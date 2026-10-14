Convegno "Presentazione del Rapporto di Previsione - Autunno 2026 del Centro Studi Confindustria", registrato a Roma mercoledì 14 ottobre 2026 alle ore 10:30.



L'evento è stato organizzato da Centro Studi Confindustria.



Sono intervenuti: Andrea Bignami (caporedattore SkyTg24), Alessandro Fontana (direttore del Centro Studi di Confindustria), Giulio Tremonti (presidente della Commissione Affari Esteri e Comunitari della Camera dei Deputati, Fratelli d'Italia), Emanuele Orsini (presidente di Confindustria), Valentina Meliciani (professore e direttore del LUISS Research Center for European …

Analysis and Policy (LEAP)), Sissi Bellomo (giornalista del Sole 24 Ore), Gregorio De Felice (chief economist di Intesa Sanpaolo), Raffaele Nevi (deputato, Forza Italia-Berlusconi Presidente - PPE (gruppo parlamentare Camera)), Claudio Borghi (senatore, Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione), Vinicio Peluffo (deputato, Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista), Lucia Aleotti (vice presidente di Confindustria per il Centro Studi).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Ambiente, Amministrazione, Cina, Commercio, Confindustria, Consumi, Costi, Credito, Debito Pubblico, Difesa, Economia, Efficienza Energetica, Energia, Eurobond, Europa, Famiglia, Finanza Pubblica, Finanziamenti, Fisco, Formazione, Gas, Geopolitica, Globalizzazione, Governo, Guerra, Impresa, Industria, Investimenti, Italia, Lavoro, Legge Di Bilancio, Mercato, Petrolio, Pil, Pnrr, Politica, Produzione, Protezionismo, Ricerca, Risparmio, Salario, Sviluppo, Tecnologia, Unione Europea, Usa.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 2 ore e 15 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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