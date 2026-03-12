Spazio Transnazionale

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 19 minuti.
docente di Giornalismo presso la Sapienza Università di Roma
editorialista de La Repubblica
Buongiorno buongiorno suoniamo giorno atte a chi ci ascolta bentrovati da Francesco De Gregori da Iva Radicev Phil regia come sempre con Giampiero Gramaglia Bongiorno Giampiero Buongiorno Francesco buongiorno ci segua
Il petrolio torna a cento dollari dopo l'attacco alle navi così apre il Financial Times questo il quadro della situazione dal quotidiano mentre il Brenta raggiunto quota cento dollari nelle contrattazioni asiatiche le azioni asiatiche così come i Feature degli Stati Uniti ed Europa hanno registrato un calo altre tre navi colpite nel Golfo mentre gli attacchi alle navi di infrastrutture l'anno scorso i mercati in precedenza l'Agenzia Internazionale per l'Energia aveva lanciato un rilasciò record serve Piccoli fare mettendo a disposizione del mercato ben quattrocento milioni di barili di greggio anche gli USA hanno dichiarato che avrebbero rilasciato centosettantadue milioni di barili da loro
Chissà basta Igica intanto l'UE sta valutando la possibilità di sovvenzionare o ridurre i prezzi del gas
Per fornire sollievo immediato a seguito del forte aumento dei costi energetici verdetto Ursula fonde all'Aja il presidente della Commissione mentre Israele continua
A prendere di mira virale in Libano compreso un attacco l'edificio nel centro di Beirut nelle primissime ore del mattino Ivan classe fra firma un editoriale interessante la legge sul Financial Times il rivoluzionario senso
Del tempo di Trump sta cambiando la politica il presidente USA non ragiona in termini di strategia a lungo termine ma piuttosto interni di scadenze di norma
Le rivoluzioni scrive cluster non riguardano solo un cambiamento nella struttura del potere riorientare o anche la nostra concezione del tempo ma l'essenza della rivoluzione tram piana e qualcosa di ancora più strano
L'inclusione nel tempo stesso tanto
Non mostra alcun interesse per ciò che è accaduto prima di noi e non si preoccupa di ciò che accadrà dopo di lui si comporta come se la storia dovesse fermarsi bruscamente quando lui uscirà di scena e questo aiuta a spiegare
Perché credo che tutte le guerre dovrebbero essere fermati in poche settimane se non in pochi giorni l'esperienza del tempo di Taranto
Fondamentale per il suo comportamento politico il presidente non ragiona in termini di strategie a lungo termine ma in termini di scadenze come un regista che non gira dei film
Ma solo dei trailer di film che non verranno mai realizzati strumentalizza il crescente senso di urgenza dell'opinione pubblica
L'ansia esistenziale non c'è tempo previene la domanda tempo per cosa la sua disponibilità ad attaccare l'Iran e slegata da qualsiasi senso di responsabilità il futuro di quel cena veri Stati Uniti inviano segnali contrastanti sull'Iran dichiarazioni incoerenti rischiano di prolungare la guerra e confondere gli alleati lo sostengono analisti intervistati dal quotidiano
Cinese Ringo inglese tra emissioni indiani Run consente alle petroliere indiane di attraversare lo Stretto di Hormuz Stati Uniti Israele ed Europa devono affrontare restrizioni
La tassa riprende l'agenzia di stampa iraniana un attacco informatico iraniano mette fuori uso il sistema ferroviario israeliano secondo il rapporto tutte le stazioni ferroviarie sono non sicure fino a nuovo avviso
Il Guardian rivale intensifica la campagna per destabilizzare i mercati energetici mentre il prezzo del petrolio raggiunge i cento dollari al barile
L'Amanda diversi morti in Libano nei raid israeliani Marco non è sorta nuovamente Israele a rinunciare a un'offensiva terrestre in Libano
Israele attacca sull'arca scale sui Tiberto scrive El Pais dopo la prima operazione gli Hezbollah in coordinamento con l'Iran
Vediamo Arezzo l'AIDS colpisce diranno in Libano dopo attacchi coordinati con razzi in tutto Israele
Arab News ci dice che il Consiglio di sicurezza dell'ONU adottare una risoluzione che chiede la fine degli attacchi dell'Iran
Contro gli Stati del Golfo e la Giordania infine Teheran Times funerali di massa Telavi in onore dei comandanti di civili caduti all'inizio della guerra Giampiero
Sì per i più importanti milioni negli Stati Uniti la guerra è ormai un fatto essenzialmente economico e si combatte su due fronti nello Stretto di Hormuz e sul fronte interno alle pompe di benzina
Significative le le foto che ritroviamo due foto che ritroviamo un po'ovunque
Sui media usa questa mattina una è quella di un cargo thailandese la Maiuri navi colpita emesse in fiamme nello stretto di Hormuz l'immagine è stata diffusa dalla Reale Marina dai decise è accaduto ieri convegni ieri è stata colpita una petroliera greca e poi c'è la foto dei pannelli con i prezzi della benzina
In una stazione di servizio americana con la super a quasi quattro dollari al gallone e la verde a quattro dollari e mezzo quattro dollari e la sigla che fa scattare i malumori degli automobilisti statunitense
Il New York Times lamette sulle gran sui grandi numeri i primi sei giorni di guerra scrive nel titolo di apertura ai e non ci siamo al tredicesimo sono costati agli Stati Uniti undici virgola tre miliardi di dollari
Il calcolo è stato fatto dal Pentagono
Ed è stato fornito al congresso quasi due miliardi di dollari al giorno escludendo però molte spese relative ai rafforzamenti degli apparati militari nella regione antecedenti il conflitto ma adesso funzionale in questo contesto molto rilievo asciutto ultimi la decisione dell'Agenzia Internazionale per l'Energia librai già ricordata dal Financial Times ed altri media non americani di ricorrere alle riserve di petrolio nella misura più importante mai fatta quattrocento milioni di barili perché scrive il Washington post
La guerra all'Iran colpisce l'economia globale
Il tentativo e quello di controllare l'impennata dei costi dell'energia causato dal conflitto e dalla risposta iraniana all'aggressione israelo americano risposta che il New York Times conferma in un'analisi messa questa mattina
In apertura
Che è stata sottovalutata dall'amministrazione tra due in modo un po'didascalico lasso sia del presso spiega che la guerra ha bloccato lo status lo stretto di Hormuz
E che è un punto di passaggio vitale per i traffici energetici mondiali e che adesso vi aprirlo è una grossa spinta la via d'acqua spiega l'Associated Press al largo delle coste iraniane
Ora e proprio chiusa ed è così vitale per l'economia mondiale che i governi stanno lavorando a progetti per riaprirlo alla navigazione immediatamente dopo la fine dei della della guerra ufficiali dove Marina ex ufficiali di marina spiegano che scortare le petroliere non avrebbe senso durante i combattimenti sarebbe inutile perché nello Stretto di Hormuz accenti poco spazio per manovrare che che difficile evitare gli attacchi iraniani con missili troni e veloci battelli posarmi
Tutto questo lo ritroviamo Palmeri titoli dei vari giornali li vediamo ne vediamo alcuni il Wall Street giornali la la l'escalation della crisi nello stretto di nello stretto di Hormuz aumenta i rischi di una prolungata chiusura Haxhi ossa e il Trump anche il presidente di Trump darà farà ricorso alle riserve di petrolio perché che la guerra spinge su i prezzi della benzina politico la tigre il clima della i teen tigre dell'Energia di dell'amministrazione Trump fa fatica a riuscirà ad uccidere con l'Iran perché con le sue risposte manda su i prezzi del petrolio
Chiudo prima derivante da linea ricordando che il Washington post insiste sulle responsabilità americane nella strage alla scuola femminile il primo giorno della dell'attacco e che invece la Fox News rivela minacce potenziali minacce terroristiche interne negli Stati Uniti in funzione della guerra all'Iraq e con questo ti restituisco la linea
Grazie grazie Giampiero domani sette diciannove radio radicale indiretta ospite di oggi Maurizio Molinari editorialista di Repubblica bentornato direttore
Grazie a te e a chi ci ascolta
Apertura del Times ovvi Israel Hezbollah lancia almeno centocinquanta razzi contro il nord d'Israele e l'Iran lanciamissili un'operazione integrata persone
Ferite lievemente ed è il più grande attacco bellico del gruppo terroristico libanese la via più bombardati il bastione gli Hezbollah Bellotto mentre un funzionario israeliano avverte
Che le parti si stanno dirigendo verso una grave escalation cosa sta accadendo
Ci sono due accelerazioni c'è un'accelerazione da parte dell'Iran metri Bollate colpire Israele in maniera coordinata con lanci di Doni
E missili al fine di curare le difese della Revlon donna e riuscire a colpire un alto numero di civili
Come è testimoniato dal fatto che la Mita almeno dei missili iraniani che vengono lanciati e a testata multipla c'era a ma a bombe a grappolo
Difendono sul territorio alcune esplodono altre nove diventare delle trappole
E dall'altra parte etica le questa iniziando la fase due dell'attacco all'Iraq Anna nella notte appena conclusa con tutto una miriade di inquilini leoni che hanno colpito investito i posti di blocco dei benefici
In maniera anche individuale richiamando alla memoria e l'attacco con il peggio sconto Hezbollah in Libano dunque siamo di fronte a un'accelerazione militare su entrambi i fronti
Apertura del Gerusalemme post secondo fonti dell'intelligence statunitense il governo iraniano non rischia il collasso una fonti ha riferito a Reuters che è una moltitudine di rapporti dell'Intelligence
Forniscono un'analisi coerente
Secondo il cui originale non è in pericolo di collasso e mantiene il controllo del popolo iraniano qual è la tua idea direttore sulla situazione e anche sulla strategia di Netanyahu e di tra
Non c'è dubbio che fino a questo momento il regime iraniano assorbito duri colpi
Ma continua a riusciva a controllare molto bene di paese sul fronte interno
Lo fa grazie ai Pasdaran i Guardiani della Rivoluzione i benefici la polizia ovvero i due corpi militari grazie ai quali e riuscito a reprimere le proteste all'inizio di gennaio anche se con un bilancio di civili molto alto valutato fino a trentadue mila vittime del Presidente
Americano dunque la realtà e che il regime e indebolito non ha più per l'aviazione non ha più le difese KLM ma ancora i missili grazie ai quali riesce
A minacciare i vicini e soprattutto a questo apparato vive professione interno e grazie a questo apparato è riuscito a portare a compimento la sostituzione della leadership fra Ali Khamenei e il figlio Mostar vacche da un'idea di continuità e quindi di stabilità del regime per questo
Sta iniziando come dicevamo prima la fase due ovvero gli alleati degli Stati Uniti e Israele
Dopo vera
Danneggiato i maggiori strumenti militari degli iraniani adesso si concentreranno conto ma ma Baran e benefici quei la la dinamica militare nell'intento evidente di indebolire ciò che resta del regime
Ieri sul tuo calare Instagram hai scritto da notizie riportato la notizia che se confermata avrebbe la sua importanza cioè tribù arabe del Khuzestan giurano fedeltà a Nizza Paravia provincia
Nel Khuzestan e situata nella parte sud-occidentale dell'Iran
E non è nuova ad agitazioni e proteste contro il regime un po'soprannominata il tallone d'Achille dell'Iran ci sono stati anche smentite che arrivano sempre da quell'aria insomma non si è ancora chiarezza completa se tutto questo sia vero
Chi notizia però sarebbe Maurizio sarebbe molto importante ci sono due aree in ebollizione lungo i confini dell'Iran il prima incontrerà
E il secondo sono le regioni curde del nord in entrambi i casi si tratta di minoranze che nei confronti delle quali il regime iraniano è sempre stato molto aggressivo negli ultimi quarantasette anni è interessante che i messaggi inviati Beretta
Parlava il figlio dello Shanghai lederebbe adottarono sono stati fino a questo momento di al al pubblico di Veniano di rimanere in carcere non partecipare alle proteste ma manda dei messaggi precisi alle minoranze affinché inizino a mobilitarsi contro il regime iraniano e in effetti questi segnali che arrivano dal Khuzestan ovvero le regioni arabe al confino con il Kuwait sembrano essere lo vogliono essere nella loro formulazione una risposta agli appelli diventa parlarmi dunque qualcosa sta succedendo sul terreno allora e in quelle regioni dove le minoranze etniche hanno subito di più la repressione del regime c'è naturalmente una terza ragione sulla quale c'è un grande punto interrogativo perché fino a questo momento è silente del e il Belucistan
Per il motivo è molto semplice che il Dell'uscisse in velocità ci sono i gruppi armati più efficace che potrebbero davvero pare la differente ma fino a questo momento la situazione silente
Ti faccio ascoltare con traditi da Radice film regia ovviamente a chi ci ascolta alcuni Aldi o che sono stati pubblicati sulla Faraci al Times
C'è un audio di Harlan Number silicio Luna Number se ciò che in via dei messaggi misteriosi appunto
Al Paese adesso li ascoltiamo
Basta
Sembrerebbero essere degli ordini in codice in farsi che riecheggiano un po'la guerra fredda si apre con una voce che parla il farsi e che si fa
Tra le interferenze si fa sentire Trabajo attenzione travagli ottava ioni sorta tre volte poi legge una serie ininterrotta di numeri e poi questa trasmissione brevemente soffocata nel giro di pochi giorni da una raffica invece di segnali acustici elettronici cinque tiri sentiamo
Questo è un tentativo che gli e Sperti perché secondo gli esperti e fatto dall'Iran per cercare appunto di disturbare queste trasmissioni quanto importante Maurizio in questa guerra il ruolo dell'Intelligence
è fondamentale che il capo della polizia iraniana due notti fa è andato in televisione a dire chiunque scende in strada è un agente del nemico e lo elimineremo perché ciò che più tenne in questo momento di reginella sovrapposizione
Fa la discesa in campo di un numero importante di popolazione di oppositori e il sostegno da parte dei servizi di intelligence avversari della Repubblica islamica questa e la chiave della possibile Tazio due tiri il regime iraniano sta tentando in qualsiasi maniera di ostacolare e credo che in questa guerra di intelligenze spieghi anche l'offensiva avviata chi che l'Iran sta conducendo contro la febbre gialla
L'Iran e convinto che la per me Angelo è la piattaforma che americani e israeliani servizi d'intelligence adopereranno di più
Per penetrare nel Paese tenta di fomentare ogni sorta di disordini di sabotaggi contro il regime dunque c'è un risvolto territoriale
Possibile la febbre Gian di questo in cui aver intelligente
Beh ho quasi terminato il nostro tempo in un minuto ti riporto quanto scrive sul Financial Times Edward ius poiché mostrava il nuovo leader supremo è considerato più intransigente di suo padre tram probabilmente non riuscirà a ottenere un cessate il fuoco iraniano
Figuriamoci una resa incondizionata
E lo lascia con un paio di scommesse molto rischiose la prima sarebbe quella di inviare commando statunitensi o israeliani a Isfahan
Per sequestrare ciò che resta delle scorte iraniana il quattrocento chili di uranio arricchito
La seconda mossa potrebbe essere quella di occupare l'isola iraniana di Carpi per bloccare le esportazioni di petrolio una mossa del genere potrebbe essere ovviamente rischiosa
Richiederebbe un grande numero di soldati ma potrebbe strozzare la principale fonte di entrate delirante aggravando lo shock petrolifero cosa ne pensa
Sì io credo che l'ipotesi di interventi delle truppe speciali americane e israeliane in Iran sia realistico però attenzione perché c'è anche un altro fronte il l'attenzione in Russia e Cina
Al Consiglio di sicurezza sulla condanna dell'Iran quegli attacchi ai Paesi del Golfo è un segnale importante Trump Putin si sono già parlati sull'Iran per oltre un'ora noi non possiamo escludere che parallelamente
Alle operazioni militari americane Trump stia conducendo una delicata trattativa soprattutto con i russi
Ma forse in qualche maniera anche sui cinesi per arrivare a un compromesso capace di sostituire la leadership della Repubblica islamica e creare un nuovo aspetto in Medio Oriente che potrebbe nell'interesse di tutte le grandi potenze
Grazie sempre al direttore Maurizio Molinari alla prossima compro spento di giornata inerzia e allievo di Karl è un microfono indispensabile per la vita democratica di tutti noi
Grazie grazie davvero Maurizio grazie Iva Radicev Firreri sia la linea torna scarti
