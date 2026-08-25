25 AGO 2026
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Partito Radicale: trasmissione autogestita

RUBRICA | - Radio - 22:00 Durata: 55 min 42 sec
A cura di Silvio Farina e Enrica Izzo
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A cura di Diego Sabatinelli (Presidente del Consiglio Generale del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito), Intervengono: Ilaria Donadello (consigliere del Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito), Gino Ruggeri (consigliere generale del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito), Simona Giannetti (avvocato, consigliere generale del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito).

Puntata di "Partito Radicale: trasmissione autogestita" di martedì 25 agosto 2026 con gli interventi di Diego Sabatinelli (presidente del Consiglio Generale del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale), Ilaria Donadello (consigliere del Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito), Gino Ruggeri (consigliere generale del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito), Simona Giannetti (avvocato, consigliere generale del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Agenti Di Custodia, Autofinanziamento, Carcere, Comunita' Terapeutiche E Di Recupero, Cremona, Diritti Umani, Diritto, Discriminazione, Docenti, Droga, Edilizia, Emarginazione, Emergenza, Famiglia, Giovani, Giustizia, Immigrazione, Impresa, Integrazione, Iscrizioni, Istruzione, Italia, Lavoro, Magistratura, Mediterraneo, Misure Alternative Alla Detenzione, Monza, Partiti, Partito Radicale Nonviolento, Pavia, Politica, Psichiatria, Psicologia, San Vittore, Scuola, Sessualita', Societa', Stato, Stranieri, Suicidio, Territorio, Testa, Tossicodipendenti, Tratta Di Esseri Umani, Turco, Violenza.

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 55 minuti.

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  • Diego Sabatinelli

    presidente del Consiglio Generale del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale

    Ilaria Donadello

    consigliere del Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito

    Gino Ruggeri

    consigliere generale del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito

    Simona Giannetti

    avvocato, consigliere generale del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito

    22:00 Durata: 55 min 42 sec
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