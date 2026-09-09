09 SET 2026
intervista

Fine vita in Veneto: intervista a Ignazio Zullo

INTERVISTA | di Sonia Martina - RADIO - 13:11 Durata: 7 min 45 sec
A cura di Stefano Chiarelli e Delfina Steri
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"Fine vita in Veneto: intervista a Ignazio Zullo" realizzata da Sonia Martina con Ignazio Zullo (senatore, Fratelli d'Italia).

L'intervista è stata registrata mercoledì 9 settembre 2026 alle 13:11.

Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Assistenza, Associazioni, Bioetica, Corte Costituzionale, Cure Palliative, Destra, Diritti Civili, Eutanasia, Fratelli D'italia, Legge, Malattia, Regioni, Servizi Pubblici, Sinistra, Sondaggi, Suicidio, Veneto, Volontariato, Zaia.

La registrazione audio ha una durata di 7 minuti.
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