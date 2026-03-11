Ospite: Angelo De Mattia (Editorialista de Il Messaggero e de Il Mattino, Già Direttore Centrale di Banca d’Italia”).
Conduce Francesco De Leo (Giornalista, Responsabile della Comunicazione dell’Istituto Affari Internazionali, Direttore di AffarInternazionali).
Puntata di "Spazio Transnazionale" di mercoledì 11 marzo 2026 , condotta da Francesco De Leo che in questa puntata ha ospitato Giampiero Gramaglia (docente di Giornalismo presso la Sapienza Università di Roma), Angelo De Mattia (editorialista … de Il Messaggero e de Il Mattino, già Direttore Centrale della Banca d’Italia).
La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 20 minuti.
