20 MAG 2026
dibattiti

Intelligenza artificiale connessione tra uomo e scienza

CONVEGNO | - Roma - 10:00 Durata: 3 ore 24 min
A cura di Luciana Bruno
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Su iniziativa della senatrice Vincenza Aloisio.

Convegno "Intelligenza artificiale connessione tra uomo e scienza", registrato a Roma mercoledì 20 maggio 2026 alle ore 10:00.

Tra gli argomenti discussi: Intelligenza Artificiale.

La registrazione video di questo convegno ha una durata di 3 ore e 24 minuti.

Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
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