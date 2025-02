Un fiore per Navalny sulla tomba di Matteotti

“Oggi abbiamo deposto un fiore davanti al monumento alla memoria di Giacomo Matteotti a Roma, nel luogo in cui fu aggredito e rapito nel 1924.



Nel giorno in cui ricorre un anno dalla morte di Alexei Navalny, abbiamo voluto sottolineare un legame tra queste due figure di martiri per la libertà, entrambi brutalmente uccisi da regimi totalitari, ovviamente diversi ma accomunati dal fatto di essere stati due lottatori che hanno comunicato a tanti cittadini l’importanza di resistere contro il totalitarismo a costo della vita e di farlo in modo intransigente”.



Lo ha detto il segretario di Più …

Europa Riccardo Magi a margine dell’iniziativa convocata dal senatore del Pd Filippo Sensi.



“Questa iniziativa, in un momento difficilissimo per l’Europa e per la democrazia in Europa e nel mondo, è anche un modo per essere vicini a chi, questa mattina a Mosca, ha deposto un fiore sulla tomba di Navaly, rischiando molto per la propria libertà.



Mai come in questo momento - ha concluso Magi - è necessario rafforzare e rilanciare l’integrazione politica europea: gli Stati Uniti d’Europa sono l’unico antidoto al fatto che la democrazia soffochi nella dimensione nazionale”.

