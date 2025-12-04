04 DIC 2025
istituzioni

1975-2025 Il carcere in Italia a cinquant’anni dalla legge penitenziaria

CONVEGNO | - Roma - 09:18 Durata: 6 ore 30 sec
A cura di Pantheon
Organizzatori: 
Consiglio Superiore della Magistratura
Indirizzo di saluto del Vicepresidente Avv.

Fabio Pinelli, del Presidente della Nona Commissione, Cons.

Edoardo Cilenti, del Presidente della Commissione Mista per i problemi della Magistratura di Sorveglianza e della esecuzione penale, Cons.

Antonello Cosentino.

I Sessione - "La legge penitenziaria nel quadro delle riforme di struttura degli anni ’70.

Passato e futuro della pena detentiva in Italia".

Coordina il Componente della Commissione Mista, Cons.

Tullio Morello.

Ne parlano Edmondo Bruti Liberati (già Procuratore della Repubblica di Milano e già componente del CSM), Glauco Giostra (Professore emerito di procedura penale nell’Università La Sapienza, Roma e già componente del CSM), Marco Ruotolo (Professore ordinario di diritto costituzionale nell’Università Roma Tre), Carlo Renoldi (Consigliere di Cassazione, già Capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia), Santi Consolo (già Garante per la tutela dei diritti dei detenuti in Sicilia, già Capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia).

II Sessione (h 11:30) "Il carcere oggi: pene sostitutive, lavoro intramurario ed extramurario, differenziazione dei trattamenti, gestione del disagio mentale".

Coordina la Componente della Commissione Mista, Cons.

Bernadette Nicotra.

Ne parlano Stefano Preziosi (Professore ordinario di Diritto Penale nell’Università Roma Tor Vergata), Irma Conti (Avvocata del Foro di Roma, Componente Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale), Francesco Picozzi (Primo Dirigente di Polizia penitenziaria, Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia), Marco Puglia (Giudice Tribunale di Sorveglianza – Santa Maria Capua Vetere), Filippo Scapellato (Giudice Tribunale di Sorveglianza - Ancona), Riccardo Turrini Vita (Presidente Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale), Ernesto Napolillo (Direttore generale dei detenuti e del trattamento - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia).

III Sessione (h 14:30) "L'esecuzione della pena per i minorenni".

Coordina la componente della Commissione Mista, Cons.

Daniela Bianchini.

Ne parlano Roberto Di Bella (Presidente del Tribunale per i minorenni di Catania), Luca Villa (Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano), Gianluca Guida (Direttore del carcere di Nisida), Antonio Sangermano (Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della Giustizia).

Sia ai nostri il quarto d'ora accademico ce lo siamo preso
Buongiorno allora grazie a tutti grazie di essere venuti noi abbiamo il Consiglio superiore a
Deciso di
Celebrare così come molte altre istituzioni della Repubblica e molti uffici giudiziari e molte sedi accademiche
Dice le barare il cinque mesi cinquantesimo anniversario
Della legge penitenziaria del mille novecentosettantacinque
Cinquant'anni sono naturalmente un un tempo un tempo importante la il traguardo del mezzo secolo
Dal dal settantacinque ad oggi è cambiato il mondo è cambiata l'Italia
Forse la cosa è cambiata meno sono proprio le carceri tutto sommato
Quindi una serie di interrogativi naturalmente come tutti gli anniversari questo anniversario ce lo sollecita perché naturalmente gli anniversari parlava al presente insomma la
Ogni generazione riscrive la propria storia diceva Croce si riscrive la storia sulla base delle proprie esigenze delle proprie
Tensioni del proprio orizzonte valoriali
L'anniversario della riforma penitenziaria negli anni novanta è una cosa molto diversa anniversario forma penitenziaria oggi il consiglio ha quindi deciso di dedicare una giornata di studio a questo tema
Quindi adesso avevano Indirizzo di saluto del vicepresidente del Consiglio Superiore Roberto Pinelli
Del presidente è la nona Commissione
Poi dirò due parole anche io no nella veste di presidente della commissione mista sorveglianza
CSM e ministero magistratura di sorveglianza e poi cominciare cominceremo
La prima sessione che ha un taglio prevalentemente
Storico e di prospettiva poi avremo una seconda sessione con un taglio più legato ai problemi dell'attualità e poi una terza sessione pomeridiana
Concentrata sui problemi dell'esecuzione della pena
Nei confronti dei minori tanto do la parola al vicepresidente del CSM che ringrazio per essere qui con noi stamattina l'avvocato che ne
Facciamo un applauso al consigliere Potì entra in ansia grazie poi Gargani Rizzato prestano il impegnativo
Convegno
Con spirito davvero di servizio
E anche con grande impegno perché sappiamo tutti che poi l'organizzazione di convegni è sempre complessa e richiede molta molta pazienza e quindi lo ringrazio particolarmente per aver fatto sì che il il Consiglio superiore potesse ospitare un pensatoio mi verrebbe da dire a un momento di di pensiero
Sul tema del del carcere del e del cinquantesimo dalla legge penitenziaria
Come dicevo prima un po'informalmente
Non sappiamo se servirà a qualcosa però certamente male non fa fermarsi un attimo pensare alla situazione delle nostre carceri
All'evoluzione della del senso della pena nella nostra società quella che possiamo cercare di fare per il futuro contributo culturale che ciascuno di noi
Nel mio caso davvero in modo modesto posso posso fare ringrazio ovviamente anche il presidente
Cilenti presidente la nona Commissione per
L'organizzazione per impegno profuso ringrazio tutte le persone presenti e do il benvenuto in consiglio e anche ai relatori di questa importante in giornata
Le scuole di pensiero classica segnavano alla pena finalità retributive ed è spia chi vive privilegiando nella sola dimensione afflittiva funzionale a infliggere Arrè una sofferenza proporzionata al male compiuto ma all'un passionista quota infiniti tour Oboe male un azionista era questa la logica di fondo che ispirava il Regolamento per gli istituti di prevenzione di pena del mille novecentotrentuno
Rigida separazione tra il mondo carcerario e la realtà esterna limitazione le attività consentite
Esclusione dal carcere di qualsiasi persona non inserita nella gerarchia non sottoposte alla disciplina penitenziaria
Obbligo di chiamare i detenuti non col cognome ma con il numero di matricola e così via in sintesi la pena come castigo il carcere come istituzione chiusa l'esecuzione come pura espiazione
Il male che giustamente si infligge secondo le parole di Mario sfasati
Venne poi l'articolo ventisette della Costituzione che recepì il pensiero della scuola positiva
Focalizzando nell'attenzione sulla funzione di prevenzione sociale e conseguentemente sulla rieducazione del condannato e la sua risocializzazione
Con il passare degli anni si incrinò sino a spezzarsi
Il binomio pena carcere si fece sempre più spazio e l'idea che l'esecuzione della pena non dovesse necessariamente comportare la privazione della libertà personale del condannato
La funzione rieducativa proclamata dalle regole minime per il trattamento dei detenuti approvate nel mille novecentocinquantacinque dall'ONU e nel mille novecentosettantatré dal Consiglio d'Europa
Condusse gradualmente alle individuazioni di sanzioni di natura differente meglio in grado di realizzare le finalità scolpite nell'articolo ventisette della Costituzione
Si giunse così poi la legge trecentocinquantaquattro del mille novecentosettantacinque Tenco introdusse un corpus organico di disposizioni fortemente orientate verso la funzione sociale preventiva della pena
E verso il rispetto della dignità del detenuto
La rieducazione e reinserimento sociale del condannato venivano perseguiti attraverso l'introduzione di benefici premiali e di nuovi strumenti extra Morari
Le misure alternative alla detenzione
Veniva infatti perfezionato il processo di giurisdizione iniziazione della pena in sintonia con le sollecitazioni della dottrina e della Corte costituzionale
Il volto della legge penitenziaria così come lo conosciamo oggi
Risente delle numerose successive riscritture ora nel senso della dei carceri Zazie eone quali ad esempio quelle operate dalla legge Gozzi né dalla legge Simeone Saraceni
Ora nel senso dell'irrigidimento di alcuni istituti ad esempio quello intervenuto con decreto legge numero centocinquantadue del mille novecentonovantuno al quale dobbiamo l'introduzione dell'articolo quattro visse ovvero in epoca più recente quelli intervenuti con i diversi pacchetti sicurezza
A cinquant'anni dall'introduzione della legge penitenziaria nonostante sia da tempo tramite tramontata l'idea che solo la privazione della libertà cuore le Zarri gli scopi propri della pena
Il nostro sistema ancora oggi troppo sbilanciato verso il trattamento carcerario e si trova anche soprattutto per questo in uno stato di drammatica difficoltà
I dati sono purtroppo impietosi che fanno pensare con un po'di imbarazzo alla massima attribuita a volte secondo cui il grado di civiltà di un Paese si misura osservando le condizioni delle sue carceri
Al trentuno ottobre due mila e venticinque centottantanove istituti penitenziari italiani ospitavano sessantatré mila quattrocento novantatré detenuti
A fronte di una capienza massima di cinquantuno mila duecentoquarantanove posti con un tasso di affollamento del centoventiquattro per cento
Nel due mila e venticinque ci sono già stati circa settanta sui cd tre detenuti dopo i novantaquattro del due mila ventiquattro
Numeri che fanno rabbrividire e che ci dicono che pur se da tempo abbiamo abolito la pena di morte di pena si muore ancora
Un numero rilevantissimo di detenuti assume regolarmente farmaci psicoattivi sedativi e notizia
Sono passati dodici anni dalla sentenza Torregiani della Corte europea dei diritti dell'uomo
Ma il Paese sembra vedere una difficoltà a compiere un vero salto di qualità sul tema della umanizzazione della pena della modalità rispettosa della persona nella sua esecuzione un salto di qualità sotto profilo culturale prima ancora che giuridico
Non possono non scuotere le nostre coscienze credo
Le parole che il presidente Mattarella pronunciato nell'ultimo discorso di fine anno quando ha richiamato al rispetto della dignità di ogni persona dei suoi diritti anche per chi si trova in carcere e ha ricordato che il sovraffollamento
Frustra la funzione rieducativa della pena
E rende inaccettabile e condizioni di lavoro del personale penitenziario
Anche la Corte costituzionale nella recente sentenza numero centotrentanove del ventinove luglio due mila e venticinque
Ha lanciato l'ennesimo monito ribadendo che essenziale che la pena detentiva se eseguite in condizioni e con modalità tali da incentivare o rendere comunque praticabile il percorso rieducativo sono parole della corte
In condizioni rispettosa della dignità della persona e il principio di umanità della pena
La pena carceraria appare infatti fondarsi ancora oggi su ragioni Sinico emotive piuttosto che su argomenti scientifico razionali
Il carcere luogo separato e chiuso rispetto alla società placa la paura del crimine e del criminale e soddisfa il bisogno di rimozione o comunque di allontanamento dal male
Ed ancora il carcere preminentemente luogo di afflizione soddisfa il bisogno punitivo vendicativo che il crimine suscita nella collettività
Ma l'esecuzione della pena non deve assolvere ad esigenze di rassicurazione sociale non deve blandire chi chiede unicamente vendetta
Evidente drammatico sarebbe l'arretramento culturale di una comunità che si ritenesse appagata dalle sole capacità simbolico evocative del carcere
E del resto le sull'asserita equazione tra certezza della pena e certezza del carcere su cui spesso si insiste nel dibattito politico massmediatico può senz'altro dire se superata
Almeno con riferimento alla fascia medio bassa dei reati perché chiaramente smentita dai fatti
Più della metà dei detenuti che scontano la pena in carcere sino all'ultimo giorno torna a delinquere a dimostrazione delle grosse difficoltà della risposta detentiva sia in termini di risocializzazione che in termini di prevenzione
Le misure alternative hanno invece dato prova della loro maggiore efficacia deterrente ove si pensi ad esempio la percentuale davvero esigua
Dei casi nei quali la misura viene revocata a causa della commissione di un nuovo reato
Dobbiamo dunque occuparci siamo qua per questo occuparci del volto costituzionale della pena
Per richiamare la felice e intramontabile espressione utilizzata dalla Corte costituzionale nella sentenza numero cinquanta del mille novecentottanta
Ancora occorre interrogarsi sulle direttrici lungo le quali fare evolvere il nostro sistema sanzionatorio penale
Ed anzi per o probabilmente occorre nuovamente edificare dalle fondamenta un sistema sanzionatorio penale
Lavorare per restituire organicità e razionalità al sistema in modo che il carcere continua a rappresentare la risposta necessaria irrinunciabile nei casi di più grave allarme sociale quali ad esempio quelli collegati all'attività della criminalità organizzata o più in generale quelli che esibisca non concreti rischi per l'incolumità pubblica e privata quindi individuando nei restanti casi il baricentro della giustizia punitiva in un trattamento individualizzato che sappia contemperare efficacemente le esigenze di difesa sociale con quelle rieducative
Petrali Zandonai effettive socializzanti insiti nella recluse nella reclusione carceraria al contempo frustrando per quanto possibile il pericolo della commissione di ulteriori dell'ultima da parte del reo
Naturalmente nessuna strategia che miri alla riduzione della centralità della pena carceraria nel sistema sanzionatorio potrà efficacemente funzionare se non si comprenderà che occorre contestualmente a ridurre l'ambito del diritto penale
Così come non siamo in grado di celebrare dignitosamente un milione duecento mila processi penali all'anno quanti ne risultavano pendenti al trentuno dicembre due mila e ventiquattro
Allo stesso modo non siamo in grado di seguire il percorso rieducativo delle centinaia di migliaia di persone che ogni anno vengono condanna lo testimoniano nitidamente i numeri impressionanti relativi ai cosiddetti lì
Rizzo spesi che ad oggi dovrebbero essere circa novantacinque mila
Una popolazione pari a quella di una città abitata da chi sta nel mezzo attendendo quasi per un lustro in alcuni casi ancora di più di conoscere le proprie sorti di sapere a quale categoria sarà aggregato sia quella dei detenuti o a quella degli ammessi alle misure alternative
Un'assurda camera di decompressione che consente la prova vi la sopravvivenza delle strutture deputate all'esecuzione penale
Un numero che certifica una ulteriore gravissima patologia del sistema dell'esecuzione penale inconciliabile con i principi costituzionali e già portata all'attenzione della Corte europea dei diritti dell'uomo
Ed ancora guardando al sistema penale sostanziale possono essere riprese da giornate
Le riflessioni compiute da numerose commissioni ministeriali di studio che hanno suggerito di prevedere nel Codice Penale nuove tipologie di pene principali alternative rispetto a quella carceraria
Un percorso certo ambizioso ed impegnativo ma da percorrere se vogliamo aprirci essere protagonisti di una società evoluta e superare l'idea medievale della rimozione sociale del condannato
Ecco forse la ragione ultima per cui siamo tutti qui oggi tutti insieme
Quella di superare l'idea della rimozione sociale del condannato
Aprire le nostre menti e il nostro cuore
Appare quindi opportuno diffondere l'idea di una diversa risposta alla devianza che sia volta non soltanto a punire e a separare
Riprendendo la lezione del giurista tedesco Gustav rabarbaro riproposta in Italia anche da Aldo Moro bisognerebbe pensare non solo a un diritto penale migliore ma qualcosa di meglio del diritto penale
Quanto al carcere infine occorre profondere ogni sforzo per debellare le croniche deficienze strutturali ed organizzative
Garantire condizioni detentive dignitose di investire in nuove figure professionali di sostegno sia per i detenuti che per il personale di polizia penitenziaria
Assicurare cure adeguate garantire spazi e tempi per coltivare l'affettività
Porre fino al cosiddetto ozio senza riposo permettere detenuti di studiare perché la cultura è il miglior antidoto del crimine
Implementare le opportunità lavorative intramuraria rendendo le un'occasione concreta di apprendimento
Insomma il carcere come luogo della rieducazione e della rinascita sociale
Della umanizzazione della pena lungo più solo come camicia di forza clausura dove persino l'ora d'aria una concessione
Una costrizione
In fondo niente di più e niente di meno di quello che ci chiede la nostra Costituzione la pena oltre e altro dal carcere
Vi ringrazio e per ultimo consentitemi di ringraziare anche il signor procuratore generale che ha avuto il crollo ho l'onore di che mi sia stato ad ascoltare grazie ancora
Grazie vicepresidente ha fatto ben più di indirizzo di saluto direi una relazione introduttiva come si sarebbe detto in altri tempi
Il presidente della nona Commissione
Che e la articolazione consigliare che si occupa specificamente i problemi dell'esecuzione penale il collega aveva docile
Grazie Antonello io ringrazio tutti i partecipanti presenti in sala ringrazio in particolare i relatori anche
Radio radicale che sta registrando questo evento porgo i saluti a nome di tutta la nona Commissione che ho il privilegio di presiedere in questo in questo periodo nona Commissione che ha avuto una genesi come dire più complessa di altre Commissioni di questo consiglio perché era stata istituita con competenze sul tiro sui della formazione anche internazionale ma poi era stata soppressa
Nel due mila tredici per l'istituzione della scuola
Ed è stata poi ricostituita nel due mila sedici in virtù di il dell'incremento delle attività internazionali con una lungimirante volontà consiliare di avere un ruolo Caputi importante in questo settore però occorre mettere in rilievo un ulteriore lungimiranza ossia l'attribuzione alla nona Commissione di una competenza che fino ad allora non era stata riconosciuta nessuna commissione cioè quella di proporre atti parifica iniziativi relazione procura la materia dell'esecuzione penale della magistratura di sorveglianza quindi un cambio di passo significativo che dimostra la volontà del Consiglio di considerare adeguatamente il tema dell'esecuzione della pena e della tutela dei diritti temi essenziali
Per poterci di finire uno Stato di diritto
E quindi come dire l'esame storico oggi di questa legge del mille novecentosettantacinque in cinquant'anni in cui emerge un quadro frastagliato
Frutto di interventi eterogenee le legislature e anche della corte costituzionale non sempre facilmente coordina Abbili
E io come dire mi fermo qui perché non voglio togliere tempo ai relatore certo i luoghi di detenzione non devono trasformarsi in un addestramento al crimine nei luoghi senza speranza o peggio di pura disperazione si parla di secondo opportunità quando in tanti a ben vedere non hanno mai avuto neanche la prima opportunità io auguro buon lavoro a tutti i relatori diciamo e qui ridò la parola ad Antonello Cosentino che ringrazio
Per avere organizzato questa giornata io sono napoletano e dalle mie parti come dire vivere in certe periferie equivale quasi ad accettare
Il il rischio del carcere come un destino guardate la prima opportunità innanzitutto quella di trovarsi nella possibilità di poter vivere dignitosamente come un con un lavoro e nella legalità e poi ancora quando si sbaglia nella possibilità di percorsi alternativi prima del carcere grazie
Grazie grazie Edoardo un
Prima di passare appunto alla prima doveva il primo panelle di questa giornata
Un'ultima considerazione legata alle funzioni al ruolo della commissione mista sui problemi dell'esecuzione della pena
Che proprio la nona Commissione del Consiglio superiore della magistratura nell'ambito dei delle funzioni appunto legate alla specifica materia dell'esecuzione penale già da molte consiliatura è già all'inizio degli del degli anni dieci di di questo secolo
Costituì una commissione mista per appunto lo studio l'approfondimento al dibattito sui temi dell'esecuzione penale
Con rappresentanti del Consiglio superiore della magistratura
Designati dal plenum ma su proposta della nuova commissione ma non necessariamente componenti erano la Commissione
Rappresentanti degli uffici dei tribunali di sorveglianza esponenti dei buoni di sorveglianza che essi essi fossero diciamo proposti avessero chiesto di partecipare a questo consesso fossero stati quindi selezionati
E esponenti della dell'amministrazione ministero alla giustizia del del dato però anche dell'ufficio legislativo del gabinetto del ministro
Proprio per avere una sede diciamo di di confronto permanente è una Commissione che si riunisce periodicamente mediamente una volta al mese e via via
Elabora in sostanzialmente elabora proposte elabora idee elabora punti di vista abbiamo organizzato
Prima dell'estate un convegno sulla Renzo e che era una sede di presentazione
Diciamo al pubblico di un documento che la commissione mista aveva elaborato sulle Renzo un documento come forse qualcuno di voi ricorderà chiare ha suscitato un dibattito anche abbastanza vivace insomma con
Apprezzamenti da un lato critiche dall'altro
Molto molto diffusi
E come tutte le cose naturalmente come tutte le proposte
è stato giustamente valutato in in luce più critica o meno critica e epocale come sinistra sta lavorando su altri temi naturalmente
è una sede di confronto a sei confronto perché naturalmente il problema del del carcere un problema come tutti i problemi complessi non può che avere risposte complesse e soprattutto non può che avere risposte che vadano oltre lo stretto perimetro del ragionamento sul carcere perché naturalmente se si parla solo di carcere non non non si risolve il problema del carcere proprio nel carcere si risolvono se essi lo si inquadra nel contesto della società cogliendo anche il discorso che appena fatto il vicepresidente sulla sul ruolo della pena sul ruolo della di una codificazione di di fattispecie di punizioni e tutto un discorso che in continua evoluzione che naturalmente non può che avere una ricaduta input alla fine sul sul mondo dell'esecuzione penale
Io spero che questa giornata sia effettivamente utile riesca esprimere in una una ricchezza di dibattito quella ricchezza e dibattito che esiste nella società esiste tra chi si occupa di questi temi
Vi ringrazio ancora e lascerei a questo punto il il tavolo ai colleghi relatori che saranno coordinati dal collega Duilio Morello
Grazie grazie ancora buon lavoro
Allora invito i colleghi
Edmondo Bruti Liberati
Il professore Marco Ruotolo il collega Carlo Renoldi
Collega Santi Consolo
Al tavolo
Allora prima intendo legalmente a dei dati che accentrato
Il il vicepresidente
Che ci ha ricordato
Come
In Italia in questo momento ci siano novanta mila cosiddetti liberi sospese
Ecco
Io voglio salutare i magistrati di sorveglianza presenti cioè quelli che sono collegati
Radio radicale
Perché c'è una pattuglia di poco più di duecento magistrati di sorveglianza in Italia una piccola pattuglia che deve gestire questi numeri che sono straordinari
E tanto altro riguarda quelli che non sono sospesi Tecchio Gest oggettivamente una pattuglia sufficienti do atto al ministero che ha implementato l'organico delle della magistratura di sorveglianza in reale noi abbiamo anche siamo riempiendo per quanto possibile questi vuoti di organico ma sono dei voti comunque sono dei numeri comunque strutturalmente non rendono possibile lavorare per come si dovrebbe
Questa sessione di lavori
La commissione mista l'ha voluta dedicare alla legge penitenziaria nel quadro delle riforme di struttura degli anni settanta
Passato e futuro della pena detentiva e in Italia
Ebbene
Gli anni settanta hanno profondamente rinnovato il quadro sia politico del sociale amministrativo del nostro Paese sono stati anni di grande speranza regola e e anche di inizio di profonde tensioni
Che però hanno
Lasciato il segno pensa all'istituzione delle regioni a statuto ordinario a penso allo Statuto dei lavoratori alla riforma sanitaria che istituì il Servizio sanitario nazionale alla legge Basaglia che ha chiuso i manicomi
Alla legge sull'aborto e poi anche alla legge penitenziaria
Abbiamo detto che l'articolo ventisette della Costituzione stabilisce tra l'altro che le pene non possono consistere in trattamenti
Contrari al senso di umanità e sottolineo la parola umanità perché ne
Questi questi veramente pochissimi minuti la riprenderò varie volte
E debbono tendere alla rieducazione del condannato escludendo la pena di morte
Imponendo alle legislature un sistema sanzionatorio orientato alla risocializzazione
Prima della legge penitenziaria degli anni settanta tutta la vita carceraria veniva affidata in larga misura dei regolamenti amministrativi
E tra questi quello del trentuno
E ovviamente risentiva
Dell'ideologia autoritaria del regime in vigore in quel periodo si pensava per la sicurezza alla funzione afflittiva della vena più che al rieducazione nel mille novecentosettantacinque venne introdotta la legge penitenziaria che stabilisce che il trattamento deve essere conforme a umanità
La seconda volta che sottolineo questa parte
Rispettare la dignità della persona ed essere improntata imparzialità senza discriminazioni
Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenga anche attraverso i contatti con il mondo esterno al reinserimento sociale anche in questi ultimi periodi abbiamo visto che queste cose lentamente vengono metabolizzate attuale sempre di più
Però il reinserimento sociale tiene conto del mondo esterno e il mondo esterno a volte non fa sempre la sua parte
La rieducazione in primis attraverso l'istruzione il lavoro l'attività culturale
Le attività ricreative e sportive agevolando i rapporti con le famiglie appunto il mondo esterno il trattamento deve essere individualizzato
E realizzato anche con l'apporto di soggetti esterni e guardate soggetti esterni tuttora svolgono una funzione fondamentale all'interno degli istituti penitenziari tante volte sono loro a fare veramente la differenza fra diciamo il gli istituti dove si riesce a fare l'innovazione e quelli dove non si riesce mi piace sottolineare che qui è un Paese che sicuramente il nostro a cento mila problemi ma anche a un una Rete viva di di società
E di persone che che si impegnano anche oltre il loro lavoratrici a chi lo fa anche per lavoro ma anche oltre l'opera loro danno il contributo alla alla crescita della Repubblica nel senso costituzionale
Di questo termine
In alcuni casi abbiamo detto questo funziona in altri casi nove io chiedo adesso ai nostri relatori perché in alcuni colossi funziona in altri no quello che si può fare per far funzionare
Dovunque tutto questo come dovrebbe quello che si può fare e che deve fare anche lo Stato per rendere il mondo esterno collaborativo e non respingente io
Come il Consigliere silenti vivo a Napoli nella mia città c'è un quotidiano siamo il mattino abbastanza conosciuta in tutt'Italia che una volta settimana dedica una pagina ai detenuti fa parlare loro fa parlare gli operatori fa parlare i detenuti secondo me è una cosa molto positiva perché apre un attimo anche alla gente diciamo che e più disattenta questo mondo apre a queste problematiche far riflettere
Io ho avuto la fortuna di iniziare la mia vita professionale con il magistrato di sorveglianza e l'ho fatta a Palermo con vero affetto saluto la collega in Bergamo il collega console
Diciamo mi hanno visto che erano poco più vere un ragazzino lì
E quindi come magistrato di sorveglianza ho vissuto tutta quella umanità e lo sottolineo per la terza volta questo termine che quella funzione di propone quotidianamente
è qualcosa che ti segna per sempre
Divisa avendo che mentre sei fuori il mondo corre veloce ti porto un poco dovunque
Le persone che sono invece reclusa per espiare una pena che ti dovrebbero educare e anche quelle che sono la svolgere il loro servizio di sicurezza e legalità
Trascorrono le loro giornate a confrontarsi quotidianamente con le proprie speranze e soprattutto con i propri demoni
Che tante volte troppe volte orientano alcune a farla finita con la vita con proporzioni
Che non trovano eguali fuori da quelle mura per entrambe le categorie
INA su cui una categoria sociale lavorativa
E a tutto il loro che almeno personalmente voglio dedicare i lavori di questa sessione
Perché come scriveva Oscar Wilde ogni carcere costruito con i mattoni dell'infamia chiuso con le sbarre della paura che Cristo veda come gli uomini Razzano i loro fratelli
E andò la parola al collega Edmondo Bruti Liberati che è stato anche componente pregresso consiglio che io con tutte le sue problematicità continuano a
Ritenere un'istituzione meraviglioso
Un quarto d'ora a Olivier Roy autore
Grazie presidente credo di essere qui soprattutto come Maggi ex magistrato di sorveglianza
La riforma dell'ordinamento penitenziario come sappiamo e praticamente all'ordine del giorno subito dopo il
La caduta del fascismo e il recupero della democrazia Guido Neppi Modona anni fa ne ha ripercorso il lei difficilissimo Peter perché per lunghi anni sembrava arenata questa riforma entri in vigore nel settantacinque è stato ricordato
In una situazione estremamente contraddittorio nel nostro Paese negli anni Settanta lo ricordava il consigliere Morello si aprono
Nel maggio con l'approvazione dello statuto dei lavoratori ed è tutta una stagione di grandi riforme banche la stagione dell'allarme crescente per la criminalità organizzata
Rapine sequestri di persona sequestri lui di persona o da parte di organizzazioni mafiose l'esplodere del terrorismo
Ma è anche il momento di una riflessione a livello a livello generale sulla pena e ancora ancora una coincidenza legge del luglio settantacinque ordinamento penitenziario
E dell'anno prima introdotto l'anno dopo in Italia il famoso lavoro di Foucault che descrive i che scrive la riforma della prigione quasi contemporanea alla Regione stessa e quindi come dire che la crisi del carcere nasce col carcere spesso dallo stesso Foucault tutt'altro che i reni sta dice
Conosciamo tutti gli inconvenienti della prigione come sia pericolosa quando non è inutile e tuttavia non vediamo con quale altra cosa sostituirla e Sella detestabile soluzione di cui non si saprebbe fare a meno
Con questo pessimismo di di Foucault
Si muove però tutta la volontà di riformare di gestire questa detestabile soluzione ecco nel luglio settantacinque la riforma entri in vigore
In questa situazione particolarmente complesse ancora una volta una coincidenza pochi mesi prima era stato approvato una
Un intervento legislativo di segno opposto la legge Reale che andava indichi apriva la stagione della legislazione di emergenza è una delle grandi i delle grandi contraddizioni con cui si confronta la prima fase di applicazione
Del della riforma penitenziaria
Io sono entrato in magistratura tutti ricordiamo pure la data il quindici gennaio mille novecentosettanta
Ho fatto per i primi anni il giudice in una sezione del Tribunale presieduta da un grande magistrato Bruno Siclari
Il quale abbastanza o totalitari avente a un certo punto quindi il sedici luglio entri in vigore la riforma penitenziaria Edmondo domani si fa domanda per andare alla sorveglianza obbedisco
Lui presidente di sezione io unico magistrato di sorveglianza perché a Milano ce n'era una Varese un altro
E un'altra pari a tre in tutta la Lombardia
E mi fa fare anche un tirocinio lo ricordava adesso con Carlo Renoldi come giudice di sorveglianza vecchio stile e nei mesi che intercorrono prendiamo funzioni primi magistrati di sorveglianza purtroppo
Non è con noi Giovanni Tamburino siamo tra i pochi forse rimasti di quella di quell'epoca ho fatta del giudice di sorveglianza come momento di tirocinio ecco
La situazione ancora una volta allora di terribile sovraffollamento
La il sovraffollamento veniva gestito con le periodiche ma mi sia di indulti e della cadenza era sta era ogni due-tre anni nel settantacinque erano ben cinque anni dal l'ultima era stata del mille novecentosettanta
La riforma muove i primi passi
E esplode subito la polemica sulle evasioni evasioni tecnicamente sì i mancati rientri dei permessi soprattutto
Io ricordo con con grande emozione nel nel dicembre del mille novecento settantasei avere firmato i primi permessi era la prima volta che un detenuto in esecuzione di pena usciva dal carcere
Bruno sito il presidente li conosceva bene anche la allora
Ci arriveremo fra un attimo il carcere è una cosa incredibile avevamo la piccola criminalità di strada milanese in un certo momento in quegli anni furono detenuti a San Vittore Luciano Liggio fu detenuto
Furono detenuti i i leader delle Brigate Rosse e di altre organizzazioni terroristiche una situazione molto molto complicata
Ebbene di bluesy così ma piccoli episodi dice fatti permessi di facciamo i due blocchi uno tra Natale e Capodanno l'altro tra Capodanno e l'Epifania le famiglie dei secondi vigileranno che i primi rientri in carcere
E la polemica sui permessi fu fu strumentalizzata in modo assolutamente assolutamente esagerato e tant'è che portò alla legge del settantasette che in sostanza chiuse queste esperienze e poco dopo c'è l'esperienza della istituzione delle carceri di massima sicurezza
Una misura pressoché necessitata perché quel carcere vecchio stile non poteva reggere
La esecuzione poi con alcuni di di di menti eccessivi è quella che abbiamo conosciuta e con le polemiche sull'edizione sull'evasione ancora una volta le contraddizioni polemiche sulle evasioni polemiche sulle violenze perché l'evasione c'erano le evasioni vere con con armi e con sequestro di personale penitenziario non impedirono nel settantotto
Un'amnistia indulto che porto riprende un vecchio scritto alla rimessione in libertà di sette mila e trecento detenuti il ventidue per cento della popolazione penitenziaria
Quindi settantotto terrorismo criminalità organizzata se questi però il Parlamento di allora la forza di capire che la quel carcere mentre istituisce le carceri di massima sicurezza si deve governare folte endo
Evidentemente quelli quelli che avevano avevano da scontare per reati minori e questo dicevo in un momento in cui l'attacco terroristico sul carcere in quanto istituzione dei suoi uomini
Era era era a uno dei momenti di momenti più elevati le evasioni quelle vere non i mancati rientri dei permessi erano condotte con armi con sequestro di persona le manifestazioni che erano i primi tempi sono state saliti sui tetti mancato rientro dell'aria ancora in qualche misura pacifiche erano passati a rivolte violente si arriva e si era e il e determinato un collegamento operativo tra detenuti ed organizzazioni esterne al campo del terrorismo come nella criminalità organizzata
Era anche altro fenomeno che investe proprio quegli anni l'esplosione
Del traffico e del consumo di eroina i primi giovanissimi detenuti entrano in carcere i tossici per la prima volta il numero il numero così elevato e poi c'era un clima generale di insicurezza
Per gli agenti di custodia tale da allora la riforma penitenziaria vive della Polizia penitenziaria vive da diversi anni dopo
I feroci omicidi per
Pro e io feroci omicidi perpetrati in carcere o con la punta dell'iceberg che di una situazione pesantissima di intimidazione di sopraffazione da parte dei capi delle organizzazioni terroristiche dell'organizzazione della criminalità comune
Veniva resa impossibile con questo clima di terrore che l'istituzione non riusciva a gestire ogni dissociazione dell'organizzazione o anche semplicemente la non collaborazione le azioni di rivolta programmati in carcere
Mi si consente un piccolo accenno alle alle normativa recente sulla partecipazione passiva
Ecco chi è stato in carcere sette le rivolte non si svolgono in una in un'ora d'aria un con un corridoio aperto
Uno dice propongo di fare una rivolta si vota per alzata di mano chi è favorevole e chi è contrario e contrari rimangono pacificamente chiusi in cella non è così
I contrari vengono costretti e attenzione nell'applicazione di una normativa che potrebbe punire due volte quelli che sono stati vittime
Ci sono state vittime dall'inizio
Ecco dicevo il clima di allora mi piace l'ho fatto in diverse occasioni e lo voglio
Comunque ripercorre come molte del dinamiche si si intrecciano in quel momento è di segno opposto io ho esercitato le funzioni di magistrato di sorveglianza dal settantasei all'ottantuno
E sono estranei entrati in stretto contatto con il maresciallo Francesco Di Cataldo
Vice comandante del carcere
Allora erano marescialli che comandavano il carcere
Egli aveva l'incarico specifico del centro clinico e di fatto però era il punto di riferimento
Per tutti quei quelli che eravamo impegnati nello spirito della riforma
I primi assistenti sociali parte parte del personale direttivo parte del personale degli agenti di custodia e era il leader e il maresciallo dedicata ad io ricordo indimenticabile settantasette vi era stata una rivolta
Non vi erano state violenze nei confronti di agenti di custodia ma gli era stata la la devastazione di un di un di un di una parte di un raggio insomma due giorni detenuti sui tetti San Vittore nel centro di Milano potete immaginare l'opinione pubblica che premeva saggiamente si lasciò Miner
Pini era era al Girolamo Minervini Eralda per cui saggiamente decise di fare sbollire un po'la situazione capire sgomberare i detenuti sui tetti di un edificio storico è una impresa pericolosissima per tutti
Il maresciallo di Casal de Dio
Con un'organizzazione che era stata voluta da tutte le autorità ci siamo messi nel luogo in verso l'uscita dal dal carcere dove venivano portati i caporioni della rivolta come sappiamo il luogo di maggiore rischio di ritorsione gli agenti erano avvenuta due giorni in servizio senza riposo il maresciallo De Cataldo ed io siamo lì
A vigilare che l'esercizio legittimo della forza fosse mantenuto nei limiti del necessario non erano guanti bianchi con i quali queste persone venivano portate giù ecco però questo dimostra che ci sono situazioni che si possono e si devono prevenire e il maresciallo De Cataldo viene proprio Luís ucciso dalle Brigate rosse con la stessa logica che a Milano vede vede uccisi Galli e Alessandrini
Ecco ricordiamo che il carcere di San Vittore oggi è intitolato al maresciallo De Cataldo
Un nella seconda e ultima sto andando verso la conclusione della riforma la spinta riformatrice verso le aree ma ancora qualche minuto mi pare
La legge l'approvazione dice ancora meno l'approvazione della legge Gozzini
L'approvazione della legge Gozzini a una prima fase iniziale molto lenta poi c'è una un'accelerazione finale un'accelerazione finale che si deve si sono tante circostanze che ritornano quasi nessuno io sto riprendendo uno scritto di qualche anno fa l'avevo dimenticato anch'io
La legge Gozzini nasce dall'unificazione di due progetti dell'opposizione
Gozzini Sinistra indipendente sinistra indipendente e marchio Movimento Sociale Italiano lo Zini marchio Simeoni Saraceni e chissà di archetti Lo Russo
Giacchetti La Russa ecco qualche volta sono proprio delle opposizioni e degli opposti che di fronte a delle situazioni riescano avere quel coraggio che le maggioranze parlamentari non hanno la storia della legge Gozzini
E anche non è soltanto questa storia parlamentare ma qui vado appunto al contributo della magistratura di sorveglianza del consiglio del Consiglio superiore la commissione mista
Una commissione mista a una una un inizio molto prima poi già nelle e nasce sostanzialmente nel settantasette con le polemiche sui permessi il Consiglio
C'era una campagna allarmistica ci fu uno dei mancati gli enti dei permessi ma le percentuali erano assolutamente modeste in linea con quel margine di successo che è da prevedere comunque il Consiglio
Il Consiglio di Basile affidò un una uno studio su questo che fu condotto in particolare per l'impegno di i dimeri di Mario Almerighi
E questo non evito
Non è Vito lastre la stretta sui permessi ma fu l'inizio di iniziative che il Consiglio volle con i magistrati di sorveglianza per la prima volta pre vi fu un incontro del quattordici luglio settantasette con i magistrati di sorveglianza di tutt'Italia eravamo pochissimi
Sì di svolge un'iniziativa via tutti di studio sulla riforma penitenziaria e nel settantotto si tiene un incontro al ministero della giustizia
I ministri Bonifacio ci sono ittiti rettori dice il direttore generale degli Istituti di pena per il CSM un laico di un certo rilievo Giovanni Conso
I togati ramazze nastro e Almeria opera una piccola rappresentanza di magistrati di sorveglianza tra i quali Giovanni Tamburino io stesso ecco in quel momento
Il situazione era molto difficile il Consiglio superiore si trovò costretto
A a determinare che alla alla magistratura di sorveglianza fossero assegnati anche uditori di prima nomina perché si cominciava a scappare anche di lì il situazione era pesante
Furono colpiti i magistrati del sappiamo Tartaglione Palma Minervini del ministero
Qualcuno poteva pensare che essi pensasse anche i magistrati di sorveglianza e erano tempi in cui in alcune forse oggi lo si dimentica non si sapeva chi sarebbe tornata dei rilievi mai nei Galli l'ho incontrato la sera prima del giorno in cui venisse ucciso in una in una studio proprio sulle sulle istituzioni penitenziarie ebbene i magistrati di sorveglianza furono risparmiati io credo perché fosse anche nella mentalità dei terroristi qualcuno che cercasse di gestire le la legalità in carcere non era scomparso questa commissione mista
Ebbe poi una serie di qui voi vado rapidamente verso la conclusione di una serie di
Di di varianti e di interventi la prima riunione me l'ero appuntato negli appunti di allora fu piuttosto tesa perché treni isteria dei magistrati di sorveglianza non avevamo esattamente le stesse posizioni
Ma il ministro Bonifacio la volle la presiedette l'Inter in persona ed allora inizia questa attività che tuttora che tuttora prosegue credo che questo iniziativa del Consiglio superiore della magistratura io ho avuto l'occasione di fare i magistrati di sorveglianza di essere poi consigliere del Consiglio ottantuno ottantasei di quindi di fare parte
Come Consiglio superiore di quella Commissione di gestire di lire di ripercorre tutto tutto quel mite vicolo degli incontri di studio
I allora non c'era la scuola lo sappiamo Grottaferrata settantanove Castelgandolfo ottantadue Grottaferrata ottantatré Frascati ottantasette sono portato qui le fotocopie conservo quei volumi le fotocopie
Ecco sono momenti estremamente importanti questi incontri questi incontri di studio perché si verifica un un confronto di grande livello tra chi opera sul terreno e e di e i rappresentanti dei rappresentanti del ministero rappresentanti dell'Accademia e qui ricordo inevitabile e doveroso farlo Vittorio Grevi che s'impegnò molto
Il la materia penitenziaria allora nell'Accademia non era proprio tra l'altopiano Vittorio Grevi in questo il momento a Pavia c'è una iniziativa e nel suo ricordo uno di quelli che si che essa ecco è proprio oggi si e fu uno di quelli che si ecco niente niente sotto di nuovo sotto il sole quelle iniziative del Consiglio superiore furono aspramente criticate da qualcuno perché si voleva si influisce sulla giurisprudenza in realtà era proprio la consapevolezza che era chiara a tutti noi che la grandissima discrezionalità ineluttabile
Che le norme sull'ordinamento penitenziario attribuiscono al a chi la deve applicare che rendeva utile a questo confronto questo confronto tra chi operava sul terreno questo confronto tra gli studiosi ecco questo è uno dei gli elementi che secondo me ci deve fare riflettere sul ruolo che il Consiglio superiore della magistratura può avvenire che ha avuto allora e che io spero continui ad avere per il futuro
Ringraziamo del mondo Lube Bruti Liberati verrà questi ricordi
Hanno emozionato tanti che in quegli anni c'erano e anche in perché in quegli anni non c'era
A questo punto sarebbe toccato al professor Giostra che purtroppo ha avuto un contrattempo e non è presente
Salutiamo e do la parola al professor Marco rotolo professore ordinario di diritto costituzionale nell'Università Roma Tre
Grazie grazie davvero per quest'invito e prima di svolge il mio breve intervento voglio provare a rispondere alla domanda il consigliere Morello frapposto purtroppo il carcere ancora oggi il luogo delle delle diseguaglianze lo è in entrata la composizione della popolazione penitenziaria chiedo credo lo dimostri in modo molto chiaro le differenze sociali incidono in modo significativo e probabilmente la composizione della popolazione carceraria è lo specchio del fallimento delle politiche sociali lo è in corso di espiazione perché ahimè molto diverso
Espiare la pena in un istituto piuttosto che in un altro e io mi sono sempre posto la questione della
Senza arrivare a capirla del tutto
Delle difficoltà insormontabili che l'amministrazione evidentemente incontra nello standardizzare le buone pratiche in situazioni che siano omologhe naturalmente in istituti che abbiano caratteristiche simili
Quando ho avuto l'onore nel due mila ventuno di presiedere una commissione per l'innovazione del sistema penitenziario istituita dal ministero dalla giustizia alcune azioni amministrative si basano proprio su quell'esigenza perché non esportare
In istituti che hanno caratteristiche simili a quelle dove la pratica avuto successo appunto le pratiche che erano impiegate e poi c'è una diseguaglianza enorme in uscita perché la capacità del territorio di riassorbire dire includere la persona che ha spiato la condanna purtroppo di nuovo è molto diverso e qui c'è ancora questione di di carattere geografico che
Ai miei viene ad incidere
Però appunto poi su questo magari proverò a tornare io vorrei iniziare è stato ricordato prima sono stati ricordati alcuni interventi normativi collocando l'ordinamento penitenziario in quella stagione delle grandi riforme dell'attuazione costituzionale che si apre
Con l'istituzione delle Regioni ordinarie con lo Statuto dei lavoratori con la disciplina del referendum con l'introduzione dello scioglimento del matrimonio mille novecentosettanta
Le e poi piccole grandi riforme che riguardano il settore scolastico l'istituzione della scuola a tempo pieno e degli asili nido per bambini da zero a tre anni mille novecentosettantuno
Nel settantaquattro l'adozione dei decreti legislativi delegati che riconoscono diritti di studenti insegnanti genitori per la partecipazione democratica alla vita scolastica
Fino
Alla soppressione delle classi speciali e delle scuole speciali delle classi i differenziali mille novecentosettantasette le previsioni ancora sono del mille novecentosettantuno per la tutela delle lavoratrici madri ed è lavorato mi Cilio
La legge mille duecento quattro vieta licenziamento in gravidanza introduce permessi per maternità la legge ottocentosettantasette del settantatré introduce misure contro discriminazioni sfruttamento del lavoro a domicilio
E poi il riconoscimento dell'obiezione di coscienza con particolare riguardo al servizio militare mille novecentosettantadue
Riforme che larga parte precedono l'anno mille novecentosettantacinque dove accanto alla legge penitenziaria la numero trecento cinquantaquattro è stata approvata come abbiamo prima ricordato la riforma del diritto di famiglia disposta la nascita dei consultori e introdotte misure per la prevenzione e la cura e la riabilitazione dalla tossicodipendenza
Hanno immediatamente successivi settantasei legge sulla tutela delle acque dall'inquinamento
Sempre settantasei normativa sulla parità di uomini e donne sul lavoro la legge novecentotré e poi le grandi riforme del mille novecentosettantotto la legge Basaglia la chiusura dei manicomi la disciplina dell'interruzione volontaria della gravidanza
La disciplina sulla equocanone
E soprattutto l'istituzione del servizio sanitario nazionale stagione che idealmente si chiude nel mille novecentottantuno in questa mia
Rapida ricostruzione con l'abrogazione delle previsioni del Codice Penale mille novecentottanta riguardanti le attenuanti per delitto d'onore il cosiddetto matrimonio riparatore successiva violenza carnale e con l'avvio mille novecentottantuno significativo che sia una proposta di legge popolare un iniziativa popolare di quel lungo processo che terminerà solo nel mille novecentonovantasei
E che porterà a definire la violenza sessuale come reato contro la libertà personale e non contro la moralità pubblica
Ho voluto collocare in questo contesto la riforma penitenziaria per arrivare però ad una considerazione per certi aspetti amara probabilmente tra queste leggi quella che più ha subito una rinnega Simone pratica è stata proprio la legge del mille novecentosettantacinque che meno ha formato oggetto di quegli interventi normativi che sarebbero stati necessari per adeguarla le evoluzioni sociali e tecnologiche
E mi piace ricordare mille novecentosettantasei coi pubblicato nel settantasette l'introduzione al carcere riformato di Franco bricolage perché Franco Bricolo aveva colto
Moltissimi di questi aspetti aveva parlato del effettività rinnega ante del settore penitenziario diceva il più esposto
A una non applicazione è una manipolazione amministrativa
E aveva rilevato un altro difetto di fondo che avrebbe nuociuto all'effettività della nuova disciplina legato ad alcune mancate determinazioni che prima sono state ricordate determinazioni legislative
Che diceva Bricolo avrebbero dovuto precede o almeno accompagnare la riforma non aver risolto i problemi della dei criminalizzazione di vasti settori
Ed è la configurazione di sanzioni alternative alla pena detentiva e alla carcerazione preventiva ponendo le premesse al sovraffollamento carcerario
è storia che abbiamo conosciute vissuto che Bricolo aveva introdotto intravisto
Anche con riguardo alla prevista introduzione delle misure alternative alla detenzione
Le quali diceva in assenza di Doni apparato organizzativo esterno al carcere
Capace di avviare un reale processo di reinserimento sociale sarebbero stato sostata esso spinte parole sue
Nell'ampio filone dell'indulgenza lasciandole però in balìa di improvvisi irrigidimenti legati alla riaffiorare il tensioni nel tessuto sociale
E gli anni già negli anni della riforma si poteva rilevare la tendenza ad una maggiore tutela dell'individuo
Apertura liberalizzando i presenti la nuova legge carceraria e però a questi si contrapponeva in maniera stridente il carattere fortemente repressivo delle più recenti leggi sull'ordine pubblico
E bricolage si riferiva all'articolo novanta all'allora articolo novanta dell'ordinamento penitenziario verrebbe consentito allora ministro dalla giustizia di e disporre la sospensione delle regole di trattamento a ricorrere di gravi motivi di ordine e sicurezza previsione interessante ricordarlo che non era presente nell'originario progetto che si accompagna ad una serie di passi indietro che nel corso dell'iter parlamentare
Hanno per esempio riguardato la liberazione condizionale che spunta da quella riforma
E il restringimento dell'ambito di applicazione della semilibertà e della liberazione anticipata
Esclusa per i recidivi e per gli autori di reati di estorsione rapina e sequestro il tutto accompagnato dalla previsione dell'istituzione dei carceri di massima sicurezza da riservare ai detenuti più pericolosi combriccola rifletteva su questo
Passi avanti e passi indietro che devo dire poi trovano riscontro nella legge del sessantacinque dalla quale rapidamente vorrei richiamare alcuni aspetti positivi e altri aspetti negativi
Anzitutto gli aspetti positivi è evidente che i contenuti della legge penitenziaria tendono a superare la logica del vecchio regolamento del mille novecentotrentuno
Regolamento che fino alla legge del settantacinque costituiva la fonte principale della disciplina penitenziarie qui è stato richiamato fa piacere anche a me farlo il contributo di Guido Neppi Modona
Che a mio giudizio magistralmente e anche sinteticamente era riuscito a ricostruire quelli che sono stati i fili conduttori
Che caratterizzavano il regolamento del trentuno e che soprattutto hanno legato scrive valuti l'esperienza dello Stato liberale del regime fascista dei primi trent'anni della storia repubblicana
Mi veniva in un Charlie
Alcuni sono stati richiamati il carcere come luogo impermeabile isolato dalla Società libera
La considerazione della violenza come strumento ordinario e per i rapporti per la disciplina dei rapporti tra detenuti agenti penitenziari
La previsione terzo elemento molto importante di una struttura burocratica rigidi mentre Gilda mente centralizzata e verticistica dell'amministrazione penitenziaria
Se guardiamo alle proposte di riforma
In seriali e parlamentari degli anni cinquanta e sessanta del secolo scorso
Chiara è la sensazione che si sia comunque voluto mantenere si volesse mantenere questo modello disciplinare fondato su punizioni e ricompense e soprattutto che si volesse mantenere l'organizzazione centralizzata e gerarchica dell'amministrazione
Anche le proposte più avanzate pensa un disegno di legge governativo del sessanta rivolta valorizzare istruzione lavoro attività culturali e persino a introdurre l'istituto della semilibertà
Delle licenze preme dei permessi continuano a richiamarci alla impianto del Regolamento del trentuno
E sarà la richiamata stagione delle proposte proteste delle mobilitazioni culminate nel sessantanove enne vere e proprie rivolte ed espressione anche di una avversione contro forme di violenza legalizzata a condizionare il clima politico istituzionale
Ricevendo peraltro il conforto culturale di almeno tre le opere di tre grandi autori
Penso a Coughlan oltre richiamato fuoco e naturalmente a Franco Basaglia
Una qualche traduzione di questo nuovo spirito si può rinvenire nelle proposte di inizi anni Settanta specificamente nel disegno di legge approvato nel settantuno dal Senato poi non tradotto in legge che prevedeva un adeguamento tra retribuzione del lavoro penitenziario
L'attribuzione di poteri significativi di controllo alla magistratura di sorveglianza ma anche qui come rileva ha rilevato di nuovo Guido Neppi Modona conservava l'organizzazione burocratico verticistica che fu l'elemento di resistenza costante verso una profonda revisione organica perché c'erano le resistenze scriveva Luís con la schiettezza che lo ha sempre colto contraddistinto degli apparati ministeriali ecco credo che queste due anime convivano anche nella legge settantacinque mi permetto di dire anche dei tentativi più avanzati successivi di proposte di riforma
Se dovessi dirla in sintesi mi pare che a residuare sia ancora oggi una logica paternalistica
E ben si concilia con il vecchio e temo insuperato modello di punizioni e ricompense e che tradurrei nella semplicistica formula per cui buon detenuto di oggi sarà il buon cittadino di domani
Non voglio con questo sminuire l'importanza dell'ordinamento penitenziario che non solo ha dato attuazione all'articolo ventisette
Ma ha dato attuazione agli articoli due e tre della Costituzione
Ha permesso finalmente di dire con estrema chiarezza che le persone detenute sono titolari i diritti
Ponendo la questione più che altro sul tema della limitazione dell'esercizio dei diritti
Si dovrebbe ritenere che l'esercizio dei diritti debba essere assicurato nella misura più ampia possibile a condizione che non contrasti con le esigenze della vita carceraria
Lo si ricava dalla legge penitenziaria e lo si ricava dalla giurisprudenza costituzionale che non esito a definire ormai costante consolidata
La titolarità dei diritti non può essere messa in discussione la questione perché va vagliata attentamente e quella della loro limitazione
E deve trovare giustificazioni le esigenze di sicurezza o comunque in una incremento di tutela di di altri diritti o interessi costituzionalmente rilevanti
Altrimenti sintetizzerei così la misura limitativa sarebbe veramente afflittiva e come tale contrari ai principi più volte richiamati di umanizzazione e rieducazione
E qui va sottolineato con forza perché la legge entra nel carcere l'importanza del cambio di fonte
Perché il fatto di passare dal regolamento del trentuno alla legge del settantacinque a significato peraltro consentire la Corte costituzionale di operare un sindacato sulle scelte legislative e ancora di più sulle omissioni legislative
Anche qui se guardiamo alla giurisprudenza costituzionale
Il al tema del non cito le singole sentenze della giurisdizionalizzazione dell'esecuzione penale fino al tema dell'affettività
Penso alla rimozione di una serie di limitazioni che riguardano il regime di quarantuno bis cioè di tutte quelle limitazioni che si traducono in un
Afflizioni non funzionali ad assicurare lì c'è un ulteriore obiettivo la rescissione la immediata del dei contatti con la criminalità organizzata
Dalla giurisprudenza costituzionale si dichiara ormai chiaramente questo principio che io vorrei ritengo che dovrebbe essere un criterio orientativo non solo per la giurisprudenza costituzionale ma per l'operato dei magistrati l'operato dell'amministrazione la limitazione all'esercizio del diritto intanto è ammissibile in quanto funzionale ad assicurare la l'incremento di tutela di un altro diritto interesse costituzionalmente rilevante
Però questo elemento anche positivo e non non dimentico naturalmente l'importanza anche della giurisprudenza della corte europea dei diritti dell'uomo e insieme anche l'elemento negativo
Perché è chiaro che la giurisprudenza anche la giurisprudenza costituzionale non può compiere interventi organici si trova a dover rispondere a ciò che viene chiesto e qui viene in gioco l'elemento fondamentale che a cinquant'anni dalla riforma credo debba essere di nuovo evidenziato
Il grande assente il legislatore l'istituzione che avrebbe la competenza per compiere interventi organici
è un'inerzia che ha giustificato un certo protagonismo giurisprudenziale portando nel nostro ambito alla fine persino a pensare che ormai i diritti siano proiezione giurisprudenziale dei bisogni umani
Invece che proiezione normativa dei bisogni umani attendiamo molto dalla giurisprudenza perché sappiamo di poter poté poco sempre meno dalle scelte politiche e dal legislatore
Ma i bisogni sono sempre destinate a emergere e l'inerzia politica non è mai un buono strumento per evitare che questi rompano
La storia ci insegna che questo può avvenire anche in forme non pacifica e forse la giurisprudenza
A è riuscito a evitare e finora che ciò accadesse pure una politica che non sia mia poi miope non può disinteressarsi di ciò dovendosi riappropriare del ruolo di attuatrice della Costituzione e di garante della pacifica convivenza
Più che inasprire le sanzioni per il dissenso anche quando espresso nelle forme della pacifica resistenza agli ordini dovrebbe prevenirlo
Assicurando l'effettività dei diritti e condizioni di umanità che sono è stato detto premessa indispensabile per avviare percorsi realmente Citterio educativi capaci davvero di tendere a reinserimento sociale e di ridurre il rischio di ricaduta nel reato però mi rendo conto che la politica esprime e traduce le pulsioni della società più che cercare di direzionale in una dimensione pienamente conforme ai principi costituzionali internazionale e ai nella nostra società e priva di una vera cultura costituzionale della pena
Tende a identificare la pena con il carcere e a considerare la sanzione esclusivamente come vendetta
E credo che su questo si debba lavorare evitando di ideologizzare il discorso sulla pena ossia orientando in modo esclusivo su uno dei suoi possibili versanti la legge la pena come retribuzione per la sua relazione
La vittima la pena soltanto come riparazione o il condannato la prima soltanto come riabilitazione
Si dovrebbe provare accettate vede insieme i tre versanti individuando chiaramente premesse Obiettivo la premessa che
Chi compie un reato alla Sheraton legame sociale che l'obiettivo dovrebbe essere ricostruire quelle Came sociale come ha scritto magistralmente pollo Richter
Tenere insieme retribuzione riparazione riabilitazione in forme e modi che
Favoriscano reinserimento sociale che ci permettano davvero di dire che la risposta di giustizia non guardare la rivolta solo al passato ma si proietta anche nel futuro
Ed è questa la visione che mi pare ancora oggi manchi non solo a cinquant'anni dall'ordinamento penitenziario ma mi preoccupa particolarmente a quasi ottanta dall'entrata in vigore e della Costituzione ed è sulla maturazione di questa cultura che credo si debba in Sister e se vogliamo ambire ad una pena non solo detentiva la nostra Costituzione declina al termine pena non a caso al plurale se vogliamo ambire ad un futuro della pena che si disse anzi da un passate da un presente che a me pare ancora non
Siano soddisfacenti per l'attuazione di principi costituzionale internazionali se ho un minuto non di più
Vorrei chiudere con una citazione storica per così dire per a sottolineare quanto possa essere importante il contributo dei giudici e dell'amministrazione per l'inveramento dei principi costituzionali
E voglio riferirmi al Periodo quarantotto settantacinque quello nel quale ancora la disciplina penitenziaria
Era quella contenuta nel incostituzionale regolamento del trentuno sì il regolamento del trentuno si informava di te principi che Neppi Modona magistralmente sintetizzato evidente che quei principi fossero in contrasto con i principi costituzionali
Ebbene non è mancato chi non sono stati molti
In quel periodo è comunque riuscito a fare qualcosa per guardando alla necessità di attuare la Costituzione voglio citare due personaggi un magistrato Vincenza captati disse che apriva i suoi provvedimenti modo Speed alterando la tradizionale formula letto e applicato
E scriveva letto e disapplicato regolamento del trentuno
Per dare attuazione all'articolo ventisette
è un dirigente penitenziario Genova Eugenio Preluca atti che fu direttore del ergastolo di Santo Stefano metà degli anni cinquanta arrivo a Santo Stefano con i suoi dieci figli
Con l'articolo ventisette con la Costituzione in mano immagino così e realizzò una serie di elementi innovatori rispetto alla logica del Periodo
Il campo di calcio favori molto lo sviluppo del lavoro creo addirittura un cinema
Sull'isola di Santo Stefano a Ventotene il cinema non c'era e quindi Ventotene si si volevano no sì sì parlare rapporto con la società esterna si volevano andare a vedere il cinema si dovevano recare
Dovranno prendere l'imbarcazione andare a Santo Stefano ma fece di più e ho trovato un documento e ringrazio il commissario straordinario per la valorizzazione dell'ex carcere borbonico di Santo Stefano per avermelo messa a disposizione
Fece di più lui consentiva
Alle persone detenute di incontrare all'epoca uomini che erano ospiti dell'ergastolo di Santo Stefano le proprie mogli con le proprie compagne nella foresteria
Attiguo al carcere diritto all'affettività che la Corte costituzionale ha fatto emergere con la sentenza dieci del doveva ventiquattro che per un Gatti nella pratica aveva realizzato prima della fine degli anni sessanta
La scoperta che ho fatto scoperta appunto di un documento è che per
L'uso di questi locali il direttore richiedeva trecento lire al giorno che poi venivano reinvestite siccome mai si parla anche del amministrazione penitenziaria che deve avere una struttura manageriale veniva reinvestire vengano reinvestite queste risorse per
Migliorare la situazione del dell'istituto quindi erano naturalmente
Non solo per la foresteria sia per la gestione
E per lo sviluppo non pensiamo solo che non c'era l'acqua corrente cioè il l'illuminazione lo porto tutto in quegli anni e naturalmente aveva bisogno di di risorse economiche ricrea Rizzo anche anche in questo modo
Ho visto prima novantadue mila quattrocento lire soltanto nell'agosto del mille novecentocinquantanove da questo documento però di là da ciò
Vera una ministra un amministratore un dirigente penitenziario che aveva il coraggio di interpretare
La normativa di applicarla attuando la Costituzione considerando la Costituzione come
Appunto atto normativo che necessita di applicazione e quindi superando l'ostacolo costituito dalla assenza di previsioni idonee nel regolamento penitenziario ecco questo coraggio che il coraggio della ragione
E che un coraggio giustificato dall'esigenza dell'attuazione della Costituzione io lo vedo sempre meno chiaramente delineato e ed è invece penso che sia un punto davvero rilevante se si vuole cercare di contribuire ad una piena attuazione dei principi costituzionali e di una legge penitenziaria che avrebbe bisogno di essere in alcuni punti a giornata Matin tantissimi punti ha bisogno di essere attuata grazie
Grazie professore
La sua ricca relazione sul fatto ascoltare la voce dell'Accademia questo mi consente di salutare i colleghi Rock
Professor Romolo il professor Lorena
Che con la discrezione che li ha sempre contraddistinti si sono collocati in fondo alla sala
Do la parola a questo punto al collega Carlo Renoldi consigliere di Cassazione già capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del ministero di Giustizia
Ringrazio
Il consiglio superiore per questo gradito invito che peraltro mi consente di ritornare
In un luogo istituzionale in cui ho prestato servizio ormai
Dieci anni fa l'ufficio studi o o tanti importanti ricordi che
Mi hanno accompagnato questa mattina
Oggi i celebriamo il cinquantennale dell'ordinamento penitenziario dunque compleanno
E dobbiamo essere Yeti perché possiamo ricordare con soddisfazione la Lunga Marcia del nostro sistema penitenziario per realizzare
Gli obiettivi costituzionali in materia di esecuzione penale
In poche battute pressoché impossibile riassumere tutte le tappe che questo sistema conosciuta o in questi cinquant'anni
Con la creazione del sistema delle misure alternative che oggi finalmente con la riforma Cartabia si aggiungono le pene sostitutive
Con la tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti attraverso strumenti inibitori e rimedi di tipo compensativo
O pensiamo le riforme che hanno interessato in questi cinquant'anni l'amministrazione sia nella sua struttura dipartimentale sia con riferimento al personale con la smilitarizzazione del corpo degli agenti di custodia e la creazione del corpo di polizia penitenziaria
Con la creazione con la legge Meduri della diligenza penitenziaria e con la riforma buona fede della dirigenza di polizia penitenziaria
E ancora alla riforma della sanità penitenziaria il superamento degli U P G l'introduzione il consolidarsi del regime
Del quarantuno bis tra luci che ombre
I cambiamenti del ruolo e della cultura della magistratura di sorveglianza è e mille altre cose ancora che meriterebbero
Una riflessione approfondita anche per comprenderne il lascito che ovviamente riflessioni che ovviamente impossibile oggi
Tuttavia se mi è consentita una provocazione non troppo lontana dal vero
Non mi stupirei se a breve invece di un compleanno dovessimo celebrare un funerale
Un funerale
Che è quello dell'esecuzione penale
Meno secondo quello che suggeriscono i numeri
A gennaio del due mila ventisei i detenuti saranno sessantaquattro mila
Per cinquantuno mila duecentoquarantanove posti secondo l'Ufficio del Garante nazionale evitata i posti realmente disponibili sarebbero quarantasei mila l'indice di sovraffollamento è stato ricordato dal presidente Pinelli ma quello è e l'indice nazionale se poi andiamo a vedere la realtà scomposta
Nella sua dimensione territoriale in Lombardia e Veneto abbiamo il centoquarantasei per cento centotrentuno in Emilia Romagna in centoventisei nel Lazio il centoventicinque in Campania
Per tacere poi alla situazione dei singoli istituti cento sessantuno per cento a Taranto il Bologna centocinquantanove a Viterbo centocinquantotto a Milano San Vittore centoquarantadue a Padova e via seguitando
Ciò che colpisce è la rapidità di questo incremento che pari a circa sette mila ottocento unità in tre anni dal gennaio due mila ventitré anni il prossimo gennaio il mese prossimo due mila ventisei
Ma questo non basta è stato ricordato ci sono le misure di comunità secondo il dj amici sono circa cento mila le persone
In misura di comunità a cui si aggiunge il numero dei cosiddetti liberi sospese la metafora di Mario Vaudano evocare l'immagine dantesca di color che son sospesi in un limbo giuridico
Che nel gennaio del due mila ventitré ministro Nordio rispondendo ad un'interrogazione dell'onorevole giacchetti quantificava in circa novanta mila ma che ora secondo alcune stime sono oltre cento mila per alcuni addirittura cento Ventimiglia
Pare dunque che il sistema dell'esecuzione penale si regga alla fine grazie a due patologie la prima la prescrizione secondo alcune stime sono centoventi mila all'anno
Le pronunce di non doversi procedere o di estinzione del reato i libri sospesi appunto
Immaginiamo cosa accadrebbe S un folletto dispettoso scaricasse sull'esecuzione penale non dico la prescrizione ma anche soltanto i liberi sospesi sarebbe chiaramente una catastrofe
Che peraltro potrebbe anche
Avverarsi a seconda di quello che sarà l'epilogo della pronuncia della CEDU sul in relazione al caso valori o contro Italia che stiamo attendendo potrebbe trattarsi di una nuova sentenza pilota sul modello della Torregiani
Perché ovviamente nel caso specifico erano intercorsi otto anni dal passaggio in giudicato dalla sentenza alla decisione del tribunale di sorveglianza è chiaro che queste vite sospese pongono un problema di
Conflitto con principi fondamentali
Della convenzione europea dei diritti dell'uomo ma il dato che interessa quindi e ed è questo quello che dobbiamo essere capaci di guardare quello di un'area della penalità enorme
Amministrata è stato ricordato da circa duecentocinquanta magistrati di sorveglianza che peraltro sono a capo di uffici spesso con le maggiori carenze di organico del personale amministrativo questo ne sempre viene ricordato
Una situazione ancora più grave se poi pensiamo alla sotto dimensionamento del personale dell'IGM sci della dibattimento
Di giustizia minorile e di comunità che deve gestire quelle cento mila persone di cui ho detto con circa tre mila quattrocento unità
Al cui interno solo quattrocentocinquanta unità sono di polizia penitenziaria cioè coloro i quali sono addetti al controllo delle persone sottoposte alla misura di comunità
In particolare dopo la circolare dell'agosto due mila ventidue del capo della polizia
Direttore generale della pubblica sicurezza
Appunto ha devoluto alla polizia penitenziali essenzialmente questi compiti di controllo e non una situazione
Alla fine direi di di di di sprofonda profondissima crisi
Che si nata a Prato all'aggravarsi perché il sistema di esecuzione penale non ha banalmente le risorse per gestire questa situazione in rapporto ad un aumento di produttività che negli ultimi anni anche per Effetto dalla necessità di conseguire
I gli obiettivi del Pnr
Prevede dei flussi in in in ingresso del sistema dell'esecuzione che sono decisamente superiori ai russi in uffici in uscita rispetto alla capacità per formativa del sistema che pure elevata
E questa è una costante da che e come è stato ricordato il nostro ordinamento ha rinunciato a ricorrere a quegli istituti clemenza e Ali che nei decenni passati garantivano l'equilibrio Omo o meno statico tra sistema giudiziario sistema penitenziario diciassette sono stati gli interventi clemenza agli anni quaranta
Due negli anni Cinquanta
Tre negli anni sessanta e nel decennio successivo
Quattro nel gli anni ottanta due negli anni novanta uno nel due mila sei l'ultimo indulto poi più nulla
Solo una rischiaccia anti che fino a quando non erano ridotti non consentiranno di fare molto realisticamente
C'è quindi la necessità di un giudizio di una misura eccezionale che si tratti di una misura Clémence si avvale di un indulto condizionato di una nuova sospensione condizionata dell'esecuzione della pena
Come quella che abbiamo conosciuto nel due mila tre di un potenziamento della liberazione anticipata in termini di maggiore riduzione di pena questo lo lo deciderà la politica però qualcosa bisogna fare perché altrimenti al arriverà un punto di rottura
Una situazione nella quale potrà succedere qualcosa di molto brutto per resto
Sedici mila sono le persone oggi in carcere che hanno una pena detentiva inferiori due anni e quindi con gli opportuni accorgimenti qualcosa si potrebbe fare
Ma è chiaro che un intervento come come sto
Deve necessariamente accompagnarsi è stato ricordato da altri ed io non posso che ribadirlo ad un diverso discorso pubblico sul carcere sulla pena
Che si fondi su un'analisi razionale dei problemi la razionalità tecnica
Che i tecnici dovrebbero offrire alla politica
Rispetto alle possibili soluzioni abbandonando come diceva il professor Ruotolo la la stagione degli slogan ideologici spesso privi di agganci con il reale
Solo una volta deflazionato il sistema dell'esecuzione penale carcerario in particolare si può pensare poi eventualmente a interventi efficaci di riforme una
Molto generale in tema spinosissimo lo ha solo accennato ma da par suo il professor Ruotolo che riguarda il ricondurre uniti in un albero di compatibilità costituzionali di illegalità costituzionale regimi e circuiti penitenziari che oggi sono disegnati dall'amministrazione penitenziaria con le sue circolari
Nell'esercizio sostanziale di una delega in bianco da parte del legislatore con una diretta incidenza sui diritti delle persone detenute
Diritti che dovrebbero essere compressi in realtà solo alle condizioni stabilite da una norma primaria o quanto meno secondarie non con atti amministrativi ma è un tema enorme che è posso solo accennare
Limitandomi quindi nei cinque minuti che mi restano ad un Breve modeste modesto catalogo d'degli interventi normativi che dovrebbero riguardare il mondo del carcere individuerei due are un'aria trattamentale un'area per così dire dell'organizzazione dell'amministrazione penitenziaria
Sul primo versante il tema cruciale a me pare cruciale per i diritti delle persone detenute ma anche per gli equilibri del sistema penitenziario pecche l'amministrazione penitenziaria hanno la possibilità di intervenire in caso di inerzia di quelle amministrazioni in particolare regionali
Che hanno attualmente competenze su una serie materie fondamentali salute lavoro formazione professionale e assistenza sociale
Con la possibilità di prevedere un meccanismo sostitutivo quantomeno di intervento sussidiario dell'amministrazione
Si parla tanto della prevenzione dei suicidi
Nell'agosto del due mila ventidue a mia firma fu fatta una circolare con delle linee guida per la prevenzione difficili circolare che quanto si dice è rimasta sostanzialmente non attuata nella quale sì prevedevano una serie di misure che accanto ad una mobilitazione Tel organizzata non estemporanea come a volte accade dell'amministrazione vedessero la partecipazione attiva
Del personale socio sanitario delle ASL bene se le ASL non rispondono il dato deve poter disporre di strumenti giuridici ed economici per colmare questo vuoto organizzativo nella tutela occorre poi dare attuazione come è stato ricordato la sentenza
Della Corte costituzionale sull'affettività e un diritto fondamentale delle persone se non si crede diciamo sia particolare sensibilità ai diritti almeno si pensi che questo è un ambito
Che ha consente all'Amministrazione
Attribuisce la distrazione un fondamentale strumento di governo degli istituti in grado di stemperare le tensioni più acute tra detenuti ed operatori
Occorre recuperare il benessere negli spazi detentivi anche con misure diciamo di poco impatto pensate a cosa accadrebbe se finalmente sostituisse Imoco le piastre
A induzione i famigerati fornelli a gas che sono fonte di pericoli enormi per il i detenuti e per il personale
Sul versante dell'amministrazioni distinguere i questioni infranse strutturali da questioni del personale
Per molestando che a mio giudizio lo dico per esserci passato bisogna garantire una stabilità della Governance dipartimentale che negli ultimi sette anni è cambiato se i capi dipartimento generando una confusione enorme agli operatori che non sono più a cosa credere oltre quali prospettiva debbano seguire sul versante infrastrutturale vanno adottare una serie interventi ma vedo che gli mancano due minuti per cui non ne parlo
E parlo però invece delle politica del personale che sono fondamentali perché noi possiamo scrivere sulle leggi tutto ciò che vogliamo in termini di affermazione di diritti ma se la macchina amministrativa non è in grado mai performante
E non è in grado di garantire il quei limiti che l'amministrazione e la prima a dover garantire prima dei giudici il primo giudice il primo tutore dei diritti dei detenuti e l'amministrazione poiché nella magistratura se non interveniamo LIPU e mille che le le riforme rimarranno libri dei sogni come accaduto nei decenni secondo me è necessaria una riflessione sulla dirigenza generale dell'amministrazione penitenziaria che oggi è sostanzialmente inamovibile
Mi rendo conto che queste inamovibilità che a volte può sembrare un privilegio feudale è una forma di tutela nei confronti della politica
Che evidentemente tende ad apprendere i suoi spazi però una moderna amministrazione deve essere performante
Deve quindi fondarsi su una reale temporaneità degli incarichi e su processi di valutazione sull'effettivo conseguimento degli obiettivi assegnati oggi non è così
Cioè il tema enorme dal rapporto tra la dirigenza penitenziarie la diligenza di polizia penitenziaria un rapporto asimmetrico per cui la prima la dirigenza del penitenziaria e
Ancora il vertice organizzativo degli istituti penitenziari ma davanti a sé personali di polizia che arrivando al grado di primo dirigente ENI ingiuria tributario di un grado superiore questo crea una instabilità alimenta le richieste da parte in particolare delle organizzazioni sindacali
Della polizia penitenziaria di affrancarsi da quella penitenziaria cui l'ordinamento giustamente invece prevede a cui attribuisce un ruolo di garanzia rispetto alle persone detenute
C'è la necessità fondamentale di riflettere sull'inquadramento economico giuridico del personale civile dell'amministrazione che oggi e incardinato con le funzioni centrali
Riceve un trattamento clamorosamente inadeguato al di là del tema delle piante organiche come si possa fare rieducazione con mille sessanta
Funzionari giuridico pedagogici degli istituti penitenziari mila sessanta contro i trentasette mila trentotto mila quaranta mila della polizia penitenziaria resta diciamo uno dei grandi misteri dell'amministrazione però c'è un problema
Di trattamento economico giuridico che incide sul reclutamento che incide sulle dinamiche anche del personale e poi c'è da decidere che fare finalmente della polizia penitenziaria che una risorsa fondamentale indispensabile ma che deve essere orientata oltre che come abbiamo detto la gestione delle misure di comunità anche per e all'interno degli istituti essenzialmente sull'alta sicurezza sulla criminalità chiamiamola resistente sulla criminalità professionale
Negli altri reparti infettivi detentivi dove ci sono i detenuti che appartengono all'aria che mare gara chiamava della detenzione sociale non ci deve stare la polizia penitenziaria decida per stare personali civile con compiti di assistenza con compiti Outer autenticamente riabilitativi la polizia farà il controllo perimetrale interverrà secondo necessità ma il problema della gestione ivi di questa popolazione detenuta non è un problema di sicurezza non è un problema di polizia è un problema di tutele è necessario quindi che le piante organiche del personale civile vengano implementate con un persona altamente qualificato ed addestrato alla gestione di questa popolazione spesso problematica
In grado di accompagnarla in un percorso di piena realizzazione della cittadinanza che poi il significato laico che oggi può riconoscersi al concetto di rieducazione grazie
Grazie Carlo anche per aver proiettato tutto nostro discorso sul futuro nella piscina detentiva do la parola a questo punto a a Santi Consolo è stato sia componente di questo Consiglio sia garante per la tutela dei diritti dei detenuti in Sicilia capo ex capo
Del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del ministero della giustizia
Grazie grazie soprattutto al Consiglio superiore perché
Mi dà l'opportunità di tornare in questa sede soprattutto di rivivere anche le esperienze iniziali mie professionali come magistrato
Che
Un po'è una sorta di Amarcord qua
Tutti i relatori magistrati siamo stati magistrati di sorveglianza e non è un caso molti anche le componenti interne del Consiglio superiore della magistratura
E mi piace alla presenza all'attuale presidente della commissione mista la magistratura di sorveglianza ed esecuzione penale
E ricordare che anche io ho svolto questo ruolo di presidente quando ero componente del Consiglio superiore alla magistratura con Bruti Liberati
Ci lega
La stessa esperienza professionale in un periodo in parte anche coincidente perché nella seconda meta io sono un po'più giovane niente
Nella seconda metà degli anni Settanta
Come il prime funzioni
Tutti i magistrati del sud anche i siciliani dovevano andare al Nord dovranno andare in altre regioni avevo l'opportunità di scegliere tra sostituto procuratore della Repubblica Mellano sostituto procuratore della Repubblica a Roma
Se si queste nuove funzioni in un momento che era particolarmente difficile la recrudescenza del terrorismo gli anni di piombo svolsi queste funzioni a Cagliari
Quale
La sorpresa
A la legge settantacinque innovativa
Grande apertura sociale
Grande consenso della politica sulle riforme l'avete ricordate tutte
Ma secondo me
Questo consenso politico
Come è sempre avvenuto in Italia quindi voglio essere in questo bipartisan
Era determinato anche
Dal seguire il consenso elettorale
C'era stato tra le tante riforme
Quella che indusse maggiormente alla riforma è stato il l'esito del risultato sul divorzio
Perché il divorzio fu accolto con una maggioranza straripante si pensava chi è una riforma che finalmente attuasse la Costituzione poteva dare lo stesso consenso
Ci si trovò all'avrebbe detto benissimo voi quindi non lo ripeto non soltanto con l'emergenza terroristica
Ma poi negli anni con l'emergenza
Del contrasto alla criminalità mafiosa
Che soprattutto al Sud si era radicata
Con un esercito
Armato aggressivo
Chi andava uccidere negli uomini migliori della nostra Repubblica magistrati appartenente alle forze dell'ordine
E anche giornalisti
E allora
Quella che doveva essere la riforma rivoluzionaria
Nell'opinione pubblica e io l'ho costata ed iniziando a svolgere quelle funzioni drammaticamente nell'opinione pubblica ma anche tra i nostri colleghi magistrati
Veniva vista come il fumo negli occhi
Questo è il problema
Diciamo genetico
Verso Reno alla riforma
Perché contestualmente vi era la legge
Sui benefici ai terroristi che sembrava quasi una categoria invincibile impenetrabile
E poi dopo le stragi
La stabilizzazione del quarantuno bis
La legge sui Cobol sui collaboratori
Tutti noi
Abbiamo avvertito
La tensione
La violenza costituzionale che si faceva con quelle riforme ma abbiamo ritenuto di accertarne il primo io
Perché ritenevamo che erano riforme necessarie per salvaguardare le nostre istituzioni
E ci siamo confortati
Ma parlo del secolo scorso
Parlo di trenta quaranta anni fa ci siamo confortati pensando
Che erano riforme transitorie temporali dovuta all'eccezionalità del momento ma purtroppo in Italia nulla è più stabile di quello che si dice essere eccezionale temporale
E poi abbiamo parlato dei processi che dovevano essere storici io li storico
Lo dico ai colleghi
L'unico processo che conosco è il massimo
Che non è vero che divenne definitivo prima delle stragi come purtroppo sentito ripetere più volte e che ho smentito sia in una conferenza all'aula bunker ti all'aula magna dalla corte d'appello di Palermo
Perché dobbiamo ricordare che dopo le stragi
Quella sentenza Valente eccezionale bellissima che la conosco pure nelle virgole
Era una sentenza di annullamento con rinvio
Falcone e Borsellino vennero massacrati per la sentenza di secondo grado che annullava gran parte delle condanne soprattutto per gli omicidi eccellenti dei della della sentenza di primo grado
E lo dico con cognizione di causa perché io alla procura generale di Palermo sono stati un sostituto d'udienza
E lo voglio ricordare in quest'aula perché nessuno più lo ricorda unitamente a chi veramente studio quel processo altro sostituto che ora oggi non c'è più la buonanima di Paolo Giudici
E vi voglio pure dire
Perché quando noi parliamo di riforme di cosa
Sì ci sono tante cose che si dicono tante cose anche sulla causali dalle morti ma sono veramente vere
Vi devo dire che a Palermo
Come fu per il primo grado con Alfonso Giordano
Non vi furono giudici penalisti a comporre il collegio ma del giudice che non si sono mai nominati noi giudici civilista
Todi Salvago era il giudice a latere quello che poi in Cassazione voi conoscerete fu quello che si occupava di espropriazioni
E chi è riuscita a scrivere una sentenza che poi è stata confermata definitivamente ma negli anni successiva alla stragi dalla Cassazione
E allora perché dico tutto questo perché noi i magistrati di sorveglianza
Ci siamo ritrovati
A
Praticamente a trovare un'opinione pubblica che anche sui reati comuni
Non ci sosteneva
Io ricordo alcuni episodi di quando ero magistrato di sorveglianza Cangini
Io ricordo
Che
Un sostituto procuratore generale dalla Corte d'Appello disse noi abbiamo fatto tanta fatica per metterli dentro e allora ora in una mattinata mi mettono tutti fuori
Si sorrideva su un su un giudice istruttore
Che
Prego
Che quando interrogava
Le persone per reati comuni diceva ma vedi il tuo casellario vedi quanti precedenti ai dice ma io su questo reato particolare sono innocente e anche i colleghi sorrideva dice bene non hai commesso questo reato né avere commesso qualche altra conferma
E allora quello che vi voglio dire
Che
Legga solo ostativo
Il quattro bis con il suo allargamento
A reati che non c'entrano niente con la criminalità organizzata
C'è tutto un catalogo eterogeneo tesse allargato per quali ragioni politiche per ragioni politiche di consenso sociale
E questua inficiato la riforma e questo è stato il vero vulnus della riforma e correttamente il collega Rainoldi diceva
Che il sistema implodere ebbe
Per fortunatamente non ci fosse stato l'ordinamento penitenziario un ordinamento penitenziario che oggi
Aiuta aiuta l'esecuzione penale detentiva perché dobbiamo dobbiamo fare i conti con i numeri
I numeri sono mille soggetti in commisura alternative
Altri nulle con
Liberi sospesi
Liberi sospesi hanno attimi scusate cento mila cento mila e altri cento mila liberi sospesi e poi ne parlavamo col professor Ruotolo dicevamo sedici mila ma forse sono trenta mila quelli
Delle misure sostitutiva dalla riforma Cartabia tanto vilipesa
E allora come si fa a politicamente a dire
Che dobbiamo grande garantire la sicurezza con la certezza della pena quale certezza della pena se ci sono mille liberi sospese
Qual è questa quelle cento mila liberi sospesi qual è questo la sicurezza l'appello
E vedete
Io credo che abbia poco tempo perché non voglio sottrarre tempo quindi cinque minuti c'è legge li posso avere vi ringrazio
Io vi volevo dire altre due cose
Molti come anche il presidente Flick
Dicono che praticamente il col
Quelli che ormai la non c'è stata questa questa riforma stato soltanto apparente questo ordinamento penitenziario abbiamo fatto Fini non vorrei che con tutte queste critiche all'ordinamento penitenziario si finisse
Per molti per modificare l'ordinamento l'ordinamento penitenziario
Perché l'ordinamento penitenziario a degli enormi meriti
E costituisce un validissimo presidio
In sintonia con la Costituzione
I dalla tanto dall'articolo ventisette rieducazione della lei lei pene devono tendere alla rieducazione le pene non
Appena quindi non soltanto quella dell'esecuzione penale detentiva
Ma questo articolo
Noi lo dobbiamo leggere
Con l'articolo uno della
Dell'ordinamento penitenziario che vedete a me piace molto di più l'articolo uno dell'ordinamento penitenziario che non l'articolo ventisette perché costituisce una specificazione
Di quell'articolo ventisette ed è più completo
E l'utilizzatore Ermini che sono più consoni al nostro comune sentire
Perché
L'articolo ventisette parla di modelli che favoriscano l'autonomia
Vedete alla rieducazione come l'intende modelli che favoriscono l'autonomia
La responsabilità
E nemmeno dice risolti cha Lizza Silone perché vedete molti che commettono reato non vanno nemmeno risocializzazione
La socializzazione e l'integrazione significa che attraverso in moduli trattamentali
Noi dobbiamo cercare di far mantenere la socializzazione per la persona dobbiamo cercare di mantenere l'integrazione nel tessuto sociale in modo tale che quando la pena finisce o comunque si trasformerà in una misura alternativa quel soggetto si possa pienamente integrare e socializzare con tutto il consorzio civile
E allora
Vedete
L'ordinamento penitenziario
Atto il dettato della Costituzione perché a presidio mette l'umanità della pena
E questo umanità della pena l'articolazione econdo
Moduli
E sono costantemente violati
Ne parlavamo poco fa pure col professor svolto con l'articolo tredici
Quindi oltre all'umanità della pena
Contenuta nella nella Costituzione ma contenuta anche nell'ordinamento penitenziario
Cioè l'articolo tredici
In cui ci sono c'è una doppia riserva di giurisdizione di leggi
Di giurisdizione perché la limitazione della libertà personale può essere consentita soltanto con un atto dell'autorità giudiziaria
E ancora
Nei casi e modi previsti dalla legge nei casi ma stiamo attenti ai modi
Come noi limitiamo la libertà personale
Dobbiamo fare riferimento sempre all'ordinamento penitenziario
Io scusate siccome
Comincia a diventare Vecchiarelli lo lei cosa ne dimentico
Praticamente in modi in modi sono
Quelli previsti
Con l'Indigo de l'individuo virtualizzazione del trattamento l'articolo tredici dell'ordinamento penitenziario ma anche quelli previsti dall'articolo successivo che l'articolo quindici elementi dal trattamento
Ma li vogliamo leggere questi elementi al trattamento e vedere sei de facto
La costituzione dell'ordinamento penitenziario non viene costantemente violato
Ma il suo è il problema
Elementi del trattamento sono l'istruzione la formazione professionale il lavoro la partecipazione a progetti di pubblica utilità religione attività culturali ricreative e sportive agevolando
Gli opportuni contatti con il mondo esterno stiamo attenti le relazioni familiari ai rapporti con la famiglia per quel che riguarda il lavoro silice che ha ora condannato all'internato
Salvo casi di impossibilità sadico foto casi impossibilità significa casi eccezionali deve essere assicura di lavoro
Che per me è l'elemento principale dal trattamento ma come Mina assicurato questo lavoro all'interno dell'amministrazione penitenziaria
Ce lo siamo chiesti
Con
Poche ore
Cinque giorni e poi aspetti altri tre mesi
Prevede
Questi sono gli elementi che ci portano a dire che oggi l'esecuzione penale
è un'esecuzione penale incostituzionale e che è illegale perché in contrasto con la legge
Quando si parla di sicurezza sociale
Non ci ricordiamo
Con che rapidità sono stati aboliti qua è presente il vicario l'allora vicario del dipartimento l'amministrazione penitenziaria
Con quale rapidità e ti ricorda Emilio come mi sono opposto a tutto questo come mi sono appostato con quale labilità sono stati chiusi i pioppi g era giusto che si chiudessero
Ma contestualmente bisognava creare presenze recettive sufficienti comparse con personale professionalmente adeguato a recepire quelle persone
Oggi abbiamo una realtà terrificante
Seicento dentro le benzine
S i cento fuori dal Wenders e di questi seicento fuori dalle rendesse alcuni sono ancora dentro gli istituti penitenziari a scontare una pena detentiva che è illegale perché non possono stare al pari degli uomini liberi dentro gli istituti penitenziari
E altri sono invece sparsi nella collettività all'insaputa della collettività che può essere aggredita da persone che hanno commesso fatti reali Piero che astrattamente criminali
Di grandissima aggressività all'incolumità e alla salute delle persone
Io potrei continuare ma purtroppo so ho sforato oltre il dovuto e vi chiedo scusa ma quello che vi voglio dire ci sono responsabilità attuali
La responsabilità attuali principalmente sono nell'ennesimo piano carcere che si rivelerà come tutti quelli che lo hanno preceduto tanto inutile quanto costoso
I container non sono conformi né alla costituzione né all'ordinamento penitenziario
Ho fatto una trasmissione su Radio Radicale su questo in cui l'ho spiegato pure nelle virgole dello vadano ad ascoltare quanti hanno responsabilità a me nell'amministrazione penitenziaria attuato
Ma vi sono anche circolari
Come quella di recente del ventuno ottobre di quest'anno che va di urlare
E questo lo voglio dire al Garante nazionale perché c'è stato un incontro con i rappresentanti di Nessuno tocchi Caino su una circolare del ventuno ottobre due mila venticinque
Sì sì è stato già azionista
E stato oggetto pure Debray di e io io finti fastidio alla quale io la voglio citare perché a quanto pare è stato promesso che la modifica dannoso del FAS ecco è stato ammesso che la modificherà sta attualmente
Questa circolare viola
L'articolo diciassette dell'ordinamento penitenziario che preveda l'atto partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa in queste circolari in questo articolo e detto che le competenze sono del direttore
S con c'è che la competenza sono della magistratura di sorveglianza che ha un potere di autorizzazione e secondo le direttive che dalla magistratura di sorveglianza
E col parere favorevole del direttore con quella circolare si centralizza l'autorizzazione si centralizza l'autorizzazione
E nello stesso tempo Sirbu Rocco Larizza esasperatamente la procedura fino al punto da negare questa partecipazione che è la vera fonte della rieducazione scusate grazie
Grazie mille Santiago non solo
Par ci siamo
Ben poca un errore che tra l'altro mi ha fatto ricordare un incontro di studio organizzato dalla nona Commissione del CSM al in tempi in cui alla nona Commissione a fare formazione alla all'hotel Ergife in cui ci fu uno scontro vivacissima tre maggio se sorveglianza toscani quelli siciliani e quale appartenevano io sulla interpretazione del quarantuno bis sul fatto che
Siciliane vivevamo sulla nostra pelle la condizione di conoscenza del fatto che da Cosa Nostra si potesse uscire solo con la morte o con la dissociazione
Da altre parti invece l'interpretazione era diversa do la parola alla all'avvocato Riccardo Turrini viva che anticipa il suo intervento in questa sezione presidenti recando esclusa Riccardo Privitera un magistrato anche e poi e poi direttore avvocato aveva sbagliato alle garantire hanno chiedo scusa ma chiedo scusa garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale numero nell'insulto lo era mio nonno lo avrebbe visto Provenzano l'avete quindi va bene ora
Intanto ringrazio nel prendere la parola in articulo di questa prima sessione dell'odierno convegno porgo al Consiglio superiore che organizzato questa che hanno realizzato il saluto dall'autorità di che presiedo e le felicitazioni per l'opportuna memoria nel decimo lustro dalla promulgazione della legge penitenziaria
Ringrazio quindi anche il consigliere Morello che qui modera i lavori e gli altri organizzatori
Mi si permetta poi personalmente di dare un saluto affettuoso al presidente Consolo il presidente Renoldi e sono stati i miei capi nella cose del professor Ruotolo abbiamo lavorato tanto inseguendo il mito della formazione non posso niente visto che si è preso la briga di venire qui al dottor di Somma che è stato nostro a lungo nostro mentre colonna dell'amministrazione penitenziaria
Vedo anche altre persone che conosco ma insomma non poco il voto non posso che salutare con deferenza tutto il colto uditorio ora alcune considerazioni presentate dagli autorevoli relatori che mi hanno preceduto mi suggerirebbero qualche annotazione qualcuna anche adesiva
Ma poiché ho voluto segnalare come la originaria richiesta d'intervento riguardasse la figura e le prerogative del Garante nazionale mi asterrò da deviazioni così perseguendo anche un possibile contemperamento dei tempi
Mi permetto tuttavia sul tema cui ha accennato il presidente Bruti Liberati in chiusura di rinviare al parere formulato dal collegio perché noi siamo persone discrete ma non è che non parliamo non diciamo
No al Collegio del Garante alla Commissione per i diritti umani del Senato a proposito su queste vicende di cui si discorre sulla possibile evoluzione normativa in considerazione
Della situazione non entusiasmante testata abbondantemente sottolineata
E quindi chi avesse questa curiosità potrebbe l'iter operarlo sul sito del Senato
Però la prospettiva del Garante nazionale rispetto al plesso ordinamentale e amministrativo della privazione di libertà sottomano di giustizia e come si comprende diversa da quello tipico della completa Ezio
Diritto costituzionale teoria del diritto penale Teoria dell'esecuzione penale
Sicché posto che da quella sinodo schema erge e il ombre trattata dei relatori chiarissimi che hanno proceduto la materia determinare mi tratterrò al profilo della prevenzione della vigilanza che ovviamente intestato al garante nazionale
Ora l'impedimento alla libera dislocazione riduce e certamente può giungere a distinguere esercizio diritti fondamentali tale ovvietà
Meriterebbe neanche di essere citata
Categoria poi questa dei diritti fondamentali di cui ti a catalogo discende ampiamente dalla temperie culturale di un certo tempo di un certo luogo e poiché in questa temperie culturale a dispetto di quanto posso essere scritto
Nella legge e varia e deve assolutamente questo spiega anche perché poi vi sia uno iato sul cui poi occorre scegliere celebrare convegni per poterne trattare
Ma certamente non si può credere a una fissità
Di queste caso soprattutto poi in un contesto culturale che dello storicismo assoluto ha fatto la sua il suo dogma
Tralasciamo ora gli accenni di Platone nelle leggi di Cicerone di uffici sala mitigazione delle pene irrogate
Grida ICI ai consoli concittadini ovviamente che più appropriato mi pare ricordare che venendo all'autorità che mi onoro rappresentare che il diritto romano cristiano per usare l'espressione di biondo Biondi fu il primo ad offrire qualche provvedimento normativo di contenimento ad esempio c'è una Costituzione di Costantino ripresa più volte dai suoi successori che vuol dire che tanto applicata non era che disciplina fogge uso delle catene dispone la permanenza alla luce all'aria aperta delle persone in vincoli durante la giornata
Più direttamente interessata il sito dell'Autorità garante nazionale l'istituzione di un'attribuzione ufficiale
E se attribuiamo una costruzione Giustiniano del cinquecentoventinove atrii una indirizzata mena che attribuisce ai vescovi di visitare due volte alla settimana i luoghi di custodia
Dice fila che è interessante questo che dica fila Canon de smonto e rivolto perché perché fino a che la stessa espressione che si trova nel Vangelo quando si riceveva voi quelli che avete visitato per persone che erano in custodia dice Aefi l'HD si dice
Pare che tale costituzione
Sì è stata preceduta da altre di Onorio ma in coscienza non lo contorno l'ho trovata ecco in questa istituzione che quindi ha un compito di vigilanza che estranea all'amministrazione imperiale nei limiti in cui si possa ritenere tale un vescovo residenziale nell'età Giustiniano ma insomma non entriamo in dettagli di storia di diritto pubblico Proto bizantino
Comunque l'analoga struttura e la funzione presente e poi tribunale della visita istituito qui a Roma nella metà del Quattrocento e che ha lavorato per molti secoli mille anni più tardi che poi è la vigilia dell'unità d'Italia qui vediamo a qualcosa che più ci riguarda
La commissione comunale visitatrice delle carceri giudiziarie previste dal Regolamento del regno allora sardo nel gennaio mille ottocentosessantuno due mesi dopo avremmo avuto il Regno d'Italia
Anche qui troviamo estraneità all'amministrazione che era allora quella dell'interno potere di visita di colloqui riservati dovere
Di segnalare i cosiddetti richiami cioè italianizzazione per reclami dei detenuti e quanto di riservatezza Fox quindi
Però più in dettaglio possiamo dire che questa azione della Commissione
Si precisa l'articolo otto è di mero controllo e consultiva non sa perciò nell'amministrazione parti alcune esecutiva
Però non lesina le materie di visita e se chiamati a esercitare una sorveglianza
Interno del carcere tutto ciò che concerne il vinto il materiale la solubilità
Disciplina le punizioni a tenuta regolare dei registri lavorazione distribuzione guadagno l'istruzione religiosa riforma morale detenuti la condotta dei guardiani verso di essi e perfetta debba visitare il carcere frequentemente eccetera eccetera
Su tutti gli inconvenienti scoperti aggiunge l'articolo dieci e sui provvedimenti da adottarsi la commissione riferita all'autorità amministrativa delle carceri
Ora in modo molto esatto come era nella normazione di quell'epoca
Si descrive un po'quello che grosso modo deve fare il garante così come una cosa di fine Ottocento né di metà Ottocento mi sono tolto anche il pensiero di questa cosa recente della seconda decade del secondo decennio del due mila
Questo però se tenera e la piena estremità dei visitatori a loro relativa indipendenza
Ecco ora però se ci portiamo al Regolamento ricordato dal consigliere Morello all'inizio cioè quello del regio decreto diciotto giugno mille novecentotrentuno settecento dal sette sempre guardandolo sotto il profilo degli organi di garanzia non degli organi esecutivi e
Troviamo certamente l'istruzione del giudice di sorveglianza in precedenza devo dire era stata soppressa la commissione vigile attrice comunale e era stata attribuita questa con queste competenze al procuratore del re
Quindi troviamo quindi sostiene il giudice di sorveglianza che status intorno al trentaquattro
Nel trentuno e dei reclami dello stesso cui governo attribuisce incisivi poteri di conformazione l'azione amministrativa e non solo in sede di revisione si possono leggere gli articoli quattro cinque sei e sette
E la relazione dell'arredo il Guardasigilli non manca di avere toni che noi chiameremmo di premura per il recupero certo introdotto non solo dentro una struttura di Stato che era tendenzialmente gaddiana anzi fortemente che Diana quella soprattutto negli anni nel ventennio
E che era oltretutto
Impostata su una idea di formazione di educazione ben diversa da quella che si è attestata dopo gli anni sessanta nel contesto quanto meno europeo e nordamericano
Viene però meno la commissione dice attrice e nella costruzione che che doveva apparire abbastanza anomala che se esistesse perché era mani espressione della società
E lo stabilimento penale come è già stato sottolineato con qualche eccezione si è chiuso alla società che noi chiameremmo civile poi realtà ai patronati esistevano questo è un altro paio di maniche
La legge non settantacinque prima facie se guardiamo propriamente i poteri del giudice di sorveglianza quello che chiamerà magistrato sorveglianza li vede ridotti rispetto al Regolamento del trentuno
Però ovviamente affronta ci troviamo un articolo sessantasette che apre una quantità di visitatori istituti penitenziari e soprattutto si inserisce in un contesto in cui si dà nella cornice ordinamentale la partecipazione della di tour tutto a una pluralità di soggetti dei soggetti autonomia e la Società ed esterni all'amministrazione sì che nei limiti in cui ciò secondo i tempi è stato possibile le grandissime difficoltà applicative
Nella vita nelle si sono state appunto ricordate ad esempio dal presidente Conso proprio anche come temperie civile
Così e quindi però queste cose ore però
Ovviamente parlo qui del testo originario della legge
Quello del emanato firma del Capo del Governo Moro del Guardasigilli reali come stile perché poi era cominciato si tratta di un'iniziativa che era stata annunciata come recente alla fine degli anni Cinquanta
Che tanto che se ne parlava in un corso di formazione il primo che fu fatto da Repubblica
Per i vice direttori di istituto penitenziario allora allora reclutati che peraltro pare che si debba valutare ogni vent'anni adesso da ultimo per fortuna perché l'ultimo re d'entrate nel trentasette quindi c'era stato il corpo il cinque zero tempo eccetera poi peraltro
C'è chi ha memoria di quanto si poté poi arruolare o non arruolare reclutare non reclutare
Ecco Atene questa è la ricorda questo quindi per dire che ora ora
Per quanto attiene modestamente l'organo dei che qui rappresento le circostanze la sua crescente sono note
L'assestamento il problema della crisi penitenziaria la sentenza pilota da Cortona UPEA l'il ritrovamento di qualche accorgimento che permettesse di venire incontro alle aspettative e del Consiglio d'Europa della corte europea
Più
Più diciamo collaterale non collegato propriamente questo ma che contribuì ad essere preso in considerazione
Fu la ratifica del Protocollo opzionale alla convenzione
Dell'ONU contro la tortura ora a me capitò nel febbraio del due mila uno di essere il consigliere giuridico alla rappresentanza d'Italia vennero ovviamente completamente dimenticato poi l'anno dopo nel due mila due fu ratificata
Dalla Assemblea ONU e poi buoni ultimi arrivammo una dozzina d'anni dopo ratificarla anche in Italia e prevede la creazione di un meccanismo nazionale di prevenzione funzione che in Italia è stata attribuita
Prima con nota verbale e poi con una legge del due mila venti al garante nazionale a una serie di prerogative questo Statuto sulle quali qui adesso non mi trattengo
Però mi facce perché ci collega alla Commissione visitatrice del Comunale ricordare che se il garante un'autorità indipendente è un organo a provvista tendenzialmente governativa un'architettura organica non ancora completa la composita classe dei garanti in Italia può considerarsi porse una specificazione nel settore che esaminiamo dell'assetto istituzionale la Repubblica conformato nei decenni alla visione decentramento di prossimità amministrativa che ritroviamo nella Costituzione
Alcuni organi territoriali erano venuti a resistenza prima del Garante nazionale e questo spiega perché si sia tentato di costruire qualcosa di simile a una rete però l'evoluzione normativa l'autonomia o strutturale di questi organi
E la non riconduzione ad un'unità di prassi ha fatto sì che realmente non possono essere aggregati al meccanismo nazionale di prevenzione tuttavia essi esistono si avvalgono delle facoltà previste dall'articolo sessantasette
Della del lettera l
Le caravelle
Visse De che permette quindi la visita agli istituti penitenziari normativa che poi è stata estesa le camere di sicurezza normativa che poi travalica riguarda anche chiaramente loro non hanno il potere di raccomandazione che la legge attribuisce al Garante nazionale salvo quello che potrebbe essere stato duro attribuito dalla norma istitutiva comunale o regionale nei confronti però dell'amministrazione che lei istituiti ad ogni buon conto è una realtà molto variegata poi l'Italia è lunga e quindi insomma ognuno risente record
Vengo a concludere
Tutto sommato però questi organi in qualche misura ora meglio ora peggio sono un po'gli eredi di quella Commissione vigile trincee che voleva esserlo lo sguardo della comunità e di Terna strutture che per la loro stessa natura sono chiuse
Ora vengo chiudere avranno notato che io faccio governo del criterio da Long Dewey nell'esame delle istituzioni la mia caratteristica e non è quella di fermarmi agli ultimi cinquant'anni ma
Devo essere di detto che
La anche perché nel CAD materia penitenziari Istica dettagliati resoconti dei chiarissime relatori lo mostrano a c'è stata una reazione rapsodica continua
I testi citati dal presidente Consolo ad esempio sono questi usati di recente dalle riforme intervenute
Sotto la carta e anche altre considerazioni queste e quando sono abbastanza distanti dei testi si trovarono qua ad applicare in prima battuta col presidente liberati Bruti Liberati
Ora
Questa qui visse ora
Quali siano gli sviluppi a parte questo mio sommesso rinvio a leggere le nostre considerazioni sulle procedimenti legislativi che adesso ne hanno interessato e che si trovano nei siti del Senato della Camera ecco io non mi trattengo ulteriormente
Quanto agli sviluppi o i timori su questi sviluppi cosa vogliamo fare avete sua sfiderà Carmine età del suo Sider anche le leggi
Grazie signori buona costituzione ringrazio ringrazio il dottor Turrini vita mi scuso per la gaffe di prima in effetti mi sono anticipato e che domani lo partecipare a un convegno sulla figura di chi da magistrato diventa avvocato quindi preso l'attrice detto questo ringrazio tutti i relatori
E un ringraziamento particolare lo voglio fare alla Commissione messa sorveglianza sono presenti qua
Praticamente quasi tutti i componenti tranne due che Scarano impediti lo faccio un ringraziamento particolare anche alla struttura amministrativa della nona Commissione al cerimoniale che garantisce
Nello svolgimento corrette sereno di questi lavori ringraziando vertice particolare alla senatrice Enza Rando che vicepresidente di Libera che ci sta facendo compagnia in questa giornata verso un rapido coffee break attuale i lavori saranno ripresi dalla consigliera Niguarda
Tutti sono bernese Nicotra Consiglio superiore anche componente della commissione mista
O l'ingrato compito di richiamare perché l'orario altrimenti diventiamo andiamo oltre l'orario no che c'hanno dato perché alle tredici e trenta massimo è previsto un lancio
Quindi iniziamo col secondo Pannella ecco dico subito che ho ascoltato le riflessioni di questa mattina molto interessanti tutti gli interventi
Che ci confermano sicuramente che quello del carcere della e della pena soprattutto è un cantiere perennemente aperto e che di conseguenza la riforma del sistema sanzionatorio è ancora in fieri possiamo dire perché nonostante siano passati cinquant'anni dalla legge penitenziaria
Ancora ci sono molte ombre e forse poche luci interne si è sembrato un po'dagli interventi di questa mattina forse perché abbiamo un sistema come è stato detto troppo
Sbilanciato sul trattamento verso il trattamento carcerario un sistema forse ancora troppo
Carcere uscente Nico
Ma vediamo ora questo secondo panel quindi pensavo riguarderà delle riflessioni un po'sparse con un focus particolare a una vita nuova visione del diritto penale nello specchio delle pene sostitutive proprio pensare al tema del secondo panel
Delle pene sostitutive dopo la riforma Cartabia e possiamo dire veramente che la riforma Cartabia abbia restituito sistematicità e razionalità al comparto delle pene sostitutive delle pene detentive brevi
A questo interrogativo a molti altri cercheranno di rispondere gli illustri ospiti
Di questa sessione in una polifonia che vede l'Accademia la magistratura il ministero della giustizia e il garante nazionale dei detenuti inizierei subito quindi tutti vi richiamo al rispetto dei quindici minuti come dicevo questo ingrato compito ma e inizierei subito proprio con l'Accademia col professor Stefano preziosi professore ordinario di diritto penale all'università di Roma Tor Vergata
Professore le chiederei di soffermarsi ritiene proprio sulle pene sostitutive partendo da quella che è stata la genesi della loro introduzione e soprattutto il nuovo volto che hanno assunto alla luce della riforma Cartabia
Come ritiene lei che si collocano rispetto alle misure alternative alla detenzione intravvede dei punti di sovrapposizione o elementi di possibile conflitto di frizione tra questi due modelli
Grazie presidente grazie vorrei preliminarmente ringraziare il Consiglio superiore della nona Commissione in particolare per Vito
Che mi è stato rivolto
Prima di se mi è consentito
Prima di ovviamente non dare una risposta alla domanda perché è una domanda estremamente impegnativa ma comunque di fornire qualche elemento
Vorrei però arrivarci questa risposta
E vorrei arrivarci attraverso un rapido excursus sullo sviluppo della funzione rieducativa della pena
La legge trecentocinquantaquattro
Interviene per rispondere ad un bisogno di giurisdizionalizzazione di attuazione del precetto costituzionale dell'articolo ventisette terzo comma
Per superare come è stato già detto nella prima sessione questa mattina il Regolamento penitenziario del trentuno
Per
Dare una fisionomia
Umanizzante alla condizione giuridica del detenuto rispetto ad una fisionomia
Non del tutto umana se non disumana del detenuto nell'ambito della precedente ordinamento penitenziario
Interviene per
Immaginare e arrenderemo positivamente attuali anche delle istanze di dei carcerazione
Ma io vorrei
Analizzare questa prospettiva
Come si la legge di riforma penitenziaria fosse stata un stanza di compensazione ipnotico fra le diverse anime della rieducazione
Stanza di compensazione importantissima
E che sia stata tale lo dimostra lo sviluppo dell'idea di rieducazione stessi
Partiamo da lontano questa mattina
è stato ricordato il nome di per un cattivo sicura importante nella storia dell'amministrazione in penitenziaria
E anche della funzione rieducativa della pena mi limito ad aggiungere che per un Cartier punto
Era il direttore di un carcere borbonico l'istituzione borbonica
Un carcere che attuarla anche dal punto di vista della struttura architettonica il Panopticon
Cioè attraverso il quale da un punto centrale si potessero osservare diuturno a mente tutti i detenuti collocati in una Braccio per così dire composto a raggiera o meglio comunque semicerchio
E questo rispondeva
Ha un'idea primordiale di rieducazione ha un'idea ben Tammy Anna di ieri di rieducazione
Quindi siamo nell'ambito dell'utilitarismo
Si credeva che con una sorveglianza costante il detenuto potesse rieducare sia attraverso un processo potremmo definirlo di induzione essendo sorvegliato vigilava anche su se stesso per potersi uniformare tornare ad uniformarsi ai dettami dell'ordinamento giuridico e quindi all'osservanza delle regole sociali
Questa idea primordiale ecco l'importanza
Dell'esperimento per un Cartier hanno viene in qualche modo stravolta
Rivista completamente nel carcere di Santo Stefano
Attraverso
L'idea il convincimento che nel carcere può attuarsi una rieducazione una rieducazione
La Costituzione
Come sappiamo afferma il principio rieducativo ma è noto che nei lavori della costituente l'articolo ventisette terzo comma sia stato molto problematico molti non volevano l'articolo ventisette terzo comma
L'articolo ventisette terzo comma
è espressione di alcune anime della costituzione non è espressione di un'anima dell'anima liberale della Costituzione
Come viene concepito
Nei primi decenni e anche in una prima fase dalla giurisprudenza costituzionale
E c'è un'importante sentenza importante sul piano storico e dalla ricostruzione
Se volete se mi consentite un po'filologica dei concetti che talvolta però importante
La sentenza numero dodici del sessantasei
Un pretore
Solleva la questione di legittimità costituzionale
Rispetto a che cosa rispetto
Ad un reato punito con la pena pecuniaria
Esclusivamente con la pena pecuniaria perché perché ritiene che la pena pecuniaria hanno Hawks assolvere alla funzione rieducativa della pena come invece può assolvere in via esclusiva fu potrebbe utilizzando più correttamente il condizionale la pena detentiva
La Corte costituzionale
Rigetta questa eccezione di legittimità en ma ma affermando a chiare lettere
Che e per la ragione
Che la finalità rieducativa non è essenziale
Ma le funzioni della pena
E dunque
Ancorché
La pena pecuniaria non possono assolvere questa finalità che può essere assolta esclusivamente dalla pena detentiva
Non c'è un problema di legittimità costituzionale in quanto non è un connotato essenziale la pena rieducativa
Appunto quella come si suole dire nell'ambito del polifunzionali Isma'della pena quella rieducativa
Una delle finalità ma che deve essere assegnata alla esecuzione della Petite
Non ha la pena in quanto pena comminata alla esecuzione della pena
Ma il vento come già questa mattina è stato efficacemente detto spira forte negli anni della riforma penitenziaria
L'ideologia ripresi educazione Istar
Riesce quindi questo vento riesce ad entrare anche nelle stanze non del tutto ovattate della Teoria generale del reato
Il principale teorizzatore né a Franco bricoleur è stata richiamata questa figura d'altro proposito questa mattina
Franco bricolage vede nella funzione rieducativa della pena
Un qualcosa che non deve rimanere estraneo alla teoria del reato
E afferma nell'ambito della concezione teleologica e anche della concezione realistica del reato
Afferma
Che la funzione rieducativa diviene essenziale nella teoria del reato perché non si può concepire un reato
Se non quando si possa concepire rispetto alla sua Commissione una rieducazione del reo
Questo aprirà la strada poi ai sostituti ad aspetti che non
Ci toccano in questo momento come la colpevolezza la possibilità di conoscere la legge penale la sentenza trecentosessantaquattro nell'ottantotto ma per quello che ora ci interessa
Questo profilo è fondamentale perché getta le basi
Per una funzione rieducativa della pena ad ampio raggio ad ampio raggio che quindi vorremmo dire transitare
Dalla struttura del reato fino alla funzione della pena fino alla esecuzione penale
Dunque la rieducazione come il profilo
Non assente da ciascuno di questi momenti
La Corte costituzionale continua a mantenere un approccio Poli funzionalista in numerose sentenze anche successive a quelle della a quella del sessantasei per brevità non le sto a ricordare nei numeri la centosessantasette del settantatré
In
In relazione al controllo di legittimità dell'indagine sull'efficacia rieducativa della pena edittale la duecentosessantaquattro del settantaquattro sull'ergastolo
Ma poi ve ne sono molte altre la cento due del settantacinque la centosessantanove dell'ottantacinque
Solo per dire la numerosità delle pronunce della Corte costituzionale in ordine alla Poli funzionalismo della pena
E alla funzione di etica rieducativa con una funzione che deve essere riconosciuta essenzialmente nella fase della esecuzione della pena
Avviene successivamente qualcosa di nuovo
Nella giurisprudenza costituzionale
Ma anche nella giurisprudenza di legittimità nella giurisprudenza della magistratura di sorveglianza con l'introduzione di una riforma penitenziaria
Avviene qualcosa di nuovo
Che significa
Che
L'esecuzione penale innanzitutto
Non può essere legata esclusivamente all'idea del trattamento progressivo
Ossia all'idea che la rieducazione sia il risultato di un processo che avviene in primo luogo e se non essenzialmente all'interno del carcere
Trattamento progressivo significa che sì rieducazione vi deve essere questa rieducazione deve passare attraverso l'esecuzione intramuraria dell'azienda
E quindi mediante il trattamento dell'osservazione trattamentale conseguito il risultato rieducativo Harrison frizzante l'apertura verso spazi esterni
L'alternativa nella esecuzione ma l'alternativa qui all'esito di un processo rieducativo
Succede qualcosa di ulteriormente
Innovativo
E cioè una idea della rieducazione
Che non si pone su questa linea o su questa linea soltanto ma che concepisce
L'esecuzione della pena innanzitutto
Come un processo che può avvenire anche all'esterno del carcere
Perché la rieducazione Estates San può avvenire all'esterno del carcere
Si apre cioè una finestra che non è solo una finestra ma è una porta finestra nel senso che consente consente prevede che
La pena sia eseguita all'esterno del carcere proprio perché all'esterno del carcere vi sarebbero le migliori opportunità di risocializzazione rieducazione
E quindi una sorta di osmosi parla dentro o fuori in cui si deve realizzare da cui si deve generare il processo rieducativo del risocializzazione
Tutto questo porta che cosa Porta a ridefinire in termini concettuali secondo alcune costruzioni teoriche
Arrivo ancora qualche minuto di cinque mila grazie
Il più
Secondo alcune ricostruzioni teoriche le basi di un nuovo assetto sanzionatorio penale ossia
Non si può più continuare a mantenere la rieducazione sul versante dell'esecuzione ma soprattutto a mantenere l'idea che la risocializzazione del condannato debba avvenire con delle misure alternative alla detenzione in fase di esecuzione
Perché si può concepire sul piano sanzionatorio e quindi nell'ambito delle previsioni edittali di pena un'alternativa al carcere
Un'alternativa al carcere e alla pena pecuniaria che è sempre esistita ovviamente quindi si deve anticipare che cosa il momento rieducativo e qui iniziò a porre le domande il momento rieducativo della pena
Alla previsione edittale sul presupposto che la pena la sanzione sia non carceraria ma alternativa rispetto alla detenzione fra muraria
Quindi questo significa ipotizzare teorizzare una sorta di dicotomia
Tra l'aprile dunque azione in sede di esecuzione e quindi fra le alternative al carcere in sede di esecuzione e le alternative al carcere in sede di previsione di tali di pena
Che è quello che tenta di fare e vengo alla questione cortesemente impossessamento alla presidente che quello che tenta di fare la riforma del due mila ventidue sulle pene sostitutive
E che è quello che trova ad affrontare la la Corte costituzionale con la sentenza è stata citata anche nella prima sessione questa mattina la centotrentanove recentissima del due mila venticinque
Da un lato abbiamo una rieducazione che si svolge in funzione prevalentemente trattamentale precoci sono logica di osservazione della personalità e che è compatibile esclusiva mente con
La detenzione infra muraria e con l'inizio della seguente dell'esecuzione già avvenuto all'interno del carcere quindi come sviluppo
E quindi come misura alternativa in senso stretto dall'altro lato una rieducazione che dovrebbe affidarsi alla previsione astratta della pena e cioè alla previsione di pene non carcerarie che di per sì dovrebbero avere una valenza rieducativa nell'ottica nel principio della pena carceraria come extrema ratio come extrema ratio
Ma mi chiedo è possibile questa dicotomia è condivisibile questa dicotomia
Personalmente ho molti dubbi personalmente ho molti dubbi
Cito soltanto alcune
Le intense che hanno affrontato della cassazione che hanno fruttato alcune questioni rilevanti significative a mio avviso la questione del cumulo delle pene e cioè
Pena
Pena sostitutiva pena sostitutiva
Pena in esecuzione in regime di affidamento in prova o comunque di misura alternativa

Il problema posto alla Cassazione dinanzi alla Cassazione è stato i limiti edittali o meglio scusate i limiti di pena previsti non sono limiti edittali previsti per le pene sostitutive
Devono tener conto di altre eventuali condanne che il condannato stia inseguendo in regime di misura alternativa
La Cassazione ha detto no
No
Perché la pena prevista per la pena sostitutiva
Assume il valore assume il rango di una pena principale sostanzialmente quello che simbolicamente devo dire io devo dire perché
Non ha nessuna rilevanza pratica affatto il legislatore con l'introduzione dall'articolo venti bis del codice penale
Discorso simile o comunque problema simile
Ha riguardato il lavoro di pubblica utilità e la liberazione anticipata
Pur non essendo previsto espressamente dall'ordinamento penitenziario
L'applicazione al lavoro di pubblica utilità del beneficio della liberazione anticipata previsto invece per l'affidamento in prova al servizio sociale la Corte di Cassazione qui ha esteso direi in via analogica e Moran parte del ha esteso il beneficio appunto della liberazione anticipata anche al lavoro di di pubblica utilità sostitutivo
La sentenza centotrentanove poi che cosa dice riguardava
Il la preclusione nei confronti di determinati reati articolo quattro bis dell'ordinamento penitenziario e il dubbio di legittimità costituzionale sollevato dal giudice a quo
La corte ha rigettato la questione di legittimità costituzionale perché ha detto appunto
Che con le prime spese aggiuntive la riforma del due mila ventidue inteso configurare autentiche pene destinate come tali ad arricchire gli strumenti sanzionatoria disposizione del giudice della cognizione
Per realizzare le funzioni proprie della sanzioni penali quindi si torna una polifunzionalità dell'Api
E dunque
Sì sono a tutti gli effetti delle pene non si può negare che in linea di principio
Il legislatore debba poter deciderà quali tipologie di reato esse debbano o possano trovare applicazione esattamente come accade rispetto alle pene detentive a quelle pecuniaria quelle accessorie alla confisca e così via
E vado a chiudere
Franco bricolage prima
Propugnando
La funzione rieducativa della pena e addirittura insieme indolo all'interno della Teoria generale del reato però avvertiva
Una funzione rieducativa della pena è possibile solo con riferimento ad un ventaglio limitato di valori
E qui pongo la domanda
Ma il nostro sistema penale assicura la domanda qui è un'interrogazione retorica di segno negativo assicura forse un ventaglio limitato di valori in cui la rieducazione dovrebbe ispirarsi in Chiavari socializzante
Perché queste non c'è una ragione anche di diritto positivo che non dobbiamo dimenticare
Nel nostro ordinamento esistono anche le misure di sicurezza e il il costituente le ha recepite articolo venticinque secondo e terzo comma sottoponendole al principio di legalità le misure di sicurezza sono destinate alla prevenzione speciale dunque che rapporto c'è con la funzione rieducativa della pena
Possiamo metterle sullo stesso piano possiamo rischiare di trasformare il sistema dei reati e delle pene in un grande sistema di misure di sicurezza dove si richiede un caso il tanto
Dove si può perfino arrivare al paradosso di una rieducazione senza il reato
Temi sostitutive applicate per esempio alle in sede di patteggiamento
Applicate in funzione della rieducazione della pena
Dunque e e concludo naturalmente
Dobbiamo dobbiamo
A mio avviso renderci conto che
La funzione rieducativa della pena come si è sviluppata pr le inevitabili contraddizioni che lo hanno che l'hanno attraversata è giunta a un corto circuito
A un corto circuito che prima questa mattina il consigliere del Nord Diana ci ha dato una fotografia preziosissima di questo corto circuito oso dire
E dove ci riporta ci restituisce una situazione gravemente criticano gravemente critica la rieducazione ormai è un ventaglio di possibilità che sia scrivono indifferentemente in modo indifferenziato a qualsiasi tipo di reato a qualsiasi tipo di esigenza trattamentale ma non trova un suo
Valore contenutistico definito ha un valore contenutistico non c'è dubbio ma non così definito lo si è anche detto questa mattina
Dunque
Io credo e proprio in conclusione ma c'è poi un problema molto pratico che certo non sta a me dirlo dal studioso dal professore ma
è possibile parlare di rieducazione di trattamento
Ma c'è un problema di investimento un po'ma perché nessuno ne parla c'è un problema di investimento
Per umanizzare
La penna il carcere comunque l'esecuzione penale bisogna anche investire grazie
Interessante e interessanti le osservazioni ma anche le ultime Camaggi rassegna il suo intervento perché fetente io penso che di educare è un obiettivo che non dobbiamo mai perderlo di vista con tutte poi quelle che sono le e appunto la polifunzionalità delle pene città che oggi e quindi l'interessante ricostruzione storica che ne ha fatto da questa ricostruzione io passo ora subito invece al lato più pratico operativo che quello che ci si descriverà
Dialoghiamo con Filippo con Filippo Scapellato lo chiamo ogni tanto Fabio silos ramo danni per il tipo ortotteri chissà perché non so proprio che al tribunale di sorveglianza di Ancona
E chiedo subito in questi cinquant'anni quindi di vita della legge sull'ordinamento penitenziario di diffusione delle misure alternative
Questi cambiamenti si sono potuti notare dal punto di vista degli obiettivi quali cambiamenti proprio dal voi che avete dite diventa la carne viva degli uffici di sorveglianza dal punto di vista quindi degli obiettivi e risultati
Le idee innovative delle origini sono rimaste il motore ancora degli istituti introdotti nel settantacinque questo lo dico perché soprattutto sotto il profilo della concreta applicazione delle norme si dice che non vi sia un effettivo interesse del condannato a prestare il consenso all'applicazione di una pena sostitutiva
Quando gli si offre la possibilità di attendere in stato di libertà la decisione del tribunale di sorveglianza in ordine all'applicazione di una misura alternativa
Allora quale potrebbe se non so l'affidamento in prova
E si fa notare da parte di alcuni che aver subordinato l'applicazione delle pene sostitutive al previo consenso dell'imputato
Ne abbia in qualche misura compromesso anche la sua potenzialità applicativa comunque ecco la mia domanda e più sulla prima parte poi questo è una mia considerazione che rivolgo atti ogni giorno il
Come giudice di sorveglianza
Prego va innanzitutto un saluto ringrazio per l'opportunità di svolge alcune considerazioni su questo argomento che insomma è un po'il mio pane quotidiano
Penso a sono anche mi onoro di essere membro del
L'attuale commissione mista che ci è stato ricordato all'inizio della mattinata che ha una una grande storia una grande tradizione allora il la la mia la mia opinione sul sul diciamo su due obiettivi e il e i mutamenti del della legge sul sull'ordinamento penitenziario
Diciamo parto parto in due parole dalla conclusione secondo me qualcosa è cambiato e non è cambiato in meglio
Allora ricordiamo che la legge del settantacinque
Fu Thomas sull'uomo fuori il risultato di di un lungo dibattito che ci veniva dal dettato costituzionale del principio nella tendenziale funzione rieducativa della pena sul condannato
E il e e e poi su questa si univa il dibattito che ormai da tempo
Era in corso in Italia ma più in generale anche in generale nel mondo occidentale supera funzione le prospettive l'utilità della pena detentiva perché ricordiamo che il carcere che pure quando quando fu considerato una pena vera e propria aveva costituito un grande passo avanti nell'umanizzazione della pena perché in precedenza
Le pene a parte quella contenuto patrimoniale erano più che altro afflittive senso corporale del carcere
Come ci ricordano autorevoli autori era un mezzo per assicurare poi l'esecuzione della pena vera e propria quindi aveva costruito con questo insomma un come si dice un un passo in avanti a a un certo punto con la mutata mentalità il il il le riflessioni il magari anche i risultati dell'esperienza e il è l'importanza la riscoperta dei dei dei dei valori
Diritti umani nel dopoguerra cominciava a essere appunto messo in discussione allora il la la la legge trecentocinquantaquattro ha dato una serie di risposte con dei grandi obiettivi
Atto a tutti questi interrogativi a questi problemi che erano stati messi sul tavolo il la la pena intanto doveva essere utile perché utilità non era solo quella utilità Ugo
Da da riscontrarsi nelle funzioni
Tradizionali della pena la retribuzione la la la prevenzione
Ma la rieducazione era forse una specificazione proprio della funzione della della funzione Special preventiva laddove la special prevenzione andava fatta con la col cambiamento l'educazione del condannato
E che il quale una destinato comunque a parte alcuni casi insomma estremi
A rientrare in ambiente libero dovrà rientrarci con un e comma come un uomo cambiato il meglio
E quindi
Il di cui il il l'idea che la questo percorso rieducativo non potesse iniziare e terminare in carcere o almeno non sempre e quindi la la pena doveva dare spazio dovrà cedere il passo anche alle misure essere carcerarie quindi come sappiamo tutti l'introduzione del lavoro all'e sterno del di permessi
Delle delle misure alternative vere e proprie
Il a a questo questo diciamo inizio verso questo tipo di pena eredi di misure essere carcerarie poi nell'ottantuno quindi poi dopo pochi anni
Si sono affiancate le misure su delle pene sostitutive che appunto sulla base del della duplice considerazione che da un lato il chi aveva aveva avuto una prima detentiva Breve era in generale o dove il cuore nel nella maggior parte dei casi non era un un grosso
Delinquente quindi non doveva essere messo nella scuola del crimine rappresentata dal carcere dall'altro la del la considerazione che non era affatto peregrina
Che l'accesso alla misura alla prima estrae carceraria non doveva necessariamente passare per il vaglio della magistratura di sorveglianza
Dopo sappiamo che la a queste pene sostitutive hanno avuto scarsa apre fortuna applicativa finché non sono state poi adesso rivitalizzata e con né con le ultime con le ultime normative però il quello quello che bisogna dire il allora questa questa idea rieducativa de che era insita che era alla base dell'introduzione della misura alternativa e comunque dell'esecuzione penale esterna
Naturalmente aveva de cioè aveva dei dei requisiti richiedeva dei dei requisiti e delle dei presupposti e quindi era era pensata inizialmente Coppi in un'ottica di gradualità in e intanto non per funzionare una una una misura perché sia effettivamente rieducativa non può essere un po'piovere dal cielo a piene mani distribuita
Così un po'tutti
Perché il discorso era di di di qui chi erano i destinatari privilegiati sicuramente quei delinquenti primario occasionali che magari hanno avuto delle piccole condanne con pena su condizionalmente sospesa o quelli che avevano commesso il reato per motivi contingenti adesso superati o fu o o facilmente superabili oppure chi iniziata la pena in carcere
Aveva era stato oggetto di osservazione e aveva dato prova
Di maturazione di di di di di aver cambiato mentalità modalità attuative di di di sapersi confrontare con con con con i problemi che in carcere sono anche difficili quindi in maniera riflessiva poco meditando sulle conseguenze e quindi anche ricostruendo le azioni che aveva commesso prima quindi una mutata attenzione sulle conseguenze negative dolorose per le vittime ma anche per sé e per i propri cari quindi al tutto questo però richiedeva richiede continua a richiedere da un lato uno sforzo notevole e purgato reiterato da parte dell'interessato quindi del condannato ma dall'altra parte specularmente
Occorre che gli operatori coinvolti
E approvato facciano un un lavoro di di osservazione incoraggiamento guida verifica controllo il e in in un un caso come questo noi sappiamo che il che ovviamente poi questo questo lavoro degli operatori
Poi non non non è nemmeno destinato a finire con la concessione della misura perché poi deve proseguire
E quindi anche durante il corso della misura anzi proprio perché forse il caldo il compito si fa traguardo perché si tratta
Di verificare sul campo la correttezza della decisione adottata il nella la tenuta del soggetto di fuori il la correttezza della del giudizio prognostico svolto in precedenza
E per perché tutto ciò avvenga occorre che il che i gli operatori però siano messi in condizione di svolgere il loro compito ok quindi il il loro compito come facciamo come fanno svolgerlo correttamente prima di tutto
Noi qualcosa cosa troviamo sì io par vorrei partire da qualche io la mia considerazione che secondo me da da diversi anni dieci quindici anni
Assistiamo un progressivo svuotamento di significato secondo me dell'intero sistema che era nato dalle anzi rieducative del settantacinque
E dico anche perché seminario cioè penso che si sia anche capito allora i vediamo i dati io qui ho raccolto una dei dati molto velocemente poi e poi mi mi riaggancio a quanto ha detto Carlo Renoldi allora inizialmente non fa testo ma nel settantasei primo anno di applicazione di delle misure alternative
C'erano seicento tra affidati e semiliberi la detenzione domiciliare ancora niente
Si è attestato poi nell'ordine dopo dieci dove andiamo di dieci anni dieci anni nell'ottantasei erano otto mila novecento in esecuzione penale esterna
Diciotto mila e quattrocento nel novantasei e poi qui c'è un assestamento perché nel ventidue milioni ventidue mila settecento nel due mila sei
Prima dell'indulto che ha praticamente svuotato il serbatoio degli utenti diciamo delle misure e eravamo arrivati a ventiquattro mila quattrocento nel due mila sedici quindi si oscillava tra i venti venticinque mila soggetti
E poi che è successo che dal dal due mila sedici al due mila venticinque al quindici novembre scorso ultimi dati che sono riuscito a a estrapolare
Si sta da una un'impennata gigantesca di soggetti in misura alternativa siamo passati da nove anni fa erano ventiquattro mila siamo a cento mila seicentosessantanove del quindici novembre
Allora questo che cosa e e e il lavoro il carico
Che hanno you at per non è finito qui perché a questi soggetti misura alternativa vanno aggiunti quarantadue mila soggetti che sono in pene sostitutive
Messe alla prova
Libertà controllata quindi vari istituti che pure vanno a caricare questi questi organi che si devono occupare del del bacino del dell'utenza del sistema allora e e e tornando sembra il carico degli US open quindi gli uffici dell'esecuzione penale esterna
Ancorché non sono nemmeno finiti con costi centoquarantadue centoquarantatré mila perché ricordiamo che
Paranoia devono fare indagini intervenire
Su ulteriori soggetti tutti quelli che poi la misura nemmeno l'avranno sia liberi
Ai quali potrebbe essere respinte le misure e per i quali comunque c'è stata svolta l'indagine socio familiare
Sia detenuti perché lei chi te delle carceri quando stilano la relazione di sintesi poi chiedono la collaborazione dell'UE per per quello che riguarda gli aspetti sul territorio
Mellea e lavoro domicilio eccetera eccetera
E le reazioni di sintesi si fanno anche in assenza di istanza o dovrebbero farsi anche in assenza di stanza di misure alternative al magistrato di sorveglianza quindi ci sono c'erano un una un'enorme un enorme di carico di lavoro che è andato aggravare su questi organi
Con delle conseguenze
Noi pensiamo che il
I i Weather
Sono passati in da due tre mila un organico di due tre mila un organico di tipo tra i tre e i quattro mila vende uno un aumento c'è stato sicuramente sì del trentacinque per cento
Ma io utenti quindi quelli che devo che stanno sotto il controllo sotto il giovane che fanno che vanno a gravare su due temi sono aumentati del quattrocento per cento
Perché questi in misure sostitutive libertà vigilata eccetera eccetera che dieci anni fa erano tutto sommati ai agli altri come ai condannati in misura alternativa erano in tutto circa trentacinque mila adesso siamo arrivati a centoquarantadue centoquarantatré mila sono
Quadruplicati mentre l'organico dell'UE per è aumentato di abbiamo detto del trenta per cento che il quattrocento per cento quando tenuta per cento allora questo che cosa significa sì durato poco
Questo significa le conseguenze sono sia sui tempi di valutazione allora le per il due perché in media quando va bene chiedono sei messi per svolgere la loro relazione
Sono ingolfati di lavoro
E questo conta comporta anche poi una
Ne risente anche la qualità perché noi ci troviamo di fronte a delle relazioni Guede che esordiscono dicendo
In base al colloquio all'unico colloquio specifica facciano parla d'una volta alcune volte colloquio telefonico per indisponibilità del soggetto quindi voi andate a pensare l ma la magistratura di sorveglianza
Su quali relazioni quanto a quanto affidabilità dovrebbe fare spesso su queste relazioni che
Che riceve
Ok
E lo stesso il problema è anche voi una volta sul territorio perché questi contatti frequenti con l'UEPE che non mettiamo le prescrizioni si risolvono
Ha qualche telefonata ogni tanto oppure il web che fa da passacarte al marco il magistrato di sorveglianza delle stanze di autorizzazione che ci bene ci pervengono quotidianamente può adesso con le mele sempre più frequentemente più allora venire l'avvocato a depositarla
Adesso ogni ogni ogni giorno arrivano
Si sa quante richieste di autorizzazione che poi il il web da passa carte CGIE
Quindi il conclude su questo godono voglia e e e un altro aspetto chiedo scusa ma che ci tengo a sottolineare questo a parte poi lo stesso discorso sul territorio vale anche per i controlli delle forze dell'ordine
Se prima ne avevano controllare trentacinque mila adesso centoquarantatré mila
Padre una domanda su quanti sono i casi di controllo e sì se per ogni segnalazione negativa che ci arriva quanti sono quelle che non che sono sfuggiti qual ulteriori azioni ci sono stati ma il il problema no non esso il problema di questo enorme bacino di chiedi che ci è stato ricordato prima di circa cento mila liberi sospesi
Che stanno lì a non si sa che in questo limbo e non sanno nemmeno loro
Come come andrà a finire
Coco il quale sarà il loro destino in executive disse da un lato grava crea problema la società perché tra una una buona parte di questi soggetti che non avrà misure è ancora pericolosa e continuate panni sappiamo su alcuni al cui timone di sorveglianza valutano normalmente questi liberi sospesi dopo quattro anni dall'irrevocabilità della della sentenza
Quindi in quel in questo tempo
Quelli che
Sono ancora pericolosi che non avrebbero diritto misure continuano a stare in mezzo agli altri consociati probabilmente a fare quello che facevano prima
Ma il problema grave anche per quelli che invece meritano la misura e che continuano dopo anni anni anni e dal reato ad aspettare che gli venga detto qualcosa ci sono casi di ma sono tanti dj
Tant'è che ha cambiato vita da giovane scapestrato diventato padre di famiglia c'è lavoro cioè
E che a un certo punto si trova catapultato
Nell'esecuzione penale esterna
Già esecuzione penale in questi casi probabilmente sarà salvo errori della magistratura sorveglianza sarà una esecuzione penale esterna e anche quando si tratti di una misura ampia come l'affidamento si tratta sempre di restrizione quindi c'è gente che si trova in un ambiente ormai del tutto cosa con delle restrizioni cioè quello che si trova qui citato uno stigma che pensavo ormai di non avere più e poi l'uomo pensiamo a quello che c'ha un'attività e che va per esempio in questo in questa epoca hub localizzata va di spesso all'estero e si trova impossibilitato a causa delle prescrizioni a uscire dall'Italia
Quindi c'è tutto un un vulnus in tutte le direzioni
Allora le conclusioni secondo me si attende si è passati dall'attesa realizzazione secondo il dettato della Costituzione della funzione tendenzialmente venuto ad educativa della pena al perseguimento di un duplice secondo me criticabile obiettivo quello sic et simpliciter riduzioni sta del carcere
Il carcere fa male il carcere non serve quindi niente carcere e quello ancora più banale che costituito dal tentativo di tenere
A sotto controllo il sovraffollamento carcerario
Con una serie di interventi che hanno hanno creato immesso nel circuito legislativo istituti in maniera secondo me raffazzonata e senza un disegno complessivo quindi il
Cioè quindi da un dal primo punto di vista il li si tratta di abdicare al compito punitivo educativo dello Stato e ma dall'altro c'è anche il discorso
Di di avere messo appunto di aver fatto ricorso in maniera indiscriminata e senza un disegno
Una una miriade di istituti che si accavallano che si contraddicono e che hanno ma evidente questi ultimi sito hanno semplicemente l'obiettivo di evitare di di di di terra anzi di tenere a bada il sovraffollamento messa alla prova tenuità del fatto
E ha ampliamento dei requisiti
Per poter concedere due misure alternative creazione di altre misure come quella dell'esecuzione al domicilio insomma tutto questo
Accavallarsi che ha secondo me uno spirito avendo uno spirito meramente deflattivo no non può avere ancora uno spirito rieducativo perché sono due cose che non vanno di pari passo assolutamente no perché
Là ci vuole un lavoro ci vogliono dei requisiti
Per il resto invece si tratta semplicemente di inventarsi sempre
Nuovi istituti per tenere a freno i quindi questo è un po'il quindi non sia intervenuto Summer viso né sul sul sull'edilizia carceraria e questo mi pare evidente
Ma nemmeno sul rafforzamento dell'esecuzione penale esterna perché come ci è stato ricordato dal professore ci vogliono ci vogliono interventi prima di tutto c'era mettere delle risorse invece in questa maniera si sono creati degli istituti
Per l'esecuzione esterna senza che ci siano però le risorse perché questa vari di esecuzione esterna abbia un reale contenuto rieducativo

Pera perciò vittoria credente i dati che tu c'hai illustrato registrano una situazione di estrema criticità del sistema e questo sconta anche il fatto che in un generale Sempre tutti tutte le riforme che si sono fatte sull'ordine sul tema delle carte dell'ordinamento penitenziario
Sono state Sempre riforme a mio avviso a macchia di leopardo e mancato è stato detto stamattina un intervento organico sull'ordinamento penitenziario che si investisse con risorse quindi non riforme a costo zero ma risorse o cercando di ottimizzare e di quindi quello che è l'esistente però e quindi questo ha creato le problematicità tettuccio evidenziato cioè chi inizia un'osservazione
Per valutare il soggetto che poi deve andare in misura impenna sostitutive cioè non è sempre lo stesso soggetto che da la relazione finale per la mancanza di capitale umano
Ecco questo è fare effettivamente un tema poi al di là dell'edilizia e di tutto il resto ora quindi passando subito mantenendoci sul piano delle criticità
Passerei la parola a dottor Francesco Piccolo sì primo dirigente di polizia penitenziaria dell'ufficio legislativo del ministero della giustizia
Dottor Picozzi drammaticità emergenza cronicità sono espressioni che spesso vengono utilizzate per individuare il fenomeno del sovraffollamento carcerario
Ma ne restituiscono una lettura a mio avviso prima essa all'emotività all'emotività più che alla sua la reale consistenza
Invece il linguaggio giuridico dovrebbe essere utilizzato con maggiore cautela
Se si considerano le implicazioni e le conseguenze pratiche che esso può avere anche sull'opinione pubblica
Quindi una narrazione a volte superficiale può portare ad una falsa rappresentazione del problema dunque vado alla domanda secondo lei l'uso delle parole può condizionare l'esatto inquadramento del fenomeno
Rispondo subito penso di sì
Allora quanto grazie consigliera grazie al Consiglio superiore per questo invito questo importante convegno io mi avvarrò alcune slide magari rendono meglio alcuni passaggi
Il compito che ora quello appunto di parlare un tema delicato persistente nel tempo serio
Diffuso a livello mondiale una cosa che non non sempre viene ricordata è difficile da risolvere non solo in Italia ma un po'dappertutto nel mondo
Ora io parlerò di questo tema sovraffollamento carcerario a titolo esclusivamente personale sulla base di studi che ho condotto o che ho contribuito a condurre in questi ultimi dodici anni lo preciso solo perché sia chiaro che nessuna delle mie affermazioni può essere ricondotta al ministero della giustizia nel quale sono diretti onorato di lavorare poi è chiaro che tutto quello che dirò potrà essere somma rivolto contro di me come sempre avviene nei telefilm americani però ecco questa era una precisazione ovvia ma doverosa
Passo subito al merito del mio intervento per non per mantenermi rigorosamente nei tempi l'espressione sovraffollamento carcerario indica una situazione in cui la il numero di presenze in un istituto in un insieme di istituti penitenziari è superiore alla capienza
Ora il quadro italiano è già stato fatto non lo ripeto
Aggiungo solo un dettaglio se i calcoli vengono fatto da fatti tenendo sul conto soltanto delle presenze delle della capienza effettivamente disponibile
In un dato momento quindi non si considera imposti temporaneamente inutilizzabili per varie ragioni il calcolo il sovraffollamento ancora più ciò che è un risultato ancora più negativo
E forse da un certo punto di vista se io volessi interpretare al massimo l'invito alla sintesi a rispetto dei tempi potrei anche chiudere qui il mio intervento questo è un quadro da un'idea però anche interessante virtù però ecco penso che per il sovraffollamento carcerario ma così come un po'per tanti argomenti del sapere umano i numeri dati non bastino devono essere accompagnati da informazioni onere del relatore accompagnarli da informazioni
Affinché si possa dare una informazione complessiva un inquadramento complessivo della problematica
Un po'più aderente alla realtà e talvolta problema attizzare alcuni dati e alcune idee ricorrenti
Ora io cercherò di agevolare la mia presentazione quindi questo mio obiettivo avvalendomi di una elaborazione della dottrina spagnola a riprova che il problema anche dal punto di vista definitorio non è solo di noi italiani cioè siamo capziosi andiamo no è un problema
Che è riconosciuto anche nella dottrina di altri paesi
E mi avvarrò di questa impostazione tripartita che si fonda sull'esame da tre prospettive diverse del problema della dell'affollamento delle carceri quella del tasso detentivo quella del tasso di occupazione delle strutture infine quella delle condizioni di affollamento tali da ledere i diritti umani ma passiamo nel dettaglio
Il tasso detentivo è un dato molto importante che ci aiuta a fare dei confronti internazionali abbastanza attendibili problema questo ricorrente quello dell'attendibilità dei confronti internazionali
Li confronta interna e internazionale abbastanza aggiuntivi che consentono di rispondere essenzialmente per quanto soprattutto oggi ci interessa una domanda quel dato Paese a un numero elevato
Di detenuti oppure no in proporzione alla sua popolazione
Allora vediamo io mi avvalgo in questo caso di uno strumento molto utile che sono chela rapporto Spass che annualmente viene prodotto dal Consiglio d'Europa
Come potete vedere l'ultimo rapporto inserisce il nostro Paese nel gruppo gli Stati che hanno un tasso di popolazione carceraria calcolato
Calcolando i detenuti ogni cento mila abitanti questo è il modo più diffuso di calcolarlo però è una proporzione detenuti abitanti ebbene un tasso di popolazione carceraria medio
Negli anni precedenti ci siamo trovati spesso nei gruppi che aveva nel gruppo gli stati che avevano un tasso di detenzione basso
Nell'ultimo venticinquennio riassumendo un po'la tendenza generale direi che l'Italia ha oscillato fra il medio e il basso livello
Di tasso detentivo
Questo ci consente di rispondere alla prima domanda in proporzione alla sua popolazione quindi alle risorse del suo stato l'Italia nona un elevato numero dei leader di detenuti è difficile sostenere che il caso italiano del congestionamento delle strutture dipenda da una popolazione carceraria
Sproporzionata e eccessivamente
Consistente
Passiamo ora all'altro punto di osservazione il tasso di occupazione mentre col tasso detentivo vedete abbiamo dato una risposta che però non dice nulla di qual è la situazione del sistema carcerario italiano
Adesso invece andiamo a vedere un dato
Che può dire qualcosa di più
Perché è il tasso che misura la il proporzione fra posti disponibili nel sistema carcerario e numero di detenuti
Quindi è quello che ci fa capire se un sistema è sovraffollato naturalmente dice poco poi sulle reali condizioni di vivibilità delle carceri che dipendono da tanti altri fattori però importante nostri fini
Credo che tutti i presenti siano abituati a leggere titoli di questo genere io neo trovati trema insomma in realtà ne ne ha molti di più Bugo Lando come dicono
Neanche più quelli tanto giovani quelli gialli età volando se ne trovano veramente tanti in questi ultimi anni c'è questa immagine dell'Italia restituita dalla nostra stampa dei nostri giornali di un Paese che si ritrova nelle ultime posizioni di una poco onorevole classifica dei sistemi carcerari più congestionati d'Europa attenzione
Qui Europa né intendiamo la piccola e Unione Europea intendiamo il ben più vasto Consiglio d'Europa quindi un dato ancora più negativo
Ma le cose stanno proprio così un tipo di dirlo va fatta una precisazione perché
Sembrerà strano ma le statistiche comparate europee sul tasso di occupazione e quindi di sovraffollamento non sono utilizzabili per fare comparazioni sembra poco traditore ma è così
Questo è scritto a chiare lettere nei rapporti Spass che pubblica il Consiglio d'Europa gli studiosi lo precisano ogni volta
Non viene però riportato nei comunicati stampa del Consiglio d'Europa il che è una prassi che mi lascia un po'perplesso e forse fa pensare magari maliziosamente che le notizie vengano fondate più sui comunicati stampa che non sulla lettura degli interisti udì però sta di fatto che gli studiosi che elaborano questi rapporti statistici precisano che non indicano questa inutilizzabilità e la precisano per il fatto che ogni Paese in assenza di una regola vincolante europea calcola la capienza delle proprie carceri liberamente quindi quando andiamo a fare il confronto stiamo confrontando unità di misura differenti faccio
Un esempio concreto questo poi crea distorsioni da diversi punti di vista io faccio un esempio concreto solo di uno di questi profili di disomogeneità
Ovvero quello riguardante la capienza regolamentare delle celle che quindi incide molto poi sulla percezione a livello statistico del sovraffollamento carcerario
Applicando il criterio stabilito da una circolare dell'amministrazione penitenziaria di fine anni ottanta in una cella o camera di pernottamento meglio ancora di diciannove metri quadrati
L'Italia calcola tre posti nelle nostre statistiche valgono tre esposti se si applica invece il criterio reso dichiarato spicca abile dal Comitato europeo di prevenzione della tortura la stessa Camera a livello statistico vale quattro posti se poi si applica il criterio del Comitato internazionale della Croce Rossa ripreso dal manuale dell'ONU sul sovraffollamento carcerario saliamo a cinque posti
Così come quegli stati che pure ci sono
Che applicano come loro regola il criterio minimale indicato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo la stessa Camera vale sei posti ora è chiara la differenza è chiaro l'effetto sulle statistiche
Che quindi viene da chiedersi quale sarebbe la pole
Il sito né dell'Italia che addirittura considerate queste in certi anni l'Italia è stato il peggio apparentemente il peggior Paese d'Europa per il sovraffollamento carcerario in altri anni eravamo i peggiori dopo la Serbia un altro anno dopo la Turchia insomma dati non molto credibili e forse in parte spiegabili con queste distorsioni
Passo infine alla ultimo punto di osservazione del sovraffollamento carcerario
Ovvero quello della occupò qui conserviamo il fenomeno non più nella sua dimensione generale ma
Come elemento che può in determinati casi giungere a a intaccare posizioni giuridiche soggettive dell'individuo in particolare quel diritto fondamentale inderogabile
Sancito dalla Convenzione Due
Che impone il divieto di trattamenti inumani e degradanti anche in condizioni di guerra di rivoluzione interna quindi un diritto davvero fondamentale
Ebbene
Non voglio infierire sulle di grazie di due CUP uomini che sono stati comunque importanti uomini di Stato Capi di Stato importanti ma ho richiamato questi due articoli un po'perché sono fatti di cronaca recenti ma poi perché sono interessanti perché vedete
L'attenzione anche dei giornalisti giustamente come ricada sulle metrature a disposizione sia dell'ex presidente brasiliano che di quello francese
Che naturalmente come accennavo prima si combinano però con altri elementi
Che consentono di valutare la vivibilità quindi la complessiva conformità della dita intramuraria alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo per quanto interessa noi
Io mi occupo solo dell'aspetto sovraffollamento rimango fedele al tema e ai tempi ora per stabilire che cosa significhi un trattamento quando in relazione al sovraffollamento carcerario vi sia un trattamento inumano e degradante è necessario l'attrice fare riferimento alla giurisprudenza del giudice competente ovvero la Corte di Strasburgo
La quale dopo un'elaborazione attratti tortuosa anche con dei ritorni indietro e delle contraddizioni interne dal due mila sedici
Ha assunto una posizione chiara ha formulato delle regole di giudizio piuttosto chiare
Che orientano la sua giurisprudenza e in particolare ha stabilito che la superficie minima pro capite nelle celle a più posti che rileva in questi giudizi di tre metri quadrati
Quindi questo è un uno standard minimale al di sotto di questo superficie sia una forte presunzione di violazione dell'articolo tre quindi una forte presunzione di trattamenti inumani e degradanti dovuti alla carenza di spazio Forte presunzione ribaltabile dallo Stato che resiste in giudizio dimostrando tutta una serie di fattori compensativi sui che riguarda appunto la qualità della vita detentiva sui quali non mi posso intrattenere ora
E poi arriviamo un problema fondamentale dal nostro punto di vista cioè come si calcola questa superficie media all'interno della cella
La sentenza a cui faccio riferimento essendo della Grande Camera è redatta in due lingue nelle due lingue ufficiali che in francese in inglese
E vediamo allora la corte chiarisce che nel calcolo la superficie totale della cella non deve comprendere quella dei sanitari
Però in questo calcolo di superficie disponibile per il ricorrente si deve includere lo spazio occupato da immobili
Ora a fronte di questo
Di questa giurisprudenza della corte Due
La giostra giurisprudenza nazionale anche nella sua massima espressione si discostano un poco infatti la Corte di cassazione italiana sostiene che il calcolo dello spazio disponibile deve essere eseguito scomputando alcuni arredi
L'argomento centrale che tanto in italiano quanto in francese i sostantivi immobile blog indicherebbero un oggetto che può essere spostato da un punto all'altro della Camera come il tavolino le sedie letti singoli mentre gli armadi o i letti a castello non potrebbero essere definiti i mobili dai blog perché non facilmente amovibili ora
Questa tesi del giudice dei CCT di legittimità lo dico con rispetto però oltre a non essere per nulla convincente rispetto alla versione francese della sentenza Mursia dice
Non è per nulla compatibile con la versione inglese
Che parla
E aggiungo io ancora più importante pone confermata da ciò che viene messo in pratica dai giudici di Strasburgo nelle loro sentenze
I quali quando calcolano la superficie avuto a disposizione di un ricorrente non operano detrazione per la ovvia presenza di letti armadietti ma solo per i sanitari eventualmente presenti nella stanza
E quindi chiaro che i giudici interni utilizzano un criterio più largo di giudizio nell'accoglimento dei ricorsi rispetto a quello elaborato dalla corte dunque criterio che a mio parere in non pochi casi si rivela decisivo
Soprattutto considerando la particolare situazione del nostro sistema penitenziario che però non è unitaria proprio anche di altri sistemi di altri paesi buona compagnia sì sì sì siamo questo va detto anche
Siamo in buona compagnia anche da questo punto di vista che in cui molta parte della popolazione detenuta si trova decisa disporre sì di superfici fra i tre quattro metri quadrati quindi l'adozione del criterio della corte Due o di quello della Corte di Cassazione cambia parecchi parecchi giudizi
Peraltro aggiungo il criterio giurisprudenziale italiano questo peculiare Cannone di giudizio nazionale non è neppure compatibile con la legge italiana vigente poiché l'articolo trentacinque ter
Chiaro nel dire che nel vincolare il giudice interno ad interpretare il concetto di trattamenti inumani e degradanti secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo
Ora alla luce di questa ricostruzione penso si possa leggere
Un dato
Con adeguata informazione che è uscito è stato pubblicato di recente un dato che comunque anche fornire adeguate credo di aver con un'adeguata informazione che credo arbitrariamente io definisco adeguate insomma
Che ho dato in questo momento è comunque un dato negativo io questo non lo può non voglio presentarlo come un dato positivo sul cioè un dato molto negativo perché la notizia è che in quasi sei mila casi nel due mila ventiquattro i nostri giudici hanno pronunciato condanne prevalentemente per il grave sovraffollamento carcerario che hanno portato a risarcimenti in favore delle persone detenute in Italia
Certo è lecito chiedersi quanti su questi cinque mila settecento condanne quante sarebbero state pronunciate se davvero si fossero applicati criteri stabiliti dalla Corte europea dei diritti dell'uomo
E questo contribuisce anche andare una immagine di differente gravità del fenomeno
Ora mi avvio le conculca conclusioni ma veramente in modo assai sintetico ma anche qui per
Richiamare alcuni affermazioni che ritornano spesso nel dibattito sul tema
Lo Stato italiano è stato conati minuscola inerte in questo periodo
Oddio è chiaro che noi tutti cittadini quando ci confrontiamo con le pubbliche amministrazioni raramente siamo pienamente soddisfatti del servizio che riceviamo però obiettivamente numeri alla mano dal novanta al due mila venticinque siamo passati da meno di trenta mila una capienza complessiva di meno di trenta mila posti e una di più di cinquantuno mila quindi dal punto di vista edilizio
Magari non in maniera sufficiente in maniera talvolta stigmatizzare
Come
Queste cose no no però è che no no però scusi confronti vanno fatti in modo omogeneo quella del novanta e quella regolamentare e quella del due mila lire venticinque anche se a regolamentare
Anche perché state attenti quando leggete i giornali che fanno i confronti storici vedete il corpo di ballo no no nei giornali gli articoli di no i giornali e gli articoli di dottrina
I giornali e gli articoli di dottrina fanno i confronti andrà capienze differenti quella regolamentare di allora e quella effettiva di oggi quindi perché suggerisco attenzione
Altro elemento però è già stato detto molto meglio di me questi sono alcune diciamo risultati non pienamente dati non pienamente confrontabili
Lasciano dubitare della correttezza di talune anche qui ricorrente affermazioni dottrinali del trio che definiscono carcere o centri con il nostro sistema
Di fronte a questi numeri forse mi verrebbe da dire carcere o centri così solo per i i reati ostativi per i reati non ostativi non è un sistema Casciaro cioè insomma è difficile sostenerlo se non dal punto di vista teorico della formulazione codicistica della legge penale
E mi avvio a concludere no anzi concludo
Ora spero di avere offerto in questo mio breve intervento dei dati e delle informazioni più soddisfacenti rispetto alla mera esposizione delle statistiche attuali su capienze presenze
Credo che i profili problematici per un preciso inquadramento del fenomeno di cui ho parlato siano molteplici e anche grazie all'intervento del presidente Consolo ne ho potuto indicare ancora uno in più quindi lei non corretti non corretti confronti nelle serie storiche
Ora talora si dice che sì il Smith del tema il problema del sovraffollamento carcerario sia divisivo e si presti a letture ideologicamente orientate io penso che sia proprio così sia vero
Sicuramente riguarda anche me che vi parlo in questo momento spero però di avere mostrato che prima di dividersi sulle soluzioni
Forse occorrerebbe intendersi sui dati cioè su come si calcolano le capienze come si misurano gli spazi come si leggono le statistiche europee
Senza una base comune su questi punti il rischio penso che sia quello di rivolgere il dibatto tu nel dibattito pubblico e devo dire anche tecnico giuridico in una direzione in cui si procede più per slogan che non per analisi
Mi rimetto quindi alla vostra autorevole valutazione nella consapevolezza che la discussione sulla densità delle carceri incerto ci accompagnerà ancora a lungo grazie molte
Grazie interessante dottor Picozzi condivido il fatto che bisogna partire prima di tutto da una fortezza analisi dei dati ecco e quindi il dato va letto nella sua correttezza in maniera senza che si creino disinformazioni si creino allarmismi che poi comportano al Smith alla risultato alle soluzioni quindi è importante
Su quale sto
No global sono
Sull'auto del padre buono il bimbo accudito forse col dibattito così ora anche perché gli altri no gli altri relatori qualcuno dovrà allontanarsi lasciarci prima per impegno e quindi ecco allora
Quindi questo non vuol dire dicevo che il sovraffollamento non c'è non è un finto problema lo sappiamo poi insomma e quindi le criticità rimangono non è elevata insomma il allora io passo subito la parola perché so che deve lasciarci per un Gran Premio appunto all'avvocato penalista Irma Conti che è anche componente del Garante nazionale oggi abbiamo sentito prima il presidente ora abbiamo una sua componente validissima
Che ha tra l'altro da nella lista ha veramente ci metterà
Il ci darà il melenso del garante del ruolo del garante quali sono le strategie che mette appunto superfluo cercare di dare un apporto e per cercare anche evitare delle fornire dei dati delle soluzioni al problema del sovraffollamento carcerario al tema dell'esecuzione penale tutto quello di cui stiamo discutendo
E ho letto tra l'altro proprio ieri credo che ha rilasciato anche un'intervista su un quotidiano dove parlava in termini positivi di una task force del ministero dei dati che il Garante ha fornito sentito al Senato su questo tema insomma quindi molte cose state facendo di queste ci dirà grazie
Grazie mille presidente grazie al Consiglio Superiore della Magistratura vicepresidente Minelli di cui ho apprezzato moltissimo la relazione introduttiva
E a tutti e le autorità tutti presenti se siamo qui e per convergere verso lo stesso obiettivo
Che l'assoluzione o per lo meno provare a un ma provare diciamo incessante una soluzione quello che io vorrei intitolare come il diritto all'esecuzione penale
Che cos'è rispondo le sue due domande in poco tempo tra l'altro che cosa qual è la funzione del Garante eccome io ho inteso declinarla
La funzione di garante sicuramente in chiave di cooperazione istituzionale
Il garantista destituito in seguito alla sentenza del TAR Reggiani come strategia dell'Italia insieme le altre misure come strategia dell'Italia per risolvere proprio il sovraffollamento è come diceva prima stamattina il Presidente meccanismo nazionale di prevenzione della tortura e del trattamento disumano e degradante
E per fare ciò
Noi abbiamo effettuato io effettuato oltre cento mila chilometri questo con nostri angeli custodi la polizia penitenziaria che sono il tratto umano all'interno degli istituti penitenziari e lo dico anche in questo contesto perché forse ancora non è stato detto questa mattina
Ed è in contrasto oltre due mila detenuti a ho evaso circa settecento segnalazioni da parte delle persone private della libertà personale
E il tratto che tra l'altro contraddistingue l'attuale situazione che non è attuale però ha radici radicate negli anni abbiamo infrastrutture che AMMO manutenzione necessita di una manutenzione dei supplenti
E ad oltre cento anni abbiamo strutture al cinquanta per cento risalente oltre settant'anni
E si stanno ponendo rime di parlo di uno dei tanti istituti Sollicciano in un anno si è arrivata per la programmazione adesso alla conferimento degli appalti alla oggi è emergenziale la risposta che senza dando ai problemi che ci sono uno dei problemi
E che tra l'altro in questo luogo non posso non menzionare è quello del sovraffollamento anche perché l'attenzione del Presidente della Repubblica è massima su questo tema
E allora come affrontare qual è la soluzione perché altrimenti diramare solo diciamo in numerico il problema mi consente di sentirmi parte del problema
Noi abbiamo una un un ulteriore numero da darvi diciamo nel Milan zero trentacinque le persone che dal primo gennaio dal tre dicembre due mila ventiquattro al tre dicembre due mila venticinque non hanno sono state ammesse alle misure alternative
E di persone detenute definitive uscì delle strutture per iniziare che risultano inserite in percorsi di misure alternative alla detenzione con un destro particolarmente rilevante tra il nord e il sud del Paese
Il principale ostacolo non risiede nella mancanza di previsioni normative bensì nella difficoltà di attuare tempestivamente le procedure
Istruttorie necessarie raccolta di certificazioni e valutazione dell'ufficio UEPE accertamenti della polizia penitenziaria notifiche alle parti accesso documentazione sanitaria Obama grafica
Tutti elementi che in assenza di strumenti digitali integrati quali quelli occhi non ci sono nei tribunali di sorveglianza ed abbiamo sentito oggi già in numeri duecentocinquanta magistrati per oltre duecento mila tra liberi e detenuti e persone che sono in misura alternativa
Quindi tutti elementi in assenza di strumenti digitali integrati richiedono settimane come easy di lavoro manuale perché il carteggio è ancora il mezzo di collegamento di connessione
Nei tribunali di sorveglianza e con i vari uffici
E Esterni e coordinamenti drappi uffici non sempre interconnessi
Il progetto di vigile vigile digitalizzazione
Mira a colmare proprio questo gap attuativo in linea tra l'altro con le linee guida della Gide sulla digitalizzazione dei procedimenti amministrativi
E allora che cosa abbiamo fatto nell'ufficio del garante
Con varie competenze e quindi abbiamo costituito un gruppo un gruppo che un gruppo di lavoro sull'esecuzione penale sappiamo che c'è dal dato e quindi questo nell'ambito di quello che ha richiamato prima esse la funzione principale di cooperazione perché questo è stato tra l'altro un gruppo partecipativo abbiamo coinvolto nelle nostre miserie istituti spesso e interloquiamo con la magistratura di sorveglianza talvolta l'abbiamo fatte anche insieme
E sempre un incontro costruttivo con gli avvocati io prima di essere garante sono avvocato penalista e ci debba anche in questa occasione a ribadirlo con le camere penali con me chi ogni giorno poi si trova ad affrontare le problematiche relative all'esecuzione penale i delli è quello il modo per poter incidere perché la digitalizzazione nella sua nell'esecuzione penale non è su una questione tecnologica
Ma è un atto politico e costituzionale l'altro giorno il ministro Nordio ha detto e demente utenze siamo tutti d'accordo che l'esecuzione la funzione rieducativa della pena
è oltre ad essere scritta nella Costituzione nella mostra etica
E quindi come può pensare di poter rispondere ad una persona priva della libertà personale
Cui però a cui però non possono essere negati anche gli altri diritti compresi quelli della risposta ad un permesso comprese quella risposta dell'istanza da misura alternativa e questo in presenza delle condizioni normative cioè dell'entità della pena
Del domicilio e della della possibilità di avere un lavoro
Allora questa risposta tempestiva è legata al dinamismo della vita delle persone che sono all'Inter negli istituti che al pari del dinamismo della nostra vita
Ma con delle complicanze eccone delle problematiche che si convertono tutte IMI istanze in una burocratizzazione un appesentimento a cui faceva prima riferimento il consigliere Scapellato ed allora l'impatto sotto questo profilo e ed è duplice cioè rispetto al la mancanza di una digitalizzazione da un lato è un incremento tangibile dell'efficienza degli uffici di sorveglianza in una resi riduzione significativa dei tempi
Ogni anno entrano istituti quarantadue mila persone minuscolo trenta mila è ovvio
è matematico il sovraffollamento è in pessimi pensabile pensare che non vi sia e questo non corrisponde tra l'altro a quello che invece la dinamismo e la società e l'evoluzione tecnologica la questa macro Nismo
Che importa dei ritardi che è un appesentimento e poi tutto quello che ne consegue con il disagio da cui scaturiscono poi le conseguenze
A cui noi dobbiamo porre rimedio una piattaforma quindi come volano per la costruzione di una cultura digitale ma non qualcosa che deve essere da qui all'infinito da qui a medio tempo
Da qui a e e le innovazioni da oggi ne possiamo comprarono pliche qualsiasi cosa e non possiamo depositare un'istanza in modo che il magistrato la vede in tempo reale
Che posso accedere alle banche dati a cui deve far riferimento e non possa in qualche modo verificare
Anche la l'esistenza di un lavoro o di un'abitazione se non mandando delegando alla polizia sul territorio e tutte queste comporta
Un esaurimento di quelle risorse già precaria
Quindi è questa secondo me secondo quello che stiamo studiando una delle soluzioni centrali un obiettivo centrale
E tra l'altro questo hammam Progetto che risponde pienamente gli obiettivi di strategia nazionale di transizione digitale della pubblica amministrazione
E a vinci vide il piano nazionale di pretese resilienza ponendosi Vona Mon Consolo con Abbes pratiche praticabile anche in altri ambiti della giustizia
E della pubblica amministrazione è un'occasione per storica per trasformare l'innovazione in un valore tecnologia non valore pubblico portando al centro la persona e i suoi diritti anche quando si trova in una condizione estrema alla detenzione
Io concludo con diciamo con ottimismo e determinazione
Noi tra l'altro si danno anche a dire che l'osmosi con il dato col dottor una Polillo quotidiana l'osmosi con i riferimenti istituzionali e quotidiane e dall'osmosi dal confronto dalla sinergia
Si trovano soluzioni è innestiamo inattesa della pubblicazione del bando adesso imminente inattesa ogni ma solo di un ancora di un parere per le strutture residenziali perché quei numeri così eclatante di persone che possono perché l'entità della pena essere ammesse
In astratto aula misura alternativa trova ancora degli ostacoli sul domicilio la il bando che in seguito alla pubblicazione del sulla Gazzetta il quindici settembre
Del Regolamento re delle residenze che prevede non solo il domicilio ma anche quello che il ponte per ricostruire la vita di queste persone cioè il lavoro
Sarà sicuramente e come si diceva prima non è una posta a zero perché invece prevede una posta rilevante se non sbaglio circa sette milioni l'anno per poter consentire a quelle persone la cui i cui diritti lite l'esecuzione è un'esecuzione all'esterno dell'istituto evidenziare perché hanno fatto già un percorso intramuraria
Già la normativa vigente lo prevede e rispondo da ultimo ma è invece diciamo la risposta più importante la task force istituita presso il ministero della giustizia
Per le penne al di sotto dei due anni
è quello che serve per poter dare una corsia preferenziale anch'chi per entità della pena
Per le reazioni socio familiare per la relazione di sintesi per le condizioni rispetto al domicilio del lavoro può uscire perché andare in istituto e vedere persone che stanno lì ancora per due mesi tre mesi quattro mesi
Di una volta ha detto a un a un detenuto e cioè che ci fa qui e questo ma guardano tra si volata
Ma sei mesi sono le condizioni per uscire e tra l'altro in un in dimensione in cui il permesso premio veniva concesso ma non ancora la misura alternativa il problema è tecnico perché i numeri sono eclatante io sfido chiunque di noi in duecentocinquanta a far fronte a queste dimensioni così imponenti ma abbiamo una semplificazione tecnologiche dobbiamo necessariamente do con cui dobbiamo necessariamente metterci al passo con i tempi grazie
No no inglese doveva assicuratori ed agli amici ma visibilità su radio radicale perché mi devo allontanare grazie grazie presidente ecco grazie di lavoro è veramente virtuoso voi state lavorando bene lei grazie raccontato quindi continuate così perché grazie quindi parole in sinergia col ministero assolutamente la task force è importante
Speriamo appunto che come diceva alla fine ci sia questo svuota carceri perché avrà un effetto deflattivo in per tutte quelle situazioni di ristretti che veramente sono alla fine del loro percorso
Di detenzione e che possono appunto dare poi per il proprio che il gap Sempre tra chi entra e chi esce cioè uno sfasamento abbiamo visto oggi
L'abbiamo da il problema del sovraffollamento insiste carceri più a dimensione umana come diceva prima anche il dottor Picozzi sulla misura delle c'è il che poi ci con Grazie dove avvocato complicherà altri
Ecco e dopo io ritornerò rivoglio ritornare alla
Al alla magistratura di sorveglianza
E poi alla fine concluderemo questo primo oggi non so se riusciremo a fare un secondo temo di no
Con il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ma andiamo subito a Marco Puglia magistrato del tribunale di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere
Che
Resta appunto restando su sempre su un approccio pratico spostiamo però lo sguardo al mondo fuori dal carcere perché se c'è un mondo fuori dal carcere c'è tutta una un'umanità
Che sconta una pena morale forse più pesante di quella detentiva
E chi sono sono le famiglie dei detenuti
Che si sentono hanno subiscono una crisi nel nome è anche un trauma il trauma affettivo del distacco assoluto e credo che questo dobbiamo attenzionare questo aspetto non va sottovalutato io ho letto una lettera che è stata veramente mi ha colpito molto del papà di un detenuto e del del percorso di dolore che ha subito questa famiglia quando il figlio entrato in carcere sono stati isolati non hanno avuto nessuna assistenza sono rimasti soli addirittura la stessa società Diana arginati
Ma quale colpa man mano quale col padre ma la famiglia
Allora cosa può fare il magistrato di sorveglianza quali sono gli strumenti per dare assistenza a chi sta fuori dal mondo di fuori allora tre anzi una carrozza grazie per questa introduzione grazie per questa opportunità
Perdonatemi non parola seduto perché devo leggere allora non dare l'impressione di aspettare lavora Dio a cena letto il capo e non è così
Allora in un giorno di celebrazione di un testo quale quello della legge sul momento penitenziario mi sono chiesto e forse la maggior parte di voi
Lo ha fatto quanto dieci solo sia stata data effettiva espansione anche alla luce del fatto che in altre legislazioni straniere non è impossibile trovarvi un equivalente
In molti Stati come in Spagna sono infatti normative di livello regionale
Si pensi al Regolamento penitenziario de Catalunya
E la indubbia ratio al di là della volontà di assicurare utilizzo coerenza e della pare legislativo
E quella di far sì che il dettato dell'articolo ventisette della Costituzione trovi il suo ristoro esecutivo secondo una perenne monito di uguaglianza
Anche nell'esecuzione della pena
Che verrebbe mortificato se delegato in maniera sperequata
E se la domanda cosa è stato fatto in questi cinquant'anni
Sollecita noi tutti in maniera attenta non può dirsi altrettanto con riferimento ad altro testo che nello scorso giugno invece compiuto venticinque anni
Ossia il Regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario
Sul punto se per la grande maggioranza del testo podisti nel complesso compiuto il dettato normativo restano invece sacche di evidenza inattuata
Tra questi spicca uno degli articoli che io ritengo tra i più importanti più preziosi nell'articolo novantaquattro
Del Regolamento di esecuzione così non entrato assistenza alle famiglie ove è dato leggere nell'azione di assistenza alle famiglie dei detenuti particolare cura è rivolta la situazione di crisi
Che si verrebbe a verificare nel periodo che segue immediatamente la separazione dal congiunto in tale situazione deve essere fornito ai familiari specialmente di età minore
Sostegno morale e Consiglio operati per aiutare a parte fronte al trauma affettivo senza trascurare i problemi pratici e materiali eventualmente causati dall'allontanamento
Il secondo comma recita particolare cura gli altri si riporta per aiutare le famiglie dei
Tenuti nel periodo che precede il loro ritorno
Nel primo comma emergono due più che vistosi ancoraggi due perni di attenzione richiedenti attuazione la prima parola crisi
La prima indica il momento in cui ci troviamo a dover da decidere qual è il prossimo passo essa viene così come dal becco crisi se vuol dire separazione scioglimento Risoluzione
In latino diventa Crimen ossia delitto in sanscrito Calia che indica il movimento del muovere attorno l'accezione catastrofica di crisi arriva invece nel diciottesimo secolo conosco gli studi di economia sociale e con la nascita di espressioni come crisi politica e crisi economica età dentistico al ventunesimo secolo si conserva questa accezione negativa
La seconda parola del testo trauma e usata così come è dal greco ed essa indica Lattes sciura nel muro
L'accusa di dal punto di vista figurativo indica la sconfitta in sanscrito abbiamo una parola simmetrie che vuol dire forare ossia trafiggere
E infatti la parola trauma nasce proprio come termine medico e la troviate stata fra il quinto al quarto secolo il fuoco la tela adoperate indicare la ferita e la troviamo che la tragedia greca e le troviamo anche negli storici Erodoto e Tucidide
Come ben sapete i dati del sovraffollamento fino appunto abbiamo ascoltato una capienza regolamentare pari a sessanta cinquantuno mila duecento pranzo nel posti a fronte di oltre sessantatré mila presenze effettive
Secondo dati statistici prima approssimazione il mondo del fuori dei Chiappetti dei legami supera le trecento mila persone il numero di abitanti in una città come Catania
Non considerando poi tutti i se i satelliti affettivi che ciascuna persona vanta
Non sono ovviamente satelliti i trecento mila bambini che intra no ogni anno nelle carceri italiane e che subiscono il trauma affettivo incolpevolmente perseguitati da un novello Erode
Un tono affettiva affettivo che talvolta incolpevolmente si riproduce più e più volte tra questi nel caso di un detenuto del carcere di Carinola
Il quale arrischiato all'esito del per questo tema da me concesso di commettere una violazione delle prescrizioni da me imposte con tutto ciò che gli sarebbe derivato ritardando d'ingresso in carcere
La domenica sera era necessario che rientrasse ma erano sparite misteriosamente le sue uniche scarpe e le chiavi dell'auto con cui sua moglie lo avrebbe dovuto di accompagnare in istituto
Era stato Luca
I sei anni di cui tre passati lontano dal Papa appenderle a nasconderlo in un armadio nel tentativo tè nero ma al contempo disperato di non subire una nuova e inaccettabile lacerazione del suo cuoricino
Ma c'è dell'altro meno romantico secondo Marray avere un genitore in carcere aumenta probabilità di commettere attività illecite già durante la minore età
I principali sintomi che questi bambini sviluppati vengono identificati sia come interna Rizzante che esternalizzata che spesso legate a difficoltà scolastiche
Bambini con questo tipo di esperienze manifestano comportamenti problematici
Nello specifico rispetto al gruppo di controllo e aumentata la aumenta la possibilità di subire abusi o maltrattamenti e di sviluppare comportamenti aggressivi per i maschi o problemi di attenzioni per le bambine
E questa forse mi permetto di dire una lieve anticipazione di ciò che ascolteremo dopo in tema di criminalità minorile
è insomma questo il primo comma dell'articolo ventiquattro guarda a questo ed è una crisi che tocca le famiglie dei detenuti e soprattutto i minori che spesso non trova soluzione ma anzi si aggrava
Il secondo comma del medesimo articolo accenni invece riflettori sul futuro sul post partum per così dire in carcere che partorisce molto spesso
Poco pare interessarsi di chi sta consegnando alla società nonostante ciò che la norma reciti ossia l'articolo dice particolare cura è rivolta per aiutare le famiglie dei detenuti nel periodo che precede il loro ritorno
I dati raccontano di un ritorno difficile di chi ha subito una tendenziale meccanismo di in tanti Rizzato azione dovuto a un progressivo Indirizzo di deresponsabilizzazione parole come domandina spezzino li danno un'idea ma i dati si rilevano che il fuori il vero problema il dopo sono cinque gli ostacoli ad una sana di missione
Il primo l'accoglienza intesa come difficile prevedibilità dei bisogni delle condizioni del soggetto dimesso in tempo non utile per programmare interventi il secondo il lavoro inteso come spazzatura alta la formazione professionale interna e la disponibilità Esterna il terzo debolezza di Stato ossa inteso proprio come carenza di risorse professionali e occupazionali relazionali contrattuali economiche assistenziali qui socializzanti riabilitativa
Quattro informazioni intesa come tenta di contatti con le persone dimesse famiglia la quinta difficoltà di familiari con particolare riferimento ai bambini
Discorso a parte merita il tema dei minori con diagnosi di autismo
E io mi permetto di dirlo faccio un fuor d'opera sono zio di un bimbo autistico
E tramite mia sorella ho percepito dei grandi difficoltà
Che è una madre una coppia genitoriale incontra e mi sommando spesso mi chiedo quale possa essere la difficoltà di una madre solo
Quando è detenuto il marito quando il padre non c'è
E ed è quando manda che effettivamente trova delle risposte problematiche
Negli istituti nei quali operò
O avviato un apposito Censimento che ha rilevato la presenza di ventitré ettari di bambini autistici appare talmente tali e sottolineo acclarata mente perché vi è una pesante sotterraneo numero scuro ove addirittura manca la diagnosi pur essendo di tutti gli indici rilevatori
è una diagnosi
Le inesistenti o tardiva significa terapia è tardiva i affannosa aggravamento della ditta dell'intero nucleo familiari
In questi casi ritorno dei termini auspicati del comma secondo l'articolo viene quasi pericolosa pericoloso perché molto spesso il figlio autistico di un padre detenuto si trova in casa un estraneo
Ed è un padre ex detenuto Chionna competenza alcuna per supportare la madre caregiver
Il Pd dei detenuti accusano a Matri volgesse voterò quindi in larga parte soli abbandonati perché ciò non accada e forse necessario recuperare il significato originario di queste parola Reggina la parola crisi custodisce l'idea
Che si sia ancora in tempo per fare qualcosa che non tutto è perduto ma che qualcosa potenzialmente può essere risolto
La parola trauma ci racconta differite a volte terribili ma non necessariamente inguaribili
Perché come dice tetro Dosso chiesti quando un uomo ha grossi problemi dovrebbe rivolgersi a un bambino
Sono loro in un modo o nell'altro a possedere il sogno e la libertà
Per ora per far sì che questo ritorno cui si riferisce il citato articolo abbia un senso necessario penso sia fondato sulla possibilità degli atti dotarsi della propria vita
Dei propri amori dei propri affetti dei propri figli dando loro una nuova speranza perché come dice crediamo Renzi nella canzone polvere il viaggiatore in fuga
Prima o poi si mette di camminare e nonostante l'oblio che tutto distrugge tiene nascosta un umile speranza questa e tutta la fortuna del suo cuore
Ma
Grazie marzo se il classico esempio di come ma anche Filippo abbiamo noi magistrati un volto umano una sensibilità particolare anche se a questi problemi di chi sta fuori tra le abbiamo visti anche da dentro perché voglio dare un informazione siamo stati con la commissione mista con tutti i componenti presidente Cosentino quegli altri a visitare il carcere di Rebibbia Nuovo Complesso e abbiamo visto come esperienza assolutamente virtuosa di come si fa il lavoro dentro per poi magari al momento qui si esce si possa lettere a frutto l'esperienza lavorativa del detenuto che ha lavorato all'interno di un carcere che sale la pizza che sarà il ferro Falaise finestre insomma
Fanno cioè il suo fanno tante di quelle attività che sono poi potrebbero essere utili proprio per quella obiettivo di risocializzazione che deve avere
La detenzione e non lo dobbiamo mai perdere di vista il momento in cui si esce bisogna c'è un mondo che ci aspetta ed anche il mondo del lavoro soprattutto oltre che quello degli affetti anche gli affetti oggi grazie
Alla sentenza della Corte costituzionale è stato detto stamattina devono essere curati in carcere e non non ci deve essere un alienazione parentale mai passo detto ciò io passo subito la parola perché siamo in ritardo purtroppo al l'ultimo degli interventi aveva Ernesto Napoli illo che è direttore generale dei detenuti e del trattamento del Dipartimento dell'amministrazione penitenziarie chiedo subito al direttore alla luce
Delle trasformazioni sociali e delle criticità che attraversa il sistema penitenziario quale configurazione dovrebbe assumere secondo lei il nuovo paradigma del modello carcerario
In questo quadro come andrebbe riscritto il rapporto tra sicurezza e trattamento penitenziario affinché entrambi i profili risultino coerenti con quelli che sono i principi costituzionali richiamati anche stamattina
E con le esigenze reali della popolazione detenuta
Grazie
Innanzitutto un ringraziamento al Consiglio superiore dei complimenti per l'iniziativa un caro saluto la collega Nicotra ai colleghi che vedo qui in sala tanti amici il tema il tema è particolarmente complessa
Da ultimo è stato fatto riferimento al lavoro penitenziario potremmo votare
Creare un addentellato anche con riferimento al lavoro penitenziario perché se vogliamo ma è stato detto il lavoro penitenziario e una componente essenziale del trattamento quindi in qualche modo ci restituisce un dato
E se vogliamo parlare di dati perché mi è piaciuto il riferimento dei dati la legge Smuraglia che sono quelli delle benefici del lavoro penitenziario prevedere benefici anche posto detenzione diciotto ventiquattro mesi secondo la tipologia detenuto che è iniziata all'interno dei capi del carcere il lavoro
Francamente questi benefici che quelle nell'ottica di un progetto che ci vede coinvolti è talmente cosiddetta recidiva zero
La recidiva zero andando a vedere i dati Smuraglia restituisce dei dati diciamo sconfortanti perché se è vero che negli ultimi due anni molto si è fatto sul lavoro penitenziario non lo dico io
Mi sarei parte conflitto di interesse ma lo dicono in numeri è anche vero che i benefici Smuraglia ci riportano alla concretezza perché prima saranno ancora Tecce ha tanto peggio perché soltanto sono meno di duecento a fronte di una popolazione di sessantatré mila quattrocentocinquanta detenuti
Meno duecento che continuano a lavorare e sarebbe impensabile che una ditta che iniziato alle foulard lavorare il detenuto all'interno dell'istituto continui a farlo lavorare senza chiederne benefici quindi è un dato significa è un dato significativo e ci riporta alla concretezza a quello che oggi carceri ringrazio la collega perché voglio parlare del carcere per quello che oggi per come il carcere visto da chi lo frequenta quotidianamente
E
Con un occhio però diverso con una lente di ingrandimento diverso vorrei proporre a voi questa questa questa lettura o se vogliamo nuova del mondo carcere del paradigma carceraria
La lettura di come vede il carcere la criminalità organizzata
Perché io quotidianamente
All'inizio mi volevo volevo cancellare da questo gruppo del DAP della rassegna stampa
Perché ci arrivano tutte le notizie diventa quasi un continuo stare dietro solo oggi mio selezionati alcuni titoli per voi gestori traffici dalla cella carcere duro per ancora altri sequestri record di telefoni droga nel carcere
Mercato dei cellulari in carcere partita la maxi inchiesta sono indagati settanta detenuti penitenziaria del carcere di Arghillà agenti quotidianamente minacciati nella propria incolumità fisica telefoni in carcere corsi si vanifica la pena
Tutti i giorni
Non
Vediamo questo carcere la prospettiva della criminalità
Ecco questo lettura nuova mi si consenta una lettura dal basso non dall'alto giusto edito molto dall'alto le letture Aulì più interessanti
Voglio proporre la lettura dal basso dell'impostazione tradizionale il carcere viene visto è stato detto oggi lo ha detto Filippo luogo di esecuzione della pena è piaciuto molto il riferimento mezzo per assicurare l'esecuzione
Questo mese assicurare l'esecuzione che è una separazione
In passato si è anche detto segregazione perché perché chiudendo sì le i cancelli alle mie spalle si chiude il cancello si crea una separazione tra la sua
Età civile nell'impostazione tradizionale del carcere questa è l'impostazione frecce del carcere e il condannato
Il cancelli si chiudono le chiavi vengono girate il ruolo del poliziotto penitenziario
E impegni non luogo perché il carcere era un non luogo qualcosa che fuori da quello che il quotidiano se vogliamo è un non luogo senza tempo
Perché per il detenuto
La impediti vita della quotidianità Tarantini
Diventa forse la pena maggio
In questa prospettiva parliamo di finalità qui faccio un piccolo salto sui temi generali quantomeno due aspetti aveva questa impostazione tradizionale l'aspetto preventivo teniamoli in carcere per non fargli commette altri reati e sicuramente l'aspetto fondamentale rieducativo cerchiamo di fare qualcosa per portarla una resipiscenza ripensare a cambiare
Parlo un uomo migliore al di là del passato
Ecco il dato visto dalla criminalità quindi il calcio in questa impostazione tradizionale è un luogo dai vitali
Perché
In qualche modo che è una separazione con quello che la sua attività criminale
E qualora non realizza il suo obiettivo che deve essere la risocializzazione la rieducazione
Diventa solo un corso sonore Emma una medaglietta da Vettel sull'esperienza del criminale comunque qualcosa che ostacola l'attività criminali di allora posti in essere qui mentre in carcere
E questo il lavoro penitenziario faccio esso più breve cenno ce lo restituisce plasticamente questo dato perché lavoro penitenziario
In quest'impostazione di carcere tradizionale e quasi esclusivamente lavoro alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria nel lavoro di servizi domestici nel gergo comune della polizia penitenziaria dice lo Coppino
Sono lavori di Barberia cucina pulizia lavanderia distribuzione parte soprabito solo lavori dequalificante solo lavori senza formazione senza professionalità questo è il lavoro penitenziario oggi del due mila e venticinque l'ottantacinque per cento del trentatré per cento lavoro penitenziario trentatré per cento la popolazione detenuta cioè il trentadue per cento che lavora l'ottantacinque per cento lavora
In termini dequalificata
Questa è la situazione che ho trovato e abbiamo migliorato i dati
Oggi ho detto il calcio è cambiato ce lo dice la rassegna stampa poi non mi sono cancellato più da vico garante
L'appassionato anche il gruppo eventi critici anche lui quelli allarmante ai colleghi allarmante su centonovanta istituti di cui io sono il direttore generale e allarmante
Mi preoccupo quando non arrivano i messaggi delle vendite vuol dire che supera i veri come dire all'avvocato Rosario tenendo allora
Oggi perché è cambiato il carcere ben leggendo quello che sono i giornali tutti i giorni tutti i giorni qui vedo l'Adn era rappresentata lo sanno potranno dire meglio di me
Perché il carcere non è più quel luogo da evitare quello che creava separazioni quei cancelli chiusi
Qui posso visto stamattina alcuni ex capi da sanno bene a cosa mi riferisco quando parlo di cancelli chiusi
Oggi il carcere un foro di affari criminali
E un moltiplicatore di interessi criminali se lo è piazza di spaccio a Secondigliano un grammo di droga costo ottanta euro in carcere costa cinquecento sì è un telefonino costa duecento ero in carcere costa due mila quindi la criminalità lo guarda con occhi diversi carcere è un territorio da conquistare abbiamo evidenze investigative in cui alcuni clan alcuni soggetti
Invitano i propri affilata ad andare al carcere conquistarlo
Quindi cambia la modalità del carcere e quindi automaticamente cambia anche la sua vocazione anche la votazione trattamentale perché inevitabilmente quei quei parametri di cui si è detto molto oggi sicurezze trattamento che sono ridurle due manopole per regolare la vita carceraria
Non possono più andare indipendentemente uno dall'altro perché in passato si voleva sempre più trattamento va benissimo però qualora funzionasse la sicurezza all'interno del carcere oggi invece questo passaggio va riscritto vanno rimodulati questi rapporti perché fra sicurezza e trattamento lo dice anche il regolamento di esecuzione non lo dico io non c'è un rapporto parallelo come se fossero due binari sui quali dovrebbe muoversi l'azione amministrativa ma c'è una concatenazione io stesso dico a quelli più giovane un mi permetto di dirlo a voi
La concatenazione tra sicurezza e trattamento una presuppone l'altro uno non può esistere senza l'altro e l'esempio tipico che in qualche modo dobbiamo tirare queste catene e in concatenate per avvicinare
L'istituto alla costituzione ma questo si può fare se uno presuppone l'altro soltanto se c'è legalità all'interno degli istituti
Solo se c'è legalità quel trattamento raggiunge l'obiettivo che la Costituzione gli assegna trattamento non intrattenimento poi se vogliamo posso parlare della circolare
E ciò detto quindi cambia il paradigma carcerario facciamo lo stesso esempio del lavoro penitenziario e mi avvio verso la conclusione
In questa nuova prospettiva il lavoro penitenziario che già di per sé ma lo vede manca prima e intrinsecamente rieducativo ma prima quella funzione intrinsecamente rieducativa abbiamo visto che era servente
All'organizzazione all'amministrazione gli faccio fare i passi di faccio pari servizi faccio pulire la stanza oggi invece il nuovo modello di trattamento in questa ottica è cambiata
Ci vorrebbe una giornata intera per spiegare meglio perché non ci deve essere più una funzione servente per l'amministrazione ma deve essere servente per la persona per l'autodeterminazione perse il sesso cioè lavoro dà dignità
Non perché guai non guarda al futuro ma perché da una concretezza del presente e dà una chance per il futuro lì l'ottica la recidiva zero uno
E questo cosa significa il cambio di paradigma che lavoro penitenziari in qualche modo deve essere un lavoro che non deve essere più alla vita alle dipendenze amministrazione ma deve essere un lavoro alle dipendenze di soggetti terzi non solo extramoenia cioè le convenzioni ex articolo venti che avvicinano
All'interno gli istituti ma anche intramoenia mi deve andare a fare anche il servizio all'interno degli istituti queste allora prospettive così stiamo scrivendo
La delega dell'articolo trentasette del DL quarantotto del due mila e venticinque questo lo spirito di fondo che ci porterà fra poche settimane
Ha un primo dialogo tra Crivelli e altri organi come previsto all'articolo trentasette stiamo cercando di riscrivere questi principi primi passati
Perché anche
Chi faceva prima le convenzioni attuati una situazione assurda
Collezioni e che nate anni e anni prima
Con comodati d'uso gratuito illimitati comproprietà CIPE c'è il padrone ho chiesto a volte matti
è il direttore perché io stesso me lo sono chiesto quando salendo istituti e
E ne oggi latitante
Quindi e mi avvio verso la conclusione il carcere se vogliamo cambiare paradigma nell'ottica costituzionale deve essere uno spazio di ricostruzione della persona non di intrattenimento o di
Passerella per soggetti terzi
Moltiplicatore di effetti positivi in una doppia ottica
Che quella sulla quale ci tengo molto quella che guarda dietro che guardava
La sicurezza penitenziaria
Perché se non c'è legalità se non faccio rispettare
Le regole all'interno del carcere succede quello che perché la mia ambizione è stato non mi cancello dal gruppo e speriamo che non strani messaggi Israele un po'l'Auser Ilana nel gruppo Abele Lauzi peggio non sia nell'altro all'inizio ciò detto sicurezza penitenziali cioè trattare diversi soggetti dinanzi sei ogni Circuiti
Se io voi Circuiti
Perché sicurezze alta sicurezza S uno S due S tre lasciamo Sir regime differenziato
Quasi un circuito che
E la ragione il circuito non è impattare sul diritto quindi non impattare sul trattamento mai soltanto gestire diversamente i detenuti perché hanno la pericolosità diversa perché tanta sicurezza
Ci sono solo quattrocentosedici bis o altri reati di cui va be'sa collegati e quindi ci sono i veri mafiosi allora mi chiedo assenso nel senso porsi il problema
Se dico autorizzare ma non lo posso dire più perché dopo modificata circolare devo parla il nulla osta
Ma il senso è lo modifica qualche giorno fa abbiamo chiarito la circolare prende qui ha parlato prima qualcuna citata circolare ventuno ottobre quella non c'è più
è stato chiarito quindi quindi equilibri Bendotti onore sicuro che qui fa cose correlando febbraio non è stata e allora nulla ora il nulla osta
No qui faccia finire poi fatto Tello no mi faccia finire mi faccia finire qui ma certo in esclusiva collega per favore
Ma scusate scusate se integrazione scusate allora Ruffato esclusa
Che lavora la non ebbe poi farà sapere l'ho io lo scrivo devo non so al Mentana nano no celo celo che stavo dicendo il problema quindi è la sicurezza penitenziario guardando dietro
Rispetto delle regole cioè se c'è una circolare questo deve essere chiaro chiudo un minuto chiude se c'è una circolare che dice nel due mila e quindici c'era la circolare che diceva alta sicurezza celle chiuse la vera domanda è perché non ha più
Questa è la vera domanda che io mi faccio perché il modello qual è
L'insegnamento che vogliamo dare a questi detenuti da risocializzazione ci crediamo celle chiusa e le lasciamo aperte
Diciamo permeabilità dei sistemi e li facciamo parlare età dare ordini di morte dal carcere
Qual è prima che arrivassi io quattordici bis per cellulari in carcere in Alta sicurezza zero quattordici bis da quando ci sono io trecentoventi
E qual è la la differenza questa sicurezza penitenziali poi c'è l'alto guardare avanti e la sicurezza nazionale
Perché la recidiva azione e ce lo dicono i dati se uno viene seguito in carcere ma veramente seguito se c'è trattamento se c'è lavoro esce non commette più reati e questo è nell'interesse di tutti grazie
Grazie veramente mezzo mondo nuovo approccio culturale perché culturale non è quindi formale all'amore importante sì no non tocca
Anacleto Sacchetti
Ma la circolare attraverso della citazione sulla circolare sono si sentono questa circolare senza equivoci poi chiarito il direttore entrò proprio per quindi circolare nero un sedute secondo meglio sulle per pelli no non è pensano
Precisazione partendo dalla precisa non ricordo
Mi trovo che
E non si
è una precisazione partendo dalla prima
C'è
C'è utilizzato il termine autorizzazione Como scritta secondo ben consapevole di quali sono le prerogative l'articolo diciassette lo fatto perché dal novantasette
Il DAP assente utilizzato per autorizzare quegli eventi in relazione all'articolo diciassette come previsto in tutte le circolari successe al novantasette autorizzazione allora la domanda è un'altra
Perché a tutti capita perché mi hanno preceduto e che hanno ben colto la conflittualità con l'articolo diciassette non l'hanno mai modificato non hanno quantomeno posto il problema visto che dal novantasette se le sono sempre trovate quelle circolari o solo spostato la competenza dal Papa da ma poi per la gestione dipartimentali come sapete benissimo già era centralizzate
Quindi io pensavo che fosse una delle tante vicine quindicina di note che faccio tutti i giorni
Tutti i giorni questo il pensati essa se no pensate invece qual è stata la dal novantasette ad oggi mi fa piacere che hanno aspettato me per porre il problema e quindi lo abbiamo ne stiamo parlando
No
Sì vediamo ringrazio tutti chiudiamo questo panel cioè una cosa molto più interessante che ci aspetta
E
Quanto o impegnare ostilità così no evocato il mercante Santa Chiara aziende grazie alle quindici giusto dai conti
Ho quattordici e trenta forse meglio alle quattordici e trenta e invito tutti a essere qui alle quattordici e trenta è ora si aprono le danze
Buon pomeriggio a tutti riprendiamo i lavori di questo convegno che ha iniziato questa mattina e nel pomeriggio appunto com'era stato anticipato in apertura abbiamo questa sensazione pensata proprio dedicata ai minori
E qui appunto all'esecuzione della pena per i minorenni
Ho ho qui con me degli illuso tira relatori presento subito anche perché non voglio a temi temo di di poter dimenticare qualcosa nel passare da una relatore all'altro quindi
E mi fa invece piacere presentarli
Con con cura e sono molto contenta che abbiano accettato l'invito ad essere qui con noi oggi
Affronteremo appunto il tema dell'esecuzione pena per i minorenni con il dottor Roberto Di Bella Presidente del Tribunale per i minorenni di Catania già presidente delle tribunale per i minorenni di Reggio Calabria
Con il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano il dottore Lucca villa già presidente del Tribunale per i minorenni di Genova
Con il dottor Gianluca Guida direttore del carcere di Nisida
E con il dottor Antonio Sangermano capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del ministero della giustizia tanti sono i temi che affronteremo
A mio avviso molto interessanti anche perché rientrano proprio in quello che fin dall'inizio abbiamo pensato quando abbiamo ipotizzato questa sezione quindi è stato bellissimo quando mi sono confrontata con i relatori che non si erano messi d'accordo e ai quali non abbiamo dato un diciamo indicazioni
Sul sul tema da trattare ama siamo stati tutti quanti
Diciamo
Uniti nominiamo c'è stata una convergenza su quelli che erano i temi da affronta quindi ciascuno anche con quelle che sono le proprie esperienze
Come è nata anche l'idea di questa sezione ma molto banalmente proprio pensando a quello che è la situazione dei ragazzi degli adolescenti nella società attualmente
I dati senza andare a vedere i dati
Diciamo tecnici quelli che possono provenire dal dalle istituzioni ma anche banalmente leggendo quello che ci viene dalla cronaca
Ma i dati sono quelli di un aumento negli ultimi dieci anni di reati commessi da minori quindi aumento altri sono aumentati i minori autori di reato e parliamo soprattutto di una criminalità minorile che progressivamente rientrata verso crimini violenti quindi parliamo di reso indolore se rapine l'uso delle armi
E di recente con una delegazione del Consiglio Superiore Magistratura siamo stati in visita agli uffici giudiziari
Del dell'Umbria quindi abbiamo avuto modo anche di sentire quanto riferito dal procuratore minorile di Perugia il quale appunto ha confermato anche questo dato
Appunto proprio in particolare si riferiva al tritolo mamma Dioume numero preoccupante di minori che girano armati
Con il coltellino con per fanno parte del gruppo quindi ecco altro dato a scuola
Altrettanto allarmante il fatto comunque di girare armati e in gruppo
E poi appunto sono anche aumentati i periti informatici
E qui si potrebbe veramente aprire un un capitolo chiuso in questo sul tema dei dei sociale delle piattaforme on line perché anche questi sono dati ormai se i noti c'è quello dell'utilizzazione delle piattaforme sociali per
Reclutare radicalizzare i giovani in attività criminali
E nello stesso tempo i sociale che veicolano anche una narrazione
Che fa breccia né i ragazzini più giovani macché assolutamente contraria a tutto ciò che invece
I giovani dovrebbero sapere
Quindi l'esaltazione del criminale l'esaltazione del di chi delinque e invece la ridicolizza azione magari di chi collabora con la giustizia ecco queste sono diciamo che sono i contenuti che purtroppo si trovano in Rete e con i quali vengono in contatto giovani e giovanissimi parliamo anche di bambini molto piccoli e lì c'è anche stato il capitolo dei di videogiochi violenti anche lì
Sempre più vicine all'aria aperta quindi che proiettano subito i bambini perché appunto parliamo anche di giovanissima parliamo anche di bambini che entrano subito in contatto con la violenza con modelli violenti con modelli anche qui Minali
E quindi anche fatto punto di quindi di doversi preoccupare non soltanto della dimensione diciamo quella
Antologica fattuale ma anche punto quella
Invece virtuale
Anche questo punto è un altro dato da tenere in considerazione proprio perché nella dimensione virtuale di ragazzi hanno una ridotta consapevolezza del disvalore
Sociale dei comportamenti violenti e questo è un altro dato da tenere in considerazione
E poi appunto c'è tutto il discorso e mi avvio fa il dare la parola al primo relatore
Il il tema appunto dei minori che vivono in contesti deviati in particolari contesti familiari deviati questo ci parlerà diffusamente il dottor Roberto Di Bella mi piace qui ricordare anche l'intervento del Consiglio superiore della magistratura su questo tema perché il trentuno ottobre del due mila diciassette
è stata licenziata una risoluzione del consiglio superiore
Intitolato con la tutela dei minori nell'ambito del contrasto alla criminalità organizzata
E in quella risoluzione molto interessante e importante
Viene poi proprio sottolineata l'importanza della collaborazione tra agli uffici la collaborazione istituzionale aggiungo importante proprio per contrastare i fenomeni dice la verità in particolare per quello che qui ci interessa di criminalità che riguarda i minori
E cedolini subito la parola alla dottor Roberto Di Bella che si parlerà anche del protocollo liberi di scegliere
E e anche di quello che sta diventando adesso il protocollo
Innanzitutto buonasera ringrazio il Consiglio superiore della magistratura per questa opportunità di confronto in un contesto così
Qualificante
Il tema che mi è stato assegnato potrebbe apparire a prima vista estraneo
All'oggetto del convento invece come vedrete ha molti punti di contatto sia con l'ordinamento penitenziario ordinario che col tema specifico dell'esecuzione penale per i minorenni
Il protocollo liberi di scegliere nasce in Calabria nel nell'anno due mila dodici anche da un'esperienza personale io sono giudice minorile assente
Venticinque anni della mia attività gli ho trascorsi al Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria da cinque
Dico l'omologo Ufficio di Catania
Tutti in questi anni mi hanno consentito di avere un punto di osservazione privilegiato su quelle che sono le dinamiche familiari purtroppo criminali di determinati contesti assieme ai colleghi ci siamo trovati a processare nel corso di tutti questi anni prima i padri o i figli
Tutti appartenenti alle storiche famiglie di 'ndrangheta o di Cosa Nostra
Tattici Diana catanese nel caso specifico
Cosa significa questo che
Quel tipo di cultura la cultura deviante la mentalità mafiosa
Che assorbe ossia eredità nel contesto in cui si nasce si cresce e una cultura che distorce il rapporto con le situazioni viste in maniera pregiudiziale come nemiche
Una cultura che abitua all'uso della delle armi
Della violenza sin da piccoli risolvere le controversie personali violenza da esercitare io lo dico sempre
Anche è questo
Provocano il giudice minorile che è un essere umano anche uno sconvolgimento motivo
Violenza ad esercitare anche contro i familiari più stretti quando trasgrediscono Regole d'onore noi giudici minorili di in Calabria ma devo dire l'accaduto anche a Catania abbiamo assistito appunto con orrore al coinvolgimento di minori a ragazzini di quattordici quindici sedici anni
Nell'omicidio o nel tentativo di omicidio delle loro madri donne che avevano osato violare il Codice deontologico mafioso ingaggiando un esempio relazioni extraconiugali quando i mariti erano in carcere lavorati tanti ruoli di Tura
Donne che hanno cercato di separarsi da da questi delinquenti
E allora secondo il codice mafioso familiari responsabili hanno spinto ragazzine a commettere questo tipo di reati e ancora nel corso degli anni abbiamo trattato a quelle latitudini creati che non dovrebbero appartenere alla dimensione minorile
Abbia avuto minori chi imputati per omicidi addirittura negli anni novanta
Un un ragazzino di sedici anni imputato di ben sei omicidi un killer a tutti gli effetti una cosca di 'ndrangheta abbia avuto minori coinvolti appunto nelle faide locali ma anche che si sono resi responsabili più omicidi efferati di rappresentanti delle forze dell'ordine
Ancora ragazzi coinvolti nel narcotraffico internazionale utilizzati come i cantieri per latitanti
Abbiamo visto sfilare nelle Aule dei nostri tribunali tanto ragazzi che avevano potenzialità talenti
Aspirare a una vita diversa da quella di carcerazione
Sofferenza e talvolta morte riservata loro dalla famiglia ecco che questo motivo anche per un istinto di sopravvivenza personale e professionale abbiamo deciso di cambiare strategia non gestire queste vicende soltanto da un punto di vista penale certamente rafforzando le misure di carattere penale ci arriveremo della messa alla prova alle misure
Penali di comunità ma anche anticipando livello del degli interventi adottando dei provvedimenti civili di imitazione la decadenza della responsabilità genitoriale n casi estremi di concreto pregiudizio anche di allontanamento
Dei minori dal loro nucleo familiare con inserimento in realtà extra regionali in strutture comunitarie ma anche in famiglia di volontari antimafia quello che qual è l'obiettivo di questi di questi provvedimenti civili e penali ripeto
è quello di non è punitivo noi vogliamo ampliare gli orizzonti culturali di questi sfortunati ragazza di dotarli appunto degli strumenti culturali per renderli liberi di scegliere da qui il nome dell'orientamento giurisprudenziale
Lo dico sempre stemperare le tensioni che a volte questo tema agita che si tratta di una sorta di progetto Erasmus della della legalità
Quello che accaduto di molto interessante voi sapete nelle procedure civili dobbiamo ci imbattiamo soprattutto nei genitori dobbiamo sentire i genitori
Abbiamo intercettato la sofferenza e la richiesta di aiuto di molte madri
Alcune di loro sono diventate collaboratrice o testimoni di giustizia poco dopo l'intervento sui loro figli e sono entrate quindi agli speciali misure di parte dei programmi di protezione
Altri invece hanno chiesto aiuto per andare via dalla Calabria alla Sicilia al seguito dei loro figli destinatari di provvedimenti cito anche di misure alternativa alla detenzione
Ma queste donne non avevano non hanno apporti collaborativi da rendere la giustizia o comunque l'apporto che possono dare non solo di rilevanza tale da giustificare il l'ammissione a un programma di protezione
Ma ma vogliono che volevano e vogliono andare via da Reggio Calabria da Catania erano diventati troppo piccoli per gestire questo fenomeno e così ci siamo rivolti all'associazione Libera
Di don Ciotti della dell'avvocato oggi senatrice Vincenzo Ferrando che è qui presente in aula
E con l'associazione Libera abbiamo creato una rete di accoglienza sull'intero territorio nazionale per minori giovane adulto nuclei familiari e che voglio emanciparsi da contesti di di di mafia
Questa prassi virtuosa è diventata presto un protocollo governativo che nell'ultima versione nel marzo due mila ventiquattro è stata siglata da ben sei ministri
Dalla direzione nazionale antimafia
Chiaramente da Società Libera altre associazioni ed a Reggio Calabria presa prassi virtuosa questa rete virtuosa è stata estesa ai distretti di Corte d'Appello di Catania Palermo Napoli e Catanzaro per dire che il collega Sangermano che oggi presente magari potrà dire qualcosa in più sul punto avuto un ruolo molto importante e decisivo nella realizzazione di questa progettualità ad oggi abbiamo circa duecento minori che sono entrati nel Progetto trentaquattro donne sono andate via dalla Calabria e la Sicilia sette sono diventate collaboratrice testimoni di giustizia
Devo dire che l'amore per i figli è stata la chiave di volta che ha consentito a tante donne di superare sentimenti di rassegnazione
Vincoli apparentemente insormontabili ma è accaduto di più perché anche tre boss di livello apicale
Detenuti al quarantuno bis hanno intrapreso
I percorsi di collaborazione con la giustizia proprio di tutto per l'intervento sul sorriso di i loro figli addirittura Catania se il pentito un un boss dopo l'intervento sui nipoti ma vie di poco devo dire che voi sapete noi durante le nostre procedure abbiamo l'obbligo di sentire i genitori le mamme spesso sono liberi papà sono detenuti stiamo provando anche un'altra strada
Provare a a coppie c'è un bel cercano di cooptare né progetti educativi dei minori tutto detenuti e come chiediamo loro di fare un passo avanti per costruire una relazione Franca tra genitori e figli anche per demistificare il modello il mito mafioso che affascina tanti ragazzi e che vedono nei miei genitori nel Papa
Un esempio da del molare
Proprio facendo leva sulla sofferenza
Che la carcerazione capire quella del regime duro differenziare il quarantuno bis provoca ancora maggiormente noi chiediamo ai detenuti di fare un passo avanti
L'Inter la chiave l'interlocuzione sta state soffrendo aiutateci
Risparmiare ai vostri figli la sofferenza che voi state patendo in carcere allora vi dico
Per citare un po'
Walter Tobagi non tutti sono samurai invincibili non tutti sono irriducibili come Bernardo Provenzano Totò Riina gli anni di di carcerazione regime duro staccano magari queste persone non collaborano con la giustizia perché hanno timore per i loro familiari ma hanno profondo senso di rimpianto per una vita sprecare in carcere devo dire io con molti di loro intrattengo rapporti epistolari anche le mie lettere passano al vaglio della censura
E nel nell'intera vita di quelle lettere
Ci sono dei sentimenti autentici il desiderio di aiutare i figli di aiutati ad emanciparsi da quel da quel tipo di cultura e devo dire che questa interlocuzione ma hanno sono molto molto efficaci è chiaro che le facciamo con i detenuti dell'alta sicurezza è più semplice
Noi grazie a direttori di case circondariali nominati ecco nell'équipe lucrative conigli educatori di gli psicologi ex articolo tanto il pianto penitenziario
Pacciame un bel un bel lavoro prepariamo i detenuti anche ma a volte queste l'équipe sovrintende anche ai colloqui
Ecco questo tipo di attività ha portato a volte a questi percorsi di collaborazione con la giustizia quindi sono mi sono strumenti che vanno sicuramente potenziati core una formazione specifica
Degli educatori dell'équipe educativa delle delle strutture penitenziarie anche sul tema dell'ampio Antonio psichismo mafioso perché bisogna trovare la chiave di accesso di queste persone che hanno diciamo delle strutture e sovrastrutture criminali
Purtroppo incrostate
Certamente la digital quarantuno bis non aiuta fino a poco tempo fa fino al due mila ventitré l'amministrazione penitenziaria esempio consentiva ai colleghi il contatto coi suoi del quarantuno bis c'è spesso il vetro divisorio a tutta altezza
L'amministrazione penitenziaria consentito il contatto fisico
Quindi senza vetro divisorio soltanto per i minorenni in fra dodicenni devo dire che questa rigidità ha provocato oggi ho apprezzato l'intervento del collega Puglia ha provocato lacerazioni profonde
Abbiamo avuto sentirlo situazioni di due fratelli
Uno di undici l'altro di tredici uno quello di undici poteva abbracciare il padre l'alto di tredici doveva stare dall'altra parte del del vetro e parlare soltanto col col citofono ora sono situazioni dossali
Devo dire io anzi disumane
Poi ecco noi raccogliamo i cocci si è parlato di disturbi di personalità borderline gli atteggiamenti depressivi ed è quello che noi riscontriamo regolarmente
Quando trattiamo in minori figli detenuti al quarantuno bis fortunatamente nera la Corte costituzionale è intervenuta con la sentenza che mi invito a leggere delle due mila ventitré la centocinque
Ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal magistrato di sorveglianza di Spoleto e ha dato un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'articolo quarantuno bis
Secondo comma quater giovedì ventotto identitario
Stabilendo che il vetro divisorio a tutt'altezza non è un obbligo
Quello che è importante la missione penetra deve garantire le attrezzature idonee per impedire il passaggio di oggetti evitare che i minori possano essere strumento strumentalizzati per la comprarla con comunicazione assetto di informazioni
Ma quando ci sono le condizioni di sicurezza il colloquio tra essere può avvenire anche senza vetro divisorio neanche con gli ultrà dodicenni altra
Diciamo quindi è un passo avanti altra disposizione diciamo che limita fortemente il diritto all'affettività oggi se ne è fatto riferimento del detenuto ma io la mia prospettiva è quella del minorenne
Diciamo ai sono le limitazioni ai colloqui sostitutivi in videoconferenza voi sapete che i detenuti al quarantuno bis hanno diritto a un colloquio
In presenza mensile che potesse sostituire oncologo telefonico di dieci minuti
Questo già durante l'emergenza colpita posto tutta una serie di di problemi
C'era la l'impossibilità di circolare sul territorio nazionale è intervenuta normativa emergenziale che ha autorizzato la i colloqui sostitutivi in videoconferenza utilizzando la piattaforma Sky for business
Solo che un'interpretazione rigida di questa disposizione da parte della missione penitenziario non ha consentito di estendere questa possibilità
Ai aveva i detenuti sottoposti a regime differenziato del quarantuno bis
Questo cosa ha significato che noi abbiamo avuto sempre a Reggio Calabria minori in gravi condizioni di salute che non potevano affrontare viaggi della speranza
Chi anche chiedevano di poter vedere il Papa in in videoconferenza abbiamo avuto minori oggetto dei nostri procedimenti destinatari di tutta la se di misura di sostegno
Abbiamo chiesto col parere favorevole della Direzione distrettuale antimafia un caso specifico di poter consentire psicologo in videoconferenza con tutte le cautele previste perché qui dove vengono fatte o non fatte da una postazione all'interno una stazione dei carabinieri l'amministrazione penitenziaria nonostante il parere favorevole della Direzione distrettuale antimafia
Ma ha risposto che quella normativa non poteva essere applicata a quell'emergenziale per il corridoio non poteva essere applicata a per ritenute ottantuno bis allora in uno slancio emotivo da Reggio Calabria ne ho provato a una norma che la disposizione che canti impattava fortemente su nostro processo civile minorile abbiamo provato ad attaccare questa disposizione così lancio diciamo Dong donchisciottesco
Però la Corte costituzionale con la sentenza del due mila ventuno riconoscendo l'interferenza sulla nostra procedura
Ha dichiarato inammissibile la questione per difetto di legittimazione del giudice a quo sostanzialmente ha detto che c'era una legittima non ci può essere una legittimazione concorrente pur riconoscendo l'impatto sulle nostre procedure sul è minore
Oggi sì siamo nella fase post nel emergenziale
Ma la Cassazione superato la prima fase di diciamo allentamento un pop morbido è tornata a a sostenere che abbiamo l'ultima sentenza del due mila ventiquattro a sostenere che i colloqui
In presenza sono la regola per il PRI detenuti al trentuno bis
E quelli di diciamo sostitutivi in videoconferenza possono essere ammessi soltanto in casi eccezionali ben documentati quindi non deve essere lamentato un principio di non discriminazione della comodità o della comunità per la distanza
Questo cosa significa significa che molto di ragazzi molti bambini non è possibile vedere comunque avere contatti visivi colpa per molti mesi non tutti hanno le possibilità economiche per raggiungere Spoleto Tolmezzo del Friuli
Operavo Sassari le carceri dove ci sono i detenuti al quarantuno bis
Io mi auguro che che la la Corte di Cassazione sta impari le asperità di questo orientamento che comunque intervenga il legislatore tra le conto anche del diritto all'affettività dei minori minori che subiscono il colpevolmente anche loro il quarantuno bis andando invece al tema specifico cioè all'esecuzione penale per i minorenni voi
Sapete tutti che a distanza di che oggi celebriamo i cinquant'anni dell'ordinamento evidenziati senza di cinquant'anni e dopo le quella norma l'articolo settantanove che prevedeva che assimilava diciamo in attesa di intervento legislativo ad hoc
Il il trattamento degli adulti a quello delle minorenni è finalmente intervenuto l'ordinamento penitenziario minorile
Col decreto legislativo centoventuno del due mila diciotto in attuazione della legge delega del due mila diciassette centotré se non ricordo male
Legge-delega che prevedeva per il detenuto minorenne un'amplia ma la possibilità di accedere alle misure alternative né dalla detenzione che prescriveva al legislatore delegato di non prevedere automatici SMI
Preclusivi magari fondati sul titolo di reato
Questa disposizione non è stata diciamo assecondata dal il legislatore delegato benché apparì prevista ha previsto per l'accesso alle misure penali di comunità i permessi premio e lavora uno se ha regole preclusive del quattro bis Pietro Argento penitenziario per gli adulti
Allora da Reggio Calabria l'ordinanza dimensione l'ho scritta io
Abbiamo rimesso la versione alla corte costituzionale che con la sentenza duecentosessantatré del due mila diciannove estensore Giuliano Amato ha dichiarato ma incostituzionale l'articolo due
Comma ter del decreto legislativo centoventuno due mila diciotto pr contrasto con articoli settantasei quindi per violazione della legge delega
L'articolo ventisette terzo comma e trentuno comma secondo la Corte costituzionale richiamando i principi diciamo costantemente espressi nel corso degli anni ha fissato il principio di diritto secondo cui il trattamento che per intensi Ario tanto dei di minori delle rispondere a quelle che sono le preminenti esigenze di risocializzazione di coesione sociale di recupero
E deve essere anche individualizzato cioè deve tener conto di quelli che sono i progressi trattamentali e di una personalità che ancora in in fieri
Questo non significa accesso indiscriminata le misure penali di comunità ma la corte ha rimesso al tribunale di sorveglianza minorile il compiuti valutare caso per caso la meritevolezza dell'accesso
Alle misure penali di comunità
Devo dire che in quel caso specifico in questo ragazzo che non avevamo condannato per mafia qui deve sapere che il Tribunale per i minorenni è un microcosmo giudiziario quindi a ragazzi di seguiamo sia andato a tasse mi consta i cognizione dibattimentale ma anche nell'esecuzione della pena un ragazzo che aveva fatto di un percorso importante voleva aderire al Progetto liberi di scegliere andare via dalla Calabria
Cosa che pure abbiamo fatto e con l'aiuto dell'associazione Libera con la rete di inclusione che abbiamo creato
è riuscito ad emanciparsi da quella cultura nella motivazione del provvedimento abbiamo detto anche avevo spiegato le ragioni della mancata collaborazione uno aveva un ruolo minore nel nell'ambito del diciamo del del nella struttura criminale ma soprattutto lui aveva timore di ritorsioni a carico dei genitori che non non estranea al contesto mafioso ecco valorizzando tutti questi aspetti
Abbiamo consentito dare di andare via
Ancora per quel che riguarda l'ordinamento detenzione minorile l'articolo dodici recita che che gli USA e gli uffici sedi sociale per i minorenni possono avvalersi nell'attività si devono pagarsi un'attività trattamentale
Dei servizi sociali e sanitari tutto ciò che riguarda la il la vigilanza l'assistenza e il sostegno belle minore del giorno l'adulto ma anche dei familiari nel prosciutto l'accenno che ha fatto il collega Puglia alla necessità di includere nel nel nel Progetto anche i familiari
A Catania siamo riusciti a dare un attuazione concreta questa disposizione perché con protocollo prefettizio
Nato anche sul nostro impulso
Nell'aspra istituito dell'équipe multidisciplinari integrate le cose temi pensate sono stati assunti ventidue professionisti sei assistenti sociali dodici psicologi sei neuropsichiatri infantili
Destinati esclusivamente alla relazione al lavoro con l'autorità giudiziaria
è una una prassi eccezionale virtuosi o ancora non ci credo ringrazio
Il direttore generale dell'ASP
E questo ci consente di continuare il trattamento anche dopo soltanto durante la fase di la misura ma anche dopo prendendo in carico tutto il nucleo familiare questa prassi virtuose diventata una legge regionale
Interventi sostegni posizione sociale per prendere i minori liberi di scegliere la legge la prima legge forse antimafia della Regione siciliana del cinque giugno due mila venticinque la numero ventiquattro
è un'esperienza virtuosa magari potrebbe essere ripresa anche da altre regioni ma c'è di più il progetto liberi di scegliere come ha ricordato il consigliere Bianchini avuto già con un riconoscimento in quell'importante risoluzione del Consiglio superiore della magistratura che io spero possa essere presto integrata sono passati otto anni
In otto anni sono accadute tante cose c'è stata un'evoluzione leggi sono giurisprudenziali protocolli governativi altro
Avuto ancora riconoscimento parziale nell'articolo sette della legge capivano che disciplina i circoli di comunicatività le direzioni distrettuali antimafia
E le procure minorili durante le indagini marcio narcotraffico quando si emergono situazioni di pregiudizio a carico di di minori
E soprattutto la Commissione parlamentare antimafia
Istituito un comitato i minori all'interno dico della commissione bicamerale tra approfondito nel corso di uno di questi risanamento seduti ventidue anni il tema del rapporto tra minori e criminalità organizzata
La valenza del progetto liberi di scegliere devo dire che dopo pro settimana scorsa
Come iniziativa condivisa da tutti i gruppi parlamentari
è stato dove sono stati depositati disegni di legge lo stesso disegno di legge è stato depositato alla camera prima firmataria Chiara Colosimo presidente la Commissione parlamentare antimafia i Fratelli d'Italia
Al Senato dalla senatrice
Enza Rando responsabile per carità del PD quindi liberi di scegliere unisce e questo un segnale di grande maturità Polito io sono molto contento cosa prevede la la legge la legge prevede innanzi tutto una serie di misure di sostegno per i minori e per le mamme che vogliono andare ma vi voglio andare via ma anche i ragazzi che sono in esecuzione penale chiaramente Azzi che sono incappati
In reati di criminalità organizzata
Prevede la possibilità di cambiare il cognome con una procedura G. volata di avere la il suo segno per la formazione professionale lo studio l'inclusione sociale lavorativa all'aiuto economico fino al raggiungimento di un'autonomia si esistenziale e poi dando attuazione concreta l'articolo sette la legge calano cadevano prevede delle ipotesi specifiche di comunicazione atti tra le direzioni distrettuali antimafia e le procure minorili
Devo dire che è un grande passo avanti un grande passo che ci consentirà io mia ora nel due mila ventisei sì all'anno
Decisivo per questa per questa questa progettualità per dare anche continuità alle operazioni di infiltrazione ricostruita giuridica economica sociale ma anche psicologica al all'operazione di infiltrazione culturale delle mafie che ci siamo prefissi
Grazie
Grazie presidente Di Bella per quanto anche ci ha ricordato del protocollo invece lire e no anche quello che che sta diventando quindi è nella legge che punto era attesa anche i vini anche a testimonianza dell'importanza di tutto quello che è stato fatto in questi anni
E continuiamo questo nostro confronto sul tema con il procuratore minorile Luca villa
E parliamo di esecuzione della pena in particolare il principio di territorialità
Faccio miei così taglia i tempi tutti i ringraziamenti cioè il fatto che il CSM
Riconosca devo dire sempre più spesso lo specifico la particolarità della situazione minorile nelle occasioni sia di formazione sia di dei convegni e segno di attenzione che i magistrati minorili gradiscono molto e penso sia molto importante
Uno sguardo un attimo generale sulla l'esecuzione della pena ma non solo della pena in ambito minorile ci sono luci e ombre
Iniziamo dal dalle luci mi piace citare spesso il rapporto del due mila undici di Antigone Antigone per la prima volta entra nelle carceri minorili entra avendo fatto lavorò per anni nere negli istituti per gli adulti e quindi no con un pregiudizio con un giudizio che si è formato in quei contesti pensando di trovare più o meno le stesse cose
Ed è molto interessante leggerlo perché dice in condanne primo rapporto dice in questo rapporto dedicate Regazzi detenuti
E alle ragazze detenute il PM mancato non si sa clamorosa quella che da sola condiziona l'indagine ne caratterizza i contenuti attira l'attenzione dei non addetti al settore manca la denuncia di una qualche condizione drammatica
E nonostante la situazione attuale per la prima volta devo dire addio ventun'anni faccio il giudice minorile di effettivo sovraffollamento perché c'è per la prima volta un vero sovraffollamento negli istituti minorili
Il giudizio non muta
E partendo da un dato che paradossale
Ovvero l'elevatissima percentuale di ragazzi detenuti in attesa di giudizio e antico una stessa dice nel carcere degli adulti dove sono al trenta per cento è un dato che che non va bene
Ma si guarda entriamo nello specifico non ci fermiamo al dato generale il fatto che nelle carceri minorili sessantasei per cento dei detenuti sia in attesa di giudizio addirittura l'ottantotto per cento dei minorenni ai settantacinque virgola sei
De minorenni stranieri
Deve potabile alta a una conclusione opposta leggo perché il PM
Valenti manca in modo parzialmente diverso questo dato l'IBM come peraltro sarebbe auspicabile anche per il calcio degli adulti è una tappa generalmente breve di un percorso più lungo che si svolge soprattutto altrove nelle comunità e sul territorio
Per questo motivo anche quando si finisce in i pm non è affatto detto che poi li si sconti la pena ove esso della misura cautelare questa è una delle ragioni che spiegano come mai i ragazzi si Togni PM più spesso all'inizio del proprio percorso
Nella fase della custodia cautelare anziché più avanti nella fase dell'esecuzione
Antigone fece un'analisi che parallelamente ma con atti che che io ho fatto anch'io ovvero andare a vedere un po'diciamo così l'indice non so se si usa come te a me dei di carcere in stazione
E antica non lo fa guardando le denunce vissi d'Italia c'erano quando viene fatto nel due mila sette trentotto mila e denuncia a carico di minori c'erano all'epoca mille trecentotrentasette ingressi quindi uno ogni ventotto virgola cinque minori segnalati guardando i dati degli adulti invece erano uno ogni sei virgola una persona denunciata
Io invece ho fatto il calcolo sulla popolazione residente guardando gli indici Istat dove ci ho perso una giornata riesce a capire quanti erano i minorenni in Italia
Due milioni e tre invece dai diciannove settanta anni quaranta milioni
Ecco fatta la composizione dei detenuti del due mila e sedici minori e adulti i detenuti ogni cento mila abitanti veri c'erano diciannove minorenni detenuti ogni cento mila potenziali insomma minorenni tra i quattordici diciotto detto diciannove centoventotto per gli adulti
Attualmente sono cambiate
Le le i numeri io ho fatto il calcolo su sessantadue mila cinquecentosessantanove detenuti adulti e cinquecentosettantanove minorenni detenuti per cento mila abitanti minori venticinque adulti centocinquantatré e poi ho fatto un ragionamento per paradosso per vedere come effettivamente nella mentalità nella prassi quotidiana dei magistrati minorili il carcere siano esse magazzino
Cioè se i magistrati minorili usassero gli stessi parametri ricorressero al carcere con una le stesse metodologie diciamo così del degli adulti non avremmo cinquecentosette oggi cinquecentosettantanove detenuti ma ne avremmo tre mila e cinquecento sette volte tanto
Non so indotto Sangermano dove di collocherebbe tre mila cinquecento detenuti se viceversa le sistema carcerario diciamo così degli adulti avesse gli stessi parametri dei minori invece di sessantadue mila e cinquecentosessantanove ne avrebbe dieci mila il problema del sovraffollamento ovviamente non ci sarebbe problema di riciclare tre
Le carceri
Ecco nella realtà minorili minorile c'è effettivamente un forte investimento che però inizia e questa è una particolarità già nella fase delle indagini
Per misure alternative in particolare nella collocamento Ina in comunità in comunità
Nel complesso i dati sono abbiamo circa mille duecento mille minori che sono in comunità
E questo investimento nel collocamento in comunità lo sia come dicevo già nella fase delle delle indagini preliminari sono appena possibile travolta subito dopo ho già nella richiesta del Pubblico Ministero
Io cito spessissimo ci siamo in questo momento ci troviamo in una forte difficoltà padano del del principio di deteriorati territorialità
Sul fatto che abbiamo grandi difficoltà a trovare comunità dove collocare i minori e quindi come direttiva dell'ufficio abbiam detto insomma cerchiamo o per i casi più gravi dove non abbiamo alternative il carcere
Altrimenti investiamo di più rispetto a prima nella permanenza in casa chiedendo l'ultima però di iniziare subito a lavorare per tirare fuori di casa il minore ma per fargli fare attività
Rieducative
Perché non sapevamo dove collocare i minori autori di maltrattamenti in famiglia nei confronti dei genitori e dei familiari però per riuscire ad avere una quota di posti nelle comunità per questi minori maltrattati abbiamo anche fatto queste queste misure queste queste scelte diciamo così di di strategia
Ecco un altro punto di forza diciamo al terzo che mi sento di indicare ecco no sulle comunità è vero che abbiamo grandi difficoltà però è anche vero che nel corso degli anni i posti in comunità sono aumentati nel due mila sette erano cinquecentoquaranta quarto
Nel due mila diciannove la permanenza media sta dicendo due mila diciannove mille settantatré mi correggo sul dato di prima quest'anno due mila ventiquattro novecentonovantanove mille però obiettivamente per ragioni strutturali che magari poi accenneremo in questo momento abbiamo forte difficoltà nel reperire le comunità però c'è stato un incremento costante in questa misura
Diciamo così neanche alternativa diversa epitelio rispetto al carcere e soprattutto più educativa
Ecco l'altra grande differenza rispetto agli adulti meno quella che io ho letto il testo è una grande differenza è che in magistrati io l'ho solo fatto per quindici anni magistrato
Con gli adulti CD insomma ci invidiano
è che noi trattamento
Così tetto infra murario lo facciamo già nella fase delle indagini
Quindi il detenuto in attesa di giudizio non è lì inattesa
E basta
Con quindi delle conseguenze che non sono di rieducazione rispetto a un reato che va be'gli è stato contestato e non c'è ancora un accertamento giudiziale
Con i minori il illusi ma e gli operatori all'interno dell'IPM invece fanno lavori fondamentale appena ragazzo entra in carcere per comunicare l'autorità giudiziaria appena possibile si ci sono i presupposti
Per poterlo tirare fuori comunque già nella fase indagine questa secondo me
è una diversità che gli adulti CIM giustamente ci ci invidiano perché riescono a mio giudizio non cozza con il
Nel principio di innocenza di non colpevolezza perché comunque ormai hanno ma c'è un perditempo che dei ricco svolge in quel contesto del bene utilizzarla al meglio
Non mi soffermo perché sono veramente sommato avrei bisogno tantissimo tempo devo dire che mi sono letto con molta attenzione a non so quanti lo fanno rapporto detto il vive l'ultimo del due mila e ventiquattro sulla rapporto annuale sull'attuazione della legge sull'ordinamento penitenziario per i minori e ci sono cinque sei Paci non so quanti siamo fallo me lo sono letto tutto con grande attenzione così che atipico che ci ha lavorato
Ci sono ormai cinque sei pagine dedicate ai tantissimi progetti che vengono attivati all'interno delle carceri minorili che sono veramente dei laboratori di ti dedico pose può gestuali
Ricchissime
Nel mio piccolo posso dire che appena arrivato a Milano io arrivo nell'ottobre del due mila e ventiquattro Milano verso lo noi purtroppo delle cronache negative
Per quello che sta succedendo nel mondo minorile
Un carcere sovraffollato con una tipologia in particolare di detenuti che sono i minori stranieri e in particolare i minori stranieri non accompagnati
E abbiamo fatto una cosa che parte dallo spunto dall'ordinamento penitenziario ma lo supera perché sulla il diritto alla alle pratiche religiose si prevede un modo del cappellano per i detenuti per le altre religioni è previsto solo a richiesta
C'è un detenuto chiede di poter celebrare o di avere un rapporto allora Leasys danese no abbiamo siamo dati da fare con la collaborazione del ministro dell'interno del Dipartimento della diocesi insomma per essere sicuri di non fare passi falsi adesso abbiamo un Imam
Che entra tutte le settimane a passare mezza giornata perché l'ottanta per cento dei detenuti all'interno dei cani a sono di religione islamica
Sapete benissimo che all'interno dei pm Beccaria ci sono stati fatti Carissimi che vedono come indagati
Agenti della polizia penitenziaria e personale che lavora all'interno del carcere un dato che Scott ha scosso le nostre coscienze nessun era Galzignano
Ho parlato con i cappellani che pure hanno lire sono figure validissime che conosciamo da tantissimi anni
Evidentemente la il fattore religioso era una barriera anche a a confidarsi con una figura che dovrebbe essere anche lì a raccogliere siamo le le confidenze da parte dei dei ragazzi e il lavoro di questo Imam è proprio perché crea anche una collaborazione col cappellano in modo da far vedere ai ragazzi che possono fidarsi di quella figura anche se appartiene a un'altra religione e questo intervento devo dire che a me avvenuti in mente
Partendo dal dall'esperienza dei processi che ho visto all'inizio degli anni due mila
Presso il Pala tanto di baby gang realtà babygang o come associazione a delinquere noi per lo meno a Milano non è stiamo iscrivendo da molti anni perché le ultime erano state quelle delle bande latine
Ma con le bande lattine Award cappellani del carcere poi delle comunità religiose
Deliziosi nelle comunità educative era stato fondamentale perché perché perché comunque per quei ragazzi che come commettevano reati quindi sprecavano dal mattino alla sera comunque la loro religione di riferimento era quella
Anche con i ragazzi di di fede islamica ogni tanto polipo poco ridicola sulle commesso questo reato perché era ubriaco ma per la tua religione non è vietato Colico si siano sbagliati cioè non mi dicevano non me ne frega niente si mio papale
Arabo islamico ma io non lo sono e quindi è un terreno sul quale si spera perché bisogna sono intanto è un po'di fantasia un po'di coraggio di di vedere se può essere una leva
Con la quale lavorare con con questi ragazzi
Andiamo alle otto alle attuali ombre parla l'ho già detto dopo l'atto attualmente siamo una situazione di sovraffollamento io conosco realmente Faggioli territoriali nella mio
Mio carcere cioè la il Beccaria che sovente abbiamo settantacinque detenuti rispetta cinquantaquattro postino solo abbia avuto anche un problema di restrizione degli spazi perché c'è tutta un'area lo sa bene
Dato Sangermano che rubo un po'mio pallino c'è un campo da calcio regolamentare da undici non può essere usato perché dal muro adiacente sono venute le famosi evasione del Natale di di due anni fa e adesso finalmente venga fatto no però poi gioia che restituirà quello spazio perché restringere gli spazi la situazione sovraffollamento capite che cosa può comportare all'interno
All'interno di un caccia ecco il decreto centoventitré del due mila e ventitré devo dire che io cerco di vita di chiamalo Calibano perché pure di stigmatizzare questo povero paesello solo il decreto centoventitré
Ha avuto sicuramente un impatto nel momento in cui aumenta i termini di custodia cautelare
è una questione matematica che aumenteranno i detenuti quando interviene decreto centoventitré in realtà il sistema era già arrivato vicino alla alla copertura di tutti i posti del delle carceri
Ogni tanto popoli chiama polemicamente dico
Ragioneria intanto quando vengono scritti testi materia penale due conti dovrebbe farli è chiaro che si aumenti la popolazione detenuta
Cioè aumenti la custodia cautelare del trenta per cento mentre alla popolazione detenuta del trenta per cento dovessi diretti con che soldi andiamo a garantire il trattamento di tutta questa nuova di tutto questo nuovo utenza invece esso sempre lo sappiamo
Modifiche a invarianza finanziaria
Ecco la l'altro secondo aspetto su cui cede Cabano e la disciplina degli aggravamenti
Prima non andava bene perché riteneva l'orientamento d'cassazione che la alla cava mento dalla comunità si potesse tornare in carcere solo per un mese ovvero l'aggravamento che per gli adulti equivale al all'articolo duecentosettantasei non si riteneva che fosse possibile aggravamento ai sensi articolo duecentonovantanove e questo comportava
Ovvero l'aggravamento delle esigenze cautelari
Questo comportava insomma delle porte girevoli anche poco sostenibile amministrazione perché dopo il mese la comunità però non c'era e quindi alla fine venivano magari collocati in comunità o lontanissime o non adeguate
Al minore e quindi questo sensato una cosa che crea una situazione di stress
Jovane lasciato comunque distinte le due posero lamento ma va be'questa è una mia opinione ecco all'allungamento il del tempo si sono aggiunte effettivamente un aumento dei dei reati
Nel due mila e ventiquattro
Sono state le procure hanno iscritto trentanove mila seicentosedici procedimenti dato più alto dal due mila e cinque nel decennio precedente era intorno ai trentacinque mila nel due mila diciotto quindi non l'hanno del colpita nel due mila due il picciotto erano trenta mila cioè c'è stato un aumento rispetto al due mila diciotto del ventinove per cento è un numero molto rilevante qualcosa è sicuramente Successo
Terzo fattore tutti molto incidente nel mio territorio ma non solo l'afflusso dei minori stranieri non accompagnati in tempo i minori arrivavano mai ramo numeroso talmente gestibili minori non accompagnati nell'ultimo anno i ultimi anni
In realtà sono flussi notevoli che il sistema fatica a integrare arrivano ragazzi con problemi importanti Cia
O in partenza o maturati nel viaggio migratorio non abbiamo tanti ragazzi extracomunitari che arrivano dalla faccia del Makeba che hanno Colemiti dipendenza l'onda Schiff quello insomma in fondo aveva la cultura d'appartenenza rimbalzo già consumatori abituali psicofarmaci che hanno iniziato in quei Paesi ad assumere quindi quando entrano nelle carceri poi ragazzi con queste problematiche la gestione è molto complicata si accusano sono sono stati fatti della NASA che poi non so bene come sono state fatte le DOP per corrette su un aumento del neri cosa li psicofarmaci all'interno dei pm ma perché arrivano ragazzi sono già dipendente a psicofarmaci e non possono toglierli dal al momento dell'ingresso dovevano fare una terapia a scalare ma entrano in quelle condizioni e tre ragazzi ci parlo me l'hanno raccontata questo fatto di avere iniziato abusare di lirica di rivoltella già quando erano in Tunisia Algeria e in Egitto
Quindi in questo momento il tennis sulla la presenza negli PM media nel due mila diciannove erano quattrocentodieci quindi prima del Covent ci tengono a sottolinearlo sia al compito erano scese a trecentoventi ma sappiamo che sono anni che non vanno presi in considerazione la presenza media nel due mila e le quattro due mila ventiquattro è stato di cinquecentocinquantasei e questo ovviamente
A cascata Sal creando grossi problemi quindici novembre scorso erano presenti cinquecentosettantanove detenuti
Questo su cosa si riflette localmente comporta intanto un aumento dei Queen chiamiamoli reati in Famulari
La situazione del mio cacce io ho centinaia di reati all'anno parlavo colpo editore del giornale degli adulti che mi diceva io nemmeno mettendo insieme San Vittore Bollate e Opera cioè quattro mila cinquecento detenuti o gli stessi reati che può Duce diciamo questo brutto termine il Beccaria
Son d'accordo col comandante che amano fare un incontro con cupi di detenuti fece Calia fa di capire sia come funziona il processo sia come di pregiudica un sacco di alternative e hanno la possibilità di tirarle fuori dal carcere il fatto che distruggano gli arredi le porte i letti può Duce
Produce anche un brutto ambiente perché veramente un ambiente che viene costantemente distrutto comporta che letti devono essere bullonati
Così gli tavoli eccetera e quindi sono costretti a vivere in un brutto con testo distruggono gli impianti di condizionamento quando se arrivando l'estate poi realmente staranno peggio
Non doveva cerca di capire perché fanno questo ovviamente cerchiamo di di facci vedere anche più vicini e fargli capire che somma non è quello il modo di uscire dal carcere
Abbiamo una un corpo di polizia penitenziaria che è stato integrato ma adesso non so se è una situazione nazionale ma è quella che è costato io nella mia realtà che troppo giovane
Personali polizia penitenziaria di diciannove anni
Perché li ho visti Cornelio chiese l'ho chiesto che deve gestire ragazzi che ne hanno anche fino a venticinque
è chiaro che poi i rischi e la relazione simmetrica e lo scontro perché non hanno proprio una Los sutura personale formata in contesti dove al mancato di maturare esperienza necessaria
A lavorare con detenuti più difficili spetterà agli adulti
L'altro giorno di tu a un avvocato mi ha detto
Sono andato a colloquio con mio cliente adulto che mi diceva e ma gli ultimi ragazzi atti perché entrano nel carcere degli adulti noi vecchi delinquenti adulti non sappiamo più come rapportarci perché sono ingestibili ecco quelli son quelli con cui devono lavorare all'interno delle carceri minorili in quei in questo in questo momento
Ecco abbiamo sovraffollamento sta procurando difficoltà per esempio la norma prevede che siano sempre separati
I minorenni dai giovani adulti a al Beccaria non so in quanti altri carcere ma è scritto nel rapporto del due mila e ventiquattro in tantissimi casi non si riesce a garantire questa questa separazione
Non ci sono almeno non so se in qualche caso si è riuscito a creare sensato morde carica che uno due calci che ha più detenuti in questo momento di spazi per l'affettività
Il nella le la la legge del due mila diciotto avevano delle nove molto interessanti su non tanto l'affettività pensata
Per gli adulti nero apposto somma corna
Col proprio compagno compagnia ma soprattutto nel rapporto con i familiari avevano spazio per pranzare con i genitori
E così via in assenza di spazi ovviamente questo al momento non lo si sta garantendo altra cosa molto preoccupante sollevata sempre nel rapporto ma che non lo vediamo c'è mi è piaciuto leggere questo rapporto due mila ventiquattro quelle che erano mie sensazioni quindi direbbe insomma non ci vedo male sono ancora in grado di interpretare la realtà
Annualmente venivano trasferiti nel carcere degli adulti dal carcere dei minorenni nel decennio precedente circa ottanta novanta l'anno nell'ultimo anno sono stati centonovanta vuol dire cento in più cento Rispetto a cinquecento e il venti per cento dei detenuti in più capite che sono numeri e variazioni rilevanti che ci dicono quanto è in sofferenza in questo momento
L'istituto penale per i minorenni
E siamo partiti dal al principio di territorialità questo è un problema gigantesco
In questo momento proprio per Milano in generale in Italia ma il Milano particolare noi stiamo riempiendo me lo dicono i colleghi
Dicono i nostri PM ci avete riempito il carcere ma siamo in pieno le carceri d'Italia noi
Milano un tempo aveva il nove per cento dei reati che venivano minorili commessi in Italia adesso siamo saliti al dodici sono ragazzi tantissimi per rapinare rapina con coltelli su minori stranieri accompagnati son già scappati da precedenti comunità dovevamo inseriti nonostante tutto come atto di fiducia nel penale oppure già erano scappati da otto tre comunità dove erano stati collocati come minori stranieri non accompagnati quindi reato butto violento
Con un elevato pericolo di fuga non abbiamo purtroppo alternative ma sono così tanti che invecchiare io non può fare altro che chiedere di mandarli in altre in altre carceri o in altre comunità dentro il Beccaria
In questo momento in ingresso ci sono a a all'anno circa il sei per cento di detenuti di altre regioni
Come comunità nelle comunità della Lombardia solo il due per cento arrivano di altre regioni se invece guardiamo negli altri pm arrivano in ingresso da altre regioni ma in particolare dal nord trenta quaranta sessanta per cento
Capite che e è altrettanto vero per le quali avviene per le comunità i dati nel rapporto sono assolutamente chiare
E ma il venire meno del principio di territorialità che enunciato esplicitamente per il carcere ma deve valere ovviamente anche per le comunità capite che fa saltare il sistema rieducativo gli ho parlato prima dei maltrattamenti io ho bisogno del minore maltrattando e di averlo io come dico alla giusta distanza non proprio sotto casa
Ma a una distanza che mi permetta di chiudere perché il qual è il percorso tipico nel processo minorile sì paghiamo anche dal carcere
Magari rinviamo al processo rimise processo che il ragazzo era in calce ma spessissimo in quel momento Ponto per entrare in comunità ma io non posso far partire subito una messa dopo ha bisogno di uno due mesi genere di osservazione vedere come si adatta alla comunità se possiamo fare affidamento
Si fa un rinvio spesso anche col consenso della difesa sospendere i termini di custodia cautelare
Dopo due mesi parte la messa alla prova ma la parte finale a messa alla prova pensiamo mal trattante pensiamo omino l'autore magari di spaccio di sostanze stupefacenti o di inserimento in gruppi anche se non organizzati io l'avevo messa la popoloso di esche positiva se alla fine rientra sul territorio rientra a casa e non commetta altri reati e continua andare a scuola continua a lavorare e così via
Ma se minore me l'hanno collocato come ormai mi capita spessissimo in ottime comunità prego devo dire che sono ottima in Sicilia in Calabria in Puglia è chiaro che questo passaggio finale non lo posso fare quindi alla fine fai un po'salto nel vuoto sperando
Che effettivamente la messa alla
Ovadia abbia funzionato con con il ragazzo
Ecco ultimo una cosa velocissima guardando le statistiche ecco per esempio una cosa che non viene di fatto praticata in questo momento ce ne sono solo cinque in tutta Italia e le ricorso all'istituto della semilibertà per una ragione molto semplice
Perché presuppone la territorialità del carcere rispetto al luogo di residenza del del detenuto
La semilibertà a mille chilometri di distanza non la puoi attuare
Già in sé
Dicevo ragazzo il punto la semilibertà realtà è punto la misura di comunità e quindi viene tirato fuori ma poi comunque non sarebbe attuabile o prima lavoravo a Genova avevo un po'isole tomba la semilibertà a Genova non c'è il carcere minorile quindi posso anche passare all'articolo successivo inutile leggerla
Ecco c'è una grande difficoltà anche qui è riconosciuta devo dire che il dipartimento bella quella relazione perché non nasconde nulla e si fa una gran fatica a preparare il ragazzo alla libertà
Nei sei mesi finali dovremmo farlo uscire pali sperimentare inserirlo nei contesti territoriali in collaborazione così dice la norma
Con gli enti locali
Noi in questo momento chi è che ci rimane in carcere sono soprattutto minori stranieri non accompagnati che non hanno una famiglia e non hanno una rete sul territorio uno delle delle cose che ci ha detto subito di mamma e quindi ho detto ho pensato subito che io spero riesca a fare quello che ci ha detto io voglio far vedere a questi ragazzi che fuori c'è una comunità sana operosa e dire che quando uscite venite a trovarci perché vinse il torneo navette
Sul territorio di connazionali
Che è in grado di accoglierli e darli sostegno su questo dobbiamo anche usare devo dire a un po'di fantasia e poi dobbiamo fare anche dei ragionamenti
Per esempio io sulle messa le prove uso molto l'articolo diciotto per fare avere permesso giorno all'esito della della messa alla Popa abbiamo per esempio contavo prima con gli egiziani tatuata un esempio pratico delle difficoltà in cui ci troviamo praticamente non abbiamo questi ragazzi che se non hanno consente passaporto e spesso non ce l'hanno perché l'hanno dovuto lasciare in Libia
Perché lo trattengono finché la famiglia non finisce di pagare tre mila Audi tre mila euro del viaggio
E che sono costretti sostanzialmente alla clandestinità
Perché per fare il rinnovo ci vogliono settecento euro chiede il il consolato per tornare in Egitto a a rifare nati fasi invece i documenti siccome sono in età di leva militare per non fare la leva militare deve pagare sette mila sette l'equivalente di sette mila euro e quindi noi consegniamo questi ragazzi di fatto la marcia marginalità perché non hanno la condizione di di inserirsi nel territorio in maniera regolare ottenere permessi soggiorno l'eventuale lavoro e così via e questo veramente poi sono quei ragazzi che escono da noi e poco dopo intorno al carcere
Al carcere degli adulti ecco i
Un ultimo aspetto ma lo accenno soltanto il tema l'ho già detto che i ragazzi con grande problematiche psichiatri che è una cosa di cui avremmo bisogno proprio una scrittura nemmeno una riscrittura perché nel nella DPR quattrocentoquarantotto la disciplina veramente poco più che abbozzata
Sulle misure di sicurezza perché in questo momento noi abbiamo un problema con tanti ragazzi con elevata pericolosità sociale ma che si fonda su problematiche anche psichiatrica importanti è stato fatto qualcosa ma forse ne parlerà il capo dipartimento con le comunità di secondo livello ma una riscrittura poca delle misure sicurezza sarebbe assolutamente necessario ecco le ombre sono tante ma qua ci sono qualche collega debba cifrati minorili insomma la magistrati la magistratura minorile ma termine abusato ma decisamente una magistratura residente
Ci volevano Bovi abolire può trasformare profondamente invece noi siamo ancora qua
E in fondo possiamo se non proprio indicare la via però possiamo essere terreno di sperimentazione questo discorso sul fatto di delle comunità come nel momento di uscita non momento come insomma istituto fondamentale per per abbassare i livelli carcerazione comunque una strada nostra noi continuiamo a cercare al Coni di coniugare il rigore del giurista speravo ci fosse Jones oggi che su questo ci picchia sempre giustamente dice perché facciamo un uso talvolta troppo disinvolto da Norsa discrezionalità io dico il giurista che Prodi avesse unito alla alla passione la compassione all'empatia con con il ragazzo è anche un po'un lavoro che richiede un po'di fantasia
Grazie anche al procuratore villa interessante il riferimento fatto anche poi ripetuto da ultimo l'importanza della comunità e l'importanza anche di dare ai ragazzi comunque una prospettiva futura cioè far vedere che comunque anche se si è sbagliato c'ha comunque la possibilità di recuperare in qualche modo anzi magari far tesoro anche dei degli errori per non commetterli quindi comunque anche magari minimamente mentre appunto lei faceva riferimento alla comunità e se anche di aiuto ai ragazzi cui Italia o più piccoli per evitare che commettano gli stessi errori quindi anche in questo non la comunità in cui si può essere poi inseriti e essere quindi di aiuto anche a a ad altri ragazzi per evitare che commettano punto errori
E abbiamo parlato di disagio giovanile quindi anche quel malessere sociale abbiamo un punto l'ho visto in apertura poi anche durante gli interventi che ci sono stati finora dentro l'aumento della violenza nei ragazzi e quindi anche la capacità della Clemente organizzata di arruolare i giovani e passo adesso la parola al dottor Gianluca Guida vero per approfondire queste tematiche
Dottor Gianluca Guida che direttore del carcere di Nisida dal mille nove centonovantasei se non sbaglio e che anche il direttore del Centro europeo di studi sulla devianza e il disagio giovanile
Attività consigliere grazie grazie per questa opportunità di confronto grazie anche per la vostra resilienza malgrado l'ora della tecnica avanza riuscite a resistere ai nostri interventi con con assoluta attenzione quindi grazie molte io troverò abbiamo discusso fino ad ora sul appena si impennano proverò a lasciarvi qualche provocazione o qualche domanda sul che pena
Nel senso che mai come oggi mai come di fronte al fenomeno della devianza minorile c'è una domanda alla quale provare a dare risposta quale funzione dare a quest'intervento punitivo
In una cultura giuridica come quella nostra italiana come quella minorile che sicuramente una cultura giuridica estremamente raffinate d'avanzata
Il in Campania inevitabilmente come avrete sentito al pari di quanto accade in Lombardia ma quanto accade un po'in tutto il territorio nazionale si parla di emergenza criminalità minorile
Se ne riempiono i giornali ne parlano in India e la reazione che dei alla quale assistiamo tende sempre più a sottolineare l'esigenza di una pena che secondo la tradizione diciamo più antica abbia una valenza matematica
Quindi gravità del reato pesantezza della pena più grave il reato diamo pene più pesanti le più importanti in Campania abbiamo assistito ha un importante dibattito sul ripristino dell'ergastolo per i minorenni sua al alcuni episodi di particolare sì che hanno provocato una particolare sensibilità nell'opinione pubblica
Quindi rispetto a questo tipo di dinamiche
Credo che valga la pena in qualche maniera con gli operatori del sistema giustizia minorile porci delle domande
Su che tipo di risposta da dare alle attese di sicurezza della collettività con quale strumento io siccome il consigliere mi ha lanciato una provocazione sul fenomeno che la Campania Napoli in maniera particolare sta vivendo per l'ennesima volta in maniera ciclica
Negli ultimi anni partirei da un episodio che personalmente mi ha posto delle domande che vorrei condividere con voi
Qualche mese fa un ragazzo
Emanuele durante venti anni viene
Resta vittima di una esecuzione di camorra nella sua macchina mentre si intratteneva su una strada principale della città con la sua ragazza
Quindi una vera e propria esecuzione di camorra nei confronti di un ragazzo di venti anni il fenomeno a delle chiavi di lettura
Che penso possa essere utile condividere all'al di là della vicenda giudiziaria che naturalmente ancora oggetto di approfondimento la prima eh
Chi è
Emanuele durante perché questo rilevante
Emanuele durante e cugino di Annalisa Durante Annalisa Durante una ragazza simbolo della lotta contro la criminalità perché all'età di quattordici anni nel quartiere dove anche Emanuele dire
Cioè Forcella Annalisa resta vittima di un conflitto a fuoco tra adolescenti
Della famiglia di Giuliano e contrapposizioni
Che stanno di Annalisa un un si fanno scudo di Annalisa che resta naturalmente vittima di questo conflitto a fuoco
La famiglia durante diventa paladina di una lotta per il ripristino della legalità nel quartiere di Forcella per una attenzione sui temi della criminalità minorile
Ciò malgrado Emanuele viene colpito a morte in una dinamica che in questo momento già ben conosciamo nel nostro territorio che vede gruppi di giovanissimi contrapposti in una guerra per il territorio
Una guerra organizzata strutturata in cui loro stanno esercitando un ruolo ben preciso
Ma perché Emanuele che dire quel lutto che cresce in una famiglia in cui si parla di cultura dell'anti criminalità in cui c'è un impegno visibile della famiglia in questo senso decide di entrare in un sistema viene attratto dal sistema prima domanda seconda domanda che viene da porsi naturalmente un'altra un'associazione che cura Emanuele nell'età infantile fino alla prima adolescenza
Il giorno dopo l'omicidio di Emanuele se sui giornali cittadini sbigottiti dell'episodio e di quanto era accaduto
Dicendo che Emanuele bambino aveva rilasciato una dichiarazione sentita nella quale il suo sogno da bambino era quello che la sua città potesse essere liberata dalle armi da fuoco quindi abbiamo un bambino che fino alla preadolescenza cresce sano cresce con dei valori sani e poi improvvisamente in quei quattro cinque anni entra nella criminalità seconda domanda perché il terzo elemento che stupisce è un dato che emerge dalle indagini la prima Emanuele prima di morire lascia un sms alla madre che viene trovato sul cellulare nel quale Luís comunica alla madre di essere consapevole
Che a breve potrà essere vittima di una azione criminale quindi ha piena coscienza del fatto che il suo agire potrà produrre la sua morte
Lui sta andando incontro alla morte coscientemente non soltanto ma Emanuele macchine con la sua ragazza
Quindi consapevole del fatto che può essere vittima di un attentato lui non si sottrae dall'idea disporre anche la persona alla quale possiamo immaginare
Sia legato da un legame affettivo perché
Tutte queste domande e tante altre che potremmo farci ci indicano una realtà giovanile
Estremamente più complessa rispetto a quella la quale in qualche maniera eravamo abituati anche negli anni passati a Napoli domande del genere ce l'eravamo posti quando abbiamo conosciuto il fenomeno delle paranze che è stato un fenomeno totalmente nuovo che c'ha disorientato come operatori perché avevano delle chiavi di lettura alle quali non eravamo abituati
E questo nuovo fenomeno sembrerebbe andare oltre al di là dal fenomeno stesso delle paranze pur nascendo da una dinamica assai simile un'occupazione del territorio lasciato libero
Da dai vertici della criminalità organizzata per alcune tipologie di attività
Allora una sanzione matematica
Una pena in termini prettamente punitivi
Non produce infetto rispetto a questi fenomeni visto che li vediamo continuamente crescere probabilmente dobbiamo in maniera consapevole porci la domanda sei quel tipo di funzione della pena alla quale siamo tradizionalmente abituati in realtà serba visto e considerato che la pena Costa e visto e considerato che dobbiamo dare una risposta in termini di sicurezza alla collettività
Immaginando che sia così cioè che una mera risposta punitiva in termini di anni probabilmente di per sé inefficace
Noi ci siamo posti la domanda visto che la punizione siamo noi in qualche maniera voi la date ma noi la viviamo nel quotidiano
Che contenuti deve avere quale funzione dobbiamo dare a quel tempo era quello spazio che ha la pena
La prima
Delle mi rispose che mi sentirei di condividere con voi viene naturalmente appunto dal proprio della nostra cultura giuridica
Il codice di procedura penale per i minorenni il DPR quattro quattro otto dell'ottantotto Heinze un principio che qualifica l'azione minorile lo sappiamo tutti
Che quello contenuto nell'affermazione del dell'afflato per cui lo Stato può rinunciare a punire i primi la punizione si può anche delle gare si può anche denegare chiedo scusa si può anche rinunciare a punire appunto se nella misura in cui c'è una capacità disse il legislatore in maniera altisonante prognostica
Di un reinserimento dell'autore del reato cioè se si capisce si comprende in che misura come in che tempi quel ragazzo che ha commesso il crimine potrà in qualche maniera tornare ad essere un soggetto pro sociale
In in qualche maniera si afferma un principio assolutamente alto per cui come collettività possiamo anche rinunciare ribadisco a punire i primi possiamo rinunciare allo strumento della punizione S per ribadisco forse abbiamo gli strumenti per capire come portarlo a tornare ad essere un soggetto utile integrato con la collettività ed è su questo set che io vorrei in qualche maniera per ribattere il nostro confronto questo pomeriggio
Adesso sei contiene inevitabilmente e Dado in qualche maniera veloce su questo aspetto un'azione che quella volta capire
Per risolvere il quesito sente quali siano i bisogni che in qualche maniera hanno determinato quel percorso di disagio che diventato devianza che si è espresso con un'azione criminale
Perché poi il nulla mai di diverso capita nelle storie dei nostri ragazzi degli utenti dei nostri servizi se non esattamente questo percorso quale bisogno
Allora si potrebbe dire ma non è una funzione della pena andare individuare i bisogni
E invece credo proprio di no
Nel senso che visto che questo pomeriggio celebriamo l'ordinamento penitenziario pre primo l'ordinamento penitenziario in alcune norme che lo caratterizzano afferma che il carattere della punizione devi andare verso la individuazione dei bisogni dell'utente
Non delle attese ma dei bisogni che hanno generato il percorso di criminalità e di devianza
Quando si analizza i caratteri dell'osservazione della personalità rispetto alla quale permettetemi spesso la magistratura e un po'disattenta nel senso che si pensa più al fatto ai tempi alla misura che non al percorso che l'utente artefatto talvolta non sempre naturalmente
L'azione e durante il tempo e lo spazio della pena deve essere orientata a capire osservazione vuol dire definire bisogni
Ma la stessa norma di apertura dell'ordinamento penitenziario l'articolo uno città in maniera
Essenziale il trattamento deve essere conforme a un mio all'umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona e al comma sei afferma il trattamento attuato secondo un criterio di individualizzazione
Allora spiegatemi voi a cosa si possa intendere quando si parla di individualizzazione se non certo non siamo dei salti non andiamo a fare vestiti su misura mandiamo anch'capire la specificità di ogni persona
Con la quale andiamo ad intervenire dobbiamo definire i caratteri di personalità e naturalmente anche le attese e bisogni che hanno generato ferite talvolta epigenetica e che hanno portato alla criminalità e ancora
La lo stesso articolo ventisette quando parla di osservazione della personalità dice che questa miniera l'accertamento dei bisogni
Ora
Se così è e questa era già la traccia nella quale ci ha lasciato l'ordinamento penitenziario quest'aspetto viene ancor più amplificato dal decreto legislativo centoventuno nell'ordinamento penitenziario per l'esecuzione delle misure
Minorili laddove ci traccia una Henan nei confronti dei minori che deve
Tendere deve avere per il l'ispezione tendere e costituzionale nel centoventuno non c'è ma deve avere come obiettivo l'azione la un'educazione alla riparazione del danno alla mediazione alla responsabilizzazione
All'educazione alla preparazione alla vita attiva all'inclusività e alla prevenzione di nuovi reati se tutte queste azioni non s'non posso non partono dalla conoscenza
Del percorso di devianze di criminalità dell'autore nessuna di queste potrebbe mai Aversa in su
Quindi il centoventuno ci riporta rispetto a questo principio
Chiudo
Spesso mi viene detto in che termini interpretarle direttore l'articolo ventisette della Costituzione come norma cardine della dell'esecuzione della pena
Da tempo siccome sul termine rieducazione credo che potremmo dibattere anni senza ritrovarsi su un punto di convergenza
Io ritorno spesso ad affermare che credo che oggi come non mai l'esecuzione di una e Ina e in maniera particolare di una pena detentiva che all'articolo ventisette della Costituzione alla luce di quello che ci siamo in qualche maniera detti questo pomeriggio debba ispirarsi a quanto contenuto all'articolo due all'articolo tre della Costituzione
Cioè noi abbiamo il dovere di andare a rimuovere quelle condizioni
Che non hanno garantito un processo di crescita dei quattro e che hanno favorito inevitabilmente un percorso di ingresso nella devianza e se non li andiamo a rimuovere perderemo tempo la nostra
Azione nell'esecuzione sarà semplicemente una cesura tra la commissione di un reato e la se sarete la reiterazione dello stesso
Ma soprattutto ispirati dall'articolo due della Costituzione
Che in molti dicono che l'ordinamento americano è uno dei più evoluti al mondo perché afferma il principio della tutela e della garanzia della felicità dell'individuo quindi un valore etico ma noi abbiamo un sistema organizzativo che all'articolo due contiene un valore assai più alto perché garantisce ciascun soggetto nel rispetto della sua identità
Della sua personalità
Allora e quella identità e quella personalità che sono state Traviata e nel percorso di devianza che noi dobbiamo in qualche maniera andare a ricomporre se vogliamo concretamente dare una risposta in termini securitaria
In termini di sicurezza collettiva per la collettività senza diciamo attardarci
Nessuna pena che duri probabilmente troppo oltre il necessario grazie
Grazie direttore guida arriviamo adesso all'ultimo intervento il dottor Antonio Sangermano
Capo del dipartimento alla Giustizia minorile già procuratore minorile di Firenze
Ci parlerà di quelli che sono i dati statistici quello so che ci aspettiamo tutti anche dal dal suo ministero
E quelle che sono state appunto le iniziative delle ministero o e poi anche le nuove devianze Minelli quindi riprendiamo quello che è stato un tema che io ho semplicemente introdotto aprendo questa sessione ma mi piace appunto proprio chiuderla con un riferimento alle nuove devianze minorili e quindi chiedo
Al dottor Antonio Sangermano anche magari un approfondimento su questo tema ulteriore oltre al ai interessantissimi dati statistici il collega se ci parlerà grazie
Ci grazie a lei consigliere buona sera a tutti grazie sono la razza diversa dal Consiglio superiore della magistratura casa lì tutti i magistrati
Saluto tutti i relatori che mi hanno brillantemente preceduto con delle relazioni sicuramente profonde saluto la nostra senatrice
Rando che si è battuta valorosamente si sta battendo per le importante legge
Su un protocollo liberi di scegliere ringrazio anche la presidente Colosimo insomma in quest'ottica by partisan di civiltà giuridica un nuovo steppe nella lotta alla mafia direi sociale e non soltanto repressivo per quanto conti anche e debba contare anche la componente depressiva ivi compreso il quarantuno bis
Che è una norma un assolutamente necessaria per quanto progressivamente umanizzata diciamo così a mantenere l'impermeabilità di chi ha fatto strame della civiltà e dell'umanità mediante stragi omicidi città
Allora io partirei da una premessa di tipo così filosofico o ogni assimilazione ontologica tra il minore deviante e la due otto è un errore epistemologico inaccettabile
Perché non c'è quella che io non può darsi luogo ad una sorta di osmosi impropria tra due mondi completamente diverso questo non perché non valga il finalismo rieducativo della pena che deve assolutamente valere che non è
Una Ghirlanda che abbellisce l'articolo ventisette
E invece il contenuto etico dell'articolo ventisette perché la Pina senza la rieducazione diventa sorvegliare e punire una custodia repressiva passiva
Passi Rizzante e nulli ficcante l'entità umana
E l'identità l'identità umana e tuttavia noi dobbiamo per tenere presente che il detenuto minorenne il deviante ragazzo minorenne non è mai assimilabile a quella maggiorenne perché è un essere in cammino come dice lo è una persona che deve strutturare la propria personalità
Fisico psichica va bene e che quindi assorbe indistinto dubbiamente assorbe le influenze sociali il disagio e il malessere e la violenza degli adulti in maniera estremamente più nulla era abile e più impenetrabile ecco quindi un'assimilazione sarebbe un errore credo per esempio che il punto di arresto di equilibrio sull'imputabilità quattordici anni sia assolutamente corretto
E che quindi dobbiamo mantenere questo sguardo differenziato che non come dire che non lo sdogana il punitivi ISMU per gli adulti o sono un fermo fondatore e presidente di tutta l'esecuzione penale esterna che non ideologico o nella ricorrenza dei presupposti quando è possibile e quando è fattibile
Questo però deve essere un punto molto chiaro e anche gli operatori del diritto minorile tutti il giudice minorile
I funzionari del servizio pedagogico gli assistenti sociali gli e Sperti ex articolo tanta e la polizia penitenziaria devono mantenere uno sguardo particolare senza il quale significa questa differenziazione
è uno sguardo se vogliamo dolente che vale in generale nel sociale consiglio a tutti di vedere il bellissimo film dei fratelli Dardenne
Sul che si titola giovani madri dove quello sguardo e molto ben descritto da questi due esimi Autori due da questi due registi
Ma tanto più appunto nel nostro contesto questa differenziazione di preparazione di formazione è assolutamente necessaria tutto questo lo dico chiaro e tondo
Non può mai portare a una relativizzazione della responsabilità ha una sua annulli fictio ore e diluizione nell'indistinto sociale quasi a una collettivizzazione delle colte
Questo non è possibile perché deve rimanere un principio di responsabilità individuale anche nel minore che va correlato individualizzato relazionato alla sua età alle con cause che hanno determinato l'azione criminosa la condotta criminosa
Senza via senza tuttavia fare diventare quelle con cause assorbenti rispetto a qualsiasi altro profilo secondo un principio di regressione all'infinito
Per cui la causa della causa e la causa del causato questo porta alla deresponsabilizzazione e al giustificazionismo relativista che uno dei peggiori nemici della gioventù e di una crescita diciamo così responsabile bisogna che minori non attraverso un'iniezione autoritaria ma attraverso un'opera di maieutica esistenziale comprendono ben chiaramente che accanto ai diritti di cui sono ben consapevoli esistono i doveri che sono l'altra faccia dei diritti
Si è parlato della ma per ma la mappa la mappa non può è strumento fantastico strumento lo dico ora procuratore minorile eccezionale
Non può essere la finestrella da cui fuggire dal processo penale mediante una genuflessione formalistica di fronte al giudice vai lì confessa dirgli che sei stato Teti dando la mappe tenersi quante volte ho orecchiato questa frase
Detta nelle aule di giustizia deve essere la porta nella attraverso la quale si accede nella società civile attraverso un processo di responsabilizzazione
In tutto questo non dobbiamo mai obliterare le vittime che sono parte integrante della giustizia riparativa che ha il merito storico di Adele riportate al centro del dibattito culturale affinché il dolore degli altri non sia un dolore a metà come dice Fabrizio De André la vittima c'è esiste il sovraffollamento è un dato reale ma accanto ad ogni detenuto c'è una vittima che non può difendersi molto spesso parla degli omicidi
Questo non deve portare al bieco punitivi ISMU che un'accezione autoritaria assolutamente inaccettabile ma non può portare nemmeno una macro rimozione
Cella dal delitto la persona offesa attraverso una sorta di osmosi improprio ancora una volta che finisce e in qualche modo per relativizzare la colpa e assemblare la in un unicum sociale questo lo trovo culturalmente inaccettabile
Parliamo un po'della situazione dopo questa piccola tre
Sa della situazione così divisione diciamo perché è sempre bene non nascondersi rispetto alle coordinate culturali per resto come ha fatto l'ottimo Procuratore villa che ha fatto un discorso che ho apprezzato dichiara evidente legittima visione culturale oltre che di onestà intellettuale perché guarda caso ha messo in luce oltre le tante ombre
Anche qualche luce
Scusate mi rinvia di il che non è propriamente comune e non prenderei come oro colato
Con tutto rispetto naturalmente con le relazioni di Antigone e di Nessuno tocchi Caino perché io leggendo le un po'mi spavento
E ho paura che le squadracce mi catturi no mentre cammino per strada perché l'Italia viene descritta in cascine italiani al di fuori della legalità costituzionale
Beh questo non è vero ed è inaccettabile considero questo punto di vista legittimo il prezioso alimento del dibattito democratico in un Paese ma assolutamente non corrispondente al vero almeno per quanto riguarda il comparto minorile
Non con che sia valido per il comparto dei maggiorenni non lo è assicurati non lo è sicuramente ma io parlo di quello che a ministro Di quello che conosco comunque ritengo che sia assolutamente sbagliato e lo sottolineo anche per il comparto dei maggiorenni
Noi lavoriamo tutto il blu tutti i giorni duramente avendo ereditato una situazione caratterizzata da criticità
Risalenti cronologicamente persistenti croniche di risolte danni per migliorarla in maniera strutturale
Il sovraffollamento l'ha detto bene Luca villa e dipende da molteplici fattori tra cui anche il decreto Calibano
E non ti piace alla alla definizione di Leto derivano nemmeno a me
Hai perfettamente ragione non nascondiamoci dietro un dito però non fermiamoci a quel pericoloso declivio
Intellettuale per cui l'analisi effettuare questo vale un po'in generale per le riforme assorbe la premessa causale e non va bene questo il Calibano è la risposta normativa di un legittimo indirizzo politico all'ingravescenza delle devianze nella realtà effettuale del Paese
Può non piacere culturalmente ma non se ne può contestare la legittimità se non la legittimità
In termini tecnico costituzionali attraverso l'Excelsior legittimità disse
E non attraverso una costante demonizzazione
Che ha incentrato il dibattito sul minorile solo sul decreto centoventitré cancellando tutto il resto come se non esistesse
Ebbene l'hai Cinzia amo il confronto prendiamolo veramente democratico perché la democrazia non sta tanto nel programmarla parole Manning declinarla ascoltando gli altri non disumani Zanda del nemico
E non è un nemico ma al più un interlocutore dialettico incapsulato in un algoritmo ideologico questo lo trovo veramente inaccettabile
Ebbene il Cariparo ha sicuramente interlinea contribuito a Linda all'aumento dei numeri ma non è l'unico fattore anche perché si dimentica un elemento fondamentale
E grazie a Dio lo sottolineo il tema romanica istituito i tribunali speciali Andrea viva Dio la magistratura minorile che come magistrato minorenne l'ho la percezione sia una pericolosa Saccà reazionaria
La magistratura deputata
A applicare le misure cautelari e naturalmente a richiedere la convalida degli arresti non c'è non c'è un del cartoon gli ettari nel farlo e quindi se le misure cautelari a un intero e vengono disposte in carcere questo dipende da libere scelte di di di a magistrati autonomi indipendenti a cui va tutta la mia ammirazione
Il mio Rispetto per la sensibilità sociale che il magistrato minorile al che lo caratterizza senza il quale questo mestiere non si può fare ma questo dato viene stranamente obliterato
Segno evidentemente che il magistrato minorile coglie un'istanza ma anche il segno e qui va detto che le comunità sono insufficiente
E su questo voglio dire una cosa chiara e netta il collocamento ordinario di un minore in esecuzione penale e in misura cautelare dove Abs nell'appuntato questa è la regola
E il carcere cioè l'istituto penale minorile dovrebbe essere l'eccezione necessaria
Quando evidentemente la pericolosità sociale del ragazzo è tale da impedire un collocamento in comunità ma non dovrebbe dipendere dall'assenza di comunità
Ecco io ho sentito più volte
Proclamare l'abolizione nella necessità di abolire i carceri minorili addirittura i cachet di per adulti io lo dico chiaramente
Lo dirò anche al congresso di Nessuno tocchi Caino dove andrò a sottopormi a un confronto io sono dalla parte di Abele dalla parte di chi non si può difendere sia chiaro
Nell'articolo due Gregio Direttore metterei anche il diritto alla sicurezza perché senza sicurezza non ci sono diritti
Ma c'è solo il diritto del più forte che è il più violento in più ricco e quindi la sicurezza è parte integrante dell'esercizio dei diritti terzino dei nuovi diritti cosiddetti diciamo così
Senza sicurezza non ci sono diritti ma solo l'abominio della violenza accetto sicurezza non vuol dire deriva securitaria o diciamo così atteggiamenti autoritarie reazionari che ci fanno orrore e che non devono appartenere al dibattito democratico né trovare realizzazione tracciava la sicurezza è molto importante e allora cominciamo a dire che costituire nuove comunità socio terapeutiche ad alta intensità sanitaria è stata la priorità strategica del Dipartimento per la giustizia minorile di comunità che oggi lieve presenti vari esponenti
Quindi cominciamo a dire la verità abbiamo stretto accordi di programma con le maggiori con tutte con il gran parte delle regioni italiane
L'ultima è stata il Veneto
E abbiamo ottenuto dalla Conferenza Stato-Regioni che ha disposto diciamo il questo modello e dalle ministero delle politiche sociali e dal ministero della Sanità soprattutto ventotto milioni virgola quattro per l'istituzione di sei nuove comunità socio terapeutiche di cui quattro nel centro sud due nel centro nord sono stati fatti accordi con tutte le maggiori regioni fra cui il Lazio a cui intende regione nella quale a breve apriremo la prima comunità filtro la priorità
Dunque il collocare i minori in comunità affinché il carcere non diventi una discarica sociale dove vanno a finire quelli che non trovano posto in comunità i malati psichiatrici i tossicodipendenti sul punto vorrei essere chiaro e l'impegno del dipartimento è stato questo
Un altro punto
Il sovraffollamento io potevo tutti i dati poi nocciolo diciamo così perché carta tanta il bello del dato oggettivo e che sconfessa qualsiasi pregiudizio chiamiamolo ideologico certo non mi riferisco ai presenti
O così diciamo così qualche tentazione propagandistica i dati dimostrano che dal due mila e diciassette a oggi l'ha detto l'ottimo Procuratore villa vi è stata una forte crescita dei minori stranieri non accompagnati questo non vuol dire criminalizzare dei ragazzi che in larga maggioranza non delinquono operative che sono in una piccola minoranza in in in carcere
Ma riflettere sulle politiche di accoglienza ai sui percorsi di integrazione questo l'afflato
Questo però è il principale motivo del sovraffollamento di fronte al sovraffollamento
Poi che non siamo noi a mettere in prigione le persone tanto meno i minori
La reazione organizzativa progettuale strategica del dipartimento
è stata quella innanzitutto di stimolare al massimo tutti i direttori affinché stress sino al fascicolo e investano e lo sa bene dottor Guida la magistratura
Per tutte per la sostituzione della misura perché il GPM salvo i casi gravissimi deve essere un luogo di passaggio e non di arrivo e permanenza questa è la logica del minorile passare introiettare mentalizzare andare in comunità
Però abbiamo dovuto costruire necessariamente tre nuovi il PM
Mi è stato detto che questo è un fallimento
Bene anzi una sconfitta io credo che chi ha detto questa frase abbiamo scarsissimo senso dello Stato in cui io profondamente credo
Non è né una vittoria mi una sconfitta e un dovere che è una cosa completamente diversa di fronte ai numeri perché costruire i pm non serve a calci rizzare
Perché non siamo noi a caccia iniziare serve a implementare gli spazi di agibilità detentiva migliorando il benessere
Dei detenuti e degli operatori e favorendo il trattamento che il momento epicentri con lo sottolineo che deve diventare prevalente
Nell'ambito degli PM sono stato di recente in Olanda proprio per studiare il il modello olandese affinché i ragazzi abbiano una speranza
Qualunque reato abbiano commesso beninteso perché l'uomo senza speranza tanto più un ragazzino è morto ed è pericolosissimo
è la speranza che consegna il ragazzo il presunto reo il reo alla risocializzazione l'uomo non può mai essere annullato nella colpa che si presume abbia commesso quindi il PM
Dell'Aquila
Di Lecce e a breve di Rovigo che abbiamo costruito solo una risposta a una situazione effettuale che esiste del paese e che mira aumentare gli spazi di agibilità e il trattamento qui ho tutta la lista delle attività trattamentali che noi abbiamo fatto per noi intendo l'attuale amministrazione non è un noi ideologico Gruppa Ale
Di appartenenza militante almeno per quanto mi riguarda è il noi dello Stato chiunque governi questo abbiamo fatto
Va bene decine e decine di protocolli tra cui il teatro che involge grandi drammaturghi contemporanei
E vari varie attività importantissime ne cito due il Progetto Fanny su Milano importantissimo sono due milioni dire di euro e a mani ventinove milioni di euro per i processi di inclusione sociale dei giovani adulti
La Doxa non è stato un esperimento di deportazione come è stato scritto attenzione però a indicare a tacciare
Di fascismo di autoritarismo chi cerca di gestire in reale di trovare rimedi perché poi c'è qualcuno che ci crede e da ultimo spara
Sono derive molto pericolosi è stata una risposta emergenziale e provvisoria al sovraffollamento
Mediante la creazione di un reparto autonomo e separato dagli adulti
Destinato a dagli adulti dei detenuti adulti all'interno del carcere detto impropriamente da Dozza di Bologna Rocco Amato
Per giovani adulti del comparto minorile interamente gestiti dal dipartimento vi dico che abbiamo ricevuto ogni boh i persino i complimenti di un garante non ascrivibile diciamo così all'aria conservatrice
E questo esperimento avuto successo è stato caratterizzato da una forte attività trattamentale ed è finito nei tempi previsti e programmati nessuno del porto a nessuno
Andiamo adesso i numeri quindi comunità nuovi pm per implementare gli spazi di agibilità detentiva attività trattamentale fomentata implementata al massimo e territorialità che deve essere restituito alla sua funzione rieducativa
Anche mediante la creazione delle comunità e di nuovi pm
Oggi abbiamo cinquecentottanta detenuti il cui cinquecentosessantuno maschi diciannove femmine gli italiani sono trecentoventisette gli stranieri duecentocinquantatré i minorenni trecentoquarantatré i giovani adulti duecentotrentasette
Gli ingressi degli stranieri nel due mila e diciassette sono stati cinquecentosei quattrocento novantasei nel due mila e diciotto
Quattrocentoventinove nel due mila diciannove trecentocinquantotto nel due mila e venti tre e poi a seguire fino al due mila ventiquattro trecentosessantasette cinquecentoquaranta cinquecentocinquantasette seicentotrentaquattro il dato smentisce
In maniera oggettiva
La efficacia alle come dire l'efficienza causale eziologica del decreto Caivano sul momento dei detenuti perché vede che sono numeri enormi che crescono progressivamente prima dell'entrata in vigore del Cairano
Quindi diciamo così il dibattito ideologico lascia il campo alla crudezza del dato oggettivo
Si è fatto riferimento
All'articolo dieci bis e non mi piace sottrarmi al dibattito non mi piace sottrarmi alla responsabilità mi piace la chiarezza intellettuale sono più amico della verità che di Plauto
E allora io dico vi dico che di totale dei detenuti trasferiti in strutture per adulti dall'entrata in vigore del ovviamente giovani adulti del Calibano sono trecentonovantuno un numero enorme
Però io debbo sottolineare vado alla chiusura consigliere che noi abbiamo avuto in questi anni e noi ripeto e lo Stato
Fenomeni di devianza all'interno dei carceri minorili degli istituti penali minorili di una gravità estrema distruzioni incendi distanze di pernottamento saccheggi rivolte e e violenze reiterate controlla polizia penitenziaria
E allora io credo che il trasferimento disciplinare tra virgolette
Di quanti si sono resi autori di azioni efferate all'interno degli pm non cogliendo l'opportunità che il circuito minorile offre sia un atto necessario di cui vado assolutamente non fiero ma res
Poi Savile non sono io che li dispongo ma mi dichiaro assolutamente d'accordo con una norma che attinge focalizza delle responsabilità venne chiare devo dire che però qualunque forma di illegalità all'interno degli pm deprecabile tanto più la violenza istituzionale che è la peggiore delle violenze che esistano perché la viola perché il pubblico ufficiale deve corrispondere ai suoi doveri in maniera assolutamente corretta lineare trasparente e ineccepibile
E quando si cita e noi ventuno arresti del Beccaria Ceppino una piccola omissione involontaria che viene sempre fatta ovvero che il denunciante di quei fatti il sottoscritto che non ha nessun merito ho fatto il mio dovere di pubblico ministero che ho fatto con onore per trent'anni
L'illegalità istituzionale non è consentita l'uso legittimo della forza può essere residuale quando è necessario di tipo contenitivo ma qualsiasi violenza afferma la presunzione di non colpevolezza che non può valere per tutti in questo Paese fuori che per la polizia penitenziaria
Evidentemente quando la forza e usata come brutale sopraffazioni
Il ritorsione Frigido pacato wear minimo è un atto criminale indegno vigliacco che non deve trovare cittadinanza in nessun caso in italiano questo deve essere assolutamente chiaro
Poi qualche altro piccolo dato e chiudo veramente le comunità sono seicentoventiquattro i minori dislocati in comunità sono mille e duecento ventiquattro
E poi un dato molto interessante lo dico ai signori consiglieri e lo dico naturalmente a tutti i presenti che ci viene un po'fare riflettere un dato fuori dalla relazione ma consigliere mi permetta di dar vero
I soggetti incarico agli uffici dell'esecuzione penale esterna oggi sono centoquarantadue mila cinquecento nove di cui cento mila ottocentocinquantacinque sono quelli i soggetti a incarico per misure
Alternative quarantuno mila cinquecentosessantaquattro sono quelli in carico per consulenze ed istruttorie sì guardate questo numero vedete che un numero molto cospicuo superiore al numero dei detenuti
Che sono soprannumerario in soprannumero delle cacce di questo significa che si investe molto sull'esecuzione penale esterna a mio parere bisognerebbe investire anche di più però e il parere modesto di un magistrato e quindi di un tecnico che non fa politica
Ma che da giudizi tecnici quando gli vengono richiesti peraltro e io ritengo che questo dato faccia riflettere le strutture residenziali ex articolo otto sono un importante investimento strategico del governo su una misura alternativa al carcere sono al vaglio del Garante per la riservatezza sotto il profilo degli elenchi andranno presto a regime e saranno un nuovo modo per raccoglie accogliere e rieducare coloro che hanno condannati che hanno astratto diritto a fruire di una misura alternativa
L'insieme di questi dati depurati dal dibattito avvolto ideologico pregiudiziale fazioso e propagandistico sul decreto capivano che ha monopolizzato il tema del minorile
Non è solo quello è legittimo criticare il tetano ma c'è molto altro
Vita
La misura di un impegno complessivo attento ai diritti di libertà attento alla dignità delle persone e soprattutto alla centralità irretrattabile dell'attività trattamentale
Nel minorile che il vero cuore del minorile senza trattamento non c'è resipiscenza
Senza resipiscenza c'è recidivanza grazie
Grazie anche al dottor Sangermano per sul suo intervento per tutti non soltanto per i dati diciamo statistici che ci ha fornito ma anche appunto per quegli approfondimenti M in particolare ha colpito molto quello che ha detto sulla giustizia riparativa un tema importante che merita sicuramente un approfondimento su tutto collegato ai minori e soprattutto perché
Io lo lo metto in correlazione con un dato
Penso rilevante anche punto importante ricordare in questa sede cioè quella di una assenza di empatia nei confronti della vittima che si viene registrata piuttosto spesso anni minori autori di reato
Quindi questa anche difficoltà di comprendere non soltanto il disvalore di quanto commesso ma anche di comprendere il dolore provocato vittima o comunque nelle né i familiari della vittima ecco quindi penso che lavorare sulla giustizia riparativa
Sia importante anche per questo
In chiusura intanto ringrazio sui relatori per essere stati qui con noi atteggiamenti Dini in chiusura di ricordare un qualcosa che il Consiglio superiore la magistratura
Ha fatto e sta facendo e che prima ho ricordato la risoluzione del due mila diciassette ma mi piace ricordare anche l'impegno del Consiglio della magistratura
Nella sensibilizzazione e quindi nell'attività al contrasto alla criminalità organizzata
Attendono dei giovani limitazione a maggio scorso abbiamo invitato degli studenti della scuola secondarie di primo e di secondo grado
Per parlare di criminalità organizzata di contrasto alla criminalità organizzata hanno fatto attraverso un filmato è stata un'occasione molto bella per noi è il consiglio che ha aperto le porte ai ragazzi
Con un'idea di fondo che è quella di intanto che e il contrasto lacrime organizzata riguarda tutti istituzioni e cittadini e deve riguardare anche i ragazzi più giovani e quindi ecco questo è stato anche un un modo per il consiglio di coinvolgere anche appunto i cittadini più giovani e lo rifaremo anche a maggio prossimi non l'abbiamo fatto e l'anno scorso il ventitré maggio in occasione del ricorda la strage
Di Capaci e quindi per ricordare anche tutti i magistrati vittima della criminalità organizzata e l'intenzione è quella di ripetere questo felice esperimento che abbiamo fatto è che l'inizio punto per noi l'abbiamo vissuto come un esperimento che a un qualcosa che non si era mai fatto e lo rifaremo ma perché è stato arricchente per i ragazzi perché comunque insomma sarà anche molto bello raccogliere le loro domande loro testimonianze ma è stato estremamente arricchente per noi consiliari
Quindi ha comiche ci tenevo a a ricordare anche questo grazie grazie relatori ancora grazie a tutti voi qui presenti grazie
Noi dalla

