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Su iniziativa della senatrice Vincenza Aloisio.
Convegno "Intelligenza artificiale connessione tra uomo e scienza", registrato a Roma mercoledì 20 maggio 2026 alle ore 10:00.
Tra gli argomenti discussi: Intelligenza Artificiale.
La registrazione video di questo convegno ha una durata di 3 ore e 24 minuti.
Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
Convegno "Intelligenza artificiale connessione tra uomo e scienza", registrato a Roma mercoledì 20 maggio 2026 alle ore 10:00.
Tra gli argomenti discussi: Intelligenza Artificiale.
La registrazione video di questo convegno ha una durata di 3 ore e 24 minuti.
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