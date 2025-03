Acqua e agricoltura. Politiche e strumenti per innovazione ed efficienza

Saluti Vincenzo Gesmundo (Segretario Generale Coldiretti).



Intervengono: Ettore Prandini (Presidente Coldiretti), Alfonso Pecoraro Scanio (Presidente Fondazione UniVerde), Fulvio Conti (Director Customer Project Management Almaviva).



Keynote speech: Tommaso Foti (Ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le Politiche di Coesione).



"Certificati blu e incentivi per il risparmio idrico".



Intervengono: Patty L'Abbate (Vicepresidente Commissione Ambiente, Territorio e lavori pubblici, Camera dei Deputati), Luigi Giuseppe Decollanz (Commissario E.I.P.L.I - Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la …

trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia), Andrea Guerrini (Componente Collegio ARERA e Presidente WAREG European Water Regulators), Tania Tellini (Direttore Settore Acqua Utilitalia), Alessandro Durante (Segretario Generale AVR - ANIMA Confindustria).



"Imprese e sistemi innovativi per l'efficientamento idrico".



Intervengono: Francesca Portincasa (Direttore Generale Acquedotto Pugliese), Riccardo Amoroso (Amministratore delegato CiviSmart), Emanuele Giglio (Responsabile R&D GMT), Carmine Esposito (Consigliere Delegato E.P.M.), Antonio Noto (Direttore Noto Sondaggi).



Keynote Speech: Matteo Piantedosi (Ministro dell'Interno).



"Agricoltura e crisi climatica".



Intervengono: Maurizio Martina (Vicedirettore generale FAO), Nicola Dell'Acqua (Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica), Maria Grazia Zaganelli (Direttore Generale CREA), Francesco Vincenzi (Presidente ANBI), Dominga Cotarella (Presidente Terranostra).

