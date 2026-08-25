A cura di Diego Sabatinelli (Presidente del Consiglio Generale del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito), Intervengono: Ilaria Donadello (consigliere del Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito), Gino Ruggeri (consigliere generale del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito), Simona Giannetti (avvocato, consigliere generale del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito).



Puntata di "Partito Radicale: trasmissione autogestita" di martedì 25 agosto 2026 con gli interventi di Diego Sabatinelli (presidente del …

Consiglio Generale del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale), Ilaria Donadello (consigliere del Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito), Gino Ruggeri (consigliere generale del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito), Simona Giannetti (avvocato, consigliere generale del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Agenti Di Custodia, Autofinanziamento, Carcere, Comunita' Terapeutiche E Di Recupero, Cremona, Diritti Umani, Diritto, Discriminazione, Docenti, Droga, Edilizia, Emarginazione, Emergenza, Famiglia, Giovani, Giustizia, Immigrazione, Impresa, Integrazione, Iscrizioni, Istruzione, Italia, Lavoro, Magistratura, Mediterraneo, Misure Alternative Alla Detenzione, Monza, Partiti, Partito Radicale Nonviolento, Pavia, Politica, Psichiatria, Psicologia, San Vittore, Scuola, Sessualita', Societa', Stato, Stranieri, Suicidio, Territorio, Testa, Tossicodipendenti, Tratta Di Esseri Umani, Turco, Violenza.



La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 55 minuti.

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