Europa non è stato il modello per il mercato che si sviluppava con criteri e regole totalmente diversi anche per la vetta senza regole. Io in Cina non ho visto il cartello antitrust,
Non ci sono idee per la verità ormai non c'è più neanche in America, e non ci sono i divieti di aiuti di Stato, è iniziato un delirante.
Criterio percorso di costruzione di regole per il mercato e ho detto, sono più o meno 400 chilometri lineari l'altro giorno l'ultima regola è sull'altezza dei gradini.
Nei comparti ferroviari,
E questo ci ha oggettivamente drammaticamente spiazzato.
E questa è la realtà che ci porta i vetri della serra perfetta europea sono stati infatti da da da da fuori, lanciando pietre e in un qualche modo, impedendo l'ideale funzionamento del mercato europeo e da dove si parte per rimediare, ve li manderei a casa un po'di gente ok ha detto detto ha detto francamente io allora non sono tocca a me fare la difesa dell'Europa,
Oggigiorno
Allora io credo
Tante guerre e abbiamo fatto in Europa questa è una guerra che farà l'Europa ricordo nel 2003 gli americani ci avevano detto, ci avevano detto, non c'è solo l'Atlantico, ci sono, c'è un altro oceano Pacifico, dovete spendere sulla difesa sull'Atlantico nel 2003 nel semestre italiano c'era la proposta di emettere eurobond per la difesa.
Naturalmente fu tutto totalmente negativo 20 anni dopo vuol dire che le idee in salita ma camminano 20 anni dopo abbiamo gli Eurobond per la difesa, il no più intelligente fu espresso dal cancelliere inglese, che disse io voto o no, perché questo sarebbe nation building.
È nation building, l'idea della difesa dell'Europa in questi termini è il principio.
Per inciso.
Ci sono.
Nel nel Manifesto di Ventotene, un testo proibito nell'area del centrodestra e, in effetti, quello che.
E criticato fortemente Einaudi, ma l'incipit è straordinario, io non so che va fumavano a Ventotene, ma nell'agosto del 41 la ferma alle porte di Mosca, il manifesto scrive.
Il mondo sarà America, Europa e Asia, non c'era la cena e dicevano l'Europa dovrà avere unione federale d'estati politica estera e di difesa comune e tutto il resto i singoli stati, non abbiamo fatto per vent'anni la politica estera, difesa comune, ma,
Troppo sotto è stato l'opposto, però questo è il momento storico del ritorno dell'Europa e credo che sia il momento difficile dire quando, dove e come io credo e penso che sia necessaria una classe dirigente diversa, la la la, l'ultimo rapporto della von der Leyen Die c'è abbiamo scoperto l'anno prossimo.
Sono 70 anni dal Trattato di Roma, chiude dicendo noi a Roma, per rifare l'Europa, riuniremo le menti,
Più brillante.
Esercizio che io eviterei, ma se guardi la foto del Trattato di Roma è in bianco e nero, ma sono uomini
Se guardi, le foto attuali sono gite aziendali e in viaggio premio sono foto colloqui, ma non ti danno l'idea di comunque l'Europa beveva e sarà un percorso complesso, ma certamente il tempo drammatico che c'abbiamo lo accelera.
Presidente, veniamo allaccino la citata anche lei ne parlavamo prima col direttore Fontana piaceva descritta come una rivale agguerrita, ma anche un forte, cioè con c'è dibattito già in prima fila, vede, esatto, la squadra un po'mi preoccupa.
Allora dicevamo Cina.
Sì, da una parte un rivale dall'altra, però è un fornitore essenziale di cui al momento non possiamo fare a meno un decimo di quello che l'Italia importa arriva da lì,
Lei usa spesso un'immagine, quella del tavolo a tre gambe, non immagina, diciamo un equilibrio che non preveda anche la Cina, oltre all'Europa e gli Stati Uniti,
Fra l'altro lei nel 2009, diciamo è andato a fare una lezione, la, in Cina, alla alla Scuola centrale del Partito comunista cinese, come deve comportarsi oggi l'Europa con la Cina, ma?
Sì, si è avverata la profezia di a Sant'Elena Napoleone dice quando la Cina si sveglierà, il mondo tremerà.
Non così drammatico, però, oggettivamente la Cina buttò una professione, entra nel 4 e nel 2000 ancora ricordo, 2008 2009. La Cina era considerata un gigante economico ma ancora non rilevante in termini politici, oggetto della benevola attenzione dei colleghi americani, che, tuttavia,
E nel 2009 fu inventato per una lezione alla Scuola centrale del Partito comunista cinese, luogo del potere in Cina, non contano il governo o il Parlamento conta la scuola perché la ideologia?
Il presidente Ursinia vendeva foto.
Il la fase sul tavolo a tre gambe nella disse il presidente della Scuola allora giallo, vicepresidente della Repubblica, attualmente è il presidente della Repubblica e disse un tavolo per essere stabile deve avere almeno tre gambe America, Europa, Cina, questa è l'adesione che avevano allora è la visione che hanno ancora pu diventati da allora anche un gigante politico e non solo economico e credo che dal loro punto di vista sia oggetto di interesse e di convenienza questo equilibrio,
Per inciso, raccontò recente episodio parlamentare, anzi, in Cina andiamo come Commissione difendiamo in qualche modo il Mercosur, che è stata una grande operazione politica dell'Europa unita, e gli ha in qualche modo un po'scatenato il meccanismo monetario dei Becks però gli abbiamo detto per consolazione vedrete che la Russia diventerà alla vostra Bielorussia, Brindisi, e cioè dire il potere della Cina vada a quella parte sta girando sulla che con su quelle rotte,
E corrisponde a una riduzione della, la Russia può ancora fare la guerra, però fondamentalmente hanno un drammatico declino demografico, i vecchi muoiono più dei giovani che terribile.
E poi ha un prodotto interno lordo che è oggettivamente assoluta, quindi la Cina 2
La Russia 2 ancora un po'per l'umanità alla follia di tante persone, ma fondamentalmente lo scenario è quello in questo scenario, l'Europa può avere un ruolo centrale, fondamentale, non tanto per via che siamo bypassati dall'arte comma per via che siamo a fronte dell'Africa o delle Afriche che può essere un luogo di enorme progressiva sviluppo.
Presidente dell'ultima, tu puoi dire scenari, no, no, quello giusto che fra l'altro diciamo Piano Mattei da lì e li guarda l'ultima gamba del tavolo, perché abbiamo parlato d'Europa, abbiamo parlato della Cina, sono ovviamente gli Stati Uniti un decimo dell'export italiano va negli Stati Uniti e cosa che abbiamo visto nel rapporto del Centro studi i dazi non lo stanno riducendo vuol dire che c'è una domanda di beni italiani che non è dipendente dal prezzo e alla Dusty, allora,
Nelle ultime settimane abbiamo visto uno scontro importante sul gasolio, più di una volta, negli ultimi mesi abbiamo pensato che la NATO fosse in difficoltà e lo è a tutti gli effetti lei ha detto che il punto non è uscire per quanto riguarda l'Unione europea, l'Europa dalla NATO, ma che l'Europa abbia un'identità politica europea e ha anche lanciato la ha rilanciato, diciamo, Lab, il problema è quello che diceva Kissinger, non sense, ho capito, ma chi chiama, nel senso, qual è il numero di telefono per capire con chi parlare in Europa, che cosa deve dire oggi l'Europa a Washington per essere ascoltata
L'Europa deve non è tanto un problema di Washington, non è un problema di euro annui, oggettivamente io non so quando in che termini, ma fondamentalmente l'Europa diventerà un'entità politica, quella delle tra gambe è un'immagine di shipping, mai un'immagine che trovi nel Manifesto di Ventotene sarà il nostro futuro dipende molto da noi certamente,
E c'è stato un drammatico problema e c'è un drammatico problema di classe dirigente o di spirito politico, divisione nel 2005 ha scritto un libro intitolato Europa Rischi fatali.
Prendete che so il rapporto con la Merkel importava Ennio già l'altra, prima importava energia delle vostre a basso costo e esportava prodotti di alto valore in Cina adesso è esattamente l'opposto, non c'è l'energia da una parte e arrivano i prodotti dall'altra parte c'è stata una serie di errori sconfinati io ho cercato ai nostri tempi ricorda il presidente Berlusconi ma tutto è andato assolutamente degradando bollette un'immagine la iconografia 2019,
Francoforte cambio delle consegne tra i due governatori della BCE entrante e uscente, stando sul palco e si auto, complimentano l'allagati, cioè siamo gli eroi del tempo presente, suscitando qualche dubbio, ma in platea ad applaudire ci sono tutti i capi di Stato e di governo europei.
Ma voi aveste visto Adenauer De Gaulle, De Gasperi, applaudire ai banchieri, è avvenuta questa drammatica mutazione, questo transfert di potere, dalla politica alla finanza, a sua volta alla Finanza, lo ha ceduto agli oligarchi della rete.
L'elemento, tra l'altro non voglio sembrare pessimista, ma se guardate il grafico della finanza e terrificante che sale dal 2012 sale in verticale senza limiti addizionato da cripto.
Sviluppato con gli ultimi attori della delle dell'artificiale, ma fondamentalmente non s'è mai vista nella storia, che le curve del Pilson piatte e quella della finanza sale in B e continua, voi sapete perché si dice pecuniario da piccola, perché la ricchezza lo era la piccola sulle antiche monete impressa alla moneta la faccia da piccola la pecora impazzita,
Questo è un punto che non riguarda solo l'Europa, ma da una parte helicopter money, dall'altra parte, whatever it takes whatever Mistakes, Carlo Marx a 10. Il tasso zero sarà alla fine del capitalismo, non aveva incontrato a quelli del Berchet che han fatto il tasso sottozero, quello è il vero grande rischio che a tutto il mondo non solo l'Europa
Ripeto da noi i i problemi che ci sono, l'ambiente, l'industria porteranno all'Europa.
Tocca a me dirlo, ma temo che sia così.
Politica al centro, anzi politici, ma certi politici al centro, il professor Giulio Tremonti, grazie.
Allora, visto che ci ha raggiunto il presidente Emanuele Orsini, mi fa piacere chiedergli di salire sul palco e immagino spero che voglia dirci qualcosa o comunque non è che si viene qua senza dire niente, io ho il microfono che pende.
Ecco la coda, Ernesto prego.
Ti lascio.
Come si dice, comunque, non vorrai mica delle domande.
Ed è tutto non era previsto, quindi va be'intanto buongiorno a tutti grazie Lucia, grazie Alessandro, grazie a tutta la struttura, tutti i vicepresidenti presente vedo Luigi Abete, grazie anche a Giulio Tremonti, il fatto che insomma all'amico Giulio che ha ha chiuso mi sono appena sono arrivato qui chiedo scusa se è arrivata in ritardo ma condivido tutte le ultime cose che ha detto.
Saluto tutti, saluto anche la parte politica presente tutte le autorità e quindi non è che dobbiamo fare qualche vuoi che facciano cioè dimmi un po'no, perché?
Sto cercando di fare questo prima, quindi io, se vuoi mi attacco a un po'di cose che.
Che credo che comunque, come centrosinistra.
No, va be'adesso, allora parla a ruota libera. Beh, intanto credo che, come come consuetudine che oggi il Csc Centro studi che ho preso la presentazione insomma 2 2026 un per 100, la stima allo 0,06 per il 2027, poi speriamo, visto che l'Italia è sempre riuscita a dimostrare meglio di quello di quello che è e mi immagino che comunque noi faremo la nostra parte come al solito, io credo che comunque siano accentrati i veri grandi problemi, no, il vero grande problema che comunque si concentra ancora sull'energia, perché gli show che possono derivare ancora sul sui costi energetici per la fine dell'anno o l'anno prossimo è il tema, il capitolo principale. Mi devo dirvi
Il mattino sono un po'in ritardo su tutto, perché ho ascoltato il presidente del Consiglio al Senato nel parlare di energia, devo dire la verità, ho molto apprezzato perché è quello che noi stiamo dicendo da un po'da quello che mi risulta a breve dovrebbe riuscire anche il decreto bollette quindi questo sarebbe un sollievo per le nostre imprese.
Si è parlato di ETS, mi collego un po'quello che diceva Giulio prima Tremonti sul fatto che comunque la speculazione finanziaria sull'ETS ha mandato fuori scala, ovviamente, il costo dell'energia ancora oggi oggi il presidente del Consiglio ha anche detto che mi ha fatto piacere, perché è una cosa che diciamo un po'e che comunque il prezzo dell'energia non può essere presa dall'ultima centrale è che diciamo rilasciata energia perché è collegato al costo del gas, quindi quello più alla potrebbe la parte più alta. Io sono molto apprezzato oggi, devo dire queste parole attuiamo le faccio, faremo sicuramente alla nostra parte oggi
Abbiamo visto che i primi nove mesi dal dai dati più 35% confronto la Germania e il rischio, come dicevamo prima che lo shock energetico possa portare quello zero, sei a zero l'anno prossimo, quindi il PNRR, che comunque dai dati ho visto che comunque ha dato uno 0,5%, perché abbiamo saputo spendere bene quei denari, quindi bene, a un certo punto di vista, però, dobbiamo porci anche alla domanda cosa succederà subito dopo nel alla fine del PNRR, quindi anche qui da un po'lo diciamo, mettiamo, mettiamo in condizioni di fare questo piano, paese no che possa attrarre i fondi pazienti che hanno questa capacità, perché questi 440 miliardi che possono essere messi a disposizione ovviamente con un reddito, per poter fare continuare a fare cose che quello che abbiamo lanciato in assemblea a maggio, che sono comunque inerenti alla crescita, alla scuola, alla sanità, io credo che questo sia fondamentale ancora per dare quegli strumenti a questo Paese per essere il Paese che merita
Anche attrarre quei denari diciamo dei cittadini italiani, che sono sui conti correnti, che non sono investiti, quindi riuscire a fare in modo che comunque questa capacità finanziaria possa essere messa in campo, una domanda che l'ho visto che, considerato che ho questa occasione il centro studi fa le previsioni a legislazione vigente quindi l'ha fatto senza che a poter diciamo immaginare la spinta eventuale che,
La manovra che si sta pensando in questo momento potrebbe dare
E quindi, forse, se c'è un momento in cui possiamo chiedere al governo qualcosa per aumentare le previsioni del Centro studi e è questo che cosa dovrebbe fare ora, è logico continuare sugli investimenti vengo anche adesso da un'altra assemblea degli Stati generali di tutti i consulenti diciamo Confindustria promo che va pop va proprio verso quella direzione io credo che in un momento, ma,
Fammi dire Andrea domani mattina saremo a Bruxelles proprio per sostenere ovviamente le nostre istanze
E mi collego anche questo perché secondo me sono molto correlati il fatto che comunque oggi l'Europa è un grande bivio deve dare una grande risposta a quello che sta succedendo perché, come diceva prima Giulio i, i giocatori oggi sono Cina e Stati Uniti e Stati Uniti e Cina e io lo dico tutte le volte perché non mi voglio mi voglio ripetere, ma non mi voglio scordare il fatto che comunque l'Europa sta facendo da arbitro solo con il fischietto dobbiamo smettere di fare l'arbitro col fischietto, dobbiamo smettere di essere quelli che comunque fanno regole, ma dobbiamo giocare la partita. Oggi non è in grado l'Europa di giocare la partita perché purtroppo, quando noi chiediamo debito
Europeo, non chiediamo debito europeo per fare le ciclabili, ma noi chiediamo debito europeo per quelle nuove
Industrie e per mantenere quelle catene del valore delle industrie che sono ancora comunque presente in Europa e la voglio declinare, poi puoi venire a rispondere a cosa chiede la legge di bilancio, perché vedete se oggi noi abbiamo delocalizzato una parte di industria di base che è un grande errore abbiamo scelto tecnologie di cui non avevamo, mi voglio ripetere, non avevamo ovviamente noi la tecnologia, non abbiamo fatto ricerca e sviluppo sulle nostre tecnologie per raggiungere quei target, perché abbiamo tolto quella parola che si chiama neutralità tecnologica dando un grande vantaggio, un Paese come quello della Cina, dove fa una politica oggi dello 0 30 del 30% in meno
Dove ovviamente ci mette in condizione di mettere i nostri prodotti fuori scala. Io stamattina il primo messaggio alle 7 e un quarto, l'ho ricevuto da chi fa allestimenti
Allestimenti lirici. Allestimenti non è auto allestiti, mi dice io sto perdendo tutte le gare, parliamo di allestimenti nelle fiere, cioè quindi non stiamo parlando di una catena industriale di automobili sulle fiere, con prezzi da aziende cinesi di un meno 40%. Allora io dico, ci dobbiamo difendere e quindi da quando noi io parlo di catena del valore dell'industria europea, che ormai sta rischiando di diventando parl alcuni pezzi di componentistica dentro la nostra industria di prodotti cinesi, perché noi non abbiamo sviluppato quella catena del valore perché l'abbiamo trascurata perché non avremmo investito come Europa, io dico li l'Europa deve fare debito pubblico per poter tornare a essere competitivo, perché se dall'altra parte c'è qualcheduno perché il WTC o nasce per quello nasce per darci una responsabilità sociale e ambientale che sia condiviso e comune, ma se questa non esiste, come possiamo pensare di noi noi di competere confronto, questi colossi che comunque in ogni modo ci mettono in difficoltà quindi rimettiamo al centro l'industria. L'abbiamo lasciata anche un po'per colpa nostra, l'abbiamo lasciata
Lontana. Io credo che oggi questo sia da mettere subito e da due anni noi parleremo anche di questo. Al centro c'è ovviamente TS c'è Seebohm, cioè tutti quei capitoli che sono fondamentali e l'energia c'è l'industria, c'è 1000000 di lavoratori persi nel 20 e 5 e quest'anno la previsione di 2 milioni di lavoratori persi
A fronte di comprare prodotti da altri da altri continenti vengo all'Italia, l'Italia, io credo che dobbiamo continuare a spingere sugli investimenti che siano materiali e immateriali, perché oggi sempre di più vediamo che comunque la parte materiale è legata moltissimo alla parte immateriale vediamo cosa succede sull'intelligenza artificiale però a quello dobbiamo anche collocare alla terza gamba la formazione,
Io capisco che l'immateriale per la politica si è difficile da due, da dare, di andare a a dare dimensione, fece come sto spingendo, spendendo i soldi per l'immateriale parole immateriale oggi diventata quella parte per far andare alla parte materiale perché quel telefono giustamente che tutti noi abbiamo in mano di costo a quanto a di valore, no il 50% 40%, tutto il resto sono le applicazioni che gli girano sopra e quello che si riesce a fare con quel telefono, quindi va da sé che sul materiale dei nostri stabilimenti funzioni deve essere comunque quella parte. Poi vengo anche qui, quando si parla di intelligenza artificiale, che quindi parliamo di materiali scusate se spazio su cui sentiremo, poi mi taccio perché volevo venire solo fare un saluto
Penso, noi tutti abbiamo stabilimenti dove abbiamo, non si nasce domattina per lo stabilimento, per il giorno dopo si cresce no a piccole imprese, si parte magari dal garage. Faccio l'esempio di chi è partito dal garage per i telefoni fino a diventare una grande impresa, ma se io già quattro stabilimenti faccio l'uovo, l'ultimo sarà perfetto, tecnologicamente avanzato, digitalizzato, pronto per l'intelligenza artificiale, pronto per avere un dato pulito da chi l'intelligenza artificiale la faccio sia un dato pulito, ma lo stabilimento, il penultimo che è un po', diciamo, è messo bene Digest digitalmente, quello io devo andare di digitalizzare del tutto i primi due ancora. Devo fare ancora più investimenti, quindi spingere ancora sugli investimenti, perché se vogliamo il dato finito pulito e avere l'intelligenza artificiale che ci può aiutare sulla produttività, che sono lì le nuove industrie del futuro, noi dobbiamo renderci digitalizzati tutti, cioè tutta la catena del valore, quindi questo è un capitolo Austria. 6.0, ma chiamiamolo col nuovo patron cambiamo più misurato,
Dopo le misure che ci sono che sennò dopo andiamo in palla, noi non ci capiamo, ci mettiamo altri sei mesi per poterle affrontare, teniamo le misure buone, facciamoli andare quelle, diamogli continuità, riempiamo le, ma non cambiamo più misure, perché sennò diventa un problema e io credo che altro capitolo importante e anche, ovviamente, il capitale umano, perché noi dobbiamo sulle nuove industrie, vengo all'Europa, poi in Italia faccio un ragionamento un po'più complesso. Non può essere l'Europa che non ha unicorni sui satelliti unicornis sugli umanoidi un ricordi sull'intelligenza artificiale, perché tanto noi saremmo brevissimi sulla fisica Leahy noi saremo i più bravi, perché noi riusciamo in ogni modo a mettere, essendo pragmatici, attacca i problemi, ma il vero tema che quando noi incarichiamo quello che abbiamo inventato sull'orizzontale è fatto dagli altri, li stiamo regalando tutti i nostri dati. L'Europa deve fare debito pubblico per avere unicorni e ovviamente che si catalizza i propri dati europei
E questo per noi è fondamentale sugli umanoidi, quando andremo a caricare i nostri dati, stiamo regalando a qualchedun altro alle nostre informazioni.
Chiudo dicendo mi hai chiesto scusa, abbiamo perso per che cosa vorreste, che cosa vorrebbe Confindustria, diciamo, ho detto che questo, se c'è un momento in cui possiamo chiedere qualcosa alla legge di bilancio, sicuramente stanno pensando ad est iper, amo beh Giorgetti ha dato una risposta, quindi devo dire,
Il fatto che abbia detto che, comunque verrà potenziata e continuata l'iper ammortamento. Noi va bene, cominciò prima aggiungiamo gli la parte immateriale che è fondamentale per la formazione, sulla parte, ovviamente, quella che dicevo prima delle aggregazioni. Oggi il problema della produttività è un tema, il divario è quello, noi sui grandi siamo poco sotto la media europea i medi sono superiori alla media europea, il problema che abbiamo con le piccole imprese e microimprese. Dobbiamo metterle insieme, dare aggredito, agevolazioni fiscali, perché le aggregazioni possono funzionare perché chi si mette insieme? Abbiamo visto anche che nelle piccole imprese il problema è che abbiamo chi le governa, che è grande e abbiamo un problema di camion che nazionale, quindi dobbiamo metterli in condizioni che possono essere aggregate, acquisite, e quindi quello incrementerebbe la produttività. Sono quelle che hanno più problema anche sulla digitalizzazione e quindi per poter fare quella trasformazione, poi è ovvio che il tema del patrimonio ci sono un altro elenco di lista, però io credo che oggi sembra doversi concentrare sul capitale umano. Continuiamo e mettiamo a terra al Piano casa, perché uno dei temi per essere attrattivi è sicuramente perché, se vogliamo ottenere dei nostri giorni nel nostro Paese, i giovani comunque io sono formati che magari vanno all'estero ma non tornano. Il problema nostro è il saldo negativo di quelli che non tornano. Il nostro problema è che per per saperli attrarre abbiamo bisogno di quattro cose, uno di dare merito all'interno alle nostre imprese e quindi alla scalabilità, e noi rifare in modo che all'interno di nostre imprese i giovani possono prendere comunque e fare cose di di governance. Secondo, che i nostri giovani c'è un tema di salari e non mi nascondo, noi l'abbiamo detto il giorno 1 usiamo tutti e ho visto che stiamo facendo una legge, ma un accordo sulla rappresentanza, utilizzando il contratto più rappresentativo e quando usano il nostro, vuol dire che gli altri devono conti venire verso il nostro, quindi vuol dire che noi un po'i compiti a casa, ne abbiamo fatti, facciamoli tutti
Sul fatto della di saper attrarre la casa, è un tema, perché vediamo che dove c'è più lavoro c'è più concentrazione, dove c'è più concentrazione, mancano case, ha un costo sostenibile e l'ultima cosa chiudo che se i giovani noi, perché poi non è solo la formazione alta formazione, ma dobbiamo continuare a insistere sui timbri degli ITS, sui temi della specializzazione perché ancora di più in un mondo che comunque va verso la digitalizzazione e le competenze abbiamo bisogno di formare le nostre persone, questo è quello che noi stiamo chiedendo
Il presidente di Confindustria, grazie, scusate l'intrusione, ma non osa Lucia grazie dell'intrusione.
Grazie dell'intrusione, invece allora
Abbiamo visto i numeri, abbiamo allargato lo sguardo, abbiamo sentito il presidente di Confindustria, adesso li mettiamo alla prova da tre punti di osservazione diversi i mercati dell'energia e delle materie prime, l'ufficio studi della grande banca all'università che studia la politica industriale europea e quindi Sissi Bellomo, giornalista del Sole 24 ore è la responsabile della sezione materie prime ben trovato assiste,
Gregorio De Felice dove vuoi
Il chief economist di Intesa, Sanpaolo e Valentina, linciarli, professoressa venga.
Oh no, volevo stringerti la mano.
Direttrice del Louis del Centre for European Airlines Analysis and policy, allora Gregorio De Felice parto da lei, parto da te.
Abbiamo appena visto i numeri del del Centro Studi, buona resilienza dell'economia italiana, effettivamente, nonostante gli shock, cosa può essere fatto per trasformare questa che a tutti gli effetti possiamo, direi, una minor vulnerabilità della nostra economia in una leva che strategica per consentire, diciamo a,
Stabilmente tassi di crescita più elevati, perché l'assessore non possiamo tutte le volte sorprenderli, sì, le previsioni grazie innanzitutto buongiorno a tutti le previsioni del Csc sono abbastanza simili alle nostre e mi soffermerei su una variabile che è molto importante.
Ossia quella dei consumi delle famiglie.
La resilienza c'è, dobbiamo trasformarla in una leva strategica per lo sviluppo consumi delle famiglie, il team guidato da Alessandro e prevede un forte calo nel 27.
Dall'1:01 di quest'anno allo 0 5, allora, tra i vari temi che riguardano
La bassa crescita e ne ha fatto un cenno Emanuele Orsini proprio nel nel finale, parlando dei giovani, dei salari, eccetera, è chiaro che tra i tanti temi c'è quello dei del basso livello dei consumi, è il basso livello dei consumi, è legato a un trend della produttività complessiva attenzione non del manifatturiero ma complessiva dell'Italia che non è soddisfacente nel confronto con altri Paesi europei quindi bene la riduzione del cuneo,
La la, la, la, l'ampliamento del della fascia di reddito da 50 60.000, però ecco, ci vuole qualcosa di più, ci vuole qualcosa di più, ci vogliono stimoli per aumentare la produttività delle imprese e ricordo la situazione è molto diversa tra il manifatturiero, dove la produttività comunque cresce ma a quella del del del commercio, dei servizi e delle libere professioni della pubblica amministrazione ha una tendenza decrescente, quindi poi il livello, il problema rimane. Rimane lì allora stimoli alla produttività, visto che parliamo di Legge di Bilancio, Andrea
Credo che non si possono più fare anche per i vincoli di bilancio che abbiamo, non si possono più fare interventi a pioggia, okay devono essere interventi molto più selettivi e mirati.
Che abbiano l'obiettivo di un incremento della produttività, allora ricordiamoci che un incentivo viene pagato da da dall'età, dal da noi cittadini, quindi in cambio vogliamo un beneficio, un beneficio in termini di crescita, di occupazione, di riduzione delle disuguaglianze e così via.
Quindi e poi ci torno su questo l'altro tema e Emanuele le chiamava le nuove industrie, io lo chiamerei settori strategici ad alto valore aggiunto, il che non vuol dire dimenticarsi di tutto il resto, ma vuol dire a creare degli degli strumenti a favore di quei settori come può essere possono essere ad esempio il baio tech, la robotica, l'intelligenza artificiale, la space economy e guardo Giorgio,
Che hanno tutti un valore aggiunto più alto e che hanno certamente un valore aggiunto per addetto più alto, quindi maggiore produttività,
Una certa domanda crescente, e quindi se c'è quelli sono valori, sono settori che consentono via produttività, un livello salariale più forte sono settori a elevato valore aggiunto, con quale strumento lo facciamo?
B una delle idee possibili.
è quella di modificare un po', ha la faccia e gli obiettivi del Fondo centrale di garanzia, che ha funzionato molto bene in chiave difensiva contro la pandemia, con per le imprese in difficoltà, eccetera farlo diventare uno strumento strategico che gioca all'attacco, ossia che garantisca investimenti a favore della produttività, investimenti a favore di quei settori strategici ovviamente mai al 100% e di rete, ma il costo per lo Stato e il rosso no, perché innanzitutto va a debito soltanto la la probabilità di default, quindi una piccola cifra, ma per questo si possono usare benissimo fondi di coesione europei e anche italiani, dopo ne parliamo di questi fondi di coesione professoressa prima, però materie prime Sissi. Bellomo un applauso, però giusto
Allora, Sissi, materie prime sui mercati del petrolio e del gas.
Li segui ogni giorno, da decine d'anni, diciamo, ti leggiamo tutti sul Sole il 2 ottobre il G7.
Ha deciso di liberare fino a 100 milioni di barili di riserve in quattro mesi,
Sul Sole, però, hai raccontato e io mi sono allarmato e qui, come me, eleggersi sole tutti i giorni tu dici che scorte di combustibile calano e c'è allarme nel senso perché le scorte sono scorte, prima o poi finiscono allora che inverno deve aspettarsi un'impresa italiana sul fronte dell'energia.
I discorsi complicata. Tu stai citando i miei articoli e tra l'altro, sono indegnamente seduta tra due economisti, ma io sono solo una giornalista, e scusatemi anch'io, ma diciamo il livello ce la giochiamo reddito di amore per lo studio, studio tanto studio tutti i giorni, ogni giorno cambia, citavi dei miei articoli di qualche giorno fa in cui si era chiarito definitivamente il dubbio. C'era fin dall'inizio che questo questo annuncio in pompa magna di altri 100 milioni di barili al giorno dalle scorte in realtà non erano altri, ma erano rientravano sempre nel pieno di marzo, quello coordinato dall'Agenzia internazionale dell'energia, e si diceva che bisognava anticipare diesel e questo è vero in Europa, molti dove, dove i paesi hanno anche riserve strategiche di carburanti, cosa che invece non non è negli Stati Uniti, negli Stati Uniti e custodiscono nella Strategic Petroleum Reserve, soltanto Gregio petrolio greggio stentano a tirarli fuori, ma senza metterli fuori, non perché sono brutti e cattivi, perché per adesso ce l'abbiamo ce l'abbiamo in qualche modo fatta perché le forniture in qualche modo riuscivamo a procurarsela, perché c'è il timore ed è giusto che ci sia il timore che, insomma, se sei in difficoltà economiche
Brevemente, non ti vende i gioielli di famiglia e il problema è se la crisi dura e la crisi, in questo caso nel Golfo Persico sta durando veramente troppo, tutte le proiezioni degli analisti erano state, è vero, all'inizio, molto più pessimista e si sono dovute correggere in virtù di una resilienza parola brutta che mi sta antipatica però rende l'idea,
E del sistema che è stata eccezionale, di nuovo ha superato le aspettative, e però è anche vero che chiunque inseriva nei suoi scenari un orizzonte di fine di questa della crisi, di questa crisi nel Golfo Persico del blocco di Hormuz, blocco tra virgolette, perché poi, insomma io lo ripeto ogni volta che ho occasione di parlare in pubblico non c'è una saracinesca che l'Iran apre, la chiude la apre e chiude,
Il lo stretto di Hormuz è stato di fatto a lungo bloccato, non lo è più così tanto tant'è vero che hanno ripreso ad esserci esportazioni anche consistenti.
Ci sono modi di bypassare, ci sono strategie tecniche con cui hanno imparato a far passare un po'più carichi dal dallo stretto e contemporaneamente a sfruttare altre rotte di rifornimento in prospettiva, nei prossimi anni ci sono molti i progetti di investimento per riuscire a bypassare ancora meglio diversificare il rischio.
E che, come tutti gli imprenditori di tutte le persone che si occupano di economia sanno diversificare il rischio è fondamentale in qualunque campo adesso abbiamo imparato, forse abbiamo imparato che anche diversificare il rischio logistico, oltre che il rischio?
E delle fonti. Comunque, stiamo andando avanti ad annunci politici, anche gli annunci di Trump, di del patto scellerato, fatemi dire con con Putin per mettere di nuovo diesel sul mercato e di nuovo uno specchietto per le allodole, perché la Russia non ha quell'enorme disponibilità, tant'è vero che ha vietato le esportazioni per prevenire gravissime crisi di approvvigionamento in patria, perché è vero, le raffinerie le son state in gran parte distrutte da droni e missili ucraini che sono diventati molto precisi, molto chirurgici. Sono andati davvero colpire le infrastrutture energetiche, come del resto anche la Russia sta colpendo infrastrutture energetiche. È un un enorme. È difficilissimo intreccio di questione di fronte a cui noi possiamo fare abbastanza poco e che cambia ed è fluido ogni ogni giorno. Bisognerebbe che finisse questa questa sciagurata guerra nel Golfo Persico. Bisognerebbe che finisse una volta buona, son quasi cinque anni, quella tra tra Russia e Ucraina. Però questi avvenimenti, insieme ho paura che abbiano cambiato in maniera abbastanza permanente
Il nostro quadro degli approvvigionamenti e lo scenario è il modo con cui dovremo organizzare, fiere e reagire, non non tanto vendendoli illusione ennesima che si possa fare a meno degli idrocarburi, perché non è così e non sarà così, si può, si possono fare passi avanti, li stiamo facendo ed è giusto e sacrosanto ma non finirà la necessità di idrocarburi non finirà la necessità di altre materie prime che passano,
Dal Golfo bisognerà diversificare sempre di più sperare che il mondo un po'rinsavisca da questo punto di vista e, insomma, mi.
Una prospettiva difficile, dare una risposta.
Può vedere una soluzione, una soluzione vera, quantomeno temporanea ci sarà quando finisce la guerra nel Golfo e comunque non sarà una soluzione decisiva e immediata perché dovremmo ricostituirla e queste scorte, per cui per gran parte del 2027, probabilmente anche il programma di domani ci sarà una domanda extra che sarà necessaria è benvenuta se vogliamo risolvere le riserve perché quelle servono e assolutamente riconduciamo allora professoressa, mi piacciono i colleghi andiamo ovviamente in Europa Europa che aveva citato anche prima il
Sono felice di politica europea, lei parla ovviamente molto ultimamente, diciamo, e anche di risorse limitate su cui bisogna scegliere, lei ha scritto con Bontadini un lavoro che ha già la domanda nel titolo, quindi ha fatto metà, ha fatto parte del mio lavoro perché lei dice dove concentrare gli interventi allora le chiedo dove vanno concentrati.
Grazie intanto veramente un sentito ringraziamento a Confindustria, al centro studi per questa occasione
E di riflettere su questi temi così importanti per il futuro dell'Italia e del dell'Europa e si diceva prima molte cose mi trovano fortemente d'accordo, cioè si diceva, prima della mancanza di politiche industriali che per tanto tempo ha caratterizzato l'Unione europea e il fatto che adesso si sta un po'cambiando rotta che ci si è accorti che l'assenza di politiche industriali può significare la marginalizzazione del dell'industria dell'industria europea e,
Il problema adesso però è con, come diceva giustamente risorse limitate dove concentrare queste queste risorse, quello che noi abbiamo un po'cercato di fare è individuare dei criteri, quindi partendo appunto dalla identificazione di non settori strategici, nel senso che l'idea non deve essere più quella di andare a individuare i settori ma piuttosto guardare le catene,
Del valore e andare a vedere quali sono le parti, diciamo strategiche all'interno delle catene del del valore, e il secondo e i criteri qui riguardano quindi non semplicemente le dipendenze, perché parlare di dipendenze significa fare delle politiche che sono troppo estese, ma a vedere dove queste dipendenze creano problemi di crescita nel medio lungo periodo e quindi come si diceva prima,
Pensiamo appunto alle tecnologie del digitale, pensiamo all'energia, pensiamo ad alcuni comparti del della salute, quindi i cosiddetti ecosistemi critici, il secondo punto è che anche questi sono ovviamente, delle aree molto molto ampie e in cui ci possono essere dei ritardi accumulati molto forti, quindi è importante individuare la prossimità della struttura produttiva europea e quindi andare a concentrare le risorse dove le probabilità di successo sono,
Più alte e per fare diciamo qualche esempio, se pensiamo, se pensiamo all'Italia, noi abbiamo delle competenze molto importanti nella meccanica, nella meccatronica, che ci danno un vantaggio comparato, potenziale molto importante in alcuni settori, anche della transizione.
Ad esempio energetica, sulla parte della componentistica e dei e dei macchinari, che però appunto vanno, ovviamente diciamo indirizzati verso queste.
Parti della catena del valore e ad alto valore aggiunto e con prospettive di crescita nel medio lungo periodo, anche perché l'elasticità della domanda a livello internazionale è più alta, il terzo criterio è quello della complessità, perché ci sono tanti studi che fanno vedere to che la specializzazione in componenti più complesse non soltanto genera maggiore valore aggiunto e maggiore produttività nel breve periodo ma amplia anche le prospettive di diversificazione nel medio nel medio lungo periodo. Quindi questi sono un po'i criteri che abbiamo proposto e andando poi a distinguere, ovviamente, ciò che può essere fatto a livello nazionale da ciò che deve essere fatto a livello a livello europeo.
Lì ci sono iniziative importanti come quelle delle degli Ipcei, che guardano appunto a settori diciamo, a tecnologie molto complesse, da batterie alle micro elettronica, l'idrogeno, dove le imprese italiane partecipano e il problema è ancora una volta che è molto rischioso passare dall'assenza di politiche industriali a politiche industriali finanziate con aiuti di Stato nazionali perché questo pone i paesi in una situazione di forte asimmetria in base a quelle che sono le disponibilità di bilancio. Quindi gli IPCEI, ad esempio, dovrebbero poter usufruire di un finanziamento europeo di una proporzione molto maggiore, come è stato fatto in parte con Next Generation You ma con la fine dei NextGenerationEU. Bisogna trovare meccanismi che consentano che e nelle tecnologie strategiche anche il finanziamento sia un finanziamento che derivi da da dal dal bilancio europeo, quindi o dal bilancio, oppure da fondi come come quello di Next Generation You, che vanno appunto, come sta
Diffuso in cui esaltante, come si diceva prima, esattamente più se si torna ad ottenere, lo faccio con guardando in prospettiva e guardando al gas.
Jones che per l'Italia è, diciamo, l'idrocarburo principale perché quello su cui facciamo il prezzo dell'energia elettrica.
Pippo
Spesso si dice sempre però insomma, buona parte purtroppo aggiungo anche il purtroppo, nel senso che spesso preferiscono dalla platea mettiamo il caso che davvero questa guerra finisca e che lo stretto si riapra parzialmente ai già ricordato tu che è aperto ma che si riapra del tutto riaprirà del tutto si tornerà a una situazione precedente cosa ci dobbiamo aspettare e in parte ne abbiamo già accennato prima, no, io non credo che si tornerà esattamente alla situazione precedente.
Anche anche in quel caso ci saranno degli aggiustamenti per quanto riguarda il gas effettivamente e le previsioni, ma anche per il petrolio era le stesse erano di di grandissimo aumento dell'offerta a superare di gran lunga la domanda e che quindi avrebbero portato un a un periodo di insomma di quantomeno di fondamentali favorevole alla discesa dei prezzi e ora questa guerra anche ostacolato lo sviluppo di ulteriori progetti da parte del del Qatar che è stata,
Il paese più penalizzato, perché in questo modo il mondo ha perso un quinto del ci mette il rinnovo dell'offerta di Gnl, ci rimetterà forse non troppo a ripartire, ma sicuramente ha rallentato.
E non moltissimo, ma ha rallentato lo sviluppo che aveva in programma il progetto, il Qatar,
Quello che Qatar che, tra l'altro, è importante per l'Italia, perché mentre si dice mano, va be'Megas che va in Asia e in realtà l'Italia invece lo importa e fino a dicembre è stata prolungata la lo stato di forza maggiore no, quello che,
Quello su cui vorrei sposta spostare l'attenzione e che in generale noi non stiamo vivendo un un remake del 2022 e mi vien da dire purtroppo perché all'inizio si diceva non era un remake del 2022, no, state tranquilli, finirà presto, no, non è un rimette il 2022, perché e non e non abbiamo più perso non abbiamo più tagliato una dipendenza che era sostituibile, che era in qualche modo sia stati bravissimi a sostituire il il gas russo gas russo quantomeno quello via gasdotto giudice quello,
Togliere la riuscì a trasformare il piatto più semplice di quello che è stato un po'più semplice, forse, e temo in realtà noi stiamo vivendo una nuova epoca di coercizione economica che non è legata solo a dazi su prodotti ma che quando vi ricordate, quando parlavamo della di di Putin ed è di Gazprom che ci faceva la guerra dei casi, il gas come arma, beh, adesso viene usato come arma un po'da troppa gente le materie prime in generale e vediamo le restrizioni all'export da parte della
Della Cina su terre rare e altri minerali critici, però vediamo anche i ricatti degli Stati Uniti, fatemelo dire perché gli Stati Uniti hanno detto no, adesso facciamo un accordo che voi accelerate questa immissione di Harris di riserve di diesel sul mercato, altrimenti noi vietiamo le esportazioni di Diesel dagli Stati Uniti e sarebbe un disastro perché,
I diesel, gli Stati Uniti sono il primo fornitore al mondo, in questo momento è il primo esportatore e altri ricatti ci vengono fatti sulle normative europee su cui non entro nel merito le normative ambientali vediamo ad esempio il è stato rinviato da un anno l'introduzione del regolamento per limitare le per per monitorare e controllare lungo la filiera con l'obiettivo di limitare le emissioni fuggitive di metano ma perché perché gli Stati Uniti di nuovo e il Qatar, che ha detto no,
Se lo fate
Ricordatevi le nostre forniture,
E è così, cioè è inutile che ci nascondiamo, quindi è un'epoca in cui in tanti in troppi usano.
Barriere commerciali, i dazi divieti sospensioni d'esportazione, quote di importazione come come vincolo come vincolo per per per effettuare ricatti di questo tipo tornando al gas, purtroppo lo vediamo di nuovo sopra a 85 euro per megawattora e tanta roba e un massimo dal 2022 si parla tanto di scorta europee troppo basse per l'inverno in realtà sono molto basse solo in Germania controllavo stamattina, perché poi aggiungiamo sempre no, ma in Italia gli stoccaggi sono pieni quasi al 90%
Ma ormai sono verso l'80%, anche in Francia, in Spagna, no persona sono la Germania e l'Olanda, che purtroppo sono mercati di riferimento che fanno il prezzo, ma non metto subito le mani avanti perché manipolano il prezzo di Amsterdam in maniera diabolica perché quello è un riferimento riferito a quello snodo di di infrastrutture di approvvigionamento e il prezzo si fa ad Amsterdam non perché ce l'hanno imposto agli olandesi il prezzo si fa ad Amsterdam perché quello era lo snodo principale sul mercato europeo.
Ai tempi della Russia e ai tempi in cui l'Olanda era un grande produttore che poi ormai è diventato irrilevante, stoccaggi vuoti in Germania, stoccaggi vuoti in Olanda, soprattutto, influenzano moltissimo il prezzo che comunque fa da riferimento. Poi c'è anche un tema di di di spread, il differenziale tra il prezzo del TTF prezzo italiano, però alla fine ci sono i trasporti che incidono. Forse possiamo discutere se un benchmark è ancora adeguato, lo è perché il più liquido sono so forse parlo i termini troppo da nerd del meccanismo
E non voglio entrare due politici, non voglio voglio soltanto lanciare spunti di riflessione, che sono gli spunti di riflessione con cui mi confronto ogni giorno, lungi da me l'idea di di di di di esprimere opinioni politiche, non è il mio mestiere, il problema è che effettivamente io no non vedo benissimo,
Il mercato del gas quest'inverno speriamo che ci aiuti che il Niño che ci ha fatto tanto sudare che ci faccia avere, dopo un inverno tiepido e però, dall'altro lato, penso che il sistema ha mostrato una grandissima capacità di reazione nel 2 2022, adesso che è più difficile è sicuramente gli aggiustamenti ci sono. Ecco, non bisogna sempre guardare al lato negativo delle cose e la capacità di adattamento del sistema. Ci ha sorpreso più volte, certo difficile pensare a un ritorno in tempi rapidi a quotazioni del gas. Non dico ai 20 o meno di 20 euro a cui eravamo abituati all'inizio di questo mese, ma ma forse anche tornare alla quella trentina di febbraio
Aspettiamo che ci sia quantomeno la pace nel Golfo, quindi c'è un problema di composizione del prezzo, c'è un problema di dipendenza e che poi diciamo è il problema perché è stato dipendenti da qualcuno a monte, possono dipendere qualcun altro se è un problema, anche quando questo qualcun altro è un amico, se non lo è più, è ancora peggio una forma di equilibrio a avere una contro dipendenza. Ma l'Europa diciamo non a una situazione del genere, quindi anche perché adesso dagli Stati Uniti siamo dipendenti con un grado di dipendenza simile a quello che avevamo commossa esatto prima del 2022 e ricordiamocelo e i rapporti sono quello che sono e i rapporti sono quello che sono allora dal costo dell'energia, del costo del denaro, De Felice, perché qui, nel senso abbiamo la BCE che ha portato il tasso sui depositi, suona la sveglia al 2,50%, voi, come centro studi di Intesa, Sanpaolo, vi aspettate almeno un altro rialzo e altri se ne aspettano anche di più, quindi diciamo, non siete nemmeno i più pessimisti, lo spread si allarga. Ho letto che
La vostra lettura, diciamo, sono più su tensioni francesi, ma la domanda che ti faccio è che cosa si deve come si deve
Come deve affrontare il mercato un'impresa per quanto riguarda il costo del denaro nel nel prossimo futuro?
Ma il dal punto di vista della finanza si è aggiunto un nuovo problema, che è quello al di là dei rialzi dei tassi. Io spero che la tua previsione e si è sbagliata, ma non per rivalità tra i centri di ricerca, ma per il bene dell'Europa e dell'Italia, cioè che ci siano meno di tre rialzi, come ha dimostrato in una in una slide il problema qual è eh eh eh ed è un problema che non è italiano e ma l'Italia è dentro. Il problema è che oggi la Fiom un crescente rischio fiscale dovuto da una forte variazione verso l'alto del debito pubblico e privato negli Stati Uniti, per via delle società di intelligenza artificiale che hanno accumulato un debito di 15 di oltre 15 trilioni di dollari di debito, il debito americano continua a salire il deficit e al 6% e in Europa abbiamo il problema francese, cioè, e lo spread della Spagna ad agosto della scusate della Francia ad agosto era 80
Oggi è 140 e l'Italia ne risente, perché in una fase di avversione al rischio.
La situazione tra Italia e Francia è molto diversa, però l'Italia ha un problema di stock alto 138. La Francia ha un problema di deficit 6 e 2%.
E non a un governo che è in grado di approvare la manovra di bilancio che dovrebbe tagliare di 50 miliardi.
E quindi non si sa come l'opposizione non sembra, l'opposizione in Francia non sembra disposta a negoziare. Il 18 aprile si voterà, ci sarà un nuovo governo e così via. Comunque, per farla breve, io credo che il rialzo dello spread italiano sia essenzialmente dovuto a un effetto contagio dalla dalla Francia. Abbiamo le nostre vulnerabilità, ma insomma il governo ha tenuto la barra dritta in questi quattro anni, quelli quelli che sono quelli che sono stati quattro anni abbondanti e quindi non vedo
Un un grande problema per per l'Italia, la disciplina fiscale
Del del nostro governo e apprezzata all'estero, la situazione è molto diversa da quella che avemmo nel 2011, quando ci fu la crisi del debito sovrano.
Non abbiamo un peso degli Esteri così forte come come come allora e la situazione delle delle banche è completamente diversa, sono molto meno esposte al debito, sono molto più sane, eccetera eccetera, anche un po'più grande
Va be'.
Potenzialmente ancora di più, ma insomma, però questo è un altro argomento.
L'ho provato allora Meridiani
Chiudo il giro con l'obiettivo di Confindustria dell'assemblea di maggio ed era un obiettivo importante, siamo ancora lontani. L'obiettivo è quello del di una crescita del 2%. L'anno allora quest'anno 1% l'anno prossimo 0 6, ma a legislazione vigente, quindi, possiamo anche sperare che ci sia qualche decimo percentuale in più. Rimane il fatto che il 2 è lontano, quel 2 si fa aumentando la produttività e voi avete fatto proprio degli studi, confrontando la produttività italiana con quella di dei grandi Paesi europei. Qual è la leva che ci avvicinerebbe di più alla crescita del 2%, domanda difficilissima? La crescita e la crescita del 2%, però domanda ovviamente è molto, molto importante che guarda anche al nostro Paese in un orizzonte, diciamo di medio e lungo lungo periodo
E la produttività è sicuramente, è essenziale per generare una crescita del 2%, ma è importante.
Anche sottolineare, come è stato tra l'altro, già fatto che dobbiamo per per avere una crescita sostenuta.
E poi c'è il tema importante.
A cui faceva riferimento prima del Belice, e se andiamo a guardare le differenze di produttività, soprattutto il settore dei servizi in Italia.
Di produttività ed è una proporzione, diciamo, enorme, del nostro sistema produttivo e lì io mi riferisco non soltanto, ovviamente ai servizi tradizionali, ma anche a quel pezzo di servizi, quelli che si chiamano servizi avanzati, noleggi intensi service, quindi i servizi dell'informatica ingegneria,
Insomma.
Quindi quel pezzo di servizi che poi è strettamente legato alla manifattura si parlava prima del fatto che il valore, ormai de anche dei beni fisici, è fortemente concentrato nella nella componente che sicché fa riferimento poi agli intangibili, questo vale se guardiamo a ai telefoni, ma varrà sempre di più anche nel settore automobilistico, quindi, potenziare l'investimento in intangibile è importante anche per risollevare la produttività all'interno di quel comparto così importante dei servizi, se creiamo occupazione nei servizi a bassa produttività. Questo chiaramente, poi, fa sì che il livello medio di produttività e cresca cresca meno
Grazie un applauso.
La cosa positiva di essere un Paese che, diciamo, non sta dando tutto quello che potrebbe dare, che non è così complicato, fare le cose giuste per migliorare parecchio, quindi diciamo godendo sono anche un tifoso della Juventus, quindi io la guardo anche da questo punto di vista nel senso come possibilità di miglioramento della Pasqua.
Allora, grazie a Sissi Bellomo, grazie alla Gregorio De Felice Valentina, Mele entrare.
Allora?
Allora, presidente, che tifa Fiorentina quando senta Juventus, allora
È il momento della politica, lo è quanto mai considerato che stiamo proprio a ridosso della legge di Bilancio, chiamo quindi deputato del Partito Democratico, vicepresidente della commissione, attività produttive della Camera Vinicio, Peluffo, ben trovato.
Forza Italia, portavoce nazionale del partito, e in Commissione agricoltura della Camera, Raffaele nevi, e il senatore della Lega in Commissione Bilancio del Senato, Claudio Borghi.
Ben trovato.
Allora, nel riparto da lei.
Allora?
Giorgetti, cosa che fa spesso ha invitato al.
La prudenza sulla manovra, il che diciamo di solito dai mercati, e già ride Board che fate un po'voi.
Allora, Forza Italia ha messo sul tavolo questo taglio dell'Irpef fino a 60.000 euro di reddito, c'è la detassazione delle tredicesime, c'è l'aumento delle pensioni minime, ci sono tantissime cose e c'è anche questa richiesta di prudenza da parte del ministro dell'Economia e delle Finanze in un quadro di risorse limitate e questo è qual è per voi la priorità da cui partire.
Ma intanto grazie buongiorno a tutti io ha l'ingrato compito, diciamo, di a concentrare una sessantina di pagine che è qui presente, onorevole Casasco, che è il nostro responsabile economia, ha sottoposto a al partito in poche priorità sì, ma questo è a ben vedere il lavoro che dobbiamo fare perché si fa molto presto a dire facciamo questo questo questo questo e questo poi arriva a Giorgetti sottolineo giustamente che ha l'obiettivo di
Favorire, diciamo, una spesa oculata, come dobbiamo tornare ai fondamentali? Spesso il professor Tremonti, che insomma che una volta era Tremonti, nel senso che faceva questo lavoro quasi per inerzia. C'è però i fondamentali, cioè dobbiamo essere in grado di capire quali sono le cose fondamentali per sulle quali spendere i pochi soldi, perché ci sono pochi soldi a disposizione Rella rispetto alle grandi emergenze che abbiamo e quindi qual è la proposta di Forza Italia? La proposta di Forza Italia è semplice, uno sostenere i consumi, 2 sostenere investimenti. Mi pare che siamo in linea e usciamo con quanto diceva il presidente Orsini. Noi abbiamo spinto molto sull'iper ammortamento. Noi siamo convinti che quella misura che deve essere allungata almeno di un anno
E anche estesa, ah, per esempio, ah ah ah, ai software noi abbiamo parlato spesso della necessità, anche prima al Presidente faceva riferimento che non bisogna solo investire in capannoni oggi, macchine nuove, ma soprattutto anche nelle tecnologie che spesso sono quelle che ci fanno, tra l'altro, aumentare la produttività e quindi abbiamo fatto innanzitutto questa proposta che consideriamo la proposta fondamentale per quanto riguarda la crescita per il Paese. Poi, per quanto riguarda invece il sostegno ai consumi e non c'è dubbio che noi dobbiamo dare un segnale al ceto medio nella fascia tra 50.060 mila gli studi dicono che no, non sono tantissimi, ma sono quelli che poi sono anche importanti per sostenere i consumi italiani. A questo abbiamo aggiunto il tema delle tredicesime con un CAP nel senso che sopra una certa no, dico l'aiuto tra le istituzioni tra i 50 e 60, che poi lo mantieni anche se ne guadagni 200 oppure a un certo punto non ce l'hai più no, no, per ridurre diciamo la spesa, manteniamo alto di mantenere
Lo manteniamo e poi, per quanto riguarda le tredicesime, ma poi ci abbiamo una proposta anche che abbiamo inserito nel nostro progetto di politica industriale su sull'Ace ho sentito anche il presidente che che ne parlava però, ecco, siccome siamo seri.
E pensiamo che tenere i conti in ordine
Est essere attenti.
Significa fare un gran bene al paese. Certo, dobbiamo essere coscienti che vedremo se riusciremo a mettere in campo tutte queste cose. È evidente però la prima che mi ha dato è quello sulla prodotto. Dipenderà dall'Europa e li voglio sottolineare che il nostro principale oggi impegno è proprio in Europa. Noi ieri abbiamo ha avuto una importante iniziativa del Partito popolare europeo li stiamo spingendo per cambiare l'Europa o cambia l'Europa o non ce la faremo, diciamo a gestire da soli egoista, non ce la fa la Germania, figuriamoci se ce la facciamo noi, quindi su questo fa bene Giorgia Meloni e il Governo a spingere molto, noi stiamo spingendo pro quota nostra per arrivare a, diciamo, avere un aiuto reale dall'Europa e non un problema, come è stato più volte e in passato. Se questo riusciremo a farlo, certamente si riuscirà anche a investire, però in questa direzione. La nostra direzione è molto chiaro.
Grazie, onorevole Nevi.
Allora, senatore Borghi, lei ha detto che serve una Finanziaria coraggiosa per muoversi in anticipo, rispetto possibile recessione, le chiedo quanto quello che lei ha detto e quindi pensa sia contrario a quanto invece dice il ministro dell'Economia Giorgetti, quando invece invoca prudenza.
E questo succede spesso, beh, comunque nessun problema, ma ma è normale, insomma, è giusto anche che ci sia una una sana dialettica fra chi chi Pecchia pensiero indifferenti.
Ci arrivo, prego, mi permetto già che sono qua, ovviamente, per commentare questo pregevole rapporto e credetemi vedere i rapporti equilibrati come quelli di Confindustria, a me fa molto piacere perché voi tenete presente che io stasera devo andare a rete 4 Dalla Berlinguer dove,
Il filmato sarà i clochard che razzola nella nella pattumiera. No e cose di questo tipo e dirà, ma guardi, è mai possibile allora come se tutto il Paese fosse in disastro? Disperazione, recessione e così via. No, non è vero. Il Paese, un Paese, è anche un Paese che cresce il Paese, era anche un Paese che cresce più delle stime come come è stato quello e secondo me sarebbe anche opportuno che in televisione, qualche volta si facesse vedere quello e non semplicemente tutto quanto va male che vi assicuro che anche nel Paese più ricco, se uno vuole andare a cercare il disperato e senzatetto lo trovano, ma non necessariamente l'immagine che deve dare del paese. È sempre quella lì. Io vado a cercare di, diciamo, controbattere questa narrazione, ma faccio fatica, quindi sono contento, mi permetto ovviamente sempre un minimo di neanche critica, diciamo, un'osservazione costruttiva
Che è quella legata al PNRR, allora, come è noto, io non sono un grande fan del PNRR no, e ogni volta che vedo, diciamo indicare
Un beneficio da parte del PNRR e un timore per quello che succede quando il PNRR finisce come è stato, diciamo dall'inizio di questo dibattito mi viene un dubbio perché dice magari non capisco io e vi vi esprimo questo questo dubbio che ho è il PNRR è una fonte di finanziamento,
Tutt'Italia pensa che siano soldi aggiuntivi che noi, senza il PNRR, avremmo investito, 10 con il PNRR invia un vestito 20 e quindi va bene, ma non è così, il deficit non non è netto del PNRR, ecco, penso vi do una buona notizia, c'è già quello che correggerà al rialzo,
Le aspettative di Fontana è già in parte dato perché il, lo scostamento di bilancio che è stato approvato ieri ovviamente è fuori dal conto del deficit, ma sono investimenti in più, è l'investimento in più, sicuramente sperabilmente farà se è fatto bene farà crescere il Pil quindi diciamo, sappiamo già che ci sarà un aiuto o no a parte del Pil,
Ma il PNRR attenzione
è una maniera di finanziare cose che lo Stato, altrimenti finanzia normalmente con i Btp, non non non non c'è niente di differente.
Non solo mi piacerebbe davvero in qualche assise perché le modalità di questo indebitamento son state decise durante il Governo Conte 2 e io ci ho messo da rappresentante dei cittadini tre anni per sapere cosa diavolo era il tasso di questo mutuo quarantennale trentennale che noi abbiamo, abbiamo sottoscritto con l'Unione europea e poi alla fine me l'hanno detto e con orrore ho scoperto che noi abbiamo fatto tutta questa enorme parte a debito del PNRR a tasso variabile,
Nel periodo in cui i tassi erano a zero, perché i tassi erano a zero nel 2020 e si poteva mettere tutto il debito a tasso fisso che si voleva perché la BCE avrebbe comprato tutto noi abbiamo ben pensato di emettere 122 miliardi di debito con l'Europa a tasso variabile e adesso che i tassi salgono, è ovvio che il mio amico Giorgetti si mette le mani nei capelli perché dice ho signore, cioè questa roba qua era dentro in tutti i conti a tasso basso, e invece dobbiamo pagarlo a tasso molto alto. Stiamo attenti perché tante volte guardiamo i piccoli dettagli e poi ci sono queste macro errori fatti in passato.
Uno dice poi certo è facile dirlo dopo, è ovvio, è fatto né facile dirlo dopo io vengo dai mercati finanziari, se c'è una categoria che odio è quella del se vede vista no e se vedeva che saliva se vedeva che scendeva no ho capito, ma vieni vieni qua a farlo tu no, questo questo mestiere, però è evidente che se i tassi erano a zero non poteva essere simmetrico. Il rischio non poteva andare a parte, appunto è quello che è il mio amico Tremonti, dice il, la creazione del tasso negativo, ma tasso negativo. Fino a un certo punto è ovvio che il rischio era tutto sulla salita
E stessa cosa, quindi, e vengo alla tua alla tua domanda e chiudo il perché della Finanziaria coraggiosa del perché io chiedo sempre un po'più di deficit un po'più di investimenti rispetto a quello che si parte, perché anche qui è asimmetrico il rischio, cambiare rotta a un paese è una cosa molto lunga, cioè non è il Paese come un'enorme petroliera. No, il governo può dare un input e ci si mette molto tempo, poi ha sterzato e quindi bisogna, per quanto possibile anticipare il. Il ministro Tremonti ha parlato di nuvoloni, perché giustamente vede la Francia che ha qualche problema, no e così via. Ecco se le cose vanno bene e quindi questi nuvoloni si diradano noi, che partiamo da una crescita che al momento è buona, ma sarebbe ovviamente auspicabilmente più alta avere un una spinta maggiore da parte della legge di bilancio. Non ci creerebbe dei surriscaldamenti, cioè invece di uno andremmo a due e forse magari non sarebbe neanche così male se invece le cose dovessero andar male, effettivamente ci fosse crisi del debito o qualcosa del genere in qualche paese vicino che ci contagi o quantomeno che ci porti a rischi di recessione. E allora
È proprio lì che bisognerebbe già avere in circolo qualche investimento in più o qualcosa in più rispetto a il l'austerità è tutto questo e sono convinto si potrebbe fare senza attirarci, diciamo, gli strali del mercato della speculazione e così via, perché in questo momento, grazie alla stabilità, perché è un valore in sé e forse è il valore più grande che è stato di questo di questo governo cioè la stabilità ha un valore, ha un valore e lo vediamo e lo vediamo nel ricomprare mentre internazionale nella tranquillità con cui le aziende possono in qualche maniera fare un po'di programmazione senza ogni volta a pensare che,
Cambi tutto in modo in modo a 180 gradi e quindi, insomma, non c'è niente di male a fare, per cui è così. Io chiedo una finanziaria coraggiosa che metta qualche, diciamo investimento e qualche soldo in più, anche senza sforare il 3% e io, dal mio punto di vista, fosse per me lo scorrerei un pochettino, però non sono il ministro e non lo sarò mai, perché come questo motivo no, ma anche sì, ma soprattutto perché in passato ho cioè io ho avuto e ho il peccato originale di aver criticato l'euro e quindi il nostro presidente ha fatto sapere anche a persone più illustri di me, come il professor Savona che non è possibile mettere un ministro dell'Economia uno che ha criticato l'euro, ne prendo atto e quindi faccio altro allora Peluffo, però un applauso, anche se non diventerà ministro dell'Economia
Peluffo, allora la segretaria del Partito democratico ha commentato, diciamo quel che si sa della manovra, dicendo che ha pochi margini, nessuna visione, allora le chiedo se.
Diciamo dati i margini, perché questi sono qual è la prima cosa che fareste di diversa.
Ma sui pochi margini mi sembra che su questo concorda azione condivisa anche nelle parole di Giorgetti di di queste ore, peraltro, è giusto ricordare che i vincoli dati dal meccanismo europeo del Patto di stabilità sono stati cambiati qualche anno fa e sono stati sostenuti e votati dal dal governo Meloni per cui chi che ci si attenga a dare anche il commissario Gentiloni per quello c'era un po'c'eravamo un po'tu aveva fatto una proposta che poi è stato modificato dal Consiglio europeo e dai dai governi per cui è utile ricordarlo, ha fatto questa discussione per quanto riguarda
La mancanza di visione, io sono convinto che, a maggior ragione, in un momento in cui i margini sono molto limitati, è fondamentale avere delle priorità chiare, devi fare alcune scelte da questo punto di vista sulle priorità diciamo che io rimando a quella che è la risoluzione unitaria che è stata presentata dai gruppi di opposizione alla relazione al Parlamento sullo scostamento di bilancio, visto che spesso si dice a l'opposizione, non ha un programma condiviso, dice a una risoluzione unitaria con indicate le priorità, io ne richiamo, non è fra quelli che i tempi, ovviamente sono molto ristretti, poi adesso noi siamo passati nella fascia d'ombra, voi siete rimasti al sole, quindi ci rendiamo conto che dobbiamo stare in tempi contenuti, allora le
Tre priorità. Comunque, il sole cala dopo un po'suddivisione. Avrete l'ombra, anche voi però fissa allora, se volete, ve la facciamo lunga. Finché arriva l'ombra rima rimaniamo sui tempi ristretti, direi che che che quello maggiormente condivisi in platea allora io richiamo tre priorità. La prima è quella della centralità di dei salari lavoro dipendente a salari che sono rimasti fermi in questi anni l'inflazione ha eroso il potere d'acquisto, si sente anche l'effetto del drenaggio fiscale. Quindi evidente che la prima priorità deve essere questo. Noi, nel corso di questi anni abbiamo indicato alcune proposte e salario minimo la, il rafforzamento della contrattazione collettiva, ovviamente l'intervento sulla riduzione del peso fiscale
Del lavoro, quindi, come prima priorità è questa a sostegno dei salari, anche perché credo che questo possa consentire di intervenire su un aspetto che è stato messo in evidenza nel rapporto, ossia quello sui consumi e sulla domanda interna aggregata che deve essere sostenuta. Quindi penso che ci sia un elemento anche di sistema in un intervento di questo tipo. La seconda priorità riguarda la competitività del sistema economico e produttivo. A me sembra che anche nella discussione di oggi, a partire dalla presentazione del rapporto, però sia evidente quello che è stato l'effetto del Piano nazionale di ripresa
Resilienza di buste, della dinamica economica e di sostegno agli investimenti che erano richiamati al 3 e il 3%. Ora noi passiamo da quello ad un punto di domanda rispetto a quali sono gli investimenti nei prossimi anni e le priorità. Io credo che su questo dovremmo concentrare il confronto e io sono convinto che sia necessario, come Paese, tornare ad usare una parola che è diventata un po'desueta politiche industriali, che non vuol dire avere nostalgia del passato, ma vuol dire avere a che fare con il mondo di oggi, dove nella competizione globale è fondamentale avere la capacità come sistemi di individuare priorità, avere strumenti pubblici accompagnati da quelli privati. Veniva detto nel pane il precedente. È evidente che la prima dimensione delle politiche industriali non può che essere europeo per una dimensione d'Italia, per una dimensione anche di efficacia, però noi dobbiamo avere politiche industriali coerenti con quelle europee, e noi abbiamo alcuni comparti industriali in gravissima difficoltà. Queste sono le giornate del dramma dal punto di vista economico e sociale dell'ex Ilva di Taranto, tutta la filiera certo dell'acciaio, l'automotive, io aggiungerei la chimica di base c'è il bianco con l'elettrodomestico, però evidente che hai bisogno di individuare priorità e strumenti di sostegno e di accompagnamento, perché oggi quella che più esposte in questo mondo in cambiamento, esattamente le mani, la manifattura, siccome noi siamo un Paese manifatturiero o la tuteliamo, noi andiamo avanti. La terza prego capito che ho finito il tempo, magari no, ma rimango anche con lei.
Insomma, un secondo geologia e esatto, infatti, io ho sentito all'assemblea di Assolombarda, ero presente da da milanese, è un appuntamento che non si perde la Presidente del Consiglio e rivendicare gli interventi di sostegno sulle bollette e ha detto gli interventi di riforme strutturali sull'energia che però è quello che è mancato.
Questo è quello che manca, non è quello il punto.
Allora noi ieri abbiamo fatto l'audizione dell'autorità Arera e il PUN da agosto a oggi, e avevamo avuto una media di 206 euro MWh, con un picco di 233. C'è una dinamica che, simile a quella di altri Paesi, è stato ricordato prima, ma c'è una specificità tutta italiana che l'eccessiva dipendenza dal gas, soprattutto nel meccanismo di formazione del prezzo dell'energia elettrica. Allora qui c'erano due cose che il governo in questi quattro anni poteva fare uno, aprire un dossier a livello europeo in termini di marketing design, perché questo meccanismo, il meccanismo marginalista sulla formazione del prezzo, andava bene anni fa in un altro mondo. Oggi, in un mondo cambiato, si può ridiscuterlo e l'altro
E gli interventi per il disaccoppiamento, di fatto, quindi con l'aumento delle rinnovabili complicato su questo io sono un deputato dell'opposizione, però, visto che il governo ne è il Piano nazionale integrato, energia clima ammesso degli obiettivi in termini di rinnovabili a me basterebbe se fossero coerenti con la decretazione attuativa rispetto a quegli obiettivi, però qui dal testo unico sulle rinnovabili e comunità energetiche. È un'occasione persa. Dietro l'altra, però, tutto quel tempo perso significa meno rinnovabili, significa continuare a tenere questo prezzo così alto. Per questo dico l'altra priorità. È leader dell'energia. Grazie, allora
Un po'perché se no un po', perché siamo in ritardo un po'perché diciamo il ritmo lo impone e fare un secondo giro molto veloce e non me ne vogliano, onorevole Peruffo, ma nella mia personale classifica Clessidra diciamo lei ha già più o meno detto anche le cose che volevo chiederle nel secondo giro perché quindi non me ne voglia però sarò brevissimo con nebbie Borghi, parto da borghi perché ho più fiducia e neve, diciamo sotto brevità
Allora senatore
Per trovare le risorse, la Lega ha giusto facciam questa, allora voi proponete un contributo del 5% sugli utili delle prime 10 banche del Paese per tre anni, allora Gregorio De Felice l'ascolta.
Che se vuole un attimo, raccontarci cioè co sì, è riuscita a prendervi lì e che cosa ci fareste?
Allora, premesso che ovviamente queste cose sono figlie di quello che si diceva prima, cioè vale a dire se tu devi rimanere per forza dentro il 3% e da qualche parte devi cercare di attuare delle scelte.
La la nostra, diciamo, una delle misure bandiera della nostra finanziaria e la flessibilità pensionistica 64 anni giusto per spiegare perché leggo delle cose molto strane.
Per lo Stato è un guadagno nel senso, non conviene a un pensionato optare per qualora diciamo la nostra, la nostra riforma passasse e confido che passerà. Non conviene a un pensionato a andare in pensione anticipata 64 anni, ma l'opzione di farlo serve a rendere molto chiara la posizione di fronte al cittadino, cioè il cittadino che accetta un calcolo contributivo della propria pensione. Quindi un assegno più basso e parametrato ai contributi versati potrà andare in pensione anticipata. Lo Stato paga prima quindi a una perdita di cassa iniziale e su competenza, diciamo così poi guadagna perché ovviamente va a pagare una pensione più bassa, ab aeterno quantomeno fino a alla fine della vita che auguriamo a tutti più lunga possibile.
Questa cosa perché è molto utile anche per il mercato del lavoro e per le industrie, perché è piuttosto evidente che, se in un'industria in un'impresa.
Il, la parte di personale che forse non è più esattamente adeguata ai tempi, perché stanno cambiando molto velocemente.
Potesse andare in pensione qualche anno prima con lo stesso stipendio, diciamo meritato da una lunga carriera, ecco di un di un 64enne, magari si riescono a assumere tre giovani che in questo momento possono essere nativi digitali, l'ultima volta non è andata a parità, a qualcuno è andata bene e poi come sempre bisogna saperla numeri a saperla gestire.
E allora, a questo punto uno dice va bene, questa cosa, cosa costa costa un miliardo e 8 il primo anno perché, appunto, all'uscita di cassa 2 miliardi il secondo e così via perché si è pensato alle banche e ma si è prestato dai banchieri scusa De Felice si è presentato alle banche per un motivo semplice che l'extraprofitto in sé è difficile da definire, però,
Un una, un settore che ha dei profitti così elevati non sempre o non tutti derivanti dal singolo merito, cioè non è una banca che fa tanti soldi, perché è molto brava, è tutto il settore che lo fa perché il meccanismo dei tassi e si è si è così posizionato e per la maggior parte dei casi stiamo parlando di utili da,
Diciamo margine d'interesse, no,
A fronte di questo è la politica. Purtroppo certe volte deve essere antipatica, non abbiamo una crescita degli de degli impiegati. Una crescita del settore è tale per cui mi fa pensare che stiamo parlando di un settore che sta trainando il l'economia del Paese. Anzi, stiamo parlando di un settore che licenzia, quindi le banche fanno enormi profitti, licenziano perché stanno diventando sempre più delle app e sono oggettivamente un settore lievemente asimmetrico. Se un'acciaieria va male o se una una ditta di giocattoli va male, è finita lì. Se invece la banca va male, interviene di solito lo Stato per salvarlo. Ecco, a fronte di questa simmetria e di queste condizioni, secondo me non è impossibile a fronte di 50 e passa miliardi di di utili e avere un piccolo prelievo aggiuntivo. Quello che ho sempre proposto io e fino adesso non è stato fatto, ma insomma, vedremo è la tassa spagnola. Mi rendo conto che fare una cosa fatta da Sánchez mi crea dei problemi per le cose giuste. Si crea dei problemi di di di coscienza, però Ruffo l'orologio, anche l'orologio brutto anche alla loro due o tre volte. A volte funziona quel tipo di tassazione che è una percentuale del tasso di interesse più Commissioni.
Case che, applicato in Spagna, non ha portato particolari danni alle banche spagnole, ha portato un gettito discreto che diventa che rende, diciamo proprio più tollerabile,
Il questa questa asimmetria, perché il cittadino mi spiace, De Felice io figurati vengo dal mondo bancario, ma il cittadino sta vedendo le banche in modo non corretto, cioè il cittadino in questo momento spesso e volentieri vede la banca con ostilità, e questo è una cosa su cui bisogna riflettere, perché un po'per il cambiamento dell'approvvigionamento della provvista, diciamo così o altri motivi tra e per il passaggio al digitale, quel calore umano c'era nel rapporto della banca sta venendo meno alle questa cosa. È una cosa forse che potrebbe essere un patto per stringere un nuovo, una nuova relazione froci dovrà essere così breve, quindi tornerò da Peluffo perché sarebbe sbagliato, non tornava allora Levi a parte chiederle se vuole rassicurare lei Gregorio De Felice, diciamo
Eventualmente pensavo perché so che la posizione di Forza Italia è distinta da quella della Lega e nello specifico da quella di di Borghi, per quanto riguarda un eventuale tassazione delle banche mi ero segnato una domanda, ma lei parzialmente ne ha già parlato, ma mi fa piacere se vuole diciamo riaffermare la questione Confindustria si è trovata non solo le diciamo, il settore si è trovato abbastanza bene sulle questioni dell'iperammortamento. Potrebbe diventare una misura strutturale,
Sì, sì, diciamo adesso strutturale, non vuole prima nazionale, ha detto una parola grossa, però insomma, no, invece mi concentro non sul rassicurare Banca Intesa che no, non so che fra l'altro penso che non si preoccupi troppo diciamo voglio specificare altrimenti sembra una cosa sola voglio dire cosa vogliono le prime 10 banche del Paese, purtroppo, o per fortuna Banca Intesa ci ci finisce di sicuro allora la la, la cosa che voglio dire e sulle banche è quella che abbiamo detto già altre volte.
Noi su questo a differenza, ko Borghi c'è perché noi consideriamo le banche non un nemico da abbattere, ma un pezzo del sistema economico italiano, le purtroppo anche, purtroppo, le nostre imprese qui ce ne sono parecchie imprenditori dipendono molto dal credito bancario in Italia ok quindi,
Noi pensiamo che bisogna sicuramente fare di più, ma attraverso metodi, anche nuovi di interlocuzione, di di di di costruzione, di un rapporto diverso dal passato dove, con le buone, diciamo ti ha detto Domenico cioè nel senso contributo volontario vogliamo con le buone, in passato le guerre hanno tra virgolette le guerre lasciamo perdere le guerre vere ma insomma le le,
Le gli scontri con uno Stato che bada solo a prendere soldi, e gli interlocutori che vengono tassati, che badano solo a fare ricorsi per evitarlo o addirittura costruire meccanismi per eluderle, hanno portato a.
No, non cose non positive. Sì, noi pensiamo che sia arrivato il momento in questo paese di guardarsi negli occhi con molta franchezza, sedersi allo stesso tavolo e affrontare i problemi del Paese insieme facendo un pezzo di strada per uno. Lo abbiamo già fatto questo e lo dobbiamo rivendicare anche noi come maggioranza, perché penso che sia stato un passo importante perché l'anno scorso noi abbiamo fatto con le banche un re, un accordo triennale e gli abbiamo chiesto alla luce della situazione del Paese. Dovete fare uno sforzo a tempo e non abbiamo trovato un ostacolo ideologico o una una un'avversità. Ricordo che un anticipo di tasse che no non è solo un hard disk, no, no, no, no, abbiamo anche aumentato paure, questa cosa qui a cubato per le casse pubbliche 11 miliardi in anticipo. La situazione nel paese rispetto all'altr'anno è peggiorata, purtroppo, perché abbiamo un'inflazione che
Arrivassero a livelli che, quindi.
È opportuno riparlarne risederci a quel tavolo.
Ma non considerando le banche come un bancomat, anche perché i bancomat stanno pure scomparendo ma considerando le banche una parte del sistema e se il sistema va bene vanno bene, anche le banche fanno ancora più profitti. Se il sistema va male, vanno male, anche le banche diminuiscono anche i profitti. Quindi, chiudo, non dobbiamo fare una guerra dei poveri, ma dobbiamo costruire le condizioni affinché il sistema cresca tutto insieme e si dia la Cup la possibilità alle imprese di resistere, perché poi se le imprese non resistono, lo scontano le banche, perché purtroppo, quando le rate non si possono pagare, alla fine la banca sì e va presso ah ah, ah, les Halles fideiussioni, ma, insomma, sappiamo perfettamente che la situazione è drammatica per tutti. Questa è la nostra impostazione e allora, per chiudere Peluffo
Molto sinteticamente fuorisacco rispetto, diciamo, alle idee che ci eravamo fatte, ma eventualmente, diciamo l'opposizione, dovendo cercare un po'di soldi in più, se la Lega propone di andarle a prendere dalle banche dove li andrebbe a prendere, ma su questo.
Una battuta perché prego ve lo sviluppo esaurito sugli extraprofitti, perché soltanto le banche, e non gli energie, Toledano tra l'altro sono anche presenti in sala, per cui mi sembra coinvolgere perché anche loro, mi sembra che da questa cosa la rivista, il presidente di Uneba, quindi la domanda vera è al governo, ma perché non l'hanno fatto finora? Cioè vedo che c'è un continuo discuterne poi un rimandare all'Europa chiedendo di intervenire. L'Europa dice guardate che lo potete già fare a livello nazionale, ecco, facciamolo. Noi siamo convinti che qui ci sia anche un tema di equità, un tema di equità in un momento in cui a questo Paese si chiede di dare tutti un contributo per affrontare un passaggio che è particolarmente difficile e credo che sia una richiesta che sia nel novero nel novero delle cose per cui noi su questo insiste insistere a occhio che vi vengono a prendere. Primo ce n'è per tutti grazie a Vinicio Peluffo, grazie, Raffaele neve, grazie a Claudio Borghi,
Grazie andare allora.
Siamo partiti dai numeri, siamo passati, diciamo, dallo scenario, abbiamo avuto gli esperti, abbiamo avuto la politica per tirare le fila della mattinata, la parola torna a Confindustria, invito sul palco la vicepresidente di Confindustria per il Centro, Studi Lucia Aleotti.
Allora vicepresidente,
Come ci ricordava prima il presidente Orsini, domani una delegazione di Confindustria sarà a Bruxelles proprio per incontrare i commissari europei, quindi Šefčovič fitto, per confrontarsi su una delle cose di cui abbiamo parlato maggiormente oggi, sfide di politica industriale europea, allora lei ha recentemente sottolineato,
Non è la prima volta il rischio che l'Europa resti ai margini dei nuovi equilibri mondiali, ed è una cosa che abbiamo trattato sia con il direttore Fontana che con il professor Tremonti, allora le chiedo, diciamo.
Di fronte a questa pressione, a panino, diciamo, da sinistra, geograficamente e a destra, nel senso, quindi Cina e Stati Uniti, noi in mezzo all'Unione europea, per difendere la propria industria e tornare protagonista, che cosa dovrebbe fare?
Allora?
Prego allora innanzitutto.
Una piccola premessa, un ringraziamento, Alessandro Fontana, il centro studi perché ogni volta?
Portano analisi e il focus, che sono veramente preziosi, come bussola anche per l'operare degli imprenditori, e volevo partire, prego.
Ricordando un grafico che abbiamo visto all'inizio quando presentava il dottor Fontana, c'era il grafico degli scambi mondiali, possiamo anche dimostrare se riuscite a a ritrovarlo e a mostrarlo, cioè di come sono andati gli scambi, l'incremento degli scambi nel 26 e nel 25,
Allora noi parliamo sempre di Stati Uniti ed uno e di e di Cina ci proviamo, ci proviamo perché vorrei far capire dove siamo, perché noi parliamo sempre di rischio, il rischio che l'Europa vada ai margini, eccola.
Allora l'Europa è ai margini, in fondo io vi vi chiedo di vedere chi è che noi abbiamo accanto meno di noi abbiamo l'Africa e Middle East dove il Middle East quest'anno ovviamente anche motivi contingenti per essere rimasto ai margini degli scambi, quindi l'Europa si è portata,
Diciamo che si è scelta la l'area euro è in queste condizioni vediamo che nel 25 era poco meglio, allora il punto, il punto di domanda è una riflessione profonda, quindi guardare dove siamo scivolati.
Siamo sopra l'Africa.
Dove siamo scivolati e quelli che stanno invece andando bene e cosa hanno fatto, quindi partiamo dalle cose che hanno fatto gli altri che stanno facendo gli altri, è sicuramente abbiamo un tema Cina, ma abbiamo un tema di urgenza.
Perché il prossimo passo e scavalcare l'Africa nella diminuzione rischiano di scendere ancora di più. Quindi abbiamo un tema di grandissima urgenza, abbiamo un tema di anche copiare, se volete, la Cina Xi nel 2015 io lo cito spesso ha fatto un progetto China 2025 per portare la Cina ad essere una piattaforma mondiale in 10 anni delle sua economia, non solo l'economia a basso costo, ma l'economia ad A avanzatissima, e questo è quello che noi chiamiamo China shock 2.0 perché ci siamo trovati, come diceva lei ha panino, da una parte, una quantità immensa di beni che arrivano dalla Cina a volumi esplosivi e a prezzi che diminuiscono dall'altra parte, l'alta e l'altissima tecnologia che ormai ci sta invadendo e di cui le nostre filiere sono fornitori. Quindi il tema è lavorare su quelli che sono effettivamente misure di reciprocità vera di
Diciamo di soglie anche per gli investimenti cinesi, come diceva prima anche anche Fontana, quindi quali sono le regole anche per gli investimenti ci cinesi, ma il punto è di nuovo mettere la crescita al centro, quindi domandarsi fondamentalmente di nuovo ma tutte le regole che abbiamo fatto sono regole che aiutano la crescita o in regole che la rallentano e bisogna fare i conti con la realtà perché in realtà può piacerci o può non piacerci, ma la realtà è quella che vede lì è l'Europa che sta solamente appena sopra l'Africa,
Lo faccio tornare in Italia, siamo alle porte della legge di Bilancio, chiedendole che cosa, come Confindustria, vi aspettate da questa legge di bilancio, allora la legge di Bilancio, dal nostro punto di vista non tanto di imprese, ma di soggetti che vogliono partecipare a una crescita economica,
Noi chiederemo che questa e che la legge sia molto concentrata su quelle misure che aiutano la competitività delle imprese, ricordiamo sempre che sono le imprese che hanno più di 10 dipendenti con i loro dipendenti, che sostengono l'80% del welfare italiano, quindi senza imprese.
Non c'è welfare, non c'è crescita, quindi essenzialmente misure sull'energia, perché l'energia è un tema che rischia di essere un tema soffocante. Quindi abbiamo bisogno di misure che strutturalmente aiutino le imprese a rimanere competitive, nonostante ciò che può accadere nel mondo e che può determinare un costo dell'energia alto gas. Le gli Stati Uniti, le, L Italia ha un costo otto volte superiore agli Stati Uniti. Bisogna capire che questo è un elemento che è devastante per la nostra competitività, e poi abbiamo un tema di investimenti. La uno dei principali trainanti del 2026 sono stati proprio gli investimenti, dal momento che il traino del PNRR nel 2027 verrà ovviamente a diminuire. Dobbiamo trovare modo di far crescere gli investimenti che poi
Appunto portano crescita economica anche attraverso altri strumenti, quindi credito d'imposta, ad esempio per la ricerca e sviluppo, vogliamo aiutare la ricerca e sviluppo, diamo una dimostrazione, raddoppiamo il credito d'imposta per la ricerca e sviluppo delle imprese, rafforziamo l'iper ammortamento su tutto ciò che sono quei software che non hanno un bene che che non sono ammortizzabili e quindi bisogna disegnare una misura che possa aiutare ad ammortizzare le licenze di software e poi bisogna aiutare la crescita dimensionale delle imprese. Crescita dimensionale è cruciale se è stato detto prima, ma focalizziamo il numero se noi avessimo la struttura, noi Italia avessimo una struttura dimensionale della Germania
La nostra economia nel complesso avrebbe un quasi un 18% in più di produttività che sarebbe un traino spaventoso per il Pil, quindi aiutiamo le imprese a crescere. La patrimonializzazione delle imprese è un elemento fondamentale perché
E quando è cresciuta le imprese è cresciuta tantissimo negli ultimi anni, oggi siamo vicini alla Germania, alla abbiamo superato Francia e Spagna, però dobbiamo anche continuare a rimettere in campo misure tipo Lace che hanno aiutato questa patrimonializzazione.
Eh eh, insomma, gli elementi cruciali intorno a cui noi vorremmo che questa legge di Bilancio girasse sono costo dell'energia e crescita delle degli investimenti attraverso a crescita anche delle imprese, iper, ammortamento, credito d'imposta l'ultima domanda che le faccio, una domanda divisione, fra l'altro alla fine di una mattinata così e dopo aver visto anche i numeri del del centro studi, serve anche per, diciamo cercare di fare una sintesi, dicevamo una crescita al 2%, un obiettivo importante, sfidante come
Si dice, vi chiedo, secondo lei che cosa deve fare questo Paese, per tornare a crescere a quei tasti, sicuramente deve mettere al suo centro un gioco di parole, per crescere si deve crescere, quindi devono crescere le imprese che sono il traino della manifattura, deve crescere l'attrattività del Paese, devono crescere i salari ma per far crescere i salari, quindi far crescere i consumi è necessario che aumenti la produttività e torniamo al al all'elemento di cui prima della della crescita dimensionale dobbiamo anche immaginare che ci sono fermi,
Gli italiani sono delle formichine, quindi una parte importante del reddito viene comunque risparmiata e abbiamo 1.500 miliardi che sono fermi sui conti correnti su I, su base volontaria, si possono immaginare degli strumenti che aiutino almeno una parte di questi 1.500 miliardi, immaginiamo un 1% ad essere reinvestito all'interno delle imprese italiane attraverso anche,
L'utilizzo, la mobilitazione dei fondi pensione, eccetera, eccetera e poi, come ha sottolineato il presidente Orsini alla nostra Assemblea, non dimentichiamoci tutto ciò che è a costo zero,
Il costo della, la burocrazia, la lentezza.
E ciò è qualcosa che porta investimenti, che si potrebbero scaricare sull'economia reale oggi ad essere scaricati domani, dopodomani o tra un anno, guardiamo come ha funzionato bene.
E il PNRR, che aveva degli obiettivi di riduzione, ad esempio dei tempi di realizzazione delle opere, e questi tempi di realizzazione si sono ridotti ridotti, come ha funzionato in maniera straordinaria la ZES al Sud.
E che ha fatto del nostro Sud un traino per l'economia italiana, troppo poco ci dimentichiamo di ricordarlo oggi il Sud e traino non è un peso per l'Italia.
Ecco strumenti come questi, anche senza dotazione finanziaria, ma estesi ad esempio a lite, all'intera Italia, aiutano a liberare quegli investimenti, quelli risorse che sono veramente un volano per il Pil, comunque la crescita.
Da dell'Italia passa, è ovvio che lo sottolinei conf come Confindustria, ma è assolutamente vero ed è dominato dai numeri dettato dei numeri la crescita dell'Italia passa attraverso la crescita della capacità competitiva delle imprese, ma il vicepresidente di Confindustria, con la delega all'Ufficio Studi Lucia Aleotti grazie,
Grazie a lei, grazie all'ufficio, studi ad Alessandro Fontana tutto il timbro di comunicazione, penso che diciamo anche oggi abbiamo dato un sacco di numeri, speriamo che anche questa volta diciamo siano ancora più alti quelli del dei prossimi mesi.

più argomenti meno argomenti

Registrazioni correlate