1975-2025 Il carcere in Italia a cinquant’anni dalla legge penitenziaria

Indirizzo di saluto del Vicepresidente Avv.



Fabio Pinelli, del Presidente della Nona Commissione, Cons.



Edoardo Cilenti, del Presidente della Commissione Mista per i problemi della Magistratura di Sorveglianza e della esecuzione penale, Cons.



Antonello Cosentino.



I Sessione - "La legge penitenziaria nel quadro delle riforme di struttura degli anni ’70.



Passato e futuro della pena detentiva in Italia".



Coordina il Componente della Commissione Mista, Cons.



Tullio Morello.



Ne parlano Edmondo Bruti Liberati (già Procuratore della Repubblica di Milano e già componente del CSM), Glauco Giostra …

(Professore emerito di procedura penale nell’Università La Sapienza, Roma e già componente del CSM), Marco Ruotolo (Professore ordinario di diritto costituzionale nell’Università Roma Tre), Carlo Renoldi (Consigliere di Cassazione, già Capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia), Santi Consolo (già Garante per la tutela dei diritti dei detenuti in Sicilia, già Capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia).



II Sessione (h 11:30) "Il carcere oggi: pene sostitutive, lavoro intramurario ed extramurario, differenziazione dei trattamenti, gestione del disagio mentale".



Coordina la Componente della Commissione Mista, Cons.



Bernadette Nicotra.



Ne parlano Stefano Preziosi (Professore ordinario di Diritto Penale nell’Università Roma Tor Vergata), Irma Conti (Avvocata del Foro di Roma, Componente Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale), Francesco Picozzi (Primo Dirigente di Polizia penitenziaria, Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia), Marco Puglia (Giudice Tribunale di Sorveglianza – Santa Maria Capua Vetere), Filippo Scapellato (Giudice Tribunale di Sorveglianza - Ancona), Riccardo Turrini Vita (Presidente Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale), Ernesto Napolillo (Direttore generale dei detenuti e del trattamento - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia).



III Sessione (h 14:30) "L'esecuzione della pena per i minorenni".



Coordina la componente della Commissione Mista, Cons.



Daniela Bianchini.



Ne parlano Roberto Di Bella (Presidente del Tribunale per i minorenni di Catania), Luca Villa (Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano), Gianluca Guida (Direttore del carcere di Nisida), Antonio Sangermano (Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della Giustizia).

