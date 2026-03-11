11 MAR 2026
RUBRICA | di Francesco De Leo - RADIO - 07:10 Durata: 20 min 21 sec
A cura di Silvio Farina
Con Giampiero Gramaglia (Docente di Giornalismo presso la Sapienza Università di Roma).

Ospite: Angelo De Mattia (Editorialista de Il Messaggero e de Il Mattino, Già Direttore Centrale di Banca d’Italia”).

Conduce Francesco De Leo (Giornalista, Responsabile della Comunicazione dell’Istituto Affari Internazionali, Direttore di AffarInternazionali).

Sette dieci di mercoledì undici marzo due mila ventisei siete indiretta l'ascolto di radio radicale buongiorno bentrovati da Francesco De Leo le Sandro Teodori in regia il momento di spazio transnazionale come sempre con noi Giampiero Gramaglia
Buongiorno buongiorno Francesco buongiorno dice allora c'è una notizia dell'ultima ora che dice che diverse esplosioni sono state avvertite a Doha la capitale d'Qatar lo hanno riferito i cronisti da France presse siamo nel dodicesimo giorno di guerra scatenata dall'offensiva congiunta di Israele Stati Uniti contro l'Iran
Ma abbiamo anche importante apertura del New York Times Giampiero
Sì il New York Times il New York Times apre questa mattina
Con nell'affermazione
Che l'apparato militare iraniano mostra che sa come adattarsi agli attacchi e all'Emilia ANCI israelo americana
L'Iran sta attaccando scrive il New York Times citando Fonti americane
L'Iran sta attaccando quelle che considera vulnerabilità statunitensi nella regione tra cui le difese anti-aerei antimissile destinate a proteggere le truppe e invece americani in tuta alare e con questo notizia che poi riprenderemo successivamente che ripasso dei sondaggi
Sì il Financial Times invece apre con la notizia che la spieghi che gli Stati Uniti dichiarano di aver distrutto sedici posamine vicino lo stretto di Hormuz e poi c'è una importante deportati tratterà L'iraniani ripenso al prezzo del cambio di regime la guerra distruttiva degli Stati Uniti d'Israele la resilienza della Repubblica islamica hanno allarmato anche coloro che sostenevano l'intervento straniero
Cioè per il vittoriale di Martin Wolf le conseguenze economiche della guerra con l'Iran ha da questo conflitto si possono trarre insegnamenti duraturi sulla resilienza energetica scrive
L'editorialista del Financial Times l'opinione del quotidiano ce la dà come sempre in occasioni importanti in occasioni topici che l'editore al bordo il quotidiano che titola
Non c'è una via d'uscita facile alla guerra di Trump gli attacchi degli Stati Uniti di Israele contro l'Iran
Getteranno il Medioriente in un causa ancora maggiore vi leggo la conclusione dell'editoriale non ci sono segni che regime stia per capitolare ha nominato il filo di Khamenei morta va come successore di suo padre in un atto di sfida non ci sono indicazioni che stia affrontando un collasso imminente divani anni che hanno protestato in massa contro il regime prima che una brutale repressione a gennaio uccidesse migliaia di persone non scendono in piazza senza dubbio più preoccupati oggi
Per la propria sicurezza qualsiasi possibilità di transizione verso un governo più moderato nello stile appare remota
Sì regime dovesse disintegrarsi l'esito più probabile sarebbe una nazione frammentata in divisa
Gli iraniani ne soffriranno i Paesi vicini avranno un altro Stato fallito alle loro spalle
Continuare la guerra scrive il Financial Times rischia di innescare una crisi energetica ancora più grave che avrebbe conseguenze per l'economia globale e cosa più importante per Trump metterebbe in pericolo i repubblicani in vista delle elezioni di medio termine
Porre fine alla guerra lascerà il regime infierito indebolito ma comunque in grado di rivendicare la propria sopravvivenza come una vittoria
Per concludere qualunque strada Trump decida di intraprendere saranno altri a pagare il prezzo della sua follia iraniana
China Daily Washington segnala una rapida conclusione del conflitto leader italiani insistono che l'ostilità continueranno respingendo le richieste di resa
Tai somiglia erano Hezbollah lanciano attacchi coordinati con bombe a grappolo contro Israele una nave presa di mira al largo della costa degli Emirati Arabi Uniti
La tassa lì è a che l'International Ag agenzia propone il più grande rilascio di petrolio mai effettuato dalle riserve strategiche una decisione in merito sarà presa l'undici marzo vediamo i quotidiani europei il Guardian il regime minaccia i manifestanti il capo della polizia iraniana afferma che i manifestanti saranno trattati come nemici
E le che le forze di sicurezza rimarranno schierati nelle strade
Secondo quanto riferito un drone ha colpito l'importante struttura diplomatica statunitense in Iraq vediamo le monde all'Iran afferma di aver condotto l'attacco più violento e pesante dall'inizio della guerra da parte sua l'esercito israeliano ha dichiarato di aver iniziato a sferrare attacchi contro le infrastrutture gli Hezbollah nella capitale libanese la guerra in Iran aggrava la frattura interna nell'Unione Europea scrive El Pais dopo le dichiarazioni di bomber Lion sull'ordine mondiale governo e parlamentari europei criticano la posizione da presidente la commissione
Per aver oltrepassato le sue competenze in materia di politica estera vediamo
I quotidiani mediorientali tali su vi israeliano cicli dell'Iran lancia tre salve di missili durante la notte contro Israele Nadia scolpisce
La roccaforti Hezbollah a Beirut nessun ferito un patto diretto segnalato negli ultimi attacchi missilistici da parte dell'Iran l'Australia concilia sino ad altri due membri della squadra di calcio femminile iraniana un editoriale del Gerusalemme posta l'invito di ma Dania Mahmud Khalil l'attivismo anti Israele entra nel municipio la decisione del sindaco di New York solleva preoccupazioni sul cambiamento politico della città segnalando un preoccupanti abbraccio dell'attivismo anti Israele e alianti e aggirando la comunità ebraica
Teheran Times gli avide dichiarazioni del senatore Livi Seagram sul petrolio iraniano fanno infuriare gli iraniani il senatore americano
Noto per le sue posizioni bellicistica chic ha scioccato il popolo iraniano suggerendo indirettamente che la guerra degli USA contro l'Iran allo scopo di ottenere il controllo delle abbondanti riserve petrolifere del Paese
All'avvio ci dice che l'Arabia Saudita blocca i missili balistici diretti alla base aera Prince Sultan a Giampiero Gramaglia continuiamo con racconto di media statunitensi
Sì in questo dodicesimo giorno di guerra il tema della risposta dell'efficacia della risposta iraniana al però a alla questione israelo americana e presente su molti media
Il degli Stati Uniti l'Iran scrive il il New York Times non è il esso o lo sconfitto ma dimostra la capacità di adattarsi al conflitto e lancia il suo fuoco di sbarramento più intenso dal per l'inizio della a guerra
Questa affermazione
Entrano in contrasto questa affermazione di fonti iraniane entrano in contrasto con le indicazioni didattiche ieri dal segretario alla Guerra degli Stati Uniti Pete sette secondo cui l'intensità delle reazioni iraniane si starebbe attenua
La capacità del del di randa di colpire qualche modo rigidi interessi americani nella regione del il di guerra e però confermata proprio nelle ultime ore
Da una breaking news battuta dalla Associated Press e ripresa in apertura dal Washington post secondo cui un drone ha colpito un importante installazioni diplomatica americana
E in Iraq senza fare almeno per quanto se ne sa finora vittime o ferite
L'attacco iraniano era indirizzato al bar da diplomati e col supporto senta uno Hub logistico per diplomatici e funzionari americani
Vicino a basi militari irachene e all'arrivo porto di imbardata installazioni che sono già state ripetutamente attaccate dall'inizio della guerra
Secondo fonti della sicurezza americana l'attacco è stato condotto da milizie pro eguagliare basate in Iraq la Cnn che invece fa il suo titolo e lo abbiamo sentito ripreso mi pare tale e quale dal dall'India Times e anche dai altri quotidiani internazionali fa il suo titolo con una mia affermazione di fonte israeliana secondo cui l'Iran prego
Rilanciato ieri i suoi contrattacchi più intensi dall'inizio del conflitto sempre il New York Times spiega in una
Analisi messe molta evidenza
Che il presidente Trump e i suoi consiglieri avrebbero sottostimato la risposta la potenziale risposta iraniana al momento di
Lanciare la la guerra e soprattutto avrebbero sottostimato i rischi di energetici ed economici che
A un certo punto andò
Sovrastato e stanno sovrastato la missioni iniziale di decapitare il regime iraniano
Quello della resistenza iraniana è un tema che troviamo anche sulla Fox che apre così
Fuoco di sbarramento mortale gli Hezbollah e l'Iran lanciano attacchi coordinarsi con bombe a grappolo su Israele in una importante escalation della loro risposta
Poi ci sono le conseguenze con loro qui che detergenti che queste sono in evidenza sul Wall Street Journal nella sua apertura anche questo il titolo del Wall Street Journal e è stato come dire già oggetto di titolazione però che anche sui media europei l'agenzia internazionale dell'Energia
Propone il più largo ricorso di tutti i tempi alle riserve strategiche petrolifere per attenuare l'impatto sui prezzi del conflitto e della paralisi del traffico dello stretto di Hormuz in proposito da ricordare che c'è stato ieri un episodio di disinformazione che però ha avuto un certo impatto sui mercati
Cioè la notizia falsa del transito di una petroliera scortato unità domani degli Stati Uniti che ha creato l'illusione di una ripresa della navigazione rapidamente smentita
E con questo ti restituisco la grazie Giampiero domani Buongiorno ad Angelo De Mattia editorialista del Messaggero del mattino analista economica è stato direttore centrale di Banca d'Italia Mentor nato a Radio Radicale
Buongiorno abusiva
Voglio colloquio l'occasione come utente radio radicale esprimere buio che il problema del completamento delle risorse finanziarie per il funzionamento
Della radio Silvia risolto quanto prima una storica ha detto la vittima il pluralismo nel settore ma soprattutto l'informazione a trecentosessanta grandi che la radio offre netto in condizioni cittadini di conoscere quello che avviene nel decidere invitano tutti perché la radio nessuno continui con la sua attività
Ma posso addirittura progredire ancora ad appostarsi e punire una ancora migliore che nel vizio agli ascoltatori
Molto gentile direttore leggo propone un panorama meglio
Un po'adesso ci pensa Alessandro Teodori in regia leggo alcuni titoli di oggi del Financial Times le turbolenze nel Golfo bloccano i flussi di zolfo che sostengono interi settori dell'industria globale
La carenza provoca un aumento dei prezzi minaccia settori che vanno da i fertilizzanti e microchip mentre l'impatto della guerra in Iraq si allarga
Ancora i messaggi contraddittori dell'amministrazione Trump provocano forti oscillazioni dei mercati petroliferi
La confusione sulle scorte navali Statunitensi nello Stretto di Hormuz mette in luce la mancanza di chiarezza sugli obiettivi bellici
Ancora la guerra in Medio Oriente costa all'industria turistica regionale seicento milioni di dollari al giorno migliaia di viaggiatori cancellano i propri viaggi dopo che città come Dubai sono state prese di mira dagli attacchi iraniani
C'è un'analisi poi Suarez Dietz lui bare l'Iran di Khamenei un Junior scommette su una brutale guerra economica di Gore logoramento cosa sta accadendo direttore
Emette che il problema che si pone oggi come reagì fine
Aveva ahimè che qualche consigliere ancora concreta Cambrai richiede emergente ci sono basterebbe tornare con la mente occhi al netto agli shock petroliferi degli anni tanto a quello del settantatré in quello del settantanove anche più da vicino alla crisi che anche i verifico nel due mila ventidue
In tutti questi casi quelli degli anni settanta
Italia avremo a disposizione pochi nazionale ma non si spingono ancora Antonione europea ovviamente è un livello d'dormiva ventidue invece una cosa confrontata a livello Unione Europea
Sono loro ad ottanta che le misure oggi nelle missioni che niente tanta del petrolio e del gas sia non solo ovviamente provochi
In rosa
Ridursi e della disponibilità di quel che invece non sembra proprio il lussi
L'impatto sull'inflazione e metta in moto un meccanismo pericoloso perché situazione iniziale culture determinati livelli
Oggi siamo nell'Unione nell'eurozona intorno al due per cento e dettata raggiunta la stabilità dei prezzi ma anche cale
Ultore questo livello significativamente io invece le chiedo a decidere
Anch'io che mantenere fermi o diminuire i tassi come finora nove ci ha spedito la oltre alla consueta ad aumentarle in calce dal momento che il suo mandato e quello di contrastare l'inflazione io mi auguro che questo non avvenga Mina Chinetti Den Brink io avevo una miscela
Di Auto-Tune avverse per la politica economica e per la politica monetaria a Bruxelles dove si sostiene che non siamo ancora niente perché
Dica e non c'è necessità di un piano europeo perché ponteggi dalle avversità al momento ma è un ragionamento direi illogico perché io invece dell'emergente cioè dobbiamo aspettare che chi verifiche per poi mettere in atto un piano che dovrebbe prevenire politiche
Comuni per quanto riguarda la fornitura Petroni dedicata a livello internazionale un debito comune per potere
Agire
Con banking finanziarie adeguati per fronteggiare parte vai critici che inno all'ipotesi che perché il problema ad Anzio devi modificare il Patto di stabilità e crescita di fronte a una in vinile tutto straordinario come è quello degli impatti della guerra
Immagini da un'unità in sede europea insomma a Bruxelles per questo piano e con l'Unione europea non si dico questo immagina unanimità Bruxelles Annone la stipula di questo piano cui accennava dell'Unione Europea per l'Energia
Ho il piano
Che diciamo Adriatico alla a Bruxelles e già o qualche cosa però veneti lente sussistono ancora a livello comunitario non possiamo dimenticare che noi siamo nell'Unione dopo essere parcato attraverso la CEE la Comunità economica europea cioè il porterebbe il potente dei dell'unione proprio nell'economia idea per quanto riguarda la politica abbiamo visto che non ho avuto alcuna funzione l'Unione europea per clienti come impacciato abbiamo anche visto a livello di rapporto e con gli Stati Uniti era la questione dei bilanci mancava quel tunnel più generale del multilateralismo
L'Unione europea non ha molto non aveva al polso del portiere comunque non è stato in grado nel divieto di circolare alcun ruolo ma nell'economia no nell'economia lei ebbe l'idea a disposizione abbiamo avuto le leve a disposizione quando eravamo chiusi nei singoli mercati appunto nel settantatré e del settantanove
Che fu un mondo che fronteggiare la crisi petrolifera intervenendo nella congiuntura ma anche nella struttura mettendo in moto vent'anni degli come editor sublimazione
E poi non vanno ha avuto la prosecuzione nel cercare ma insomma siamo stati in grado Aurora in fallo oggi dobbiamo segnare nei progressi un avanzamento come ho detto prima chi ha avuto anche Antonio ventidue con Alba politica nei confronti della scelta dei fornitori con il prix campi per quanto riguardava il prezzo del petrolio insomma furono introdotte deludere modifiche che non aspettavano che la situazione peggiora sì
Però chiaro Chianti
E allora direttore io nel salutarla le dico che proprio mentre parlavamo poco fa un proiettile sconosciuto ha colpito una nave cargo nello Stretto di Hormuz provocando un incendio costringendo l'equipaggio avevo qua carrello ha dichiarato
L'agenzia marittima britannica per mio conto ero serena per le operazioni commerciali io la saluto e la ringrazio e ricordo che le chi l'ascolta oggi c'è il suo editoriale basta temporeggiare questo il titolo
Del Messaggero in in in edicola
Grazie davvero tempo grazie un'operazione ma sì
Allora noi abbiamo notizia che in qualche modo accennavamo in rassegna che insomma e importante
Ridarmi qualsiasi manifestanti che contesti parliamo ovviamente dirà
Che contesti virale autorità sarà trattato come un nemico mentre la repubbliche islamiche al dodicesimo giorno di conflitto il monito lanciato dalla polizia iraniana se qualcuno si muove
Secondo i desideri del nemico non lo considereremmo più un semplice manifestante ma un nemico e lo tratteremo allo stesso modo in cui trattiamo nemico lo ha dichiarato il capo della polizia nazionale Ahmad rizzare ad Anna
Lo ha riportato poco fa la televisione di Stato i libri Presidente americano Tampa invitato gli iraniani apprendere il potere due mesi dopo un movimento di protesta
Represso nel sangue
Questo insomma il nuovo Iran del figlio di falli Khamenei della nuova guida suprema
Mentre l'abbiamo terminato io ringrazio Alessandro Teodori in regia Roberta Iannuzzi Bongiorno

