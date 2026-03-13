Spazio Transnazionale

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 19 minuti.
Rubrica
9:28 - CAMERA
9:30 - Roma
10:00 - Roma
11:00 - Roma
14:30 - Roma
15:00 - Roma
15:00 - Livorno
15:30 - Viterno
presidente di Sorgenia, già Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri
docente di Giornalismo presso la Sapienza Università di Roma
Buongiorno voglio latte Sonia chi ci ascolta bentrovati da Francesco Del Piero Scaldaferri il regia spazio transazionale sempre Giampiero Gramaglia con noi quel giorno c'ho io Buongiorno Francesco buongiorno chi Cissé
Qui si apre il Financial Times gli Stati Uniti allenterà hanno le sanzioni sul petrolio russo mentre i prezzi dell'energia salgono alle stelle la mossa del Tesoro arriva dopo che l'escalation della crisi del Golfo ha riportato il brand
Sopra i cento dollari questo invece sempre dal quotidiano britannico il quadro della situazione un'aerocisterna statunitense precipitato dopo l'incidente che ha coinvolto altri velivoli spazio ero amico sopra l'Iraq occidentale
Teheran è stata colpita da attacchi aerei su vasta scala nelle prime ore della giornata di oggi media locali hanno riportato attacchi anche in altre città intanto il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Scott Bessel tacchi esto
Una coalizione internazionale per scortare le petroliere attraverso lo stretto di Hormuz non appena sarà militarmente possibile infine il Primo Ministro israeliano Benjamín Netanyahu ha minacciato la Guida suprema dell'Iran
Mostarda Khamenei dicendo che non avrebbe stipulato una pozza assicurativa sulla sua figlia
Temo ancora in Francia il Times interessanti analisi la guerra in Iran mette alla prova il piano dissi Jinping
Di costituire riserve strategiche per la Cina
Pechino ha promosso l'aumento significativo delle scorte di materie prime strategiche
Ma la loro entità rimane poco chiara scrive Edward White
Da Shanghai quando si Jinping ha sì assicurato il suo terzo mandato quinquennale come leader della Cina la fine del due mila ventidue
Ad iniziato ad avvertire gli alti funzionari di prepararsi alle maree tempestose agli scenari peggiori che attendevano la nazione gli uno virgola quattro miliardi di persone
E dopo miliardi di dollari di spesa pubblica la Cina accumulato quelle che gli esperti ritengono essere alcune delle più grandi riserve mondiali di petrolio e altre materie prime essenziali ci sono anche dei numeri da parte il Faraci al Times
Si raggiungerebbe un volume compreso tra gli uno virgola uno gli uno virgola quattro miliardi di barili di petrolio
Secondo Gave caldi Pechino una società di ricerca la stiva sarebbe invece gli oltre due mila due miliardi di dollari di Bari
Allora l'economista oggi è in edicola venerdì un attacco all'economia mondiale il grande titolo il copertina qualunque cosa accada nello Stretto di Hormuz i mercati energetici sono cambiati per sempre
Dopo le scoperte i costi dei dazi presidente Tampa scoperto scrive l'Economist i costi della guerra
Il nove marzo ha dichiarato che la sua campagna contro l'Iran sarebbe terminata molto presto facendo crollare i prezzi del petrolio che il giorno prima avevano raggiunto un picco di quasi centoventi dollari al barile
A quasi ottanta dollari prima della guerra erano settanta
La chiusura di fatto dello stretto di Hormuz da parte dell'Iran ha bloccato scrive l'Economist circa il quindici per cento dell'approvvigionamento petrolifero provare
Tampa riprese con le elezioni di medio termine con elettori stanchi dell'inflazione sta segnalando che non può sostenere questi costi proprio come ha fatto quando ha fatto marcia indietro dalla guerra commerciale dopo il crollo dei mercati la scorsa primavera il suo primo discorso quello del nuovo leader iraniano
Il figlio di Khamenei sottolinea l'importanza della difesa e la necessità di mantenere chiuso lo stretto di Hormuz scrive il Guardian Damon ci dice che un soldato francese
Ucciso e cinque feriti in Iraq in un attacco contro rivendicato da un gruppo armato filo iraniano
E il Paese l'Iran la sfida la potente Marina degli Stati Uniti in una battaglia navale a simmetrica nel Golfo il controllo iraniano dello stretto di Hormuz
Un fianco vulnerabile possibili attacchi contro le motoscafi il rischio di mine nelle acque rendono difficile l'intervento delle fregate statunitensi per proteggere le navi mercantili vediamo
I quotidiani nello degli orientali Tai Missoni Israel torna ferite in modo moderato da schegge di Cina e di altre persone ferite in modo lieve dopo che un missile iraniano ha colpito una città del Nord
Editoriale del gelo sarebbe posta agli israeliani meritano qualcosa di meglio dei bombardamenti missilistici e dei voli cancellati
Per una nazione stanca della guerra è fortemente dipendente dal trasporto aereo la compagnia di bandiera israeliana deve dimostrare di poter seguire il pubblico il caso di crisi e non solo di trarne profitto
Anche arabili uso si occupa del primo discorso
Del nuovo leader italiano che sottolinea l'importanza della difesa e la necessità di mantenere Hormuz chiuso prestino infine sig. iraniana nel suo primo discorso il nuovo leader italiano sottolinea anche l'importanza dell'intesa la necessità di mantenere chiuso lo stretto di Hormuz insomma simile uguale a quello di Arab News Giampiero Gramaglia
Sì ci sono oltre tre sviluppi interni dell'aggressione israelo americana diranno che questa mattina si contendono i titoli dei principali media degli Stati Uniti la prima la decisione che abbiamo già sentito data anche dal Financial Times da altri media decisione presa pochi giorni orsono dal presidente USA Donald Trump
Di sospendere temporaneamente le sanzioni alla Russia sul petrolio
Nel tentativo di alleggerire la pressione sui prezzi dell'energia
Sulla seconda e lo schianto di un aereo cisterna USA in Iraq perché non viene attribuito fuoco ostile ma su cui mancano per il momento i dettagli Simi siano vittime e quante
E infine episodi di terrorismo interno negli Stati Uniti
L'ultimo ieri un attacco antisemita una sinagoga nel Michigan che non è però un fatto isolato nelle ultime due settimane vi sono anche sviluppi di cronaca su un episodio in qualche misura analogo in Virginia
Resta un po'in secondo piano restano un po'in secondo piano gli sviluppi militari del conflitto di attacchi bilanci delle vittime
Fanny invece da sfondo a queste focalizzazioni interne le dichiarazioni
Di ieri della nuova guida suprema Damiana Mustapha Khamenei che rompendo il silenzio ma senza comparire in pubblico e affidando il proprio messaggio
Alla voce di un conduttore televisivo ha detto che terrà userà la chiusura dello stretto di Cormons come leva nei confronti dei suoi nemici e che continuerà ad attaccare i vicini del Golfo
Le modalità di diffusione del messaggio alimenta non sui media USA le indiscrezioni originariamente di fonte israeliana secondo cui Khamenei sarebbe stato ferito nei primi attacchi quando venne ucciso suo padre
L'allora guida suprema Ali Khamenei e sarebbe tuttora grave se non morto dà molto spazio a queste voci Fox News
Messaggi di Khamenei conferma la volontà del regime di continuare a combattere scriverla Sussa depresse
Età nota in New York Times un tono di sfida mentre il mercato globale del petrolio e del gas rovente per la guerra e per il blocco della circolazione nel tratto di mare
Dove il transito un quinto del petrolio mangiare
Vediamo una carrellata dei titoli il New York Times apre con il
L'intenzione dell'Iraq di strangolare una via vitale i rifornimenti petroliferi di un Iran scrive il New York Times indebolito dalla dalla guerra e poi ci sono le sanzioni elevate l'incidente
Aereo e il fatto che il Golfo venga minato dai di iraniani il Washington post apre con l'incidente all'aereo cisterna in Iraq la levata delle sanzioni e anche un incendio a bordo di una per di una portaerei americana connessa liti fra il personale ha torto
Il Wall street journal apre con un incidente aereo in Iraq ma poi dà spazio oltreché al discorso di Khamenei ha difficoltà nei mercati mondiali dei fertilizzanti perché molti rifornimenti sono approvvigionamenti sono bloccati nello stretto di Hormuz la Cnn titola su un tema che è stato in evidenza sul New York Times nei giorni scorsi e cioè il fatto che la Casa Bianca abbia sottostimato il la la capacità di reazione del dell'Iraq della Fox giudice ha detto dell'attenzione sulle condizioni di salute di camminare ma anche molto rilievo alle parole di Trump secondo cui gli Stati Uniti stanno totalmente distruggendo gliela guardate che cosa gli che cosa a terra a quella che cosa accadrà loro che cosa accadrà agli iraniani oggi nelle prossime ore
Ah sì o se infine punta sull'attacco terroristico nella Michigan un atto mirato contro la comunità
Ebraica fa eccezione in questo quadro e con questo concludo politico che guarda invece agli sviluppi politici interni secondo politico i democratici stanno sconfiggendo i repubblicani delle elezioni locali che si sono svolte da quando tratta è tornato al potere e con questo ti restituiscono di
Grazie Giampiero domani citato tantissimi incidenti il collega Sergio Scandurra
Ci segnala questa notizia il relitto della cassiera Russia artica metà Gazzo duecentoventisette metri esplosa il tre marzo a nord della Libia in circostanze ancora non accertate probabile
Dolore ucraino alla deriva nel canale di Sicilia sono circa venticinque miglia da Linosa l'equipaggio di una trentina di persone è stato tratto in salvo la nave e inclinata di circa trenta gradi sudato ditta deborda probabilmente imbarcato
Acqua dallo squarcio a babordo rendendo difficile qual sia si operazione di morti a bordo quantità ignote di Gnl di gasolio le condizioni meteo favorevoli nel canale
Ci dice Sergio sono attese fino al quindici marzo
Dopodiché previsto l'ingresso da maestrale sette e ventuno indiretta queste radio radicale Bongiorno l'ambasciatore Ettore Sequi e presidente di Sorgenia è stato segretario generale del Ministero degli Affari Esteri bentornato
Il buongiorno a tutti a tutti
Allora ambasciatore questo il titolo di un interessante editoriale di Bari in altra che professore alla John Hopkins si riversi sul Financial Times
L'Iran sta giocando una partita a lungo termine una guerra asimmetrica che paralizza l'economia globale potrebbe logorare gli Stati Uniti e costringere un cessate il fuoco
Scrive nasali Annan anche messo in atto una strategia parallela potenzialmente più efficace a quella dei missili dichiarare guerra all'economia globale
Coloro che oggi comandano gli dà sono veterani delle guerre asimmetriche in Siria e Iraq che ora stanno applicando la stessa strategia per combattere gli USA sul campo di battaglia dell'economia globale
L'Iran potrebbe sostenere la sua controffensiva più facilmente per molto più tempo
Il solo cessate il fuoco non eliminerà
Inoltre scrive vaso romperà del rischio che l'Iran ha imposto sul golfo che ora sta vivendo il suo scenario da incubo ecco perché i leader italiani affermano che non accetteranno un cessate il fuoco
Finché Washington non comprenderà appieno il costo economico globale di questa guerra l'impresa investitori turisti potrebbero non tornare negli Stati del Golfo se ritengono che la guerra
Possa riprende quale la sua analisi ambasciatore
Sì credo che sia molto corretta è molto giusta l'analisi rivali nasce perché sostanzialmente quello crediamo che l'Iran non sta combattendo solo sul piano militare ma anche sul piano del tempo del costo dell'incertezza ed esattamente quello che fanno gli attori più deboli che cerca di compensare la superiorità avversaria svuotando la sostenibilità politica e colpendo in questo caso il sistema economico
Il proprio di quella in forza che vuole proteggere invece il sistema economico questo ci dice che cosa
Ci dice che l'Iran e che è un attore razionale nomi razionale o puramente autodistruttivo ed è un attore che trasforma il proprio vantaggio in una strategia diciamo
Il vantaggio o di coercizione indiretta meglio strategica
E quindi il pestaggio mi pare che ci di che cita impallinati chiariranno e non punta a vincere la guerra sul campo questo evidentemente datiamo impossibile però rendere una pace negoziata l'unica niente uscita razionale per per gli Stati Uniti
Del fatto che l'Impero bersaglio non sia Washington male economia mondiale lo stiamo vedendo attraverso punto lo scardinamento del sistema dei prezzi la prospettiva certi aspetti ed inflazione quella che è stato ricordato anche punto tre titoli letti costa in quella che viene chiamata anche Flash a me c'è una il inflazione determinata dall'impatto sull'agricoltura sulla produzione di fertilizzanti eccetera che non vediamo ancora ma vedremo probabilmente nei prossimi giorni
E e poi mi pare che ci sia anche un un'altra
Come dire un altro messaggio in questo questa analisi da Linate cioè anche un cessate il fuoco in realtà probabilmente non basterebbe
Da solo perché perché la vera questione evidentemente non è solo fermare i missili ma ripristinare la fiducia
E quindi il colpo che in questo momento vive in una situazione di
E completa instabilità politica economica militare eccetera
Ci sta dicendo che non non ha bisogno solo di una tregua bisogno di una stabilità credibile quindi per concludere credo che
Ecco quello che si possa dire che diranno ampi
Sono scommettendo uno sulla propria capacità di resistere abbastanza lungo e due
Sulla difficoltà americana di sostenerla nel tempo quelli che sono i costi politici e soprattutto economici della guerra
Ambasciatore Benjamin Netanyahu leggo dal Financial Times approfittato della sua prima conferenza stampa dall'inizio della guerra per minacciare il nuovo leader di Teheran e ha promesso che l'aviazione israeliana continuerà a colpire i paramilitari Damiani
Il primo ministro ha dichiarato che lo stipula era ebbe una polizza assicurativa sulla vita
Di mostrava Khamenei scelto all'inizio di questa settimana come nuovo Louder supremo dell'Ira né di qualsiasi altro leader militante della regione anche affermato che l'aviazione israeliana continuerà ad attaccare
I paramilitari del regime nelle strade dell'Iran nel tentativo di creare le condizioni per il rovesciamento della Repubblica islamica tuttavia messo che in ultima analisi questa decisione spetta al popolo iraniano
E sempre chiaro no quello che è l'obiettivo di Israele molto meno quello statunitense a suo avviso
Certamente gli obiettivi ed esiste una differenza insomma fra questi due obiettivi questi due alleati oscuramento che gli obiettivi diciamo parcheggi sono abbastanza chiare e trasparenti Piero colpo
Alle capacità dell'Iran quelli strategici divertono perché per quello che riguarda di Israele Netanyahu ce lo sta dicendo l'obiettivo di liberarsi fino a schiacciare la testa del serpente quindi liberarsi del regime lasciare possibilmente quale che sia la forma politica successiva
Alla guerra un grande debole possibilmente
Addirittura frammentato
Perché questo darebbe intanto una sicurezza a Israele coi anche l'egemonia regionale quello che riguarda gli americani possiamo pensare che l'obiettivo strategico si è quello di controllare
Gli influssi energetici verso la Cina col costituendosi quindi una
Uno strumento per poter bilanciare il monopolio cinese che anche negoziale non solo economico e geopolitico monopolio cinese intermedi che arretrare
è chiaro che però gli americani vogliono uscire al più presto da quest'anno
Da questa situazione perché i costi anche politici economici interni e la pressione degli alleati di coloro che sono colpiti da questa crisi mi pare molto forte
E l'ho anche per finire che ci potrà dire questo che Netanyahu è vero che continua a toccare il crollo del regime però inserisce un aspetto interessante ciecamente che dipende dal popolo iraniano
E cioè ci sta dicendo uno che consapevole il rischio di un'uscita
Che americana prima della caduta del regime eventuale e ma soprattutto non può garantire dall'esterno è risultato politico finale cioè la caduta del regime
Vi ancora trenta secondi diciamo qualcosa ambasciatore dell'evacuazione dei soldati italiani attaccati ha invece un piano tragitto riportarle a casa sul centoquarantuno gli ultimi che si preparano a lasciare la basi in Iraq colpita da un drone il nostro ministro degli Esteri italiani dice inutile lasciarli sotto le bombe
Sì e questo l'abbiamo visto anche perché è stato attaccato anche da un padre Francesco nato ricordo che Arpino e andiamo anche un consolato
E quindi è chiaro anche che questa strategia intere colpire anche gli interessi di anche i Paesi significa da parte iraniana nel tentativo di aumentare i costi politici quindi rendere anche i Paesi pur solidali con gli Stati Uniti comunque Deineka negoziatori
Uno dei mediatori involontari
Grazie ad Ettore Sequi e presidente di Sorgenia è stato segretario generale del ministero degli affari esteri grazie voi che & a prestiti ai lavori io ringrazio Piero Scaldaferri in regia Alenia torna in studio Sonia Martina
